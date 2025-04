Volver al inicio Final ¡Nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la carrera y de su retransmisión! ¡Les esperamos, de nuevo, dentro de tres semanas! ¡Que pasen buena tarde de domingo y hasta la próxima! Final El resto de las posiciones de puntos las consiguieron, por orden, Russell -que aguantó la acometida de Leclerc-, el monegasco, Hamilton, Sainz, Alonso, Hulkenberg y Sergio Pérez. Albon y Magnussen han sido los únicos abandonos del día. Final El 2º puesto de Max Verstappen le da algo de aire, aunque no lo suficiente. Más puntos que recorta Norris respecto al neerlandés y la diferencia ya está en 52 puntos. Final Con el podio de Piastri, ya son 18 de McLaren en 2024, su mejor registro desde los 18 de 2011, y solo en cuatro años han conseguido más: 20 en 1998, 22 en el 2000, 24 en 2007 y 25 en 1988. Final Son, también, 24 podios para el piloto británico, de los cuales 11 han sido en 2024, dos menos que en los tres años anteriores juntos. Final De hecho, Lando ha conseguido pole y victoria en dos de los últimos cuatro grandes premios tras lograrlo en Países Bajos y hoy en Singapur. Final Ya son tres las victorias de Lando Norris en la Fórmula 1, las tres en los últimos 13 grandes premios, en los que ha conseguido, además, cinco poles positions. Final Nueva victoria de Lando Norris tras una carrera espectacular. Daniel Ricciardo, en una orden de equipo clara por parte de Red Bull para su filial, le priva de un grand chelem y del punto extra de la vuelta rápida en la última vuelta. 62 ¡Max Verstappen y Oscar Piastri completan el podio! ¡Daniel Ricciardo completó la vuelta rápida y priva del grand chelem a Lando Norris! 62 ¡VICTORIA DE LANDO NORRIS! 62 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Entró Ricciardo en la anterior para poner blandos y tratar de quitarle la vuelta rápida a Lando Norris! 60 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Russell sigue aguantando, pero Leclerc ya busca dónde atacarle! 58 ¡Cinco vueltas para el final! ¡Todo visto para sentencia! ¡Leclerc ya está en zona de DRS con Russell! 57 ¡Colapinto se une a la batalla por la novena posición! 56 Alonso saca lo que no tiene el coche y más para abrir algo de brecha por si Checo supera a Hulkenberg, a la vez que se acerca a un Sainz con las ruedas en las lonas. 55 ¡Pérez se mantiene detrás de Hulkenberg por la novena plaza, algo que beneficia a Fernando! 55 ¡Ya ve Russell a Leclerc por el retrovisor! ¡Problema para Mercedes! 53 ¡10 VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Nos acercamos al desenlace de la carrera! 52 Leclerc sigue con un ritmo impresionante y sigue acercándose a Russell con 10 vueltas de neumático más joven que el británico. 51 ¡PINCHAZO DE MAGNUSSEN! Sin embargo, parece que puede llegar a boxes sin problema para cambiar neumáticos. 50 ¡LECLERC PASA A HAMILTON! ¡Ya se pone 5º y puede alcanzar a Russell! 48 ¡NORRIS ARRIESGA! ¡Casi se la pega con el muro! Tocó con el lateral y no perdió el control. Riesgo innecesario del británico. 46 Pues parece que ya está casi todo el pescado vendido en Marina Bay. Leclerc acabará alcanznado a Hamilton, y puede que Hulkenberg a aAlonso, con Pérez detrás del alemán. No se espera más movimiento dentro de la zona de puntos. 45 ¡PIASTRI EN PODIO! ¡Adelanta a Russell en la salida de la curva siete! 45 ¡Leclerc recorta mucha diferencia con Hamilton! Mercedes va a terminar perdiendo posiciones con varios equipos distintos. Piastri acabará adelantando a Russell por el podio. 40 Vuelta 40 de 62. Norris va directo a la victoria. Solo un descuido y un mal giro que le lleve al muro puede separarle del triunfo. Verstappen a casi 23 segundos, quien a su vez saca 14 a Russell. 39 ¡Oscar Piastri entra a boxes! ¡Ya han efectuado parada todos los pilotos! Sale 5º por detrás de Hamilton. Toca apretar al McLaren. 37 ¡Leclerc sale detrás de Fernando Alonso! Bueno para Sainz, pero malo para el asturiano. 37 ¡LECLERC NO AGUANTA MÁS! ¡Entra a boxes a cambiar neumáticos! 36 Mucha tensión en la pista con posiciones importantes. Norris va a ganar salvo sorpresa, pero el podio sigue disputado. 35 Piastri y Leclerc son los únicos de arriba que aún no han parado. Solo un Safety Car pueden salvarles de perder demasiadas posiciones. 34 ¡Tsunoda entra a boxes! ¡Nueva posición ganada por Sainz y Alonso! El Ferrari lleva ya 20 vueltas de neumático... Veremos si los duros le aguantan las 29 vueltas restantes. 31 ¡NORRIS SALE Y TIENE A PIASTRI DETRÁS! ¡Aunque el australiano debe parar aún! 31 ¡ENTRA NORRIS! ¡Parada larga! 30 ¡NORRIS CON PROBLEMA EN EL ALERÓN! ¡Rueda lento! ¡Su mejor aliado, los segundos de ventaja! 30 ¡VERSTAPPEN A BOXES! ¡Busca defenderse de Piastri! ¡Ahora queda ver cuándo lo hace Norris, que va tranquilo en el liderato! 30 ¡Ahora los problemas de Verstappen llegan por detrás con Piastri recortando mucha diferencia! 29 ¡PÉREZ A BOXES! 29 Sainz ya está 12º y sigue pegado a Ocon. Alonso está detrás del Ferrari. 28 ¡RUSSELL A BOXES! ¡Empiezan a entrar todos los de arriba! 27 ¡HAMILTON CON PROBLEMAS! ¡No le va bien el Mercedes al británico! ¡Muchos problemas y ligeras salidas del trazado! 26 ¡ALONSO ENTRA A BOXES! ¡Pone un juego nuevo de neumático duro! 26 Sainz ya se encuentra en la pelea por la 14ª y 13ª posición. Sigue esperando a que paren los de arriba para escalar hasta las primeras cinco posiciones, casi con seguridad. 25 El ritmo de Norris con McLaren es aplastante. Casi un segundo por vuelta a Verstappen. Quien lo iba a decir hace unas semanas. 24 Gran gestión de Fernando Alonso por detrás de Hulkenberg. Esa sexta posición es, por ahora, oro para el de Aston Martin con Leclerc sin poder atacar por detrás. 23 Estrategia clara con McLaren y Norris. No van a parar al líder hasta que lo haga Max. Casi 17 segundos de ventaja les da mucho margen. 22 ¡Gran carrera de Sainz! ¡Ya está 15º y sigue avanzando posiciones dentro de su ventaja en el undercut con los de arriba! 22 ¡Hamilton se queja de que ha tocado la pared! Puede tener problemas en su lado izquierdo. 20 Norris lidera sin oposición alguna. El nivel del McLaren es estratosférico. Casi 14 segundos respecto a Verstappen, que saca más de 11 a Russell. 19 Gran reacción de Carlos Sainz. Ahora mismo, por tiempos, salvo Safety Car, consigue estar por delante de Hulkenberg, en 5ª posición, cuando hagan sus paradas. 18 ¡Hamilton a boxes! ¡No puede continuar con los blandos! Deja paso a Russell, que ya ve a Piastri por el retrovisor. 17 ¡ALBON CON PROBLEMAS! ¡Consigue llegar al pit lane! 16 La parada de Carlos Sainz no ha provocado ninguna reacción inmediata en esta vuelta. Veremos. Checo ya ha perdido la posición con el de Ferrari y queda ver si Colapinto también. 15 ¡Sainz es el primero que para buscando el undercut! ¡Sale 18º, pero ahora mete presión a Checo! 14 Alonso se mantiene detrás de Hulkenberg en la pelea por la sexta posición. No trata de atacar, por lo que puede que siga aprovechando su DRS para evitar que Leclerc le adelante. 13 Lando Norris sigue volando sobre la pista. Parece que solo un error sobre el trazado puede privar al de McLaren de la victoria. 12 Se confirma el tren de monoplazas que encabeza Hulkenberg, con Alonso y Leclerc justo detrás. Colapinto empieza a quedarse atrás. Norris y Verstappen, alejados entre sí, también lejos de los Mercedes. 11 ¡Pérez comienza a atacar a Colapinto! El Red Bull quiere ganar la novena posición de un Williams que empieza a caer. Leclerc en la mira. 8 Lewis Hamilton será el primero en parar, o Ricciardo, pero el británico tendrá más problemas al salir en una jungla de monoplazas. 8 Alonso se mantiene pegado a Hulkenberg. Buscará adelantarle para ganar posición, con Leclerc pegado al Aston Martin. Pérez mete presión a Colapinto. 7 Las primeras seis posiciones se mantienen fuera de zona de DRS. Ahora es Hulkenberg quien se separa de Piastri y empieza a tener la caravana de monoplazas por detrás. Nada de ataque ni agresividad por ahora. 5 Los blandos de Lewis Hamilton no funcionan y los de arriba se alejan, si bien es cierto que el McLaren y el Red Bull de Norris y Verstappen juegan en otra liga. 4 Empieza a estirarse la caravana de monoplazas. Comienza una carrera de mucha gestión y conducción "segura". Piastri es la cabeza de un tren de coches. 3 Ahora sí, Norris empieza a alejarse en la priemra posición. Se abren las diferencias y en las primeras seis posiciones ya no hay DRS posible. 2 Verstappen se mantiene en la estela de Lando Norris y a distancia de DRS, pero Hamilton se va quedando atrás. Russell, pegado a su compañero, pero alejándose de Piastri. 1 ¡Salida limpia en Singapur! ¡Apenas sin cambios! Los siete primeros se mantienen con una gran salida de todos. 1 ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCAN LOS MONOPLAZAS! ¡Vuelta de formación! ¡Ya hay información de neumáticos! ¡La inmensa mayoría sale con medios! Solo seis pilotos deciden no hacerlo: Hamilton y Ricciardo con blandos, Magnussen, Stroll, Bottas y Zhou lo hacen con duros. ¡TODO LISTO! ¡Menos de cinco minutos para que comience el procedimiento de inicio de carrera! ¡No se lo quieran perder! Tal día como hoy, también en el Gran Premio de Singapur, pero en 2019, Sebastian Vettel conseguía la última de sus 53 victorias en la Fórmula 1. Disputaría 65 carreras más en la competición (23 con Ferrari y 42 con Aston Martin), consiguiendo solo cuatro podios más (tres en 2ª posición y uno en la 3ª). Daniel Ricciardo (RB) adelantará en Singapur a Riccardo Patrese y se meterá en el Top Ten de pilotos con más Grandes Premios de la historia de la F1 (serán 257). Precisamente Marina Bay es el circuito en el que más veces ha subido al podio (cuatro como en Mónaco). Lewis Hamilton (Mercedes) cumple hoy 350 Grandes Premios en la Fórmula 1 igualando a Kimi Raikkonen como el segundo piloto con más carreras de la historia de este deporte, tan solo por detrás de Fernando Alonso que disputará su 396 Gran Premio en Singapur. Carlos Sainz es el vigente campeón en Singapur, lugar donde más kilómetros ha rodado en cabeza (306 km). Se puede convertir en el primer piloto de Ferrari en revalidar una victoria en un mismo Gran Premio desde Sebastian Vettel en Bahrein (2017 y 2018). McLaren ha conseguido subir al podio a uno o a sus dos pilotos en cada una de las últimas 13 carreras de la Fórmula 1. En caso de subir al podio, será su segunda mejor racha histórica en la competición (14), tan solo por detrás de las 19 entre Australia 2007 y Malasia 2008. Sin embargo, Max Verstappen (Red Bull) acumula siete Grandes Premios sin alcanzar la pole position (incluyendo este) y siete Grandes Premios sin alcanzar la victoria (sus peores rachas desde la penúltima prueba de 2020 cuando enlazó 17 clasificaciones sin ganar y 11 carreras consecutivas sin vencer). Además, suma dos Grandes Premios seguidos sin subir al podio, no enlaza tres consecutivos desde la penúltima prueba de 2019. De hecho, el poleman ha ganado solo dos de las últimas cinco carreras del Gran Premio de Singapur (40% - Lewis Hamilton en 2018 y Carlos Sainz en 2023), después de que ganara siete de las nueve anteriores (77.8%). Veremos qué hace hoy Lando Norris. Una vez más, Lando Norris vuelve a partir desde la pole position esta temporada, algo que viene siendo habitual en las últimas carreras. Verstappen, líder aún en la general, parte detrás del McLaren, que siempre ha tenido problemas en las salidas y podría conseguir liderar también la carrera. ¡Muy buenas tardes a todos, amantes de la Fórmula 1, y sean bienvenidos a la narración del gran día de un fin de semana de competición! ¡Día de carrera en el Gran Premio de Singapur! ¡Todo listo en Marina Bay para vivir la gran fiesta del automovilismo!

Volver al inicio Final ¡Gran sesión de clasificación! ¡Norris vuelve a ser el poleman! McLaren sigue en su gran momento y así lo plasma sobre el circuito. Peor parado salió Piastri, que partirá como 5º detrás de los dos Mercedes. Hamilton, que hizo una gran última vuelta, saldrá tercero. La parte con peor suerte ha sido, sin duda, Ferrari. Sainz, que se fue al muro, y Leclerc, con vuelta eliminada, se quedan 10º y 9º respectivamente. Alonso, finalmente, partirá 7º. Final 70 primeras líneas para Max Verstappen en Fórmula 1, aunque cuatro de las últimas cinco han sido en segunda posición. Final McLaren no lograba seis poles position en una temporada de Fórmula 1 desde 2012, con 8 teniendo a Lewis Hamilton y Jenson Button en sus monoplazas. Final Nueva pole position de Lando Norris. Ya son seis las poles del británico, consiguiendo cinco en las últimas nueve carreras. Solo consiguió convertir en triunfo la de Países Bajos. Q3 ¡POLE POSITION PARA LANDO NORRIS! ¡Vuelve el de McLaren a ser el más rápido en la clasificación! ¡Verstappen le acompañará en la primera línea de salida! Q3 ¡COMIENZAN LAS VUELTAS LANZADAS! ¡Llega el momento de la verdad! ¡Hora de conocer la parrilla de salida para mañana! Q3 ¡YA SALEN! ¡Los McLaren, que son los que menos tienen que arriesgar, salen en primera posición! ¡Verstappen será el último! Q3 ¡SE REANUDA LA SESIÓN! Queda ver quién se arriesga primero... No deberían salir los favoritos hasta pasados un par de minutos. Q3 ¡LE QUITAN LA VUELTA A VERSTAPPEN! ¡Parece que interpretan que la completó con la bandera amarilla! Era el poleman. ¡Solo Piastri y Hulkenberg tienen tiempo ahora! Q3 ¡BANDERA ROJA! ¡SE HA IDO SAINZ AL MURO EN LA ÚLTIMA CURVA! ¡Qué mala noticia para Ferrari! ¡Se le fue la parte trasera y pegó en las protecciones! Q3 ¡Los 10 en pista! ¡En breve comenzarán las vueltas lanzadas en busca de los primeros tiempos de esta Q3! Q3 ¡COMIENZA LA Q3! ¡Arranca la pelea por la pole! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! ¡CHECO PÉREZ SE QUEDA FUERA! ¡Fernando vuelve a hacer magia y pasa a Q3 por los pelos en la 10ª posición! ¡Terrible para Red Bull la eliminación, una vez más, del piloto mexicano! ¡Piastri, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Norris, Sainz, Hulkenberg, Russell, Tsunoda y el asturiano pelearán por la pole! Q2 ¡TODOS DE NUEVO A PISTA! ¡Última oportunidad para buscar el pase a la Q3! Q2 Todos a boxes... Momentos de preparar una última vuelta para pasar a Q3. Q2 ¡Mal segundo y tercer sector de Fernando, que le deja en novena posición con los Mercedes y Verstappen aún sin vuelta! Peligro para el piloto de Aston Martin. Q2 ¡Norris se pone primero casi calcando el tiempo de la Q1! Q2 ¡SE SALIÓ VERSTAPPEN EN LA ÚLTIMA CURVA! ¡Se fue al carril y vuelta anulada! Q2 Comienzan vueltas lanzadas... Muchos con juegos nuevos de neumáticos. Solo Verstappen, Colapinto, Sainz, Leclerc y Ocon salen con usados. Q2 ¡COMIENZA LA Q2! Q1 ¡FINAL DE LA Q1! ¡Se salvó Russell en la 13ª posición! ¡Ocon cerró el corte en el 15º puesto! Gran vuelta de Norris, Verstappen y Piastri. Hamilton pasó como 4º por delante de Checo Pérez. Sainz, 6º y Leclerc abortó al final y pasó 12º. Gran vuelta de Colapinto, que vuelve a superar la Q1 en tiempos similares a su compañero Albon. Q1 ¡CRONO A CERO! ¡Russell en zona peligrosa! ¡Puede caer eliminado! Q1 ¡TODOS EN PISTA PARA SALIR A UNA ÚLTIMA VUELTA! ¡Todo a punto de conocerse para pasar a Q2! Q1 Los Red Bull vuelven a pista con un juego nuevo de neumáticos... Solo los Mclaren parecen decidir salir con los usados. Q1 Al final la pista no evoluciona lo suficiente en esta Q1. Los McLaren se encuentran en vuelta lanzada, de nuevo, pero con usado. No van a usar un juego nuevo de neumáticos... Q1 ¡Norris es el primero! Verstappen se pone segundo con Leclerc y Piastri por detrás. Sainz, 6º y Alonso, 7º. Problemas para Mercedes, con Hamilton 10º y Russell en 13ª posición. Q1 Quedan todavía siete pilotos por completar sus primeros tiempos en esta Q1. Q1 Lando Norris es, por ahora, el más rápido. La pista parece lenta aún, pero los tiempos tienen que seguir mejorando. Q1 Todos los pilotos en pista, todos con neumático blando. Primeros compases y mucho por decir... Sainz aborta vuelta por un problema tras la curva 1. Q1 ¡Primeros tiempos en Singapur! Dichas cronos deben mejorar todavía más según la pista vaya siendo más rápida con el paso de los minutos. Leclerc, que ahora es 1º con 1:30.8, puede no estar ni dentro del tiempo de corte. Q1 ¡Comienzan las primeras vueltas lanzadas! ¡Quedan muchos pilotos aún por salir a pista! Q1 ¡ARRANCA LA Q1! ¡Poco más de cinco minutos para que arranque la sesión de clasificación en Singapur! ¡No se lo quieran perder! ¡Todos los motores en marcha en Marina Bay! Max Verstappen (Red Bull) acumula seis Grandes Premios sin alcanzar la pole position y siete Grandes Premios sin alcanzar la victoria (sus peores rachas desde la penúltima prueba de 2020 cuando enlazó 17 clasificaciones sin ganar y 11 carreras consecutivas sin vencer). Ferrari ha logrado el 50% de las poles position posibles en Singapur (siete de 14, más que ninguna otra escudería). Con al menos 10 carreras celebradas, se trata del Gran Premio con el mejor porcentaje por parte de la Scudería en toda su historia. El poleman ha ganado solo dos de las últimas cinco carreras del Gran Premio de Singapur (40% - Lewis Hamilton en 2018 y Carlos Sainz en 2023), después de que ganara siete de las nueve anteriores (77.8%). Veremos quién la consigue en el día de hoy. Ferrari ha conseguido cada una de las últimas tres poles position del Gran Premio de Singapur. Solo en cuatro grandes premios del calendario actual ha conseguido enlazar cuatro de forma consecutiva: Japón (7 – 1998 a 2004), España (5 – 2000 a 2004), Azerbaiyán (4 – 2021 a 2024) y Australia (4 – 2001 a 2004). Peor para el neerlandés cuando aún veía a Lando Norris y McLaren finalizando entre las dos primeras posiciones en las tres sesiones. La escudería británica, que ha conseguido superar a Red Bull en la clasificación de constructores, quiere pelear el mundial hasta el final. No comenzó bien el fin de semana para Red Bull, con Max Verstappen siendo 4º en la primera sesión de entrenamientos y finalizando en 15ª posición en la 2ª. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos, un fin de semana más, a un nuevo gran premio de Fórmula 1! ¡Turno para Singapur! ¡El trazado urbano de Marina Bay está más que listo para vivir un gran espectáculo de automovilismo!

