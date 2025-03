Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la carrera y de su retransmisión! ¡Queda una parada más en Abu Dabi antes de despedir la temporada! ¡Que tengan una buena tarde de domingo! ¡Adiós! Final Así las cosas, los diez primeros puestos quedan entre Verstappen, Leclerc, Piastri, Russell, Gasly, Sainz, Alonso, Zhou, Magnussen y Norris. ¡Gran carrera! Lando fue penalizo con un stop and go y Hamilton por un drive through. Duros castigos hoy. Hasta cinco abandonos hemos visto en una carrera muy emocionante. Pérez sigue en una mala tónica, a pesar de que estaba haciendo una buena carrera. Final Sauber, gracias a la 8ª posición de Zhou, ha sumado sus primeros puntos de la temporada. Final Oscar Piastri ha conseguido su 10º podio en la Fórmula 1. Ocho de ellos han sido en 2024 y el tercero que logra en tercera posición. Es el 81º piloto que logra dobles dígitos en la historia de la competición. Final Sergio Pérez ha abandonado en 37 grandes premios de Fórmula 1. Cuatro de esos abandonos han sido en 2024. Solo en 2012 (6) ha sufrido más en un año en la competición (También 4 en 2014). Final Charles Leclerc (Ferrari) ha conseguido subir al podio en 12 ocasiones en 2024. Es el mejor año del monegasco subiendo al cajón en la Fórmula 1 superando los 11 de 2022. Final Red Bull ha liderado 7047 vueltas en la Fórmula 1, superando las 7000 en Catar. Es el 5º equipo que supera esta barrera en la historia de la competición. Final Red Bull ha conseguido su victoria número 122 en la Fórmula 1. Por delante, las 129 de Mercedes. Final Max Verstappen ha logrado al menos nueve victorias en cada uno de los últimos cuatro años de Fórmula 1, algo que solo había conseguido Lewis Hamilton (también 4 años entre 2017 y 2020). Final Max Verstappen ha ganado dos de las últimas tres carreras tras no ganar ninguna de las 10 anteriores. Parece que Red Bull ha vuelto a la senda correcta. Final Max Verstappen se convierte en el tercer piloto que supera la barrera de los 3000 puntos en la Fórmula 1 tras Lewis Hamilton (4847.50) y Sebastian Vettel (3098). Final Ya son 63 las victorias de Max Verstappen en la Fórmula 1. Son 9 las conseguidas en 2024. 57 ¡VICTORIA DE MAX VERSTAPEN! ¡LECLERC Y PIASTRI LE ACOMPAÑAN EN EL PODIO! 57 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡SAINZ NO PUEDE CON GASLY! 56 DOS VUELTAS PARA EL FINAL. Todo el pescado parece vendido salvo la posición de Sainz con Gasly... 55 10 segundos de sanción a Albon por un incidente con Magnussen. 54 ¡SAINZ SIGUE PRESIONANDO A GASLY! ¡Vuelve a darle caza! ¡Norris pasa a Bottas y entra en puntos! 53 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL. Norris sigue presionando desde atrás. Necesita entrar en puntos. Tiene a Bottas y Albon a tiro... 52 ¡SAINZ SE QUEDA FUERA! ¡Perdió ligeramente la ventaja y ya no está en DRS con Gasly! 51 Sainz no puede con Gasly. El Alpine es muy rápido en recta y no termina de alcanzar al piloto francés. Es mandatorio que le gane la posición de cara al campeonato. 50 OCHO VUELTAS PARA EL FINAL. Alonso, con medios, no termina de acercarse a los de arriba. Gasly sigue 5º con Sainz tratando de pasarle. 49 Ahora mismo, el podio queda formado por Max Verstappen, Charles Leclerc y Oscar Piastri. 48 ¡HAMILTON PASA POR BOXES! ¡Cumple la sanción también! Los comisarios hoy están especialmente duros con sus sanciones... 47 ¡EL MUNDIAL SE PONE INTERESANTE PARA FERRARI! ¡Ahora, la Scuderia va a sumar más puntos que McLaren! Va a recortar 11 puntos y todavía tienen opciones para la última carrera del año. 46 ¡NORRIS ENTRA A CUMPLIR LA SANCIÓN! ¡Va a salir último! 45 ES UN STOP AND GO. De las sanciones más duras. ESTÁ OBLIGADO A PARAR EN BOXES Y PARAR 10 SEGUNDOS. La carrera ha terminado para Norris. 45 ¡10 SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA NORRIS POR NO RESPETAR LAS BANDERAS AMARILLAS! ¡Durísima sanción para el de McLaren! 44 ¡Verstappen y Norris se alejan de nuevo, con Lando en zona de DRS de Max! Leclerc se empieza a quedar atrás con Piastri siguiéndole los talones. 43 ¡VERSTAPPEN SE DEFIENDE! ¡Todos se quedan pegados en la reanudación! ¡Alonso pega el morro a Sainz para tratar de presionar y adelantar, pero hay mucho tráfico delante! 43 ¡SE REANUDA LA CARRERA! ¡15 VUELTAS PARA EL FINAL! 42 Se va el coche de seguridad en esta vuelta. Manda de nuevo Verstappen... 42 SE INVESTIGA LO DE NORRIS. Puede haber sanción para el de McLaren. 41 Anotado una posible infracción de Norris de no reducir velocidad bajo bandera amarilla. 41 ¡PÉREZ Y HULKENBERG ABANDONAN! ¡Ya van seis retirados en esta carrera! 41 ¡SAFETY CAR DE NUEVO! ¡Hulkenberg se fue a la grava! 40 ¡BANDERA AMARILLA! ¡Pérez sigue parado! ¡VIRTUAL SAFETY CAR! 40 ¡NORRIS ATACA A VERSTAPPEN, PERO EL NEERLANDÉS SE QUEDA PRIMERO! 40 ¡PROBLEMAS PARA PÉREZ! ¡Se queda parado en la curva 15! 39 ¡SE RETIRA EL SAFETY CAR! ¡Manda Verstappen! 39 YA USAN LA RECTA PRINCIPAL. El coche de seguridad no debería tardar en retirarse... 38 DEJAN PASAR A HAMILTON Y BOTTAS. Se van a coger su posición en la última posición. 38 20 vueltas para el final. Siguen limpiando la recta de meta. Veremos si no tardan en retirar al Safety Car para ir hasta el final de la carrera. 37 Fernando Alonso, Magnussen, Hulkenberg y Bottas han quitado los duros para poner medios de nuevo. 37 La línea de recta está siendo limpiada. Los monoplazas pasan por el box. 36 ¡Ante el riesgo de más pinchazos y que hubiera problemas, dirección de carrera metió el Safety Car! Uno de los más perjudicados, casi con seguridad, fue Sainz. Alonso se pone noveno y Pérez escala a la quinta posición. El que peor suerte tuvo fue Hamilton. Está penúltimo. 36 ¡SAFETY CAR EN PISTA! ¡Todos van a aprovechar para entrar ahora en boxes! 35 ¡CARLOS TAMBIÉN TIENE PINCHAZO, PERO LLEGA ANTES A BOXES! ¡Piastri entra a boxes también! 34 ¡PINCHAZO DE HAMILTON! ¡Rueda delantera izquierda! ¡No puede seguir el británico! Le queda mucho para llegar a boxes. 34 ¡Ahora sí, Russell pasa a Alonso en la curva 1! 34 El neumático medio funciona bien. No se descarta que alguno siga aguantando para acabar con blandos... 33 25 vueltas para el final y sigue sin haber decisión respecto a ese retrovisor en una zona crucial en la recta, única zona donde es posible adelantar. 32 Hay un retrovisor en la zona de la recta principal en la zona de adelantamiento. Es posible que los equipos estén esperando un virtual safety car para recogerlo... 31 ¡Norris recorta diferencias y se accerca a Verstappen! En unas vueltas, puede estar en zona de DRS... 30 ¡RUSSELL YA HA PERDIDO POSICIÓN TAMBIÉN CON CARLOS! 29 Prueba de que los duros no funcionan como debieran, es que Russell tiene problemas para pasar a Alonso. Sigue detrás y sigue atacando, pero el Aston Martin se defiende... 28 El neumático medio sigue funcionando y los monoplazas parecen tener pánico por pasar al duro... 27 Tanto Versappen, Norris y Piastri son los únicos pilotos de la parrilla que bajan el crono de 1:25. 26 Russell se ha metido en una jungla de coches tras su parada. Ahora está detrás de Alonso, pero se le ha complicado el podio al británico. 25 ¡NO ENTRA NADIE MÁS DE ARRIBA! ¡Se quedan en pista! ¡Quizás es acción arriesgada! 24 ¡PARADA MALÍSIMA DE MERCEDES! ¡Piastri y Leclerc le pueden haber ganado la posición a Russell si paran! El de McLaren es obligatorio que pare. 24 ¡RUSSELL SE DEFIENDE! ¡Entra a boxes para evitar el undercut de Piastri! 23 ¡Ahora sí, Piastri pasa al ataque y presiona a Russell, pero el británico se defiende! 21 En las 10 primeras posiciones, ya solo Gasly con Magnussen por la novena plaza están en posición de DRS. Empieza el conservar los neumáticos en Catar y en unos instantes comenzarán las paradas en busca de under cuts. 20 Pérez consigue darle cera al Red Bull y se aleja de Hamilton, pero está lejos de alcanzar a los Ferrari por delante, ambos también en tierra de nadie. Alonso, intentando entrar en puntos detrás de Gasly. 18 ¡Norris aprieta, pero Verstappen se defiende y sigue fuera de DRS! 17 ¡Se sale Piastri! ¡Se va fuera del trazado y pierde algo de ventaja respecto a Russell! ¡Leclerc y Sainz recortan algo de tiempo! 16 Cambio de ritmo evidente en cabeza de carrera. Todos empiezan a pintar los sectores en verde, con Ferrari queriendo unirse a la parte de arriba. 14 CINCO SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA LEWIS HAMILTON POR LA SALIDA EN FALSO. 14 Ahora se investiga la posible salida en falso de Hamilton, que viendo la repetición parece clara. 13 Lo rápido que va Verstappen de nuevo, y lo sorprendente que continúa ver a Pérez casi un segundo más lento. Sufre defendiéndose de Hamilton por la séptima posición. 12 10 SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA LAWSON. En el incidente con Bottas, el de RB se lleva el castigo. 11 Piastri se mantiene en zona de DRS con Russell, pero no termina de atacar al británico. Norris tampoco puede dar alcance a Verstappen por ahora. Ferrari, lejos por detrás. 10 ¡ABANDONA STROLL! ¡No puede seguir el canadiense en pista! Entra en boxes y se acabó su carrera. Problemas mecánicos. 10 ¡ANOTADA POSIBLE SALIDA FALSA DE HAMILTON! ¡Tuvo una mala salida el británico! El coche pegó un ligero movimiento hacia adelanta antes de apagarse el semáforo. 9 Max Verstappen empieza a coger cierta ventaja en el liderato. Fernando Alonso se queja de los mismos problemas de cada año en las rectas. Por ahora, empieza a normalizarse la carrera sin excesivos movimientos. 7 ¡Pierde posiciones Fernando! Parece que tiene problemas en el monoplaza. 7 ¡Protesta Alonso sobre la velocidad del Aston Martin en recta! Preocupante teniendo en cuenta que en las pruebas de velocidad han sido los más rápidos junto a los Mercedes. 6 Entra en investigación el incidente entre Stroll y Albon. 6 ¡DRS ACTIVADO! ¡McLaren ahora tiene que buscar quedar lo más alante posible de Ferrari! ¡Norris quiere pegarse a Verstappen mientras Piastri presiona a Russell! 5 SIN SANCIÓN en la acción del accidente de la primera vuelta. 5 ¡TOQUE DE LAWSON CON BOTTAS! ¡Bandera amarilla, aunque corta! ¡Todos a pista de nuevo! 5 ¡TIRA VERSTAPPEN! ¡Alonso se queda en tráfico y pierde varias posiciones! 4 ¡TERMINA EL SAFETY CAR! ¡MANDA MAX VERSTAPPEN! 4 Queda ver qué ocurre en la re-lanzada, donde podemos tener otra situación como en el accidente. 4 Se investigará el incidente de la primera curva entre Ocon, Hulkenberg y Colapinto. De haber sanción, sería solo para el Haas. 3 Stroll y Albon también tuvieron un choque en la curva 4. Parece que ellos sin incidentes, aunque el canadiense entró a cambiar neumáticos. 2 En la repetición se ve que el accidente lo inició Hulkenberg. Entró a la primera curva pasado de frenada y se llevó por delante a Ocon y el Alpine arrastró a Colapinto. 2 ¡Russell ha sido el gran perdedor de la salida! Ha perdido dos posiciones y está tercero. Verstappen se pone líder con Norris justo por detrás. Hulkenberg está con un neumático roto. Veremos si le sirve con entrar a boxes a cambiarlo. Hamilton perdió tres posiciones en salida. 1 ¡SAFETY CAR EN PISTA! 1 ¡TIENEN UN ACCIDENTE COLAPINTO Y OCON! ¡Hulkenberg se ve metido en el fregado y va lento! ¡Es Safety Car casi con total seguridad! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA EN CATAR! ¡TODOS LLEGANDO A SUS POSICIONES! ¡Todos parten con medios a excepción de Hulkenberg, que lo hace con duros! ¡VUELTA DE FORMACIÓN EN LOSAIL! ¡Ruedan los monoplazas en el trazado! ¡Todo preparado en Catar para una carrera vibrante! ¡McLaren tiene la oportunidad de ganar el campeonato de constructores, con Ferrari queriendo dar el sorpasso! ¡No se lo quieran perder! Aston Martin necesita solo sumar al menos 2 puntos en el Gran Premio de Catar para convertirse en la 14ª escudería que alcanza la barrera de los 500 puntos en la historia de la Fórmula 1 (498 actualmente), igualando, además, el registro de Toro Rosso (500). Es, además, un registro que le puede arrebatar Alpine, puesto que el equipo francés está a solo 3 puntos de alcanzar esta cifra (497). McLaren suma 19 podios en 2024, siendo su mejor registro en una temporada desde 2007 (24). De hecho, solo en cuatro años han conseguido más: 20 en 1998, 22 en el 2000, 24 en 2007 y 25 en 1988. Oscar Piastri, que es el único piloto de la parrilla que ha finalizado el 100% de los grandes premios en 2024, ha pasado por la línea de meta en cada una de las últimas 26 carreras. De finalizar en Catar, será la novena mejor racha histórica en la historia de la Fórmula 1 igualando el registro de Nico Rosberg (27 entre Canadá 2008 y Japón 2009) y de Esteban Ocon (27 entre Bélgica 2016 y México 2017). Oscar Piastri ha puntuado en 24 grandes premios de Fórmula 1 de manera consecutiva. Es la quinta mejor racha histórica en la competición igualando los registros de Michael Schumacher (24 entre Hungría 2001 y Malasia 2003) y de Lewis Hamilton (24 entre Baréin 2023 y Arabia Saudí 2024). Lando Norris ha subido al podio en 25 ocasiones en la Fórmula 1, todas con McLaren. El piloto de Glastonbury es el octavo que más veces ha subido al cajón para la escudería británica, y puede igualar a Jenson Button en la séptima posición (26). George Russell y Lewis Hamilton han participado en 67 grandes premios como compañeros en Mercedes (contando Catar 2024). Russell ha salido por delante en parrilla de salida en 38 ocasiones y ha quedado por delante en la mitad de las carreras (33). De los seis compañeros que ha tenido Hamilton, solo Fernando Alonso (10 a 7) le había superado en más ocasiones en carrera, y nunca había sido superado en las sesiones de clasificación. Mercedes llega a Catar tras conseguir un doblete en Las Vegas. No consiguen dos dobletes en un año en la Fórmula 1 desde 2020 (5), y tienen la oportunidad de conseguir 300 podios en su historia en la competición (298), convirtiéndose en la cuarta escudería en alcanzar esta cifra. Carlos Sainz (Ferrari) ha subido al podio en 26 ocasiones en su carrera en la Fórmula 1, ocho de ellos en 2024. De lograr uno más, igualará su mejor año en la competición (9 en 2022). También superaría a Gerhard Berger como el noveno piloto con más podios con la escudería italiana (serían 25 – de los 26 conseguidos, logró 2 con McLaren). Charles Leclerc (Ferrari) ha conseguido subir al podio en 11 ocasiones en 2024. De lograr uno más, será el mejor año del monegasco subiendo al cajón en la Fórmula 1 (también 11 en 2022). Con el cuarto puesto logrado en Las Vegas, el monegasco ya se encuentra en la mejor temporada de su carrera en cuanto a puntos conseguidos (319, superando los 308 de 2022). Max Verstappen y Sergio Pérez van a disputar su 90º gran premio como compañeros en Red Bull. Es la quinta pareja que alcanza esta cifra en toda la historia de la Fórmula 1. Max Verstappen era el poleman tras ganar la sesión de clasificación, pero una sanción tras una denuncia de Mercedes, deja al neerlandés en segunda posición y el poleman es George Russell. El Gran Premio de Catar se va a celebrar por tercera vez en la Fórmula 1 tras las ediciones de 2021 y 2023. Ha habido un ganador diferente en cada edición, con Lewis Hamilton ganando la primera y con Max Verstappen ganando la segunda, ambos con sus respectivas poles position. Desde el Gran Premio de España, ningún piloto ha ganado en dos grandes premios seguidos en 2024 (13 carreras). No ha habido una racha igual en la Fórmula 1 desde las 13 entre Abu Dabi 2016 y Bélgica 2017. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos a la narración de la penúltima carrera del año en la Fórmula 1! ¡El Gran Premio de Catar llega a su fin en una edición muy emocionante y con el campeonato de constructores aún en juego!

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.

Volver al inicio Final ¡Nos despedimos por ahora, pero no por hoy! En unas horas tendrá lugar la sesión de clasificación para la carrera de mañana... ¡Esperamos que hayan disfrutado del sprint y de su retranmisión! ¡Les esperamos en un rato! ¡Adiós! Final Así las cosas, los puntos quedan repartidos entre Oscar Piastri, Lando Norris, George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg y Max Verstappen- Final Finde regular de Aston Martin, con Alonso y Stroll finalizando en 11ª y 13ª posición, plazas que han ido ocupando durante todo el fin de semana. Final Pérez, que comenzó desde el pit lane, renunció al sprint para recopilar info y estar de pruebas. Acabó 20º. Final Ferrari, su principal rival en esta contienda, finalizó 4º con Sainz y 5º con Leclerc. Aumentan la diferencia y quien ya se queda fuera de toda pelea es Red Bull. El octavo puesto de Max Verstappen no es suficiente para atisbar esperanza alguna de que puedan remontar. Final ¡VICTORIA DE PIASTRI! ¡DOBLETE DE MCLAREN! ¡Se afianzan en el liderato de constructores y acarician el campeonato! Cabe la posibilidad de que mañana se consagren como la mejor escudería del año. 19 ¡VICTORIA DE OSCAR PIASTRI! ¡Lando Norris le deja la victoria a su compañero! ¡DOBLETE DE MCLAREN! ¡Russell completa el podio! 19 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Se le acabó a Russell la oportunidad de pasar a Piastri! ¡Va a ser doblete al sprint de McLaren! 18 ¡DOS VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Todo el pescado parece vendido en Catar en este sprint! ¡McLaren sacará más ventaja por el título de constructores! 17 ¡TRES VUELTAS! ¡Los cuatro de arriba se mantienen en una pelea con fila de a uno! No parece que haya tiempo para dar un golpe sobre la mesa. Verstappen tampoco puede dar alcance a un Hulkenberg que está haciendo buen sprint en séptima posición- 16 ¡CUATRO VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Pérez, fuerísima de la carrera, cambia el alerón delantero! De pruebas, el mexicano. 15 ¡De nuevo, Norris levanta el pie y deja que Piastri se acerque para que coja DRS! 14 ¡PIASTRI SIN DRS! ¡Norris se escapa! ¡OPORTUNIDAD PARA RUSSELL! ¡El de Mercedes intentó atacar a Piastri, pero se defendió bien! ¡Oportunidad también para Sainz de unirse a esta pelea! 13 ¡LECLERC ADELANTA A HAMILTON! ¡El de Mercedes se pega al de Ferrari tratando de recuperar la posición! 12 ¡Le piden a Norris que acelere, buscando que Piastri consiga alejarse de Russell! Pero el de Mercedes aún no ha dicho su última palabra. 11 ¡AHORA APRIETA MCLAREN! ¡Parece que Piastri ha encontrado la configuración correcta y casi dejan a Russell atrás! 10 ¡10 vueltas para el final! ¡Muy poca diferencia entre los seis primeros! Leclerc entra en DRS con Hamilton y todo se comprime en cabeza! 9 Zhou se descuelga del todo. Los blandos no duran y circula hasta cinco segundos más lento por vuelta que cabeza de carrera. 8 Lando Norris no se aleja de la cabeza de carrera porque ahora el Mundial es otro. Le da DRS a Piastri para intentar aguantar el 1-2 y poder puntuar lo máximo para McLaren. 7 Charles Leclerc, que ha sido el más rápido en esta vuelta, se sigue quedando atrás de los cinco primeros, que están entre ellos a un segundo de diferencia y en zona de DRS. Verstappen sigue peleándose con Gasly. 6 La carrera empieza a normalizarse. Magnussen ha terminado adelantando a Alonso, que cae al 11º puesto. Haas, mucho mejor final de año que Aston Martin. 5 Sainz se intenta pegar a Russell. Ferrari es consciente de la pelea y Leclerc no está dando la talla, por ahora. Se queda atrás y alejado de Hamilton por el DRS. 4 ¡RUSSELL SE PEGA A PIASTRI! ¡Se pega al McLaren y le ataca, pero el australiano aguanta! Es vulnerable. Vienen fuerte los Mercedes. 4 Max Verstappen está noveno por detrás de Pierre Gasly. Alonso viene por detrás, pero no está en posición de poder pelear con el neerlandés. 3 Lawson cayó numerosas posiciones y está 17º. Prácticamente todos los pilotos están con medios para vivir todo el sprint. Zhou, con blandos. 2 Se activa el DRS. Han acortado 100 metros la zona de DRS, así que será algo más complicado aprovecharlo. 0 ¡SALIDA BRILLANTE DE HAMILTON! ¡Se pone 5º! ¡Norris aguanta el liderato! ¡Verstappen pierde posiciones! ¡Los seis primeros, se mantienen en pelea con algún baile de posición! ¡Alonso se pone 10º! 0 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA AL SPRINT! ¡TODOS EN SUS POSICIONES! ¡ESTO VA A ARRANCAR! ¡RUEDAN LOS MONOPLAZAS! ¡VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Sin duda nos quedan dos fines de semana con muchísima tensión y con mucho en juego! No hay nada decidido. ¡Para empezar, sprint en Losail! ¡Les esperamos! Ahora mismo, McLaren tiene 608 puntos en la cabeza de las escuderías, con Ferrari a 24 por detrás (584) y, algo más lejos y que podría quedarse fuera de la carrera este fin de semana, Red Bull con 555. El 8º en cuestión, por lógica, debería ser Checo Pérez. El mexicano sigue en una racha tremendamente mala. Cayó eliminado en la Q1 del sprint en 16ª posición, pero tras romper las normas del Parque Cerrado, saldrá 19º desde el pit lane, por delante de Colapinto que comparte sanción con el de Red Bull. Russell, que con Mercedes acumula una racha increíble, le acompañará en la segunda línea. Piastri sale tercero, perseguido de los dos Ferrari... Con Verstappen en sexta posición por delante de Hamilton. Sin duda, las siete primeras posiciones huelen a sangre. Así las cosas, salir bien en esta carrera al sprint, y qué decir puntuar de forma holgada, se torna vital al ser el último sprint del año. Hoy la pole es de Lando Norris tras una qualy espectacular en el día de ayer. Con el Mundial de Pilotos ya certificado para Max Verstappen, aún quedan cosas en el tintero de cara a este final de temporada... Leclerc aún podría arrebatarle el segundo puesto a Lando Norris, y Ferrari, McLaren y Red Bull aún tienen opciones en la pelea por el Campeonato de Constructores. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos al penúltimo Gran Premio de Fórmula 1 del año 2024! ¡Todo a punto de terminar en una temporada que ha sido una locura en todos los niveles! ¡Turno para el GP de Catar con un finde largo con carrera al sprint!