Volver al inicio Final ¡Gran carrera la que hemos vivido en el Circuit de Catalunya! ¡Max Verstappen gana con la presión de un McLaren de Norris que parece ganarle en velocidad! ¡Nuevo competidor por el título! ¡Los Alpine tambien notan mejoría, así como Mercedes! Pérez sigue decepcionando teniendo el mismo coche que su compañero... Al mismo modo que Aston Martin, que una vez más se aleja de los puntos. ¡Sin más, nos despedimos! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la carrera y de su retransmisión! ¡Que pasen buena tarde de domingo y les esperamos en Austria la semana que viene! ¡Adiós! Final Alpine ha acabado en los puntos por segunda carrera consecutiva con sus dos pilotos, ambos en idéntica posición al Gran Premio de Canadá (9º de Gasly y 10º de Ocon). Final Lando Norris ha conseguido la 7ª vuelta rápida de su carrera en la Fórmula 1, la primera en 2024. En 2023 solo consiguió una (Sao Paulo). Las siete han sido en grandes premios diferentes. Final Lando Norris ha conseguido el 19º podio de su carrera en la Fórmula 1, mientras que Lewis Hamilton está a dos de subir al cajón en 200 ocasiones... Final Podio número 106 de Max Verstappen, igualando el 4º máximo registro histórico de Alain Prost y de Fernando Alonso. Final Son 120 las victorias que ha conseguido Red Bull. Está a cinco del tercer puesto de Mercedes. Final Max Verstappen ha liderado hasta 86 grandes premios en la Fórmula 1, igualando el registro de Ayrton Senna como el 5º piloto que más veces lo ha hecho. Por delante, los 87 de Fernando Alonso. Final Max Verstappen ha conseguido su cuarta victoria en el Gran Premio de España. Solo Michael Schumacher y Lewis Hamilton han conseguido más (6 cada uno). Final ¡Final de la carrera! ¡Todos en su box! ¡Nueva victoria de Max Verstappen! Ya son 61 los triunfos del neerlandés en la Fórmula 1. 66 ¡George Russell aguanta la posición y acaba 4º por delante de Leclerc! Sainz, Piastri, Pérez, Gasly y Ocon completan la zona de puntos. Fernando Alonso acabó 12º. 66 ¡VICTORIA DE MAX VERSTAPPEN! ¡Lando Norris y Lewis Hamilton completan el podio! 64 ¡ÚLTIMAS TRES VUELTAS! ¡Leclerc ya está casi encima de Russell! ¡Norris no va a poder alcanzar a Verstappen a tiempo! 62 ¡Cinco vueltas para el final! ¡Nos vamos acercando al desenlace del Gran Premio de España! 61 ¡Leclerc puede alcanzar a Russell! ¡Ya son casi tres segundos! ¡Puede darle caza! 59 ¡No recorta lo suficiente Norris! ¡Max Verstappen se perfila para ganar la carrera salvo sorpresón de última hora! 58 ¡Con el podio prácticamente sentenciado, queda ver si Leclerc acaba por alcanzar a Russell en la cuarta posición! 57 Lando Norris vuelve a recortar diferencias con Verstappen, pero a 10 vueltas de final, son casi 6 décimas por vuelta para alcanzarle si acaso en la última... 55 Sainz se aparta y Leclerc se pone quinto. Mucho mejor ritmo del monegasco. 54 Pérez está a siete segundos de Gasly y no parece que alcance al Alpine. 54 Fernando Alonso parece etner mejor ritmo con los neumáticos duros, pero no parece que le de para entrar en zona de puntos. 52 ¡Hamilton pasa a Russell! Mucho riesgo en Mercedes para el único puesto de podio que tienen... 51 Lando Norris recorta diferencias con Verstappen, pero no parece que pueda tener tiempo para dar caza al neerlandés. El británico tiene que arriesgar a todo o nada. 49 ¡Max Verstappen lidera la carrear! Norris y Russell completan el podio por ahora. Hamilton intenta acercarse a su compañero. Los Ferrari, fuera de esta batalla. 48 ¡Entra Norris a boxes! ¡Le ponen blando! ¡No ha sido buena! ¡Saldrá delante de Russell por poco! 46 ¡Entra Piastri! ¡Verstappen y Hamilton vuelan con los blandos! 46 ¡Russell pasa a Piastri y Hamilton a Sainz! ¡Los Mercedes quieren podio! 45 ¡ENTRA VERSTAPPEN! ¡Pone blandos también! ¡No ha sido una parada brillante, pero saldrá tercero detrás de Leclerc! ¡Veremos qué hace Norris! 44 ¡ENTRA HAMILTON! ¡Ponen neumático blando! ¡Se la juegan! 42 ¡Ahora mismo, Sainz ya le debería haber ganado la partida a Hamilton! Pero parece que Mercedes hará la misma que McLaren y Norris... 41 Norris empieza a recortar diferencias, veremos si lo suficiente para aprovechar la segunda parada... Un safety car ahora le daría la vida a muchos. 40 ¡Sainz a 24 segundos de Hamilton! ¡Se baja la diferencia a 22, le pasará en su parada a boxes! 38 ¡Russell pasa a Gasly! Se quita al Alpine de encima para evitar problemas. Alonso y Stroll, fuera de la zona de puntos. Decepcionante fin de semana para Aston Martin. 37 ¡ENTRAN RUSSELL Y SAINZ! ¡Tal como pasó en la primera parada, ambos van al box en la misma vuelta! ¡Ponen duros ya hasta el final! 36 ¡Ahora llega lo peor para Norris, que es intentar acercarse a un Red Bull a casi 10 segundos! 35 ¡RUSSELL VUELVE A PASARLE EN LAS CURVAS SIGUIENTES! ¡Pero Norris vuelve a ganarle la partida en la salida de la ocho! ¡Qué bonita pelea! 35 ¡NORRIS PASA A RUSSELL! ¡Sale en paralelo de la curva dos y acaba pasándole en la salida de la tres! 34 ¡Piastri pasa a Gasly! Se pone séptimo, aunque muy lejos de los dos Ferrari. 32 ¡Entra Pérez de nuevo a boxes! ¡Poner blandos de nuevo le perjudica para entrar antes que los demás! ¡Pone medios ahora! 32 ¡Ahora sí, Norris pasa al Mercedes en la recta de meta y ahora tendrá que defenderse de Lewis y, a la vez, ir a por Russell! 31 ¡Se defiende Hamilton! ¡Norris intenta pasar al Mercedes, pero el ex-campeón del mundo se protege y mantiene la tercera posición, pero es cuestión de tiempo que le pase el McLaren! 30 Max Verstappen domina la carrera y poco a poco sigue aumentando su ventaja. Norris empieza a quedarse atrás atascado por los Mercedes... 27 ¡Norris pasa a Sainz en la recta de meta! Mucho más ritmo con mejor neumático y más velocidad. 26 Con todos los pilotos con una parada, Verstappen, Russell y Hamilton conforman el podio. Sainz y Norris vienen rápido por detrás. Solo Pérez y Bottas volvieron a montar el blando. 25 ¡Entra Leclerc! ¡Va a salir en torno a la octava posición! Muy tarde para Ferrari. 24 ¡Pone neumático medio y sale detrás de Sainz! ¡Tendrá mucho más ritmo que los de delante! 24 ¡ENTRA NORRIS A BOXES! ¡Leclerc, nuevo líder temporal! 23 Protestó Sainz el adelantamiento de Hamilton por posible expulsión de pista, pero dirección de carrera no va a realizar ninguna acción. 22 ¡ENTRA PIASTRI! ¡Pérez, por detrás de los Alpine, en zona de puntos pero sin alcanzar a la escudería francesa! 20 ¡Turno para Alonso! ¡Caerá muchas posiciones! 19 ¡Hamilton adelanta a Sainz! ¡Se hace con DRS y parece tener mucha más velocidad! ¡El de Mercedes aprovecha la salida de la 2 con mucha agresividad! 19 ¡Norris, Leclerc y Piastri siguen en pista! ¡El de Red Bull va a saco a por el podio, que seguro recupera la primera posición! 18 ¡Tremenda parada de Red Bull! ¡1.9 para el neerlandés! ¡Difícil hacerla mejor! ¡Veremos la decisión de McLaren! 18 ¡VERSTAPPEN ENTRA EN BOXES! ¡Norris vuelve a liderar con Leclerc detrás! ¡Veremos si entran ahora! 17 ¡SAINZ POR DELANTE DE HAMILTON! ¡Le gana la partida el de Ferrari sirviéndose del DRS con Fernando! 17 ¡AHORA PARAN A HAMILTON! ¡Se intenta proteger de Sainz! 16 ¡MALA PARADA DE RUSSELL! ¡Sainz se pega al Mercedes en la salida del pit lane! 16 ¡ENTRAN RUSSELL Y SAINZ! 16 ¡Sanción de 5 segundos para Magnussen! El piloto danés la recibe por salida falsa... 15 ¡MALÍSIMA PARADA DE GASLY! ¡Casi 7 segundos parado por un problema en el neumático derecho trasero! Sale detrás de su compañero. 15 Checo volvió a poner otro neumático blando. En la próxima estará obligado a poner medio o duro... Lo lógico sería la primera opción. 14 ¡Entran Ocon y Pérez! Al mexicano le estaba costando adelantar incluso a un Haas... Mal ritmo de Checo, incomparable con Verstappen. 13 Sigue el mismo guion de carrera. Queda ver quiénes son los primeros de arriba en entrar a boxes... Por ahora, los intentos de undercut se producen en la parte de atrás. 11 Se espera que el ciclo de vida del blando sea de 15 a 21 vueltas, pero hay que ver la degradación. Ya ha habido tres pilotos en parar...Magnussen, Zhou y Tsunoda. 10 ¡Piastri no puede con Gasly! El Alpine aguanta las acometidas del piloto de McLaren y le resiste en recta! 9 Verstappen ya tiene a Russell a más de dos segundos. Poco a poco, se aleja de sus perseguidores. Norris, Hamilton, Sainz y Leclerc siguen en zona de DRS. 8 Con neumático blando montado, no debería tardar mucho más la entrada a boxes por parte de los pilotos... Veremos quién aguanta más. 7 ¡No tiene buen ritmo Alonso! ¡Bottas pasa al Aston Martin! 6 Verstappen, Russell, Norris, Hamilton, Sainz, Leclerc, Gasly, Piastri, Ocon y Hulkenberg copan los puestos de puntos ahora mismo. Pérez trata de cercar al Haas, pero no tiene DRS activo. Stroll ha pasado a Alonso con aparente mejor ritmo. 5 Norris debería pasar a Russell antes de que se aleje más de Verstappen. Hamilton también presiona al McLaren. 4 ¡No parece tener buen ritmo Leclerc! Sainz pasa a su compañero y empieza a abrir algo de espacio con él. Russell se queda atrás respecto a Verstappen. 3 ¡PASA VERSTAPPEN A RUSSELL! ¡El de Mercedes intentó tapar el interior y el neerlandés le roba la cartera y se pone como líder de carrera! 3 Los Ferrari se mantienen en sus posiciones. Ahora se activa el DRS y veremos cómo tratan de adelantar y gestionar las ruedas. Hace calor y puede haber degradación. 2 ¡Fernando Alonso está 12º con su compañero Stroll justo por detrás! Hulkenberg salió muy agresivo y se puso por delante. Piastri le ganó la partida a Ocon. 1 ¡QUÉ SALIDA DE RUSSELL! ¡Se puso por fuera, frenó lo más tarde posible, y se pone por delante de Verstappen y Norris, con el neerlandés adelantando también al Mercedes! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA DEL GRAN PREMIO DE ESPAÑA! ¡ARRANCAN LOS MONOPLAZAS! ¡Vuelta de formación en el Circuit! ¡Todos parten con blandos hoy! ¡Solo Albon, desde el pit lane, lo hace con medios! ¡10 minutos para que comience el procedimiento de inicio de carrera! ¡Alexander Albon parte desde el pit lane por romper las normas del Parc Ferme! ¡Alonso se ve beneficiado por una sanción de tres posiciones a Pérez y sale 10º! ¡Mucha emoción por delante! ¡Todos los miuras al frente y se espera una salida muy movida! ¡No se la quieran perder! En un Gran Premio de España, en 2016, un joven Max Verstappen conseguía la primera de sus 60 victorias en la Fórmula 1. Desde aquel día, ningún piloto ha logrado más triunfos que el de Red Bull (también 60 de Lewis Hamilton), nueve más que el resto de los pilotos de la parrilla en este periodo sin contar al británico (12 diferentes para 51 victorias). Lance Stroll (Aston Martin) va a disputar su octava carrera en España, más que en ningún otro Gran Premio (8 también en Baréin). Solo en Italia (29), Azerbaiyán (28) y Australia (22) ha sumado más puntos que en el país ibérico (20). Fernando Alonso ha conseguido subir al podio del Gran Premio de España hasta en siete ocasiones, y solo en el de Brasil (8, 9 contando Sao Paulo) ha acabado entre los tres primeros en más ocasiones en su carrera en la Fórmula 1. Sin embargo, el piloto asturiano no ha acabado en el top 5 en el gran premio de su país desde 2013, precisamente su última victoria en la competición. Carlos Sainz tiene la oportunidad de subir al podio en el Gran Premio de España. Sería la primera vez que el madrileño consigue un podio en su país natal, convirtiéndose en el 89º piloto que sube al podio por primera vez en su gran premio nacional. McLaren ha conseguido subir al podio en cada una de las últimas cinco carreras de Fórmula 1. La última vez que encadenaron seis podios de forma consecutiva fue entre Alemania 2011 y China 2012 (13 seguidas). Lando Norris (McLaren) ha finalizado en el top 5 cada una de las últimas siete carreras que ha disputado en la Fórmula 1. Se trata de su mejor racha acabando en estas posiciones en su carrera en la competición. Red Bull tiene al Gran Premio de España como el tercero en el que más puntos ha conseguido en su historia en la Fórmula 1 (394). De sumar al menos 12 puntos con sus dos pilotos, superará a Mónaco (405) como el Gran Premio con más puntos para la escudería austriaca en la competición. Max Verstappen podría igualar, en el Gran Premio de España, a Ayrton Senna como el quinto piloto que más grandes premios ha liderado en al menos una vuelta en toda la historia de la Fórmula 1 (86 del brasileño y 85 del neerlandés). Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez van a disputar, en el GP de España, su 77ª carrera juntos con Red Bull. Igualarán a Jean Alesi/Gerhard Berger, Romain Grosjean/Kevin Magnussen y Fernando Alonso/Felipe Massa como el séptimo dúo compartiendo equipo en más carreras en la historia de la Fórmula 1. Ningún piloto ha conseguido más victorias en el Gran Premio de España que Lewis Hamilton y Michael Schumacher (ambos con 6), con Max Verstappen pudiendo ser el tercero en solitario con más triunfos en dicho gran premio (serían 4 – actualmente 3, como otros cuatro pilotos). El ganador del Gran Premio de España ha comenzado la carrera desde la primera línea de salida en 41 de las 53 ocasiones anteriores (30 desde la pole, 11 desde la 2ª plaza). Solo en dos ocasiones consiguió la victoria un piloto comenzando fuera de estas posiciones en el Siglo XXI: 4º de Max Verstappen en 2016 y 5º de Fernando Alonso en 2013. Veremos cómo comienza Norris. ¡Muy buenas tardes a todos, amantes del automovilismo, y sean bienvenidos al día grande de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Llega el turno de la verdad! ¡Llega la carrera del Gran Premio de España!

Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la sesión de clasificación y de su retransmisión! ¡Que pasen buena tarde de sábado y les esperamos mañana con la carrera! ¡Adiós! Final ¡Tremenda sesión de clasificación hemos vivido en el Gran Premio de España! ¡Todos los tiempos muy pegados! ¡Lando Norris le arrebató la pole a Max Verstappen en el último suspiro por solo 20 milésimas! La peor parte se la llevó Aston Martin, con sus dos pilotos fuera de la Q3. Algo decepcionante Ferrari, que tras unos entrenamientos donde iban volando, Mercedes les ganó la partida. Final Max Verstappen va a salir desde la primera línea de la parrilla por 67ª vez, siendo las dos últimas desde la 2ª posición. La última vez que le ocurrió fue en Baréin y Australia en 2022. Final Es la 7ª vez que Lando Norris parte desde la primera línea de salida, la segunda este año. El año pasado lo hizo en tres ocasiones. Final Pole número 157 para McLaren. La última fue la que consiguió Lando Norris en Rusia 2021. Sin contar a Lewis Hamilton, la escudería británica ha visto a uno de sus pilotos conseguir sus dos últimas poles position desde Kimi Raikkonen en Alemania, Hungría e Italia en 2006. Final Es la primera vez que Max Verstappen encadena tres grandes premios sin pole position desde 2022 entre Francia y Bélgica, también 3. Final Segunda pole position para Lando Norris en la Fórmula 1. La primera fue en Rusia en 2021 y acabó 7º. No tiene pinta de volver a perder tantas posiciones mañana... Q3 ¡LE HA GANADO NORRIS A VERSTAPPEN POR 2 CENTÉSIMAS! ¡Los dos Mercedes salen desde la segunda línea con Hamilton por delante de Russell! ¡Leclerc, Sainz, Gastly, Pérez, Ocon y Piastri completan el top 10! Q3 ¡POLE POSITION PARA LANDO NORRIS! Q3 ¡PIASTRI SE SALE A LA GRAVA! ¡Se queda sin tiempo en esta Q3! Q3 ¡Los 10 pilotos en pista! ¡Comienzan las vueltas lanzadas en busca del último intento por la pole! Q3 ¡Queda un intento más! Los Mercedes han agotado sus neumáticos nuevos. Los dos Ferrari y Verstappen sí tienen un juego más de blandos nuevos. Veremos quién se lleva el último baile... Q3 ¡Por ahora, la pole es para Verstappen! Norris le acompañaría en la primera línea. Los Mercedes justo por detrás, con Hamilton por delante de Russell. No es buen tiempo para Ferrari. Q3 ¡Verstappen pone de nuevo el 1:11.6! ¡Sainz y Piastri por detrás! El McLaren, muy lento. Q3 ¡Comienzan las vueltas lanzadas! Pérez completó la primera, pero 1:13.0 es muy lento. Q3 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la pelea por la pole! Q2 ¡Verstpapen fue el más rápido! Dejó el crono en 1:11.6. Hamilton siguió al neerlandés, por delante de su compañero Russell. Norris, Sainz, Piastri, Leclerc, Pérez, Gasly y Ocon pelearán por la pole en la Q3. Q2 ¡Se quedó fuera Fernando Alonso! ¡Se quedó en el 11º puesto a 19 centésimas del décimo! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! ¡Se quedan fuera los dos Aston Martin! Q2 ¡Comienzan a salir de nuevo a pista para mejorar los tiempos! ¡Última oportunidad de entrar en la Q3! Q2 ¡Y VERSTAPPEN SE UNE A LA FIESTA! ¡1:11.6! ¡Saca la artillería el neerlandés! Q2 ¡CÓMO VIENE NORRIS! ¡Le baja dos milésimas al tiempo de Sainz! Q2 ¡Sainz es el primero que baja del 1:12! ¡Pone el crono en 1:11.874! Q2 ¡Los 15 pilotos en pista! Q2 ¡Todos salen con neumático blando nuevo! Q2 ¡Operación salida! ¡Ya hay desbandada en el pitlane! Q2 ¡1:13.6 para Stroll! Muy lento el tiempo del canadiense. Q2 Solo Stroll en pista. Lo ha hecho con neumático usado... Todos esperan a salir. Los últimos minutos están vistos a ser de lo mejor en cuanto a tiempos. Todos, muy tranquilos en el box. Q2 ¡Semáforo en verde! ¡Comienza la Q2! Q1 ¡Qué apretado ha estado esta Q1! ¡Se ha quedado fuera Magnussen como 16º con 1:12.9! La pista mejora muchísimo y es cada vez más rápida. Stroll pasó a Q2 por los pelos. Hamilton fue el más rápido seguido por Leclerc, Verstappen, Norris y Sainz. Pérez y Alonso pasaron como 8º y 9º respectivamente. Q1 ¡FINAL DE LA Q1! Q1 ¡Comienzan a salir los monoplazas de nuevo a la pista! ¡Última machada en busca de la Q2! Q1 Desde Gasly, que ocupa la 6ª plaza ahora mismo con 1:13.0, deberían salir todos. Solo cinco pilotos podrían quedarse en el box. Q1 Mejora mucho la pista. No se pueden fiar los pilotos en estas condiciones. Cualquiera por encima del 1:13.1 debería salir a mejorar tiempo. Q1 ¡Puede que el corte para la Q2 esté en 1:13.4! Leclerc se pone primero. Verstappen, Norris, Sainz y Russell completan el top 5. Hamilton firmó el 8º por delante de Piastri. Pérez, 10º por delante de Alonso. Q1 ¡Está mejorando mucho la pista! ¡Lo más rápido del fin de semana era 1:13.0 y Max Verstappen lo ha puesto en 1:12.3! Q1 ¡Comienzan las vueltas lanzadas! Q1 Comienzan a salir todos los pilotos a pista. Mucho tráfico con los 20 monoplazas en pista. El sol se ha ido, pero no se espera lluvia hasta mañana. Q1 Solo cinco pilotos en pista. Nadie más se atreve a salir por ahora. Mucho tiempo y riesgo de degradación. Ricciardo es el más rápido. Q1 Nadie se atreve a salir a pista por ahora. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCA LA QUALY! ¡Menos de 10 minutos para que comience esta sesión de clasificación! ¡No se la quieran perder! ¡Les esperamos para conocer al poleman del Gran Premio de España! Se acaba de publicar la decisión sobre el incidente entre Stroll y Hamilton, saldándose con una simple reprimenda. Hubo un par de incidentes durante los Libres que terminaron en comisarios. Hamilton tuvo un rifirrafe con Stroll y Leclerc lo tuvo con Norris. En ambos casos hubo contacto entre vehículos. No hay decisión aún. Mercedes también se mantiene en la pugna, siendo de los más rápidos. Por otra parte, Williams sigue dando la sorpresa con un gran ritmo de Albon. Aston Martin continúa en la pelea consigo mismos. El mejor puesto, de Alonso (9º en Libres 1 y 3). Ferrari y McLaren han estado muy fuertes durante los entrenamientos. Tanto es así que Sainz y Norris han acabado cada una de las tres sesiones entre los tres más rápidos. Algo más sufrió el Red Bull de Max Verstappen. Tal día como hoy, en el Gran Premio de Francia de 2008, Ferrari conseguía la pole número 200 en su historia en la Fórmula 1 gracias a Kimi Raikkonen. En aquel entonces, aventajaba al segundo clasificado por 65 (135 de McLaren), 29 menos que la diferencia actual (250 de la Scuderia por las 156 de McLaren). Mercedes ha conseguido al menos una pole position en 13 años consecutivos tras la lograda en Canadá. Sin embargo, la escudería germana no encadena dos carreras con la pole position desde 2021 con Valtteri Bottas y Lewis Hamilton (4, dos para cada uno – Ciudad de México, Sao Paulo, Catar y Arabia Saudí). Las dos últimas poles position han sido para Charles Leclerc (Mónaco) y George Russell (Canadá) después de que las ocho anteriores fueran para Max Verstappen. El neerlandés no encadena tres carreras sin pole desde otra racha de tres entre Francia y Bélgica en 2022 (39 carreras disputadas desde entonces). El Gran Premio de España se va a celebrar por 54ª vez. Se trata del séptimo gran premio que más veces se ha disputado en la historia de la competición. Será el 34º que se dispute en el circuito de Barcelona. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos al primero de tres fines de semana consecutivos de Fórmula 1! ¡España, Austria y Gran Bretaña para tres semanas de emoción e intensidad! ¡Turno para el Circuit de Catalunya! ¡Hoy, día de clasificación!

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.