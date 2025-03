Volver al inicio 71 ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de tremendo carrerón y de su narración! ¡Que pasen buena noche de domingo! ¡Les esperamos en Las Vegas en dos semanas! ¡Hasta la próxima! 71 Nuevo podio de Lando Norris y de nuevo sin triunfo... Ya son 13 sin victoria, récord histórico junto a Nick Heidfeld. 71 ¡Podio 106 de Fernando Alonso! ¡Ha igualado a Alain Prost como el cuarto piloto de la historia con más podios en la Fórmula 1! 71 ¡Victoria 52 de Max Verstappen, que ya es el cuarto piloto en solitario con más victorias y está a solo unad e Sebastian Vettel por la tercera posición! 71 ¡TREMENDA CARRERA! ¡Alonso consigue el podio tras una pelea brutal con Checo Pérez! 71 ¡PODIO PARA FERNANDOOOOOOOOOOO! ¡AGUANTÓ LA TERCERA POSICIÓN! 71 ¡VICTORIA PARA MAX VERSTAPPEN! 71 ¡VUELVE A PASAR FERNANDO A PÉREZ! 71 ¡ÚLTIMA VUELTA! 71 ¡PASA PÉREZ A ALONSO! 70 ¡DOS VUELTAS PARA EL FINAL! 69 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! 67 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! 65 ¡VUELVE A AGUANTAR FERNANDO! ¡Increíble pelea por el podio! 63 ¡Sale Alonso muy bien de las curvas y hace muy complicado que Pérez pueda adelantarle en la recta! 60 ¡SIGUE LA DEFENSA FÉRREA DE ALONSO! 59 ¡OBLIGAN A RUSSELL A RETIRAR EL COCHE! ¡No puede continuar el Mercedes! 57 ¡Tremenda defensa de Fernando Alonso! ¡No termina Pérez de meterle el morro para adelantarle! 57 ¡Alonso sigue aguantando las acometidas de Pérez! 57 ¡ENTRA VERSTAPPEN! 55 ¡SIGUE AGUANTANDO ALONSO A PÉREZ! 53 ¡MALA PARADA DE STROLL! ¡Sainz se queda cerca del canadiense! 53 ¡PÉREZ EN ZONA DE DRS CON ALONSO! 52 ¡ENTRA SAINZ! 52 ¡Se acerca Pérez a Alonso! ¡Veremos cómo se defiende esta vez el asturiano! 49 ¡Sainz y Stroll por delante de Alonso, pero tienen que parar! ¡Virtualmente, Alonso sigue tercero y puede gestionar con gran ritmo por delante de Pérez! 48 ¡GRAN PARADA DE ALONSO! ¡SALE DELANTE DE CHECO PÉREZ CON BLANDOS NUEVOS! 47 ¡También paró Hamilton, pero no hizo buena parada! ¡Sale detrás de Ocon! 47 ¡ENTRA PÉREZ! ¡Intenta hacer el undercut a Fernando Alonso! 46 ¡Entra Russell! ¡Pone blando usado! Pero quedan muchas vueltas aún. 46 Cada vez es más grande la brecha entre Alonso y Pérez. 45 Pérez cada vez más lejos de Alonso. Ya son otra vez casi tres segundos. 43 ¡GASLY PASA A RUSSELL! 42 ¡Alonso aumenta ligeramente la diferencia con Pérez mientras Stroll empieza a acercarse al mexicano! 41 ¡Está Gasly detrás de Russell! Aumentan los problemas para Mercedes. 40 ¡SE RETIRA BOTTAS! ¡Los dos Alfa Romeo, con averías! ¡Se retira el finlandés! 40 Ahora cabría esperar que Stroll pudiera alcanzar a Pérez. Juntar a los dos Aston Martin podría ser clave para acabar en 3ª y 4ª posición... 39 Tremendo el ritmo de Verstappen y Norris. Los únicos con vueltas a 1:14. Alonso, ya es ligeramente más rápido que Pérez. 38 ¡Empieza a ganar algo más de diferencia Alonso con Pérez! ¡Tremendo cómo está aguantando al mexicano! 38 ¡TREMENDO ADELANTAMIENTO DE SAINZ A HAMILTON! ¡Le gana la partida a los dos Mercedes! 36 ¡Aguanta Fernando por ahora con Checo aún fuera del DRS! 35 ¡SAINZ PASA A RUSSELL! ¡Lo hace sin complicación! Ni siquiera puede pelearle la posición el británico en la segunda recta. 34 ¡SAINZ EN ZONA DE DRS CON RUSSELL! ¡Sufren los Mercedes en pista! 33 ¡Ya está Sainz detrás de los dos Mercedes! ¡En cualquier momento entra en zona de DRS y les podrá atacar! 31 Sainz recorta con Mercedes mientras Pérez sigue acercándose a Fernando Alonso. 30 ¡30 vueltas cumplidas! ¡Verstappen va de cabeza a la victoria con Norris consiguiendo un nuevo podio! ¡Queda mucho aún, pero parece que el pescado está vendido en lo más alto de la carrera! Pérez acabará cogiendo a Alonso. 29 Lleva muy buen ritmo Checo Pérez. Terminará alcanzando a Alonso sin duda. 28 ¡Stroll se pone quinto pasando a los dos Mercedes! 28 ¡Tremenda parada la de ambas escuderías! ¡Verstappen sigue delante del McLaren! 28 ¡ENTRAN VERSTAPPEN Y NORRIS! 27 ¡ENTRAN GASLY Y TSUNODA! ¡Alonso regresa a la tercera posición! Le toca defenderse de Pérez, que viene detrás... 27 ¡ENTRA SAINZ A BOXES! 26 ¡BUENA PARADA DE ASTON MARTIN! ¡Sale bien Fernando! 26 ¡ENTRA FERNANDO A BOXES! 25 ¡PASA STROLL A RUSSELL! 25 Stroll se pega a Russell. Aston Martin tiene mejor ritmo que Mercedes. 24 ¡Se retira Zhou! No puede continuar el piloto chino. Parece tener algún tipo de avería. 23 ¡PASA PÉREZ A HAMILTON! 23 ¡ENTRA STROLL! ¡Lo hace para protegerse de Sainz! 23 Los tres primeros siguen en pista. No han tenido una degradación tan fuerte como los demás y siguen aguantando. 22 ¡Muchos mantienen el blando! ¡Pero va llegando el momento de entrar! 21 ¡Tremenda parada la de Red Bull! Sale Pérez, sin embargo, detrás de Hamilton. 21 ¡ENTRA PÉREZ! 20 ¡Russell sale justo detrás de Hamilton! Tienen a Ocon detrás, que ya cambió neumáticos. 20 ¡ENTRA RUSSELL! 20 Vuelta 20 y entramos en el límite de vida de los blandos... 19 ¡ENTRA HAMILTON A BOXES! 18 ¡PASA PÉREZ A HAMILTON! ¡La defiende en la segunda recta y le gana la partida al británico! 18 ¡YA ESTÁ PÉREZ A REBUFO DE HAMILTON! 16 ¡Tremenda carrera de Valtteri Bottas! Ya ha remontado ocho posiciones el finlandés y ha entrado en zona de puntos. 15 Verstappen, Norris y Alonso siguen delante sin mucho peligro por detrás. 14 ¡PÉREZ PASA A RUSSELL! ¡George le devuelve el ataque en la segunda recta, pero el mexicano consigue imponerse en la salida de la curva cinco! 13 Estamos en un momento de carrera donde la gestión de neumáticos es la tónica dominante. No hay mucha presión ofensiva, salvo en la caravana provocada por Hamilton. 11 Checo está pasándolo mal intentando pasar a los dos Mercedes. Se impacienta el mexicano e intenta atacar a Russell. 10 Hamilton es ahora la cabeza de un tren de monoplazas. Muchos detrás de los dos Mercedes con Russell haciendo de escudero. 9 ¡Verstappen se aleja ahora y Alonso se acerca a Norris! 8 ¡TREMENDO ATAQUE Y DEFENSA ENTRE NORRIS Y VERSTAPPEN! ¡Juegan con fuego! 8 Es importante la gestión de los blandos en estas primeras vueltas. La estrategia en paradas, puede ser vital para conseguir puntos, podio o, incluso, la victoria. 7 ¡Norris se acerca a Verstappen! Intenta atacar al Red Bull con Alonso separándose del McLaren, pero también de Mercedes. 6 ¡Los dos Mercedes están juntos y pueden aliarse para atacar a Fernando! 6 ¡SE ACTIVA EL DRS! 5 ¡Todos en fila, momentos de ataques con rebufos y DRS! 4 ¡GRAN SALIDA DE FERNANDO! ¡Se pone tercero pasando a Hamilton! ¡Peor lo tuvo Stroll, que perdió posiciones! 4 ¡ARRANCAN DE NUEVO LOS PILOTOS! ¡SE REANUDA LA CARRERA! 4 ¡TODOS LISTOS PARA LA RE-SALIDA! 3 ¡Arrancan los pilotos! ¡Pequeña vuelta de formación para volver a colocarse en la parrilla de salida! ¡Veremos si ahora Aston Martin y Sainz no se quedan parados en la salida! 3 Piastri y Ricciardo reanudarán la carrera desde el pitlane. 3 ¡Se reanudará en 10 minutos! A las 14:31 en hora local, las 18:31 en España, 17:31 en las Islas Canarias. 3 ¡VA A HABER RE-SALIDA EN PARRILLA! ¡Queda ver si Piastri y Ricciardo terminarán por unirse al resto de sus compañeros! 3 ¡Todos a boxes a esperar la reanudación de la carrera! 2 ¡BANDERA ROJA EN PISTA! ¡Se suspende momentáneamente la carrera! Mucho que limpiar y arreglar en los muros. 2 Se ve en la repetición lo que pasa en el accidente. Albon adelanta a Hulkenberg, tiene un toque con el Haas, y se lleva por delante a Magnussen cuando ya pierde el control. 1 ¡Salieron muy mal los Aston Martin, y Hamilton y Norris adelantaron a ambos pilotos! Peor Stroll, que también fue adelantado por Alonso. 1 ¡SAFETY CAR EN PISTA! ¡Vaya comienzo! ¡Albon y Magnussen tuvieron un accidente feo y se para la carrera detrás del coche de seguridad! 1 ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡Perdió el control del coche, trompeó y se fue al muro! ¡CUIDADO! ¡BANDERA AMARILLA! ¡Leclerc está en el muro en la curva siete! ¡Vuelta de formación! ¡Todo listo en Interlagos! ¡Nos acercamos a la hora de inicio de la carrera! ¡Hay problemas en el coche de Hamilton y los mecánicos trabajan a contrarreloj! Fernando Alonso ha abandonado en cada una de las dos últimas carreras disputadas. De verse obligado a retirarse también en Brasil, lo hará en tres carreras seguidas por primera vez desde 2018 (Mónaco, Canadá y Francia). Sería el 15º piloto con más abandonos en la historia de la Fórmula 1 (78, como Graham Hill y Johnny Herbert). Lando Norris ha finalizado cada uno de los últimos 20 grandes premios que ha disputado, siendo su mejor racha personal y la mejor de cualquier piloto de McLaren en la historia de la Fórmula 1. Lando Norris (McLaren) ha conseguido 12 podios en Fórmula 1, todos ellos sin ganar una sola vez. Se trata del segundo registro más alto en la historia de la Fórmula 1 (12 también de Stefan Johansson) y, de repetir en Brasil sin victoria, igualará a Nick Heidfeld en el primer puesto (13). George Russell vuelve al circuito donde más puntos ha conseguido en su carrera en la Fórmula 1 (34), aunque todos ellos los logró en tan solo una participación: la de 2022, con victoria (25), vuelta rápida (1) y victoria en el sprint (8) y no sumar ninguno en sus dos compromisos anteriores. Carlos Sainz ha logrado 16 podios con Ferrari en la Fórmula 1. De lograrlo en Brasil, el piloto español igualará a Alberto Ascari como el 13er piloto de la Scuderia con más podios en la historia de la competición (serían 17, superando a Phil Hill, Mike Hawthorn, Jean Alesi y Jacky Icks). Red Bull ha conseguido vencer en 18 carreras en 2023. Se trata del segundo registro histórico más alto en un año en toda la historia de la Fórmula 1 y solo está a una más de igualar las 19 de Mercedes en 2016. De hecho, con un 94.7% de triunfos en las carreras disputadas (18/19) es el porcentaje más alto en un año en toda la historia de la competición superando a McLaren en 1988 (93.8 – 15/16). De conseguir el triunfo en Brasil, Max Verstappen se convertirá en el cuarto piloto en solitario con más triunfos en toda la historia de la Fórmula 1 superando a Alain Prost (serían 52 por las 51 del francés) y estará a solo una de igualar el tercer puesto: 53 de Sebastian Vettel. Max Verstappen (Red Bull), puede lograr el máximo registro histórico de podios en un año en la Fórmula 1. Serían 19 de lograrlo en Brasil, superando el récord que él mismo consiguió en 2021. Ha subido al cajón en 18 de las 19 carreras de esta temporada (94.7%) y solo Michael Schumacher en 2002 tiene un porcentaje superior en la historia de la competición (el 100% - 17/17). Con la sesión de hoy, se disputará la 40ª carrera en el circuito del autódromo José Carlos Pace, siendo el séptimo circuito que logra albergar 40 carreras en la historia de la Fórmula 1. 16 de los últimos 18 ganadores del Gran Premio de Brasil han partido desde la primera línea de la parrilla de salida (nueve de ellos desde la pole position). Los dos últimos en hacerlo fuera de esas posiciones fueron Lewis Hamilton en la edición de 2021 (10º) y Kimi Raikkonen cuando salió tercero en 2007 en la carrera donde se proclamó campeón de F1. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos al gran día del fin de semana de Fórmula 1! ¡Hoy es día de carrera en Interlagos! ¡Se espera mucha emoción durante la prueba como ocurrió en el sprint!

Volver al inicio 1 ¡Tremenda carrera! ¡Esperamos que hayan disfrutado de ella y de su retransmisión! ¡Les esperamos mañana con la carrera larga, esperando que tenga la misma emoción o más que el sprint! ¡Que tengan buena noche de sábado y hasta mañana! 1 Así las cosas, el sprint acaba de la siguiente manera: Max Verstappen, Lando Norris, Sergio Pérez, George Russell, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton y Carlos Sainz. 1 Increíble el ritmo de los AlphaTauri. Tsunoda puntúa y Ricciardo se quedó muy cerca de pelear a Sainz por el octavo puesto. 1 ¡Tremenda carrera al sprint hemos visto, con mucha pelea y adelantamientos y que ha terminado con una gran remontada de Aston Martin! ¡Parece que han vuelto! Sin embargo, no fue suficiente para remontar hacia los puntos. 1 ¡VICTORIA PARA MAX VERSTAPPEN! ¡Una más para el neerlandés! 1 ¡ÚLTIMA VUELTA! 1 ¡No parece que quede tiempo suficiente para que Ricciardo pase a Sainz, por lo que tenemos ya, prácticamente, a los pilotos que puntúan: Verstappen, Norris, Pérez, Russell, Leclerc, Tsunoda, Hamilton y Sainz! 1 ¡RICCIARDO PASA A PIASTRI! 1 ¡Ahora se pelean Tsunoda y Hamilton! ¡Lo cual beneficia sobremanera a un Leclerc que veía al japonés cerca en el retrovisor! 1 ¡ÚLTIMAS TRES VUELTAS! 1 ¡SUFRE PIASTRI! ¡Ricciardo y Alonso vienen muy ofensivos por detrás y quieren pasar al McLaren! 1 ¡Cinco vueltas para el final! ¡Piastri empieza a tener dificultades y los Ferrari se alejan, aunque Tsunoda sigue a la estela de Leclerc por la sexta posición! 1 ¡SAINZ APRIETA! ¡Se empieza a alejar de Piastri! 1 ¡Stroll pasa a Gasly! ¡Parece que el ritmo de Aston Martin de ayer no fue un espejismo, y la mala suerte de la qualy del sprint les ha pasado factura, pero son los que más posiciones han ganado en el sprint por ahora! 1 ¡Siete vueltas para el final! ¡El podio parece totalmente definitivo, pero los últimos tres puestos por los puntos están en juego! 1 ¡Tsunoda está en zona de DRS con Leclerc! 1 ¡Tremenda la pelea por entrar en puntos! ¡Ahora Sainz tendrá que defenderse de Piastri con Alonso ya atacando a un Ricciardo a rebufo del australiano! 1 ¡Piastri se pone noveno y pasa a Ricciardo! ¡Alonso también ha ganado su posición con Gasly! 1 ¡Dies vueltas para el final! ¡Verstappen y Norris siguen aumentando su ventaja, con el británico sin alejarse del Red Bull, pero Pérez ya está a 8 y 6 segundos respectivamente! 1 ¡Tremenda la pelea entre Sainz y Ricciardo, con adelantamientos constantes, pero por ahora el madrileño se mantiene por delante! 1 ¡Stroll pasa a Ocon y los dos Aston Martin ya están juntos! ¡Gasly, por delante! 1 ¡Superamos el ecuador de esta carrera al sprint con una emoción total! ¡No hay excesiva brecha en las diferencias! 1 ¡VUELVE A RECUPERAR SAINZ! 1 ¡PASA RICCIARDO A SAINZ! ¡Tremendo ritmo de AlphaTauri! 1 Gran carrera de Tsunoda, todo el trayecto pegado a Leclerc. Sainz no se acerca al japonés y empieza a provocar un tapón con cinco monoplazas detrás... 1 ¡Décima vuelta de esta carrera al sprint! Max Verstappen sigue líder con Norris segundo. Pérez vuelve a la tercera posición con Russell volviendo a pelearle el podio. 1 Hamilton empieza a ser la cabeza de una caravana de vehículos que no acaba de ver a Leclerc alcanzando al Mercedes... 1 ¡RUSSELL RECUPERA LA TERCERA PLAZA! ¡Tremenda pelea con Pérez! Aprovechando el rebufo, el DRS y las dos rectas. 1 ¡SE PONE PÉREZ TERCERO! 1 Se empieza a normalizar la carrera en las primeras posiciones. Verstappen se aleja de Norris y Russell del británico. Por detrás, las cosas empiezan a apretarse, aunque el podio parece decidido. Solo Pérez puede adelantar a Russell. 1 ¡ALONSO SE PONE 12º! ¡Se quita a los Haas de encima y enfila camino para pillar a Gasly! 1 Los Ferrari se mantienen conservadores en el meollo de la pelea, pero en puestos de puntos, con Leclerc sexto y Sainz octavo. 1 ¡NORRIS PASA A RUSSELL! 1 ¡Alonso pasa a Hulkenberg! Ahora trata de acercarse a Magnussen. 1 ¡PÉREZ PASA A HAMILTON! ¡Tremenda pelea entre el mexicano y el británico! 1 ¡RUSSELL PASA A NORRIS! ¡Se coloca segundo y persigue a Max! 1 Sigue la fila india de monoplazas, sin mucha diferencia entre todos, con Verstappen liderando. 1 Alonso sufre con los Haas, no termina de ganar la posición con Magnussen y Hulkenberg. 1 ¡Tremenda salida! ¡Verstappen adelantó a Norris en la primera curva! ¡Alonso aprovechó para ganar un par de posiciones! ¡Piastri se fue a la hierba, pero mantuvo la décima posición! 1 ¡ARRANCA LA CARRERA AL SPRINT! ¡PILOTOS EN SUS PUESTOS! ¡SE ENCIENDE EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA VUELTA DE FORMACIÓN EN INTERLAGOS! ¡Todo a punto para la carrera al sprint! ¡Todos con blandos salvo los dos Haas y Sargeant, que salen con medios! ¡10 minutos para que arranque la carrera al sprint! ¡Últimos momentos para prepararse! Nos esperan emociones fuertes... Se vuelve a cerrar el pit lane. Todos los coches ya están preparados en sus posiciones de salida para afrontar la carrera al sprint... En media hora tendrá lugar el inicio de la carrera al sprint, siempre y cuando no haya ningún imprevisto en la pista como sucedió ayer. Tras una clasificación para la carrera muy buena de Aston Martin, en el sprint saldrán desde la 15ª (Alonso) y desde la 17ª (Stroll) posición. La clasificación del sprint ha estado marcada por el accidente de Ocon, que además echó la culpa a Fernando Alonso cuando el asturiano no tuvo nada que ver. Pérdida de control por parte del piloto de Alpine que se llevó por delante al Aston Martin. El neerlandés es, también, quien más poles ha logrado (6, las mismas que el resto juntos tras la conseguida por Lando Norris). Max Verstappen ha vencido seis carreras al sprint en la Fórmula 1, un triunfo más que el resto de los pilotos juntos (2 de Valtteri Bottas y 1 de George Russell, Sergio Pérez y Oscar Piastri). Hoy parte desde la segunda posición. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos a la narración de la carrera al sprint del Gran Premio de Fórmula 1 de Sao Paulo! ¡Mucha expectación tras una qualy movida hace escasas horas!