Volver al inicio Final ¡Gracias por seguir esta carrera con nosotros! ¡Esperamos que hayan disfrutado de ella y de su retransmisión! ¡Próxima parada, Las Vegas en dos semanas! ¡Que pasen buena tarde de domingo y hasta la próxima! Final ¡Qué carrera hemos vivido en Interlagos! ¡Hasta cinco abandonos: Carlos Sainz, Franco Colapinto, Nico Hulkenberg, Alexander Albon y Lance Stroll, los dos últimos ni pudieron empezar! Fernando Alonso terminó 14º con muchos problemas de espalda. Pérez se quedó a las puertas de los puntos. El Mundial se complica para McLaren y empieza a tornarse de los colores de Países Bajos. Final Para ver a dos pilotos de Alpine en el podio hay que remontarse a su época como Renault, consiguiendo en Japón 2006 un primer puesto de Fernando Alonso y un tercero de Giancarlo Fisichella. Final Oscar Piastri ha puntuado en 23 grandes premios de Fórmula 1 de manera consecutiva. Es la séptima mejor racha histórica en la competición (también 23 de Fernando Alonso entre Europa 2011 y Hungría 2012) y la mejor de cualquier piloto de McLaren. Final Es la primera vez que Alpine consigue subir al podio a sus dos pilotos en la misma carrera, con Esteban Ocon lográndolo por cuarta vez (Sakhir 2020, Hungría 2021, Mónaco 2023 y Sao Paulo 2024) y con Pierre Gasly en quinta ocasión (Brasil 2019, Italia 2020, Azerbaiyán 2021, Países Bajos 2023 y Sao Paulo 2024). Final Max Verstappen se ha llevado, además, la vuelta rápida. Ya son 33 en la carrera del neerlandés en la Fórmula 1 y hace que Red Bull se encuentre a solo una de las 100 en la competición. No conseguía la vuelta rápida desde el GP de Japón. Final Desde el Gran Premio de España, ningún piloto ha conseguido victoria en dos grandes premios consecutivos en 2024 (12 carreras). No ha habido una racha mayor en la Fórmula 1 desde las 13 entre Abu Dabi 2016 y Bélgica 2017. Final Es la sexta vez en la historia de la Fórmula 1 que un piloto escala al menos 16 posiciones para acabar ganando la carrera, la primera desde Kimi Raikkonen en Japón en 2005 (también 16). Final ¡Qué victoria de Max Verstappen! Ya son 62 victorias del neerlandés en la Fórmula 1, la primera desde el GP de España este mismo año. 69 ¡Russell, Leclerc, Norris, Tsunoda, Piastri, Lawson y Hamilton completan la zona de puntos en Sao Paulo! 69 ¡Esteban Ocon y Pierre Gasly le acompañan en el podio! 69 ¡VICTORIA PARA MAX VERSTAPPEN! ¡EL NEERLANDÉS VUELVE A GANAR! 68 ¡ÚLTIMAS DOS VUELTAS! 67 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Parece que está todo el pescado vendido en Interlagos! 66 Los dos Alpine se mantienen en posición de podio con George Russell sin poder atacar a Pierre Gasly por esa tercera posición. 65 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL. ¡Max Verstappen sigue poniendo el crono en morado! 63 Lando Norris no puede alcanzar a Charles Leclerc. Salvo sorpresa en las últimas vueltas, el británico va a terminar en sexta posición. Oscar Piastri tiene una sanción de 10 segundos y acabaría octavo. 61 ¡Russell se sigue pegando a Gasly, pero el Alpine resiste! 60 10 VUELTAS PARA EL FINAL. Los monoplazas empiezan a buscar los rastros de agua para los neumáticos. 58 Ya son 24 segundos de diferencia entre Max Verstappen y Lando Norris. Esta carrera es del Red Bull salvo que ocurra otra sorpresa más... Que tampoco se descarta. 56 ¡Pelea entre Pérez y Lawson! Hubo hasta un ligero toque... Checo acabó cometiendo un error y lo aprovechó Hamilton para ganarle la 10ª posición. 55 15 vueltas para el final. Verstappen se sigue asentando en el liderato. Russell, ahora, se pega a Gasly buscando el podio. 54 Nos vamos acercando al final de la carrera y sigue la dificultad para lograr adelantamientos. Pérez está 10º por detrás de Lawson. Tiene muchos problemas con el RB. 52 ¡PIASTRI RECUPERA LA POSICIÓN! ¡Siguen los problemas con McLaren! 52 ¡PIASTRI SE VA LARGO! ¡El de McLaren sufre en la salida de la 12 y se queda atrás, perdiendo la posición con Tsunoda! 51 Se había anotado una posible infracción de Charles Leclerc sobre una incorporación a pista poco segura, pero no se va a investigar. Norris tiene que pelear con el monegasco. 50 Max sigue dejando el crono en morado mientras se aleja de sus perseguidores. Ocon no puede ni soñar con seguirle el ritmo. Leclerc aguanta con los dos McLaren por detrás. 49 Sigue volando Max Verstappen en la pista. Sin spray ni nadie por delante, el de Red Bull va muy cómodo en cabeza. 48 ¡Casi todos los pilotos haciendo récord personal en pista! Se va secando con el paso de los monoplazas y van cada vez más rápido. 46 Norris pasa a Piastri en una clara orden de equipo. 45 ¡Y todavía quedan 25 vueltas para el final! Todavía puede pasar de todo en Interlagos... Pero ahora mismo, Max Verstappen lidera la carrera y Norris está séptimo. 44 ¡SE FUE LARGO ALONSO! ¡Se salió de la pista, pero se mantiene en carrera! Se queda último. 43 ¡VERSTAPPEN SE PONE PRIMERO! ¡CAMBIO DE LÍDER! ¡NORRIS PIERDE POSICIONES AL IRSE LARGO! ¡YA VA SÉPTIMO! 43 ¡SE REANUDA LA CARRERA! 42 ¡SE RETIRA EL SAFETY CAR EN ESTA VUELTA! ¡Manda Esteban Ocon en la reanudación! 42 Quedan 15 pilotos en pista. De los accidentados de esta mañana en la sesión de clasificación, solo Fernando Alonso sigue en carrera. 41 De nuevo, todos en pelotón esperando a que el Safety Car se retire. Veremos cómo gestionan esa cantidad de spray que van a generar cuando se reanude la carrera. 40 ¡SAFETY CAR EN PISTA! ¡ACCIDENTE DE SAINZ! ¡Trompea y se va contras las protecciones en la entrada de la curva 8! 39 Se sigue levantando mucho spray de agua. Es complicado adelantar en estas condiciones. Ahí puede estar la razón por la que Verstappen no ataca a Ocon. 38 Esteban Ocon sigue liderando la carrera. Verstappen, en segunda posición, a tres segundos constantes. No quiere arriesgarse con el Alpine. 36 ¡Llegó a golpear ligeramente las protecciones Bearman! Pero se reincorpora. Veremos si tiene que cambiar el alerón. 36 ¡BEARMAN VUELVE A FALLAR! ¡Se queda parado en la curva 7! 36 ¡Superamos el ecuador de la carrera! ¡Nada cambia en el frente! Ocon se separa de Verstappen, con Max sin querer arriesgar gracias a una segunda posición que es oro para él ahora mismo. Russell se separa también de Norris. 35 ¡TOCA SOBREVIVIR! ¡Muchos errores y pasadas de frenada con los intermedios! ¡Toca aguantar hasta que la piste mejore para este compuesto! 34 ¡RUSSELL VUELVE A PASAR A NORRIS! ¡El de McLaren, quinto! 34 ¡SALIDA LANZADA! ¡Ocon tira! ¡Bearman trompeó, pero sigue en pista! 33 ¡SALEN LOS MONOPLAZAS DETRÁS DEL SAFETY CAR! ¡Todos con neumáticos intermedios nuevamente! 33 ¡Será reanudada con rolling start! ¡Los coches en movimiento! Zhou da vuelta para coger su posición. 33 La carrera se reanudará a las 18:02 hora peninsular en España. 33 ¡DESCALIFICADO HULKENBERG! ¡Recibió asistencia cuando se salió de la pista, y volvió a la carrera! Eso no se puede hacer. 33 ¡Puede haber descalificación para los dos Mercedes! Cambiaron la presión de las ruedas antes de la segunda salida... Veremos qué ocurre. 33 ¡TODOS LOS PILOTOS A BOXES! ¡Veremos si hay salida bajo el Safety Car o si lo hacen desde la salida de meta! 32 ¡BANDERA ROJA EN PISTA! ¡BENEFICIA A LOS TRES PRIMEROS! ¡Colapinto informa que está bien! 32 ¡ACCIDENTE DE COLAPINTO! ¡Coche destrozado para el Williams! 32 Siguen pasando las vueltas bajo el liderazgo del coche de seguridad. Veremos qué decide dirección de carrera... 31 Esteban Ocon, Max Verstappen y Pierre Gasly se han arriesgado a la bandera roja. Si acaba saliendo, les saldrá bien. Si no, han salido perjudicados por no parar. 30 ¡SAFETY CAR EN PISTA! ¡NO SE PUEDE CORRER EN CIRCUNSTANCIAS NORMALES! ¡Puede que acabe en bandera roja! 30 ¡LOS TIEMPOS BAJAN! ¡La pista está para neumáticos extremos! ¡Solo Tsunoda, Lawson, Pérez, Zhou y Hulkenberg los han puesto! 29 ¡10 SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA PIASTRI! ¡Por causar una colisión con Lawson! 29 ¡ENTRAN NORRIS Y RUSSELL! ¡Mucha agua en la recta principal! ¡Parece que los intermedios pueden no ser suficiente! ¡Ocon y Max se quedan en pista y ocupan las dos primeras posiciones! 28 ¡No les dio tiempo a los siete primeros pasar por boxes antes del VSC! Desde Piastri, noveno, han pasado todos. Leclerc, que está octavo, ya paró hace unas vueltas. 28 ¡HULKENBERG SE QUEDA PARADO EN LA PRIMERA CURVA! ¡Va a ser Virtual Safety Car! 27 ¡HULKENBERG PARADO! ¡Bandera amarilla! 27 Verstappen sigue a la cola de Tsunoda y Ocon. Queda ver si se atreve a atacarlos para ganar posiciones. 26 ¡Lando Norris pide entrar a poner juego nuevo de neumáticos! ¡McLaren lo considera! 25 ¡LECLERC ES EL PRIMERO EN ENTRAR! ¡Llega a boxes el monegasco! 24 ¡Tsunoda comienza a sufrir! ¡Sigue frenando a sus perseguidores y se convierte en el mejor aliado de Russell y Norris! 22 Tsunoda y Ocon continúan impidiendo que Leclerc y Verstappen puedan meterse en la pugna por el podio. 20 ¡BEARMAN PASA A HAMILTON! ¡Sufre desde el principio el de Mercedes! 19 Algunos pilotos empiezan a quejarse de que los intermedios empiezan a fallar debido al desgaste. Pero entrar a boxes a poner otro juego, y en unas vueltas cambiar a lluvia extrema, puede ser muy arriesgado. 17 ¡Verstappen se pega a Leclerc! ¡Quiere presionar al monegasco para buscar dónde pasarle! 16 Solo 10 segundos separan a Max Verstappen de la cabeza de carrera. Si consigue salvar los tres de delante, Tsunoda, Ocon y Leclerc, lo tendrá a mano. 14 Tsunoda empieza a detener a Ocon y Leclerc en la pelea por el podio, pero con Max detrás, puede pasar de todo. Alonso empieza a estar en tierra de nadie en novena posición. Pérez, 16º, solo por delante de Sauber. 13 Max Verstappen sigue volando sobre la pista. Ya se acerca a Leclerc en busca de la quinta posición... Norris no puede con Russell mientras llega su rival. 12 ¡SE SALE LEWIS HAMILTON! ¡Sigue en pista, pero es evidente que el ex-campeón del mundo tiene problemas con el Mercedes! 11 ¡Y PASA AL RB! ¡Se pone sexto y sigue escalando posiciones! 11 ¡Verstappen se pega ahora a Lawson en busca de la sexta posición! El Red Bull del neerlandés vuelve a funcionar tras el cambio de la unidad de potencia. 10 ¡Max Verstappen está muy cómodo y solo queda preguntarse si alcanzará el podio! 9 ¡VERSTAPPEN PASA A PIASTRI! ¡No pudo hacer nada el de McLaren ante la bestia neerlandesa! 9 ¡Sanción de 10 segundos a Bearman por causar una colisión con Colapinto! 9 Russell se mantiene líder con Norris sin despegarse por detrás, aunque sin estar lo suficientemente cerca como para tirarle un ataque. 8 ¡Verstappen se acerca a Piastri! Alonso se mantiene noveno y parece destinado a liderar el tren de monoplazas desde esa posición. 7 Se está investigando a multitud de pilotos por posible infracción en la segunda vuelta de formación. Salieron antes de tiempo... O sin permiso. 6 Sorprende siempre de la misma forma la diferencia entre Max Verstappen y Checo Pérez. El neerlandés ya va octavo, mientras Pérez sigue 17º... 5 ¡Verstappen se mete noveno tras pasar a Gasly! ¡Ahora va a por Alonso! 5 ¡Bearman ha tenido problemas! Sin embargo, sigue en pista. 3 La lluvia comienza a aumentar en intensidad. Queda ver quiénes son los primeros que se arriesgan a poner neumáticos de lluvia extrema... Por ahora, queda poco. 3 Russell se mantiene líder de la carrera con Norris por detrás. Sin DRS, parece complicado que los adelantamientos se vayan a producir con facilidad. 2 ¡Tiene tiempo Checo de alcanzar el pelotón, aún junto! ¡Verstappen entra en zona de puntos! 1 ¡PÉREZ HA TENIDO UN PROBLEMA! ¡Se queda último en la salida de la 10! ¡Posible trompo! 1 ¡Alonso se pelea con Piastri, pero el de McLaren se queda delante! 1 ¡RUSSELL SE PONE PRIMERO! ¡Verstappen se eleva hasta la 11ª posición con seis posiciones ganadas! 1 ¡AHORA SÍ! ¡ARRANCA LA CARRERA! 1 ¡SE SUSPENDE EL INICIO! ¡SE APLAZA A LAS 12:47 HORA LOCAL! ¡Y darán otra vuelta de formación! Se retrasa la salida... ¡SE RECORTA EL NÚMERO DE VUELTAS! ¡Reducimos la carrera a 70 vueltas! ¡Los pilotos vuelven a dar otra vuelta de formación! ¡ESTÁ CLAVADO EN LA GRAVA STROLL! ¡Se aborta la salida! ¡STROLL SE QUEDA PARADO! ¡Está en la final de la segunda recta, antes de llegar a la curva 4! ¡COMIENZA LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Todos los pilotos con intermedios! Se espera más lluvia dentro de unos 20 minutos. Pasaremos a neumáticos de lluvia extrema casi con total seguridad. Veremos si permitirán que los pilotos compitan cuando eso pase. ¡TODO PREPARADO! ¡Llega la lluvia y todos los pilotos en sus monoplazas esperando el procedimiento de inicio de carrera! ¡Les esperamos a partir de las 16:30, hora peninsular! Se espera que llueva durante la carrera, y será con cierta intensidad. Esperemos tener una prueba sin demasiado parón en Interlagos. La escudería Haas ha puntuado en cada uno de los últimos cinco grandes premios disputados de Fórmula 1. De repetir en Brasil, igualará su mejor racha en los puntos en la competición: 6 entre Francia y Bélgica en 2018. George Russell (Mercedes) ha terminado entre los siete primeros en cada una de las últimas seis carreras de Fórmula 1. Solo en una ocasión ha encadenado más en su historia en la competición: nueve entre Baréin y Canadá en 2022. Lando Norris ha subido al podio en 25 ocasiones en la Fórmula 1, todas con McLaren. El piloto de Glastonbury es el octavo que más veces ha subido al cajón para la escudería británica, y puede igualar a Jenson Button en la séptima posición (26). Charles Leclerc (Ferrari) ha conseguido subir al podio en 11 ocasiones en 2024. De lograr uno más, será el mejor año del monegasco subiendo al cajón en la Fórmula 1 (también 11 en 2022). Está a 18 puntos de superar, también, su mejor año en la competición (291 en 2024 y 308 en 2022), siendo ya la presente campaña en la que más puntos por GP promedia (14.55). Desde el Gran Premio de España, ningún piloto ha conseguido victoria en dos grandes premios consecutivos en 2024 (11 carreras). No ha habido una racha mayor en la Fórmula 1 desde las 13 entre Abu Dabi 2016 y Bélgica 2017. Max Verstappen (Red Bull) ganó la última carrera en Interlagos en la edición de 2023. No hay un mismo ganador en dos ediciones consecutivas en Brasil en la Fórmula 1 desde que Nico Rosberg lo consiguiera en 2014 y en 2015. El ganador en Brasil ha salido desde la pole position en ocho de las últimas 10 carreras de Fórmula 1 (un 2º puesto de Vettel en 2017 y un 10º puesto de Lewis Hamilton en 2021), tantas veces como en las 30 anteriores. ¿Lo conseguirá Norris? El circuito de Interlagos acogerá una carrera de Fórmula 1 por 41ª vez, igualando a Nürburgring como el sexto trazado con más carreras en la historia de la competición, y solo el de Montreal (43) ha visto más en todo el continente americano. Otro de los damnificados es Carlos Sainz. Tras su accidente, le ha tocado cambiar la unidad de potencia. No tiene otra que salir desde el pit lane. Tras los numerosos accidentes de la sesión de clasificación de hace unas horas, hay dos cambios importantes. El primero, Alexander Albon no va a participar en la carrera ante la gran cantidad de daños que sufrió su monoplaza. La 7ª posición de la parrilla quedará vacía. ¡Buenas tardes y sean bienvenidos, una vez más, a la narración del Gran Premio de Sao Paulo! ¡Fin de semana durísimo en Interlagos debido a la lluvia! Pero ya llega a su fin. ¡Turno de la carrera!

Volver al inicio Final ¡Nos despedimos por ahora! ¡Esperamos que hayan disfrutado de este sprint y de su retransmisión! ¡Les esperamos dentro de unas horas en la sesión de clasificación! ¡Adiós! Final A pesar de los riesgos tomados, McLaren ha realizado una gran labor de equipo. Piastri, antes de que saltara el VSC, pudo darle la posición a Norris y que pueda recortar puntos a Verstappen. Final Gran carrera al sprint vivida en Interlagos. Esta batalla, que aún no la guerra, la ha ganado McLaren. Queda ver qué pasa en la clasificación de dentro de unas horas. Final Posible infracción de Max Verstappen durante el virtual safety car. Veremos si cae sanción para el neerlandés durante la tarde. Final ¡Doblete contundente de McLaren! ¡Gana algunos puntos por ahora y queda ver qué pasa mañana en la carrera! 24 ¡FINAL DEL SPRINT! ¡DOBLETE DE MCLAREN! ¡Max Verstappen les acompaña en el podio! ¡Victoria de Lando Norris! 24 ¡Se retira el VSC! ¡Pero no queda margen para adelantar! 24 ¡Entramos en la última vuelta! Parece que el sprint se va a terminar bajo el VSC. 23 ¡VIRTUAL SAFETY CAR EN PISTA! 22 ¡INTERCAMBIAN POSICIONES NORRIS Y PIASTRI! ¡Verstappen en DRS! 21 ¡SE PARA HULKENBERG! ¡Entre las curvas 10 y 11! ¡Echa humo el Haas! ¡No puede seguir! 20 ¡Pérez entra en la octava posición! Ahora sí, superó a Lawson. 20 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! ¡McLaren huele el peligro y aprietan los dos en las primeras posiciones! 19 ¡VERSTAPPEN RECORTA! ¡Quiere acercarse a McLaren! ¡Deberían cambiar las posiciones ya! 18 ¡VERSTAPPEN SE CANSA! ¡Pasa a Leclerc y entra en tercera posición! 18 ¡Cambio de ritmo en McLaren! ¡Aumentan la velocidad para ampliar el colchón con sus perseguidores! 17 McLaren pretende mantener las posiciones hasta la última vuelta. Quieren este ritmo hasta el último momento. Veremos si Verstappen llega antes a costa de Leclerc. 16 ¡Pérez se pelea con Lawson por entrar en la zona de puntos! Intercambio de posiciones para dejar al mexicano de nuevo en novena posición. 15 ¡Parece que McLaren no quiere arriesgar aún en el intercambio de posiciones! ¡Piastri sigue líder por delante de Lando Norris! 14 ¡Max ve los errores de Leclerc! ¡Culpa al de Ferrari de que los McLaren ahora se están escapando! 13 ¡SE VUELVE A DEFENDER LECLERC! ¡Otro intento de adelantamiento de Verstappen en la segunda zona de DRS! 13 Superamos el ecuador de esta carrera al sprint y la tensión es total en las primeras cuatro posiciones. No se puede decir quién va a formar el podio. 12 Muy comprometido Lando Norris con Leclerc y Verstappen, aunque no terminan de atacar al británico. 11 Cabe la posibilidad de que Carlos Sainz se imaginara que los neumáticos medios pudieran sufrir en las últimas vueltas del sprint y los esté gestionando al máximo para atacar en dichas vueltas. 10 ¡Orden de equipo para Piastri! Le piden que baje el ritmo para que Norris pueda tener DRS. 9 ¡Lando Norris protesta a su equipo! Se mete en problemas con Leclerc en DRS por detrás y Verstappen oliendo sangre. McLaren puede meterse en un lío. 8 Los cuatro de arriba se mantienen en zona de DRS. Queda ver quién es el primero en golpear. 7 Pocas peleas y muestras de ataque en las posiciones intermedias y traseras. Pérez sigue 11º lejos de la zona de puntos. Lo mismo con Hamilton, que está 14º tras perder 3 posiciones tras la salida. 6 Lando Norris pide pasar a Oscar Piastri para tomar el liderato de la carrera. Veremos si hay orden de equipo para que haya cambio de posición. 5 Max Verstappen comienza a gestionar. Le pidieron paciencia por radio y le toca bajar revoluciones en su duelo con Leclerc. 4 Sainz no puede seguir el ritmo de los cuatro de arriba. Se empieza a caer, aunque se aleja de Russell, que viene por detrás y encabeza una caravana de monoplazas. 3 ¡VERSTAPPEN ATACA A LECLERC! ¡Lo hace en la segunda recta, pero Charles aguanta la acometida del Red Bull! McLaren no se separa demasiado en cabeza. 2 ¡Verstappen se pega a Leclerc para ganar la tercera posición mientras Norris se mantiene cerca de Piastri! No se descarta intercambio de posiciones en beneficio de Lando. 1 ¡Mucha pelea en la salida! ¡Todo sin problemas, aparentemente! ¡Ninguna posición cambiada en las primeras ocho posiciones! ¡Gran salida de Hulkenberg, que se eleva a la novena posición! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA AL SPRINT DE INTERLAGOS! ¡ARRANCAN LOS MONOPLAZAS EN INTERLAGOS! ¡VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Todos con medios! ¡No quieran perderse esta carrera al sprint! ¡El Mundial de pilotos y de constructores en juego! ¡Qué final de temporada! ¡Les esperamos a partir de las 15:00, hora peninsular de España! ¡Les esperamos! En cuanto a los ganadores, ha habido también tres diferentes en Interlagos: Bottas en 2021, Russell en 2022 y Verstappen en 2023. ¿Quién la conseguirá en el día de hoy? Con Piastri consiguiendo la pole, ha habido cuatro poleman diferentes en el sprint en Brasil: Verstappen en 2021, Magnussen en 2022, Norris en 2023 y el australiano en 2024. El Gran Premio de Brasil, llamado de Sao Paulo desde 2021, es el único que ha albergado carreras al sprint desde su introducción. Esta es la cuarta que se disputa en Interlagos. Otra de las sorpresas es la de Oliver Bearman. El piloto ferrarista suple a Magnussen en Haas durante el fin de semana. El británico ha conseguido la décima posición, por detrás de Albon y Lawson. La sesión de clasificación al sprint también nos dejó varias sorpresas. Las más importantes, la caída de Hamilton y Pérez en la Q2, que salen en esta carrera corta en la 11ª y 13ª posición respectivamente. Max Verstappen, que sigue defendiendo su liderato en el Mundial, parte cuarto por detrás de Leclerc y por delante de Sainz. Ferrari viene fuerte y también quiere el mundial de constructores. El neerlandés, además, arrastrará cinco posiciones de sanción para la salida de mañana. 24 vueltas por delante para repartir hasta 36 puntos entre las ocho primeras posiciones. Los dos McLaren parte desde la primera línea de salida, con Piastri por delante de Norris. ¡Muy buenas tardes a todos, buenos días en Brasil, y sean bienvenidos a la narración de otro gran premio de Fórmula 1! ¡Turno de un trazado histórico! ¡Interlagos, de gala para esta carrera al sprint!