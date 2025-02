En Directo Gran premio de Belgica de Fórmula 1 2024 | Motor en Hoy

Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos! ¡Les esperamos con el Gran Premio de Países Bajos a finales de agosto! ¡Que tengan buena tarde de domingo y hasta la próxima! Final ¡Tremenda carrera hemos vivido de Fórmula 1! ¡Los tres primeros a poco más de un segundo de diferencia! ¡Podio de George Russell, que solo hizo una parada, Lewis Hamilton y Oscar Piastri! Leclerc acabó 4º tras salir de la pole. Verstappen y Norris acabaron 5º y 6º, bueno para el neerlandés dentro de la clasificación final. Sainz, Pérez, Alonso y Ocon completaron la zona de puntos. Zhou abandonó al poco de empezar por avería. ¡Mucha emoción de cara al parón de verano! Final 12ª vuelta rápida de Sergio Pérez en la Fórmula 1, siendo el 34º piloto en la historia de la competición en alcanzar esta cifra. Es la primera que consigue desde Canadá en 2023 y su primera en Bélgica. Final Mercedes ha conseguido el triunfo en tres de las últimas cuatro carreras disputadas en la Fórmula 1, tantas como en sus 57 anteriores. Final Son tres victorias de Mercedes en 2024, con dos de George Russell y una de Lewis Hamilton, tras conseguir solo una en los dos años anteriores (Sao Paulo en 2022). Final Es el primer doblete de Mercedes en la Fórmula 1 tras el de Sao Paulo en 2022, repitiendo exactamente la posiciones de George Russell (1º) y Lewis Hamilton (2º). Final Tercera victoria de George Russell en Fórmula 1 tras las conseguidas en Sao Paulo en 2022 y en Austria este mismo año. 44 ¡VICTORIA DE GEORGE RUSSELL! ¡Podio formado por Lewis Hamilton y Oscar Piastri! ¡Qué defensa numantina del piloto británico para volver a ganar! ¡DOBLETE DE MERCEDES! 43 ¡SIGUE DEFENDIÉNDOSE RUSSELL! ¡Qué pelea con Piastri ya a punto de entrar en DRS! 43 ¡NUEVO INTENTO DE HAMILTON! 42 ¡AGUANTA RUSSELL! ¡Lo intentó Hamilton en la recta antes de la curva cinco, pero pudo defenderse una vez más! ¡Piastri se acerca por detrás! 42 ¡ÚLTIMAS TRES VUELTAS! ¡Nuevo intento de Hamilton de pasar a Russell! 41 ¡Hamilton ya está en zona de DRS! ¡En Mercedes quieren una pelea limpia! ¡Un ligero error y adiós al doblete con Piastri oliendo sangre por detrás! 40 ¡Cinco vueltas para el final! ¡Hamilton ya se acerca a Russell y entrará en zona de DRS en poco tiempo! 39 ¡SAINZ PASA A PÉREZ! ¡Se pone séptimo el de Ferrari! 38 ¡Hamilton va a ganar! ¡Se acerca a Russell y con mejor ritmo! Debería pasarle sin problema y George acabará segundo con solo una parada. Piastri completaría el podio. 36 ¡AHORA SÍ! ¡Piastri pasa a Leclerc en la recta antes de la curva cinco! 35 ¡LECLERC SE DEFIENDE DE PIASTRI! El australiano atacó al monegasco, pero se quedó sin espacio para pasarle. Volverá a intentarlo en la próxima vuelta y se mantiene pegado al Ferrari. 35 ¡10 vueltas para el final en Spa! ¡Sainz recorta con Pérez y debería dar caza al Red Bull! Russell se mantiene en primera posición y por radio avisa que está muy cómodo con los neumáticos... 34 ¡Salvo sorpresa del final, esto parece que va a ser victoria para Lewis Hamilton! 33 Los duros aguantan bien la degradación y ordenan, tanto a Norris como a Verstappen por sus respectivos equipos, de empujar. El de McLaren, tratando de adelantar al Red Bull. 31 ¡PIASTRI A BOXES! ¡Nos acercamos, poco a poco, al final! ¡Pocos coches de arriba quedan por parar! De hecho, solo Russell, que ahora lidera, debería entrar. 30 ¡Pérez deja pasar a Verstappen! Ahora el mexicano debería tratar de parar en la medida de lo posible a Lando Norris. 30 ¡NORRIS ENTRA! ¡Se defiende de Max Verstappen, aunque parece que el neerlandés puede salir por delante del de McLaren! 29 ¡ENTRA MAX VERSTAPPEN! ¡También Sainz! ¡Adiós a la estrategia a una parada del de Ferrari! ¡Veremos si el undercut le funciona al neerlandés! 28 Piastri es ahora el lider de carrera, con Russell, Verstappen y Norris por detrás, aunque cuando hagan su parada perderán las posiciones respecto a Hamilton, que ataca a Sainz, y a Leclerc. 27 ¡Hamilton por delante de Leclerc, pero por detrás de Sainz! 27 ¡ENTRA HAMILTON! ¡Se defiende del ataque de Leclerc! ¡El británico debería salir por delante del monegasco! 26 ¡PARA CHARLES LECLERC! ¡Es un ataque, a la desesperada, para tratar de adelantar a Hamilton con la estrategia! ¡Sale detrás de Sainz! 25 No hay ningún coche en zona de DRS entre los 10 primeros, ni siquiera con Gasly respecto a Alonso, quien ahora tiene el corte en la zona de puntos. 24 ¡Sainz cuida neumáticos! ¡Parece que la decisión de Carlos es aguantar hasta el final y hacer la carrera a una parada! Se entiende que, si hay un safety car, forzarán parada. 23 ¡NORRIS ATACA A VERSTAPPEN! ¡Todavía aguanta el neerlandés! ¡Acabará adelantando al Red Bull! 22 ¡PÉREZ A BOXES! ¡No ha hecho falta orden de equipo! ¡Norris ahora se acerca a Verstappen y ya está en zona de DRS! 21 ¡RUSSELL PASA A CHECO! ¡Aprieta el de Mercedes para quitarse la presión de Verstappen, a quien le dirán que adelante a su compañero para seguir en la pelea! 21 ¡ENTRA SAINZ A BOXES! ¡Saldrá detrás de Norris! ¡Queda ver qué estrategia sigue Ferrari con el madrileño! 18 Situación de carrera: Carlos Sainz, liderando, es el único que aún no ha entrado a boxes. Hamilton, Leclerc, Piastri, Pérez, Russell, Verstappen, Norris, Albon y Ricciardo completan zona de puntos. Alonso, cerca del australiano y tratando de entrar en ese top 10. 18 ¡Sainz se mantiene en pista! Sigue con el neumático duro del inicio. Si aguanta unas cuantas vueltas más, podría plantearse salir con medios y hacer solo una parada. 17 ¡Max Verstappen pasa al ataque! ¡Empieza a acosara Russell y trata de ganarle la sexta posición! ¡Eso podría suponer un pequeño alivio para Pérez! 16 ¡Entró muy tarde Lando Norris! Sale muy lejos de Verstappen en octava posición, aunque con mucha mejor edad de neumáticos que los de delante. 16 ¡ENTRA LANDO NORRIS! ¡Solo queda Sainz en pista de los de arriba! ¡No debería tardar mucho más en entrar! 15 Hamilton se mantiene en la primera posición virtual con Norris y Sainz por delante, pero teniendo que parar. Los coches van mejorando y todos los sectores están en verde en su mayoría. Leclerc intenta alcanzar al Mercedes, con Verstappen sufriendo aún con Russell. 14 ¡Alonso entró a boxes! ¡Saldrá 13º! ¡Solo Sainz y Norris quedan por parar de la parte de arriba! Ni Magnussen ni Tsunoda tampoco lo hicieron. 12 ¡LLAMAN A LECLERC! ¡Zafarrancho de combate! ¡Muchas pugnas! ¡Ocon ahora aguanta a Hamilton! ¡Stroll entorpece a Piastri! ¡Mucho tráfico para los de cabeza tras la salida de boxes! 12 ¡ENTRAN HAMILTON, PÉREZ Y PIASTRI! ¡Los dos Ferrari se quedan fuera y ahora lideran la carrera! ¡Norris se queda detrás de los pilotos de la Scuderia! 11 ¡ENTRA RUSSELL! ¡TAMBIÉN VERSTAPPEN! ¡Buscarán undercut! ¡El neerlandés y el británico atacan en primera posición! 10 La defensa de George Russell por delante de Sainz, Norris y Verstappen le está permitiendo a Lewis Hamilton separarse en la cabeza de carrera ante un Leclerc y un Pérez que no tienen ritmo para alcanzar al Mercedes. Piastri, en el limbo entre el mexicano y Russell, no acaba por apretar y tratar de ganar por segunda carrera consecutiva. 9 Nos vamos acercando al periodo de entrada a boxes. Los medios empiezan a sufrir y queda ver quién de los de arriba se arriesga a parar en primer lugar. 8 ¡ZHOU SE RETIRA! ¡No puede continuar con el coche con una aparente avería! 7 Situación de tensión en la pista. Hamilton se aleja en cabeza y ya no hay DRS ni para Pérez con Leclerc ni para el monegasco con el de Mercedes. Piastri se aproxima al mexicano mientras Verstappen, Norris y Sainz se quedan a la estela de un Russell que no aumenta el ritmo. 5 Alonso se mantiene en novena posición, siendo el primero de los mortales y abriendo brecha con Verstappen por delante. Albon, por detrás del asturiano. 5 ¡Hamilton sigue líder! ¡Leclerc se mantiene cerca, pero no termina de apretar al británico para recuperar la primera posición! Verstappen se pega a Norris, quien tampoco puede con Sainz. 5 ¡Zhou recupera el ritmo! ¡Parece que reanuda la carrera! 4 ¡TIENE PROBLEMAS ZHOU! ¡Parece que va de paseo! ¡No hay bandera amarilla ni nada en pista! 3 ¡RUEDA LENTO ZHOU! 3 ¡HAMILTON PASA A LECLERC! ¡Nuevo líder de carrera! 2 ¡Max Verstappen sigue ganando posiciones! ¡Ya está octavo tras pasar a Albon y a Alonso! 1 ¡Salida limpia! ¡Gran duelo entre Hamilton y Pérez que acaba con el de Mercedes ganándole la posición al mexicano, que está tercero y tratando de recuperar la plaza! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA EN SPA! ¡Ya hay información de los neumáticos! Todos parten con medios a excepción de Sainz (Duro), Ricciardo (Blando), Stroll (Duro) y Zhou (Duro). ¡10 minutos para que comience el procedimiento de inicio de carrera! ¡Todo listo en Spa! ¡Los pilotos, ya ultimando el uniforme para meterse en los monoplazas! ¡Todo por empezar en Spa! El Gran Premio de Bélgica ha pasado a la historia, sobre todo, por la carrera de 2021. Marcada por unas lluvias torrenciales, la carrera quedó finalizada con solo una vuelta completada de manera oficial, la más corta de la historia. Se cedieron solo la mitad de los puntos, algo que no ocurría desde el GP de Malasia en 2009. El podio lo formó Max Verstappen, George Russell (su primer podio en la Fórmula 1) y Lewis Hamilton. Kevin Magnussen va a disputar, en Bélgica, su carrera número 137 con Haas. Se convertirá en el 7º piloto con más carreras con una misma escudería en la historia de la Fórmula 1, superando las 136 de Nico Rosberg con Mercedes y de Jenson Button con McLaren. Fernando Alonso (Aston Martin) ha quedado fuera de los puntos en cinco de sus últimas siete carreras cruzando por meta (6º en Canadá y 8º en Gran Bretaña), tantas veces como en sus 51 carreras finalizadas anteriores. Pierre Gasly (Alpine) ha abandonado en 23 carreras desde que lo hiciera por primera vez en Australia en 2018. Desde entonces, ningún piloto ha sufrido más abandonos en la Fórmula 1 (23 también de Kevin Magnussen). Oscar Piastri se convirtió, en Hungría, en el quinto piloto australiano que logra una victoria en la Fórmula 1 tras Daniel Ricciardo, Mark Webber, Alan Jones y Jack Brabham. De repetir en Bélgica, será el primer piloto del país oceánico en lograr dos triunfos consecutivos desde Daniel Ricciardo en 2014, precisamente en el trazado magiar y en el belga. Charles Leclerc y Carlos Sainz van a disputar su 79ª carrera como compañeros en Ferrari en la Fórmula 1, convirtiéndose en la 7ª pareja con más carreras con un mismo equipo en la competición superando los 78 de Lewis Hamilton y Nico Rosberg en Mercedes. Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) ha finalizado en séptima posición como su mejor resultado en carrera en las últimas siete carreras disputadas en la Fórmula 1 (21 puntos en total – 3 de media), tantas veces como en las 41 anteriores (abandonos incluidos – 564 puntos, 14.8 de media). Max Verstappen (Red Bull) no ha ganado ninguna de las tres últimas carreras de Fórmula 1. No encadena cuatro sin triunfo desde la temporada 2020, 11 consecutivas desde España a Sakhir. Max Verstappen (Red Bull) ha ganado cada una de las últimas tres carreras del Gran Premio de Bélgica, teniendo la oportunidad de ser el tercer piloto que consiga cuatro de manera consecutiva en territorio belga tras Ayrton Senna (1988 a 1991) y Jim Clark (1962 a 1965), todos en el trazado de Spa. Max Verstappen (Red Bull) ha ganado cada una de las últimas tres carreras del Gran Premio de Bélgica, teniendo la oportunidad de ser el tercer piloto que consiga cuatro de manera consecutiva en territorio belga tras Ayrton Senna (1988 a 1991) y Jim Clark (1962 a 1965), todos en el trazado de Spa. Nunca ha ganado desde la 11ª posición. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos al gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Día de carrera! ¡El Gran Premio de Bélgica firma la última prueba antes del parón de verano! ¡Emoción pura y dura en el trazado de Spa!

Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la sesión de clasificación y de su narración! ¡Que tengan buena tarde de sábado y hasta mañana! Final ¡Veremos si con el nuevo motor Verstappen consigue remontar hasta la primera posición! ¡McLaren parte en posiciones complicadas! ¡Sin duda nos espera mañana una gran carrera! Final Es la pole número 251 para Ferrari en la Fórmula 1. Ya consiguió la pole también el año pasado en Bélgica, también con Max Verstappen siendo el más rápido en Qualy y acarreando sanción para la carrera... Con Leclerc aprovechando la 2ª posición. Final Charles Leclerc ya es el 12º piloto en solitario con más poles position en la historia de la Fórmula 1, superando las 24 de Nelson Piquet y Niki Lauda. Por delante, Mika Hakkinen con 26. Final Es la 25ª pole position para Charles Leclerc, la segunda que logra en 2024 tras la de Mónaco, la cual convirtió en victoria. Final ¡Qué gran sesión! ¡Al final fue limpia, a pesar de la lluvia, y hemos visto un gran espectáculo! ¡Charles Leclerc consigue una nueva pole position! ¡Pérez, Hamilton, Norris, Piastri, Russell, Sainz, Alonso, Ocon y Albon completan el Top 10! ¡Max Verstappen, con 10 puestos de sanción tras cambiar la unidad de potencia, saldrá 11º! Q3 ¡POLE POSITION PARA CHARLES LECLERC! ¡Max Verstappen fue el más rápido, pero el monegasco le gana la partida a Pérez por 11 milésimas, y saldrá en lo más alto de la parrilla! ¡El neerlandés saldrá 11º! Q3 ¡Arrancan las últimas vueltas lanzadas! ¡Lando Norris será el último en pasar por línea de meta! Q3 ¡TODOS DE NUEVO EN PISTA! ¡Llega el momento de la verdad! ¡Último intento para acabar lo más alto posible! ¿Aguantará Red Bull la pole? ¿Mercedes o McLaren se la arrebatarán? Q3 Con la sanción de Max Verstappen, la pole position sería para Checo Pérez... El neerlandés saldría 11º. Q3 ¡No lo hizo bien McLaren ahora! ¡Hamilton, Piastri, Russell, Norris, Sainz, Leclerc, Alonso y Ocon son los puestos del Top 10 por ahora! ¡Queda un último intento! Q3 ¡Max Verstappen es el más rápido! ¡Pérez, 2º! Q3 ¡Comienzan las primeras vueltas lanzadas! ¡En un par de minutos conoceremos el resultado del primer intento por la pole! Q3 ¡COMIENZA LA Q3! ¡ARRANCA LA PELEA POR LA POLE! Q2 ¡Verstappen fue el más rápido! ¡Le siguieron los dos Mercedes, que completaron grandes vueltas con Hamilton por delante de Russell! La lluvia volvió a hacer acto de presencia en Spa... Sainz, Piastri, Leclerc, Alonso, Norris, Ocon y Pérez, respectivamente, completaron el Top 10 que peleará por la pole position. Q2 ¡CRONO A CERO! ¡Última oportunidad para hacer una buena vuelta! ¡Alonso va mejorando sus tiempos, pero Gasly, por detrás, va mejor que el asturiano! Q2 ¡Dos minutos para el final! ¡Todos en pista! ¡Hacer una última vuelta para intentar pasar a Q3! ¡Toda la carne en el asador! Q2 ¡LA LLUVIA APARECE! ¡Queda aprovechar los últimos momentos de intermedios por si hay que pasar a los neumáticos de lluvia extrema! Q2 Quedan 7 minutos para el final. Los pilotos no tienen mucho más tiempo para entrar a boxes. La tensión en el pit lane es máxima... Q2 ¡Verstappen lidera esta Q2! ¡Gran tiempo del neerlandés, que baja al 1:53! Sorprende Ocon con Alpine, siendo el más rápido en el primer sector tanto en la Q1 como ahora en Q2. Alonso pasa como octavo, por ahora. Sainz, 10º. Q2 ¡Los 15 en pista! ¡En unos instantes comenzarán las vueltas lanzadas para conocer los primeros tiempos de la Q2! Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la Q2! Q1 ¡Piastri lidera esta Q1! ¡Gran vuelta del australiano! ¡Gasly, sorprendentemente, pone el segundo mejor tiempo! ¡Sorpresa con Alpine, con Ocon en 8ª posición! ¡Verstappen y Pérez, en tercer y cuarto lugar! Alonso pasó 10º, con Stroll en el límite del corte en 15ª posición. Hamilton, 13º y Russell 7º. Q1 ¡Tres minutos para el final! ¡Alonso hace buen tiempo para pasar a Q2! Q1 ¡Piastri hace el mejor tiempo! ¡A falta de seis minutos para el final de la Q1, McLaren vuelve a demostrar que han llegado para quedarse! Norris, a por un juego nuevo de intermedios... Q1 La pista irá mejorando progresivamente con el paso de los minutos. Queda ver si la lluvia deja que podamos ver alguna vuelta con neumático de seco... Aunque todavía hay mucha nube de agua provocada por los monoplazas. Q1 Verstappen lidera, seguido de Gasly, Piastri, Ocon, Hamilton, Leclerc, Russell, Pérez, Alonso y Magnussen en las 10 primeras posiciones. Q1 ¡Verstappen lidera esta Q1 en este primer intento! El neerlandés cambió el motor y tendrá 10 puestos de sanción, pero parece funcionarle bien. Q1 ¡Mal tercer sector de Fernando Alonso! ¡Venía siendo de los más rápidos, pero acaba con el, por ahora, segundo mejor tiempo tras Piastri! Q1 ¡Muchas vueltas lanzadas en pista! Q1 Mucha actividad para salir a la pista. Todos lo hacen con neumático intermedio. Q1 ¡Mucha prisa por salir! ¡La caravana de monoplazas es total en la salida del pit lane! Haas se metió por medio cuando llegaba Norris... Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la Qualy! ¡10 minutos para que comience la sesión de clasificación! ¡Veremos si la lluvia nos deja disfrutar de una sesión más que emocionante! ¡Les esperamos! Tal día como hoy, en 2014, se celebraba la carrera del Gran Premio de Hungría. Daniel Ricciardo conseguía la 2ª de sus por ahora 8 victorias en la Fórmula, en un podio compartido con Fernando Alonso (2º, en el que sería el último podio que lograba con Ferrari) y Lewis Hamilton (3º). Lando Norris ha conseguido la pole position en dos de las últimas cuatro carreras en Fórmula 1 tras lograr solo una en las 113 participaciones anteriores del británico en la competición. Excluyendo a Lewis Hamilton, que lo logró en 2012 en dos ocasiones, Lando Norris puede ser el primer piloto de McLaren que logre dos poles consecutivas desde Kimi Raikkonen en 2006 (Alemania y Hungría). La lluvia está siendo la gran protagonista del día. Provocadora de un accidente de Stroll en los Libres 3, el peligro de que siga lloviendo -aunque ahora no lo haga- es alto. La FIA se plantea pasar la sesión de clasificación para mañana por la mañana. Max Verstappen (Red Bull) solo ha conseguido una de las últimas seis poles position (Austria), aunque consiguió la victoria en dos de las cinco en las que no la consiguió (España y Canadá). Es el cuarto piloto en la historia de la Fórmula 1 con más victorias sin salir desde la primera posición de la parrilla (29). Ninguna escudería ha conseguido más victorias (14), más poles position (12) ni más podios (41) en el circuito de Spa-Francorchamps que Ferrari, aunque McLaren podría igualar, en poles, a la Scuderia si lo consigue en esta edición (11 del equipo británico). Ferrari ha conseguido la pole position en cada una de las dos últimas ediciones del Gran Premio de Bélgica (Carlos Sainz en 2022 y Charles Leclerc en 2023), pudiendo lograr tres en el país belga por segunda vez en toda la historia de la Fórmula 1 tras 1974 (Clay Regazzoni en Nivelles), 1975 y 1976 (Niki Lauda en ambos en el circuito de Zolder). El Gran Premio de Bélgica es el cuarto más celebrado en la historia de la Fórmula 1 (esta será la 69ª edición), siendo uno de los siete que inauguraron la competición en 1950. Solo ha fallado en el calendario en 1957, 1959, 1969, 1971, 2003 y 2006. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos a otro fin de semana más de Fórmula 1, el último antes del parón de verano! ¡Lo hacemos con un histórico del deporte, el Gran Premio de Bélgica en el trazado de Spa!

