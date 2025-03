Volver al inicio 58 ¡Sin más, nos despedimos! ¡Decimos adiós a una temporada de 2023 frenética, llena de récords superados, sobre todo por Max Verstappen, y esperemos que 2024 sea mucho más emocionante! ¡Que tengan buen fin de año y nos vemos de nuevo en marzo de 2024! ¡Adiós! 58 Son 30 podios de Red Bull en 2023, su mejor año en la competición y la quinta mejor marca histórica para un equipo en una temporada de Fórmula 1. 58 Primer año que Mercedes se queda sin victoria en la Era Híbrida y primer año sin triunfo para la escudería alemana desde 2011. 58 Max Verstappen ha completado el 100% de las vueltas en 2023 y es el tercer piloto que lo consigue en la historia de la Fórmula 1 tras Michael Schumacher en 2002 y Lewis Hamilton en 2019. 58 ¡Ya son 54 victorias de Max Verstappen! Pasa a Sebastian Vettel y es el tercero con más triunfos en solitario en la historia. Por delante, dos bestias: Michael Schumacher con 91 y Lewis Hamilton con 103. 58 ¡El podio queda conformado por Max Verstappen, Charles Leclerc y George Russell! Pérez no pudo sacar los cinco segundos de sanción de diferencia y se queda cuarto. Norris y Piastri detrás del mexicano. Alonso, Tsunoda, Hamilton y Stroll completan la zona de puntos. 58 ¡VICTORIA PARA MAX VERSTAPPEN! 58 ¡PÉREZ PASA A LECLERC! ¡Si el monegasco hace tapón a Russell, hará que Ferrari acabe por delante de Mercedes! 57 ¡Alonso se pone ya por delante de Tsunoda! 57 ¡Ahora sí, entra Sainz! 56 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! 55 ¡Pérez pasa a Russell! Entra en zona de podio, pero no va a tener tiempo de ganar los cinco segundos de sanción para mantener esa tercera plaza. 54 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! 53 Alonso se acerca a Tsunoda por la séptima posición. Debería pasarle sin problema. 51 ¡CINCO SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA PÉREZ! ¡Sanción por el toque con Norris! Algo exagerado... 50 Nueve vueltas para el final y Sainz todavía no ha parado. Está obligado a parar para cambiar compuesto de neumáticos. 49 ¡10 VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Verstappen va camino de seguir haciendo historia! 48 ¡Ahora sí, Pérez pasa a Norris! 48 ¡Hamilton pasa a Sainz! Se complica la carrera para el de Ferrari. 47 ¡SE TOCAN NORRIS Y CHECO! ¡Casi tienen un choque en la salida de la curva siete! 46 ¡Alonso pasa a Sainz! Ahora es Hamilton quien está detrás del Ferrari. 46 Siguen pasando las vueltas para el final y nos vamos acercando a la última parada de Tsunoda y Sainz. Virtualmente, Mercedes va a acabar por delante de Ferrari en la clasificación de constructores. 44 Se ha anotado una posible falta de Hamilton en el pit lane... Veremos qué puede pasar. 44 ¡Entra Verstappen! Tiene parada gratis el neerlandés y mantendrá la primera posición. 43 ¡Entró Pérez! ¡En la próxima vuelta lo hará Verstappen, casi seguro! 43 Pasa Alonso a Ocon con facilidad y entra de nuevo en zona de puntos. Delante, ahora tiene a Sainz. 41 ¡Alonso deja a Hamilton fuera de la zona de DRS! ¡Ahora tiene que acercarse a Ocon, que va más lento y aún tiene que parar! 40 ¡Tremenda pelea entre Piastri, Sainz y Ocon! Se acercan y tratan de adelantarse. 39 ¡PASA ALONSO A HAMILTON! ¡Tremendo duelo de los campeones del mundo que acaba con el asturiano ganándole la posición de nuevo! 37 ¡NO PUEDE DEFENDERSE! ¡DRS del Mercedes y le pasa fácil! 37 ¡SALE ALONSO DELANTE DE HAMILTON! 37 ¡ENTRAN ALONSO Y PIASTRI! 36 ¡ENTRARON LECLERC Y HAMILTON! ¡Buena parada de Ferrari y regulera para Mercedes! Alonso debe entrar para defenderse de Lewis... 35 ¡ENTRA RUSSELL! 35 Entramos en la ventana de la segunda parada en las estrategias a dos paradas... 34 ¡Problemas de degradación de Norris y le llaman a boxes! 32 Alonso aprieta y trata de acercarse a Piastri para entrar en zona de DRS con Hamilton recortando la diferencia por detrás... 31 Superado el ecuador de la carrera, queda todavía mucha tela que cortar. Hay pocas diferencias y todavía queda una parada más en boxes. 29 ¡Stroll se mete en zona de puntos! ¡Mucho recorte de diferencias! Pérez acorta respecto a Norris y Russell se acerca a Leclerc... Hamilton también con Alonso. 28 ¡PASA PÉREZ A PIASTRI! 28 Alonso pierde el DRS de Pérez y el mexicano ya sigue el rebufo de Piastri. 26 Buen ritmo de Mercedes, con Russell tercero y Hamilton octavo yendo muy rápido. Leclerc se mantiene segundo, pero Sainz está16º muy lejos de los puntos... 25 ¡PASA PÉREZ A ALONSO! 25 Virtualmente, ahora mismo es Mercedes quien está por delante de Ferrari en la clasificación de constructores. 24 ¡ENTRA SAINZ! ¡No aguanta más con los duros! ¡Van a dos paradas y pone duro de nuevo! 23 Solo faltan Carlos Sainz y Valtteri Bottas por entrar, que lo mismo usarán la estrategia a una parada y cambiar duro a medio... Deberían aguantar unas 10 vueltas más. 23 ¡Entran Stroll y Tsunoda! ¡Vuelve a liderar Verstappen! 22 ¡Tsunoda sigue sin entrar y es el único piloto en pista con neumático medio ahora mismo! No debería tardar en ir a boxes el japonés... Verstappen, detrás. 21 ¡Orden de equipo de Ferrari! ¡Sainz deja pasar a Leclerc y se sirve de su rebufo! 20 ¡Pasa Alonso a Bottas y se mantiene cerca de los McLaren con Pérez llegando rápido por detrás! 19 Con las vueltas lideradas de Yuki Tsunoda, es el 181º piloto que lidera al menos una vuelta en la Fórmula 1, el segundo japonés tras Takuma Sato, que lo hizo en dos vueltas en el GP de Europa en 2004. 18 ¡ENTRA TAMBIÉN LECLERC! 17 ¡VERSTAPPEN A BOXES! ¡Mucha degradación en los medios para todos! 16 ¡LIGERO TOQUE ENTRE HAMILTON Y GASLY! ¡Pequeño problema en el alerón delantero del británico! 15 ¡MALÍSIMA PARADA DE NORRIS! ¡Más de cinco segundos! 15 ¡SE DEFIENDE PIASTRI DE ALONSO! ¡LO intenta el asturiano para pasarle y ganarle la posición! 14 ¡ENTRA PIASTRI! ¡Parece que se abre la ventana de cambio de neumáticos para los de arriba! 13 ¡ENTRADA DE ALONSO A BOXES! ¡Muy pronto, parece! Pone duros usados y sale de nuevo. 12 ¡PASA PÉREZ A GASLY! 11 ¡SE PASA DE FRENADA PIASTRI! ¡Lo aprovecha Russell para ganarle definitivamente la posición! 10 ¡Pérez comienza a atacar a Gasly! ¡Se recrudecen las batallas en la zona media! 9 ¡MISMA BATALLA ENTRE RUSSELL Y PIASTRI CON IDÉNTICO RESULTADO! 9 Verstappen mantiene un ritmo conservador, fuera del DRS para Leclerc, pero a la misma distancia. ¿Buscando que los demás degraden neumáticos mientras él controla la degradación? 7 ¡RUSSELL PASA A PIASTRI! ¡Y EL AUSTRALIANO SE LO DEVUELVE! ¡Le recupera la posición en la curva nueve y se mantiene cuarto! Dificultades para McLaren. 7 ¡Todos metidos en el DRS! La caravana de monoplazas es total y veremos quién empieza a realizar ofensivas para ganar posiciones... 5 Norris pasa a Piastri y ahora es el británico quien atacará a Leclerc, que ya ha perdido su DRS con Verstappen. 4 Con casi todos en DRS, imposibilita que pueda haber adelantamientos fáciles por ahora. La habilidad del piloto se torna vital en estos compases de la carrera. 3 ¡PÉREZ PASA A HAMILTON! ¡Le gana la posición en la curva siete por el interior! 3 ¡SE ACTIVA EL DRS! ¡Stroll se pone 12º! ¡Todos en posición de abrir el DRS! 2 ¡Tremenda caravana de monoplazas! ¡Todos muy juntos cuando se va a empezar a usar el DRS! 2 ¡Verstappen empieza a abrir brecha! ¡Los dos McLaren aprietan y presionan a Leclerc! 1 ¡SALIDA EMOCIONANTE! ¡Muy competida! ¡Leclerc se pelea con Verstappen por la primera posición, pero el Red Bull la defendió con todo! ¡Alonso está séptimo peleándose con Tsunoda por la sexta posición! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡COMIENZA LA ÚLTIMA CARRERA DEL AÑO! Todos parten con medios a excepción de tres: Stroll, Sainz y Bottas. Salen con duros. ¡COMIENZA LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡En unos instantes tendrá lugar el inicio de la última carrera del año en Fórmula 1! ¡Abróchense los cinturones, que los motores van a empezar a rugir en breve en Abu Dabi! Si Guanyu Zhou y Valtteri Bottas completan al menos 81 vueltas de las 116 entre ambos en Abu Dabi, 2023 será la temporada en la que Alfa Romeo haya dado más vueltas en la historia de la Fórmula 1 superando las 2435 que completaron en 2019. Esteban Ocon (Alpine) viene de firmar, en Las Vegas, su mejor carrera en cuanto a aumento de posiciones respecto a su posición de salida (12, del 16º al 4º, como en Miami 2022, del 20º al 8º). Además, el piloto francés puede convertirse en Abu Dabi en el quinto piloto en solitario con más grandes premios disputados sin lograr una sola vez la vuelta rápida (serían 133, superando las 132 de Eddie Cheever). Lance Stroll llega a Abu Dabi tras volver a acabar en el Top 5 por segunda vez consecutiva (Sao Paulo y Las Vegas). Las 14 posiciones ganadas para conseguirlo en el trazado de Nevada es la mayor remontada de su carrera deportiva, consiguiendo las dos más grandes esta temporada (13 en el GP de Estados Unidos). Fernando Alonso suma 8 podios en 2023, pudiendo lograr en Abu Dabi su mejor registro desde los 9 conseguidos en 2013 con Ferrari. Además, ya tiene 200 puntos esta temporada, siendo la quinta temporada que alcanza esta cifra en la Fórmula 1 (también en 2010, 2011, 2012 y 2013). Con las 52 vueltas dadas por McLaren en Las Vegas el pasado fin de semana (2 de Lando Norris y 50 de Oscar Piastri), la escudería británica se ha convertido en la segunda en toda la historia en completar 100.000 vueltas en la Fórmula 1 (100.033 en total), solo superada por Ferrari (121.027). Lando Norris (McLaren) ha conseguido 13 podios en Fórmula 1, todos ellos sin ganar una sola vez. Se trata del registro más alto en la historia de la Fórmula 1, pudiendo ser el primero en lograrlo en 14 ocasiones en solitario superando a Nick Heidfeld (ambos con 13). Mercedes no ha cosechado ninguna victoria en 2023. Puede ser el primer año sin triunfo de la escudería alemana desde 2011, con Nico Rosberg y Michael Schumacher. 2023 es, por ahora, su peor año en puntos (392) desde 2013 (360 en total, 18.95 de media), y de media (18.7) desde 2012 (7.1). Lewis Hamilton tiene a Abu Dabi como el tercer Gran Premio donde más puntos ha conseguido en su carrera en la Fórmula 1 (244, por detrás de Gran Bretaña -289- y Hungría -271-). Sin embargo, ha abandonado en tres ocasiones en Yas Marina, pudiendo encadenar dos abandonos seguidos en un mismo Gran Premio (2022 y 2023) desde que lo hiciera en Brasil en 2011 y 2012. Max Verstappen ha ganado cada una de las últimas tres carreras disputadas en Abu Dabi. Puede ser el sexto piloto que consiga ganar el mismo gran premio en cuatro ediciones consecutivas tras Lewis Hamilton en Gran Bretaña (2014-2017), Estados Unidos (2014-2017) y España (5, 2017-2021), Jim Clark en Gran Bretaña (1962-1965) y Bélgica (1962-1965), Ayrton Senna en Mónaco (5, 1989-1993) y en Bélgica (1988-1991), Michael Schumacher en España (2001-2004) y Estados Unidos (2003-2006), y Juan Manuel Fangio en Argentina (1954-1957). Max Verstappen ha finalizado cada una de las últimas 40 carreras que ha disputado en la Fórmula 1, todas ellas en los puntos (desde Emilia-Romaña 2022). Solo Lewis Hamilton ha logrado algo semejante en la historia de la competición (48 entre Gran Bretaña 2018 y Baréin 2020). Max Verstappen puede superar el récord absoluto de Lewis Hamilton en 2019 como el piloto que ha liderado la carrera en al menos una vuelta en más grandes premios diferentes en un año (serían 20, actualmente ambos con 19). Max Verstappen puede superar a Sebastian Vettel como el tercer piloto con más victorias en toda la historia de la Fórmula 1 (actualmente, 53 cada uno). Los últimos ocho ganadores del Gran Premio de Abu Dabi han salido de la primera posición de la parrilla, después de lograrlo en tan solo una ocasión en las primeras seis ediciones de este gran premio en la Fórmula 1 (4 desde la 2ª plaza y una desde la cuarta posición). Solo ha habido tres ganadores diferentes en el Mundial de 2023 a falta de una carrera más por disputarse (Max Verstappen -18-, Sergio Pérez -2- y Carlos Sainz -1-). Es el registro histórico más bajo en un mismo año en la Fórmula 1 (también 3 en 1950, 1952, 1963, 1988, 2014 y 2015). ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos a la narración de la última carrera del año de Fórmula 1! ¡Hoy se acaba la temporada 2023 que nos ha dejado multitud de emociones!

Volver al inicio Q3 ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la quali y de su retransmisión! ¡Les esperamos mañana con la carrera! ¡La última carrera del año! ¡Que tengan buen sábado! Q3 Charles Leclerc ha igualado a Gerhard Berger en el 25º puesto con 32 primeras líneas en la historia de la Fórmula 1. Q3 Max Verstappen ha dejado 2023 con 12 poles positions, la sexta mejor cifra histórica en un año en la competición (también 12 de Lewis Hamilton en 2016). Q3 Max Verstappen ha igualado a Nigel Mansell como el séptimo piloto con más poles en la historia de la Fórmula 1, ambos con 32. Q3 ¡Se ha hecho con la pole position en las últimas cuatro ediciones del Gran Premio de Abu Dabi! Increíble lo de Max Verstappen. Q3 ¡Leclerc acompañará al neerlandés en primera línea! ¡Piastri, Russell, Norris, Tsunoda, Alonso, Hulkenberg, Pérez y Gasly completan el top 10 de la parrilla de salida! Q3 ¡POLE POSITION PARA MAX VERSTAPPEN! Q3 ¡COMIENZAN LAS VUELTAS LANZADAS! ¡Llega el momento de la verdad! ¡En unos minutos sabremos el último poleman de la temporada! Q3 ¡VUELVEN A SALIR A PISTA! ¡Última posibilidad de buscar la pole en Abu Dabi! Q3 Sorprende la mala vuelta de Leclerc, que está noveno solo por delante de Gasly. Q3 ¡PRIMERA VUELTA COMPLETADA! ¡Verstappen, Norris y Piastri copan las tres primeras posiciones! Russell, 4º y Alonso, 8º. Q3 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCA LA Q3! ¡Todos salen a pista con blando usado salvo Verstappen! Q2 Competirán en la Q3: Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell, Pierre Gasly, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg y Oscar Piastri. Q2 ¡Verstappen dominó de nuevo y tiene dos juegos nuevos de blandos para la Q3! ¡ Buen tiempo de Norris y Leclerc, que se quedan a dos décimas del neerlandés! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! ¡Se quedan fuera Hamilton, Ocon, Stroll, Albon y Ricciardo! ¡Sorpresa para Mercedes y Aston Martin! Q2 ¡TODOS DE NUEVO A PISTA! ¡Última opción de pasar a la Q3! Q2 ¡Verstappen el más rápido en el primer intento! Norris fue el segundo por delante de Pérez y Piastri. El usado no ha funcionado mal, pero tocará poner juego nuevo y los tiempos van a mejorar aún más en la búsqueda de pasar a la Q3... Q2 ¡Comienzan las vueltas lanzadas! Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡COMIENZA LA Q2! Q1 Esta 16ª posición para Carlos le complica el cuarto puesto del Mundial, tremendamente disputado y actualmente empatado con Alonso con 200 puntos... Q1 ¡Mucha cercanía entre el primer tiempo de Max Verstappen y el 18º de Bottas, con solo seis décimas de diferencia! Q1 ¡FINAL DE LA Q1! ¡SAINZ SE QUEDA FUERA! ¡Mal tiempo del piloto de Ferrari! Q1 ¡TODOS EN PISTA! ¡Toca acelerar un poco para iniciar la vuelta lanzada! Multitud de quejas ante la lentitud en el pitlane... Q1 ¡ÚLTIMOS CINCO MINUTOS! ¡Vuelven a salir los pilotos a pista! ¡Se debe notar la evolución del trazado! Q1 Quedan 7 minutos para el final de la Q1 y todos a pista para poner un juego nuevo de neumáticos blandos. Por ahora, manda Verstappen con Norris y Leclerc. Q1 El corte para quedarse fuera de Q2 parece que estará cerca de 1:24.8... Veremos quién pasa. Q1 ¡Vuelta eliminada a Sargeant! Los límites de pista, protagonista de esta temporada en F1. Q1 ¡Casi todos los pilotos en pista! ¡Caravana para salir del pit lane ahora que no dejan adelantar y empiezan vueltas lanzadas! Q1 ¡EMPIEZA EL BAILE EN YAS MARINA! Q1 Nadie sale por ahora a pista. El calor y la notable mejoría con el paso del tiempo, hace que los pilotos y los equipos apuren el salir al circuito. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la quali! ¡Quedan 15 minutos para que arranque la sesión de clasificación! ¡Última prueba para conocer al último poleman de la temporada! ¡No se lo quieran perder! De repetir pole hoy, Max Verstappen igualará a Nigel Mansell como el séptimo piloto en la historia de la Fórmula 1 con más poles en la competición (serían 32). Sin embargo, quien más poles ha logrado en Abu Dabi a día de hoy es Lewis Hamilton. El de Mercedes ha logrado cinco en el trazado árabe, aunque no sale desde la primera posición en Yas Marina desde 2019. Sin duda, a Max Verstappen se le da bien este circuito. En Yas Marina, el neerlandés ha logrado las últimas tres poles position y las últimas tres victorias. Tampoco ha sido buen fin de semana para los Aston Martin. Dura prueba por delante para la escudería británica, que sin duda llevan tiempo pensando más en el año que viene que en terminar esta campaña. Sin embargo, la cuarta posición de escudería y pilotos sigue en juego... A pesar del buen ritmo de los últimos fines de semana, los Ferrari parecen haber sufrido algo más en Abu Dabi, principalmente Sainz. Leclerc se hizo con el mejor tiempo en la 2ª sesión. Los Mercedes han demostrado tener buen ritmo en la sesión de libres, con George Russell liderando la primera y la tercera sesión de estos entrenamientos. Ya son 19 las veces que Charles Leclerc ha conseguido la pole position y no ha logrado la victoria (23 poles en total). Puede superar a Nelson Piquet como el quinto piloto en toda la historia de la Fórmula 1 con más poles sin triunfo en solitario (serían 20 por las 19 que poseen ambos actualmente). ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos al último fin de semana de Fórmula 1! ¡En Abu Dabi se acaba la temporada de la gran fiesta del automovilismo! ¡Última qualy del año!

