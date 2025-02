Volver al inicio 56 ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Les esperamos la semana que viene con el Gran Premio de México con el formato estándar! ¡Que tengan buena noche! 56 Max Verstappen es el primer piloto en toda la historia de la Fórmula 1 que lidera más de 3800 kilómetros en una temporada superando el récord de Vettel, que lideró 3796 en 2011. 56 ¡Otra pole position que pierde Leclerc! Ya son 17 de 21. 56 ¡Tsunoda firma la vuelta rápida y suma un punto extra! 56 ¡Ya son 15 este año! ¡30 de esas 50 victorias las ha conseguido entre 2022 y 2023! ¡Récord en un año igualando su propio registro del año pasado! 56 ¡VICTORIA DE MAX VERSTAPPEN! ¡YA LLEVA 50! 56 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Hamilton se acerca a Verstappen, pero no parece que pueda dar caza al neerlandés! ¡Tsunoda puso blandos buscando la vuelta rápida! 54 ¡ÚLTIMAS TRES VUELTAS! ¡Todo el pescado parece vendido en el Circuito de Las Américas! 53 ¡CUATRO VUELTAS! ¡Pérez presiona a Leclerc por la quinta posición! ¡Sainz se aleja para proteger la cuarta! 52 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! 51 ¡ABANDONA ALONSO! ¡Después de la carrera que estaba haciendo, se ve obligado a retirarse por un problema con el fondo plano! 49 ¡PROBLEMAS PARA ALONSO! ¡Rueda lento el asturiano! ¡Le ha pasado Stroll y también Tsunoda! 48 ¡Se acerca Alonso a Gasly! Más ritmo del Aston Martin que el Alpine. 47 ¡10 VUELTAS PARA EL FINAL! 47 El podio, salvo sorpresa mayúscula, ya parece claro: Verstappen, Norris y Hamilton. 46 Max Verstappen tiene problemas en el sector 2 y en el 3. Vuela en el primero, pero pierde ritmo en los dos restantes. Norris, a casi tres segundos ya del neerlandés. 44 Alonso se acerca a Tsunoda. No quiere que Gasly se escape. La p8 es la meta de Fernando. 43 ¡MALA PARADA! ¡El asturiano sale por detrás de Tsunoda! 43 ¡ALONSO A BOXES! 41 ¡Entra Stroll antes que Alonso! El asturiano no debería tardar en entrar. 39 ¡HAMILTON A BOXES! 38 ¡ENTRA CHECO A BOXES! ¡Leclerc y Verstappen se ponen segundo y tercero! 37 Hamilton lidera la carrera seguido por Checo. No parece que el británico pueda aguantar hasta el final. Hará una parada más casi con total seguridad. El mexicano no tardará en entrar. 36 ¡También ha entrado Sainz! Neumático duro nuevo y sale por detrás de Russell. 36 ¡Mala parada de Red Bull! ¡Aun así, sale por delante de Norris con neumático duro nuevo! 36 ¡VERSTAPPEN A BOXES! 35 ¡ENTRA NORRIS A BOXES! ¡Sorpresa! ¡Cambia neumáticos y pone duros nuevos! 34 ¡Verstappen acelera y ya le saca más de tres segundos a Norris! Alonso está casi a rebufo de Tsunoda por la novena plaza. Por ahora, los que siguen con medios se mantienen en pista... 33 ¡Se empieza a alejar Verstappen de Norris! Sabiendo que el neerlandés tiene que parar en las próximas vueltas, mejor que abra espacio entre él y el británico. 32 Entramos en el espacio de tiempo para una nueva parada a los que van con medios... Un safety car lo cambiaría todo. 30 ¡Vuelta 30! ¡Verstappen se puso líder y empieza a ponérselo difícil a Norris! Hamilton sigue tercero con Sainz y Pérez por detrás a cierta distancia. Leclerc, lejos. Alonso ha entrado en puntos y se acerca a Tsunoda, que está noveno. 28 ¡PASA VERSTAPPEN A NORRIS! ¡Se pone líder de la carrera! 27 ¡Es cuestión de tiempo que Verstappen pase a Norris! Hamilton, tercero, con amplia ventaja sobre Sainz. Pérez se acerca al Ferrari. 25 ¡Norris se mantiene líder mientras Verstappen empieza a comerle terreno con los medios! ¡Es cuestión de tiempo que el neerlandés se ponga primero! 25 ¡ALONSO ENTRA EN ZONA DE PUNTOS! 24 ¡Entra Leclerc a boxes! ¡Regulera parada! ¡Sale con duros y parece que el monegasco va a una parada! 23 ¡Festival de adelantamientos de Alonso! ¡Ya se sitúa 11º! Con medios, tiene mucho mejor ritmo que sus rivales con duros. 23 ¡Leclerc sigue en pista! El monegasco es el único que todavía no ha entrado en boxes. Norris y Verstappen se acercan por detrás. 22 ¡ENTRA RUSSELL A BOXES! ¡Va a perder posiciones y sale por detrás de Ricciardo! 21 ¡Norris ha pasado a Russell! Lo hace en la recta antes de la curva 12. Verstappen se acerca al Mercedes, que aún no ha parado. 21 ¡HAMILTON A BOXES! ¡Malísima parada de Mercedes! ¡Sale por detrás de todos! ¡Está quinto con Sainz por detrás! 20 Un poco regulera la parada de Aston Martin. Ha vuelto a poner medios, por lo que hará una parada más. Sale 16º. 20 ¡ENTRA ALONSO A BOXES! 18 ¡Se pierden unos 20 segundos de media por parada! Informan a Verstappen que Hamilton podría intentar la estrategia a una parada... 18 ¡ENTRA NORRIS PARA PROTEGERSE! ¡Hamilton sigue en pista! ¡También entran Sainz y Pérez! 17 ¡VERSTAPPEN A BOXES! ¡BUSCA EL UNDERCUT! 16 Informa Norris que sufre en las curvas 8 y 9. Hamilton le empieza a ganar espacio mientras Verstappen sigue a algo más de 4 segundos. 14 Entramos en el espacio de tiempo en el que los medios empiezan a degradarse seriamente. 13 ¡Norris y Hamilton están separados, pero Verstappen viene por detrás sin que nadie pueda hacerle perder tiempo! Veremos si el neerlandés les da alcance pronto... 12 ¡VERSTAPPEN PASA A LECLERC Y SE PONE TERCERO! 11 ¡SE RETIRA PIASTRI! ¡Malas noticias para McLaren! 11 ¡ENTRAN MUCHOS PILOTOS A BOXES! ¡Entre ellos Piastri, que veremos si vuelve a salir a pista! 10 ¡PROBLEMAS PARA PIASTRI! ¡Rueda lento el McLaren! Le pasan todos. 10 ¡Verstappen intenta adelantar a Leclerc, pero el Ferrari se defiende y mantiene la tercera posición! Norris se aleja y se aprovecha de que Max tiene problemas por detrás. 9 ¡Todos en fila, con algo de diferencia a partir de Sainz! Pérez ha desistido en su pelea con Russell y el Mercedes se aleja del Red Bull. 7 ¡SE METE OCON EN BOXES! ¡Le ordenan abandonar la carrera por algún problema mecánico! 6 ¡PASA HAMILTON A LECLERC! ¡El británico adelanta al monegasco antes de la curva 12! 6 ¡verstappen pasa a sainz! ¡Ya está cuarto! ¡Ahora es Piastri quien se acerca al Ferrari! 5 ¡NO ENTRA A BOXES EL FRANCÉS! ¡Se mantiene en carrera cuando ya está último! 4 ¡PROBLEMAS PARA OCON! ¡Parece tener problemas el Alpine! ¡Pierde muchas posiciones y rueda lento! 4 ¡Sufren los Aston Martin en la cola de la caravana! Muy difícil adelantar. 4 ¡Norris sigue abriendo hueco! ¡Leclerc y Sainz sufren con Hamilton y Verstappen detrás! ¡Russell sufre, por su parte, con Pérez! 3 ¡DRS ACTIVADO! ¡Empieza la fiesta! 3 ¡Se va a investigar si Russell ha ganado posiciones saliéndose de la pista! Podría significar una sanción de cinco segundos si se confirma. 2 ¡Gran ritmo de Norris, que empieza a abrir hueco y se aleja de los Ferrari! 1 ¡Gran inicio de Piastri, que ha ganado cuatro posiciones y está sexto! 1 ¡GRAN ARRANQUE DE LOS PRIMEROS! ¡Norris ha terminado pasando a Leclerc y Sainz a Hamilton! ¡Verstappen se pone quinto después de que Russell se saliera ligeramente de la pista! ¡Gasly también pierde posiciones! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡Ya tenemos información de neumáticos! ¡Todos con medios salvo Hulkenberg y Stroll! Tal día como hoy, en 2006, Fernando Alonso conseguía el segundo de sus dos mundiales de Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil gracias al 2º puesto, por el cual también Renault se hizo con el campeonato de constructores junto a Giancarlo Fisichella (3 puntos por los 8 del español). De finalizar la carrera en Austin, Fernando Alonso estará en su cuarta racha más larga finalizando carreras en la Fórmula 1 (serían 18 seguidas desde el inicio de esta temporada en Baréin). Por delante, 29 entre China 2013 y Bélgica 2014, 23 entre Europa 2011 y Hungría 2012, y 22 entre Francia 2005 y Alemania 2006. McLaren ha subido a sus pilotos al podio en siete ocasiones en 2023, su mejor registro en un año desde 2012 (13). Es, también, el año donde más puntos de media saca por carrera desde ese mismo año (12.9 de 2023 y 18.9 en 2012). Lando Norris (McLaren) ha conseguido 11 podios en Fórmula 1, todos ellos sin ganar una sola vez. De subir al cajón en 2ª o 3ª posición en Austin, serán 12 sin triunfo, el segundo registro más alto en la historia de la Fórmula 1 (12 también de Stefan Johansson) y solo uno por detrás de Nick Heidfeld (13). El piloto de McLaren, Lando Norris, ha subido al podio en cinco de las últimas ocho carreras disputadas de Fórmula 1 (cuatro 2º puestos y un 3º), tantas veces como en sus 69 carreras anteriores en la competición. Si George Russell y/o Lewis Hamilton terminan entre los 10 primeros en Austin, Mercedes se encontrará con la cuarta racha en solitario más larga de grandes premios consecutivos en los puntos en la historia de la Fórmula 1 (serían 56). Lewis Hamilton sufrió, en Qatar, el 30º de sus abandonos en Fórmula 1. No sufre dos abandonos seguidos en la competición desde 2010 (Italia y Singapur), aunque nunca le ha pasado en dos grandes premios consecutivos en la primera vuelta. Charles Leclerc (Ferrari) ha quedado entre los cinco primeros en cada una de sus últimas cinco carreras finalizadas, tantas como en las 12 carreras finalizadas anteriores. La última vez que encadenó seis grandes premios seguidos, sin contar abandonos, entre los cinco primeros fue en 2019 en su primer año con la Scuderia (14 seguidas). Hoy parte desde la pole. Max Verstappen (Red Bull) puede lograr su victoria número 50 en la Fórmula 1. Sería el quinto piloto que alcanza esta cifra en toda la historia de la competición tras Lewis Hamilton (103), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) y Alain Prost (51), y el tercero en lograrlo con una misma escudería tras Lewis Hamilton (82 con Mercedes) y Michael Schumacher (72 con Ferrari). Max Verstappen (Red Bull) tiene la oportunidad de igualar el registro de más victorias conseguidas en un año (15), igualando su propio récord conseguido en 2022. Para ello tendrá que remontar desde la sexta posición. Ningún otro piloto ha ganado en más ocasiones en el Gran Premio de Estados Unidos que Lewis Hamilton, de Mercedes (6). De hecho, solo en Hungría (8), Gran Bretaña (8) y Canadá (7) ha ganado más veces que en este gran premio (también 6 en España y China). Tras un fin de semana desastroso, los Aston Martin han decidido romper la norma del parque cerrado para cambiar sus dos monoplazas, por lo que tanto Fernando Alonso como Lance Stroll partirán desde el pit lane. Lo mismo para los dos Haas. Los últimos 12 ganadores del Gran Premio de Estados Unidos han salido de la primera línea de la parrilla, siete desde la pole position y cinco desde la segunda posición. ¡Bienvenidos sean todos a la narración de la carrera que cierra el Gran Premio de Estados Unidos! Austin verá una carrera de Fórmula 1 por 11ª vez consecutiva, siendo el segundo circuito estadounidense con más grandes premios en la competición tras Watkins Glen (15).

¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la carrera al sprint y de su retransmisión! ¡Que pasen buena noche y les esperamos mañana en la carrera! 1 Horrible fin de semana para Aston Martin. La carrera no aspira a ser mejor que hoy. Alonso ha quedado 13º y Stroll se ha visto forzado a abandonar por un problema de frenos, el único abandono del día. 1 ¡Vuelve a ganar otra carrera al sprint el neerlandés! Hamilton le aguantó unas cuantas vueltas, pero el Red Bull consiguió marcharse. Leclerc acaba tercero. Norris, Pérez, Sainz, Gasly y Russell terminan las posiciones de puntos. 1 ¡VICTORIA DE MAX VERSTAPPEN! 1 Cinco segundos de sanción para Zhou por adelantamiento ilegal. 1 ÚLTIMA VUELTA. 1 Nos acercamos al final de la carrera al sprint y todo el pescado parece vendido en el circuito de Las Américas. 1 ¡Entra Stroll en boxes! Tenía problemas el canadiense y se ve obligado a retirarse. 1 ¡3 VUELTAS PARA QUE ACABE EL SPRINT! 1 ¡Cinco vueltas para el final! Russell presiona a Sainz por la sexta posición con Gasly acercándose. Alonso ha pasado a Stroll y se acerca a Ricciardo. Verstappen domina con solvencia. 1 ¡Se defiende Sainz de Russell, pero el británico está muy cerca del español! 1 ¡PASA PÉREZ A SAINZ! ¡Ahora es Russell quien viene por detrás, aunque tiene 5 segundos de sanción! 1 ¡NORRIS PASA A SAINZ! ¡El llevar blandos empieza a pasar factura para el de Ferrari, que ya tiene a Pérez a rebufo! 1 Lewis Hamilton es, con diferencia, el piloto que más posiciones ha remontado respecto a la parrilla del sprint con el resultado en la carrera al sprint tanto en 2023 (15) como en general desde que existe este formato (27), contando con la posición ganada de hoy. 1 Verstappen aprieta el ritmo y demuestra que tiene más velocidad que Hamilton. Empieza a dejar atrás al británico. Pérez sigue sexto por detrás de Norrism con Sainz empezando a ser cabeza de una caravana de monoplazas... 1 Piastri ya va décimo. Norris está quinto sufriendo con Sainz delante. No consigue pasar al Ferrari. 1 ¡Se confirma la sanción de cinco segundos para George Russell! 1 Se investiga, finalmente, el adelantamiento de Russell a Piastri por ser ilegal. Si le cae sanción, será de 5 segundos. 1 Parece que Oscar Piastri tiene problemas con el monoplaza, puesto que va perdiendo posiciones poco a poco. No tiene ritmo. 1 Russell no devuelve posición y se ha anotado para investigación por parte de dirección de carrera. 1 ¡Pasa Russell a Piastri, pero lo hizo por fuera! Debería tener que ceder la posición. 1 Carlos Sainz se mantiene en cuarta posición, pero llegará un momento que sufrirá con los blandos. Los McLaren, cerca por detrás. 1 ¡SE ACTIVA EL DRS! 1 Todos en fila de a uno salvo Verstappen y Hamilton, que comienzan a separarse del grupo. 1 El Aston Martin no funciona bien. Alonso ha perdido tres posiciones. 1 ¡La pelea entre Verstappen y Leclerc la aprovechó Hamilton para adelantar al monegasco! Sainz acelera y se pone cuarto. 1 ¡Salida limpia sin mucha novedad! Nadie ha perdido o ganado más de dos puestos salvo Russell, que está octavo! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡COMIENZA EL SPRINT! ¡Comienza la vuelta de formación en Austin! ¡Ya tenemos información de neumáticos! ¡Todos salen con neumático medio salvo Sainz, que lo hace con blandos! Veremos si ha sido la mejor decisión o acabarán arrepintiéndose en Ferrari. ¡10 minutos para que tenga lugar el inicio de la carrera al sprint! ¡No se vayan muy lejos que ya está todo listo en la parrilla de salida! Russell, que hizo el 8º mejor tiempo durante la clasificación, se vio perjudicado por estorbar a Leclerc y recibió una penalización de 3 posiciones. Saldrá 11º. Los problemas parecen seguir continuando para Aston Martin. Si bien se ha visto una mejoría, los dos pilotos se han vuelto a quedar fuera de la Q3, tal como pasó ayer, aunque hoy lo hicieron siendo eliminados en Q2 con Alonso 12º y Stroll 14º. Se permite la salida de los coches a la pista. ¡Se abre el pit lane! Los dos McLaren han realizado una mejor sesión de clasificación al sprint que para la carrera, situándose ambos en la cuarta (Norris) y quinta (Piastri) posición. Max Verstappen parte desde la pole position en esta carrera al sprint. Leclerc lo hará desde la segunda posición por delante de Lewis Hamilton. ¡Muy buenas noches, tardes en Austin, y sean bienvenidos a la narración de la carrera al sprint de Fórmula 1 correspondiente al Gran Premio de Estados Unidos!