¡Gracias por seguir esta carrera con nosotros! ¡Esperamos que hayan disfrutado de ella y de la retransmisión! ¡Que pasen buena tarde y nos vemos la próxima semana en Suzuka! Final Ferrari vuelve a subir al podio a sus dos pilotos, siendo, además, la 552ª vez que lo hace ocupando la segunda y tercera posición. Final Carlos Sainz ha firmado su 14º podio en la Fórmula 1, ocho de ellos en 2022. Final Es la primera vez en su carrera que Sergio Pérez ha liderado todas y cada una de las vueltas disputadas en su trayectoria en la Fórmula 1. 61 Es la 13ª victoria de Red Bull en este año, igualando las 13 que logró en 2013, su año con más triunfos en su trayectoria en la Fórmula 1. 61 ¡Cuarta victoria de Sergio Pérez! Dos las ha logrado en 2022 tras hacerlo también en Mónaco. 59 ¡VICTORIA PARA SERGIO 'CHECO' PÉREZ! 59 ¡ÚLTIMA VUELTA! 58 ¡CRONÓMETRO A CERO! 58 ¡YA SON MÁS DE CINCO SEGUNDOS DE PÉREZ A LECLERC! 57 ¡MENOS DE 3 MINUTOS PARA EL FINAL! 54 ¡8 MINUTOS PARA EL FINAL! ¡Sainz se asegura la tercera plaa y Leclerc tiene que apretar para intentar ganarle la posición a Pérez tras la sanción! 53 ¡Pérez aprieta! ¡Tiene que buscar aumentar la diferencia a más de cinco segundos para tratar de evitar la pérdida del primer puesto por una sanción de cinco segundos! 52 ¡SE QUEDA ATRÁS LECLERC! ¡Pérez se despega y se mantiene en primera posición! 51 ¡Problemas para Checo Pérez! Se va a investigar después de la carrera si cometió una infracción con el Safety Car en pista. 50 ¡Se queda un poco atrás Leclerc! Pierde la oportunidad de activar DRS. 49 VUELTA RÁPIDA PARA LECLERC. ¡Está la cabeza muy igualada! ¡Verstappen se pone detrás de Bottas para entrar en zona de puntos! 48 ¡Se escapa Sainz de Norris! ¡Empieza a rodar más rápido y deja poco a poco al McLaren detrás! 48 ¡SIGUE LA PELEA! ¡Gran defensa de Checo, que aguanta como un jabato los ataques de Leclerc! 47 ¡21 minutos para que termine la carrera! ¡Leclerc sigue presionando a Pérez, que ya ha cometido algún error! ¡Aun así, el mexicano se defiende con todo! 45 ¡SE PONE EMOCIONANTE LA CARRERA! ¡Leclerc sigue presionando al mexicano en busca del liderato! ¡Norris presiona a Sainz por el podio! 43 ¡SE ACTIVA EL DRS! 43 Russell entró en boxes tras su pinchazo por un toque con Mick Schumacher. Pone blandos igual que Verstappen. Mal momento para Red Bull y Mercedes. 42 ¡Leclerc hace la vuelta rápida! ¡Se pone a menos de un segundo de Pérez y empieza la presión! 41 ¡Entra Verstappen! La frenada mató los neumáticos. Ahora pone blandos y se coloca último. ¡También pincha Russell! 40 ¡SE ARRIESGA VERSTAPPEN Y LE SALE MAL! ¡Se fue a la salida tras una pasada de frenada! ¡Casi se va al muro y se queda en la octava posición! 40 ¡Ya no se va a completar la carrera por vueltas! ¡Quedan poco más de 30 minutos para el final de la carrera! 40 ¡SE REANUDA LA CARRERA EN SINGAPUR! 39 ¡SE VA A RETIRAR EL SAFETY CAR! 38 ¡Se espera emoción en este tramo final de la carrera! 37 ¡Qué mala suerte ha tenido Verstappen! Cambió neumáticos antes del accidente de Tsunoda y va a salir por detrás de Norris (4º). Momento para calentar neumáticos. Checo Pérez, Charles Leclerc y Carlos Sainz copan el podio. Hamilton está noveno. 36 ¡SE VA TSUNODA CONTRA LAS PROTECCIONES! ¡Se despliega el Safety Car! ¡Se va a compactar toda la carrera! ¡Los mejores situados, McLaren, que aún no habían parado! 36 ¡ENTRA SERGIO PÉREZ! ¡Lo va a hacer también Sainz y se espera que Verstappen lo haga ahora! 35 ¡ENTRAN HAMILTON Y VETTEL! ¡Ya han pasado por boxes casi todos los pilotos salvo los dos McLaren, los dos Red Bull, Sainz y Stroll! 35 ¡ENTRA CHARLES LECLERC! ¡Se atreve el monegasco! ¡Mala parada del piloto de Ferrari! ¡Pone medios y sigue la carrera! 34 ¡ENTRAN LOS PRIMEROS PILOTOS! ¡Los de atrás se atreven a meterse en boxes para cambiar neumáticos! 33 ¡SE SALIÓ HAMILTON! ¡Fue directo al muro! Parece que está bien el monoplaza y se coloca entre Norris y Verstappen. 33 La carrera mantiene el guion de casi todo el gran premio. Verstappen sigue peleando con Norris por lograr el quinto puesto. Las vueltas pasan y hay que ver quién se atreve a cambiar neumáticos o si mantienen el intermedio. 32 ¡30 vueltas para el final! ¡Leclerc empieza a volar! ¡Tremendo pulso entre el monegasco y Pérez por el punto de la vuelta rápida! 31 El monoplaza de Russell no termina por carburar con los medios. Ya ha sido doblado y no mejora tiempos de los intermedios. 30 ¡Se quita el VSC! ¡Se vuelve a la normalidad! ¡Hamilton sigue detrás de Sainz y apretando al Ferrari! Leclerc no termina por alcanzar a Pérez, que está con cierta comodidad en cabeza. 29 Segunda vez que los dos Alpine abandonan en una misma carrera tras la de Estados Unidos en 2021. 29 ¡Se activa el virtual safety car! ¡Abandona Ocon y ya son cinco los pilotos que no acaban la carrera en Singapur! 28 ¡SE SALE OCON! ¡Bandera amarilla otra vez en pista! ¡No parece que el de Alpine pueda continuar en carrera! Le cuesta sacar el coche al piloto francés. 27 ¡Abandona Albon finalmente! ¡Se queda en el box! ¡Se reanuda la carrera con bandera verde! Nadie entró a cambiar neumáticos. 26 ¡SE SALE ALBON! ¡Se va al muro con un toque suave! ¡Se activa el Virtual Safety Car! Ha podido volver a la carrera y poder llegar a boxes para volver a poner el alerón delantero. 24 ¡VUELA VERSTAPPEN! ¡Ha sido quitarse a Alonso de encima y volver a ser rápido en pista! ¿Podrá alcanzar la cabeza de la carrera? 23 ¡Se atreve George Russell! ¡El primer valiente del día! ¡El británico entra en boxes, pone medios y derrapa en la primera curva tras salir del pit lane! No tiene agarre. 22 ¡ABANDONA ALONSO! ¡Problemas con el motor! ¡Mala suerte para el asturiano! ¡Se activa el Virtual Safety Car! 20 Hay zonas que se mantienen con agua, aunque la mayoría se está secando. Pérez sigue primero con Leclerc perdiendo tiempo por detrás. Verstappen sigue peleando con Alonso. Russell sigue detrás sin poder adelantar. 18 Algunos pilotos comentan la posibilidad de plantearse ya los neumáticos habituales y abandonar los intermedios para continuar la carrera. 17 Todo se mantiene en Marina Bay. Los adelantamientos en la parte alta se complican con partes de la pista aún resbaladizas. 16 Checo Pérez lidera la carrera y con cada vez más ventaja sobre Leclerc. Sainz no termina de aguantar el ritmo y Hamilton se aleja del madrileño. Verstappen sigue acercándose a Alonso. 13 Dura pelea por los adelantamientos, harto complicados de hacer en Marina Bay. No le será tan fácil a Verstappen con Alonso, tal como le pasó con Vettel. 12 Checho Pérez baja de los dos minutos la vuelta y las peleas por adelantar se acrecentan. Verstappen se trata de acercar a Alonso, quien a su vez tiene a Norris por delante. 11 ¡BANDERA VERDE! ¡Se relanza la carrera! 10 ¡Ya va a retirarse el Safety Car! Ya se anuncia la retirada del coche de seguridad. 10 Décima vuelta y el Safety Car se mantiene en pista mientras los comisarios terminan de limpiar el trazado para que se reanude sin peligro alguno para los pilotos. 9 Se ha visto en repetición cómo ha salido Russell del trazado intentando adelantar a Bottas, llegando a tocar al monoplaza del finlandés antes de una curva. 9 ¡Se confirma la retirada de Latifi! Ya son dos los que abandonan este Gran Premio de Singapur. 9 Parece que lo de Latifi es más serio. Es bastante probable que el piloto de Williams no pueda volver a la carrera. Los pilotos se empiezan a agrupar tras el Safety Car. 8 ¡SALE EL SAFETY CAR! ¡Se vuelve a compactar la carrera! Es pronto para decidir cambiar neumáticos. 8 ¡Zhou y Latifi parece que tocaron! El piloto chino se lleva la peor parte, con el coche en una de las escapatorias y teniendo que abandonar la carrera. Latifi sigue con un neumático pinchado. 7 Se seca lento la pista y los pilotos lo notan. Pérez va recortando el tiempo, pero es un circuito lento bajo estas circunstancias y no hay manera de adelantar. Verstappen está a 27 segundos de la cabeza. 6 Checo Pérez y Charles Leclerc se alejan del tercer puesto, que ahora lo firma Sainz. Ya son casi siete segundos desde el Red Bull hasta el madrileño. Hamilton, se queda un poco atrás respecto a Carlos. 5 Quinta vuelta de la carrera y, por ahora, las posiciones se mantienen. Es complicado adelantar y se nota. Verstappen aprieta tratando de rascar posiciones mientras la cabeza de carrera se mantiene impertérrita. 3 Leclerc hace el tiempo más rápido de la pista mientras se mantiene en zona de DRS esperando a que esté activado para tratar de adelantar a Pérez. 1 ¡Buen inicio de carrera con los pilotos sin echarse! Hubo un ligero toque entre Hamilton y Sainz que no modificó nada del trazado. Mala salida de Verstappen, que está 12º. 1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡TODOS EN SUS PUESTOS! ¡MARCHAN LOS MONOPLAZAS EN LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡TODO LISTO PARA COMENZAR! ¡Todos los pilotos van a salir con intermedios! Los pilotos salen y prueba neumáticos. Algunos lo hacen con mojado, otros con blandos, otros con intermedios... Aprovecharán los 10 minutos de apertura del pit lane hasta el cierre para poder probar qué neumático es mejor. ¡Ya tenemos tiempos de información! Muy conservador. Se abrirá el pit lane a las 14:25 hora española (20:25 hora local) y se comenzará la vuelta de formación 15:05 (21:05 hora local). Parece que la lluvia empeiza a amainar sobre el circuito urbano de Marina Bay. El safety car salió a pista para comprobar el estado del trazado, con muchísima agua. De las 14 temporadas previas en las que Mercedes AMG F1 participó en la Fórmula 1, solo se quedó sin triunfo en dos: 2010 y 2011. Las 10 temporadas con triunfo desde 2012 hasta 2021, se trata de la cuarta mejor racha en años consecutivos de cualquier escudería tras las 11 de Lotus (1960-1970), las 13 de McLaren (1981-1993) y las 20 de Ferrari (1994-2013). La escudería Mercedes AMG F1 no ha ganado en ninguna de las 16 carreras disputadas en 2022. Se trata de su peor racha en la Fórmula 1 en la era híbrida, siendo su peor registro sin victoria desde los 22 grandes premios enlazados entre Baréin 2012 y España 2013. George Russell, de Mercedes AMG F1, es el único piloto de la parrilla actual que ha completado el 100% de sus carreras finalizadas en el Top 5 en 2022 (15/15, solo abandonó en Gran Bretaña), aunque el británico todavía busca su primer triunfo en la Fórmula 1. Hoy comenzará la carrera desde el pit lane por cambiar la unidad de potencia. Lewis Hamilton no ha sumado ninguna victoria en el Mundial 2022 de Fórmula 1, pudiendo terminar una temporada sin triunfo ni pole position por primera vez en su carrera en la competición. El piloto de Ferrari, Carlos Sainz, ha entrado en posición de puntos en las 12 carreras que ha finalizado en 2022. Nunca en alguna de sus siete temporadas anteriores en la Fórmula 1 terminó una temporada con el 100% de sus carreras finalizadas en los puntos. La escudería Red Bull suma 12 triunfos en 16 grandes premios en 2022, igualando su segunda mejor marca en una misma temporada (12 victorias en 2011) y puede igualar las 13 de 2013. De lograr el triunfo en Marina Bay, Max Verstappen (Red Bull) logrará la tercera mejor marca de victorias en una misma temporada en la historia de la Fórmula 1 (serían 12), solo por detrás de las 13 logradas por Michael Schumacher en 2004 y Sebastian Vettel en 2013. Max Verstappen (Red Bull) ha logrado 11 victorias esta temporada, su récord en un mismo año superando las 10 que consiguió en 2021 cuando fue Campeón del Mundo. Con 11 triunfos en 16 carreras, tiene el octavo mejor % en relación con los grandes premios disputados en la historia de la Fórmula 1 (68.7). Mercedes AMG F1 es la escudería con más victorias en el Gran Premio de Singapur (4), aunque tanto Ferrari como Red Bull puede igualar al equipo alemán en triunfos en el trazado asiático (tres cada uno). La dirección de carrera confirma el retraso de la apertura del pit lane y de todos los procedimientos de inicio de carrera. No hay tiempo estimado para que todo se reanude. El 66.7% de los ganadores en Marina Bay lo han logrado saliendo de la pole position (8/12). Solo Sebastian Vettel (3º en 2012 y 2019), Lewis Hamilton (5º en 2017) y Fernando Alonso (15º en 2008) lograron el triunfo sin salir desde la primera posición de la parrilla. Fernando Alonso, de Alpine, puede convertirse en el piloto con más grandes premios finalizados en la historia de la Fórmula 1 (serían 279) y ya es el piloto que más grandes premios ha disputado en la historia de este deporte (serán 351), superando, en ambos casos, a Kimi Raikkonen (278 y 350 respectivamente). El Gran Premio de Singapur vio su carrera inaugural en 2008. En dicha edición, Fernando Alonso se alzó con el primer triunfo de este trazado, logrando su 20ª victoria en la Fórmula 1 y subiendo al podio por 50ª vez. El asturiano firmó ese triunfo saliendo desde la 15ª posición, la octava victoria con la mayor remontada respecto a la posición en la parrilla en la historia de la competición (14 posiciones). Día de intensa lluvia en Singapur. Se espera que amaine la lluvia progresivamente en la próxima hora. Veremos si puede acarrear retrasos respecto al inicio de la carrera. El circuito de Singapur es el segundo trazado de la temporada actual de la Fórmula 1 con más curvas (23) tras el de Djeddah, en Arabia Saudí, que cuenta con 27 giros y que se incluyó en el Mundial en 2021. ¡Buenas tardes a todos y bienvenidos al día importante del fin de semana del automovilismo! ¡Toca la carrera del Gran Premio de Singapur!

Volver al inicio Final ¡Qué clasificación! ¡Mañana va a ser un día totalmente apasionante! ¡No se quieran perder lo que nos espera en Marina Bay! ¡Les esperamos! Final Sergio Pérez completa la primera línea de la parrilla. Hamilton y Sainz saldrán desde la tercera y cuarta posición. Alonso saldrá en quinto lugar. Norris, Gasly, Verstappen, Magnussen y Tsunoda completan el top 10 de la parrilla. Final ¡Sorpresa con Verstappen, que anuló vuelta cuando mejor lo estaba haciendo y termina en la octava posición! ¡Buscará de nuevo la épica en la carrera! Q3 ¡POLE POSITION PARA CHARLES LECLERC! ¡La novena de la temporada! ¡Qué final de clasificación! Q3 ¡Se preparan para lograr el último tiempo! ¡No hay tiempo para parar en boxes! ¡Momento para buscar la pole! Q3 ¡HAMILTON SE COLOCA PRIMERO! ¡Verstappen se pone segundo por delante de Leclerc! Sainz se pone cuarto y Alonso en quinta posición. Q3 ¡Hamilton se pone primero! Leclerc es tercero con Verstappen cuarto. Tsunoda se mantiene con la segunda mejor marca a falta de que los de atrás mejoren. Q3 ¡VUELTAS LANZADAS DE LOS 10 PILOTOS! Q3 ¡Los 10 pilotos a pista! ¡Todos con blandos salvo Tsunoda y Magnussen, que siguen con intermedios! Q3 ¡COMIENZA LA Q3! ¡Verstappen sale con neumáticos blandos! ¡También lo hace Sainz y Norris! Q2 ¡Sorpresa con George Russell! Se queda fuera de la Q3 en 11ª posición. Vettel y Stroll no pudieron mejorar tiempos con los blandos, al igual que Zhou. Q2 ¡Leclerc consigue el mejor tiempo de la Q2! Hamilton por detrás, seguido de Verstappen, Pérez, Alonso y Sainz. Los blandos no han servido en esta clasificación. Q2 ¡3 MINUTOS PARA EL FINAL! ¡Leclerc sigue con el tiempo más rápido! Todos siguen con intermedios salvo los Aston Martin, que se arriesgan y salen con blandos! Q2 ¡DOMINA LECLERC! ¡Verstappen y Pérez se ponen por detrás del monegasco! Alonso se coloca séptimo y Sainz cuarto! Q2 ¡Arrancan las vueltas lanzadas de los 15 pilotos en la Q2! Q2 ¡Todos los pilotos en pista! ¡Vuelven a salir todos con intermedios! Q1 Sorpresa en esta clasificación. A punto estuvo McLaren de ver a sus dos pilotos fuera de la Q2, con Ricciardo llevándose la peor parte (17º) y Norris salvándose por los pelos. La última vuelta de Mick Schumacher dejó fuera a Bottas (16º). Ocon (18º), también fuera, junto a Albon (19º) y Latifi (20º). Q1 ¡VERSTAPPEN HACE EL MEJOR TIEMPO! ¡Hamilton firma el segundo mejor tiempo pro delante de Leclerc! Pérez, cuarto. Sainz firmó el quinto lugar y Alonso el noveno. Q1 ¡Quedan poco más de dos minutos! Se acerca la última oportunidad de completar vuelta. Nadie se juega a poner neumáticos lisos. Q1 Alonso se pone octavo y se aleja de la zona de peligro. Q1 ¡LECLERC PRIMERO! ¡173 milésimas por delante de Verstappen! Del 1 al 15, zona de peligro, hay solo 3.6 segundos de diferencia. Q1 ¡VERSTAPPEN PRIMERO! Q1 ¡Hamilton primero! ¡Le siguen los dos Ferrari con Leclerc por delante de Sainz! Quedan Alfa Romeo y Haas por completar tiempo. Q1 ¡Leclerc hace el mejor tiempo por ahora de la Q1! ¡Sainz, séptimo a falta de la llegada de Red Bull, con Alonso sexto y los Mercedes segundo y tercero con Russell por delante de Hamilton! Q1 ¡Todos los pilotos en pista! Todos con intermedio. Los primeros tiempos se saben con Hamilton con el más rápido. Ferrari y Red Bull empiezan su vuelta lanzada... Q1 Se ve parte de la pista con agua. Los pilotos salen con intermedios para no jugársela, pero es probable que acabe el día con neumáticos lisos, en el caso de que no llueva. Q1 ¡COMIENZA LA Q1! ¡Salen los pilotos con intermedios! ¡Menos de cuarto de hora para que tenga lugar el inicio de la clasificación! ¡No se la quieran perder! ¡Los pilotos ya están casi listos para comenzar! Tal día como hoy, en 2006 durante el Gran Premio de China, Michael Schumacher logró su 91ª y última victoria en la Fórmula 1, completando el podio con Fernando Alonso (2º) y Giancarlo Fisichella (3º). Lewis Hamilton no ha sumado ninguna victoria en el Mundial 2022 de Fórmula 1, pudiendo terminar una temporada sin triunfo ni pole position por primera vez en su carrera en la competición. Ferrari es la escudería que más poles position ha conseguido en el Gran Premio de Singapur (5), logrando tres en las últimas cinco ediciones (2015, 2017 y 2019), aunque nunca lo ha conseguido en participaciones consecutivas en este trazado. Charles Leclerc logró, en Monza, su octava pole position de la temporada, más que en cualquier otro año en su carrera en la Fórmula 1. ¿Repetirá posición en parrilla hoy? En las 12 ediciones del Gran Premio de Singapur, ningún piloto ha conseguido revalidar la pole position siendo Charles Leclerc (Ferrari) el hombre que conquistó la privilegiada plaza en 2019. El circuito de Singapur es el segundo trazado de la temporada actual de la Fórmula 1 con más curvas (23) tras el de Djeddah, en Arabia Saudí, que cuenta con 27 giros y que se incluyó en el Mundial en 2021. Las opciones de Max Verstappen de ser campeón en Singapur pasan por dos opciones y en ambas debe quedar en primera posición: la primera, con vuelta rápida, Leclerc debería quedar máximo 8º y Sergio Pérez 4º. La segunda, sin vuelta rápida, con Leclerc máximo 9º y Pérez 4º SIN vuelta rápida. En los entrenamientos del fin de semana, Max Verstappen no ha conseguido el mejor tiempo en ninguna de las tres sesiones, quedando segundo y cuarto el viernes, y segundo en la ronda de hoy. Hamilton, Sainz y Leclerc lideraron las tres sesiones respectivamente. ¡Muy buenas tardes a todos, noches en Singapur, y bienvenidos a otro fin de semana de Fórmula 1! ¡Uno especial, porque, de darse ciertas circunstancias, a falta de cinco carreras para el final del Mundial, Max Verstappen puede coronarse como campeón! ¡Hoy, turno de la clasificación para indicar el orden de la parrilla de salida!

