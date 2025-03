Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! Esperamos que hayan disfrutado de la carrera y de su retransmisión. ¡Que pasen buena tarde de domingo y hasta la próxima! Final Charles Leclerc ha conseguido su podio número 37 tras una grandísima carrera de Ferrari. Es el sexto piloto de la Scuderia con más podios, superando los 36 de Felipe Massa. Final Max Verstappen no ha ganado ninguna de las cinco últimas carreras de Fórmula 1. No encadenaba cinco sin triunfo desde la temporada 2020, 11 consecutivas desde España a Sakhir. Final Lando Norris es el 17º piloto que logra al menos dos victorias con McLaren en la historia de la Fórmula 1, y lo hace superando a Dennu Hulme como el octavo piloto con más podios de la escudería (22). Final De hecho, Lando Norris se ha convertido en el 66º piloto que logra pole con victoria en la Fórmula 1. Final Es la segunda victoria de Lando Norris en la Fórmula 1 tras la conseguida en Miami, y la primera que consigue saliendo desde la pole position. Final ¡Gran victoria de Lando Norris! No comenzó bien el día para McLaren con una mala salida del británico, que perdió el liderato con Verstappen, y con Piastri, que perdió el podio. Sin embargo, Lando apretó, mucho más coche que Red Bull -quién iba a decirlo-, y consigue una victoria importantísima. 72 ¡VICTORIA PARA LANDO NORRIS! ¡2ª DEL BRITÁNICO! ¡Podio completado por Max Verstappen y Charles Leclerc! 71 ¡Dos vueltas para el final! 70 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! Esto se acaba. Piastri parece conformarse en vez de buscar el ataque a Leclerc. 69 Carrera y ritmo impresionante de Lando Norris. Se va a llevar una victoria más que merecida el de McLaren. 68 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Todo visto para sentencia para la victoria de Lando Norris! 67 Parece que todo el pescado está vendido en Zandvoort. Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz, Pérez, Russell, Hamilton, Gasly y Alonso forman y acabarán en zona de puntos salvo sorpresa final. 65 ¡Leclerc sigue aguantando en tercera posición! ¡Piastri no termina de dar caza al monegasco! 64 No parece que los Mercedes puedan dar alcance a Pérez. Tienen que recortar más de un segundo por vuelta. 63 ¡10 vueltas para el final en Zandvoort! ¡Norris va directo a la victoria! ¡Queda ver si Piastri le arrebata el podio a Leclerc y si Russell y Hamilton alcanzan a Pérez! 58 15 vueltas para el final. Salvo sorpresa mayúscula, la victoria va a ser para Lando Norris y el podio lo compartirá con Verstappen y, posiblemente, con Piastri. Queda mucho para que Leclerc pueda mantener esa tercera posición, aunque no es imposible. 56 Tarea complicada ahora para Russell, que tiene que recortar 18 segundos para alcanzar a Pérez en la sexta posición y lidiar con Hamilton por detrás. 55 ¡Russell entra a boxes! Quieren en Mercedes un poco de aire. Pone también blandos al ver los tiempos de su compañero. Sainz ahora se pone 5º. 50 ¡Hamilton pone un juego nuevo de blandos! Le funcionó bien y veremos si consigue recortar posiciones... Aunque la vuelta rápida se la lleva seguro. 49 Leclerc se está convirtiendo en el mayor aliado de Max Verstappen hoy. Piastri se mantiene detrás del monegasco y evita que pueda tener la oportunidad de cazar al neerlandés. 47 ¡AHORA SÍ! ¡SAINZ PASA A CHECO! ¡Ahora le toca separarse del mexicano y alcanzar a Russell! 47 ¡PIASTRI SE PEGA A LECLERC! El McLaren tiene mejor ritmo ahora y corre más. Dificultades para el monegasco. 46 ¡SIGUE DEFENDIENDO CHECO! ¡Sainz ya ha intentado pasar al mexicano en varias ocasiones, pero todavía aguanta el Red Bull por delante! 42 Fernando Alonso sigue apretando como puede y ya está cerca de Gasly para pelear por entrar en la zona de puntos. 40 ¡También peligra el podio de Leclerc! Russell está siendo más rápido que el monegasco y puede darle alcance perfectamente. 39 ¡Carlos Sainz está alcanzando a Pérez! Problemas para Red Bull. 38 No va a haber investigación por el unsafe release de Gasly. No consideran que lo hubiera. 37 Llegamos al ecuador de la carrera. Norris lidera con solvencia con Verstappen lejos en segunda posición. Leclerc completa el podio por ahora. 36 Posible unsafe release de Pierre Gasly en su salida del garaje. Veremos si acaba habiendo sanción para el piloto francés. 35 Checo Pérez aprieta en busca de dar alcance y caza a Piastri por la quinta posición. Por ahora, ligeramente mejor ritmo del mexicano. 34 ¡Piastri entra a boxes! ¡Se recuperan las posiciones reales que podrían cambiar ya poco de aquí al final de la carrera! Sale 5º. 32 La estrategia a una parada es clara para muchos. Veremos si no hay ningún accidente que les obligue a tratar de poner un juego nuevo. 31 ¡Sainz entra a cambiar neumáticos! ¡Sale 9º, pero virtualmente debería estar 6º! 30 ¡Pérez a boxes! De los de arriba, solo Piastri y Sainz siguen sin parar. Un virtual safety car vendría como agua en el desierto a los que aún siguen con medios. 29 ¡LANDO NORRIS A BOXES! ¡Tiene margen de sobra para salir por delante de Verstappen! ¡Piastri es el nuevo líder de carrera! 28 ¡VERSTAPPEN ENTRA! ¡El neerlandés estaba siendo alcanzado por Piastri! ¡Que ahora está segundo! 27 Leclerc es, virtualmente, tercero. En cuanto entren los de arriba, el monegasco entrará en zonas de podio. 26 ¡MALA PARADA DE RUSSELL! ¡Leclerc sale por delante! El monegasco va a completar un doble undercut. 26 ¡RUSSELL ENTRA! ¡Piastri se queda en pista! 25 ¡Leclerc a boxes! Busca en undercut con Piastri. 24 ¡Hamilton a boxes! Era el único que mantenía los blandos. 24 ¡Tremenda la velocidad de Norris! Sigue rascándole varias décimas por vuelta a Verstappen. La batalla parece clara a favor del de McLaren. 22 La diferencia sigue aumentando entre McLaren y Red Bull. Cada vez es más difícil la opción del undercut. Piastri no puede hacer otra cosa que defenderse de Leclerc. 21 ¡Norris deja fuera de DRS a Verstappen! ¡Aprieta el McLaren! ¡Se quiere alejar en el liderato! 20 Cabe la posibilidad de que Max Verstappen le haga un undercut a Lando Norris. A la vez que McLaren podrían forzar el intentar solo una parada. 19 ¡MAX SE QUEDA PEGADO A LANDO! ¡Vamos a tener batalla ahora de nuevo! ¡Veremos cómo lo afronta Red Bull! 18 ¡NORRIS PASA A VERSTAPPEN! ¡Donde el neerlandés cogió el liderato, el británico la recupera al final de la recta! 17 Con la vuelta rápida de Alexander Albon, queda clara la degradación clara de los neumáticos. El duro funciona y puede adelantarse la entrada a boxes de los favoritos... 15 Se queja Max Verstappen de que el coche no le gira excesivamente bien en la curva 10. Puede ser motivo de la degradación de la rueda delantera. 14 Lando Norris entra en zona de DRS respecto a Verstappen. Veremos qué decide el piloto local de hoy para mantener el liderato. 13 ¡Albon es el primero en entrar a boxes! Parece muy pronto, además que ha comenzado con medios. 12 Sainz termina entrando en séptima posición y ahora le tocará tirar con aire limpio para alcanzar a Pérez. 11 Se espera que la primera ventana de entrada a boxes se produzca a partir de la vuelta 19-20. 9 Lando Norris se mantiene cerca de Verstappen, pero fuera de la zona de DRS. Queda ver si el McLaren está tirando y obliga al Red Bull, o si están gestionando con una "calma tensa". 7 Se mantienen ligeramente pegados Verstappen, Norris, Russell, Piastri, Leclerc y Pérez, pero los adelantamientos brillan por su ausencia en todo el circuito. Estrecho y con pocas opciones, además de haber demasiado tráfico. Habrá que esperar a las primeras paradas. 5 Los coches con blandos no terminan de cuajar. Demasiado tráfico para aprovecharse de ellos. Deberían todos comenzar a gestionar neumáticos, sobre todo si alguien quiere intentar la estrategia a una parada. 4 Se mantiene la fila de monoplazas, con los primeros huecos entre los seis primeros y el resto. Alonso se mantiene pegado a Gasly por esa 7ª posición. 3 Piastri se mantiene cerca de Russell para volver a entrar en zona de podio, mientras Norris se aleja de Verstappen. Tira el Red Bull a tope. 2 ¡Verstappen trata de abrir hueco con Norris! ¡Alonso perdió posición con Gasly, aunque presiona al Alpine para tratar de recuperar su posición! 1 ¡GRAN SALIDA DE VERSTAPPEN! ¡Vuelve a pasar a Norris en la primera curva! ¡McLaren se quedan lentos y Piastri también pierde posición con Russell! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡LOS COCHES YA ESTÁN EN SUS POSICIONES DE SALIDA! ¡QUEDA ESPERAR AL SEMÁFORO! ¡Vuelta de formación en Zandvoort! ¡TODOS LOS MONOPLAZAS EN MARCHA! Albon sale último por descalificación ayer de la sesión de clasificación. Sargeant, 18º, por no hacer ni una vuelta en dicha sesión debido al accidente tan duro que tuvo en los entrenamientos. Magnussen, desde el pit lane, por cambiar la unidad de potencia rompiendo las normas del parque cerrado. ¡Ya hay neumáticos! ¡Todos con medios salvo cuatro: Tsunoda, Hamilton, Bottas, los tres con blandos, y Magnussen con duros desde el pit lane! ¡Todo listo! ¡Todos los pilotos en parrilla aguardando el comienzo de la vuelta de formación! ¡Les esperamos a las 15:00! Alexander Albon (Williams) ha disputado 95 carreras en la Fórmula 1, todas sin lograr una sola victoria, pole position y vuelta rápida. De repetir en Países Bajos, será el 9º con más grandes premios sin lograr una de ellas superando a Ukyo Katayama (también con 95). De sumar al menos 15 puntos entre Fernando Alonso y Lance Stroll en el Gran Premio de Países Bajos, Aston Martin se convertirá en 14ª escudería que alcanza la barrera de los 500 puntos en la historia de la Fórmula 1 (485 actualmente), igualando, además, el registro de Toro Rosso (500). Lando Norris ha conseguido 21 podios en la Fórmula 1. De lograr uno más, superará a Denny Hulme (también con 21) como el octavo piloto de McLaren que más veces ha subido al cajón en la historia de la competición. Oscar Piastri (McLaren) ha quedado entre los cinco primeros puestos de carrera en siete de los últimos ocho grandes premios, una vez más que en sus primeras 28 participaciones en la competición. Ferrari ha participado en 33 grandes premios en Países Bajos con una media de puntuación de 4.9. Entre los que han disputado en al menos 25 ocasiones, en ningún otro tiene una media más baja que en el país neerlandés. Max Verstappen (Red Bull) no ha ganado ninguna de las cuatro últimas carreras de Fórmula 1. No encadena cinco sin triunfo desde la temporada 2020, 11 consecutivas desde España a Sakhir. Lewis Hamilton es el piloto con más puntos en las últimas cinco carreras de Fórmula 1 (95), siendo, además, el que más diferencia media ha conseguido en esas cinco carreras respecto a las nueve primeras de la temporada 2024 (12.9 – 19 desde el GP de España por los 6.1 hasta el GP de Canadá). El británico parte 14º tras una mala sesión de clasificación y una sanción de 3 posiciones por "impeding" respecto a Checo Pérez. El poleman ha ganado cuatro de las últimas cinco carreras del Gran Premio de Países Bajos (con la excepción del 10º puesto de Niki Lauda en 1985), tantas veces como en las 12 anteriores. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos a la narración del gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Día de carrera! ¡El circuito de Zandvoort, en Países Bajos, preparado para vivir la gran fiesta del automovilismo!

Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la sesión de clasificación y de su retransmisión! ¡Les esperamos mañana en el gran día del fin de semana de Fórmula 1! ¡Que pasen buena tarde de sábado y hasta mañana! Final La sorpresa del día fue la eliminación en Q2 tanto de Lewis Hamilton como de Carlos Sainz. Dificultad añadida para ambos de cara a lograr un buen resultado en carrera en un circuito estrecho. Final Tremenda sesión apasionante la vivida en Zandvoort. Finalmente, la lluvia no hizo acto de presencia. Aston Martin ha tenido una ligera mejora, aunque no parece suficiente aún. Veremos su rendimiento en carrera. Final Verstappen saldrá en segunda posición, siendo la 69ª vez que sale desde la primera línea de la salida. Es la 31ª vez que lo hace desde la segunda plaza y ya son tres veces este año (también en Miami y Gran Bretaña). Son tantas veces como en los dos años anteriores. Final ¡Nueva pole position para Lando Norris! Es la cuarta del piloto británico, logrando tres de ellas en los últimos seis grandes premios. Q3 ¡POLE POSITION PARA LANDO NORRIS! ¡FIRMA EL 1:09.673! ¡Tres décimas más rápido que Max Verstappen! ¡Piastri saldrá tercero! ¡Russell sale 4º! ¡Pérez, Leclerc, Alonso, Albon, Stroll y Gasly completan el top 10! Q3 ¡Llegamos a la hora de la verdad! ¡Comienzan las vueltas lanzadas definitivas! Q3 Quinto mejor tiempo por ahora para Alonso. Todos los demás pilotos salen a pista... última ocasión para pelear por la pole. Q3 Ni Aston Martin, ni Pérez ni Albon han salido para hacer vuelta. Lo harán a una vuelta solo con los blandos nuevos... Q3 ¡NORRIS VUELVE A BATIR EL TIEMPO DEL FIN DE SEMANA! ¡Firma el 1:10.074 y podría servirle para ganar la pole! Q3 ¡Mucha prisa por salir! ¡El peligro de que pueda haber lluvia en los últimos minutos condiciona la prueba! Salir con blandos nuevos ahora puede darte la pole... Q3 ¡ARRANCA LA Q3! Q2 ¡Gasly y Albon hacen un tiempazo, como Stroll (que ha pasado 4º), para echar a dos de los favoritos! ¡Alonso pasó por los pelos en la décima posición! Norris, Piastri, Russell, Pérez, Leclerc y Verstappen completan los 10 pilotos que pelearán por la pole. Q2 ¡SAINZ Y HAMILTON SE QUEDAN FUERA! Q2 ¡Comienza el carrusel de salida de nuevo! ¡Llega la hora de entrar en combate en busca de estar en la Q3! Q2 Todos a boxes. Momento clave para afrontar el último intento de vuelta. Sainz ahora pone el corte en 10ª posición... Mal tiempo de Ferrari. Leclerc, 6º. Q2 ¡Los Mercedes se meten en la fiesta! ¡Milésimas de diferencia entre los tres primeros, Norris, Piastri y Russell, con varias décimas por detrás Verstappen y Hamilton! Q2 ¡Norris hace, por ahora, el mejor tiempo del fin de semana! Firma el 1:10.4. Piastri ha sido nueve milésimas más lento y Verstappen cuatro décimas por detrás en tercera posición. Q2 Comienzan a salir más pilotos a pista. Los Ferrari, malos tiempos, casi el tiempo de corte de la Q1. Pondrán otro juego nuevo para mejorar notablemente. Q2 Los dos Ferrari son los únicos en pista, ambos con neumático usado blando. Usan este para tener dos blandos nuevos en Q3. Tienen clara su clasificación. Q2 Se va a investigar un posible impedimento de Hamilton a Pérez en la Q1 después de la sesión. Sinceramente, no parece que Lewis haya hecho nada meritorio de sanción. El mexicano tenía espacio de sobra. Q2 ¡Semáforo en verde! ¡Arranca la Q2! Q1 ¡Finalizamos la Q1! ¡Ocon se queda fuera! La dificultad irá en aumento con la Q2 y más en la Q3, sobre todo si acaba lloviendo. Ferrari pasó llorando la sesión con una grandísima última vuelta. A Norris le bastó con hacer un tiempo, como Verstappen. Russell, que se quejaba del agarre, pasó como 2º. Q1 ¡PÉREZ SE PONE PRIMERO! ¡Russell segundo! ¡Los dos Ferrari siguen al británico! Hamilton, Norris, Verstappen, Alonso, Albon y Stroll completan los 10 más rápidos. Piastri pasa como 11º. Q1 ¡TODOS A PISTA! ¡Atasco en la salida del pitlane! Estas triquiñuelas siguen sin sanción... Q1 Cinco minutos para el final de esta primera sesión de clasificación. Todos a boxes para afrontar un último intento... Q1 ¡Se pone tercero Verstappen! ¡18 milésimas entre los tres primeros! Q1 ¡Hamilton lidera con Norris y Piastri por detrás! Verstappen acaba de salir a pista... Q1 Los Mercedes comienzan vuelta. Entre ellos y McLaren, hasta la salida de Verstappen, serán el modelo a tener en cuenta. Q1 Primeros pasos por línea de meta con tiempos válidos. Mucho por bajar aún, con Stroll, por ahora, siendo el más rápido. Q1 Se espera mucha evolución de pista hoy. Muchos pilotos seguro que ponen dos juegos de blandos en esta primera Q. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la Q1! ¡Veremos qué nos depara en la sesión de clasificación de hoy a partir de las 15:00, hora española, una hora menos en las Islas Canarias! Cabe la posibilidad de que, en la Q3, haya lluvia. ¡No se la quieran perder! Tal día como hoy, en 2003, se celebraba la carrera del Gran Premio de Hungría, en la cual Fernando Alonso consiguió la primera de sus 32 victorias en la Fórmula 1, siendo, además, la primera vez que lograba pole con triunfo en la competición. Charles Leclerc (Ferrari) logró la pole position en el Gran Premio de Bélgica, pudiendo encadenar dos carreras con pole por primera vez esta temporada y por primera vez desde Las Vegas 2023 (3). Además, de conseguirla, sería el 10º piloto en lograrlo en más grandes premios diferentes en la historia de la Fórmula 1 igualando a Nico Rosberg (17). Max Verstappen (Red Bull) solo ha conseguido una pole position en las últimas siete carreras de Fórmula 1. De no lograrlo en Países Bajos, serán tantos grandes premios sin pole como en los 24 anteriores (7). Ferrari es la escudería con más victorias (8), más podios (25) y más vueltas rápidas (10) en el Gran Premio de Países Bajos, aunque no así en poles position (7), teniendo la oportunidad de igualar a Lotus (8) en primera posición de lograrlo en esta edición. El Gran Premio de Países Bajos se va a celebrar por 34ª vez en la Fórmula 1, todas ellas en el circuito de Zandvoort. Igualará a otros circuitos icónicos como Suzuka o el de Barcelona como el 10º trazado con más carreras en la historia de la competición. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos al regreso de la Fórmula 1! ¡Finalizado el parón de verano, regresa la gran fiesta del automovilismo! ¡Turno para el Gran Premio de Países Bajos! ¡Zandvoort, preparado!

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.