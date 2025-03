Volver al inicio Final Con el himno australiano y su bandera por todo lo alto nos despedimos. Y un dato para la historia: Franco Colapinto se ha convertido en el primer argentino en puntuar en un Gran Premio de Fórmula 1 por primera vez en 42 años, desde que lo hiciera Carlos Reutemann en Sudáfrica 1982. Esperamos que hayan disfrutado del espectáculo. Reciban un fuerte abrazo. Final Le recorta Lando Norris tan solo tres puntos a Max Verstappen (los dos de la carrera y la vuelta rápida) y se coloca todavía 59 puntos. Pocas veces hemos visto a un Red Bull tan contemporizador. De hecho, ya ha perdido el liderato del Mundial de constructores que ahora recae en McLaren: lidera esta clasificación, tras al menos 17 Grandes Premios celebrados, por primera vez desde Brasil 2005. Final No ha influido para nada en la guerra entre Lando Norris y Max Verstappen. Magnífica estrategia de McLaren alargando su parada con los duros, no dejándose adelantar por el neerlandés cuando Norris pedía la parada y Max Verstappen no hacía más que quejarse. Y cuando la ha hecho, le ha sobrado tres vueltas para recortar los 15 segundos de distancia que le separaban del neerlandés. Final Un desenlace final que ha favorecido sobremanera a un Fernando Alonso que peleaba por la octava plaza y se ha llevado la sexta (8 puntos más en su haber), y a un Lewis Hamilton que, tras salir penúltimo, ha arrancado dos puntos con su novena plaza después de vivir un calvario durante toda la tarde. Final ÓSCAR PIASTRI CONSIGUE SU SEGUNDA VICTORIA EN TAN SOLO CINCO GRANDES PREMIOS. Ha hecho Top2 en cuatro de sus últimos cinco carreras de Fórmula 1 (ganador en Hungría y Azerbaiyán, y subcampeón en Bélgica e Italia); una más que en sus 34 Grandes Premios anteriores (segundo en Austria 2024, Mónaco 2024 y Catar 2023). Final ¡¡¡ QUÉ GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN HEMOS VIVIDO !!! Se vuelve a confirmar el maleficio de Charles Leclerc con la pole position. No solo se ha despistado en el adelantamiento que le ha hecho Óscar Piastri, sino que además no ha perdido el podio por el accidente final entre Carlos Sainz y Sergio Pérez (bien es cierto, propiciada por su gran defensa). 51 LA CARRERA TERMINARÁ CON BANDERA AMARILLA. Victoria para Óscar Piastri. Podio para Charles Leclerc y un increíble George Russell que premia su regularidad en tercera posición. Lando Norris ha sido cuarto tras remontar 10 puestos en la carrera. Max Verstappen, que había entrado en boxes en el momento del accidente, ha sido quinto. Fernando Alonso sexto. Franco Colapinto le da puntos a Argentina (octavo) por delante de un Lewis Hamilton que también ha puntuado (noveno). 50 ¡¡¡¡ ACCIDENTE DE CARLOS SAINZ Y SERGIO PÉREZ !!!! ¡¡¡¡ ACCIDENTE DE CARLOS SAINZ Y SERGIO PÉREZ !!!! ¡¡¡¡ ACCIDENTE DE CARLOS SAINZ Y SERGIO PÉREZ !!!! Charles Leclerc había mantenido la posición por el interior tras recta de meta sobre el mexicano, que había entrado en la segunda recta por fuera. Se aprovechó el español para colocarse tercero. Y lo mismo, intentó el segundo puesto, se marcha por fuera y cuando Sergio Pérez quería aprovecharse de ello se han estampado en la tercera recta del circuito. 49 TRES GIROS PARA LA CONCLUSIÓN. Charles Leclerc contra las cuerdas de caerse en el podio..... ¡¡¡¡ Y LANDO NORRIS HA ADELANTADO A MAX VERSTAPPEN !!!!! 48 ¡¡¡ SE MARCHA ÓSCAR PIASTRI HACIA LA SEGUNDA VICTORIA DE SU CARRERA DEPORTIVA !!!! ¡¡¡ SE CAE CHARLES LECLERC Y AHORA AGUANTA A DURAS PENAS A SERGIO PÉREZ Y A CARLOS SAINZ !!!! 47 ¡¡¡¡ Y SE VIENEN DOBLADOS PARA LA CABEZA DE CARRERA !!!! Lance Stroll se une a Yuki Tsunoda como los únicos abandonos de este Gran Premio de Azerbaiyán cuya parte final se presenta apasionante. Pequeño error de Charles Leclerc y Óscar Piastri se despega minimamente. 46 EMOCIÓN HASTA EL FINAL. Por la victoria, por el podio, por la lucha entre los dos primeros del Mundial, y por un Fernando Alonso que, a su edad, le importa la vida una octava posición cualquiera. 46 CINCO VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Lando Norris baja de los cinco segundos con respecto a Max Verstappen, que ya cuenta con 33 vueltas en sus duros. El británico podría tener dos giros para intentar adelantar al líder del Mundial y recortarle dos puntos (o tres sumando vuelta rápida). 45 ¡¡¡ NO PUEDE CHARLES LECLERC, NI EN LA PRIMERA NI EN LA SEGUNDA CURVA !!! ¡¡¡ ÓSCAR PIASTRI CIERRA DE FORMA BRILLANTE EL INTERIOR !!!! Sergio Pérez hace la goma. Carlos Sainz a 7 décimas de entrar en DRS. Lando Norris a cinco segundos de Max Verstappen. Y Alexander Albon a punto de entrar en zona de DRS para conquistar el octavo puesto de Fernando Alonso. 44 SIETE VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y SIETE SEGUNDOS DE DISTANCIA ENTRE MAX VERSTAPPEN Y LANDO NORRIS. Max Verstappen ya ha perdido de vista a un George Russell que es el más tranquilo de todos los que están en cabeza, en quinta posición. 43 ¡¡¡ Y SERGIO PÉREZ EN REBUFO DE CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ QUÉ FINAL DE CARRERA NOS ESPERA Y EN EL QUE PUEDE ESTAR CARLOS SAINZ !!! 42 VAYA PIANO DE CHARLES LECLERCL Y ÓSCAR PIASTRI en una de las curvas anguladas del primer sector. Están pegados el uno del otro. Es lo que quiere Carlos Sainz con Sergio Pérez, que ya está a menos de tres segundos de un podio que se le resiste. 41 El McLaren está involucrado en todos los frentes. Charles Leclerc se está lanzando en todas las rectas de meta pero el interior lo tiene muy controlado el australiano. Por detrás, Fernando Alonso le mantiene el ritmo a Alexander Albon que ya es noveno. 41 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL Y LANDO NORRIS CUENTA CON 12 SEGUNDOS DE DESVENTAJA CON RESPECTO A MAX VERSTAPPEN. Una persecución que está haciendo sombra a un duelo espectacular entre Charles Leclerc y Óscar Piastri por la victoria de carrera. 38 LANDO NORRIS A 15 SEGUNDOS CON EL MEDIO Y A 14 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN PARA ALCANZAR A MAX VERSTAPPEN. Y los problemas que está teniendo el neerlandés, que se aproxima ahora mismo a George Russell otra vez. 37 ¡¡¡¡ NOTICIA !!!! ¡¡¡ BOX PARA LANDO NORRIS !!!! ¡¡¡ 37 VUELTAS LE HA AGUANTADO EL DURO AL MCLAREN !!!! 36 15 VUELTAS POR DELANTE Y MAX VERSTAPPEN YA ESTÁ A CUATRO SEGUNDOS DE LANDO NORRIS. A dos de George Russell. Alexander Albon tiene en el punto de mira a Nico Hulkenberg y su próxima víctima será Fernando Alonso que se agarra a la octava posición. 35 LANDO NORRIS ESTÁ ESPERANDO A QUITARSE DE ENMEDIO EL TRENECITO QUE ESTÁ FORMANDO FERNANDO ALONSO. Tras el asturiano nos encontramos a Nico Hulkenberg, Alexander Albon (que ya está en puntos), Franco Colapinto, Ollie Bearman y Lewis Hamilton. 35 ¡¡¡ GEORGE RUSSELL POR DELANTE DE MAX VERSTAPPEN QUE ESTÁ SUFRIENDO UNA PESADILLA CON SUS DUROS, SUS FRENOS, SU GRIP,..... !!!! El líder del Mundial no hace más que protestar por la radio a la espera de que Lando Norris pare. 34 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN NO PARA DE QUEJARSE !!! George Russell en vuelta personal quiere su sexta posición. Lando Norris aumenta el ritmo con sus duros de 33 vueltas y se quita el DRS de encima. 33 TODOS LOS OJOS PUESTOS EN LANDO NORRIS. Alexander Albon se ha defendido del "UnderCut" del líder del Mundial. Y por delante se intensifica la lucha entre Charles Leclerc y Óscar Piastri, lo cual beneficia a Sergio Pérez. 32 32 VUELTAS HA DURADO LOS DUROS DE ALEXANDER ALBON. El tailandés aparece en pista con sus medios en la undécima posición a rebufo de NIco Hulkenberg. Lando Norris sigue en pista. 31 20 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Alexander Albon y Lando Norris han amagado con entrar a boxes para quitarse de enmedio ese duro, pero no lo han hecho. Max Verstappen sigue atascado y con el extra del agobio de George Russell. Y por delante, Charles Leclerc cada vez está más encima de Óscar Piastri. 30 Carlos Sainz ha aumentado el ritmo pero sigue teniendo el podio muy lejos (8 segundos). La duda es saber si los Red Bull realizarán una segunda parada o no. Veremos si esa diferencia de cuatro vueltas de antigüedad es decisiva o no. Max Verstappen tiene una más que Sergio Pérez. 29 ¡¡¡¡ Y TAMPOCO PUEDE CHARLES LECLERC CON ÓSCAR PIASTRI !!! ¡¡¡ LO HA INTENTADO POR FUERA EN LA RECTA DE META PERO EL AUSTRALIANO HA TAPADO MUY BIEN EL INTERIOR !!!! 28 LA NOTICIA ES QUE MAX VERSTAPPEN NO PUEDE CON LANDO NORRIS. Y Lando Norris no puede tampoco con Alexander Albon. Vaya pesadilla la del neerlandés en estos momentos, totalmente ralentizado y con George Russell en los retrovisores. 27 Y es que los Red Bull han parado demasiado pronto y es un interrogante si realizarán una parada más. Y no nos olvidamos de Óscar Piastri que, tras la parada, ha lanzado un ataque lejano a Charles Leclerc, que se ha dormido en los laureles y que ahora trabaja para recuperar la cabeza. 26 LLEGAMOS AL ECUADOR DEL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN. Una carrera protagonizada por los adelantamientos de Max Verstappen sobre George Russell y de Sergio Pérez sobre Carlos Sainz en salida; y por la estrategia con sus duros de Lando Norris y Alexander Albon que le están amargando la tarde a Max Verstappen. 25 PROBLEMAS PARA MAX VERSTAPPEN. Está quejándose de los frenos, no puede con Lando Norris cuyos duros ya están aguantando 25 vueltas y, por detrás, viene George Russell a dos segundos. Toda esta pelea ha beneficiado a Carlos Sainz que viaja tranquilamente en el cuarto puesto, a 9 segundos del podio. 24 ¡¡¡ QUÉ GUERRA ENTRE MAX VERSTAPPEN Y LANDO NORRIS !!! No le deja pasar el británico al líder del Mundial, que no para de zigzaguear en señal de nerviosismo, ni al final de la recta de meta ni los ángulos de 90 grados del primer sector. Y todo con la incógnita si los duros del Red Bull van a aguantar hasta el final 23 CHARLES LECLERC QUIERE RECUPERAR EL PRIMER PUESTO PERO ÓSCAR PIASTRI SE DEFIENDE. Carlos Sanz se ha quitado de enmedio a Lando Norris, que ahora, ojo, tiene en el retrovisor a su rival en el Mundial: Max Verstappen. 21 30 VUELTAS PARA EL FINAL. Y si por delante están pegándose entre sí Óscar Piastri, Charles Leclerc y Sergio Pérez. Justo por detrás Alexander Albon y Lando Norris tienen detrás a Carlos Sainz y Max Verstappen. 20 ¡¡¡ EL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN SUBE DE REPENTE VARIOS ENTEROS PORQUE SERGIO PÉREZ SE SUMA A LA FIESTA ENTRE CHARLES LECLERC EN REBUFO DE ÓSCAR PIASTRI !!!! 20 ¡¡¡ QUÉ PASADA DE PIASTRI !!! ¡¡¡ QUÉ PASADA DE PIASTRI !!! ¡¡¡ QUÉ PASADA DE PIASTRI !!! ¡¡¡ QUÉ PASADA DE PIASTRI !!! ¡¡¡ DESDE LEJOS, DESDE EL PRINCIPIO DE LA RECTA, Y LUEGO POR DENTRO TRAS REBASAR LA LÍNEA DE META !!! ¡¡¡ ÓSCAR PIASTRI LIDERA BAKÚ !!!! 18 Fernando Alonso viaja en novena posición, aventaja en tres segundos a Franco Colapinto. Está pendiente de la parada de Alexander Albon y de la evolución de un Lando Norris que sigue en pista a la espera de un Safety Car. 17 CARLOS SAINZ A BOXES. No ha podido aguantar más esos medios. Vuelve Charles Leclerc a la cabeza y, por detrás, ya está Oscar Piastri que ha dado cuenta de un Alexander Albon y que por fin ha vuelto a coger ritmo separándose de Sergio Pérez. 17 ÓSCAR PIASTRI APARECE JUSTO POR DELANTE DE SERGIO PÉREZ EN EL MISMO INSTANTE QUE SE DETIENE CHARLES LECLERC. Carlos Sainz en cabeza. Max Verstappen a seis segundo de un Lando Norris que es sexto. Yuki Tsunoda se retira. 16 ÓSCAR PIASTRI A BOXES DESPUÉS DE UN PAR DE VUELTAS DONDE ESTABA SUFRIENDO. Lando Norris ha sido adelantado con facilidad por Sergio Pérez. Atención que los dos Ferrari se sitúan al frente del Gran Premio de Azerbaiyán. 14 SERGIO PÉREZ APARECE JUSTO DETRÁS DE UN LANDO NORRIS QUE ES QUINTO. Y de momento, el segundo del Mundial no va a parar, y veremos si ese duro de los Red Bull tiene la resistencia que se desea. De momento, Ferrari ha comunicado a Carlos Sainz que siguen en el Plan A (una parada). 14 SERGIO PÉREZ A BOXES. Veremos cual es la decisión de Carlos Sainz. En juego un podio. Mientras tanto, los dos primeros viajan de forma cómoda con Charles Leclerc con casi seis segundos de ventaja con respecto a Óscar Piastri, y éste casi cuatro con respecto al español de Ferrari. 13 MAX VERSTAPPEN Y, DETRÁS, GEORGE RUSSELL, A BOXES. También lo hace Lewis Hamilton. El medio ha llegado a su fin y ahora habrá que ver la resistencia de los medios. El neerlandés ha metido a Pierre Gasly enmedio entre él y el británico de Mercedes. 12 FERNANDO ALONSO PROTEGE LA "EVENTUAL" SÉPTIMA POSICIÓN. Tanto el asturiano como Franco Colapinto han aparecido en pista por detrás de Lewis Hamilton que ya es 13º. Lando Norris, por su parte, es octavo y tiene en el punto de mira a Alexander Albon. 11 LANDO NORRIS YA ES NOVENO, A TAN SOLO DOS SEGUNDOS DE ALEXANDER ALBON. Recordemos que el tailandés no parará temprano, porque es el primer piloto que ha colocado duros. Fernando Alonso se mete en boxes para proteger posición. 11 FRANCO COLAPINTO A BOXES. Es el primero en visitar a sus mecánicos y coloca duros, por lo que intentará llegar hasta el final (le quedan 40 vueltas, mucho). Su objetivo de esta parada tan temprana será intentar hacer un "Undercut" a Fernando Alonso 8 LANDO NORRIS YA ESTÁ EN PUNTOS. No ha obtenido la oposición de Ollie Bearman, veremos si pasa lo mismo con los Williams. De momento, tanto él como Lewis Hamilton son los principales puntos de atención porque, en posiciones cabeceras, las diferencias se han instalado en torno a los dos segundos. 7 CHARLES LECLERC SE LIBERA DEL DRS DE ÓSCAR PIASTRI. Lando Norris ya está en el trenecito formado por Fernando Alonso, los Williams y un sorprendente Ollie Bearman, que disputa el segundo Gran Premio de su vida. Por detrás, Lewis Hamilton (15º) ya asoma por el retrovisor de Pierre Gasly. 6 Óscar Piastri se estaba preparando el adelantamiento en el primer sector, le ha perseguido durante el segundo más técnico pero en las dos últimas curvas del circuito, el Ferrari acelera y se despega para liberarse del agobio del McLaren en la recta final. 5 DRS PARA GEORGE RUSSELL PARA RECUPERAR LA QUINTA PLAZA DE MAX VERSTAPPEN. Que los Red Bull se hayan anticipado en salida a sus dos más inmediatos rivales están ralentizando una marcha que favorece a un Fernando Alonso, séptimo, que no termina de descolgarse. 4 Y mientras que Óscar Piastri está coqueteando con ese segundo que le propiciaría el DRS sobre Charles Leclerc, por detrás ya estamos observando el progreso de Lewis Hamilton que ya es 15º. Problemas para Yuki Tsunoda. 3 ÓSCAR PIASTRI SE PEGA COMO UNA LAPA A CHARLES LECLERC. Y ambos cogen tierra de por medio para sacarles más de dos segundos a Sergio Pérez. Carlos Sainz está emparedado entre los dos Red Bull. 2 Lance Stroll ha acusado un pinchazo y ha tenido que ingresar a boxes. La atención se centra en Lando Norris que va a tener que pelear con los Williams, con Ollie Bearman y, en primer lugar, con Yuki Tsunoda para entrar en los puntos. 1 SALIDA LIMPIA. Charles Leclerc se mantiene al frente, Carlos Sainz se ha dejado arrebatar la posición por Sergio Pérez, Max Verstappen conquista el quinto puesto de Georger Russell, Fernando Alonso sigue séptimo, Lando Norris se ha aupado hasta la duodécima plaza y Lewis Hamilton es penúltimo. Vuelta de formación en marcha. La parrilla se inunda de medios exceptuando para Lando Norris, más los Williams (ojo Alexander Albon), los Alpine y Guanyou Zhou quienes, más necesitados, tendrán que arriesgar con los duros. Sorprende Lewis Hamilton que ha seguido con los medios a pesar de su posición. Hoy será el primer Gran Premio tras la noticia del fichaje de Adrian Newey por Aston Martin. Soleado. Temperatura agradable de ambiente pero muy alta en el asfalto.Todo preparado en la parrilla de salida. Cumplimentaremos 51 vueltas. Los co-equipiers corren rápido hacia sus puestos. ¿Óscar Piastri le aguará la fiesta a los Ferrari? Lando Norris y Lewis Hamilton remontarán? Qué hará Max Verstappen? Empezamos. Y todo ello ha favorecido a un Lando Norris (15º) cuyo reto será hoy saber hasta donde pueden llegar y si será capaz de estar a la altura de Max Verstappen. Hoy será complicado que McLaren pegue el “sorpasso” a Red Bull. Tan solo les separan ocho puntos para un hecho que puede ser histórico para el constructor inglés. No nos olvidamos de Fernando Alonso, el mejor de los mortales (8º), que será séptimo beneficiado de que Lewis Hamilton ha cambiado motor y saldrá desde el Pit Lane, como Esteban Ocon. Aparte, al fondo de la parrilla nos encontramos a Pierre Gasly sancionados por los comisarios ayer, y penúltimo Guanyou Zhou, por cambiar unidades de potencia. Y es que se va a celebrar el séptimo Gran Premio de Azerbaiyán, el octavo en un trazado urbano de Bakú que destaca por la aerodinámica de su primer sector con esos cuatro ángulos de 90 grados, por su técnica en el segundo (sobre todo en el característico paso por el castillo) y por su tremenda recta que configura todo el tercer sector). Es el único Gran Premio en el que el mexicano ha conseguido más de un triunfo en su carrera en la competición, el único el que ha rebasado la cifra de los 100 puntos, más que ningún otro. De hecho, solo un piloto ha conseguido más de una victoria en Bakú: Sergio Pérez (2021 y 2023). En un segundo escalón peleando entre sí nos encontramos a los Mercedes y a los Red Bull. Lo curioso es que fue Sergio Pérez (4º) se impusiera no solo a su compañero de equipo si no también a las “balas plateadas” (George Russell 5º y Lewis Hamilton 7º), demostrando que este circuito se le da a las mil maravillas. Y la tercera porque ayer demostró ambas cosas en clasificación, tras imponerse con una superioridad de tres décimas a sus más directos rivales. El primero un Óscar Piastri (que vuelve a estar delante de Lando Norris) y después de un Carlos Sainz que hoy saldrá por la zona limpia y que podría soñar no solo por el podio, si no, quien saber, por algo más. Quién sí puede dar hoy un mordisco en la clasificación y acechar cuanto menos el subcampeonato del mundo es Charles Leclerc. Por tres razones. La primera porque viene con la moral por las nubes tras su flamante victoria en Italia. La segunda porque el Ferrari se adapta muy bien a los circuitos urbanos. Mucho mejor que su más directo rival, Lando Norris, 16º, que ayer se quedó en la Q1 por culpa de las banderas amarillas. A pesar de el McLaren es el equipo que mejor rendimiento está dando en esta fase de la temporada, el de Bristol tan solo le ha recortado siete puntos en el Mundial de pilotos desde que Max dejó de ganar carreras. Un Max Verstappen que acumula seis Grandes Premios sin alcanzar la pole position (su peor racha desde la sexta prueba de 2021, cinco) y seis Grandes Premios sin alcanzar la victoria (su peor racha desde la penúltima prueba de 2020 cuando enlazó 11 consecutivas). Hoy el neerlandés partirá sexto. Porque después de hoy y hasta el final de temporada quedarán siete Grandes Premios para la conclusión. Poco margen para que o bien Lando Norris o bien Charles Leclerc le pueda recortar los 62 puntos o los 86 respectivamente que les separan de un Max Verstappen que lidera la clasificación de pilotos todavía con solvencia con 303 puntos. Hola muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del motor y a todos los seguidores de la Fórmula 1. A continuación, nos disponemos a narrar el 17º Gran Premio de la temporada 2024, que será el de Azerbaiyán, en el circuito de Bakú. O lo que es lo mismo, hoy decimos adiós a Europa.

Final Tenemos por tanto clasificación de cara a la carrera de mañana en Bakú, con Leclerc, Piastri y Sainz saliendo de las tres primeras posiciones. La sorpresa ha sido que Lando Norris, segundo en la clasificación del Mundial de pilotos, se ha quedado fuera al marcar un mal tiempo en la Q1. Q3 Buena segunda posición para Óscar Piastri que por primera vez en su carrera ha entrado en el Top-3 en clasificación en tres Grandes Premios consecutivos, tras su 3ª posición en Países Bajos y 2ª en Italia y aquí en Azerbaiyán. Q3 Charles Leclerc saldrá mañana desde la pole en este Gran Premio de Azerbaiyán. Es su tercera pole position de la temporada tras lograrla en Mónaco y Bélgica. En Mónaco ganó también la carrera mientras que el Bélgica terminó tercero. Q3 Fernando Alonso saldrá mañana en octava posición por detrás de Lewis Hamilton. Q3 Checo Pérez se sitúa cuarto y Verstappen es finalmente sexto. Q3 Russell se sitúa cuarto, pendientes solo de las referencias de los Red Bull. Q3 ¡Óscar Piastri segundo! Se cuela entre los dos Ferrari, Leclerc es primero y Sainz tercero. Q3 Los dos Ferrari siguen en las dos primeras posiciones. Q3 Tiempo cumplido, a la espera de que los pilotos completen esta vuelta para tener ya las referencias definitivas. Q3 Problemas para Allbon que saca del coche la protección, fallo que le puede costar caro en esta Q3. Q3 Los pilotos van volviendo a pista, tres minutos para el final de la Q3. Q3 Cinco minutos para que termine la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, los pilotos en boxes haciendo ajustes a los monoplazas para salir y dar una vuelta más. Q3 Verstappen solo consigue ser quinto con su primera vuelta en este tercer turno. Q3 Charles Leclerc se pone primero con un tiempo de 1:41.610. Sainz segundo, los dos Ferrari al frente en esta Q3. Q3 Arranca la Q3, Charles Leclerc ya en pista, todos los pilotos preparados con blandos. Q2 Decíamos en la previa que Verstappen no partía como favorito para esta calificación por los tiempos que ha venido haciendo en los libres pero de momento ha conseguido dominar en esta Q2, veremos si es capaz de mantener el pulso en el tercer turno. Q2 Fuera de la Q3 Bearman, Tsunoda, Gasly, Hulkenberg y Stroll. Q2 Los dos Williams se meten en el tercer turno, sexta posición para Colapinto y décima para Albon. Q2 Quinta posición ahora para Fernando Alonso, ya con el tiempo cumplido. Lo tenía complicado el asturiano pero ha conseguido meterse en la Q3. Q2 Lewis Hamilton se coloca séptimo tras Piastri. Q2 ¡Sube Gasly! Estaba fuera pero asciende hasta la séptima posición, metiendo en problemas a Hulkenberg. Q2 Los dos Aston Villa están ahora mismo fuera, Alonso es 12º y Stroll 15º. Q2 George Russell tratando de mejorar su tiempo en la Q2, ahora mismo es sexto. Q2 Cuarto mejor tiempo para Carlos Sainz, por detrás de Verstappen, Leclerc y Sergio Pérez. Q2 Ahora mismo estarían fuera Hulkenberg, Colapinto, Alonso, Gasly, Tsunoda y Stroll. Q2 Carlos Sainz se ha puesto quinto con su primera vuelta en este segundo turno. Q2 Los Red Bull en cabeza, mejor tiempo para Verstappen, segundo para Checo Pérez. Q2 Buena vuelta de Bearman que se coloca tercero. Q2 Óscar Piastri, con neumático nuevo, marca de momento el mejor tiempo en la Q2, mejorando el de Russell que es ahora segundo. Q2 Los dos Ferrari en pista en esta Q2, esperando las primeras referencias. Q2 Comienza la Q2, todos los pilotos con blandos para afrontar este segundo turno de la clasificación en Bakú. Q1 Los pilotos que se quedan fuera de la Q2 son Ricciardo, Norris, Bottas, Zhou y Ocón. Q1 ¡Se queda fuera Lando Norris! La primera sorpresa del día que deja fuera al segundo clasificado del mundial de pilotos, sí que entra, por poco, Fernando Alonso. Q1 Albon y Gasly mejoran el tiempo de Verstappen que baja a la quinta posición. Al límite ahora Fernando Alonso que es décimo cuarto. Q1 Verstappen se mete, se coloca tercero y se asegura la Q2. Q1 Hulkenberg se coloca tercero, más problemas para Max Verstappen. Q1 Fernando Alonso completa una nueva vuelta, es sexto y parece que con este tiempo le va a dar para estar clasificado. Q1 Max Verstappen necesita hacer una buena vuelta porque ahora mismo es 11º, solo le va a dar para una más en esta Q1. Q1 Vuelve a la pista Sergio Pérez, ahora mismo tercer mejor tiempo, para tratar de bajar su referencia. Q1 Cinco minutos para el final de esta Q1, los monoplazas se preparan en boxes para intentar dar una vuelta más en este turno. Q1 Charles Leclerc mejora las referencias de Sergio Pérez y se pone primero, segunda posición ahora para Russell. Q1 Bandera amarilla en el primer sector, ahora récord de segundo sector para Sergio Pérez. Q1 Óscar Piastri se había puesto quinto pero de inmediato su compañero Lando Norris le quita la posición al mejorar su tiempo. Q1 Carlos Sainz segundo a 81 milésimas de Sergio Pérez. Fernando Alonso es octavo tras completar su primera vuelta. Q1 Óscar Piastri se pone cuarto. Fernando Alonso y Carlos Sainz aún no han completado su primera vuelta. Q1 Sergio Pérez marca de momento el mejor tiempo, 1:43.436. Segunda mejor referencia ahora para Charles Leclerc que mejora la de Verstappen. Q1 Varios pilotos han salido ya a pista para completar su primera vuelta, Russell, Hamilton, Tsunoda, Ricciardo. Q1 Comienza la Q1, los Mercedes salen con neumático medio en este primer turno. A pesar de ello, el neerlandés se mantiene líder del mundial de pilotos con 303 puntos frente a los 241 de Lando Norris y los 217 de Charles Leclerc. Cuando finalice este Gran Premio de Azerbaiyán, restarán siete para que concluya la temporada. Ahora mismo, Max Verstappen acumula cinco Grandes Premios sin alcanzar la pole posición, su peor racha desde la sexta prueba de 2021 cuando también enlazó cinco, y seis Grandes Premios sin conseguir la victoria en carrera. Es la séptima vez que se disputa esta Gran Premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1 y Charles Leclerc ha sido el poleman en las tres ediciones anteriores aunque no pudo ganar la carrera en ninguna de ellas, con el triunfo de Sergio Pérez en 2021 y 2023 y de Max Verstappen en 2022. Parece difícil que Max Verstappen pueda luchar hoy por la pole tras los resultados que ha dejado en los libres en Bakú. El neerlandés solo ha podido ser quinto esta mañana por detrás de Russell, Leclerc, Norris y Piastri. En los libres 3, disputados hace un rato, los McLaren han mejorado algo con respecto al viernes y el mejor tiempo fue el de George Russell, seguido de Charles Leclerc y Lando Norris. Leclerc había marcado la mejor referencia en los libres 2 pero se ha quedado a 13 segundos de Russell en los de hoy. Buenas tardes y bienvenidos a la calificación del Gran Premio de Azerbaiyán, 15ª prueba de la temporada.

