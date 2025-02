Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la carrera y de su retransmisión! ¡Que pasen buen domingo y les esperamos, en dos semanas, en Miami! ¡Adiós! Final Fernando Alonso se ha llevado la vuelta rápida en China. Es la 25ª de su carrera, la segunda que consigue con Aston Martin tras la de Países Bajos en 2023. Ha igualado a Mika Hakkinen como el 9º piloto con más vueltas rápidas en la historia de la Fórmula 1. Final Es el 39º podio de Checo Pérez en Fórmula 1. A uno de convertirse en el 24º piloto que alcanza la cifra de 40 cajones en la historia de la competición. Final Ya son 15 los podios de Lando Norris en Fórmula 1, aunque sigue sin subir al cajón en la primera posición. Es el 13er Gran Premio diferente en el que lo consigue. Final Son ya 30 grandes premios diferentes en los que Max Verstappen ha conseguido la victoria en Fórmula 1. Por delante, Lewis Hamilton con 31... Podrá igualarlo solo en Singapur esta temporada. Final Es la 31ª vez que Max Verstappen consigue pole con victoria en la Fórmula 1, igualando el tercer registro histórico en la competición de Sebastian Vettel. Final Ya son 58 las victorias de Max Verstappen en la Fórmula 1. 56 ¡FINAL DE CARRERA! ¡VICTORIA DE MAX VERSTAPEN! ¡Lando Norris acaba en segunda posición y Checo Pérez completa el podio! Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Lewis Hamilton y Esteban Ocon, completan la zona de puntos en China. 56 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Max Verstappen va a ganar la carrera! 55 ¡Dos vueltas para el final! Max Verstappen, Lando Norris y Checo Pérez formarán el podio. 54 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Todo el pescado parece vendido en este GP de China! 53 Recorta diferencias Fernando, pero no parece que quede tiempo suficiente para que alcance a Russell. 52 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! 51 Seis vueltas por delante. El podio y las cinco primeras posiciones parecen ya definidas salvo sorpresa de última hora. Queda ver la batalla por la sexta posición entre Russell y Alonso. Ya son 10 segundos. 50 Fernando ya entra en la séptima posición y ahora le toca correr para tratar de alcanzar a Russell. 11 segundos de diferencia. 49 Pasa Alonso a Hamilton en la salida de la curva 6. Ahora el de Aston Martin enfila dirección hacia Piastri. 48 Ahora, el siguiente escollo de Alonso es Lewis Hamilton. Se acerca ya al británico. 48 Nueve vueltas para el final. Nos acercamos a la resolución del GP de China. La victoria será para Max Verstappen salvo sorpresa de última hora. 47 Checo Pérez se queda atrás. No recorta diferencias con Norris y parece que pelea por la tercera posición. 46 Ya ha entrado Fernando en zona de puntos tras adelantar a Ocon. Ahora se posiciona detrás de Hulkenberg... 46 Va muy rápido Alonso con los neumáticos nuevos. A este ritmo, alcanza a Russell en sexta posición sin problema. 45 A priori, Fernando Alonso tiene tiempo para llegar hasta Russell. Veremos si hace magia. 44 Sale 12º por detrás de Albon. Va con medio nuevo. Podría aprovechar la vejez de muchos duros, con todos cerca de las 20 vueltas. 44 ¡ENTRA ALONSO A BOXES! ¡No puede aguantar más los blandos! Saldrá cerca del 13er puesto. 44 Checo Pérez recorta diferencias con Norris, pero sigue estando algo lejos. Sufre el mexicano para llegar a la segunda posición. 42 Entramos en un terreno desconocido. Los duros empiezan a fallar a falta de aún 15 vueltas... Esto podría beneficiar a Alonso, que entrará no muy tarde ya para poner medios. 41 ¡Hamilton entra a la novena posición! Ya son 9 posiciones las que ha aumentado el británico respecto a su posición de salida. 39 ¡Pérez adelanta a Leclerc! Lo hace en la salida de la curva seis. Entra en podio. 37 Fernando Alonso comienza a quedarse atrás con los blandos. Pérez se aleja y sigue cercando a Leclerc. 36 Lance Stroll entra a boxes y cumple la penalización por el accidente con Ricciardo. 35 Leclerc se defiende en la tercera posición Pérez y Alonso en zona de DRS. El asturiano, sirviéndose de los blandos para sacar ventaja a Sainz detrás del mexicano. 34 ¡Rueda muy lento Ricciardo! No parece que vaya a poder continuar. Entra en boxes. 33 Lo mejor que le puede pasar a Fernando Alonso, en las próximas vueltas, es que haya otro Safety Car u otro Virtual Safety Car. 32 ¡SE REANUDA LA CARRERA! 31 ¡Se retira el Safety Car! ¡Vuelve a mandar Max Verstappen! 31 La pelea ahora estará por el podio. Norris y Leclerc, a una parada, estarán en la lucha junto a Pérez, ahora 4º, y seguramente también Sainz, ahora 6º por detrás de Alonso. 30 Es la peor situación de carrera para Fernando Alonso. Cabe la posibilidad de que se quede fuera de la zona de puntos. 29 Superamos el ecuador de la carrera y lo hacemos con el segundo Safety Car del día. Ricciardo acabará abandonando la carrera salvo milagro... La peor noticia se la lleva Alonso, que está con blandos sin poder aprovecharlos. 28 ¡TREMENDO CHOQUE DE STROLL EN LA RELANZADA! ¡Se comió a Ricciardo por detrás! 28 ¡OTRO SAFETY CAR! ¡Tsunoda sufre un pinchazo gordo y se queda fuera! ¡Parece que el japonés ha tenido un toque con Magnussen, que también rueda lento! 27 ¡BANDRA AMARILLA! ¡Tsunoda está parado en la salida de la curva 6! 27 ¡ACELERA VERSTAPPEN! ¡SE REANUDA LA CARRERA! 26 ¡Se retira el Safety Car! ¡Manda Max Verstappen en la relanzada! 26 Todos los pilotos, a excepción de Zhou y Gasly, aún muy detrás, en cola detrás del coche de seguridad. 25 Todos comienzan a formar la caravana detrás del Safety Car. Piastri aprovecha para entrar en boxes y salir en octava posición. 24 Fernando Alonso decide poner su neumático de blandos nuevos. 24 ¡Varios pilotos deciden entrar para cambiar los neumáticos por otros nuevos! Entre ellos, Red Bull, Alonso y Russell. 23 ¡SAFETY CAR EN PISTA! No se entiende esta decisión ahora... 23 Tardan demasiado en retirar el coche de Bottas. El VSC se mantiene en el trazado. Norris sale tercero con Alonso por detrás, que tiene a Leclerc persiguiéndole. 23 ¡Le da tiempo a Norris a entrar a boxes! 22 ¡TENEMOS VIRTUAL! ¡Salió cuando Norris pasó por la entrada al pit lane! ¡Leclerc sí pudo aprovechar la situación! 21 ¡Parece que Bottas tienen problema con motor! ¡A priori, será virtual safety car! 21 ¡BOTTAS ESTÁ FUERA! ¡Se salió en la curva 11! ¡Bandera amarilla por ahora en pista! 20 ¡Verstappen recupera el liderato y no parece que ya lo vaya a soltar hasta final de la carrera! Checo Pérez está cuarto recortando diferencias con un Leclerc que sigue aguantando con los medios. 19 Verstappen ya está detrás de Norris. McLaren puede que se plantee hacer una estrategia a una parada en busca de la tercera posición. 18 ¡Carlos entra a boxes! No dan más de sí los neumáticos de Ferrari. Leclerc también debería entrar. 17 Fernando Alonso se mantiene sexto con un Russell que tampoco da alcance al asturiano. 17 ¡Entra Piastri! Eso significa que Norris no tardará. Hamilton no puede con Ocon. 16 ¡Max Verstappen adelanta a Leclerc! Ya está volando sobre la pista y ya está segundo. Ahora toca alcanzar a Norris, si es que no entra a boxes. 15 ¡Parada accidentada de Gasly! Un mecánico se cayó cuando arrancó el francés, y todavía faltaba por poner una rueda trasera... Todos están bien. 15 Max Verstappen pasa a Piastri y ya está tercero. Ahora buscará acercarse a Leclerc. Pérez, detrás de Sainz. 14 ¡Verstappen entra a boxes! ¡Le sigue Pérez! ¡Norris se convierte en el nuevo líder de la carrera, aunque no parece que vaya a durar mucho! Leclerc y Piastri se ponen 2º y 3º a falta de su parada. Los dos Red Bull, con duros. 13 Nos encontramos con el top6 que aspira a acabar, si no en esas posiciones, sí esos pilotos, con los dos Red Bull, los dos Ferrari y los dos McLaren. 12 Fernando Alonso ha puesto el neumático duro. Russell, que sale justo detrás, tiene el medio. 12 ¡Fernando Alonso a boxes! No puede aguantar más el asturiano. También para Russell. 11 Piastri ya entra en zona de DRS con Alonso. Fernando comienza a hacer tapón y los Ferrari vienen fuerte por detrás. 10 ¡El blando y algunos medios no duran más! ¡Muchos han decidido parar, sobre todo de la parte de abajo, para cambiar neumáticos! Entre ellos, Stroll y Hamilton. 9 ¡Leclerc adelanta a Russell! 9 Max Verstappen lidera y Checo vuelve a estar detrás. Huele el ambiente a otro doblete de Red Bull. 8 ¡Norris adelanta a Alonso! Pasa al asturiano en el final de la recta antes de la curva 14. 7 Checo se escapa y Alonso se queda sin DRS. Es cuestión de tiempo que Norris adelante al Aston Martin. 7 Piastri lidera un tren de DRS, pero nadie termina por atacar. Cuidar los neumáticos empieza a ser algo más que importante de cara a seguir las estrategias. 6 Ahora es turno de Alonso de aprovechar el DRS con Pérez para tratar de alejarse de Norris, que viene rápido por detrás. Piastri es el que se queda atrás y sufre con Russell. 5 ¡Checo adelanta a Alonso! Lo hace en la curva cinco. 5 Fernando Alonso sigue por delante de Pérez con el Red Bull tratando de alcanzarle. Sin embargo, los McLaren no terminan de pillar la pelea... Ferrari tampoco puede con Russell, que está justo detrás de Piastri. 3 Max Verstappen lidera. Fernando, que claramente está fuera de posición en la segunda plaza, se mantiene en el puesto de plata. Sin embargo, tiene a todos los miuras justo detrás. 2 ¡Ya tenemos DRS! ¡Comenzará la pelea por adelantar! Checo Pérez está cercando a Fernando Alonso. El asturiano es el mejor aliado de Verstappen, que ya se escapa sin dificultad. 2 Russell le ganó la posición a los dos Ferrari. Ya los tiene detrás de nuevo para la pelea por la sexta posición. 2 ¡Muchas dificultades para Lewis Hamilton! ¡Está penúltimo con blandos y no consigue remontar posiciones! 1 ¡Mala salida de los dos Ferrari! ¡Salida lenta de ambos y han perdido posición tanto Leclerc como Sainz! 1 ¡TREMENDA SALIDA DE FERNANDO ALONSO! ¡Se pone segundo adelantando a Sergio Pérez por fuera! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡Comienza la vuelta de formación! ¡Todos en marcha para posicionarse en la salida! ¡Ya hay información de neumáticos! El top 10 sale con medios en su totalidad. Stroll, Hamilton, Tsunoda y Sargeant (Que parte desde el pit lane), lo hacen con blandos. Magnussen, el único con duro. ¡10 minutos para que comience todo el procedimiento de inicio de carrera! ¡No quieran perdérselo! ¡Carrera a dos paradas! ¡Solo Alonso y Norris, del top 10, tienen un juego de blandos nuevos! ¡Les esperamos! En el Gran Premio de China de 2019, Pierre Gasly (Alpine actualmente) consiguió la primera de sus tres vueltas rápidas en la Fórmula 1, por aquel entonces en Red Bull. En otra edición, en 2006, Michael Schumacher logró la última de sus 91 victorias en la competición. Guanyu Zhou (Kick Sauber) se va a convertir en el primer piloto chino que compita en su gran premio nacional. Aston Martin, que ya es la 15ª escudería con más puntos en la historia de la Fórmula 1 (445), se encuentra a tan solo tres de igualar a Alpine (448) en el 14º puesto histórico en la competición. Si Carlos Sainz (Ferrari) o Fernando Alonso (Aston Martin) suben al podio en China, España puede superar a Estados Unidos como el octavo país con más podios en la historia de la Fórmula 1 (129 por parte de ambos países). George Russell va a disputar, en China, su gran premio número 109. Será el 50º que dispute con Mercedes, el quinto piloto que alcance esta cifra con la escudería alemana. Está a un podio de superar a Juan Manuel Fangio como el 4º piloto que más podios ha conseguido con Mercedes. Lewis Hamilton (Mercedes) ha terminado en 7ª posición como su mejor resultado en carrera en este inicio de 2024 (en Baréin). Es el peor arranque del ex campeón del mundo en toda su carrera en la Fórmula 1. Charles Leclerc (Ferrari) ha disputado dos carreras de Fórmula 1 en China. Entre los grandes premios que ha disputado en al menos 2 ocasiones, solo en Estiria (6), Brasil (6) y Alemania (0) ha conseguido menos puntos que en el país asiático (10). Red Bull va a disputar, en China, el Gran Premio número 374 en su historia en la Fórmula 1, superando a Sauber como la octava escudería en solitario con más grandes premios disputados en la competición. Además, si Max Verstappen o Sergio Pérez consiguen la pole, será la 100ª para la escudería austriaca, 6ª escudería que alcanzaría esta cifra en la historia de la competición. En caso de victoria, Max Verstappen (Red Bull) habrá saboreado el triunfo en 30 grandes premios diferentes en la Fórmula 1, algo que solo había logrado Lewis Hamilton antes en la competición (31 en total). Max Verstappen (Red Bull) ha disputado hasta cinco carreras en el Gran Premio de China sin lograr una sola victoria. Solo en Rusia y en Singapur ha disputado más grandes premios sin triunfo en la Fórmula 1 (7 en ambos). Nadie en las 16 carreras del Gran Premio de China ha conseguido la vuelta rápida en dos ediciones consecutivas, siendo Pierre Gasly el último en lograrlo en la edición de 2019 con Red Bull. Ningún piloto ha conseguido más podios en el Gran Premio de China que Lewis Hamilton (9, 5 con Mercedes y 4 con McLaren). Aparte, Fernando Alonso (5) tiene la oportunidad de igualar, en segunda posición, a Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen con 6 podios en el país asiático. El ganador del Gran Premio de China ha salido de la pole position en más de la mitad de las carreras disputadas (9/16 – 56.3%), aunque esto no ha sido así en las dos últimas ediciones: 2º Lewis Hamilton en 2019 y 6º Daniel Ricciardo en 2018. ¡Muy buenos días y sean bienvenidos al gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡El circuito internacional de Shanghái está más que preparado para vivir una carrera de infarto!

Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos de esta carrera al sprint, pero sin irnos demasiado lejos! ¡En unas horas volvemos de nuevo para vivir la clasificación de la carrera de mañana! ¡Veremos quién se hace con la pole! ¡Hasta luego! Final De hecho, ha subido al podio en 12 de las 13 carreras al sprint. Pérez, en segunda posición gracias al conseguido hoy, ha subido en solo cinco ocasiones. Final Ya son 8 las victorias de Max Verstappen en las carreras al sprint por 5 del resto de pilotos de la parrilla... Dominio total del neerlandés. Final Dirección de carrera confirma que habrá investigación del incidente entre Sainz y Alonso. Pareció situación normal de carrera... Veremos qué deciden. Final ¡Carrera al sprint finalizada! Hemos tenido mucha emoción hasta que ese ligero toque entre Alonso y Sainz ha resuelto la pelea de la peor forma posible, con el asturiano fuera de la carrera y con el madrileño perdiendo posición con Pérez y Leclerc. 1 ¡FINAL DE LA CARRERA AL SPRINT! ¡VICTORIA DE MAX VERSTAPPEN! ¡Lewis Hamilton y Sergio Pérez le acompañan en el podio! 1 El pinchazo de Alonso fue por un pequeño golpe con Sainz en la pelea por el tercer puesto. El asturiano se ve obligado a retirarse del sprint. Es posible que se investigue el incidente. 1 Parece que, viendo las diferencias entre los pilotos, ya está todo el pescado vendido en este sprint. Verstappen, Hamilton y Pérez van a formar el podio. Leclerc, Sainz, Norris, Piastri y Russell van a completar la zona de puntos. 1 Fue un pinchazo en una de las ruedas para el Aston Martin. Mala suerte. 1 ¡ALONSO ENTRÓ A BOXES! ¡Problemas serios con los neumáticos! ¡No podía continuar así el Aston Martin! Prácticamente, adiós al sprint. 1 ¡Y EN LA RECTA PASAN LOS DOS FERRARI AL ASTON MARTIN! ¡Emoción total! 1 ¡AHORA SAINZ COMETE UN PEQUEÑO ERROR! ¡Pérez y Alonso por delante! 1 ¡PASA SAINZ A ALONSO EN LA CURVA 7! 1 ¡Cuatro pilotos siguen peleando por el tercer puesto! ¡Pérez vuelve a defenderse de un Leclerc que quiere pasar al mexicano! ¡Sainz, pegado a Alonso para buscar el podio del sprint! 1 ¡CINCO VUELTAS! ¡Todo sigue igual en medio del combate! ¡Ahora es Leclerc quien mete presión a Pérez! ¡Todos quieren sacar una posición y puede cambiarlo todo! 1 Resistencia numantina de Fernando Alonso, que sigue peleando ese tercer puesto del podio dejando a Sainz a una distancia suficiente para el DRS, pero que le impide alcanzarle. Pérez sigue presionando al Ferrari. 1 La concentración debe ser total. Un solo error y te hace perder muchas posiciones, como le pasó a Norris en la salida. 1 Max Verstappen abre brecha y Hamilton aprovecha que Alonso aguanta a los miuras para mantenerse en segunda posición. 1 Fernando Alonso sigue a la cabeza de ese tren formado por los grandes de la parrilla hoy en día. Sainz no termina de atacar al asturiano y veremos si Pérez o Leclerc aprovechan la tesitura para meter morro. 1 ¡Max Verstappen se pone líder en la carrera al sprint! Hamilton no puede mantener el pulso del Red Bull. 1 ¡Fernando hace tapón en tercera posición! Sainz, Pérez, Leclerc y Norris vienen pegados atrás... Problemas serios. 1 ¡Max Verstappen se coloca segundo! Malas noticias para Fernando, aunque ahora puede servirse del DRS para acercarse a Hamilton... 1 ¡Comienza a verse algo de degradación en los neumáticos! Veremos quién los gestiona mejor y a quién les aguanta más. Entrar a cambiar neumáticos en un sprint es, prácticamente, decir adiós a la posición. 1 ¡Pérez se acerca a Sainz! Ya en zona de DRS y procede a atacar al de Ferrari. 1 ¡Max Verstappen se acerca a Fernando Alonso! La velocidad punta del Red Bull es superior y lo normal es que pase al piloto español. 1 ¡Alonso se queda sin DRS! Hamilton abre un poco de brecha y le deja fuera. Malas noticias para el Aston Martin. 1 ¡Alonso se mantiene pegado a Hamilton, pero no encuentra la manera de atacar al Mercedes! ¡Verstappen se queja de un problema con la batería en su pelea con Sainz! Pérez, cerca del madrileño sin poder ayudar a su compañero. 1 ¡Siguen las hostilidades en este inicio de carrera! ¡Sorprende el ritmo de Max Verstappen, que no alcanza a Fernando Alonso y se va quedando atrás en su pelea con Sainz! 1 ¡SALIDA MUY LIMPIA! ¡Norris se salió en la primera curva y cayó a la 7ª plaza! ¡Se reincorporó enseguida, pero es un error criminal! ¡Delante de Piastri está! 1 ¡COMIENZA LA VUELTA AL SPRINT! ¡COMIENZA LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Monoplazas en movimiento camino a la parrilla de salida! ¡Ya hay info de neumáticos! ¡Todos salen con medios a excepción de Russell, que parte con blandos! Veremos si no se arrepiente al final el británico... ¡No quieran perderse esta más que emocionante carrera al sprint! ¡Les esperamos a partir de las 5 de la mañana, hora peninsular, en España! Carlos Sainz es el piloto que, sin ninguna victoria ni pole position al sprint, más puntos ha conseguido en este tipo de carrera desde su introducción en la Fórmula 1 (41). Es, de hecho, el 2º piloto con más puntos al sprint, solo superado por Max Verstappen (73). En cuanto a datos sobre el sprint, ningún piloto ha conseguido más victorias (7), más poles (6) y más puntos (73) que Max Verstappen, de Red Bull, en las 12 carreras al sprint disputadas en la Fórmula 1. Hoy el neerlandés se quedó sin esa primera posición de la parrilla de salida. Fernando Alonso realizó una Q3 bajo la lluvia también espectacular, lo que le sirvió para conseguir un tercer puesto en la parrilla de salida por delante de Max Verstappen. Sainz, Pérez, Leclerc y Piastri, respectivamente, completan ese top 8 que hoy buscan puntuar. Russell se quedó 12º y Stroll 15º.. De hecho, hasta hace unos minutos no dejó de llover en Shanghái, aunque no se espera que vuelva a llover más durante las pruebas de Fórmula 1. Lando Norris y Lewis Hamilton parten de una primera línea tras una Q3 de la clasificación al sprint pasada por agua. El fin de semana, en general, está siendo protagonista por la lluvia. ¡Muy buenos días, o noches aún según se mire, y sean bienvenidos a la narración del inicio de otro fin de semana de Fórmula 1! ¡Primera carrera al sprint del año! ¡Turno para el Gran Premio de China!