Final Gran día para el motociclismo japonés. A la victoria de Ayumu Sasaki en Moto3 se le une la de Ai Ogura ahora en Moto2. Final El revés de la moneda ha sido hoy para Celestino Vietti. El italiano se fue al suelo cuando competía por la segunda posición y terminó por registrar su cuarto abandono de la temporada, por lo que pierde algo de fuelle de cara a la lucha por el título. Final Aunque se ha quedado sin el premio del podio, gran regreso a la competición de Pedro Acosta. El murciano se encuentra ya perfectamente aclimatado a la categoría y ha ha demostrado en las últimas carreras una consistencia tremenda y capacidad para poder competir con los mejores. 25 Augusto Fernández ha sido 5º y ve como pierde el liderato de Moto2 por un solo punto. Es Ai Ogura el nuevo líder, aunque lo cierto es que la clasificación de Moto2 está tremendamente ajustada y nos espera un final de temporada de infarto. 25 Y finalmente Jake Dixon ha sido tercero, superando a Pedro Acosta prácticamente en la recta de meta y quitándole el premio al español. El británico logra su cuarto podio de la temporada, el tercero de forma consecutiva y estos tres firmando la tercera posición. 25 Somkiat Chantra logra su cuarto podio del año. Llevaba cinco carreras seguidas sin poder clasificar entre los diez primeros, pero hoy vuelve a desmotrar capacidad para poder competir con los mejores en esta categoría intermedia. 25 VICTORIA DE AI OGURA !!! Segundo triunfo de la temporada tras imponerse también saliendo desde la pole en el Gran Premio de España. Ha conseguido el japonés seis podios y puntuado en 12 de las 13 carreras disputadas. 25 Lo intenta Somkiat Chantra !!! De hecho, le pasa, pero se rehace Ai Ogura. No sabemos si ha sido algo de cara a la galería, pero la victoria va a ser para Ai Ogura... 25 Por su parte, parece que Pedro Acosta segura ya la tercera posición y se distancia ligeramente de un Jake Dixon que va a más en este tramo final de la etapa. 25 ÚLTIMA VUELTA !!! Habrá que ver si Somkiat Chantra, pero parece que ya ha tenido oportunidades anteriores y no se ha decidido a intentarlo. 24 Somkiat Chantra ha llegado ya a la altura de Ai Ogura, pero lo cierto es que de momento no intenta descabalgar a su compañero de equipo de la primera posición, seguramente siguiendo órdenes de equipo. 23 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se juntan ya los dos pilotos del equipo Idemitsu Honda. Emoción por la victoria final y también en la lucha por una tercera posición que continúa en manos de Pedro Acosta. 22 Habrá que ver si Somkiat Chantra ataca a Ai Ogura porque no hay que olvidar que el japonés está luchando por el título y, de hecho, podría terminar esta carrera como nuevo líder de Moto2. 21 Mientras, Somkiat Chantra continúa con su remontada y está cada vez más cerca de Ai Ogura. 21 Jake Dixon amenaza ahora la cuarta plaza en manos de Arón Canet. Hasta cuatro pilotos podrían competir por la tercera posición. 20 El que sigue sin encontrarse demasiado cómodo es Augusto Fernández. Sexto en estos momentos el piloto español y todo indica que perderá hoy el liderato en Moto2 tras haberse impuesto en las tres últimas carreras disputadas. 19 Atención porque Somkiat Chantra se vuelve a acercar a Ai Ogura !!! Por detrás, sigue Pedro Acosta, pero a más de seis segundos de la cabeza de carrera, sin ninguna opción de victoria. 18 CAÍDA DE LORENZO DALLA PORTA Y TONI ARBOLINO !!! Qué peligroso porque las dos motos se han quedado en medio de la pista. Algo le ha debido pasar a Dalla Porta, la moto se le quedó parada y Arbolino le embestió por detrás al no tener tiempo a reaccionar. 17 Pedro Acosta podría encadenar dos podios consecutivos por primera vez en su trayectoria en Moto2. 17 CAÍDA DE CELESTINO VIETTI !!! Trataba de superar a Somkiat Chantra, pero al final se ha ido al suelo el italiano y esto favorece enormemente a un Pedro Acosta que escala hasta la tercera posición y ese sería un magnífico resultado en su regreso a la competición. 17 Parece que Alonso López debe marchar con algún tipo de problema, probablemente de neumáticos. Ha pasado de estar peleando por el primer puesto a caer hasta el 8º puesto. 16 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Parece que Somkiat Chantra tira la toalla. No ha podido dar caza a Ai Ogura y el japonés se destaca aún más en cabeza de carrera, a un segundo ya de su compañero de equipo. 15 Contraataca ahora Arón Canet y vuelve a superar a Augusto Fernández en la intensa batalla que están protagonizando ambos por la 5ª posición. 14 Por su parte, Augusto Fernández ha superado a Arón Canet y ya es 5º. Habrá que ver si el actual líder en la categoría intermedia puede coger la rueda de Pedro Aosta y acercarse aún más a la cabeza de carrera. 13 CUARTO PEDRO ACOSTA !!! Ha terminado por superar a Alonso López y habrá que ver si el murciano tiene algo más guardado y poder aspirar a un puesto en el podio en esta carrera. 13 Se mantienen las diferencias entre los dos primeros. No termina Somkiat Chantra de echarle el lazo a Ai Ogura, su compañero en el Idemitsu Honda. 12 CAÍDA DE FERMIN ALDEGUER !!! Anteriormente se había ido al suelo también Filip Salac y no ha podido continuar en carrera. 11 Intenta ahora Augusto Fernández poder superar a Arón Canet !!! El actual líder de Moto2 podría acceder a la 6ª plaza y tratará de defender ese liderato ante un Ai Ogura que está siendo uno de los pilotos con mayor regularidad de la categoría. 10 Ai Ogura cuenta con seis décimas sobre Somkiat Chantra y este a su vez más de un segundo de ventaja sobre un Celestino Vietti que acaba de superar a Alonso López. 9 Está sufriendo en estos momentos Alonso López y ahora está centrado en defender la tercera posición ante un Celestino Vietti que se ha pegado a su rueda trasera y trata ya de superarle. 8 Alonso López ha perdido una posición más y es ahora tercera. Le ha superado Somkiat Chantra y están dominando con autoridad de momento los dos pilotos del equipo Idemitsu Honda. 7 Atención porque Ai Ogura se está escapando en cabeza de carrera y de momento este Gran Premio de Austria está siendo un festival japonés después de la victoria de Ayumu Sasaki en Moto3, en la primera carrera del día. 6 Celestino Vietti sorprende ahora a Pedro Acosta y escala hasta la 5ª posición. El que no ofrece de momento capacidad de reacción es un Augusto Fernández que continúa clavado en la 8ª plaza y se está alejando cada vez más de la cabeza de carrera. 5 Acaba de marcar la vuelta rápida en estos momentos Pedro Acosta !!! Tremendo el piloto murciano. Le costó en la primera parte de la temporada cogerle el aire a esta nueva moto, pero ya está desplegando todo su potencial en la categoría intermedia y se consolida como un piloto de enorme potencial de cara a las próximas temporadas. 4 Alonso López ha tenido un pequeño susto y ve como pierde la primera posición. Ai Ogura se sitúa de nuevo en la primera plaza y ojo porque el japonés sería en estos momentos líder virtual en la clasificación de Moto2. 3 Con Augusto Fernández en la octava plaza y Ai Ogura en la segunda, la diferencia del español sobre el japonés en la clasificación general sería solo de un punto en estos momentos. 2 PRIMERO ALONSO LÓPEZ !!! Ha superado a Ai Ogura y habrá que ver que ritmo puede poner encima de la mesa el piloto madrileño. 2 No parece ir demasiado cómodo Augusto Fernández en este primer tramo de la carrera. Cae a la 8ª plaza y ahora ha sido superado por Arón Canet. 1 Buena salida tanto de Somkiat Chantra como de Pedro Acosta. El 'Tiburón' de Mazarrón ha mejorado una posición en su regreso a la competición tras superar esa rotura de fémur que sufrió hace algunas semanas. 1 Mantiene la primera posición Ai Ogura, el piloto de la pole... Segondo Alonso López. Ojo porque Augusto Fernández ha caído hasta la séptima posición. 1 COMIENZA LA CARRERA DE MOTO2 !!! Buena posición de salida también para Pedro Acosta. El piloto de Mazarrón arranca en la 6ª plaza en en su regreso a la competición después de fracturarse la tibia justo antes del parón vacacional de verano. Justo antes de ese percance, Acosta había logrado su primera victoria en Moto2 y logró dos podios en las tres últimas carreras. En la segunda plaza arranca Alonso López. El madrileño sigue cosechando buenos resultados desde que reemplazara a Romano Fenati a mitad del campeonato y hace dos semanas fue 2º en Silverstone y logró el primer podio de su trayectoria en Moto2, el segundo de su carrera tras ser 3º en el Gran Premio de Tailandia de 2019. Ai Ogura ha logrado cinco podios en este 2022 y está siendo uno de los pilotos con mayor regularidad de la parrilla, consiguiendo puntos en 11 de las 12 carreras que ha disputado hasta el momento. Hoy Augusto Fernández arranca la carrera en la tercera posición de la parrilla de salida, mientras que la pole fue para Ai Ogura. Se trata de la segunda de la temporada para el piloto japonés después de conseguirla también en el Gran Premio de España y precisamente en esa carrera logró la única victoria que ha conseguido hasta el momento en su trayectoria. El piloto del equipo Red Bull KTM Ajo le ha dado la vuelta a la clasificación general de Moto2 como un calcetín y ahora lidera el ranking con 171 puntos, 13 más que Ai Ogura y 15 sobre Celestino Vietti. De hecho, Augusto Fernández podría conseguir hoy cuatro victorias seguidas, algo que solo ha conseguido en Moto2 a lo largo de la historia Toni Elías en 2010. Después de la victoria de Ayumu Sasaki en Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder en la categoría intermedia con un estelar Augusto Fernández con cuatro victorias en las seis últimas carreras, incluyendo las tres últimas de forma consecutiva.