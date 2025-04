Volver al inicio 50 ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la carrera y de su retransmisión! ¡Que pasen buena tarde-noche de sábado, y hasta la próxima! 50 Sin contar abandonos, Fernando Alonso ha entrado en los puntos en prácticamente todas las carreras que ha finalizado con Aston Martin, a excepción del 15º puesto de Singapur 2023. 50 Ya son 100 podios de Max Verstappen en la Fórmula 1. Es el séptimo piloto que consigue esta cifra en la competición y todo apunta a que será, esta temporada, el cuarto piloto en la historia con más tras superar a Alain Prost y Fernando Alonso (los dos con 106). Por delante, Vettel (122), Michael Schumacher (155) y Lewis Hamilton (197). 50 Es, también, el 31º podio del monegasco en la competición, el segundo que logra en Arabia Saudí tras el segundo puesto de 2022. 50 Charles Leclerc ha conseguido la octava vuelta rápida de su carrera en Fórmula 1, la primera que logra desde Australia 2022. 50 Ya son 9 las victorias consecutivas de Max Verstappen, igualando la segunda mejor racha histórica de la Fórmula 1 establecida por Vettel en 2013, y puede igualar su racha de 10 del año pasado... Increíble lo del neerlandés. 50 Ya son 30 dobletes de Red Bull en la Fórmula 1. Quinta escudería que alcanza esta cifra en la competición tras Ferrari, Mercedes, McLaren y Williams. 50 Ya son 56 las victorias de Max Verstappen en Fórmula 1. 29 de las cuales han sido partiendo desde la pole position. Solo hay tres pilotos en la historia de la competición con más poles con victoria: Lewis Hamilton (61), Michael Schumacher (40) y Sebastian Vettel (31). También, con 29, Ayrton Senna. 50 Oscar Piastri, Fernando Alonso, George Russell, Oliver Bearman, Lando Norris, Lewis Hamilton y Nico Hulkenberg completan la zona de puntos en Jeddah. 50 ¡VICTORIA PARA MAX VERSTAPPEN! ¡Doblete de Red Bull! ¡Charles Leclerc, completa el podio en Arabia Saudí! 50 ¡ÚLTIMA VUELTA! 49 ¡DOS VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Va a ser otro doblete de Red Bull! 48 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! 47 ¡Nos acercamos al final! ¡El doblete de Red Bull parece cantado, con Leclerc en el podio! ¡Queda ver cómo queda formada el resto de la zona de puntos! 46 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Los de cabeza están encontrándose al pelotón de cola! ¡Circuito complicado para adelantar a doblados! 45 ¡VUELVE A DEJAR ALONSO A RUSSELL FUERA DE DRS! ¡El asturiano aguanta como un jabato en la quinta posición! 44 ¡Norris y Hamilton se acercan también a Bearman! 43 ¡RUSSELL SE METE EN ZONA DE DRS CON ALONSO! 41 ¡10 VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Todo el pescado parece vendido en Jeddah! ¡Doblete de Red Bull con Leclerc tercero, salvo sorpresa de última hora! 40 Verstappen domina, pero parece que, con los duros, se va a quedar sin el punto de vuelta rápida, que se lo van a disputar entre Lewis Hamilton y Lando Norris. 38 ¡También pone blandos en una mala parada! Pierde unos segundos muy valiosos. 38 ¡ENTRA LANDO NORRIS A BOXES! 37 ¡HAMILTON A BOXES! ¡Lewis entra al garaje para poner neumático blando! 37 ¡RUSSELL APRIETA! ¡Reduce diferencias con Alonso y se acerca al Aston Martin en busca de pillar DRS! 36 15 vueltas para el final. Piastri sigue al rebufo de Hamilton, que se defiende con garras y dientes con los mismos neumáticos medios con los que empezó la carrera. Norris, alejado a casi cinco segundos por delante. 34 Queda ver si los pilotos van a optar por no parar más en Jeddah... Salvo Norris y Hamilton, que optarán por poner blandos, seguramente. 31 20 vueltas para el final. Los medios de Norris y Hamilton siguen aguantando... con Piastri siguiendo el rebufo de ambos aguantando la posición sabiendo que deben parar. 30 El dominio de Red Bull es apabullante. Ya son casi17 segundos de diferencia entre Verstappen y Leclerc. Pérez, a 9 segundos del monegasco. 29 ¡Magnussen forzó a Tsunoda y le acaba pasando! Ocon aprovechó la acción para pasar al japonés. 27 ¡LECLERC YA PASÓ A NORRIS! ¡Entra en podio el Ferrari! 25 Russell presiona para intentar dar alcance a Alonso, pero la diferencia siempre se mantiene en torno al segundo y medio, fuera de DRS. 24 Piastri sigue alejándose de Alonso, que es 5º virtual contando con las paradas de Norris y Hamilton. 23 Verstappen sigue abriendo brecha en cabeza respecto a Pérez, quien a su vez se separa de Norris. Leclerc no termina de dar alcance al McLaren... 22 ¡Otra sanción de 10 segundos a Magnussen por aprovecharse de ganar ventaja saliéndose del trazado! Ya son 20 para el de Haas... 20 Norris y Hamilton aún deben entrar en boxes y eso puede condenarles a perder muchas posiciones. Los medios empiezan a fallar considerablemente. 19 La zona de puntos parece volver a ser clara, con doblete de Red Bull, los dos McLaren, Leclerc, los dos Mercedes y Alonso. Bearman podría entrar en la pelea y quedaría ver el 10º en cuestión. 18 ¡Pérez pasa a Norris! ¡Vuelve a haber dominancia de Red Bull en cabeza de carrera! Verstappen, a su ritmo, se escapa. 17 ¡Ataca Piastri a Hamilton, pero el de Mercedes aguanta el envite y se mantiene por delante, aunque acabará perdiendo la posición! 16 ¡10 segundos de sanción para Magnussen por causar una colisión! 16 ¡SANCIÓN DE CINCO SEGUNDOS A CHECO PÉREZ! ¡Unsafe Release de Red Bull cuando pasaba Alonso por el pit lane en la parada del Safety Car! 15 ¡LECLERC PASA A HAMILTON! ¡Los medios empiezan a sufrir en pista! 14 ¡Pierde fuelle Alonso con los duros! ¡Piastri se aleja, ayudado sobre todo por el DRS respecto a Leclerc, y Russell llega por detrás! 13 ¡VERSTAPPEN PASA A NORRIS! ¡Recupera el liderato! 13 ¡Pérez pasa a Hamilton! ¡Ya se encuentra tercero! 12 Verstappen vuela en pista aun estando con duros... Más rápido que los que siguen con medios y ya ataca a Norris. 11 ¡SIN MOVIMIENTO EN LA RELANZADA! ¡Alonso se mantiene por detrás de Piastri! Todos pegados con Norris aprovechándose de los neumáticos medios para dejar a Verstappen fuera de la zona de DRS para cuando lo habiliten. 10 ¡MANDA NORRIS! ¡SE REANUDA LA CARRERA EN JEDDAH! 9 ¡SE RETIRA EL SAFETY CAR! 9 Lando Norris se pone líder, por lo que evita que Max Verstappen pueda liderar de principio a fin nuevamente, al menos por esta vez. Sigue el Safety Car en pista. 8 ¡Muchos deciden por entrar a boxes! ¡Toca poner duros! ¡Los dos Red Bull, Ferrari, Alonso, Piastri y Russell optan por ello! Norris y Hamilton siguen en pista... 7 ¡SAFETY CAR EN PISTA! 7 ¡BANDERA AMARILLA EN PISTA! VA A SER SAFETY CAR. Stroll se fue al muro en la curva 23. 5 Alonso sigue separándose de Norris mientras el de McLaren lucha con Russell y Hamilton. Stroll se mantiene noveno con Bearman, 11º, tratando de pasar a Tsunoda para entrar en puntos. 4 ¡Pérez pasa a Leclerc en la recta de meta y ya lidera Red Bull la carrera! Alonso se mantiene cerca de Piastri mientras ha dejado a Norris sin DRS. 3 Verstappen comienza a separarse en cabeza mientras Pérez sigue a rebufo de Leclerc. Ferrari, incapaz de combatir con Red Bull. 2 ¡Piastri pasa a Alonso! Sufrirá el Aston Martin con los dos McLaren. 2 ¡Se activa el DRS! ¡Todos en caravana! 1 ¡PROBLEMAS PARA GASLY! ¡Tiene que retirar el coche! 1 ¡MUY BUENA SALIDA! ¡Sin movimiento en las primeras ocho posiciones, y Stroll adelanta a Tsunoda! 1 SE APAGA EL SEMÁFORO. ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡Comienza la vuelta de formación en Jeddah! ¡TODO A PUNTO DE COMENZAR! ¡10 minutos para que tenga lugar el inicio de la carrera en Jeddah! ¡Todo a punto para que de comienzo la gran prueba en Arabia Saudí! ¡Les esperamos! Sin contar abandonos, con Pierre Gasly 18º y Esteban Ocon 17º, Alpine viene de firmar, en Baréin, su peor resultado en carrera viendo a sus dos pilotos pasando por la línea de meta. Lewis Hamilton (Mercedes) logró, en Arabia Saudí en 2021, la última de sus 103 victorias en la Fórmula 1. Desde entonces, el británico no ha ganado ninguna de las siguientes 46 carreras, su peor racha histórica sin victoria en la competición. Fernando Alonso ha conseguido sumar puntos en alguna carrera en 20 años diferentes en la Fórmula 1, el mayor registro histórico en la competición superando los 19 años de Michael Schumacher y Kimi Raikkonen. Lando Norris (McLaren) ha logrado 13 podios en su carrera en la Fórmula 1, ninguno sin victoria. De repetir en Jeddah, será el piloto que más veces sube al cajón sin victoria en la historia de la competición superando a Nick Heidfeld (13). Lewis Hamilton (Mercedes) se ha convertido en el piloto que ha sumado puntos en más años consecutivos en toda la historia de la Fórmula 1, con 18. El británico ha conseguido puntuar ininterrumpidamente desde 2007. De conseguir el triunfo en Arabia Saudí, Charles Leclerc (1047) se convertirá en el cuarto piloto con más puntos en toda la historia de Ferrari superando a Michael Schumacher (1066). Red Bull ha obtenido la victoria en 114 grandes premios diferentes. De conseguirlo también en Arabia Saudí, superará a Williams (114) como la cuarta escudería en solitario con más triunfos en la historia de la competición. Max Verstappen (Red Bull) ha conseguido la victoria en cada una de las últimas ocho carreras de Fórmula 1, pudiendo igualar, en Arabia Saudí, la segunda racha histórica más larga en la competición de Sebastian Vettel (9 entre Bélgica y Brasil de 2013). Max Verstappen (Red Bull) tiene la oportunidad de liderar de principio a fin por 14ª vez en su carrera en la Fórmula 1, pudiendo ser el cuarto piloto que alcanza esta cifra en la historia de la competición tras Lewis Hamilton (23), Ayrton Senna (19) y Sebastian Vettel (15). Ningún piloto ha conseguido repetir victoria en las, hasta ahora, tres ediciones del Gran Premio de Arabia Saudí, con Lewis Hamilton (2021), Max Verstappen (2022) y Sergio Pérez (2023) los únicos de la parrilla que pueden conseguirlo. ¡Buenas tardes a todos y sean bienvenidos al segundo gran premio de la temporada de Fórmula 1! ¡Arabia Saudí se viste de gala para acoger, en Jeddah, la gran carrera del fin de semana de automovilismo!

Volver al inicio Q3 ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Les esperamos mañana en el gran día de la carrera donde, sin duda, nos esperan grandes emociones! ¡Que tengan buen viernes! Q3 Ya son 60 las primeras líneas de Max Verstappen en la Fórmula 1, igualando a Nico Rosberg como el sexto piloto con más en la historia de la Fórmula 1. Q3 Es la 30ª vez que un piloto consigue las dos primeras poles de la temporada, siendo la primera vez que lo consigue Max Verstappen y el primero que lo consigue desde Lewis Hamilton en 2017. Q3 Ya son 34 poles position de Max Verstappen, quinto máximo registro en solitario en la historia de la Fórmula 1. Q3 Oscar Piastri, Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda y Lance Stroll completan el top 10. Q3 ¡Charles Leclerc saldrá en la primera línea de salida junto al neerlandés! ¡Pérez, tercero, partirá de la segunda línea junto a Fernando! Q3 ¡NO MEJORA ALONSO! ¡POLE POSITION PARA MAX VERSTAPPEN! Q3 ¡COMIENZAN VUELTAS LANZADAS! Q3 ¡TODOS DE NUEVO A PISTA! ¡Comienza el último combate por llevarse la pole! Q3 ¡Todos en boxes esperando la última oportunidad para luchar por la pole! Q3 ¡Max Verstappen sigue liderando! ¡Pérez, se queda por detrás! ¡Alonso pasa tercero! Q3 ¡COMIENZAN LAS PRIMERAS VUELTAS LANZADAS! Q3 ¡COMIENZA LA Q3! ¡COMIENZA LA BATALLA POR LA POLE! Q2 Max Verstappen fue el más rápido, seguido muy de cerca por Charles Leclerc y Fernando Alonso. Piastri, Russell, Pérez, Norris, Tsunoda, Stroll y Hamilton pelearán por la pole. Q2 ¡SE SALVÓ HAMILTON! ¡Bearman no termina de mejorar el tiempo del ex-campeón del Mundo y se queda a 36 centésimas! Q2 ¡CRONO A CERO! ¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA PASAR A Q3! Q2 ¡Verstappen se pone primero! ¡Alonso, que hizo récord en los dos primeros sectores, cayó en el tercero y el holandés se lleva el mejor tiempo por solo 44 centésimas! Q2 ¡SE REANUDA LA SESIÓN! ¡La caravana de monoplazas comienza su salida a pista! Q2 ¡Todos esperando la luz verde! Q2 ¡BANDERA ROJA! ¡Se suspende la sesión temporalmente! Q2 ¡Hulkenberg pierde potencia! ¡Se queda parado en pista y hay bandera amarilla en pista! Q2 ¡Vuelta lanzada para los, por ahora, nueve pilotos en pista! Los dos Red Bull, los dos RB y los dos Aston Martin aún no han salido. Q2 Mucho tráfico y con prisas por salir. El pánico por una bandera roja es latente en este circuito. Tener tiempo rápido puede significar el pasar a Q3... O incluso ganar la pole. Q2 ¡COMIENZA LA Q2! Q1 ¡Sin sorpresas en esta Q1! ¡Los dos Kick Sauber, los dos Alpine y Sargeant, se quedan fuera. Al final, los dos RB se salvaron en una gran última vuelta. Verstappen, sin sorpresa, vuela sobre la pista. Q1 ¡Stroll pasa como segundo! Gran última vuelta del piloto canadiense. Q1 ¡No llegó Zhou a pasar antes de que acabara el tiempo! Q1 ¡Acaba saliendo Zhou de boxes! No parece que le vaya a dar tiempo a completar vuelta... En un circuito tan largo, andará justo para empezar vuelta. Q1 A priori, los dos Sauber, los dos Alpine y algún RB son los principales candidatos a caerse de esta Q1... Últimos tres minutos de la sesión. Q1 Queda tiempo para una última vuelta. 1:29.2 marca el corte ahora mismo... Y parece fácil de batir. Veremos quién se queda fuera. Hamilton, por ejemplo, a solo dos décimas... Q1 Zhou sigue sin poder salir. Tras el accidente en Libres 3, las marchas forzadas de reparación no parece que vayan a llegar a tiempo. Q1 Max Verstappen lidera esta Q1. Leclerc, Alonso, Piastri, Pérez, Norris, Bearman, Magnussen, Albon y Stroll componen el top 10. Q1 ¡Muchos pilotos rozando el muro! Pues sin sorpresas. Max Verstappen sigue montado en un cohete y baja el primer tiempo en casi tres décimas. Leclerc se pone segundo por delante de Alonso. Piastri y Pérez completan el top 5 por ahora. ¡Piastri se pone primero por ahora! ¡Norris, segundo! Gran vuelta de McLaren. A falta de que los dos Red Bull completen su primera vuelta, Alonso lidera el primer crono marcado por delante de Leclerc. Los dos Mercedes han salido con medios mientras los demás han decidido salir con blandos. Red Bull, RB y Zhou, aún en boxes. ¡Mientras se siguen sucediendo las salidas de los pilotos a pista, los primeros en salir ya están comenzando la vuelta lanzada! ¡Semáforo en verde! ¡Arranca la Q1! ¡Quedan 10 minutos para que arranque esta sesión de clasificación! ¡No quieran perdérsela! ¡Les esperamos! Oliver Bearman se va a convertir, mañana, en el tercer piloto más joven (18 años y 305 días) en debutar en una carrera de Fórmula 1 tras Max Verstappen (17 años y 166 días en Australia 2015) y Lance Stroll (18 años y 148 días en Australia 2017). Max Verstappen, por su parte, ha estado entre los tres primeros en las tres sesiones, liderando los Libres 1 y los Libres 3, siendo 3º en los Libres 2. En cuanto a los entrenamientos, sorprendió ver el gran ritmo de Fernando Alonso con Aston Martin, finalizando segundo en los Libres 1 y liderando los Libres 2, pero ha caído en los de hoy hasta el sexto puesto. Como noticia destacada del fin de semana, tenemos que decir adiós a Carlos Sainz en Arabia Saudí. El piloto madrileño se ha visto obligado a retirarse de la clasificación y la carrera en Jeddah por un problema de salud. Le sustituirá Oliver Bearman. De hecho, el piloto neerlandés podría ser, también, el quinto piloto con más poles en la historia de la Fórmula 1 para un mismo equipo (33 también de Jim Clark con Lotus). Max Verstappen (Red Bull) ha logrado 33 poles position en la Fórmula 1. De conseguirla en Jeddah, superará a Jim Clark y a Alain Prost para posicionarse como el quinto piloto en solitario con más poles en la historia de la competición (34). Sergio Pérez (Red Bull) ha logrado dos poles position en el Gran Premio de Arabia Saudí, siendo donde más ha conseguido en su carrera en la Fórmula 1. Con el segundo puesto en Baréin, se ha convertido en el noveno piloto en la historia de la competición en superar los 1500 puntos (1504 actualmente). El circuito de Jeddah es el tercero de más longitud del calendario actual de Fórmula 1 (6174 metros, por detrás de los 7004 de Spa y los 6201 de Las Vegas), aunque sí es el que más curvas tiene en la competición (27 – 11 a derecha y 16 a izquierda). ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos a una semana más de Fórmula 1! ¡Segundo gran premio de la temporada! ¡Hoy es el día de la clasificación con muchas ganas y toda la vista puesta en Jeddah! ¡Turno del Gran Premio de Arabia Saudí!

