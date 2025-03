Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Que pasen buen domingo y les esperamos el próximo fin de semana en la última carrera del año! Final Piastri se ha llevado la vuelta rápida. Es la segunda que consigue tras lograrla también en Italia este mismo año. 50 Ya son 19 poles sin victoria de Charles Leclerc, e iguala a Nelson Piquet como el quinto piloto con más poles sin triunfo en la historia de la Fórmula 1. 50 Max Verstappen iguala a Sebastian Vettel como el tercer piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1 (53 ambos). 50 Los 10 primeros quedan: Max Verstappen, Charles Leclerc, Checo Pérez, Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, George Russell, Fernando Alonso y Oscar Piastri. 50 Tras la penalización de cinco segundos a Russell por el choque con Verstappen, acaba 8º. 50 ¡LECLERC PASA A PÉREZ EN EL ÚLTIMO MOMENTO Y PASA SEGUNDO! ¡EL MEXICANO, TERCERO! 50 ¡VICTORIA PARA MAX VERSTAPPEN! ¡YA SON 53 DEL NEERLANDÉS! 50 ¡ÚLTIMA VUELTA! 48 ¡TSUNODA CON PROBLEMAS! ¡Se sale del trazado por la misma vía de servicio que Hulkenberg y abandona! 48 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! 47 ¡Se mete por una de las vías de servicio y parece que el Haas abandona! Sigue la carrera con normalidad. 47 ¡HULKENBERG PARADO! 47 ¡LECLERC SE PEGA A PÉREZ! ¡Aguantan los neumáticos del Ferrari! 46 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Hamilton persigue a Alonso por la octava posición! 45 ¡Leclerc y Ocon empiezan a tener problemas con los neumáticos, de más edad que sus perseguidores! 44 ¡ALONSO ADELANTA A GASLY! ¡Se pone octavo! 44 ¡Sainz pasa a Gasly! ¡Ahora es turno de Alonso de pasar al francés! 44 ¡Entra Piastri! ¡No le aguantan más las ruedas al australiano! 43 ¡Se pasó de frenada Leclerc en la entrada a la recta y el mexicano le pasa sin dificultad! 43 ¡Pérez pasa a Leclerc y se pone segundo! 42 ¡Stroll pasa a Gasly y se pone sexto! Russell viene con mucho ritmo por detrás. 41 ¡10 VUELTAS PARA EL FINAL! 40 ¡Se pasó de trazada el tailandés y lo aprovecharon los dos españoles para entrar en zona de puntos! 40 ¡SAINZ Y ALONSO PASAN A ALBON! 40 ¡Russell pasa a Albon! ¡Se quita el hueso del Williams! Stroll lo hizo unas vueltas antes y ya se ha alejado de la pelea. 38 Albon está provocando una caravana por detrás. Russell sufre para adelantar al Williams con Sainz, Alonso y Hamilton por detrás. 37 ¡VERSTAPPEN SE PONE LÍDER! ¡Pasa a Leclerc con solvencia! 37 14 vueltas para el final. Leclerc va a sufrir mucho con el neerlandés ya en zona de DRS. 36 ¡¡VERSTAPPEN SE PONE SEGUNDO! ¡Ya enfila dirección hacia Leclerc! 36 ¡LECLERC RECUPERA EL LIDERATO! 35 Ocon está provocando una caravana de monoplazas que va desde la quinta posición hasta al 13ª, 35 Max Verstappen vuela en pista y se acerca a Leclerc. El doblete de Red Bull, más cerca. 34 ¡OCON PASA A GASLY! ¡Pelea de compañeros! Esto ya ha acabado mal en otras ocasiones... 33 ¡VERSTAPPEN PASA A PIASTRI! ¡Se pone tercero! 32 ¡CHECO PÉREZ SE PONE LÍDER! 31 ¡Verstappen se pone cuarto! Pasa a Gasly y ahora tendrá que dar alcance a Piastri. 30 ¡Verstappen se pega a Gasly! 29 ¡No hay mucho agarre por ahora! ¡Poca temperatura en los neumáticos y los monoplazas se deslizan! 29 ¡PIASTRI SE PONE TERCERO! 29 ¡Alonso pasa a Sargeant! ¡Sainz se pega a Russell ahora! 29 ¡Sanción de cinco segundos para Russell por provocar el choque con Verstappen! 28 ¡BANDERA VERDE EN PISTA! ¡MANDA LECLERC! 28 ¡FINAL DE SAFETY CAR! 28 Sainz va décimo con Alonso 12º. Sargeant, en el medio de los dos españoles. Verstappen va quinto, por detrás de Piastri. 27 Se investiga ya el incidente entre Russell y Verstappen. Parece culpa clara del británico. 27 Leclerc, Pérez y Gasly copan las tres primeras posiciones ahora mismo. 27 En principio, no debería haber más entradas a boxes. ¡Veremos qué tal de aquí hasta el final! 27 ¡SAFETY CAR EN PISTAAAA! ¡Tremenda noticia para los que hicieron la parada en las primeras vueltas, entre ellos Alonso y Sainz! 26 ¡Verstappen parece estar ok! ¡Le dicen que todo está bien en telemetría! ¡Russell sí debería tener problemas! 25 ¡SE TOCAN RUSSELL Y VERSTAPPEN! ¡Severas piezas en la pista! ¡El Mercedes, dañado! ¡Fue en la curva 12, justo antes de la recta! 24 ¡Tambien pasa Verstappen a Carlos! Ambos lo hicieron en la recta antes de la curva 14. 24 ¡Russell pasa a Sainz! 23 Durísima carrera. Pérez lidera de manera virtual. Leclerc va tercero y habiendo parado con gomas mucho más frescas que Stroll (2º) y el mexicano. 22 ¡Russell pasa a Alonso! No tardará demasiado Verstappen en pasar al asturiano. 22 ¡LLAMAN A LECLERC! ¡Entra a boxes! 21 Leclerc aguanta con los neumáticos medios, aunque no debería tardar en entrar a boxes. 20 ¡Verstappen se pone octavo y ya va camino de perseguir a Russell! 19 ¡Alonso se pone sexto por detrás de Sainz! 19 ¡PÉREZ SEGUNDO! ¡El neumático duro es la mejor elección! 18 ¡Leclerc, Ocon, Pérez forman parte ahora de las tres primeras posiciones! Muchísimo movimiento. 17 ¡SAINZ SE PONE SEXTO Y ALONSO OCTAVO! ¡Tuvo un toque Hamilton con Piastri y el británico no tiene ritmo! 17 ¡Carrusel de paradas! ¡Mala organización de McLaren, que tardaron en sacar una rueda! 16 ¡LECLERC PASA A MAX! ¡Llaman a Verstappen a boxes! 16 ¡Sainz adelanta a Zhou y ya está en zona de puntos! 16 ¡ENTRA RUSSELL! ¡Leclerc pelea con Verstappen por el liderato! 15 ¡Funciona muy bien el neumático duro! 14 ¡Entramos en la ventana de duración de los neumáticos medios! ¡Piastri, con duros, sigue progresando y ya va séptimo! Sargeant empieza a diluirse. 14 ¡Van mejorando los tiempos y fruto es la retahíla de vueltas rápidas! 13 ¡Posibles problemas para Sainz! Hay mucha temperatura en el coche y tienen riesgo de tener que parar el coche. Carlos dice que tratará de enfriarlo. 12 ¡Pérez ya va 12º! Sigue escalando posiciones mientras Sainz, Alonso siguen estancados por detrás. 12 Verstappen se mantiene en la primera posición con una distancia prudencial sobre Leclerc, aguantando el ritmo, aunque no lo suficiente tras los cinco segundos de sanción. 11 ¡Pérez adelanta a Stroll! ¡Sainz adelanta a Fernando Alonso! ¡Sigue la batalla en la parte de atrás! 10 ¡Buena carrera, por ahora, de Oscar Piastri Ahora pelea con Magnussen por el octavo puesto y se han realizado varios adelantamientos en la recta larga antes de la curva 14. 9 ¡Vuela Verstappen en pista! ¡Se activa el DRS! 8 ¡CINCO SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA VERSTAPPEN! ¡Se lleva sanción por echar a Leclerc en la primera curva de la salida! 7 ¡Tremenda pelea en la parte de atrás entre Pérez, Alonso y Sainz! 7 ¡Devuelve el Ferrari el adelantamiento al Aston Martin! 7 ¡Alonso pasa a Sainz en la parte de atrás por la 17ª plaza! 6 ¡Bandera verde! ¡Verstappen manda en la re-lanzada! 6 ¡Se retira el Safety Car al final de esta vuelta! 6 Rodarán los monoplazas una vez más con Safety Car. Los nueve primeros van con medios, mientras que del 10 al 19º, solo Tsunoda (blandos) y Ricciardo (medios) van con un compuesto que no sea el duro. 5 Repasamos la actualidad de la carrera. Verstappen lidera con Leclerc segundo. Una salida caótica ha provocado que varios de los principales, como Sainz, Pérez y Alonso, se vieron gravemente perjudicados por esto y se encuentran en las últimas posiciones. 4 ¡Tremendo accidente del británico! ¡Perdió el control del coche, golpeó fuerte el muro y se fue, por suerte, sin control a la escapatoria! En otro lado del circuito, podría haber tenido un golpe mucho más feo. 4 ¡NORRIS A LA ESCAPATORIA DE LA CURVA 12! ¡SAFETY CAR EN PISTA! ¡Golpe feo del piloto de McLaren, que se ve obligado a retirarse! 3 ¡Se va a investigar la salida de la carrera! La curva 1 ha sido un caos y será mirada con lupa. 3 ¡BANDERA VERDE! ¡Normalidad en pista! 3 ¡Verstappen va líder! Consiguió adelantar a Leclerc en la primera curva. Hubo muchos pilotos que se salieron de la trazada. 2 ¡Pérez a boxes! Tuvo un ligero toque en la salida. Tuvo que cambiar el morro delantero. También para Alonso para cambiarlo. 2 ¡VIRTUAL SAFETY CAR! ¡Muchas piezas en pista! 1 ¡Con daños el coche de Fernando Alonso! Veremos si puede seguir en carrera o si se verá obligado a retirarse. 1 ¡Alonso va 19º! ¡También trompeó Sainz y está 18º! ¡10 MINUTOS PARA QUE COMIENCE LA CARRERA! ¡Todo preparado en la parrilla de salida! Fernando Alonso suma 8 podios en 2023, pudiendo lograr en Las Vegas su mejor registro desde los 9 conseguidos en 2013 con Ferrari. Además, ya tiene 198 puntos esta temporada, su registro más alto en una temporada también desde 2013 (242). McLaren ya ha logrado nueve podios en 2023. Se trata de su mejor registro en un año desde los 13 conseguidos en 2012. 7 de esos 9 han sido gracias a Lando Norris (13 en total), que se ha convertido en el 12º piloto con más podios en la historia de la escudería (igualando a Emerson Fittipaldi y a John Watson) superando a Fernando Alonso (12). Mercedes no ha cosechado ninguna victoria en 2023. Puede ser el primer año sin triunfo de la escudería alemana desde 2011, con Nico Rosberg y Michael Schumacher. 2023 es, por ahora, su peor año tanto en puntos (382) como en media por carrera (19.1) desde 2013 (360 en total, 18.95 de media). George Russell ha abandonado en cuatro carreras en 2023. Solo en 2021 (6) se ha visto obligado a retirarse en más carreras en un año en la Fórmula 1. Puede encadenar dos carreras seguidas con abandono por primera vez con Mercedes, y por primera vez desde sus dos últimas carreras con Williams en 2021. Ya son 18 las veces que Charles Leclerc ha conseguido la pole position y no ha logrado la victoria (23 poles en total con la de ayer). Es el 6º piloto con más poles sin triunfo en la historia de la Fórmula 1 (como Jim Clark). De repetirlo en Las Vegas, igualará a Nelson Piquet en el quinto puesto. Red Bull ha conseguido vencer en 19 carreras en 2023. En Las Vegas puede superar las 19 de Mercedes en 2016 como el equipo con más triunfos en un año. De hecho, con un 95% de triunfos en las carreras disputadas (19/20) es el porcentaje más alto en un año en toda la historia de la competición superando a McLaren en 1988 (93.8 – 15/16). De liderar al menos una vuelta en Las Vegas, Max Verstappen igualará el récord absoluto de Lewis Hamilton en 2019 como el piloto que ha liderado la carrera en al menos una vuelta en más grandes premios diferentes en un año (serían 19 – actualmente 18, como Sebastian Vettel en 2013). Con la victoria en el Gran Premio de Sao Paulo, Max Verstappen ha certificado el mejor registro por porcentaje de carreras en un año en la historia de la Fórmula 1 (actualmente, el 85% - 17/20), superando, aunque no gane ni en Las Vegas ni en Abu Dabi, el récord de Alberto Ascari en 1952 (75% - 6/8). El neerlandés acabará, como mínimo, con el 77.3%% de los triunfos del año (17/22). Max Verstappen se ha convertido en el cuarto piloto en solitario con más triunfos en toda la historia de la Fórmula 1 superando a Alain Prost (son 52 por las 51 del francés) y, en Las Vegas, puede igualar el tercer puesto: 53 de Sebastian Vettel. El Gran Premio de Las Vegas se realizará a 50 vueltas, y solo en el de Bélgica se dan menos en el calendario actual de la competición (44 – también 50 en el de Arabia Saudí). De hecho, es el tercer circuito más largo (6120 km) por detrás de Spa (7004) y el del país arábigo (6175). ¡Muy buenos días, noches en Las Vegas, y sean bienvenidos a la narración de la penúltima carrera del año en Fórmula 1!

Q3 ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de esta sesión de clasificación y de su retransmisión! ¡Les esperamos mañana con una carrera que aspira a ser emocionante! ¡Que tengan buen sábado! ¡Hasta mañana! Q3 Solo ha convertido en victoria cuatro de las 22 poles anteriores, la última en Australia en 2022. Q3 Charles Leclerc ha logrado la 23ª pole position de su carrera y supera a Fernando Alonso para ponerse como el 14º piloto con más poles en la historia de la Fórmula 1. Q3 Grandísima qualy de los dos Williams, con Albon sexto y Sargeant 7º, los dos ganando una posición más para mañana. Q3 Malísima última vuelta de Fernando Alonso. Con la segunda línea a tiro, realizó la peor vuelta en el peor momento posible. 10º, aunque saldrá 9º con la sanción de Sainz. Q3 Verstappen no pudo colarse entre los Ferrari y saldrá 2º tras acabar con la 3ª mejor marca de esta Q3. Q3 ¡Sainz saldrá 12º tras su sanción! Acabó lo mejor que podía, 2º. Q3 ¡POLE POSITION PARA CHARLES LECLERC! Q3 ¡ÚLTIMOS 2 MINUTOS! ¡Todos esperando a llegar a la línea de salida para comenzar la última vuelta! Q3 ¡Empiezan a salir a pista de nuevo! ¡Todos en liza! Q3 ¡TODO A UN ÚLTIMO INTENTO! ¡Todos a boxes a cambiar de neumáticos y a buscar la pole en la última oportunidad! Q3 ¡Leclerc, Sainz y Verstappen por ahora en las tres primeras posiciones respectivamente! Q3 ¡Los nueve en vuelta lanzada! Q3 Nueve pilotos en pista a excepción de Valtteri Bottas. Q3 ¡COMIENZA LA Q3! ¡Semáforo en verde! Q2 ¡Salta la sorpresa una vez más con Hamilton y Pérez eliminados en Q2, con los dos Williams metiéndose en Q3! Q2 ¡HAMITLON Y PÉREZ SE QUEDAN FUERA DE LA Q3! Q2 ¡Todos mejorando sus tiempos! Q2 ¡ÚLTIMOS DOS MINUTOS! Q2 ¡Leclerc vuelve a la primera posición! ¡Baja a 1:32! ¡Sainz, segundo! Q2 ¡Comienzan a tirar en estos últimos seis minutos de nuevo! ¡Verstappen en vuelta! Q2 ¡Lidera Alonso por ahora en esta Q2! Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la Q2! Q1 Van a investigar a Stroll después de la sesión por no aflojar en bandera amarilla. Hubo una breve tras una salida de Tsunoda al carril. Veremos en qué queda. Q1 ¡Los dos Ferrari lideran esta primera sesión, con Russell tercero y Verstappen cuarto. Alonso pasó como 10º y Stroll 11º, que echó a Norris en esta sesión. Q1 ¡FINAL DE LA Q1! ¡LOS DOS MCLAREN SE QUEDAN FUERA! ¡Sorpresa absoluta! Q1 ¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA HACER TIEMPO DE VUELTA! Q1 ¡2 MINUTOS PARA EL FINAL DE LA Q1! Q1 ¡El circuito mejora y los tiempos también! Con el paso de los minutos, los cronos se tiñen de verde con claras mejorías de tiempo. Q1 Los cuatro tiempos más rápidos por ahora, de cuatro equipos diferentes con Leclerc, Pérez, Hamilton y Norries copando dichas plazas. Q1 ¡Solo falta Russell por completar vuelta! Anuló la anterior y aprieta ahora. Q1 ¡Gran ritmo de Ferrari! Se colocan los dos en primera línea con Leclerc por delante de Sainz. Q1 ¡Leclerc domina por ahora esta primera sesión de clasificación! ¡Max Verstappen en vuelta! Q1 ¡Comienzan las vueltas lanzadas! Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la Q1! ¡Se confirma una sanción a Stroll! Estaba siendo investigado por adelantar bajo bandera amarilla durante los libres 3 y le han caído 5 posiciones de penalización en parrilla. ¡Diez minutos para que comience la qualy! ¡Veremos qué nos depara esta clasificación, llena de emoción y, sobre todo, de incertidumbre! La más reciente, la tercera sesión de entrenamiento, ha terminado bajo bandera roja después de que Albon se fuera contra el muro y una de sus ruedas decidiera darse un paseo por el circuito. Sargeant, el gran beneficiado, con el tercer mejor tiempo de la prueba. Los Libres han sido accidentados, con anécdotas y accidentes durante las sesiones. Una de las más destacadas fue en la primera sesión, con Carlos Sainz llevándose una tapa de alcantarilla. Eso provocó problemas graves en el coche y le acarreará sanción de 10 puestos en parrilla de manera injusta. Tal día como hoy, en 2012, tenía lugar el Gran Premio de Estados Unidos, en el que Sebastian Vettel disputaba su carrera número 100 en la Fórmula 1, Red Bull se proclamó campeón de constructores por tercera vez y Fernando Alonso subió a su 85º podio (el 31º con Ferrari de los 44 totales). Ya son 18 las veces que Charles Leclerc ha conseguido la pole position y no ha logrado la victoria (22 poles en total). Es el 6º piloto con más poles sin triunfo en la historia de la Fórmula 1 (como Jim Clark). De repetirlo en Las Vegas, igualará a Nelson Piquet en el quinto puesto. El de Las Vegas es el 12º circuito que va a albergar un Gran Premio de Fórmula 1 en Estados Unidos, siendo el país que más trazados tiene en la historia de la competición y son al menos cinco más que la siguiente nación en esta lista: 7 en Francia. Sin embargo, “la Ciudad del Pecado” ya albergó dos carreras, con circuito diferente, bajo el nombre de Caesars Palace en 1981 y 1982. Las Vegas es el 78º circuito que se estrena en la Fórmula 1, el sexto de los últimos cuatro años. Los últimos dos circuitos que han aparecido en el calendario de la competición han sido en Estados Unidos, tantos como en los 36 años anteriores (Austin en 2012 y Phoenix en 1989). ¡Muy buenos días, noches en Las Vegas, y sean bienvenidos al penúltimo fin de semana de automovilismo de la Fórmula 1! ¡Nos acercamos al final del calendario y toca un circuito nuevo que estrenar!

