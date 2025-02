Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la carrera y de su retransmisión! ¡Que pasen buena noche y hasta la próxima! Final ¡Gran carrera la que hemos visto! Victoria merecidísima de Lando Norris. Max Verstappen se llevó un cono que marcaba la chicane y eso le hizo perder algo de velocidad. Aun así, acabó segundo. Leclerc completa el podio. Sainz, Pérez, Hamilton, Tsunoda, Russell, Alonso y Ocon cierran la zona de puntos. Final McLaren ha vuelto a ganar una carrera por primera vez desde Italia 2021. Son las dos únicas victorias del equipo británico en la era híbrida. Es el primer triunfo en territorio estadounidense desde el GP de Estados Unidos en 2012 con Lewis Hamilton. Final También son 33 los podios de Charles Leclerc, 29º máximo registro en la Fórmula 1 junto a Denny Hulme y Jody Scheckter. Final Max Verstappen ha subido al podio en 103 ocasiones, igualando a Kimi Raikkonen como el sexto piloto con más podios en la historia de la Fórmula 1. Final Lando Norris ha conseguido su primer triunfo en la Fórmula 1 en el 16º podio en su carrera en la competición. Ha dejado en 15 su registro de podios antes de su victoria, récord compartido en toda la historia junto a otros cuatro pilotos.. Final Lando Norris es el 21er piloto de Reino Unido que gana una carrera en la Fórmula 1. Final ¡Primera victoria de Lando Norris en la Fórmula 1! Lo ha conseguido en su carrera 110 en la competición. 57 ¡VICTORIA DE LANDO NORRIS! ¡PRIMER TRIUNFO DEL PILOTO BRITÁNICO! 57 ¡ÚLTIMA VUELTA EN MIAMI! 56 ¡DOS VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Norris sigue imparable y va a ganar la carrera! 55 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! 54 ¡Parece que está todo el pescado vendido! Norris, Verstappen y Leclerc formarán el podio salvo sorpresa. 50 Se va a investigar después de la carrera el incidente entre Sainz y Piastri. No debería pasar nada, pero el criterio de los comisarios últimamente es un poco variable... 49 ¡Todo sigue igual en la parte de arriba! Leclrc no termina de acercarse a Verstappen en la pelea por la segunda posición. Norris, líder con diferencia. 48 ¡PASA FERNANDO A OCON! ¡Lo haceen la segunda zona de DRS! 47 ¡Tremendapelea entre Alonso y Ocon! ¡Mantiene buena tracción y al asturiano le cuesta pasar al Alpine! 45 Sainz recorta diferencias con Leclerc y queda ver si habrá órdenes de equipo de intercambio de posición... 44 ¡Cómo está la carrera! Parece que Lando Norris va a ganar la carrera. Red Bull sufre y ahora es Ferrari quien debe apretar. 43 Fernando Alonso está en zona de puntos y en plena pelea con Ocon por la novena posición. 42 ¡Ahora se queja Sainz de la aerodinámica! Veremos si ha tenido algún problema. 41 ¡PIASTRI A BOXES! ¡Tiene algún daño en el monoplaza! ¡Problemas en el alerón delantero! 40 ¡HAN TENIDO UN TOQUE! ¡Piastri ha perdido alguna pieza y empieza a rodar lento! ¡Le pasan Pérez y Hamilton! 40 ¡VUELVE A PASARLE EL AUSTRALIANO! ¡Gran batalla por la cuarta posición, pero el Ferrari se pone por delante de nuevo! 40 ¡SAINZ PASA A PIASTRI! ¡Ahora le tocará defenderse! 39 ¡Tienen problemas los Red Bull! ¡Hamilton se acerca a Pérez y ataca a la escudería energética! 38 ¡SIGUE VOLANDO LANDO NORRIS! ¡Verstappen se queda atrás! 36 ¡Se va a investigar el duelo entre Piastri y Sainz! El McLaren forzó al Ferrari a salirse de la pista y hubo un ligero toque. 35 ¡Charles Leclerc huele sangre y ataca a Verstappen! ¡Piastri viene por detrás sin DRS, defendiéndose de Sainz con mucha dificultad! ¡Pérez, justo por detrás! 34 ¡DRS ACTIVADO! 33 ¡NO TIENE RITMO VERSTAPPEN! ¡Norris se escapa! 33 ¡SE RELANZA LA CARRERA! 32 ¡SE RETIRA EL SAFETY CAR! ¡Manda Norris! 32 Sanción de 10 segundos para Kevin Magnussen. 32 Ya está el Safety Car perfectamente posicionado delante de Lando Norris. Los demás se acercan al McLaren. 31 El Safety Car se equivocó al elegir al líder -quizá por costumbre con Verstappen- y se queda atrás para esperar a Lando Norris y encabezar la caravana de vehículos. 30 Kevin Magnussen intentó adelantar a Sargeant en la salida de la curva 2 y se llevó al Williams por delante. 29 ¡Tremendo cómo le ha venido esto a Norris! ¡Mantendrá la primera posición y vienen haciendo una gran carrera! 29 ¡SAFETY CAR EN PISTA! ¡Sargeant y Magnussen han tenido un choque! ¡El estadounidense no continúa, aunque el Haas sí! 28 ¡Salen ambos pilotos por detrás de Leclerc, con Piastri muy cerca del monegasco! 27 ¡ENTRAN PIASTRI Y SAINZ! 27 ¡Entra Hamilton a boxes! Justo ha dicho por radio que es difícil medir el paso por la chicane sin el cono que voló Verstappen. 26 ¡Parece que Verstappen ha perdido aerodinámica con el cono! ¡Leclerc se le acerca por detrás! 25 ¡Piastri, Sainz y Norris siguen en pista! ¡Lando continúa recortando diferencias con Carlos, pero sufren los neumáticos! 24 ¡El neerlandés sale delante de Leclerc en cuarta posición! 24 ¡ENTRA MAX VERSTAPPEN! ¡Piastri es el nuevo líder de la carrera! 23 ¡RAPIDEZ! ¡Retiradas las piezas, los primeros se quedaron sin poder aprovechar el VSC! ¡Alonso sí pudo sacarle partido! 23 ¡TENEMOS VIRTUAL SAFETY CAR! ¡Muchos aprovechan para entrar a boxes! 22 ¡Hay algún cono en la pista! ¡Puede provocar que haya un virtual safety car! ¡Max Verstappen se llevó por delante el bolardo de la chicane! 21 ¡Lando Norris vuela en pista! ¡Se sigue acercando a un Sainz que, a pesar de que empuja, no abre brecha con el McLaren! ¡Leclerc adelanta a Hamilton para acercarse al británico! 20 ¡ENTRA LECLERC! ¡Sale entre los dos Mercedes cuando Norris hace vuelta rápida! Muy fuerte el McLaren. 18 ¡Parada meteórica de Red Bull! 1.9. Sale detrás de Esteban Ocon y delante de Fernando Alonso. 18 ¡ENTRA PÉREZ! ¡El primero de los de arriba en pasar por boxes! 17 Sainz se queda atrás. Puede que esté cuidando neumáticos para empujar cuando entre Leclerc. 16 ¡Leclerc sigue en pista! También Piastri. Veremos si acaban aplicando la estrategia o no. 15 ¡La estrategia de Ferrari es lo contrario a McLaren! Si entran, seguirán en pista. Si siguen, entrará Leclerc. 15 ¡NORRIS EMPIEZA A ATACAR A PÉREZ! Problemas para Checo. 13 ¡Muchos pilotos están empezando a entrar a cambiar neumáticos! Parece pronto. La ventana con medios se esperaba desde la vuelta 15 a la 21. 12 ¡Pueden venir problemas para Checo! Lando Norris empieza a rodar más rápido y se acerca al mexicano. 11 ¡Ahora sí, Lewis Hamilton consigue adelantar a Nico Hulkenberg por la 7ª posición! Sigue haciendo tapón el Haas. 10 Hulkenberg se ha convertido en la cabeza de un largo tren de vehículos. Todos en DRS desde la 8ª a la 15ª posición. 9 Leclerc busca acercarse a Piastri después de que Sainz pidiera por radio su posición. Parece con mejor ritmo el madrileño. 8 ¡Tremenda pelea entre Hamilton y Hulkenberg! ¡El Haas recuperó la posición y sigue séptimo! 7 Se ha visto la repetición de la salida. Sergio Pérez salió demasiado rápido y casi se lleva a Sainz y a Verstappen en la primera curva. 6 No tiene buen ritmo Leclerc. Se mantiene en zona de DRS, pero no termina de alcanzar a Piastri para volver a atacarlo. 5 ¡PIASTRI ADELANTA A LECLERC! Se pone segundo. 4 Leclerc, Piastri y Sainz comienzan a estar muy juntos. Eso permite que Pérez se quede fuera del DRS y mire hacia atrás con Norris. 3 ¡Leclerc empieza a quedarse atrás! Empieza el DRS y se escapaVerstappen. Piastri aprieta al Ferrari. 2 ¡Gasly adelanta a Fernando ahora! ¡Hamilton se pelea con Hulkenberg! Mucho movimiento en este inicio. 2 ¡Mucha pelea entre los dos Alpine, en paralelo, pudiendo provocar un choque entre ellos y con otros pilotos! 1 ¡Buena salida de Fernando Alonso, que gana tres posiciones! 1 ¡SALIDA LIMPIA! ¡Mucho baile de posiciones! ¡Piastri se pone tercero y Sainz esquiva a Pérez! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡ARRANCAN LOS MONOPLAZAS! ¡Comienza la vuelta de formación en Miami! ¡Nos espera una carrera emocionante en Miami! ¡En 10 minutos comenzará el procedimiento de inicio! ¡No quieran perderse el gran día! Nico Hulkenberg (Haas) ha disputado 208 grandes premios en la Fórmula 1. En Miami, el alemán se puede convertir en el piloto de toda la historia de la competición con más grandes premios disputados sin una sola victoria (serían 209, ahora igualado con Andrea De Cesaris). Si Carlos Sainz (Ferrari) o Fernando Alonso (Aston Martin) suben al podio en Miami, España puede superar a Estados Unidos como el octavo país con más podios en la historia de la Fórmula 1 (129 por parte de ambos países). De puntuar en Miami, McLaren habrá conseguido sumar puntos en 20 grandes premios consecutivos, lo cual supondría estar en la tercera mejor racha con puntos en toda la historia de la escudería británica tras los 26 entre San Marino 2000 y Gran Bretaña 2001, y los 64 entre Baréin 2010 y Mónaco 2013. Lando Norris (McLaren) ha conseguido 15 podios en la Fórmula 1 (el último, en China). Sigue aumentando el récord de mayor número de podios sin victoria, teniendo a tiro, ahora, el de más podios antes de su primera victoria en la competición: 15 de Eddie Irvine, Mika Hakkinen, Jean Alesi y Patrick Depailler. Lewis Hamilton (Mercedes) promedia 3.8 puntos por carrera en 2024. Se trata de su segundo peor promedio en un mismo año en su carrera en la Fórmula 1, solo por delante de los 2.88 de 2009. Sergio Pérez se encuentra a un solo podio de conseguir 30 con Red Bull (sería el 4º piloto de la escudería energética con más podios en la Fórmula 1), y a uno de los 40 en su carrera para convertirse en el 24º piloto que alcanza esta cifra en toda la historia de la competición. Max Verstappen (Red Bull) ha finalizado 158 grandes premios en la Fórmula 1 (190 disputados en total). De acabar en Miami, serán 159 e igualará a Jarno Trulli como el 15º piloto que más grandes premios ha finalizado en la historia de la competición. Si Max Verstappen (Red Bull), Sergio Pérez (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari) suben al podio en Miami, habrán subido al cajón juntos en ocho ocasiones. Sería el octavo trío que sube al podio en al menos ocho ocasiones diferentes en la historia de la Fórmula 1. Max Verstappen (Red Bull) ha conseguido victoria y vuelta rápida en cada uno de los dos grandes premios disputados en Miami. Solo en Austria (3) lo ha conseguido en más ocasiones en su carrera en la Fórmula 1 (también 2 en Abu Dabi y Japón). Fernando Alonso (Aston Martin) consiguió subir al podio del Gran Premio de Miami en la edición de 2023. De conseguirlo en esta nueva edición de la ciudad de Florida, logrará podio en dos años consecutivos en un mismo gran premio por primera vez desde China en 2013 y 2014. Los 20 pilotos consiguieron finalizar la carrera en el Gran Premio de Miami de 2023. En caso de repetir en esta edición, será la primera vez que al menos 20 pilotos acaben el mismo gran premio en dos años consecutivos desde el GP de Estados Unidos en 2012 (21) y 2013 (22). Es la tercera vez que se va a disputar el Gran Premio de Miami en la Fórmula 1 tras las ediciones de 2022 y 2023, con Max Verstappen llevándose el triunfo en ambas temporadas y teniendo un poleman diferente en cada una: Charles Leclerc en 2022, Sergio Pérez en 2023 y el propio neerlandés en la presente edición.. ¡Muy buenas noches, tardes en Miami, y sean bienvenidos a la narración del gran día del Gran Premio de Fórmula 1 de esta ciudad de Florida! ¡Día de carrera!

Final Veremos si las sanciones tienen repercusión en la siguiente sesión, la de clasificación para la carrera de mañana, en unas horas. Final También es el piloto que más veces ha subido al podio en los sprints (13/14) y el que más puntos ha sumado (89 de 112 posibles). Final Ya son 9 las victorias de Max Verstappen al sprint en Fórmula 1. El resto de pilotos suma cinco. Bestial lo del neerlandés. 19 Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg y Lewis Hamilton completan las primeras ocho posiciones para los puntos. 19 ¡VICTORIA DE MAX VERSTAPPEN! ¡Charles Leclerc y Sergio Pérez completan el podio! 19 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Max Verstappen se va a lleva otra victoria al sprint! 17 Fernando consigue adelantar a Ocon tras varias vueltas con el Alpine impidiéndolo. 17 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Se siguen acumulando sanciones para Magnussen! Lleva 20 segundos y queda otra por investigar. 16 El podio, salvo sorpresa, será para Max Verstappen, Charles Leclerc y Sergio Pérez. 16 Magnussen ya perdió la posición con Hamilton, pero lo más probable es que haya sanción para el Haas. 15 ¡TSUNODA PASA A HAMILTON! ¡Magnussen y Hamilton forman parte de un avispero que puede acarrear sanciones y el japonés se mete por medio! 14 Muchas peleas en la carrera al sprint, pero también muchas defensas numantinas que impiden los adelantamientos. Hamilton está muy agresivo, pero Magnussen aguanta. Lo mismo pasa con Ricciardo-Sainz-Piastri por el cuarto puesto y Ocon-Alonso en la cola. 13 ¡Ahora Piastri ataca a Sainz! Tremenda la pelea por la cuarta plaza. 12 El británico está detrás de Magnussen, que aguanta la octava posición con todo. 12 Se va a investigar una posible superación del límite de velocidad de Lewis Hamilton en el pit lane. 11 Carlos Sainz no puede con Ricciardo. Aguanta el piloto de RB en la cuarta posición. 9 Fernando Alonso se encuentra a la cola. Veremos si termina pudiendo encontrar la manera de remontar posiciones. 8 Van a investigar a Lando Norris por entrar a pie en la pista. Será después del sprint y veremos qué consecuencias puede tener para el británico. 8 Max Verstappen domina en primera posición, pero Leclerc se mantiene cerca del neerlandés, aunque fuera de zona de DRS. Veremos si aguanta el monegasco ese ritmo. 7 ¡Checo no termina de acercarse a Leclerc! Le está dando DRS a todos los de atrás y se pegan en una caravana de monoplazas. 5 ¡Se activa el DRS! ¡Muchas zonas de adelantamiento! Veremos pronto los primeros ataques. 4 ¡SE REANUDA LA CARRERA! 3 ¡Se va a retirar el Safety Car en esta vuelta! 3 ¡Stroll tampoco puede continuar! Se retira el coche. 2 ¡CULPA DE HAMILTON! ¡Tremendo riesgo del Mercedes que se va largo, obliga a Alonso a meterse a la izquierda, golpea a Stroll y éste se lleva a Norris! 2 ¡Fernando tiene un pinchazo! Seguro entra a boxes a cambiar neumático. Stroll rueda lentísimo. 1 ¡SAFETY CAR EN PISTA! 1 ¡SE QUEDA FUERA NORRIS! ¡Sufre un golpe con un coche, quizá Stroll que también rueda lento, y parecec que no va a continuar! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA! Todos salen con neumáticos medios a excepción de Tsunoda y Sargeant, que parten con blandos. ¡Sanción de 10 segundos a Esteban Ocon! Y sin empezar. El francés dio un golpe a Leclerc en el pit lane. ¡No quieran perderse esta emocionante sprint! ¡Les esperamos a partir de las 18:00 con el procedimiento de inicio de carrera! Sin duda nos espera una carrera al sprint llena de incógnitas. Los Mercedes parten desde la 11ª y 12ª posición, con Russell por delante de Hamilton. Aston Martin volvió a colarse con sus dos coches en la Q3. Queda ver si aguantan el ritmo de carrera entre los dos McLaren. En cuanto a victorias, Max Verstappen también es el dueño indiscutible en los sprints, donde se ha hecho con el triunfo en ocho de llas. Max Verstappen se ha llevado la pole en 7 de las 14 carreras al sprint que se han disputado en la Fórmula 1. Norris, el único que ha repetido aparte del neerlandés (2). McLaren y hasta RB estuvieron con un gran ritmo durante el día de ayer. Veremos si, en carrera, se siguen comportando con esa misma eficacia. Tras una intensa sesión de clasificación en Miami, Max Verstappen se llevó la pole position del sprint en una Q3 donde hasta él mismo se sorprendió. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos a la narración de la carrera al sprint de Fórmula 1! ¡Regresa la gran fiesta del automovilismo con un Gran Premio prácticamente nuevo! ¡Miami, de gala!