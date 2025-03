Volver al inicio 57 ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Les esperamos la semana que viene en el Gran Premio de Arabia Saudí! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la carrera y de su retransmisión! ¡Que pasen buen sábado y hasta la próxima! 57 Ya son 13 los grandes premios que ha liderado Max Verstappen de principio a fin, 5º mejor registro histórico en la Fórmula 1 junto a Jim Clark. 57 El poleman ha ganado la carrera en Baréin en cada una de las últimas tres ediciones, siendo la primera vez que el poleman vence tres veces seguidas en este Gran Premio. 57 Max Verstappen ha logrado la vuelta rápida número 31 de su carrera, siendo el sexto piloto con más en toda la historia de la Fórmula 1 superando a Nigel Mansell. 57 ¡Cierran el podio Sergio Pérez y Carlos Sainz! En zona de puntos, Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Fernando Alonso y Lance Stroll. 57 ¡VICTORIA DE MAX VERSTAPPEN! 57 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Va a ser una nueva victoria para Max Verstappen con doblete de Red Bull! 56 ¡DOS VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Todo decidido en Baréin! 55 Va a ser el noveno año con al menos un triunfo de Max Verstappen, algo que solo habían conseguido 8 pilotos antes que el neerlandés, igualando a Ayrton Senna, Fernando Alonso y Kimi Raikkonen con 9 años ganando al menos una carrera. 55 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! 54 Carlos Sainz va a lograr su 19º podio. Será el segundo que consiga en Baréin tras la segunda posición lograda en 2022. 53 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! 53 Red Bull va a firmar su 29º doblete en la Fórmula 1. Consiguieron 6 el año pasado, incluyendo Baréin. 52 Va a ser la 55ª victoria de Max Verstappen en la Fórmula 1, y serán 8 triunfos consecutivos del neerlandés desde Japón 2023. Volverá a estar cerca de la racha de triunfos seguidos en la competición, establecido por él mismo el año pasado (10 entre Miami e Italia). 52 Las diferencias de los 10 pimeros pilotos respecto a sus perseguidores hace que, de seguir así, la zona de puntos está prácticamente cerrada. 50 ¡No mejora el neumático duro! Parece que todo el pescado va a quedar vendido tal como está la situación en Baréin. 49 ¡Sainz no termina de recortar diferencias con Pérez! Sigue a más de 3 segundos y se acaba el periodo en el que pueda dar caza al mexicano... 48 ¡10 VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Nos acercamos al momento de la verdad en Baréin! 47 ¡SE PASA RUSSELL! ¡Se sale del trazado y Leclerc le acaba ganando la posición! 45 Alonso ya se encuentra en zona de puntos, acercándose a Stroll, su compañero, que está noveno. El Aston Martin es, visiblemente, el cuarto coche del día. 45 Con el paso de las vueltas, el neumático duro comenzará a ir mejor que el blando... Quedan muchas vueltas y Sainz podría acercarse a Pérez por la segunda plaza. 43 ¡15 VUELTAS PARA EL FINAL! 42 ¡Pone duros! ¡Será el que mejor los tenga conservados de aquí al final! Veremos si le sirve para ganar algunas posiciones... 42 ¡ENTRA ALONSO A BOXES! 41 Fernando Alonso es el único piloto que todavía no ha parado por segunda vez en toda la carrera. Veremos cuándo decide entrar el asturiano. 39 ¡Verstappen también con neumático blandos! El neerlandés lo tiene más fácil para la gestión de las ruedas que el mexicano... 39 ¡Max Verstappen a boxes! 38 ¡PÉREZ PONE BLANDOS! ¡Estrategia arriesgada faltando cerca de 20 vueltas aún! 36 ¡ENTRA SAINZ! ¡Previsiblemente, la última parada para todos! 35 ¡Hamilton por delante de Piastri! Buen undercut del equipo Mercedes. 35 ¡Leclerc y Piastri también paran! 35 ¡Vuelta 35! ¡Ahora es Alonso quien, detrás de Russell, busca aprovecharse del DRS para intentar ganar algo más de velocidad punta mientras pueda! 34 ¡Norris y Hamilton a boxes! 34 Russell salió por detrás de Alonso, lo que puede provocar que el Mercedes vaya perdiendo tiempo detrás de un hueso duro de roer. Se prepara parapasarle en la recta entre las curvas 13 y 14... 32 ¡Tremendo problema para Kick Sauber! Bottas tuvo un problema de refrigeración en los neumáticos y estuvo cerca de un minuto en boxes... 32 ¡Russell a boxes! 31 Nos vamos acercando a la ventana de la segunda parada. Los duros se deberían cambiar entre las vueltas 33 y 43. 29 Llegamos al ecuador de la carrera con el ganador prácticamente decidido. Salvo sorpresa o avería, Max Verstappen va directo a ganar en el día de hoy. 27 ¡Sainz baja de la barrera de los dos segundos respecto a Pérez y sigue acercándose poco a poco al mexicano! 26 Momento de cierta tensión, con tranquilidad sin que se produzcan ataques en la zona de puntos, donde Tsunoda busca entrar atacando a Zhou con cierta calma en las cinco primeras posiciones. 25 Stroll consiguió zafarse de sus problemas al inicio de la carrera y se acerca a su compañero. Ya está 12º y se aproxima a Tsunoda. 24 Los McLaren comienzan a recortar, levemente, la diferencia con Leclerc, que sigue dando caza a un Russell respecto al cual todavía no tiene DRS. 23 Incomprensible lo rápido que va Verstappen y ver a Sainz acercándose a un Sergio Pérez que no termina de certificar la segunda plaza. Muy rápido el madrileño en estas 23 vueltas. 20 Se empieza a estabilizar la carrera, con Sainz abriendo brecha entre él y Russell. Ahora es Leclerc quien se acerca al británico en la pelea por la cuarta posición. McLaren, en tierra de nadie en la sexta y séptima plaza. 18 ¡PASA SAINZ A RUSSELL! ¡Tremenda conducción del madrileño que ya entra en zona de podio! 18 ¡Para Verstappen, pone duros y sigue primero! No hay manera de que puedan arrebatarle la primera posición ni una sola vuelta al neerlandés. 17 ¡Alonso pasa a Zhou y recupera la novena posición! Ahora, la difícil tarea de acercarse a Lewis Hamilton. 17 ¡PASA SAINZ A LECLERC! ¡Le adelanta, ahora sí, entre las curvas 3 y 4 para ponerse por delante del monegasco! 16 El podio virtual, por ahora, lo conforman Max Verstappen, Sergio Pérez y George Russell. Ferrari, muy cerca del de Mercedes. 16 Alonso sale en décima posición por detrás de Zhou. 16 ¡Ya entra Fernando Alonso! Solo Verstappen queda por parar en pista... 15 ¡Sainz sale detrás de Leclerc! 15 ¡PARA SAINZ! 15 ¡Pérez se pone sexto! El primero entre todos los que ya pasaron por boxes. 14 Ya solo quedan por parar Verstappen, Sainz, Alonso, Tsunoda y Albon. 14 ¡Verstappen sigue en pista! Gran gestión de neumáticos por parte del neerlandés. También sigue Sainz y Alonso. Norris decidió cambiar neumático. 13 Veremos cómo responden los neumáticos duros... Momento clave para un stint largo. 13 ¡ENTRA PÉREZ! ¡No se pueden alargar mucho más los stints con blandos usados! ¡Verstappen y Sainz siguen en pista! ¡También aguantan Norris y Alonso! 12 ¡Paró Russell también! 12 ¡Entra Leclerc a boxes! El primero en entrar de la zona alta de la carrera. 11 ¡LUCHA ENTRE FERRARI! ¡Sainz se puso en paralelo con Leclerc en la recta entre las curvas tres y cuatro, pero el monegasco se defendió! 11 ¡Regresa a pista Sargeant y vuelve la bandera verde! 10 ¡Bandera amarilla en pista! ¡Se sale Logan Sargeant del trazado tras la curva 4 y se queda en la escapatoria! 10 ¡Hamilton adelanta a Alonso! Lo hace en la recta principal y el asturiano ya está noveno. 9 Fernando Alonso no termina de separarse de los McLaren. El asturiano les persigue por detrás sin que ni Norris ni Piastri puedan alejarse del Aston Martin. Hamilton, a rebufo del piloto español. 8 ¡Sainz se acerca a su compañero! Va más rápido que el monegasco. No tiene buena pinta el Ferrari, que parece seguir con la tónica de sufrir en carrera... 7 ¡Pasa Pérez a Leclerc! No tiene buen ritmo Charles. 7 Max Verstappen vuela en el Red Bull. Ya se acerca a los 5 segundos de diferencia respecto a Russell. Da la sensación de que, o se producen fallos en el monoplaza, o el neerlandés va a volver a pasearse por los circuitos. 5 Mucha pelea en las posiciones de podio entre Ferrari, Russell y Pérez. Los McLaren aprietan, pero no acaban de acercarse a esta lucha. Alonso cae a la 8ª plaza. 4 ¡Tremenda pelea entre Leclerc, Pérez y Sainz! ¡Baile de posiciones por entrar en la tercera plaza! 4 ¡Con el DRS abierto se producen muchos ataques mientras Verstappen sigue abriendo hueco! ¡Ya son dos segundos y medio respecto a Russell! 3 ¡Pasan Russell a Leclerc y Norris a Alonso! Sufren los Ferrari y el Aston Martin. 2 ¡Muy pegados en este inicio de carrera! ¡Verstappen intenta abrir brecha respecto a Leclerc con Russell, Pérez, Sainz y Alonso muy cerca! 1 ¡Salida limpia, pero con un ligero toque entre Stroll y Hulkenberg que condena a los dos pilotos a estar en última posición! El Haas tuvo daños y tiene que entrar a boxes. 1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCAN LOS MONOPLAZAS! ¡TODOS LOS PILOTOS EN SUS PUESTOS DE SALIDA! ¡ESTO VA A COMENZAR! ¡Arranca la vuelta de reconocimiento! ¡Todos arrancan con neumáticos blandos! ¡La estrategia, a priori, será a dos paradas con Blando-Duro-Duro o Blando-Duro-Blando en lo más común! ¡Veremos qué nos depara la carrera! ¡Menos de 10 minutos para que tenga lugar el inicio de la carrera en Baréin! ¡No quieran perderse un espectáculo sin igual! ¡La primera carrera del año es siempre especial! ¡Les esperamos! Es la primera vez que una carrera de Fórmula 1 se va a celebrar el 2 de marzo. Y, también, la primera vez que el Mundial de Fórmula 1 se estrena en sábado desde 1982 en Sudáfrica, la sexta en total. Kick Sauber y RB van a ser las escuderías 165 y 166 en disputar una carrera en Fórmula 1. Es la primera temporada con dos equipos diferentes nuevos en la competición desde 2016 con Haas y Manor. Baréin es el Gran Premio con al menos tres participaciones de Alpine con la tercera puntuación conseguida más baja en la Fórmula 1 (10 – 6 de Esteban Ocon, 2 de Pierre Gasly y 2 de Fernando Alonso), y solo en Ciudad de México (7) y en Italia (5) ha logrado menos puntos. Lando Norris (McLaren) ha logrado 13 podios en su carrera en la Fórmula 1, ninguno sin victoria. De repetir en Baréin, será el piloto que más veces sube al cajón sin victoria en la historia de la competición superando a Nick Heidfeld (13). Mercedes solo ha ganado una carrera en las dos últimas temporadas (Sao Paulo 2022, gracias a George Russell). Acumula un total de 23 carreras sin triunfo, su segunda peor racha histórica tras sus primeras 40 carreras desde su regreso a la competición en 2010. De acabar en al menos 2ª posición y sumar un mínimo de 18 puntos en Baréin, Carlos Sainz (Ferrari) se convertirá en el 15º piloto en la historia de la Fórmula 1 en alcanzar la barrera de los 1000 puntos (982.5 actualmente). Charles Leclerc va a disputar su carrera 103 con Ferrari en la Fórmula 1, convirtiéndose en el quinto piloto con más participaciones para la Scuderia en la historia de la competición superando a Rubens Barrichello (102). Puede convertirse, también, en el segundo en solitario con más poles para el “Cavallino Rampante” (23 actualmente, como Niki Lauda, solo superado por las 58 de Michael Schumacher). De conseguir el triunfo en Baréin, Red Bull habrá logrado una victoria en 15 años diferentes en la Fórmula 1. Será la 5ª escudería que lo consigue en toda la historia de la competición. Sergio Pérez (Red Bull) se encuentra a tan solo 14 puntos de alcanzar los 1500 en su carrera en la Fórmula 1, pudiendo ser el noveno piloto que alcanza esta cifra en toda la historia de la competición. Max Verstappen (Red Bull) tiene la oportunidad de liderar de principio a fin por 13ª vez en su carrera en la Fórmula 1, pudiendo ser el cuarto piloto que alcanza esta cifra en la historia de la competición igualando a Jim Clark. La primera carrera del año ha visto a cuatro ganadores distintos en las últimas cuatro temporadas de F1, con Max Verstappen (Red Bull) pudiendo ser el primero que gane la primera carrera del año en dos campañas seguidas desde Valtteri Bottas (Mercedes) en 2019 y 2020. Red Bull nunca ganó la primera carrera del curso en dos años seguidos, y solo Mercedes, Renault y Ferrari lo han logrados en este siglo. No ha habido ningún ganador en los 19 Grandes Premios que se han celebrado en Baréin más allá de la segunda línea de la parrilla de salida, y nueve de ellos han logrado la victoria desde la pole position (47.4%). Sin contar que en Sakhir 2020, en un trazado mucho más rápido, venció Sergio Pérez con Racing Point desde la quinta posición en la parrilla de salida. ¡Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos al gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Día de carrera! ¡Sakhir está más que preparado para vivir esta batalla automovilística donde solo puede ganar uno! ¡Vamos con ello!

Q3 ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la narración de esta sesión de clasificación! ¡Que pasen buena tarde y les esperamos mañana con la carrera! ¡Que descansen! Q3 El poleman del primer gran premio del año ha ganado la carrera en 25 ocasiones en la historia de la Fórmula 1, con Lewis Hamilton privando del triunfo a Max Verstappen en Baréin 2021. Q3 Max Verstappen ha comenzado el año con pole position en tres de las últimas cuatro temporadas, todas en Baréin. Ganó solo la del año pasado. Q3 Ya son 59 las primeras líneas de Max Verstappen, poniéndose a una de las 60 de Nico Rosberg, que ocupa la 6ª posición histórica en esta estadística. Q3 ¡Ponemos fin a la primera sesión de clasificación de 2024! Max Verstappen firma una nueva pole position y ya son 33. 5º piloto con más poles en la historia de la competición junto a Jim Clark y Alain Prost. Q3 ¡Charles Leclerc le acompará en la primera línea! Russell, Sainz y Pérez ocupan el top 5. Alonso saldrá sexto por delante de los dos McLaren con Norris por delante de Piastri. Hamilton partirá 9º por delante de Hulkenberg. Q3 ¡POLE POSITION PARA MAX VERSTAPPEN! Q3 ¡CRONO A CERO! ¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE BUSCAR LA POLE! Q3 ¡Todos de nuevo en pista! Q3 ¡GRAN VUELTA DE ALONSO! ¡Se pone 3º por ahora! Q3 Todos en boxes salvo Fernando Alonso, que comienza vuelta lanzada calentando neumáticos... Q3 ¡Verstappen se pone primero con 1:29.4! Leclerc se coloca segundo con Russell por detrás. Sainz, cuarto, seguido de Norris, Pérez, Hamilton, Hulkenberg y Piastri. Alonso aún no salió. Q3 ¡COMIENZAN LAS VUELTAS LANZADAS! Q3 Fernando Alonso solo tiene un juego de neumáticos blandos y se va a esperar al último intento... Nueve en pista. Q3 ¡ARRANCA LA Q3! ¡COMIENZA LA PELEA POR LA POLE! Q2 ¡Leclerc, Verstappen, Sainz, Hamilton, Alonso, Hulkenberg, Russell, Pérez, Norris y Piastri pasan a Q3 en ese orden! Stroll, ante la mejoría de Mercedes, se queda fuera de la Q3. Muy rápidos los Ferrari. Q2 ¡Hamilton se pone 4º! Q2 ¡LECLERC SE PONE PRIMERO! ¡1.29.1! ¡Verstappen, Sainz, Alonso y Hulkenberg copan el top 5 por ahora! Q2 ¡LOS 15 EN PISTA! ¡Última pelea de la Q2! Q2 Vuelven a salir los Red Bull. El tiempo de corte lo pone la organización en 1.30.3... Veremos. Q2 ¡Vuelven a salir a pista los monoplazas! Llega la hora de la verdad en la búsqueda de la Q3... Menos de cuatro minutos para saber quién peleará por la pole position. Q2 6 minutos para el final de la Q2... Todo por decidir con Verstappen siendo el único que puede evitar salir a pista en un último intento por pasar a Q3. El neerlandés tiene todo en su mano ahora mismo. Q2 ¡VOLANDO VERSTAPPEN! ¡Tremendo cohete de monoplaza! ¡Se pone primero con 1.29.3! Casi seis décimas más rápido que Pérez, segundo. Norris, tercero. Alonso pasa 5º por detrás de Leclerc y delante de Sainz. Q2 Solo Verstappen, Alonso y Pérez salen con neumático blando nuevo. Los demás, con usado, aunque hayan completado solo un par de vueltas al final de la Q1. Q2 ¡Salen los Red Bull y Mercedes! ¡Los 15 pilotos en pista y comienzan las vueltas lanzadas! Q2 11 pilotos en pista. Quedan los Red Bull y los Mercedes por salir. Q2 Nadie sale a pista por ahora. Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la Q2! Q1 Sin demasiada sorpresa, los dos Sauber (Bottas y Zhou), Logan Sargeant y los dos Alpine (Ocon y Gasly), respectivamente, se quedan fuera y saldrán desde las últimas cinco posiciones en la carrera de mañana. Q1 ¡Sainz aguanta su primera posición! Stroll pasa como segundo por delante de Verstappen, Norris, Alonso, Pérez, Leclerc, Russell, Albon y Hamilton en el Top 10. Q1 ¡SE ACABÓ EL TIEMPO! ¡Última oportunidad de pasar por meta y mejorar los tiempos! Q1 ¡Norris y Leclerc salen, finalmente, con juego nuevo de blandos! Parece ser un riesgo... Es quedarse sin un juego más por entrar a una clasificación que se tiene casi asegurada. Q1 Solo Sainz se ha quedado en el box. ¡19 pilotos a pista! Q1 ¡A falta de 3 minutos y medio, vuelven a salir los monoplazas a pista! ¡Hora de buscar un último intento de meterse en Q2! ¡Salen Alonso y Leclerc con usados! Q1 Todos a boxes salvo Alpine. Los cinco primeros parecen tener tiempo de sobra para estar en Q2 sin problema. Leclerc se quedó sexto con Russell 7º. Hamilton, 12º por delante de Stroll. Q1 ¡SAINZ SE PONE PRIMERO! Baja el crono de 1:30 a 1:29.9. Q1 ¡Verstappen domina esta primera tirada! Se pone primero con Norris y Alonso por detrás. Están los tres en una décima... Parece tiempo de sobra para pasar a Q2. Pérez, 4º. Hamilton ha hecho un malísimo tiempo. Q1 ¡Todos con blandos! Q1 ¡Vuelven a salir los dos Ferrari y Ocon! ¡Todos los pilotos están en circulación! Q1 ¡Casi todos los pilotos en pista! Sainz, Leclerc y Ocon se quedan en boxes. Los demás, en el trazado y a punto de comenzar vuelta lanzada... Q1 Alpine, Haas y Sauber parecen ser los equipos con peor configuración y se espera que ronden siempre las posiciones finales, al menos en clasificación. Q1 ¡Vuelta lanzada para Carlos Sainz, Charles Leclerc, Esteban Ocon y Pierre Gasly! Los únicos en pista... Nadie más sale por ahora. Q1 Por ahora, solo los dos Ferrari y los dos Alpine salen al trazado. Ambos con medios. Se buscará, en la medida de lo posible, llegar a la Q2 gastando solo un juego de neumáticos. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡COMIENZA LA SESIÓN DE CLASIFICACIÓN! ¡TODO PREPARADO! ¡Últimos momentos antes de que el semáforo del pit lane se ponga en verde! ¡Se acabaron las pruebas y llega el momento de la verdad! ¡Primera gran batalla del año! ¡Muchísimo movimiento en el pit lane! ¡Últimos preparativos antes de que tenga lugar la primera sesión de clasificación del año! ¡No se lo quieran perder! ¡Les esperamos a las 17:00! Charles Leclerc logró, en Baréin 2019, la primera pole position, el primer podio (3º tras Valtteri Bottas y Lewis Hamilton) y la primera vuelta rápida en su carrera en la Fórmula 1 en la que fue su 23ª aparición en la competición, la segunda con Ferrari. El asturiano, por su parte, fue el único piloto de la parrilla que ha formado parte del Top 5 durante las tres sesiones de entrenamientos: 5º en L1, 3º en L2 y 2º en L3. En cuanto a la participación española, las sensaciones son buenas tanto para Carlos Sainz como para Fernando Alonso. Si bien el madrileño no empezó bien los entrenamientos (11º en Libres 1), mejoró hasta la 4ª mejor marca en los Libres 2 y siendo el más rápido en los Libres 3. Mercedes, a diferencia de Red Bull, ha tenido una buena participación en los entrenamientos, copando las dos primeras posiciones en la segunda sesión con Hamilton por delante de Russell. Lewis Hamilton (Mercedes) es el piloto que más veces ha conseguido la pole position en el primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 (8), aunque la última vez que lo consiguió fue en 2019 en Australia. Durante los entrenamientos, se ha visto a un Red Bull algo más lento que los demás pilotos de la parrilla, pero parece complicado que tanto Max Verstappen como Sergio Pérez vayan a quedarse fuera de la pelea por la pole position. Max Verstappen (Red Bull) ha logrado 32 poles position en la Fórmula 1. De conseguirla en Baréin, igualará a Jim Clark y a Alain Prost como el quinto piloto con más poles en la historia de la competición (33). Max Verstappen (Red Bull) ha sido poleman en dos de las últimas tres ediciones del GP de Baréin (2021 y 2023), y puede ser el primero que repite pole en este GP desde Lewis Hamilton con Mercedes (2015 y 2016). Baréin, como Gran Premio, va a albergar la Fórmula 1 por 20ª vez, y solo una vez se quedó fuera del calendario del Mundial desde 2004 (en 2011). Es el 21º Gran Premio diferente que alcanza las 20 ediciones en la historia de la competición. Es, también, la sexta vez que va a iniciar la temporada de este deporte, las últimas cuatro de forma consecutiva. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos, una temporada más, a la narración de la gran fiesta del automovilismo! ¡Baréin vuelve a abrir el calendario de la Fórmula 1 y, tras la sesión de entrenamientos, es el turno de la primera prueba seria del año: la qualy!

