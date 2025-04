Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la carrera y de su retransmisión! ¡Que pasen buena tarde de domingo y les esperamos la semana que viene en el Gran Premio de Gran Bretaña! ¡Adiós! Final ¡Tremenda carrera hemos visto hoy! ¡Tras un inicio insuperable de Verstappen, una mala parada hizo que Norris apretara y se quedara pegado al Red Bull hasta que ambos chocaron y pincharon! Russell, Piastri y Sainz aprovecharon la coyuntura para conseguir el podio y el neerlandés acabó 5º por detrás de Lewis Hamilton. Nico Hulkenberg, Sergio Pérez, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo y Pierre Gasly completan la zona de puntos. Leclerc, que tuvo que cambiar el alerón delantero al comenzar, acabó 11º. Fernando Alonso, que logró la vuelta rápida en el último momento, terminó 18º. Final Fernando Alonso ha conseguido la 26ª vuelta rápida de su carrera en la Fórmula 1, la segunda que consigue en 2024 tras la lograda en China. Supera a Mika Hakkinen (25) como el 9º piloto con más vueltas rápidas en la historia de la competición. Final Es el cuarto podio de Oscar Piastri, los cuatro con McLaren. Tres de ellos han sido en la segunda posición y dos este año, igualando los dos de 2023. Final Es el 23er podio de Carlos Sainz en Fórmula 1, el quinto que consigue en 2024. Ha conseguido 21 podios en las 75 carreras que ha disputado con Ferrari. Final Max Verstappen ha quedado 5º o peor en dos de sus últimas cuatro carreras en la Fórmula 1, tantas veces como en las 33 carreras anteriores contando solo las finalizadas (1 abandono). Final Lando Norris ha abandonado por 12ª vez en su carrera. Es la primera vez desde el GP de Las Vegas de 2023 y es el segundo de los 12 abandonos en el que es el único piloto retirado de la carrera. Final Es la segunda victoria de George Russell en la Fórmula 1 desde que consiguiera su primera en Sao Paulo en 2022. Final ¡Tremendo final de carrera hemos vivido en el Red Bull Ring! La pelea más que intensa entre Norris y Verstappen acaba con un pinchazo para ambos con un toque que condena al McLaren a retirarse y al Red Bull a caer a la quinta posición y 10 segundos de sanción sin efecto en el tiempo final. George Russell, 3º en ese momento, se queda 1º y lo aguanta hasta el final. Oscar Piastri y Carlos Sainz completan el podio. 71 ¡VUELTA RÁPIDA PARA ALONSO! No se lleva el punto por no acabar entre los 10 primeros, pero sí se lo quita a Max Verstappen. 71 ¡VICTORIA PARA GEORGE RUSSELL! ¡Podio para Oscar Piastri y Carlos Sainz! 71 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Russell va a por una victoria in extremis! 70 ¡PIASTRI SIGUE APRETANDO! ¡Tensión en los boxes de Mercedes y McLaren! 69 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Piastri aprieta y quiere dar caza a Russell! 68 ¡10 SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA VERSTAPPEN! ¡Que no tendrá mucha historia porque no va a perder posición! 68 ¡CUATRO VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Los tres primeros están en un margen corto! ¡Veremos si Russell aguanta la posición! 67 ¡NORRIS NO SIGUE! ¡Pérdida de carrera y de oportunidad para el McLaren! 66 ¡VIRTUAL SAFETY CAR! 66 ¡PIASTRI PASA A SAINZ! ¡Ahora puede ir a por Russell! 65 ¡NORRIS Y VERSTAPPEN ENTRAN A BOXES! ¡Se va a investigar lo que ha pasado entre los dos pilotos! ¡Veremos qué se decide! ¡El McLaren tiene que cumplir sanción, aunque puede que no salga! 65 ¡NORRIS TAMBIÉN PINCHADO! ¡ESTA CARRERA AHORA ES DE GEORGE RUSSELL! 64 ¡VERSTAPPEN PINCHADO! ¡TOQUE CON NORRIS EN LA SALIDA DE LA 3! 64 ¡OCHO VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Norris forzó a Verstappen fuera de la pista y le deja seguir primero! 63 ¡Piastri ya está en zona de DRS con Sainz! ¡Problemas para Carlos! 62 ¡SIGUE ATACANDO NORRIS! ¡Verstappen se mantiene arriba con mucha defensa! ¡Espectacular combate! 61 ¡LÍMITES DE PISTA PARA NORRIS! ¡Se mete en problemas porque podrían caerle cinco segundos de sanción! 59 ¡NORRIS ADELANTA A VERSTAPPEN EN LA SALIDA DE LA TRES Y EL NEERLANDÉS LA RECUPERA EN LA CUATRO! ¡Grandes hostilidades! 58 ¡NORRIS VUELVE A PRESIONAR! ¡Se pega de nuevo al Red Bull! ¡Piastri recorta con Sainz y éste con Russell! ¡Mucho duelo en el final! 57 ¡Sainz sigue recortando diferencias con Russell! La pelea por el podio está muy viva. 56 ¡Verstappen se mantiene primero! ¡Norris protesta de que se cruzó cuando intentó adelantarlo! ¡Lo notifican a comisarios y veremos si hay investigación o no! 56 ¡VERSTAPPEN DEFIENDE EL PRIMER ATAQUE DE NORRIS! 55 ¡Sainz empieza a recortar diferencias con Russell! ¡Mucho trabajo por delante, pero el duro empieza a caer respecto al medio! 54 ¡NORRIS EN DRS! ¡Se viene pelea por el liderato! 52 ¡MALÍSIMA PARADA DE VERSTAPPEN! ¡Poco más de seis segundos! ¡Le han regalado diferencia a Norris! 52 ¡ENTRA MAX VERSTAPPEN! ¡No puede más con los neumáticos! ¡Entra Norris justo detrás! 50 Por ahora, Russell está siendo más rápido que Sainz. Queda mucho por delante, pero ahora no pinta bien para el de Ferrari. 48 ¡PIASTRI PASA A HAMILTON! ¡El de Mercedes sigue cayendo! 48 ¡ENTRA SAINZ AL BOX! 48 ¡Veremos cómo funciona Russell con los neumáticos duros! ¡Sainz podrá poner medios y aquí tenemos carrera por podio! 47 ¡No va a haber investigación en el incidente entre Ocon y Alonso! 47 ¡ENTRA RUSSELL A BOXES! 47 ¡Sainz sigue recortando diferencias con Russell! ¡A la larga, va a dar alcance al Mercedes! ¡Pierde mucho tiempo! 46 ¡Queda todavía mucha carrera por delante! ¡Norris vuelve a recortar un poco de tiempo respecto a Verstappen! 45 ¡Muchas entradas a boxes! ¡Hasta 11 pilotos han realizado ya al menos dos! ¡Queda ver cómo afrontan esa segunda, y aparentemente última, los de arriba! 44 ¡APRIETA NORRIS! ¡Empieza a recortar diferencias con Verstappen! ¡Veremos si el Red Bull aprieta! 43 Sainz mantiene la diferencia con Russell, esperando a que pueda acercarse lo suficiente al Mercedes para entrar en podio... 41 ¡GASLY ADELANTA A OCON! ¡Ahora se la prepara Esteban! 41 Se ha anotado un incidente entre Ocon y Alonso, con el francés frenando en recta y forzando al de Aston Martin a tener que frenar. 40 Siguen entrando en boxes los que tienen estrategia a tres paradas. Verstappen se queja de que los neumáticos se degradan con rapidez. 39 ¡Piastri se acerca a Hamilton! Con la sanción de cinco segundos, cuanto más se acerque el McLaren, mejor. 38 Tremenda pelea entre compañeros en Alpine... Gasly acosa a Ocon buscando esa décima posición de puntos... 37 ¡Entra Alonso a boxes! ¡Cumple los 10 segundos de sanción y vuelve a pista! 36 ¡Ocon y Gasly consiguen adelantar a Fernando Alonso! Mucho más rápidos los Alpine... 35 ¡NO HAY SANCIÓN PARA VERSTAPPEN! ¡No hay más investigación para Red Bull por el unsafe release! ¡No parece que sea una decisión acertada en esta ocasión! Norris tuvo que frenar en el pit lane. 34 Verstappen sigue dominando con claridad. El neumático duro funciona muy bien en Red Bull. 33 ¡CINCO SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA CHECO! ¡El mexicano superó el límite de velocidad en el pit lane! 31 Mensaje muy positivo, y quizá muy optimista, de Ferrari a Leclerc. "Creemos que llegamos a los puntos incluso sin Safety Car". Está 18º con mucho tráfico por delante. 29 Carlos Sainz sigue empujando para dar caza a Russell y entrar en el podio. Verstappen también tira mucho gas para abrir brecha ante Norris. 28 ¡Pérez se pone séptimo! Le funciona bien el neumático duro. Veremos si le sirve para dar caza a los de delante. 27 Ahora mismo, Max Verstappen está a casi siete segundos de diferencia sobre Norris. Si le caen 5 segundos, la diferencia se reduce drásticamente... 25 ¡POSIBLE UNSAFE RELEASE PARA VERSTAPPEN! ¡Entraba Norris cuando justo salía Verstappen del box en la parada! ¡Posible sanción para Red Bull! 25 ¡CINCO SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA HAMILTON! ¡El británico cruzó la línea blanca de entrada a boxes! 24 ¡Sanción de 10 segundos para Fernando Alonso por causar una colisión! Quizá 10 parece excesivo, cuando este tipo de incidentes se castigaba con 5... 24 ¡ENTRAN VERSTAPPEN Y NORRIS! ¡El medio no dura más! ¡Russell puso medio de nuevo! 23 ¡SALE CARLOS DELANTE DE HAMILTON! ¡También detrás de Russell! 23 ¡ENTRA SAINZ! ¡También Russell! 22 ¡Pone duros y sale 6º! ¡Veremos qué hace Ferrari con Sainz! Debería protegerse y entrar ahora. 22 ¡HAMILTON A BOXES! 21 ¡Toque entre Alonso y Zhou! El piloto chino acaba siendo ligeramente golpeado por el asturiano. Se pasó de frenada el de Aston Martin. 20 No parece que los neumáticos duros funcionen muy bien hoy. Intentarán alargar los medios para tratar de usar los duros lo menos posible. 19 Verstappen da alcance a Sargeant y a Leclerc en cabeza.. Veremos cómo gestionan el adelantamiento de doblados. 18 ¡VUELVEN A LLAMAR A LECLERC! ¡Le ponen medios! Pero ese coche parece no estar funcionando de forma óptima. Veremos qué pasa, pero a priori no parece que pueda acabar la carrera... 17 Las diferencias se abren y solo los dos Haas, entre ellos, están en posición de DRS. Las paradas a boxes serán la tónica dominante en cuanto a la ganancia de puestos... 15 ¡Albon y Leclerc luchando por posición! ¡No parece estar funcionando bien el Ferrari del monegasco si tiene que pelear de tú a tú con un Williams! 14 Hasta siete pilotos han pasado ya por boxes... Veremos cómo siguen las estrategias, sobre todo para los de arriba, 14 ¡Verstappen sigue abriendo brecha! ¡Más de cinco segundos respecto a Norris, que sigue sin poder recortar al Red Bull! 13 ¡Fernando Alonso entró a boxes! 13 ¡La degradación en el coche de Sainz es buena, con Hamilton cayéndose por detrás y acercándose a Russell! 12 ¡Empieza a verse mucha degradación de neumáticos en la parte alta! ¡Los tiempos comienzan a bajar y parece demasiado para hablar de gestión! 11 Magnussen y Ricciardo son los primeros en entrar a boxes. Territorio de tres paradas... 9 Alonso trata de pasar a Tsunoda, pero el japonés se defiende con garras y dientes. Los siete primeros comienzan a separarse. 8 Mucho movimiento en la zona media de la carrera, con Hulkenberg comenzando a ser cabeza de un largo tren de monoplazas. Leclerc sigue intentando alcanzar la cola. 7 ¡HAMILTON ATOSIGA A SAINZ! ¡El británico quiere volver a pasar al Ferrari y, salvo sorpresa, lo va a conseguir! 7 ¡Piastri adelanta a Pérez! El mexicano sigue sufriendo para intentar pelear por estar arriba... 7 Verstappen ya está casi a tres segundos de Norris. Parece que, salvo sorpresa, va a ser un monólogo del neerlandés. 6 ¡Hamilton le devuelve la posición a Sainz! Se evita una sanción para el de Mercedes. 6 Fernando Alonso ganó una posición ante la caída de Leclerc, pero el monegasco acabará llegando al montón de monoplazas. 5 ¡Se investiga el adelantamiento de Hamilton a Sainz! Parece que lo adelantó por fuera de la pista. 5 ¡Pérez ha ganado dos posiciones! Ahora trata de acercarse a Sainz por la quinta posición. 4 ¡VERSTAPPEN SE ESCAPA! ¡El peor de los escenarios para Norris! ¡Ya son casi dos segundos respecto al McLaren! 3 ¡RUSSELL RECUPERA LA POSICIÓN! ¡Buena pelea entre compañeros! 3 ¡HAMILTON PASA A RUSSELL EN LA SALIDA DE LA 3! 3 ¡Hamilton le ganó la posición a Carlos y ahora pelea con Russell! 2 ¡Le cambian el alerón delantero a Leclerc! Se ha debido tocar con alguien. 2 ¡COCHE DAÑADO PARA LECLERC! ¡Entra a boxes! 1 ¡GRAN SALIDA! ¡Leclerc con problemas! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡ARRANCAN LOS MONOPLAZAS! ¡VUELTA DE FORMACIÓN EN AUSTRIA! ¡Sin sorpresas en cuanto a neumáticos! Todos con medios nuevos (salvo Aston Martin, que es usado con una vuelta dada) y Zhou, que sale con duros desde el pit lane. ¡10 minutos para que comience el procedimiento de inicio de carrera! ¡Todo preparado en el Red Bull Ring para acoger una carrera que aspira a ser emocionante! ¡Les esperamos! En un Gran Premio de Austria, en 1971, Jackie Stewart se proclamaba campeón del mundo de Fórmula 1 por segunda vez tras lograrlo en 1969. Es la única vez que Austria ha proclamado a un campeón de este deporte. Daniel Ricciardo va a disputar, en Austria, el Gran Premio número 250 de su carrera en la Fórmula 1, siendo el 12º piloto que alcanza esta cifra en toda la historia de la competición (100 con Red Bull, 44 con McLaren, 39, con Toro Rosso, 38 con Renault, 11 con HRT, 11 con RB en el momento de la carrera y 7 con AlphaTauri). Aston Martin se ha quedado sin puntuar en dos de las últimas tres carreras disputadas en Fórmula 1 (Mónaco y España, con 14 puntos en Canadá), tantas veces como en las 31 carreras anteriores en la competición. Lewis Hamilton va a disputar su 11ª carrera en Austria. Entre los grandes premios que ha disputado en al menos 10 ocasiones, solo en Malasia (11 participaciones) ha ganado tan pocas carreras como en el país austriaco (1 en ambas), y siendo el europeo en el que menos vueltas en cabeza ha dado (58). McLaren ha puntuado en cada uno de los 10 grandes premios celebrados en 2024. De sumar puntos en el de Austria, será el mejor arranque de la escudería británica en la era híbrida, y su mejor desde 2012 (en cada una de las 20, 3º a final de temporada tras Red Bull y Ferrari). Lando Norris (McLaren) ha terminado entre los cuatro primeros en cada una de las últimas seis carreras que ha disputado, tantas veces como en las 15 anteriores. 2024 ya es la temporada en la que el piloto británico ha dado más vueltas en cabeza en su carrera (58) y se encuentra a un podio de igualar a John Watson como el 13er británico con más podios en la historia de la Fórmula 1 (serían 20). Sergio Pérez (Red Bull) se ha quedado fuera del top 5 en cada una de sus últimas cuatro carreras de Fórmula 1 (dos 8ºs puestos y dos abandonos), pudiendo encadenar cinco por primera vez desde 2021 (cinco carreras entre Austria y Países Bajos). Hoy parte desde la octava posición de salida. Max Verstappen podría igualar, en el Gran Premio de Austria, a Fernando Alonso como el cuarto piloto que más grandes premios ha liderado en al menos una vuelta en toda la historia de la Fórmula 1 (87 del español y 86 del neerlandés). El ganador del Gran Premio de Austria comenzó en la primera línea de salida en nueve de las últimas 11 ocasiones (81.8% - 6 desde la pole y 3 desde la 2ª plaza), tras hacerlo en 12 de las 25 carreras anteriores (48% - 6 desde la pole y 6 desde la 2ª posición). ¿Se la llevarán Max o Lando? Ningún piloto ha conseguido más victorias en el Gran Premio de Austria que Max Verstappen (4). El piloto de Red Bull es, también, quien más podios ha conseguido en este gran premio (6) y el que más vueltas rápidas ha logrado (4). Hoy vuelve a partir desde la pole. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos, una vez más, a otro día de Fórmula 1! ¡Hoy es día de carrera! ¡Llega el final del Gran Premio de Austria tras un fin de semana muy largo de competición!

Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por ahora! ¡Aunque no nos iremos muy lejos, pues les esperamos en la narración de la sesión de clasificación para la carrera de mañana dentro de unas horas! ¡Les esperamos! ¡Adiós! Final George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton y Charles Leclerc ocupan el resto de posiciones de puntos desde el 4º al 7º, con el español aguantando la presión ejercida por el ex-campeón del mundo. Ferrari supera, así, los 100 puntos en las carreras al sprint. Final Mal resultado, sin embargo, para Red Bull con un Checo Pérez que parece no tirar como debiera. Consigue rascar un punto que parece insuficiente viendo la fiabilidad de los dos pilotos de McLaren, pudiendo complicar la repetición del Mundial de Constructores. Final ¡Emocionantes primeras vueltas las que hemos visto en esta carrera al sprint! McLaren ha venido para quedarse. Plantan cara al Red Bull de Max, pero Verstappen ha conseguido defenderse bien de las acometidas de la escudería británica, sobre todo de Norris, y se queda como ganador del sprint. 23 Es la décima victoria de una carrera al sprint para Max Verstappen, ganando el 66.7% de ellas (10 de 15). 23 ¡VICTORIA DE MAX VERSTAPPEN! ¡Vuelve a ganar otra carrera al sprint! 23 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Alonso se vio forzado a salir de la pista por un mal adelantamiento de Hulkenberg! El Haas se queda por delante y Ricciardo aprovecha para adelantar al Aston Martin. 22 ¡Dos vueltas! ¡Todo el pescado parece vendido en esta carrera al sprint! 21 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Ahora mismo, las posiciones de puntos son de Verstappen, Piastri, Norris, Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc y Pérez! Checo debe apretar más de cara al mundial de constructores con McLaren metiendo mucha presión a Red Bull... 19 ¡Cinco vueltas para el final! Todo parece apuntado para la victoria de Max Verstappen. McLaren no efectúa orden de equipo y se mantienen las posiciones para ayudar a la escudería. 18 El sprint queda estabilizado, con Hamilton el único peleando buscando ganarle la posición a Sainz, que se quedó sin DRS respecto a Russell. 18 Max Verstappen es el único piloto de la parrilla, junto a Russell, que rueda en 1:09. Los demás están en 1:10 y sufriendo. 16 ¡Max Verstappen sigue líder! ¡Veremos si por orden de equipo dejan pasar a Norris a ver si consigue alcanzar a Max o si, por el contrario, le dejan volver a pasar para que acaben con Piastri 2º y Lando 3º! 15 ¡Norris en DRS con su compañero! Seguramente pase al piloto australiano e intente volver a dar caza a Max Verstappen. 13 Con Piastri quedándose atrás, la pelea ahora está en los puestos 4, 5 y 6. Russell está en cabeza con Sainz justo por detrás y Hamilton metiendo presión al español, con Leclerc teniendo algo más de sufrimiento. 12 Llegamos al ecuador del sprint. Ahora el DRS queda fuera en las cuatro primeras posiciones. Sainz lo mantiene respecto a Russell. Más comodidad para Verstappen, que aún no puede relajarse. 11 Pérez se queda octavo en tierra de nadie, lejos de Leclerc y más aún de Magnussen por detrás, quien además está provocando cierta caravana de monoplazas. Alonso sigue 14º. 9 ¡Verstappen sigue liderando la carrera! ¡Norris parecía un mejor toro de pelea que Piastri y trata de dejarle fuera de DRS! 9 ¡Ahora Sainz tiene DRS con Russell y no debe quedarse atrás! ¡Quedarse sin él es pérdida de posición segura! 8 ¡Piastri aprieta y busca pasar a Max! ¡Russell adelanta a Sainz y se pone 4º! 7 ¡Mercedes, justo por detrás, se pelea con Ferrari en la búsqueda de la cuarta posición! ¡En las primeras siete posiciones está habiendo una batalla sin cuartel! 6 ¡PIASTRI PASA A SU COMPAÑERO! ¡Ahora es Oscar quien persigue a Max! 6 ¡LOS DOS MCLAREN EN PARALELO! ¡Piastri quiso aprovechar la ocasión! ¡Tremendo combate por el liderato! ¡Volverán a intentarlo en los mismos sitios! 5 NORRIS ADELANTA A MAX EN LA SALIDA DE LA TRES Y MAX VUELVE A RECUPERAR EN LA CUATRO! ¡Qué batalla! 5 ¡TREMENDA PELEA ENTRE NORRIS Y VERSTAPPEN! ¡El McLaren le mete morro en cada zona de DRS y tiene oportunidad clara de acabar pasando al neerlandés! 4 ¡Puede ser carrera larga para Max Verstappen! ¡McLaren presiona y busca al Red Bull! 3 ¡NORRIS PRESIONA A MAX! ¡Quiere conseguir el liderato del sprint! 2 ¡TODOS los pilotos en zona de DRS! ¡Posibilidad de ver muchos ataques! 2 ¡Tsunoda pasa a Alonso! Fernando quiso adelantar a su compañero y el piloto japonés aprovechó la ocasión para adelantar al asturiano. ¡DRS abierto! 1 ¡SAINZ PASA A RUSSELL EN LA SALIDA DE LA CUARTA! ¡Tremenda salida de Max Verstappen! 1 ¡SE REPITE LA SALIDA! ¡AHORA SÍ, ARRANCA EL SPRINT! 1 ¡SE ABORTA LA SALIDA! ¡Hay una vuelta extra de formación! ¡Se reduce una vuelta el límite de la carrera al sprint! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡COMIENZA LA CARRERA AL SPRINT! ¡Todos con medios, algunos nuevos y otros usados! ¡Comienza la vuelta de formación! ¡Todos los monoplazas en movimiento! ¡Muchísima emoción por ver esta carrera al sprint y que sirve de aperitivo para la carrera de mañana! ¡No se la quieran perder! ¡Todos los miuras por delante! ¿Podrá Norris con Verstappen? ¿Aguantará el neerlandés en casa de Red Bull? Ya tuvo problemas con el motor y ya se temen penalizaciones por cambios de motor para Max... ¡Lo veremos en cerca de 10 minutos! Durante la qualy al sprint de ayer, hubo algunas sorpresas. Aston Martin volvió a quedarse fuera de la tercera pelea por una pole, con Stroll 12º y Alonso 13º y no con buen ritmo. El canadiense pudo haberse colado, pero un traspiés en la última curva en su vuelta más rápida le impidió lograrlo. Sargeant parte 15º. Leclerc, con el coche parado en la vuelta decisiva de la SQ3, no completó vuelta y saldrá 10º con Sainz 5º. McLaren volvió a volar, pero Max impuso su ley por 90 milésimas. Pérez sale 7º. Los Mercedes, oliendo sangre con Russell 4º y Hamilton 6º. Ferrari ha conseguido hasta 99 puntos en las carreras al sprint en la Fórmula 1 (50 de Charles Leclerc y 49 de Carlos Sainz), pudiendo ser el segundo equipo en alcanzar la barrera de los 100 puntos tras Red Bull (140). Va a disputarse en Austria la 15ª carrera al sprint desde su introducción en la Fórmula 1. Ningún piloto ha conseguido más victorias (9), más poles position (7), más vueltas rápidas (7), más podios (13) y más puntos (89) que Max Verstappen en esta modalidad. El Gran Premio de Austria se va a celebrar por 37ª vez en la Fórmula 1. Esta va a ser la 18ª ocasión que se dispute en Spielberg, igualando el registro de Österreichring como el circuito con más carreras en Austria (1 en Zeltweg). ¡Buenos días a todos, amantes de la Fórmula 1, y sean bienvenidos a la narración de la carrera al sprint de Fórmula 1 correspondiente al Gran Premio de Austria! ¡Segundo fin de semana consecutivo de competición! ¡Todo preparado en el Red Bull Ring!