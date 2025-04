Volver al inicio Final Con este nuevo triunfo de Max Verstappen, que amplia un poco más su ya abultada ventaja al frente del mundial de pilotos, ponemos punto y final. Gracias por habernos acompañado, hasta pronto. Final Sexta plaza para Lewis Hamilton que repite la posición del pasado Gran Premio, el de Países Bajos, y Fernando Alonso termina noveno y suma dos puntos. No ha sido un buen fin de semana para el asturiano que iguala su peor resultado esta temporada (fue noveno también en Hungría). Final Tercera posición y primer podio de la temporada para Carlos Sainz que finalmente ha conseguido terminar por delante de Charles Leclerc. Final 34º podio para Sergio Pérez que ha sido segundo, el octavo que consigue esta temporada. 51 VICTORIA DE MAX VERSTAPPEN. El neerlandés ha conseguido su 47ª victoria en su carrera en la Fórmula 1 y se convierte e el piloto con la mayor racha de triunfos seguidos, 10, en la historia de la competición superando los nueve de Sebastián Vettel entre Bélgica y Brasil en 2013. 51 Última vuelta en Monza, Carlos Sainz cada vez más cerca del primer podio de la temporada. 50 Al límite los Ferrari, Leclerc va de nuevo a por Sainz, le pasa pero se sale y le tiene que devolver la posición. 50 Hamilton le está metiendo más de cuatro segundos a Albon. Norris es octavo ahora seguido de Fernando Alonso. 50 Últimas dos vueltas, Carlos intenta despegarse de Leclerc, es la lucha más interesante para este final de carrera, por la tercera posición. 49 Sergio Pérez segundo y ahora la pelea por la tercera plaza es entre Carlos Sainz y Charles Leclerc, lucha entre los Ferrari. 48 Cuatro vueltas para el final y Charles Leclerc sigue intentando pasar a Carlos Sainz. 47 Pendientes de la sanción de cinco segundos a Hamilton que podría hacer que Fernando Alonso subiera alguna posición. Ahora mismo el británico es sexto y el asturiano noveno. 46 Sergio Pérez ha superado a Carlos Sainz y es segundo y ahora Leclerc intenta pasar al español. 46 Leclerc ahora mismo es cuarto, repetería su posición en el último Gran Premio de Canadá. 45 Solo siete vueltas para el final, sigue la disputa por la segunda plaza entre Carlos Sainz y Sergio Pérez. Lo intenta el mexicano pero se sale y tiene que devolver posición. 43 Cinco segundos le han metido a Hamilton por causar una colisión. Esteban Ocón se ha retirado de carrera. 42 Diez vueltas para el final y Checo Pérez va a ir a por Sainz. 42 Piastri entra en boxes, se ha tocado con Hamilton y parece que han tenido suerte y ninguno de los dos monoplazas ha salido dañado. 42 ¡Se salen Hamilton y Piastri! El británico ha buscado el adelantamiento y ambos se han ido de la pista. 41 De mantener la segunda plaza, sería la mejor posición en carrera de Carlos Sainz desde su victoria en Gran Bretaña en 2022. 40 Hamilton está ahora intentando adelantar a Piastri pero se salen los dos y tiene que devolver la posición. 39 Sergio Pérez se aferra a la tercera posición, ha subido al podio en tres de los últimos cuatro Grandes Premios, tercero en Hungría y segundo en Bélgica. 38 Norris se sale al intentar adelantar a Albon y le tiene que devolver la posición. 38 Ocho segundos ya de ventaja de Max Verstappen sobre Carlos Sainz y la lucha por la primera posición se va diluyendo. 37 Quedan 15 vueltas por delante y las primeras posiciones no se mueven desde hace rato, Verstappen sigue primero seguido de Sainz y Sergio Pérez. 35 Vuelta rápida personal de Fernando Alonso que está intentando pasar a Lewis Hamilton. 34 Pelea por la sexta plaza entre Alon, Norris y Piastri cuando Ocón adelanta a Magnussen. 33 Verstappen está rodando algo más rápido que Carlos Sainz cuando aún quedan 19 vueltas para el final. 33 Ahora mismo solo habría un Ferrari en el podio, Carlos Sainz que es segundo. 32 Sergio Pérez aprovecha que Leclerc no lleva DRS para adelantarle ahora con cierta facilidad 31 Sergio Pérez tiene a tiro a Leclerc pero el mexicano toca la tierra al intentar el adelantamiento. 30 Checo Pérez sigue marcando buenos tiempos y va a intentar atacar a Leclerc. 29 Volvemos a la misma situación previa a las paradas, con Verstappen primero, Sainz segundo, Leclerc tercero y Sergio Pérez cuarto. 28 Hamilton hace su primera parada y sale justo por detrás de Fernando Alonso. 28 Carlos Sainz y Charles Leclerc adelantan a Lewis Hamilton, tambien lo hace ahora Sergio Pérez. 27 Superado ya el ecuador de esta carrera en el circuito de Monza, Verstappen sigue liderando pero siente muy de cerca la presión de Sainz y Leclerc. 26 Hamilton es el único que aún no ha pasado por boxes aunque no debería tardar en hacerlo. 24 Max Verstappen adelanta a Lewis Hamilton. 24 Lewis Hamilton es uno de los pocos que aún no han parado, se mantiene ahora en primera posición con los neumáticos duros con los que empezó la carrera. 23 Sanción de cinco segundos para Russell por no devolver la posición a Estaban Ocón. 23 Sergio Pérez vuelve a acercarse a Leclerc. 23 Verstappen es cuarto tras Piastry, Norris y Hamilton que aún no han parado. 23 Todos con neumáticos duros salvo Ocón y Magnussen. 23 Parada rapidísima de Sergio Pérez que está rodando en muy buenos tiempos en las últimas vueltas. Para también Fernando Alonso. 22 Leclerc presiona a su compañero Sainz, son séptimo y octavo ahora mismo tras sus paradas. 21 El líder del mundial sale a la sexta posición, por detrás de Fernando Alonso. 21 Parada de Max Verstappen y también de Charles Leclerc, bastante rápidas. 21 Carlos Sainz sale a pista detrás de Vallteri Bottas, también ha optado por neumáticos duros. 20 Carlos Sainz va a entrar a boxes, también lo hace ahora George Russell. 18 Fernando Alonso rueda ahora en novena posición, justo por detrás de Lewis Hamilton. 18 Aprieta Checo Pérez que en la última vuelta está rodando más rápido que Leclerc. 18 Se escapa Verstappen que está ampliando su ventaja con respecto a Carlos Sainz. 17 Sergio Pérez sube a la cuarta posicion y rueda tras los dos Ferrari que siguen acechando a Verstappen. 17 Parada de Álex Albon, Hulkenberg y Sargeant. Las diferencias siguen siendo muy pequeñas entre los tres primeros. 15 ¡Verstappen pasa a Carlos Sainz! El madrileño se va por él para intentar recuperar la primera plaza. 15 Gasly y Zhou han cambiado a neumáticos duros y ahora Lawson va al pit lane. 15 Carlos Sainz busca la segunda victoria de su carrera tras su triunfo en Gran Bretaña el año pasado. 14 Se cierra bien Carlos Sainz para evitar que le pase Verstappen. 13 Fernando Alonso recupera la décima posición al pasar a Hulkenberg. 11 Pierre Gasly es el primero en hacer parada en boxes. 10 Diez vueltas ya completadas en esta carrera en Monza, sigue la emoción en la lucha por las primeras posiciones. 10 Batalla por la cuarta posición entre Russell y Sergio Pérez. 9 Max Verstappen encara la recta y abre DRS para buscar de nuevo el adelantamiento. 8 Russell también está cerca de Leclerc, las distancias son pequeñas entre los cuatro primeros, incluso con el quinto, Sergio Pérez. 7 Charles Leclerc también intenta acercarse a Max Verstappen y disputarle la segunda plaza cuando se han completado ya las primeras siete vueltas. 5 Primer ataque de Verstappen que ha tratado de adelantar a Sainz pero ha tenido que levantar el pie porque se tocaban. 4 Sergio Pérez marca el mejor tiempo ahora en el tercer sector, el mexicano se mantiene en quinta posición. 3 Ha salido bien Carlos Sainz pero Verstappen va a buscar la oportunidad de adelantarle para pelear por una nueva victoria. 2 Finalmente Magnussen también ha optado por neumáticos duros, ahora mismo rueda en penúltima posición. 1 Primer paso por línea de meta, Hulkenberg ha adelantado a Fernando Alonso y ahora el asturiano es undécimo. 1 Aguanta Carlos Sainz en primera posición mientras Russell trata de arrebatarle la tercera plaza a Leclerc. Tsunoda se queda fuera de la vuelta de formación. La carrera ha quedado reducida a 51 vueltas. Parece que Tsunoda ha roto motor, parece que va a haber otra vuelta de reconomiento, se retrasa la salida. Todos los pilotos van a salir con neumáticos medios salvo Hamilton y Bottas que lo harán con duros. Problemas para Yuki Tsunoda, está en la hierba y se baja del monoplaza por alguna avería mecánica. Un total de 53 vueltas componen el circuito de Monza, con 11 curvas. La carrera va a comenzar en un par de minutos. Además ninguno de los últimos tres ganadores del Gran Premio de Italia ha salido de la pole position (10º Pierre Gasly en 2020, 2º Daniel Ricciardo en 2021 y 7º Max Vestappen en 2022), tantas veces como en las 13 ediciones anteriores (10 desde la pole y 3 fuera de ella: 5º R. Barrichello en 2009, 2º N. Rosberg en 2016 y 3º L. Hamilton en 2018). Cada uno de los últimos cinco grandes premios de Italia ha tenido un ganador diferente: Lewis Hamilton en 2018, Charles Leclerc en 2019, Pierre Gasly en 2020, Daniel Ricciardo en 2021 y Max Verstappen en 2022. Es la racha más larga con ganadores diferentes en Monza desde otra de cinco entre 2004 y 2008 (Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Fernando Alonso y Sebastian Vettel). Carlos Sainz, por su parte, ha logrado la cuarta pole position de su carrera, tras las logradas en 2022 en Gran Bretaña, Bélgica y Estados Unidos. Solo en una de sus tres anteriores poles consiguió ganar la carrera del domingo, en Gran Bretaña. En Monza, el neerlandés ha disputado ocho carreras y solo ha logrado una pole, en 2021, y una victoria, en 2022. El año pasado salió en la séptima posición en Monza pero acabó proclamándose campeón. De todas formas, Verstappen no se ha bajado de las dos primeras posiciones en todo el año, la última vez que lo hizo fue en Sao Paulo en 2022 con una sexta posición. El madrileño tratará de cambiar la dinámica en una temporada en la que manda con contundencia Max Verstappen. El neerlandés ha sido campeón en 11 de los 13 Grandes Premios que se han disputado esta temporada con las únicas excepciones de Arabia Saudita y Azerbayán, donde ganó Sergio Pérez. La parrilla de ayer nos dejó la pole position de Carlos Sainz, Max Verstappen fue segundo y Charles Leclerc tercero. No tuvo su día Fernando Alonso que terminó en 10ª posición. Buenas tardes y bienvenidos a la carrera del Gran Premio de Italia, 14ª prueba de la temporada.

Emocionante parrilla la que hemos vivido en Monza, en un mano a mano por la pole entre Carlos Sainz, Max Verstappen y Charles Leclerc que se ha decidido por la mínima a favor del piloto de Ferrari. Final El 10º puesto de Fernando Alonso aquí en Monza es su peor resultado en parrilla en este año 2023. Final Había logrado la pole en seis de los últimos ocho Grandes Premios pero hoy Max Verstappen ha sido segundo pero no hay que subestimarle porque también fue segundo en Hungría y sexto en Bélgica y acabó ganando la carrera. Q3 Primera pole position para Carlos Sainz esta temporada, la última la había logrado en 2022 en Estados Unidos. Es la cuarta de su carrera tras la de Estados Unidos y las que consiguió también el año pasado en Bélgica y Gran Bretaña. Q3 Fernando Alonso no ha podido tener una buena actuación en esta Q3 que termina en última posición, saldrá 10º mañana en carrera. Q3 Russell va a ser cuarto, seguido de Sergio Pérez. Q3 ¡Carlos Sainz primero! El español se lleva la pole en Monza. Q3 Charles Leclerc se pone primero pero le dura poco, le adelanta Verstappen. Q3 Tiempos muy similares de Sainz, Leclerc y Verstappen en el primer sector. Q3 Leclerc, Sainz y Verstappen van a pelear por la pole posición en este Gran Premio de Italia. Q3 Los pilotos salen a pista, Fernando Alonso ha sido el primero en hacer su aparición, ahora mismo es décimo. Q3 Pilotos en boxes preparándose para volver a salir a pista. Q3 ¡Carlos Sainz primero! Leclerc también ha mejorado la marca de Verstappen y se coloca segundo. Q3 Ni Sergio Pérez, ni Norris ni Fernando Alonso consiguen mejorar el tiempo de Verstappen. Q3 Max Verstappen marca la primera referencia en este tercer turnno, 1:20.631. Q3 ¡Se va a la tierra Verstappen y ha perdido algo de tiempo! Q3 Todos los pilotos con neumáticos blandos para esta Q3. Q3 Comienza a correr el tiempo en la Q3. Q2 En estos momentos, Verstappen primero, Leclerc segundo, Sainz tercero y Sergio Pérez cuarto. Q2 ¡Max Verstappen primero! El neerlandés marca un tiempo de 1:20.937. Q2 Lewis Hamilton se pone quinto y ahora Charles Leclerc es primero, mejora el tiempo de Carlos Sainz. Q2 Buen tiempo de Fernando Alonso en el primer sector. Q2 Todos los pilotos a pista para tratar de completar una nueva vuelta. Q2 Charles Leclerc preparado para volver a salir. Q2 Quedan seis minutos, tiempo suficiente para que los pilotos clasificados en las últimas posiciones puedan intentar otra nueva vuelta. Q2 Russell se pone sexto por delante de Fernando Alonso, Hamilton solo consigue ser 12º. Q2 Ahora mismo, Carlos Sainz primero, Verstappen segundo y Leclerc tercero. Fernando Alonso está en la sexta posición. Q2 ¡Carlos Sainz se pone primero! Es el primero que baja del 1:21 en esta Q2, con un tiempo de 1:21.991. Q2 El primer tiempo lo marca Verstappen, 1:21.035, segundo se coloca ahora Charles Leclerc. Q2 Alexnder Albon ahora mejor tiempo en el primer sector. Q2 Los únicos que no han salido son los Mercedes que siguen en boxes. Sergio Pérez el más rápido en el primer sector. Q2 Arranca la Q2, los pilotos van saliendo con neumáticos medios. Q1 Finaliza el primer turno. Q1 Alexander Albon se pone segundo con un tiempo de 1:21.661 y Tsunoda sube a la cuarta plaza. Q1 Valtteri Bottas completa la vuelta y se coloca 12º. Q1 Récord del segundo secto para Alexander Albon que ahora mismo es séptimo pero puede subir algunas posiciones. Q1 Verstappen y Sergio Pérez entran al garaje. Q1 Apurado también Valterri Bottas que ahora mismo está fuera de la Q2. Q1 Invalidada la vuelta a Piastri que baja hasta la 19ª posición. Q1 Pleno de pilotos ahora en pista para tratar de marcar un último tiempo en esta Q1. Q1 Lando Norris se coloca cuarto, ya son cinco los pilotos que han bajado del 1:22. Q1 Verstappen logra el mejor tiempo en el segundo sector y puede mejorar su marca. Q1 Pierre Gasly está obligado a salir a intentar hacer una vuelta más porque ahora mismo está fuera de la Q2. Q1 Carlos Sainz le quita la tercera posición a Charles Leclerc, Alonso es quinto. Q1 Charles Leclerc ahora tercero, otro que baja del 1:22. Q1 Restan seis minutos en esta Q1 cuando unos cuantos pilotos se retiran de pista, algunos no volverán a salir. Q1 Fernando Alonso se coloca tercero, por delante de Alexander Albon. Carlos Saiz es ahora mismo sexto. Q1 Max Verstappen primero ahora al completar la vuelta en 1:21.573. Q1 Sergio Pérez se pone primero, consigue bajar del 1:22, con un tiempo de 1:21.911. Q1 Sanción a Lance Stroll ahora, le quitan la vuelta. Q1 Invalidada ahora la vuelta de Fernando Alonso. Q1 Carlos Sainz se coloca en cuarta posición con un tiempo de 1:22.321. Q1 Alexander Albon mejor tiempo ahora mismo, 1:22.123. Q1 Kevin Magnussen mejor tiempo ahora mismo, 1:22.853. Q1 Max Verstappen da la primera referencia, 1 minuto y 22 segundos, pero le invalidan el tiempo por exceder la velocidad en la curva 7. Q1 Sale el líder, Max Verstappen, pendientes ya de las primeras referencias en este primer turno. Q1 Lawson y Tsunoda son los primeros en salir a pista, ahora lo hacen también Piastri, Magnussen y Hulkenberg. Q1 Todos los pilotos van a salir con neumáticos duros. Se ha consumido ya un minuto y medio y sigue sin haber movimientos. Q1 Comienza la Q1, de momento no ha salido ningún piloto a pista. El año pasado, Verstappen solo pudo ser séptimo en parrilla, justo por detrás de Fernando Alonso, pero eso no evitó que en la carrera del domingo se proclamara campeón. En los últimos tres años, la pole position en Monza ha sido para pilotos diferentes, en 2020 para Lewis Hamilton, 2021 para Max Verstappen y 2020 para Charles Leclerc, pero ninguno de ellos consiguió ser campeón de la carrera. Pierre Gasly ganó en 2020, Daniel Ricciardo en 2021 y Max Verstappen en 2022. En el Mundial, clara ventaja la que mantiene Max Verstappen con respecto a sus perseguidores, con 339 puntos frente a los 201 del segundo, Sergio Pérez, y los 168 del tercero, Fernando Alonso. Un circuito donde Lewis Hamilton es el piloto que ha logrado más pole positions (7) y vueltas rápidas (7) a lo largo de la historia de este Gran Premio de Italia y está solo a una victoria de superar a Michael Schumacher como el piloto con más victorias (cinco cada uno). La F1 llega a Monza, circuito donde se han disputado más Grandes Premios de Fórmula 1, con éste 73, siendo el único trazado que ha estado en prácticamente las 74 temporadas de este deporte, exceptuando en 1980. Buenas tardes y bienvenidos a la parrilla del Gran Premio de Italia, 14ª prueba de la temporada.

