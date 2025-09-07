Gran Premio de Italia

Max Verstappen

1 Max Verstappen

00:01:18.792

Lando Norris

2 Lando Norris

+00:00:00.077

Oscar Piastri

3 Oscar Piastri

+00:00:00.190

Charles Leclerc

4 Charles Leclerc

+00:00:00.215

Lewis Hamilton

5 Lewis Hamilton

+00:00:00.332

George Russell

6 George Russell

+00:00:00.365

Andrea Kimi Antonelli

7 Andrea Kimi Antonelli

+00:00:00.408

Gabriel Bortoleto

8 Gabriel Bortoleto

+00:00:00.598

Fernando Alonso

9 Fernando Alonso

+00:00:00.632

Yuki Tsunoda

10 Yuki Tsunoda

+00:00:00.727

Oliver Bearman

11 Oliver Bearman

+00:00:00.654

Nico Hulkenberg

12 Nico Hulkenberg

+00:00:00.706

Carlos Sainz Jr.

13 Carlos Sainz Jr.

+00:00:00.736

Alexander Albon

14 Alexander Albon

+00:00:00.791

Esteban Ocon

15 Esteban Ocon

+00:00:00.915

Isack Hadjar

16 Isack Hadjar

+00:00:01.125

Lance Stroll

17 Lance Stroll

+00:00:01.156

Franco Colapinto

18 Franco Colapinto

+00:00:01.200

Pierre Gasly

19 Pierre Gasly

+00:00:01.311

Liam Lawson

20 Liam Lawson

+00:00:01.487

  Leyenda. El Gran Premio de Italia es, junto al de Gran Bretaña, el que más veces se ha celebrado en la Fórmula 1, siendo esta la 76ª vez que ocurrirá en la competición. Será la 75ª que lo acoja el circuito de Monza (1 en Imola), el trazado con más carreras en la historia de este deporte (71 en Mónaco).   Peculiar. Tres Variantes (chicanes) separadas por tres curvas le definen. Tras la recta de meta, la Variante del Rettifilio y la Curva Biassono. La Variante della Roggia y la Curve di Lesmo con la eterna Curva del Serraglio nos definen el segundo sector. En el último la Variante Ascari sirve de antesala a la icónica Parabólica que presenta a los pilotos en meta.   Hola muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del motor en general, y a los fieles seguidores de la Formula 1 en particular. Hoy, con la carrera más rápida del año del Gran Circo, nos despedimos de la Vieja Europa con el Gran Premio de Italia celebrado en el mítico circuito de Monza.
Final Nosotros nos despedimos por hoy tras haberles contado todo lo sucedido en esta clasificación en Monza, regresaremos mañana con la carrera. Gracias por habernos acompañado, hasta pronto. Final Ya decíamos en la previa que en este Gran Premio de Italia el poleman solo ha conseguido la victoria en dos de las últimas nueve ediciones, veremos si mañana Max Verstappen es capaz de cambiar esta dinámica. Final Quinta posición para Hamilton y sexta para Russell, Antonelli y Bortoleto son séptimo y octavo. Finalmente, Fernando Alonso gana un puesto con su última vuelta y es noveno. Décimo puesto para Tsunoda. Q3 El segundo del Mundial, Lando Norris, termina segundo seguido de su compañero en McLaren y líder del Mundial, Oscar Piastri. Buena clasificación de Charles Leclerc que temina cuarto. Q3 Quinta pole para Max Verstappen esta temporada que tratará de buscar mañana su tercera victoria en carrera en 2025. Q3 Le dura poco la alegría a McLaren porque Max Verstappen viene como una bala y marca un tiempo de 1:18.792, el mejor de esta sesión. Q3 Impresionante vuelta de Norris que se pone en primera posición con 1:18.869. Q3 Charles Leclerc no mejora y no consigue superar a Verstappen, ahora Piastri se pone segundo. Q3 El líder del Mundial, Óscar Piastri, intenta mejorar el tiempo de Verstappen pero el neerlandés sigue rodando bastante rápido. Q3 Lando Norris intentando mejorar tiempo, ahora mismo es séptimo tras Bortoleto. Q3 Red Bull y Ferrari ahora mismo por delante de los McLaren en esta Q3. Fernando Alonso es décimo cuando todos los pilotos se preparan con neumático nuevo para hacer una vuelta más. Q3 Tenemos pole provisional de Max Verstappen que no logra la pole en la clasificación del Gran Premio de Italia desde 2021, aunque luego ganó la carrera en 2022 y 2023. Q3 Bueno tiempo también de Bortoleto, otro de los pilotos que ha salido con usados, se coloca sexto. Q3 ¡Y Max Verstappen que baja del 1:19! Un tiempo de 1:18.923 le pone en primera posición. Q3 Charles Leclerc completa la vuelta con 1:19.007, establece una nueva mejor marca. Q3 Óscar Piastri mejora el tiempo de Lando Norris y Russell también supera a Norris. Q3 El primero en marcar tiempo es Lando Norris, 1:19.433. Q3 Neumáticos nuevos en la mayoría de los monoplaza para afrontar este último turno. Fernando Alonso y Antonelli salen con ruedas usadas. Q2 Verstappen, Antonelli, Piastri, Russell, Norris, Leclerc, Bortoleto, Alonso, Hamilton y Tsunoda son los 10 pilotos que van a disputar la Q3. Q2 Lando Norris consigue majar un tiempo que le permite estar en la Q3, quinto tras Russell. Q2 Kimi Antonelli se ha colocado en segunda posición tras Verstappen. Fernando Alonso con un pie y medio en la Q3, séptimo mejor tiempo. Q2 Lando Norris, Hulkenberg, Sainz, Albon y Ocon estarían ahora mismo fuera. Q2 Ahora mismo Carlos Sainz es décimo y tiene que mejorar su tiempo. Fernando Alonso 12º. Q2 La mayoria con neumático bueno para afrontar los últimos minutos de esta Q3 pero Carlos Sainz y Verstappen lo hacen con usados. Q2 Tres pilotos no han conseguido bajar del 1:20, Ocon, Albon y Hulkenberg. Q2 Verstappan, Russell, Piastri y Bortoleto en las primera posiciones en este momento, quinta mejor marca para Leclerc. Q2 Puede ser que el problema de Norris haya sido de falta de gasolina, vuelve a pista. Q2 Pendientes de Lando Norris, han parado su vuelta de calentamiento y es el único que de momento no ha marcado tiempo en esta Q2. Q2 Segundo mejor tiempo para George Russell, por delante de Óscar Piastri. Q2 Todos han marcado vuelta en esta Q2 salvo Norris y Piastri. Q2 Buen tiempo de Verstappen que baja del 1:20 con 1:19.140. Q1 George Russell mantiene la primera posición y se quedan fuera de la Q2 Hadjar, Stroll, Colapinto, Gasly y Lawson. Q1 Verstappen segundo con neumático viejo. Hadjar, que que hizo podio en la última carrera, en Países Bajos, al ser tercero, va muy justo para poder meterse en la Q2. Q1 Salen todos para un nuevo intento, la mayoría con neumáticos nuevos, no lo hace Russell que parece dar por bueno el tiempo establecido. Q1 Se prepara Kimi Antonelli para un nuevo intento, ahora mismo es 16º y estaría fuera de la Q2. Q1 Aún seis minutos por delante en este primer turno de la clasificación del Gran Premio de Italia, con Russell primero, Norris segundo, Sainz tercero. Q1 Le han funcionado bien los neumáticos medios a Russell que se coloca primero. Buen tiempo también de Carlos Sainz, tercero, seguido de Fernando Alonso. Q1 Lando Norris marca 1:19.611, el mejor tiempo de este primer turno y Piastri es segundo, seguido de Leclerc y Verstappen. Q1 Segunda mejor marca para Hamilton, tercera para Hulkenberg. De momento Alonso es séptimo y Carlos Sainz no ha marcado tiempo. Q1 Mejor tiempo ahora para Charles Leclerc, con 1:19.801. Q1 Hulkenberg y Russell son los primeros que bajan del 1:20, mientras Tsunoda hace récord en el segundo sector. Q1 Seis pilotos han marcado ya su primera referencia, el mejor es Bortoleto con 1:20:349. Q1 Comienzan a salir los pilotos, la mayoría con blandos aunque Russell y Antonelli apuestan por medios.   Entre Norris y Piastri se han repartido la mayoría de las victorias en carrera en este 2025, con las únicas excepciones del triunfo de Verstappen en Japón y Emilia Romagna y de Russell en Canadá.   Piastri continúa como líder del Mundial de pilotos con 309 puntos, seguido de Norris con 275. Ambos se han alternado las victorias en carrea en los últimos cuatro grandes premios: ganó Norris en Gran Bretaña, Piastri en Bélgica, Noris en Hungría y Piastri en Países Bajos.   El poleman del Gran Premio de Italia ha conseguido la victoria en solo 2 de las últimas 9 ediciones, un 22.2% de las ocasiones, después de ver al poleman ganar en 15 de las 20 anteriores (un 75%).   Viviremos una intensa lucha por la pole aquí en Italia, un Gran Premio en el que Lewis Hamilton tiene el récord de victorias (cinco, como Michael Schumacher), poles (7) y vueltas rápidas (7).   En la tercera sesión de los entrenamientos libres, Lando Norris se ha coronado como el piloto más rápido, con un tiempo de 1:19.331. A solo 21 décimas se situaba, en segunda posición, el piloto de Ferrari, Charles Leclerc. La tercera posición ha sido para el compañero de Norris en McLaren y líder del Mundial, Óscar Piastri.   El Gran Premio de Italia es, junto al de Gran Bretaña, el que más veces se ha celebrado en la Fórmula 1, siendo esta la 76ª vez que ocurrirá en la competición. Será la 75ª que lo acoja el circuito de Monza (1 en Imola), el trazado con más carreras en la historia de este deporte (71 en Mónaco).   Buenas tardes y bienvenidos a la clasificación del Gran Premio de Italia, 16ª prueba de la temporada.
Clasificación

Pos Pilotos
Tiempo
1 Max Verstappen
00:01:18.792
2 Lando Norris
00:01:18.869
3 Oscar Piastri
00:01:18.982
4 Charles Leclerc
00:01:19.007
5 Lewis Hamilton
00:01:19.124
6 George Russell
00:01:19.157
7 Andrea Kimi Antonelli
00:01:19.200
8 Gabriel Bortoleto
00:01:19.390
9 Fernando Alonso
00:01:19.424
10 Yuki Tsunoda
00:01:19.519
11 Oliver Bearman
00:01:19.446
12 Nico Hulkenberg
00:01:19.498
13 Carlos Sainz Jr.
00:01:19.528
14 Alexander Albon
00:01:19.583
15 Esteban Ocon
00:01:19.707
16 Isack Hadjar
00:01:19.917
17 Lance Stroll
00:01:19.948
18 Franco Colapinto
00:01:19.992
19 Pierre Gasly
00:01:20.103
20 Liam Lawson
00:01:20.279
