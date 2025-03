Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de la carrera de Moto2. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de MotoGP. No se lo pierdan !!! Saludos cordiales. Final Gran carrera también de Pedro Acosta y de Albert Arenas, séptimo y octavo respectivamente. Mientras que el revés de la moneda ha sido para un Fermín Aldeguer que se ha ido al suelo después de salir desde la pole y cuando peleaba con Celestino Vietti por la primera posición. Final Arón Canet ha sido cuarto y se queda a las puertas del podio. El valenciano ha sido cuarto y ha peleado el tercer puesto hasta el final. A pesar de la gran regularidad que está demostrando, ve como se le escapa de momento Celestino Vietti en la lucha por el título de Moto2 y tendrá que esperar nuevas oportunidades para tratar de recortar una desventaha que empieza a ser ya importante. Final Además de la victoria de Celestino Vietti, los dos pilotos del equipo Idemitsu Honda Team Asia han sido los grandes triunfadores de esta carrera. Somkiat Chantra ha sido segundo y consigue su segundo podio del año, mientras que Ai Ogura ha sido tercero. Es la primera vez que los dos pilotos de este equipo suben al podio en la misma carrera. Por tanto, jornada história para ellos. 23 DATO. Celestino Vietti ha conseguido en este año y en solo tres carreras dos triunfos, los mismos que los conseguidos en sus cuatro temporadas anteriores en Moto3 y Moto2. 23 Celestino Vietti logra su segunda victoria de la temporada. Logra tres podios en las tres primeras carreras de la temporada y refuerza su posición al frente de la clasificación de pilotos de Moto2. 23 VICTORIA DE CELESTINO VIETTI !!! Segundo Somkiat Chantra y Ai Ogura le gana finalmente la partida a Arón Canet. 23 Vaya duelo entre Arón Canet y Ai Ogura !!! El español se pone por delante momentáneamente y aguanta de momento. 23 Lo intenta Canet, pero no, se ha colado y Ai Ogura lanza un contragolpe. 23 ÚLTIMA VUELTA !!! Las dos primeras posiciones parecen decantadas y la emoción se traslada en estos momentos a la batalla por la tercera posición entre Arón Canet y Ai Ogura. 22 Arón Canet presiona ahora mucho a Ai Ogura en su intento por recuperar la tercera plaza, pero se defiende bien de momento el piloto nipón. 21 Varias caídas en la última vuelta. Se han ido al suelo Lorenzo Dalla Porta, Jorge Navarro y Gabriel Rodrigo. Ninguno de ellas marchaba en las primeras posiciones. 21 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Si no comete errores, parece que Celestino Vietti tiene la victoria en el bolsillo. Lograría la segunda victoria de la temporada, tercer podio consecutivo y comienza a adquirir una importante ventaja al frente de la clasificación de los pilotos en la categoría intermedia. 20 Tanto Pedro Acosta como Albert Arenas han conseguido superar a Bo Bendsneyder, por lo que ambos mejoran una posición y ocupan la 7ª y 8ª posición respectivamente. 19 Atención porque Celestino Vietti parece que está abriendo hueco por fin sobre Somkiat Chantra y hay ya siete décimas entre ambos. También parece que se esfuman las opciones de victoria tanto para Ai Ogura como para Arón Canet. 19 Celestino Vietti podría conseguir hoy su segunda victoria de la temporada. De este modo, habría conseguido este año en solo tres carreras los mismos triunfos que los conseguidos en sus cuatro temporadas anteriores en Moto3 y Moto2. 18 Vuelve Ai Ogura a superar a Arón Canet. El español cae a la cuarta plaza. No lo tendrá fácil para terminar hoy en el podio, pero no hay nada decidido hasta el momento. 17 Sigue mandando Celestino Vietti en cabeza de carrera. Muy sólido como siempre el piloto el piloto de Cirié, sin cometer apenas errores, aunque no ha conseguido ni mucho menos abrir hueco con respecto a un Somkiat Chantra que se consolida hoy como uno de los mejores pilotos en la categoría intermedia después de ganar en Indonesia y encontrar la continuidad que le había faltado hasta el momento. 16 Por detrás, la progresión de Pedro Acosta parece haberse detenido en la octava posición, aunque tendría posibilidades de tratar de superar a Bo Bendsneyder y terminar 7º de aquí al final de la carrera. 16 Está recortando Arón Canet !!! A solo seis décimas ya de la cabeza de carrera el piloto del equipo Flexbox HP 40. 15 Y vuelve Arón Canet a la tercera plaza. El valenciano se encuentra a ocho décimas de la cabeza de carrera. Puede llegar. Veremos... 14 Regresa Celestino Vietti a la cabeza de carrera !!! Es el momento de ver si el actual líder de Moto2 tiene algo guardado y puede abrir hueco en cabeza en este tramo final de la carrera. 14 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Dirección de Carrera indica que el incidente entre Celestino Vietti y Fermín Aldeguer ha sido un lance de carrera, por lo que no se prevé ninguna sanción por la maniobra del piloto transalpino. 13 Ahora Ai Ogura sorprende a Arón Canet y el piloto japonés escala hasta el tercer puesto. Impresionante la carrera de los dos pilotos del Idemitsu Honda Team Asia, ocupando ambos plazas de podio. 12 PRIMERO SOMKIAT CHANTRA !!! El piloto tailandés busca su segunda victoria de la temporada, la segunda consecutiva después de dar la sorpresa hace dos semanas en el Gran Premio de Indonesia. 11 En estos momentos, Celestino Vietti reforzaría su posición al frente de la clasificación de pilotos de Moto2, con 18 puntos ya de ventaja con respecto a Arón Canet. 10 En este nuevo escenario de la carrera Celestino Vietti y Somkiat Chantra cuentan en estos momentos con algo más de un segundo de ventaja con respecto a Arón Canet, por lo que parece complicado -en principio- que el español pueda llegar a la cabeza de carrera. 10 La buena noticia es que Fermín Aldeguer llega al box de su equipo por su propio pie porque la caída ha tenido cierta dureza. Viendo detenidamente las repeticiones, parece que Celestino Vietti le ha cortado la trayectoria, pero insistimos en que tendrá que ser Dirección de Carrera el que decida al respecto. 9 La caída de Fermín Aldeguer favorece a un Somkiat Chantra que se hace con la segunda posición, mientras que Arón Canet escala a la tercera, por lo que podría terminar en el podio en las tres primeras carreras de la temporada, muy importante de cara a estar en la pelea por el título de Moto2. 8 Se ha tocado Fermín Aldeguer con Celestino Vietti y el español ha terminado en el suelo. Veremos si Dirección de Carrera tiene algo que decir con respecto a este incidente. 8 AL SUELO FERMÍN ALDEGUER !!! Peleaba por convertirse hoy en el piloto más joven en lograr una victoria en la categoría intermedia después de ser ayer el más bisoño en lograr una pole. 7 Tremenda ahora la batalla entre Ai Ogura y Tony Arbolino por la 5ª posición. Sin embargo, esta pelea esta perjudicando a los perseguidores. 6 Atención porque Somkiat Chantra está muy cerca de enlazar con Fermín Aldeguer en cabeza de carrera, por lo que parece que el ritmo de hoy de Celestino Vietti no es tan descomunal como el que fue capaz de ofrecer en Losail en la primera carrera de la temporada. 5 El que no parece hoy encontrarse demasiado cómodo es Sam Lowes. El piloto británico es 12º en estos momentos y no parece que tenga de momento gran capacidad de reacción. 5 Somkiat Chantra, el sorprendente ganador en el último Gran Premio de Indonesia, quiere demostrar que klo suyo no fue solo flor de un día y hoy también figura en las primeras posiciones. Es tercero en estos momentos, con casi cinco décimas de ventaja con respecto a Arón Canet. 4 PRIMERO CELESTINO VIETTI !!! El piloto italiano del equipo Mooney VR46 Racing quiere ser aún más líder en esta categoría intermedia después de ser primero en la carrera inaugural y segundo hace quince días en Indonesia. 3 De momento, solo Celestino Vietti parece capaz de seguir el ritmo de Fermín Aldeguer y ahora incluso le comiena a enseñar la moto. 3 También ha remontado muchos puestos Arón Canet en este primer tramo de la carrera y ahora acaba de marcar la primera vuelta rápida de la carrera. 2 Celestino Vietti y Tony Arbolino marchan por detrás y tratan de frenar a un Fermín Aldeguer que se podría marchar en solitario. 2 Por detrás, Pedro Acosta ha mejorado diez posiciones en la primera vuelta. Salía en la 17ª posición y ya marcha en el 10º puesto. 1 Por delante, Fermín Aldeguer mantiene la primera posición y va disparado en esta primera vuelta al circuito de las Termas de Río Hondo. 1 CAÍDA DE AUGUSTO FERNÁNDEZ !!! Salía desde la segunda posición y pierde cualquier opción de poder lucha por la victoria en esta carrera. El que sale muy retrasado hoy es Pedro Acosta, desde la 17ª posición. El piloto murciano no está demasiado satisfecho de como le están marchando las cosas en este tramo inicial de la temporada, en su primera experiencia en Moto2 después de ser la sensación el año pasado al conseguir el título de Moto3 en el año de su debut. Acompañan a Fermín Aldeguer en la primera línea Augusto Fernández y Tony Arbolino. Se trata en ambos casos de su segunda presencia en una primera línea en la presente temporada y los dos buscarán el que sería su primer triunfo de la temporada. La pole fue Fermín Aldeguer. Se trata de la primera pole de su trayectoria en Moto2 en la que es solo su 11ª carrera en la categoría intermedia, convirtiéndose en el piloto más joven en lograr el primer puesto de una parrilla de salida en esta categoría, incluyendo 250cc y Moto2. Hoy Celestino Vietti comienza en la sexta posición de la parrilla de salida, aunque peor aún lo hicieron en la sesión de calificación de ayer Sam Lowes y Arón Canet, en la 11ª y 12ª posición de salida respectivamente. El piloto italiano ha demostrado ser el más regular en este inicio de curso y lo cierto es que en la última carrera, solo la magistral actuación de Somkiat Chantra le impidieron sumar un doblete. Aún así, ha enlazado por primera vez dos podios consecutivos en su trayectoria en todas las categorías y hay que comentar que el año pasado no logró terminar en ninguna carrera en el cajón en la que fue su primera campaña en Moto2. Recordemos que Celestino Vietti comanda la clasificación de pilotos con 45 puntos merced a su primer puesto en Catar y la segunda posición que consiguió en Indonesia. Cuenta con nueve puntos de diferencia con respecto a Arón Canet y 16 sobre Sam Lowes. Después de la victoria de Sergio García en la carrera de Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la segunda prueba del día, la carrera de la categoría intermedia.