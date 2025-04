Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta emocionante carrera que ha tenido también de todo, incluyendo una bandera roja. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la carrera de MotoGP. No se lo pierdan !!! Saludos cordiales. Final Así pues, termina también la temporada en la categoría intermedia. Ya tenemos campeón y no es otro que Remy Gardner. Tanto él como Raúl Fernández se verán las caras el año que viene en MotoGP, pero eso ya será otra historia. Final A Remy Gardner solo le han sobrado cuatro puntos y es justo reconocer la enorme temporada que ha protagonizado Raúl Fernández. Con sus ocho victorias, el piloto de San Martín de la Vega se convierte en el primer rookie que consigue ocho victorias en su primera temporada en Moto2. Final Wayne Gardner y Remy Gardner son la segunda pareja de padres e hijos que logran títulos en todas las categorías tras Kenny Roberts y Kenny Roberts Jr. Ambos lo consiguieron en 500cc. Final Pero es el momento de Remy Gardner !!! El australiano se acaba de proclamar campeón del Mundo de Moto2 y hace historia al seguir la estela de su padre, Wayne Gardner, que fue campeón en 500cc en 1987. 16 Fabio Di Giannantonio ha concluido en la segunda plaza y este es su cuarto podio en la presente temporada. Augusto Fernández, por su parte, ha terminado en el tercer puesto y este es la sexta vez que termina en el cajón. 16 REMY GARDNER CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTO2 !!! Primer australiano que logra el título en todas las categorías desde Casey Stoner en 2007 y el primer piloto de su país que lo logra en la categoría intermedia desde Kel Carruthers en 1969. 16 VICTORIA DE RAÚL FERNÁNDEZ !!! Octava de la temporada, nunca un rookie había conseguido más triunfos en su primera campaña en Moto2. 16 ÚLTIMA VUELTA !!! Sprint final para Raúl Fernández. Persigue su 8ª victoria de la temporada y sigue obligando al máximo a Remy Gardner. Tremendo la temporada del madrileño en la categoría intermedia y de no haberse caído en el pasado Gran Premio de la Emilia Romaña, la historia hoy podría estar siendo otra. 15 Ojo que Tetsuta Nagashima y Thomas Luthi se encuentran de nuevo muy cerca de Remy Gardner. Ambos podrían tratar de superar de nuevo al australiano... 15 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Raúl Fernández está tratando de abrir hueco en cabeza de carrera, pero siguen muy cerca tanto Fabio Di Giannantonio como Augusto Fernández, segundo y tercero respectivamente. 14 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Remy Gardner sigue rodando en la 10ª posición, sin oposición, por lo que se puede decir que si no comete errores, tiene el título al alcance de la mano. 13 PRIMERO RAÚL FERNÁNDEZ !!! Acaba de superar a Fabio Di Giannantonio y podría conquistar hoy su 8ª victoria de la temporada. Nunca un novato había conseguido ocho triunfos en su primera campaña en Moto2, ni siquiera Marc Márquez y eso no le va a dar para ganar el título. Tremendo. 13 Sigue Raúl Fernández pegado a Fabio Di Giannantonio y podría tratar de superarle en breves instantes. 12 El panorama se le ha despejado bastante a un Remy Gardner que lo ha pasado realmente mal en este primer tramo de la carrera. El australiano milita en la 10ª posición y cuenta con nueve puntos de diferencia en estos momentos con respecto a un Raúl Fernández que sigue en el segundo puesto, persiguiendo a Fabio Di Giannantonio. 11 Efectivamente, Remy Gardner supera a Thomas Luthi y se hace con la 10ª posición. Ahora puede tirar en la primera plaza del grupo de los perseguidores y tiene vía libre para imponer su ritmo. 11 Ahora Remy Gardner amenaza a Thomas Luthi, Acaba de marcar ahora su mejor vuelta y parece que el australiano marcha un poco más fluido. 10 Remy Gardner ha recuperado la 11ª posición tras superar de nuevo a Tetsuta Nagashima después de un pequeño error del piloto japonés. 9 Se ha complicado Remy Gardner, pero Raúl Fernández tiene que ganar la carrera. No le vale otra cosa y tiene que tratar de superar a Fabio Di Giannantonio. 9 Tetsuta Nagashima supera a Remy Gardner !!! Está al límite el piloto oceánico. Tremendamente tenso en esta carrera, en un momento en el que se está jugando el título. 8 Ojo porque Tetsuta Nagashima está muy cerca ahora de Remy Gardner y podría tratar de superar al actual líder en la clasificación de pilotos de Moto2. 8 Fabio Di Giannantonio y Raúl Fernández están consiguiendo abrir hueco. El piloto de San Martín de la Vega parece que marcha algo más entero en estos instantes y está enganchado a la rueda trasera del piloto italiano. 7 Pequeño respiro ahora para Remy Gardner. El australiano se consolida en la 11ª posición y cuenta en estos instantes con cuatro décimas de ventaja con respecto a Tetsuta Nagashima y Stefano Manzi, sus más inmediatos perseguidores. 7 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Fabio Di Giannantonio sigue ritando como un loco en cabeza de carrera y le está costando a Raúl Fernández seguir esel ritmo en estos momentos. 6 Cae Remy Gardner a la 11ª plaza !!! Demasiado conservador el australiano y está metido en un grupo tremendamente peligroso. Está corriendo con la calculadora en la mano y habrá que ver como se dirime esto. 6 Fabio Di Giannantonio se está destacando en cabeza de carrera. Ahora ha conseguido la vuelta rápida y esto es preocupante para un Raúl Fernández al que solo le vale la victoria en esta final race de Valencia. 5 Se está metiendo en un lío Remy Gardner !!! Le ha superado Jorge Navarro y a punto ha estado de hacerlo también Sam Lowes. Mucha presión en estos instantes para los dos pilotos que tienen opciones de proclamarse campeón en la categoría intermedia. 4 Primero ahora Fabio Di Giannantonio !!! Ha superado momentáneamente a Raúl Fernández y recordemos que al español solo le vale con ganar en esta carrera para ser campeón. 4 Remy Gardner, por su parte, está perdiendo contacto con la cabeza de carrera. Se mantiene en la 9ª plaza y ojo porque le podrían adelantar varios pilotos, además de enfrascarse en una batalla de impredecibles consecuencias. 3 Raúl Fernández continúa en la primera palza, aunque tiene literalmente pegado a Augusto Fernández. Habrá que ver si el piloto de San Martín de la Vega consigue abrir hueco en cabeza de carrera. 2 PRIMERO RAÚL FERNÁNDEZ !!! El madrileño cumple con su papel. Solo le vale con ganar a carrera y esa parte ya la está consiguiendo. 2 Marco Bezzecchi ha podido comenzar de nuevo la carrera tras el accidente, aunque lo ha hecho en la última plaza porque a los mecánicos no les dio tiempo a reparar la moto en el momento en el que se abrió de nuevo el pit line. 1 PRIMERO AUGUSTO FERNÁNDEZ !!! Le sigue Raúl Fernández y Remy Gardner se sitúa en la 9ª posición. Se trata de una posición que le valdría para proclamarse campeón. 1 Muy mala suerte para el piloto italiano. Recordemos que había conseguido la pole position por primera vez desde el Gran Premio de Aragón de 2012. 1 Algo le ha pasado a Simone Corsi !!! Era el piloto de la pole y algo le ha debido de pasar en la vuelta de calentamiento porque ha abandonado incluso antes de empezar. 1 COMIENZA DE NUEVO LA CARRERA !!! 0 La nueva carrera será a 16 vueltas y las posiciones de salida serán las mismas que las de la parrilla original. 1 Recordemos que se ha producido un accidente en el que se han visto implicados Xavier Vierge, Marco Bezzecchi y Lorenzo Baldassarri. 1 Parece que ha quedado aceite en la pista y los servicios de mantenimiento tendrán que limpiar la zona para que se pueda disputar la carrera con seguridad. 1 BANDERA ROJA !!! Se para la carrera 1 Caída de Marco Bezzecchi !!! Se ha visto implicado también Xavier Vierge y ambos tratan de volver a pista. Veremos... 1 COMIENZA LA CARRERA DE MOTO2 !!! Hoy se despide también Thomas Luthi. El piloto suizo fue campeón del Mundo de 125cc en 2005 y ha disputado 319 Grandes Premios en todas las categorías, contando con este Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Acompañan a Corsi en la primera línea Celestino Vietti y Augusto Fernández. Ambos tratarán hoy de estrenar su primera victoria de la temporada. Hoy comienza desde la pole Simone Corsi. Se trata de la primera que consigue el veterano piloto italiano desde el Gran Premio de Aragón de 2012 y hoy tratará de lograr su primera victoria en la categoría intermedia y la primera desde el Gran Premio de Valencia de 125cc. Habrá que ver cuál es la estrategia de carrera que trazan ambos pilotos teniendo en cuenta que Remy Gardner comienza la carrera desde la 8ª posición, mientras que Raúl Fernández lo hace desde la 5ª plaza. Seguramente, en el ánimo del piloto español aún estará pesando su caída en Misano, en el Gran Premio de la Emilia Romaña cuando lideraba la carrera y Remy Gardner iba bastante retrasado. Ese día podría haber dejado el campeonato en un pañuelo, pero registró su tercer abandono de la temporada y le puso el título en bandeja a su compañero de equipo. No obstante, el año de Raúl Fernández ha sido para enmarcar y es que el piloto de San Martín de la Vega, en su primer año en Moto2, ha sido capaz de llevar vivo el campeonato hasta esta final race de Valencia después de conseguir seis victorias y diez podios. Las opciones de Raúl Fernández son muy remotas y el madrileño necesitaría ganar y que Remy Gardner fuera 14º o peor. No obstante, en las carreras se pueden dar miles de condiciones y hay que perseguir el sueño hasta el final. Así, al piloto australiano le vale simplemente con finalizar la carrera entre los trece primeros, algo que ha logrado en 16 de las 17 carreras disputadas hasta el momento. Y es que Gardner solo ha abandonado en una ocasión, en el pasado Gran Premio de Las Américas, consiguiendo cinco victorias y 12 presencias en el podio a lo largo de la temporada. Remy Gardner parte como gran favorito después de haberse impuesto momentáneamente en la batalla que ha mantenido durante todo el año con Raúl Fernández, su compañero en el Red Bull KTM Ajo. Después de la victoria de Xavi Artigas en Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto2, en el único título que no se ha decidido hasta el momento. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. ¿Preparados? Comenzamos…