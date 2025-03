Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos! ¡Nueva victoria de Max Verstappen! ¡Norris y Leclerc le acompañan en el podio! Piastri, Sainz, Hamilton, Russell, Pérez, Stroll y Tsunoda. Mala carrera de Fernando, que acabó último. ¡Nos despedimos! ¡Que pasen buena tarde de domingo y les esperamos en Mónaco en el próximo fin de semana! ¡Adiós! Final Lando Norris ha subido al podio por 17ª vez, incluyendo en cada una de las últimas tres carreras en la Fórmula 1. Final Es, también, el podio 104 de Max Verstappen, el 6º piloto con más en la historia de la competición superando a Kimi Raikkonen. Final Max Verstappen ha conseguido la pole y victoria en 32 ocasiones en la Fórmula 1. Es el tercer piloto que más veces lo ha conseguido superando las 31 de Sebastian Vettel. Final Ya son 59 las victorias de Max Verstappen en la Fórmula 1. ¡Tras una carrera algo lenta y sin poca emoción, Lando Norris y Max Verstappen nos han brindado unas últimas vueltas donde la pelea por el liderato estuvo muy candente! 63 ¡VICTORIA DE MAX VERSTAPPEN! ¡No pudo Norris realizar la heroica! ¡Charles Leclerc compelta el podio de Emilia-Romagna! 62 ¡NORRIS EN ZONA DE DRS! ¡SOLO LE QUEDARÁ LA ÚLTIMA VUELTA! 61 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Norris sigue apretando para acercarse a Max! ¡Se acaba el tiempo! 59 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! 58 ¡Lando Norris sigue empujando! ¡Ya tiene a Max Verstappen a punto de entrar en zona de DRS! 57 ¡Siete vueltas! ¡Norris ya ha reducido la diferencia a menos de 2 segundos! ¡Va a pillar al Red Bull! 55 ¡Albon se retira! Mucho duró el Williams... 55 ¡A este ritmo, Norris podría alcanzar a Verstappen en cuatro vueltas! Puede que tengamos un final de infarto en Imola... 53 ¡Entra Russell a boxes! ¡No daba más de sí el Mercedes con los neumáticos! 51 ¡Lando Norris empieza a recortar diferencias con Verstappen! Veremos si, al pasar a los doblados, Max recupera distancia o si es que está rodando más lento. 49 Lando Norris vuelve a abrir brecha respecto a Leclerc a la vez que Sainz recorta diferencias poco a poco con Piastri. Max Verstappen es dominador absoluto. 46 Las primeras ocho posiciones parecen fijas. No parece que vaya a haber mucho más movimiento de adelantamientos. 43 ¡Charles Leclerc se acerca a Norris! ¡Ya está en zona de DRS con el McLaren! 41 ¡Verstappen sigue líder! Pérez empieza a ganar posiciones y ahora tiene a Tsunoda por delante. 40 ¡Termina pasando Ocon a Fernando Alonso! No tiene buen ritmo el asturiano. De los más lentos en el circuito. 39 25 vueltas para el final. Verstappen, salvo sorpresa, parece que va directo a una victoria más en la Fórmula 1. 38 ¡PÉREZ Y STROLL ENTRAN A BOXES! ¡No daban más de sí sus neumáticos! ¡ Ahora, a pelear hasta el final por estar en la zona de puntos! 37 ¡TERMINA PASANDO HAMILTON A PÉREZ! La defensa numantina del mexicano no aguantó más las acometidas del Mercedes. 36 ¡Hamilton no puede con Pérez! ¡A pesar de tener neumático más joven, el mexicano aguanta la posición! 34 Stroll y Magnussen aguantan con los medios desde el inicio de la carrera. No deberían tardar mucho más en cambiar al compuesto duro. Pérez, con duros, veremos cuando cambia a los medios... 32 ¡Llegamos al ecuador de la carrera! Max Verstappen domina con solvencia y sigue aumentando su ventaja con Norris. Leclerc completa el podio, pero Piastri viene fuerte por detrás. Sainz, Russell, Pérez, Hamilton, Stroll y Magnussen completan zona de puntos. Mal ritmo de Fernando. 31 La degradación de los neumáticos es más alta de lo que se esperaban los equipos. Veremos si no tienen que hacer dos paradas... 30 ¡CONSIGUE PASAR SAINZ A PÉREZ! ¡El mexicano se defendió, pero el Ferrari va con mucho más ritmo! 28 ¡PIASTRI POR DELANTE DE SAINZ! ¡Undercut de McLaren completado! 28 ¡AHORA SÍ! ¡Carlos Sainz entró a boxes! ¡También lo hace Hamilton! ¡Verstappen vuelve a recuperar el liderato! 27 ¡Sainz sigue en pista! Se mantiene en primera posición con los neumáticos aguantándole muy bien. 26 ¡LECLERC ENTRA A BOXES! ¡Sale justo por detrás de Pérez y delante de Piastri! 25 ¡ENTRA MAX VERSTAPPEN! ¡Ferrari se mantiene en piesta y Leclerc es el nuevo líder! ¡Sainz se pone segundo y Hamilton tercero! Por detrás, el neerlandés. 24 ¡NORRIS PASA A PÉREZ! ¡No pudo hacer nada el mexicano para defenderse de Lando! 24 ¡LOS DOS FERRARI SIGUEN EN PISTA! ¡Piastri entra a boxes en otra parada rapidísima! 23 ¡PÉREZ CONSIGUE PASAR A NORRIS! ¡Veremos si el mexicano puede aguantar al McLaren! 23 ¡ENTRA LANDO NORRIS! ¡Parada rapidísima del McLaren, que sale sexto! 22 ¡10 segundos de sanción para Albon! 22 ¡RUSSELL A BOXES! ¡Primero de la parte de arriba en entrar al pit lane! 22 ¡Se queja Max de su rueda delantera izquierda, pero el neerlandés sigue con ventaja y no parece perder ritmo! 21 ¡Leclerc se acerca, poco a poco, a Lando Norris! ¡Veremos si tenemos, también, pelea por la segunda posición! 20 ¡Piastri no puede con Sainz! El de McLaren sigue metiendo morro al Ferrari, pero no termina de encontrar el hueco suficiente para adelantarle. 19 ¡Checo Pérez se mantiene en pista, pero Stroll se acerca al mexicano! No tiene ritmo el Red Bull tras su salida de pista. 18 ¡PASEO DE PÉREZ POR LA GRAVA! ¡Sin duda habrá tenido que reducir mucho la vida de sus neumáticos! 17 Se va a investigar el por qué de Albon en aquella vuelta, pudiendo provocar una condición insegura para el resto de pilotos. 16 Las vueltas siguen pasando en Imola. Piastri sigue sin poder con Sainz mientras Checo aprieta para dar caza a los Mercedes. Alonso sigue 19º. Tuvo problemas con los frenos delanteros, hasta salió fuego de ellos. 14 ¡Entra Hulkenberg! Era quien protagonizaba un gran tapón... Veremos quien aprovecha para ganar la posición del Haas. 13 ¡ENTRA TSUNODA A BOXES! ¡Pérez se pone detrás de Hulkenberg! Oportunidad para el mexicano de atacar al Haas. 13 Nico Hulkenberg sigue haciendo tapón en la octava posición con Tsunoda y Checo justo detrás. No hay adelantamientos. 12 La pelea de la carrera se mantiene en la parte de arriba. Norris está cada vez más lejos de Verstappen con Leclerc certificando la tercera plaza. 11 ¡Llega Albon a boxes! ¡Vuelve a cambiar neumáticos, puede que tuviera algún problema en ellos! 10 ¡ALBON CON PROBLEMAS! ¡Rueda muy lento el Williams! ¡Veremos si le da tiempo a llegar a boxes antes de quedarse parado en mitad del circuito! 8 ¡Alonso entró ya a boxes a quitar los blandos! Pone duros. 8 Max Verstappen se mantiene como líder total. Sigue aumentando, aunque poco a poco, la diferencia con Lando Norris. Leclerc empieza a abrir brecha respecto a Sainz, que sigue peleando con Piastri. 7 La carrera se mantiene en una calma muy tensa. Los primeros siete puestos están claros y no parece que nadie vaya a poder entrar en esa pugna salvo Pérez si consigue zafarse del tapón. 5 Verstappen se aleja de la zona de DRS respecto a Norris y empieza a afianzar el liderato. Leclerc no alcanza al británico y Piastri no puede con Sainz. Mercedes empieza a quedarse atrás mientras Hulkenberg hace tapón en la octava posición. 4 ¡Piastri ataca a Sainz! ¡Ferrari no puede con McLaren por ahora con Leclerc, incluso, pareciendo entorpecer a su compañero de equipo! 3 ¡Max Verstappen se mantiene como líder de la carrera con Norris intentando quedarse cerca del Red Bull! 2 ¡Caravana de monoplazas! ¡Alonso ya está en cola esperando su oportunidad para intentar ganar posiciones! 1 ¡Salida limpísima en Imola! ¡Pocos adelantamientos, destacando el de Checo Pérez a Ricciardo para entrar en zona de puntos! ¡Gran salida de todos los de arriba para permanecer en sus posiciones de salida! 1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡TODOS EN SUS PUESTOS! ¡CARRERA A PUNTO DE COMENZAR! ¡10 minutos para que tenga lugar el procedimiento de inicio de carrera! ¡Alonso, por quebrar las normas de parque cerrado para reparar su monoplaza, sale desde el pit lane! ¡Se espera una gran pugna de cara a las primeras curvas! ¡No quieran perderselo! ¡Les esperamos! Kevin Magnussen va a disputar su 130º gran premio con Haas, convirtiéndose en el 11º piloto con más carreras disputadas con un mismo constructor en la historia de la competición superando a Mark Webber con Red Bull (129). Se va a celebrar una carrera de Fórmula 1 un 19 de mayo por primera vez desde 1996. Hace 28 años, en aquella ocasión, tuvo lugar en Mónaco. Marcada por la lluvia, la victoria fue para Olivier Panis (la única de su carrera en la competición), significando, también, el 9º y último triunfo y el 50º y último podio para la escudería Ligier. Charles Leclerc (Ferrari) ha sumado puntos en cada una de las últimas 15 carreras en la Fórmula 1. Es tanto su mejor racha personal como la mejor racha actual entre los pilotos que disputan actualmente la competición. Lando Norris ha disputado hasta 110 carreras en la Fórmula 1, todas con McLaren. En el Gran Premio de Emilia-Romagna, el británico superará a Lewis Hamilton como el 4º piloto con más carreras para la escudería de Reino Unido. Lando Norris tiene la oportunidad de ser el primer piloto de McLaren que logre dos victorias consecutivas en la Fórmula 1 desde que lo hiciera Lewis Hamilton por última vez en 2010 (Turquía y Canadá). Mercedes va a disputar, en el de Emilia-Romagna, el Gran Premio número 300 en su historia en la Fórmula 1. Es la 12ª escudería que alcanza esta cifra en la competición. Sergio Pérez se encuentra a un solo podio de conseguir 30 con Red Bull (sería el 4º piloto de la escudería energética con más podios en la Fórmula 1), y a uno de los 40 en su carrera para convertirse en el 24º piloto que alcanza esta cifra en toda la historia de la competición. El poleman ha ganado en Imola en 10 de las 30 carreras disputadas (33.3%), con Max Verstappen pudiendo ser el primero que gane en tres ocasiones seguidas en este circuito desde Michael Schumacher entre 2002 y 2004 en el GP de San Marino (el único que lo ha conseguido hasta el momento). Se han disputado hasta 30 carreras de Fórmula 1 en Imola. Es el 13er circuito que ha visto hasta 30 grandes premios en la competición. Nadie ha conseguido más victorias que Michael Schumacher (7), más poles que Ayrton Senna (8) ni más podios que el Káiser (12) en este trazado. Imola es el único circuito que ha acogido más de un Gran Premio diferente en Italia de Fórmula 1 (tres: San Marino, Italia y Emilia Romaña). Reapareció en "El Gran Circo" en 2020 tras 14 años de ausencia después de que fuera remodelado por segunda vez en su historia (la primera fue en 1994). ¡Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos al gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Día de carrera en Imola! ¡Todo listo para saber el ganador del Gran Premio de Emilia-Romagna! Reapareció en “El Gran Circo” en 2020 tras 14 años de ausencia después de que fuera remodelado por segunda vez en su historia (la primera fue en 1994). ¡Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos al gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Día de carrera en Imola! ¡Todo listo para saber el ganador del Gran Premio de Emilia-Romagna!

¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la sesión y de su narración! ¡Les esperamos mañana con la carrera en Imola! ¡Que tengan buena tarde de sábado! ¡Adiós! Tremendo ritmo hemos visto con McLaren. Menos de una décima de la pole de Verstappen. Leclerc y Sainz tendrán una pelea dura para adelantar a la escudería británica. Algo decepcionante la sesión de Mercedes, aunque no tanto como la de Aston Martin. Fernando Alonso partirá último mañana. Otra de las sorpresas, la caída de Checo Pérez en Q2, que saldrá 11º. Segunda vez que Oscar Piastri partirá desde la primera línea de la parrilla de salida tras hacerlo en Japón 2023. De la misma forma, ha igualado el récord de poles consecutivas a principios de temporada, con siete, de Alain Prost en 1993. ¡Récord total de Max Verstappen! Son 8 poles position consecutivas del neerlandés, igualando el récord total de Ayrton Senna entre España 1988 y Estados Unidos 1989. Q3 ¡Tremenda pelea por la pole position! ¡Se ha resuelto en cinco décimas desde el 1º al 6º! ¡Max hace historia! ¡Piastri, Norris, Leclerc, Sainz, Russell, Tsunoda, Hmailton, Ricciardo y Hulkenberg completan el top 10! Q3 ¡POLE POSITION PARA MAX VERSTAPPEN! Q3 ¡VUELVEN A SALIR LOS COCHES A PISTA! Q3 ¡TREMENDO TIEMPO DE VERSTAPPEN! ¡Gran pelea y muy ajustada! ¡Norris a 7 centésimas! ¡Leclerc, Piastri y Sainz por detrás! Q3 ¡TODOS EN PISTA A EXCEPCIÓN DE RICCIARDO! ¡Ya comienzan las vueltas lanzadas! Q3 ¡ARRANCA LA Q3! ¡Empieza la pelea por la pole position! Q2 ¡Finaliza la Q2! ¡Max verstappen pasó como primero! ¡Tremenda la pelea con Ferrari y McLaren con Tsunoda apareciendo de la nada! Russell y Hamilton pasaron, también, por los pelos. Los Alpine, Stroll y Pérez se quedaron fuera junto a Albon. Q2 ¡CHECO PÉREZ SE QUEDA FUERA! ¡No entra a la Q3! Q2 ¡Vuelven a salir los pilotos a pista! Llega el momento de afrontar una última vuelta para alcanzar la Q3. Q2 ¡Leclerc se pone primero! ¡Tremendo el ritmo de Tsunoda! Se pone 2º el japonés. Verstappen, Piastri, Norris y Sainz completan el top 6. Q2 La mejora de pista es notable en Imola. Por ahora, Verstappen sigue volando en el trazado. Queda ver qué hacen Ferrari y McLaren. Q2 ¡Ya hay pilotos en vuelta lanzada! Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la Q2! Q1 ¡Finalizada la Q1! ¡Verstappen volvió a liderar la sesión! Leclerc acabó 2º perseguido por Hulkenberg y Tsunoda. Los McLaren acabaron 5º y 6º. Pérez pasó el corte en 12ª posición con Hamilton estando en el límite a la 15ª plaza. Fernando se queda fuera por diversos motivos y problemas. Saldrá último. Q1 ¡Ahora Leclerc se pone segundo! Q1 ¡Tremendo tiempo para Haas! ¡Hulkenberg se puso primero, aunque la alegría le duró poco tras la llegada de Verstappen! Tsunoda se pone tercero. Q1 ¡No tiene ritmo Fernando! ¡Abandona la sesión y entra a boxes! ¡Qué mala suerte para el asturiano! ¡Muchos problemas para Mercedes! Russell, que ahora está séptimo, y Hamilton 12º, no tienen buenos tiempos. Q1 ¡TIEMPAZO DE PIASTRI! ¡Tremendo el ritmo que llevan los McLaren últimamente! Q1 ¡Vuela Max Verstappen! En un fin de semana donde Red Bull no presentaba mucha fiabilidad, vuelve a destacar. Q1 Ya sale Alonso a pista. Veremos si con las mejoras, el Aston Martin termina con mejor ritmo. Q1 Muchos pilotos en vuelta lanzada. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la qualy! ¡15 minutos para que tenga lugar el inicio de la sesión de clasificación! ¡No se la quieran perder! Ha habido mucho ritmo de Ferrari y de McLaren durante los libres, con Red Bull perdiendo fiabilidad, algo que parecía impensable. Queda ver la incógnita de Fernando Alonso tras su accidente en los libres 3. Queda ver la incógnita de Fernando Alonso tras su accidente en los libres 3. Ferrari está a solo una pole position de las 250 en la historia de la Fórmula 1. Si es Charles Leclerc quien la consigue, será el 2º piloto de la escudería italiana con más poles en toda la historia de la competición (serían 24, superando las 23 de Niki Lauda). Max Verstappen (Red Bul) puede igualar el récord de poles consecutivas a principios de temporada, con el neerlandés habiendo conseguido las seis disputadas hasta ahora. Solo en una ocasión un piloto de Fórmula 1 consiguió las primeras siete poles del año: Alain Prost en 1993. Max Verstappen (Red Bull) ha conseguido cada una de las últimas siete poles position, y solo un piloto en la historia de la Fórmula 1 ha conseguido ocho de forma consecutiva: Ayrton Senna entre España 1988 y Estados Unidos 1989. Imola es el único circuito que ha acogido más de un Gran Premio diferente en Italia de Fórmula 1 (tres: San Marino, Italia y Emilia Romaña). Este Gran Premio vuelve al calendario después de la anulación del mismo el año pasado por las catastróficas inundaciones que hubo en 2023. ¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos sean a un nuevo fin de semana de Fórmula 1! ¡El Gran Circo llega nuevamente a Europa y es el turno para el Gran Premio de Emilia Romagna!

