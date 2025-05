Volver al inicio Final ¡Gracias por seguir la carrera y la retransmisión con nosotros! ¡Pero les esperamos la semana que viene en Interlagos! ¡Que pasen buena noche de domingo y hasta la próxima! Final Así las cosas, la zona de puntos queda definida por Carlos Sainz, Lando Norris, Carles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell, Max Verstappen, Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg y Pierre Gasly. Tsunoda y Albon abandonaron por accidente en la primera vuelta. Alonso, en su gran premio 400, también vueltas más tarde por un problema mecánico. Checo Pérez finalizó último. Final Max Verstappen, con sanción de 20 segundos por echar a Lando Norris fuera de la pista hasta en dos ocasiones, acabó sexto por detrás de los dos Mercedes. Sin contar abandonos, es la tercera vez que queda 6º esta temporada, su peor posición pasando por meta en 2024. Final Charles Leclerc, que aguantó cuanto pudo con Lando Norris, se acabó llevando la vuelta rápida. Es la décima de su carrera en la Fórmula 1. Es el 39º piloto que alcanza esta cifra en la historia de la competición y la tercera en 2024. Solo en 2019 (4) sumó más. Final Ferrari ha metido a sus dos pilotos en el podio en dos carreras seguidas por priemra vez desde Arabia Saudí y Baréin en 2022. Final Carlos Sainz es, además, el primer piloto de Ferrari que consigue una victoria en México desde 1990, cuando Alain Prost lo hizo por última vez en el paíz azteca. Final Las cuatro victorias de Carlos Sainz le colocan como el 18º piloto que logra al menos 4 triunfos para Ferrari en la historia de la Fórmula 1, igualando a John Surtees, Eddie Irvine y Clary Regazzoni. Final Son cinco victorias de Ferrari en 2024. Se trata de su mejor año en cuanto a triunfos en la Fórmula 1 desde 2018, con 6. Final Cuarta victoria de Carlos Sainz en la Fórmula 1, la segunda que consigue en 2024 tras la de Australia. Es la primera vez que logra al menos dos triunfos en un año en la competición. 71 ¡Vuelta rápida para Charles Leclerc! ¡Pérez no mejora al monegasco y el punto va a ser para Ferrari! 71 ¡VICTORIA DE CARLOS SAINZ! ¡LA CUARTA DEL ESPAÑOL! ¡Lando Norris y Charles Leclerc completan el podio! 71 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡SAINZ VA A GANAR LA CARRERA! ¡TAMBIÉN ENTRA PÉREZ PARA TRATAR DE SACARLE LA VUELTA RÁPIDA A SUS RIVALES! 70 ¡DOS VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Leclerc entra en boxes para buscar la vuelta rápida! 69 ¡ÚLTIMAS TRES VUELTAS! ¡Salvo accidente o error de Sainz, Carlos va a ganar la carrera! 67 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Queda ver si ahora es Leclerc quien decide entrar para poner blandos y conseguir la vuelta rápida! 66 ¡AHORA SÍ! ¡Hamilton se pone cuarto en la recta de meta! 66 ¡Russell sigue aguantando a Hamilton! Gran duelo entre compañeros... Aunque con peligro. Un ligero toque, y adiós carrera para ambos. 64 ¡8 vueltas para el final! ¡Casi ocho segundos de diferencia! No parece que, salvo que pierda un segundo por vuelta, Sainz vaya a perder el liderato. 63 ¡LECLERC PERDIÓ EL CONTROL EN LA ENTRADA A RECTA! ¡Se salió de pista y por eso le pasó con tanta solvencia el británico! 63 ¡NO AGUANTA LECLERC! ¡Lando Norris pasa al monegasco en la recta de meta con gran superioridad! 62 ¡10 VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Norris entra en zona de DRS con Leclerc! 60 ¡LE DICEN A LECLERC QUE EMPUJE! ¡Veremos si se estaban guardando algo bajo la manga! 59 ¡LANDO NORRIS SE ACERCA A LECLERC! ¡No tiene buen ritmo ahora el monegasco! ¡El McLaren le alcanza! 58 ¡Cuidado con Lawson! No ha tenido un gran comportamiento del que se espera de los doblados... Parece haber frenado a Leclerc y también lo ha hecho con Norris. No ha facilitado el adelantamiento. 57 15 vueltas para el final. Lando Norris recorta diferencias con Charles Leclerc... Veremos lo que aguanta el monegasco. 56 ¡No puede Hamilton con Russell! Y eso que el ahora cuarto tiene el alerón delantero algo tocado... 55 Carlos Sainz perdió tiempo con los doblados y Leclerc recortó hasta los 5.2 segundos. Norris, a menos de cuatro del monegasco... 53 En el caso de que Lando Norris no acabe por alcanzar a Leclerc, tiene la opción de entrar a boxes y poner blandos para recuperar el punto de la vuelta rápida. 52 ¡Hamilton trata de adelantar a Russell, pero su compañero es un rival duro de batir! 49 Ocon y Bottas son los únicos pilotos que todavía no han cambiado neumáticos desde el inicio. No tardarán. 48 ¡Los Ferrari aprietan! ¡Ven que Norris ha recortado diferencias, y han aumentado el ritmo! 48 Checo Pérez tiene un gran agujero en uno de los lados del coche. Por eso no tiene tanta velocidad. 47 A pesar de lo que dijo Russell, no se espera lluvia sobre el circuito en los próximos minutos... Tuvo que ser algo esporádico. 46 Sainz se mantiene primero mientras Leclerc y Norris aprietan... Se le puede complicar la victoria al piloto español. 44 ¡Verstappen se queja de que no tiene agarre! No lo está pasando nada bien Red Bull en México... Pérez, además, último. 43 ¡Russell se queja de unas pequeñas gotas de agua en el visor! Cuidado no aparezca la lluvia... 42 Los Mercedes y Verstappen, que van con aire limpio, no bajan el crono del 1:21. Los Ferrari y Norris, lejos de ellos. 40 ¡PIASTRI A BOXES! ¡El McLaren era de los pocos que todavía no habían parado! El único que todavía mantenía los medios... Duros ya hasta el final. Sale delante de Pérez. 40 Se estabiliza la carrera. Sorprende ver a Verstappen escalando posiciones desde atrás, ya séptimo y acercándose a Piastri, y a Checo Pérez aún 16º... 39 ¡SAINZ APRIETA! ¡Acelera el Ferrari y consigue mejor vuelta personal con récord en el tercer sector! 38 El control de Sainz es total. Conducción pasiva y tranquila para evitar tener problemas en un futuro con alguna hipotética pelea. 37 Superamos el ecuador de la carrera. Verstappen está noveno atacando a Colapinto por la octava posición. 35 Parece que Sainz ha decidido gestionar desde bien pronto. Leclerc y Norris ruedan más rápido que el madrileño. Veremos qué ocurre en las próximas vueltas. 34 Max Verstappen ya va noveno y recorta diferencias con Colapinto, con neumáticos de 32 vueltas. Veremos hasta dónde llega. 33 Lástima que Max le ganara la posición al inicio a Carlos. Podría haber optado al grand chelem. 33 ¡ENTRA SAINZ A BOXES! ¡Sale en primera posición a placer con mucha diferencia! 32 ¡LECLERC ENTRA EN BOXES! ¡Sainz entrará después! ¡También para Russell! 31 ¡ENTRA NORRIS! ¡Saldrá 4º! Magnussen también entra en boxes. 31 Ahora le toca a Verstappen escalar posiciones... Ya va 11º. Parece difícil que pille podio, pero cuantos menos puntos le saque Norris, mejor para él. 30 Carlos Sainz es el único piloto que rueda en 1:21. Tiene un ritmazo brutal y va a por la victoria. 30 ¡Los monoplazas empiezan a hacer sus paradas en boxes! ¡Toca poner duros para aguantar hasta el final! 29 El estado de forma de Ferrari está siendo espectacular en las últimas carreras. Veremos si consuman el doblete hoy. 28 ¡Gran carrera de Carlos Sainz en el liderato! ¡Sigue sacando ventaja a Leclerc! Norris ahora se acerca al monegasco... 27 ¡Sale Verstappen detrás de Ocon! ¡Solo Stroll y Pérez están por detrás! 27 ¡MAX VERSTAPPEN A BOXES! ¡20 SEGUNDOS DE SANCIÓN A CUMPLIR! 25 Suponiendo que parase ahora, Max Verstappen saldría penúltimo... Solo por delante de Pérez. Malísimo fin de semana para Red Bull. 23 Lando Norris debe mantener esta tónica. No ganaría nada atacando y forzando un posible abandono. 22 ¡SON 20 SEGUNDOS DE SANCIÓN A VERSTAPPEN! La parada de Max va a durar una eternidad. Problemas gordos para Red Bull. 22 Arriba, Norris se mantiene cerca de Verstappen, pero no ataca al Red Bull. 21 ¡Ahora es Piastri quien escala posiciones! ¡Se mete en la 12ª plaza superando a Colapinto y enfila el camino a Stroll! 21 ¡PÉREZ A BOXES! ¡Debe cumplir sanción y saldrá último! 19 ¡AHORA ES STROLL QUIEN SE PELEA CON PÉREZ! ¡El mexicano se queda por delante! 19 ¡CASI SE TOCAN PÉREZ Y LAWSON! ¡Qué pelea! La defensa de Liam ha sido demasiado dura e innecesaria. Casi provoca un accidente. 18 Los dos Red Bull con sanción a cumplir en la parada de boxes. No es el mejor de los planes de cara al final... 17 Max Verstappen se aleja de los dos Ferrari. Malo para Lando Norris, si quiere rascar más puntos que el tercer puesto. 16 ¡ALONSO SE RETIRA! ¡Retiran el coche los de Aston Martin! Mal día cuando cumplía 400 grandes premios... Primer abandono de la temporada. 16 ¡Ferrari se mantiene con el doblete en cabeza! Verstappen, con la posición perdida ante Norris, queda ver si ataca al Red Bull o si se conforma... 15 ¡PELEA ENTRE RUSSELL Y HAMILTON! Limpia, eso sí. El joven piloto se pone por delante del veterano y recuperan las posiciones de salida. 14 ¡10 SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA MAX VERSTAPPEN! ¡Forzar a Norris a salir de la pista! 14 Checo Pérez está exprimiendo al máximo el Red Bull. Ya son 7 posiciones ganadas. 12 ¡Se anota el incidente entre Norris y Verstappen, puesto que hubo hasta un ligero toque! Veremos qué ocurre. 11 ¡Ahora mismo, doblete de Ferrari de nuevo! ¡Verstappen y Norris vuelven a pelearse y a perjudicarse mutuamente! 10 ¡QUÉ HACE NORRIS! ¡Pierde posiciones por intentar dejar pasar a Verstappen! ¡Leclerc se aprovecha y se pone segundo! 10 ¡Qué pelea entre los tres primeros! ¡Ahora Norris pasa a Verstappen en la misma zona! ¡Se acerca también al Ferrari! 9 ¡PASA SAINZ A VERSTAPPEN EN LA SEGUNDA ZONA DE DRS! ¡Qué rápido el de Ferrari! 8 ¡DRS ACTIVADO! 8 ¡Todos en zona de DRS! ¡Veremos si se mantienen las diferencias en el momento en el que se active! ¡Sainz se mantiene cerca de Verstappen! 7 ¡SE REANUDA LA CARRERA! 6 ¡SE RETIRA EL SAFETY CAR! ¡Max Verstappen manda en la re-salida! 6 Se confirma la sanción a Checo Pérez. Le caen cinco segundos al mexicano que deberá cumplir en la parada de boxes. 5 Los pilotos siguen calentando neumáticos mientras seguimos contando vueltas bajo el Safety Car. Posiblemente esta sea la última vuelta con el coche de seguridad. 4 Viendo la repetición de la salida, Checo estaba muy mal posicionado en la caja de partida. Le caerá sanción 100%. 4 Ahora hay investigación a Checo Pérez por posible salida falsa. Esto no debería tardar en conocerse. El Safety Car sigue en pista. 3 Pérez ha conseguido escalar hasta la 13ª posición. Piastri se queda clavado en la 17ª. Por arriba, Hamilton pasa a su compañero y Lawson entró en zona de puntos. Posiciones ganadas para Aston Martin, con Stroll 11º y Alonso 12º. 2 ¡Albon también se queda fuera! ¡Se va a las protecciones en la segunda zona de DRS! ¡Los pilotos están bien! Se tocaron en la frenada de la 1 y los dos coches se quedan fuera. 1 ¡CHOQUE ENTRE ALBON Y TSUNODA! ¡El japonés se va a las protecciones! ¡SAFETY CAR EN PISTA! 1 ¡SE PONE VERSTAPPEN PRIMERO ADELANTANDO A SAINZ! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA EN MÉXICO! ¡ARRANCAN LOS MOTORES! ¡Comienza la vuelta de formación en México! ¡Ya hay información de neumáticos! ¡14 van con medios, incluyendo los 11 primeros, y seis con duros: Lawson, Bottas, Colapinto, Péez, Zhou y Ocon! ¡10 MINUTOS! ¡Eso queda para que comience el procedimiento de inicio de carrera! ¡Sainz parte de la pole en una recta larguísima! ¡Verstappen y Norris pudiendo adelantarle! ¡Leclerc, cuarto, oliendo sangre! ¡Veremos, también, cómo salen Pérez -18º- y Piastri -17º-! Alonso, 13º, con oportunidad de puntuar. ¡No se la quieran perder! ¡Les esperamos! Fernando Alonso (Aston Martin) ha participado en 400 grandes premios de Fórmula 1 (contando este), aunque se perdió tres carreras: Bélgica 2001, Estados Unidos 2005 y Rusia 2017. Ha habido 1121 grandes premios en la historia de la competición, estando el asturiano en el 35.7% del total. Ferrari llega a México tras conseguir su segundo doblete de la temporada en el Gran Premio de Estados Unidos (también en Australia). De repetir, será la primera vez que consigue tres en un año desde 2008, con Felipe Massa y Kimi Raikkonen (Francia, España y Baréin). Charles Leclerc (Ferrari) consiguió la octava de sus victorias en la Fórmula 1 en el pasado Gran Premio de Estados Unidos. De sumar otra en las cinco carreras restantes, será su mejor año en este aspecto en la competición (serían 4, superando las 3 de 2022). George Russell (Mercedes) viene de ganar 14 posiciones en el Gran Premio de Estados Unidos (desde la 20ª a la 6ª), siendo su mayor remontada en su carrera en la Fórmula 1 superando las 12 de Hungría en 2023. McLaren ya suma 18 podios en 2024, siendo su mejor registro en una temporada desde 2011 (también 18). De hecho, solo en cuatro años han conseguido más: 20 en 1998, 22 en el 2000, 24 en 2007 y 25 en 1988. Norris tiene mejor opción hoy que Piastri, que sale 17º. Si Max Verstappen o Sergio Pérez suman puntos en México, Red Bull habrá metido a al menos uno de sus dos pilotos en la zona de puntos en 63 grandes premios seguidos, consiguiendo la tercera mejor racha histórica en solitario de la Fórmula 1 superando las 62 de Mercedes en dos ocasiones; entre Brasil 2012 y Rusia 2016, y entre Francia 2021 y Arabia Saudí 2024. Max Verstappen (Red Bull) acumula ocho Grandes Premios sin alcanzar la pole position y nueve Grandes Premios sin alcanzar la victoria (sus peores rachas desde la penúltima prueba de 2020 cuando enlazó 17 clasificaciones sin ganar y 11 carreras consecutivas sin vencer). Max Verstappen (Red Bull) ha ganado los tres grandes premios correspondientes al de Ciudad de México desde el cambio de nomenclatura. Solo en Abu Dabi (4) ha ganado más de forma consecutiva en su carrera en la Fórmula 1. El Autódromo Hermanos Rodríguez acogerá un Gran Premio de Fórmula 1 por 24ª vez, siendo el tercer circuito del continente americano con más carreras en la historia de la Fórmula 1, solo superado por el circuito Gilles Villeneueve en Canadá (43) y el de Interlagos en Brasil (40). ¡Buenas noches, tardes en México, y sean bienvenidos al gran día del fin de semana de Fórmula 1! ¡Todo preparado en México para la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez!

Volver al inicio Final ¡Gracias por seguir esta narración con nosotros! Pero queda lo mejor... ¡Queda la carrera! ¡Mañana les esperamos en el gran día del fin de semana! ¡Todo por decidir por el título de campeón! ¡Que pasen buena noche! Final Peor lo tiene McLaren. Tras superar a Red Bull en el campeonato de constructores, con Pérez también saliendo de las últimas posiciones mañana, ve cómo Ferrari se acerca y se une a la pugna por el título. Piastri, con su 17º puesto, provoca la primera caída de la escudería británica en Q1 esta temporada. Final Max Verstappen compartirá primera línea con Carlos Sainz. Es la 72ª vez que parte desde las dos primeras posiciones, la cuarta en México. Final Es, además, la cuarta pole de Ferrari en 2024, consiguiendo dos de ellas en los últimos cuatro grandes premios (Azerbaiyán y hoy en México). Final El de Ferrari ha finalizado en el podio en cuatro de sus cinco poles anteriores, abandonando en la restante (Estados Unidos 2022), incluyendo dos victorias (Gran Bretaña 2022 y Singapur 2023). Final ¡Qué pole de Carlos! Merecido premio para tan arduo trabajo del madrileño. Es la sexta pole position de su carrera, la primera que consigue en 2024. Q3 ¡Qué vuelta de Carlos Sainz! ¡Verstappen saldrá segundo y Lando Norris lo hará tercero! ¡Leclerc, finalmente, sale cuarto! Russell, Hamilton, Magnussen, Gasly, Albon y Hulkenberg completan el top 10. Q3 ¡POLE POSITION PARA CARLOOOOS! ¡SAINZ SE LLEVA LA POLE DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO! Q3 ¡CRONÓMETRO A CERO! ¡Los dos Ferrari van bajando los tiempos! ¡Norris no puede con la Scuderia! ¡Tampoco Verstappen! Q3 ¡Los dos Mercedes finalizarán la qualy! Q3 ¡VUELVEN A SALIR A PISTA! ¡Llega la hora de la verdad en México! Q3 ¡Ahora mismo, doblete de Ferrari! ¡Les persiguen los dos Mercedes y Norris estaría quinto! ¡Momento tenso para la última vuelta de la sesión! Q3 ¡VUELTA ANULADA PARA VERSTAPPEN! ¡Le eliminan el tiempo! Q3 ¡SAINZ SE PONE PRIMEROOOO! ¡VUELTÓN DE CARLOS! Q3 ¡MAX VERSTAPPEN DOMINA! ¡Por ahora, el más rápido! ¡Norris se queda seis décimas por detrás! Q3 ¡Los 10 pilotos en pista! ¡Comienzan las primeras vueltas lanzadas! Q3 ¡ARRANCA LA PELEA POR LA POLE! ¡SEMÁFORO EN VERDE EN LA Q3! Q2 ¡LA SESIÓN SE REANUDA EN 2 MINUTOS! Q2 La Q3 comenzará con retraso mientras se suceden los trabajos de mantenimiento para arreglar las protecciones tras el choque de Tsunoda. Q2 ¡Ya tenemos a los 10 contendientes por la pole! Lando Norris y Max Verstappen fueron los más rápidos. Ojo a Ferrari, que parece no haber dicho la última palabra... Mercedes también estará al quite. Los Haas vuelven a meterse, con Albon y Gasly completando este top 10. Q2 ¡Lawson, Alonso, Stroll y Bottas se quedan con las ganas! ¡Tsunoda frustra el intento de estos pilotos para pasar a Q3! El japonés estaba 11º... Q2 ¡BANDERA ROJA! ¡TSUNODA TIENE UN ACCIDENTE! ¡El japonés se estrella en las protecciones de la curva 12 y se acaba la sesión! Q2 ¡CRONO A CERO! ¡TOCA ÚLTIMA VUELTA PARA PASAR A Q3! Q2 ¡Sainz firma el 1:16.5 y Leclerc el 1:16.6! Se ponen tercero y cuarto por ahora. Q2 ¡Leclerc vuelve a pista! ¡También lo hace Sainz! Toca bajar algo más el crono para asegurar la clasificación. Q2 Ahora mismo, Alonso es quien tiene el corte con 1:17.1. Leclerc sería otra sorpresa para esta sesión de clasificación, pero aún podrá pasar con un juego nuevo de blandos... Q2 ¡Leclerc, el único piloto sin tiempo! Q2 ¡Todos en vuelta lanzada! ¡Todos mejoran sus cronos! En unos instantes conoceremos la situación de cara a pasar a Q3 en primera instancia... Q2 El resto de monoplazas comienzan a salir a pista. Los Ferrari, con neumático blando usado, tienen tiempo discretos. Verstappen es el más rápido por ahora con 1:16.6. El corte puede situarse en 1:16.9. Q2 ¡Vueltas lanzadas para los únicos cuatro monoplazas que hay en pista! Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la Q2! Q1 ¡QUÉ SORPRESA EN ESTA Q1! ¡Ferrari se frota las manos en el campeonato de constructores! ¡Piastri y Pérez, que deben ser los escuderos de los primeros en la tabla, caen en la primera ronda! ¡Colapinto, Ocon y Zhou les acompañan! Lando Norris fue el más rápido, seguido de Sainz, Verstappen y Leclerc. Russell y Hamilton pasan 10º y 11º. Mucha competición... Alonso pasó 12º y Stroll, 15º. Los más sólidos, en cuanto equipo, sin duda son los de Ferrari. Q1 ¡TAMBIÉN CAE PIASTRI! ¡Sorpresón en esta Q1! Q1 ¡PÉREZ SE QUEDA FUERA! ¡Y queda ver si Piastri pasa o si cae también! Q1 ¡Nos acercamos al último intento de esta Q1! ¡Podemos tener varias sorpresas! ¡Leclerc también está al límite! Q1 ¡Le borran el tiempo a Piastri! ¡Está 19º! Q1 ¡MAL TIEMPO DE PIASTRI! ¡Peligra el pase para el australiano! Q1 ¡Gasly y Hulkenberg ponen el 1:17.1! Parece que el tiempo de corte disminuye y la pista mejora exponencialmente. Q1 ¡1:17.3 para Fernando Alonso! Le debería valer para pasar el corte hacia la Q2. Q1 La pista sigue mejorando cuando quedan menos de nueve minutos para el final de la Q1 en México. Q1 ¡Verstappen se pone primero con blandos! Solo algo más de dos décimas más rápido que Norris con medios. Q1 ¡Norris al frente! También con medios. Sorprende que Red Bull no haya intentado lo mismo. Q1 ¡Sainz pone el crono en 1:17.4! Puede que ese sea el tiempo de corte de esta Q1... Q1 ¡Comienzan las primeras vueltas lanzadas! Verstappen rueda lento por el pit lane... Quizá esperando un hueco donde colarse. Q1 ¡Los dos Ferrari salen con neumático medio! Buscarán pasar el corte y ganar un juego de blandos para las dos siguientes. Q1 Los Sauber son los primeros en salir a pista. Q1 ¡ARRANCA LA SESIÓN! ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡10 minutos para que tenga lugar el inicio de la sesión de clasificación! ¡Entramos en la recta final del campeonato y nos acercamos al desenlace de la temporada! ¡Verstappen sigue líder, pero Norris sigue llegando fuerte como ha demostrado en los libres! ¡No se quieran perder la primera batalla del fin de semana! ¿Ferrari se meterá en la pugna? ¡Lo veremos! Tal día como hoy, en el Gran Premio de Australia de 1986 y en el Gran Premio de Europa 1997 en Jerez de la Frontera, Alain Prost lograba el 2º de sus 4 campeonatos del mundo y Jacques Villeneuve conseguía el único título de campeón de Fórmula 1 de su carrera respectivamente. Lando Norris (McLaren) ha conseguido cinco de las últimas siete poles position, incluyendo cada una de las últimas dos. De repetir en México, será la 91ª vez que un piloto encadene tres poles position, con el británico pudiendo ser el 34º piloto diferente en lograrlo. Max Verstappen (Red Bull) acumula ocho Grandes Premios sin alcanzar la pole position y nueve Grandes Premios sin alcanzar la victoria (sus peores rachas desde la penúltima prueba de 2020 cuando enlazó 17 clasificaciones sin ganar y 11 carreras consecutivas sin vencer). Charles Leclerc (Ferrari) es el único piloto de la parrilla actual en lograr al menos dos poles position en México (2019 y 2023). Puede ser el tercer piloto que consiga 3 en el país americano tras Ayrton Senna (3) y Jim Clark (4), y el primero en repetir pole desde que la leyenda brasileña lo hiciera en 1988 y 1989. El ganador en México ha salido de la primera línea de la parrilla en solo una de las últimas cuatro ediciones (Max Verstappen en 2022, 1º), después de que el ganador saliera desde las dos primeras posiciones en 9 de las 10 anteriores (un 13er puesto de Alain Prost en 1990 como excepción en este periodo). ¿Quién saldrá hoy de estas posiciones? El Autódromo Hermanos Rodríguez acogerá un Gran Premio de Fórmula 1 por 24ª vez, siendo el tercer circuito del continente americano con más carreras en la historia de la Fórmula 1, solo superado por el circuito Gilles Villeneueve en Canadá (43) y el de Interlagos en Brasil (40). ¡Buenas noches a todos, tardes en México, y sean bienvenidos a la narración de la sesión de clasificación de un nuevo fin de semana de Fórmula 1! ¡Turno para el circuito Hermanos Rodríguez!

