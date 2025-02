Volver al inicio 71 ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la carrera y de la narración! ¡Que pasen buena noche de domingo y hasta la próxima! 71 Con el podio de Leclerc (que vuelve a sumar una nueva pole sin victoria), ya son 805 los podios de Ferrari en la Fórmula 1. Los últimos tres fueron de Carlos Sainz. 71 Ya son 65 las vueltas rápidas logradas por Lewis Hamilton, la cuarta en 2023. Ya son el doble que las logradas en 2022. 71 ¡Max Verstappen ha igualado a Alain Prost como el cuarto piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1 (51)! 71 ¡Récord de victorias en un año una vez más para el neerlandés, y ya son 16! 71 ¡Lewis Hamilton le quita la vuelta rápida al neerlandés en la última vuelta! 71 ¡VICTORIA PARA MAX VERSTAPPEN! 71 ¡ÚLTIMA VUELTA! 70 ¡DOS VUELTAS PARA EL FINAL! 68 ¡SE RETIRA STROLL! ¡Se baja del coche! ¡Los dos Aston Martin, fuera! 67 ¡SE TOCAN BOTTAS Y STROLL! ¡El contacto acaba con el canadiense haciendo un trompo y fuera del trazado con daños! ¡Entra a boxes! ¡Veremos si vuelve a salir! 67 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! 66 ¡NORRIS PRESIONA A RUSSELL! ¡Sigue de cerca al de Mercedes! 64 ¡Ocho vueltas! Nos acercamos al final de la prueba de una carrera que fue dominada de principio a fin por Max Verstappen. 62 ¡10 VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Todo el pescado parece vendido con un podio que formarán Verstappen, Hamilton y Leclerc! 60 ¡NORRIS PASA A RICCIARDO! ¡Ya va sexto! 57 ¡Norris pasa a Piastri! Parecen órdenes de equipo. Mucho más rápido el británico. 56 Ahora mismo, en posición de puntos: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Oscar Piastri, Alexander Albon y Nico Hulkenberg. 54 Salvo sorpresa mayúscula, Max Verstappen se va a proclamar vencedor del Gran Premio de Ciudad de México. Hamilton está cada vez más atrás y Ferrari no supone ningún riesgo. 51 Norris ya se sitúa octavo por detrás de su compañero Piastri. Gran carrera del piloto de McLaren. 49 ¡SE SALIÓ TSUNODA! ¡Tuvo un golpe con Piastri y el japonés perdió casi todas las posiciones! 48 ¡SE RETIRA ALONSO! ¡No puede continuar el de Aston Martin! 46 ¡Norris se pone undécimo! A un puesto de los puntos el de McLaren. 43 ¡HAMILTON SE PONE SEGUNDO! ¡Sainz, por ahora, sigue aguantando a Russell! 42 Siguen los problemas para Aston Martin. Alonso se pone último de nuevo. 40 Con medios, el ritmo es superior para los que eligieron este compuesto, pero con el paso de las vueltas le ganarán la batalla los duros. El tema es ver si quien eligieron el duro pueden aguantar las acometidas de los medios... 39 ¡Todo estabilizado! Caravana formada y solo queda ver si Mercedes -Russell con Sainz y Hamilton con Leclerc- adelanta a Ferrari. 36 ¡RE-SALIDA LIMPIA! ¡Todos en orden de nuevo! ¡Verstappen salió muy bien y se alejó de Leclerc! 35 ¡YA SALEN LOS COCHES A PISTA! ¡Todos a colocarse a la parrilla de salida! 35 ¡SE VA A REANUDAR LA CARRERA EN PARADO! ¡Se va a reanudar a las 15:13 hora local! En más o menos seis minutos. 34 ¡BANDERA ROJA! ¡SE SUSPENDE MOMENTÁNEAMENTE LA CARRERA! 34 ¡VERSTAPPEN ENTRA Y PONE DUROS NUEVOS! ¡Tremenda suerte para el neerlandés! ¡Peor para los Ferrari, que acababan de parar! 33 ¡SAFETY CAR EN PISTA! ¡Tremendo accidente de Magnussen! ¡Está el coche destrozado en la curva ocho! 32 Verstappen vuelve a ser líder, pero con 12 vueltas en sus neumáticos. 32 ¡ENTRA LECLERC! ¡Gran parada de Ferrari! Sale segundo por delante de Hamilton, que pasó a Sainz cuando hizo su parada en boxes. 31 Entró Alonso a boxes. El Aston Martin parece difícil de conducir ahora mismo. Está último el asturiano. 28 ¡Entra Ricciardo! Grandísima carrera del piloto australiano. Veremos si es capaz de mantenerla de aquí hasta el final... 27 ¡ENTRA RUSSELL! ¡Parada regular de Mercedes que ponen al joven piloto en 10ª posición! 27 Se pone Norris undécimo, con 14 vueltas en el duro y con todavía muchos por delante por entrar en boxes. 26 Mala parada del McLaren, que sale 10º. Hamilton ya se sitúa sexto buscando acercarse de nuevo virtualmente a Sainz. 26 ¡ENTRA PIASTRI! 25 ¡ENTRA HAMILTON! 24 13 segundos, más o menos, separan a Verstappen de Leclerc ahora mismo. Veremos lo que tarda el neerlandés en darle alcance. 23 Ferrari busca, claramente, la estrategia a una parada. Queda ver si la investigación a Leclerc después de la carrera acaba bien o mal para la Scuderia. 21 El líder de la carrera es Leclerc. Veremos si la apuesta de parar antes de Verstappen le sirve para mantener su primera posición cuando paren todos los de delante... 20 ¡ENTRA VERSTAPPEN! ¡Venía quejándose de la degradación de sus neumáticos! ¡Pone duros y sale séptimo! 19 Se va a investigar después de la carrera la posibilidad de que Leclerc haya conducido de una manera poco segura. Veremos en qué queda. 16 Verstappen domina. Leclerc se separa de Sainz, pero no puede dar alcance al Red Bull. Hamilton intenta acercarse al madrileño... 15 Ya hay una brecha entre Russell y Hulkenberg. Los que están detrás del Haas tienen complicado avanzar posiciones si no le adelantan... 12 ¡Norris a boxes! El británico deja los blandos atrás y pone los duros. 10 Los siete primeros se escapan y abren hueco con el resto de pilotos, con los dos Ferrari cerca de Verstappen, pero el neerlandés marca los tiempos a la perfección para evitar que estén a una distancia peligrosa... 9 Aston Martin empieza a verse con muchos problemas. Solo Ocon es más lento... 7 ¡Sorprende el ritmo de Ricciardo! El de AlphaTauri sigue en cuarta posición aguantando las acometidas de Hamilton. 6 Leclerc parece tener el alerón delantero tocado. Parece, también, no ser algo grave de cara a continuar en pista. 6 ¡Bandera verde! ¡Vuelve la normalidad a la carrera! 5 VIRTUAL SAFETY CAR. Hay restos de piezas en la zona donde hubo el golpe entre Leclerc y Pérez. 5 Hulkenberg empieza a ser la cabeza de una caravana de monoplazas en la octava posición. 4 Mal momento de Alonso, que ha perdido ya tres posiciones y está 16º. Verstappen continúa líder de la carrera con los dos Ferrari por detrás. 3 ¡El golpe con Leclerc deja fuera al mexicano, visiblemente cabreado! Se metían los dos junto a Verstappen e hicieron un sandwich al monegasco. 2 ¡SE TIENE QUE RETIRAR CHECO PÉREZ! ¡GOLPEA EL VOLANTE CON RABIA! ¡No puede continuar el mexicano! 1 ¡GRAN SALIDA DE VERSTAPPEN! ¡Se metió entre los dos Ferrari y se puso primero! ¡Peor parte tuvo Checo, que tuvo un golpe con un Ferrari y se salió del trazado! Se mete a boxes el mexicano. 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡Ya tenemos información de neumáticos! Todos salen con medios salvo Norris (blandos) y Albon y Ocon (duros ambos). ¡10 minutos para que comience la carrera! ¡Todos los pilotos están ya en sus puestos esperando a dar la vuelta de formación! ¡No se vayan muy lejos! Tal día como hoy, en 1998, nacía Lance Stroll. Es, también, el aniversario del Gran Premio de México de 2017, en el cual Lewis Hamilton se proclamaba campeón del mundo por cuarta vez en su carrera gracias a sumar tan solo dos puntos en dicha prueba (acabó 9º). Lance Stroll, de Aston Martin, llega al Gran Premio de la Ciudad de México tras ganar 13 posiciones en la carrera de Estados Unidos, siendo el mayor aumento de posición en su carrera en la Fórmula 1 (del 20º al 7º). Hoy vuelve a salir desde el pit lane tras romper la escudería la norma del parque cerrado. ¿Repetirá? Esteban Ocon (Alpine) ha sufrido hasta siete abandonos en 2023. Cinco de esos siete abandonos han sido en las últimas nueve carreras, tantos abandonos como en los 44 grandes premios anteriores en la competición. De hecho, si el británico alcanza podio, será superando al menos 14 posiciones. El último piloto que ganó tantas posiciones para subir al cajón fue Mark Webber en China 2011 (del 18º al 3º). Lando Norris (McLaren) ha conseguido 12 podios en Fórmula 1, todos ellos sin ganar una sola vez. Se trata del segundo registro más alto en la historia de la Fórmula 1 (12 también de Stefan Johansson) y, de repetir en México sin victoria, igualará a Nick Heidfeld en el primer puesto (13). Hoy sale 17º. Mercedes se encuentra en la cuarta racha en solitario más larga de grandes premios consecutivos en los puntos en la historia de la Fórmula 1 (56). Por delante, su mejor racha histórica en la competición: 62 entre Brasil 2012 y Rusia 2016. Con el podio conseguido en Estados Unidos, Carlos Sainz suma 16 con Ferrari en la Fórmula 1. De lograrlo en México, el piloto español igualará a Alberto Ascari como el 13er piloto de la Scuderia con más podios en la historia de la competición (serían 17, superando a Phil Hill, Mike Hawthorn, Jean Alesi y Jacky Icks). Ya son 17 las veces que Charles Leclerc ha conseguido la pole position y no ha logrado la victoria. ¿La defenderá hoy el monegasco? Red Bull ha conseguido vencer en 17 carreras en 2023. De lograr un triunfo más, será el segundo registro histórico más alto en un año en toda la historia de la Fórmula 1 y solo estará a una más de igualar las 19 de Mercedes en 2016. Max Verstappen (Red Bull), de subir al podio en México, igualará el máximo registro histórico de podios en un año en la Fórmula 1. Serán 18, récord que él mismo defiende tras los conseguidos en 2021. Ha subido al cajón en 17 de las 18 carreras de esta temporada (94.4%) y solo Michael Schumacher en 2002 tiene un porcentaje superior en la historia de la competición (el 100% - 17/17). Max Verstappen (Red Bull) tiene la oportunidad de firmar el mayor registro histórico de triunfos en un año de conseguir la victoria en México (serían 16, superando las 15 que él mismo consiguió en 2022). Además, el neerlandés igualaría a Alain Prost como el cuarto piloto con más victorias en la historia de la competición (serían 51). Con el abandono de Fernando Alonso en Estados Unidos, ya solo Max Verstappen puede completar el 100% de las vueltas esta temporada en la Fórmula 1. Solo Lewis Hamilton en 2019 y Michael Schumacher en 2002 lo han conseguido en una temporada al completo en la historia de la competición. El circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez es el tercero que más carreras ha visto en todo el continente americano (serán 22 durante este Gran Premio), solo superado por el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal (42) e Interlagos en Brasil (38). ¡Muy buenas noches en España, tardes en México, y sean bienvenidos a la narración de la carrera del Gran Premio de Ciudad de México! ¡Otro cierre de fin de semana con Fórmula 1!

Q3 ¡Sin más, nos despedimos! ¡Les esperamos mañana con los posibles cambios de posición en parrilla si dirección de carrera aplica sanciones! ¡Nos espera una carrera apasionante! ¡Que tengan buena noche! Q3 Nuevo desastre de Aston Martin, que tendrá que remar mucho si quiere puntuar mañana en carrera. Q3 Ferrari no completaba una primera línea conjunta desde Mónaco en 2022. Ya lo hizo en México en 2019 con Leclerc y Sebastian Vettel. Q3 Ya son 22 poles position de Charles Leclerc e iguala a Fernando Alonso en la 14ª posición histórica en la Fórmula 1. Q3 ¡Verstappen saldrá tercero por delante de Ricciardo, que ha ganado la partida a Pérez! Hamilton, Piastri, Russell, Bottas y Zhou completan el top 10. Q3 ¡PRIMERA LÍNEA PARA FERRARI! ¡Primera vez que Ferrari ocupa las dos primeras posiciones! Q3 ¡POLE POSITION PARA CHARLES LECLERC! Q3 ¡VUELTAS LANZADAS! ¡Los Mercedes serán los últimos en completar tiempo! Q3 ¡COMIENZAN A SALIR A PISTA! ¡Última vuelta para los participantes en la Q3! Q3 ¡TIEMPAZO DE LOS DOS FERRARIS! ¡Leclerc por delante de Sainz! ¡Copan la primera línea por ahora! Q3 ¡COMIENZAN LA PRIMERA DE LAS VUELTAS LANZADAS! Q3 ¡COMIENZA LA Q3! ¡Comienzan a salir los pilotos según se puso el semáforo en verde! Q2 ¡BORRAN LA VUELTA DE ALBON! ¡Queda eliminado el tailandés y entra Zhou en Q3! Q2 Hamilton, Verstappen y Russell copan los tres primeros puestos, con un Ricciardo rapidísimo con el AlphaTauri en cuarta posición. Pérez, octavo. Leclerc ha pasado sexto y Sainz ocupa el corte en décimo lugar. Q2 ¡FIN DE LA Q2! ¡Duro varapalo para Aston Martin y también para Alpine! Q2 ¡ALONSO SE QUEDA FUERA DE Q3! Q2 ¡VUELTA LANZADA! Q2 ¡Los pilotos vuelven a salir a pista! ¡Apenas quedan pilotos sin investigación! Va a ser una noche movidita para dirección de carrera... Q2 Todos en el garaje antes de afrontar la última vuelta de la Q2... Q2 Tiene problemas Albon. Se queja por r adio de que tiene que haber algo mal en el monoplaza. Q2 ¡Vuelta lanzada para la mayoría de pilotos en pista! ¡Por ahora, dominio de Verstappen! Q2 ¡Empiezan a salir todos los pilotos a pista! ¡No importa las investigaciones en estos momentos y toca apretar en busca de la Q3! Q2 Hay muchas investigaciones anotadas. Adelantamientos con bandera amarilla, parar en el pit lane... Veremos qué decide dirección de carrera de aquí a la parrilla de salida. Q2 ¡COMIENZA LA Q2! Q1 ¡Le han quitado el tiempo de vuelta a Sargeant! Sale último por detrás de Norris. Q1 El más rápido fue Max Verstappen seguido de Piastri. Ricciardo el tercero más rápido. Q1 ¡FIN DE LA Q1! ¡La bandera amarilla ha impedido la mejora de casi todos los pilotos! ¡Lando Norris se ha quedado fuera de combate en última posición! Q1 ¡TROMPO DE FERNANDO ALONSO EN LA SALIDA DE LA CURVA 3! ¡Se queda en pista el monoplaza y bandera amarilla! Q1 ¡PROBLEMAS PARA NORRIS! ¡Se salió en una curva y pudo dañar el coche por debajo! Q1 ¡EMPIEZAN A SALIR DE NUEVO! ¡Momento de dar una última vuelta en busca del pase a Q2! Q1 Todos al garaje... Últimos momentos para afrontar una vuelta más. Norris y Sargeant han visto sus tiempos eliminados. Q1 La evolución de la pista está siendo brutal. Todos mejoran con mucha diferencia de una vuelta a otra. Muchos van a tener que salir y hasta con neumático nuevo... Q1 ¡Comienza a haber tráfico serio en pista! ¡Hay hasta cuatro pilotos con medios: los dos McLaren y los dos Mercedes! Q1 ¡Vuelta lanzada para Red Bull, Mercedes y McLaren! Q1 ¡Solo cuatro pilotos en pista por ahora! ¡Vuelta lanzada mientras Magnussen completa la primera vuelta! Q1 ¡COMIENZA LA Q1! ¡10 minutos para que tenga lugar el inicio de la Qualy en México! Últimos momentos para los reglajes de los monoplazas de cara a preparar la sesión. La sorpresa del día, por ahora, ha sido la de Williams, con Alexander Albon siendo el segundo más rápido en los Libres 3 a tan solo 70 milésimas de Max Verstappen. ¿Darán que hablar cuando acabe la qualy? Y de nuevo, es otro finde catastrófico por ahora para Aston Martin. Stroll (10º) y Alonso (16º) en los Libres 1, 18º y 20º en los Libres 2 y 14º y 17º en los Libres 3. ¿Les pasará factura en la qualy? Durante los libres, la parte dominante se la ha llevado Max Verstappen, siendo el más rápido durante las tres sesiones de entrenamiento. Ya son 17 las veces que Charles Leclerc ha conseguido la pole position y no ha logrado la victoria (21 poles en total). Es el 7º piloto con más poles sin triunfo en la historia de la Fórmula 1 superando a Mika Hakkinen y René Arnoux (16 ambos). El Gran Premio de México ha visto a 11 poleman diferentes en las últimas 11 ediciones de esta prueba (Ayrton Senna, Gerhard Berger, Riccardo Patrese, Nigel Mansell, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Valtteri Bottas y Max Verstappen), siendo Ayrton Senna en 1988 y 1989 el último en revalidar la pole position. Max Verstappen fue el poleman en la última edición (2022). 10 de los últimos 13 ganadores del Gran Premio de México han partido desde la primera línea de la parrilla (7 desde la pole y 3 desde la segunda posición), con Max Verstappen ganando desde la pole position en 2022. De lograr ambas, pole y triunfo, en esta edición, el neerlandés será el primer piloto en la historia de este gran premio en hacerlo en dos ocasiones de forma consecutiva. ¿Repetirá Max? ¡Muy buenas noches en España, tardes en México! ¡Bienvenidos a otro fin de semana más de Fórmula 1! ¡Recta final del calendario y llega el turno del Gran Premio de la Ciudad de México!

