Volver al inicio 45 Russell sigue siendo el líder virtual de la carrera. Queda ver qué hace Piastri. Leclerc tiene que volver a parar al no haber cambiado de tipo de compuesto. 44 Piastri vuelve a liderar la carrera, pero tiene que parar seguro. Ocon, Sainz y Tsunoda tienen los neumáticos desde el inicio, igual que Bortoleto y Gasly fuera de los puntos, pero parece complicado que el McLaren pueda aguantarlo. 43 ¡RUSSELL ENTRA A BOXES! ¡Juego nuevo duro y ya directo al final! 39 ¡ANTONELLI SALE POR DELANTE DE MAX, PERO VERSTAPPEN LE PASA! 39 ¡Antonelli entra para intentar pasar a Verstappen en la parada! 38 ¡ENTRA VERSTAPPEN! ¡No aguanta más y puede que tenga que hacer una tercera parada! ¡Estrategia mala de Red Bull! 37 Los que comenzaron con medios empiezan a bajar los tiempos con el compuesto duro. Verstappen empieza a caer mientras Antonellim, Piastri y Norris huelen sangre. 36 Llegamos al ecuador de la carrera y las primeras cinco posiciones comienzan a apretarse... Veremos cómo acaba todo esto. 35 Lando Norris sigue volando con el compuesto medio nuevo. No le queda otra que avanzar e ir rápido para aprovechar la segunda parada de sus rivales y poder tratar de pasarles cuando le toque la segunda parada al McLaren. 33 Sainz aguanta en pista desde el inicio de la carrera con un neumático que empieza a sufrir de la degradación, pero sigue sobreviviendo. Veremos si al Williams le da para hacer una parada. 31 Leclerc se queja de la estrategia del equipo. Charles estaba con buenos tiempos y las ruedas le aguantaban. Otra vez, Ferrari haciendo de las suyas. 30 ¡ENTRA NORRIS! ¡Alonso pasa a Tsunoda y entra en los puntos! El de McLaren sale por delante de Leclerc y detrás de Piastri. 29 ¡LECLERC A BOXES! ¡Sale detrás de Piastri en sexta posición! 28 Antonelli también aprieta y se quiere acercar a Verstappen, pero el Red Bull está lejos. Piastri viene por detrás. 27 ¡Ahora es Verstappen quien se pega a Leclerc! 27 ¡NO HAY OPOSICIÓN! ¡Russell pasa a Leclerc y ahora tiene a Lando Norris en el punto de mira! 26 Russell se pega a Leclerc. ¡Tiene DRS! ¡El Ferrari, a sufrir! 25 A Albon no le queda otra que ir con el duro ya hasta el final. Una segunda parada solo se contemplaría si hay un safety car. 24 Albon sigue perdiendo posiciones. Sus neumáticos no dan más de sí. 23 Norris y Leclerc siguen en cabeza, pero Russell y Verstappen vienen más rápido por detrás. Queda ver si la estrategia a dos paradas le vale al Mercedes y al Red Bull, y si el McLaren y el Ferrari pueden hacerlo a una... Es llegar al menos a la vuelta 50. Complicado. 22 Albon tiene diferencias con su equipo por no pararle antes. Cuando le quieren parar, el piloto dice que ahora no vva a entrar. Veremos si aguanta el tailandés. 21 50 vueltas para el final. Los pilotos de cabeza abren brecha para salir detrás de Piastri ante un Hamilton que no aprieta lo que debería. 19 La parada de Alonso no fue la deseada. El español salió detrás de una caravana larga de monoplazas y le cuesta adelantar. 18 Norris y Leclerc siguen en cabeza con el neumático duro desde el inicio. Russell y Verstappen llegan desde atrás para intentar recuperar sus posiciones. 17 ¡ENTRA PIASTRI! ¡McLaren también irá a dos paradas! ¡Saldrá detrás de Antonelli en séptima posición! 16 ¡Entra Hamilton! ¡También Alonso! La estrategia a dos paradas es cada vez más notable. Queda ver qué deciden en McLaren... 15 ¡ENTRA ANTONELLI! ¡McLaren, Ferrari y Alonso se mantienen en pista, aunque Russell ya está detrás del Aston Martin! 14 ¡RUSSELL TAMBIÉN ENTRA! ¡Leclerc, a su vez, pasa a Alonso para ganar otra posición! 13 ¡VERSTAPPEN ENTRA A BOXES! Es el primero en entrar de toda la parrilla. Los medios no pueden más. 12 Algunos pilotos empiezan a protestar sobre la degradación de los neumáticos. Parece que no aguantarán mucho más, ni los medios ni los duros. 11 ¡Norris pasa a Alonso antes de la chicane de la última curva! 11 Alonso se queda atrás y Norris ya aprieta al Aston Martin. 10 Una estrategia a dos paradas significa llegar de la 15 a la 20. Veremos si alguno entra en esa ventana o si alargan la durabilidad de la goma. 9 El ritmo de cabeza de carrera comienza a bajar levevmente. De los 1:15 ya están en 1:16 medios por vuelta. 8 Lewis Hamilton no termina de acercarse a Piastri, mientras Alonso se aprovecha del DRS con el Ferrari para seguir en sexta posición por delante de Norris. Leclerc no alcanza a Lando. 7 Russell se mantiene con un buen ritmo, mientras que Verstappen ahora parece haber bajado un poco la constancia. No tiene DRS el Red Bull. 6 Puede ser que McLaren esté intentando gestionar los neumáticos en busca de hacer la carrera a solo una parada. 5 Verstappen sigue a rebufo de Russell, aprovechando el DRS para conseguir las vueltas rápidas por detrás del británico. Piastri y Norris se quedan atrás de sus respectivos objetivos. 4 Verstappen tiene que ir con cuidado. Tiene el peligro de perder puntos en la licencia... Perder un solo punto más supondrá que se perderá la próxima carrera. 3 Russell se mantiene en primera posición, seguido muy de cerca por Max Verstappen. Los McLaren parecen sufrir más de la cuenta. Hamilton está quinto intentando alcanzar a Piastri. 2 ¡Sin mucho cambio de posiciones! ¡Norris intentó pasar a Alonso, pero el español se defendió para evitar el paso del británico! 1 ¡ANTONELLI PASA A PIASTRI! ¡No salieron bien los dos McLaren! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡Ruedan los monoplazas en la vuelta de formación! ¡Dos coches parten desde el pit lane! Lawson y Gasly lo harán por detrás de todos. División a la hora de elegir los neumáticos. Del 1º al 13º, ambos incluidos, hay mayoría de compuesto medio salvo Norris y Leclerc, que parten con duros. Así lo hacen también desde el 14º hasta los dos que comienzan desde el pit. ¡10 minutos para que tenga lugar el procedimiento de inicio de carrera! ¡Se despeja el pit lane y la parrilla poco a poco! ¡Todo preparado en Montreal! ¡Les esperamos! Williams va a disputar un Gran Premio de Canadá por 45ª vez, siendo el sexto gran premio con más participaciones del equipo británico (45 también en España). Es uno de los cinco grandes premios donde más puntos han conseguido en su historia en la competición (200 actualmente, como en Hungría), registro que solo supera en España (207), Gran Bretaña (237) e Italia (244). Andrea Kimi Antonelli se ha quedado sin puntuar en cada una de las últimas tres carreras en la Fórmula 1 (dos abandonos – Emilia Romagna y España – y un 18º puesto – Mónaco). Es el primer piloto de Mercedes que no puntúa en tres carreras seguidas desde Nico Rosberg entre Japón 2012 y Australia 2013 (siete). Lewis Hamilton (Ferrari) se ha quedado fuera del podio en cada una de las últimas 11 carreras en la Fórmula 1. Solo en una ocasión arrastró una peor racha sin podio en su carrera: 12 entre Sao Paulo 2023 y Canadá 2024. Yuki Tsunoda ha disputado 96 grandes premios de Fórmula 1: 63 con AlphaTauri, 26 con RB y 7 con Red Bull. En ninguna de esas 96 carreras ha conseguido subir al podio, pudiendo igualar en Canadá a Marcus Ericsson (97) como el 6º piloto con más grandes premios sin podio en la historia de la competición. Max Verstappen (Red Bull) finalizó en 10ª posición en la última carrera, correspondiente al Gran Premio de España. Excluyendo abandonos, el neerlandés ha enlazado dos carreras finalizando 10º o peor en tan solo una ocasión en su trayectoria en la Fórmula 1: último GP de 2015 (16º en Abu Dabi) y primer GP de 2016 (10º en Australia). McLaren llega a Canadá tras conseguir su 52º doblete en la Fórmula 1 en el Gran Premio de España, el tercero cosechado en 2025 tras los de China y Miami, y los tres han sido con Oscar Piastri por delante de Lando Norris. Pueden lograr cuatro en un año por primera vez desde 2007 (4 con Fernando Alonso y Lewis Hamilton). Oscar Piastri (McLaren) ha subido al podio en cada una de sus últimas ocho carreras en la Fórmula 1, la mejor racha actual en la competición. De subir al cajón en Canadá, será el 10º piloto diferente en enlazar nueve carreras en el podio en la historia de este deporte. Oscar Piastri (McLaren) ha conseguido siete victorias en la Fórmula 1, cinco en las primeras nueve carreras de 2025. Tiene la oportunidad de convertirse en el primer piloto australiano que consiga seis victorias en un mismo año en la historia de la competición. Tal día como hoy, en 2003, también tenía lugar la carrera del Gran Premio de Canadá. Michael Schumacher subió a lo más alto del podio para conseguir la 68ª victoria de su palmarés a la vez que Fernando Alonso sumaba la primera de sus vueltas rápidas en la Fórmula 1. Max Verstappen (Red Bull) ha ganado tres veces en el Gran Premio de Canadá, precisamente en las tres últimas ediciones. Puede ser el primer piloto en la historia de la Fórmula 1 en este gran premio en ganar en cuatro ocasiones seguidas. El ganador del Gran Premio de Canadá ha comenzado en la primera línea de la parrilla de salida en 14 de las últimas 16 carreras disputadas (10 desde la pole y 4 desde la segunda posición), con las excepciones de Jenson Button con McLaren en 2011 (7º) y Daniel Ricciardo con Red Bull en 2014 (6º). ¡Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la narración del gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Día de carrera en el Gran Premio de Canadá! El circuito Gilles Villeneuve, de gala para acoger la gran fiesta del automovilismo.

Volver al inicio Final ¡Nos despedimos! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la qualy y de su narración! ¡Les esperamos mañana con el gran día! ¡Toca la carrera! ¡Que tengan buena noche de sábado! ¡Adiós! Final Así las cosas, este Top 10 de la Q3 queda formado por Russell, Verstappen, Piastri, Antonelli, Hamilton, Alonso, Norris, Leclerc, Hadjar y Albon. Final ¡Gran sesión de clasificación! ¡Queda ver la posición final de los pilotos tras la sanción de 10 posiciones a Tsunoda y la más que posible sanción a Hadjar por impeding a Sainz! El francés ha terminado 9º en esta Q3, mientras que el de Williams acabó 17º. Al menos saldrá 16º por la sanción al japonés de Red Bull. Final Son 4 grandes premios seguidos para Fernando Alonso en la Q3, algo que no conseguía desde las seis primeras carreras del 2024. Final Ya son 78 primeras líneas de Max Verstappen. Se repite la misma primera línea del año pasado, la cual acabó ganando el neerlandés. Final George Russell entra entre los 49 pilotos con más poles position en la historia de la Fórmula 1. Es la primera vez que repite pole position en un Gran Premio. Final Es la sexta pole position de George Russell en la Fórmula 1, la primera desde Catar 2024. Final ¡Qué pole position de George Russell! ¡Vueltón del británico para repetir pole en Canadá! ¡Verstappen es segundo! ¡SORPRESÓN CON NORRIS! ¡El de McLaren es 7º por detrás de Alonso! Q3 ¡POLE POSITION PARA GEORGE RUSSELL! ¡TIEMPAZO DE MERCEDES! Q3 ¡RUSSELL VUELA A LA POLE! Q3 ¡LECLERC PIERDE TIEMPO CON HADJAR! ¡No va a mejorar y entra en boxes! Q3 ¡Alonso, solo 60 milésimas por detrás de Hamilton! ¡4º para el inglés y 5ª para el español! Q3 ¡Alonso vuelve a salir a pista! ¡LO HACE CON MEDIO NUEVO! Veremos si alguien más apuesta por ello. Q3 ¡Buenas vueltas de los dos Mercedes! ¡Ocupan la segunda línea de salida con Russell por delante de Antonelli! ¡Norris se pone 5º! Q3 ¡NO PODÍA ESTAR ESTO MÁS APRETADO! ¡Emoción total por salir lo más arriba posible! ¡Verstappepn, por ahora, es el poleman virtual! Q3 ¡Y VERSTAPPEN SUPERA AL AUSTRALIANO! Q3 ¡PIASTRI SE PONE PRIMERO! ¡Leclerc es segundo y Alonso es tercero! ¡Norris se salta la chicane y el tiempo no le vale! Q3 Quedan los dos Mercedes por salir. Todos en pista, con neumático blando, en su mayoría nuevo salvo Hamilton, Albon y Hadjar. Q3 ¡ARRANCA LA Q3! ¡COMIENZA LA PELEA POR LA POLE! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! ¡Tsunoda cae en 11ª posición, pero saldrá último por los 10 puestos de penalización! Alonso sigue con un buen estado de forma y se cuela en la Q3 en sexta posición. Russell fue el más rápido de esta sesión. Así las cosas, los que pelean por la pole en orden de clasificación en la Q2 son: Russell, Norris, Leclerc, Verstappen, Piastri, Alonso, Hamilton, Albon, Antonelli y Hadjar. Q2 ¡Hasta cinco pilotos con medio ahora! La moda de blando con medio por sesión empieza a tomar fuerza. No hay mucha diferencias con el compuesto... Q2 Quedan 7 minutos para el final de la Q2. Verstappen es el más rápido. Le siguen los dos McLaren con Norris por delante de Piastri. Ferrari va por detrás de la escudería británica. Alonso es 7º por detrás de Russell. Antonelli, Tsunoda y Bearman completan ese top 10 que, por ahora, clasifica a Q3. Q2 El impeding de Hadjar a Sainz se investigará después de la sesión, pero el mal a Carlos ya está hecho. Q2 ¡Verstappen es el más rápido con compuesto medio! Norris venía con blando usado, no así Piastri, que estrenaba juego nuevo. Es tercero el australiano por ahora. Q2 Por ahora, los pilotos salen con neumático blando, algunos usados y otros nuevos, salo Verstappen, que esta vez prueba con medios. Q2 ¡ARRANCA LA Q2! Q1 ¡FINAL DE LA Q1! Hay que recordar que Tsunoda tendrá una penalización de 10 posiciones. La sorpresa ha sido de Sainz, que ha sido víctimam de un impeding brutal de Hadjar en su vuelta. Lo más probable es que haya sanción para el francés. Los McLaren han sido los más rápidos, seguido de los dos Ferrari. Verstappen es 5º y Alonso pasó 6º. Q1 ¡SAINZ SE QUEDA FUERA! ¡SORPRESA CON EL WILLIAMS! Q1 ¡CRONO A CERO! ¡Última oportunidad de hacer un tiempo que permita estar en Q2! Q1 Todos están con neumático blando, la mayoría juego nuevo... Salvo Aston Martin, que está con medios usados. Q1 4 minutos por delante para acabar esta Q1. Todos buscando el pasaporte para Q2... De momento, Alonso es el primero de la clasificación. Q1 ¡SE REANUDA LA SESIÓN! ¡Todos de nuevo a pista! ¡Ahora no hay tiempo para especular! ¡Toca arriesgar! Q1 ¡BANDERA ROJA! ¡Le explotó una parte del monoplaza a Alexander Albon y hay un montón de piezas en la pista! Hay que limpiarlo. Todos a boxes. Q1 ¡Alonso se pone primero con neumático medio! Se demuestra que funciona muy bien. Q1 ¡Verstappen se pone primero! ¡Seguiremos viendo cómo los pilotos bajan los tiempos! Alonso está 7. Sainz vuelve a salir estando 13º. Q1 Los Mercedes son los más rápidos por ahora. Queda ver los tiempos de los McLaren y de un Verstappen que aún no ha salido. El neumático medio podría funcionar. Q1 Muchas vueltas lentas de preparación. La mejora de la pista será notable con el paso de los minutos. Solo queda Verstappen por salir. Q1 Alonso sale con neumático medio. Q1 Quedan por salir los dos McLaren, Verstappen y Alonso. Hay 3 pilotos con medios: Gasly, Colapinto y Antonelli. Q1 Siguen saliendo pilotos a pista cuando los primeros en salir ya comienzan sus vueltas. Q1 El neumático medio ha funcionado bien durante el fin de semana. ¿Habrá alguna sorpresa hoy con este compuesto? Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCA LA QUALY! ¡ARRANCA LA Q1! ¡No se quieran perder la sesión de clasificación! Sin duda nos espera una hora (salvo que haya banderas rojas) con mucha emoción. ¡Poco más de 10 minutos para que tenga lugar el inicio de la qualy! Les esperamos. La mejora de Williams parece continuar, teniendo claras opciones de meter a sus dos pilotos en Q3. También ha mejorado Aston Martin, o al menos Fernando Alonso. El piloto asturiano ha conseguido un 12º puesto en la primera sesión, un 5º en la segunda y un 6º en la tercera. Al margen de eso, hemos tenido un líder diferente en cada sesión de libres con Verstappen en primer lugar, Russell a continuación y Norris en la de hace escasas horas. La sesión de clasificación viene marcada por unas sesiones de libres bastante accidentadas, donde a lo largo de estos dos días se han visto varios golpes y banderas amarillas y rojas, entre otros de Leclerc, Stroll e incluso Piastri. Oscar Piastri (McLaren) ha conseguido cuatro poles position en su carrera, las cuatro en 2025. Tres de ellas acabaron con triunfo del australiano y, de repetir pole con victoria en Canadá, será el 36º piloto que lo consigue en al menos cuatro ocasiones. George Russell (Mercedes) logró la última pole position del Gran Premio de Canadá en 2024. De repetir esa primera posición de salida, será el primer gran premio en el que el británico consiga repetir pole en su carrera en la Fórmula 1. El Gran Premio de Canadá es solo uno de los ocho que se han disputado en más de 50 ocasiones en la historia de la Fórmula 1 (54 con la edición de 2025). ¡Buenas noches a todos, tardes en Montreal, y sean bienvenidos a una nueva narración de Fórmula 1! ¡La temporada 2025 sigue su curso y es el turno del Gran Premio de Canadá, el 10º del año! Hoy tenemos la sesión de clasificación.

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.