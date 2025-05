Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Les esperamos el fin de semana que viene con un circuito histórico! ¡Toca pensar en el Gran Premio de Italia que tendrá lugar en Monza! ¡Que tengan buena tarde y hasta la próxima! Final ¡Qué gran carrera hemos vivido con mucha estrategia y algo de fortuna para los contendientes con el VSC y el Safety Car tras los abandonos de Tsunoda y Bottas! Final Se ha llevado 26 puntos Max Verstappen, convirtiéndose en el piloto que más puntos ha sumado en el Gran Premio de los Países Bajos (51) superando a Niki Lauda (46). 72 Es la primera vez que Max Verstappen gana cuatro carreras seguidas en su estancia en la Fórmula 1. 72 Ya son 30 las victorias de Max Verstappen, siendo el 8º piloto en la historia que firma esta cifra en la Fórmula 1. 72 Temporada con más victorias para Max Verstappen (10), igualando las 10 que logró el año pasado. Está a tres de igualar el mayor registro en un año firmado por Sebastian Vettel y restan aún 7 carreras por delante. 72 ¡El podio lo completan Russell y Charles Leclerc! Hamilton se queda fuera en cuarta posición seguido por Sergio Pérez y Fernando Alonso. Lando Norris, Sainz, Ocon y Stroll completan los puestos de puntos. 72 ¡VICTORIA PARA MAX VERSTAPPEN! ¡Cuarta carrera seguida del holandés con triunfo! 72 ¡ENTRAMOS EN LA ÚLTIMA VUELTA! ¡VERSTAPPEN VA A GANAR, PERO LA PELEA ESTÁ DETRÁS! 71 ¡DOS VUELTAS! ¡Alonso presiona a Checo Pérez! 70 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! 68 ¡SANCIÓN DE CINCO SEGUNDOS PARA SAINZ! ¡Por unsafe release en el box delante de Alonso! Puede perder muchas posiciones el madrileño. 68 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! ¡El vencedor, salvo sorpresa, será Verstappen! Russell se mantiene en segundo lugar lejos de Leclerc. No parece que el monegasco pueda darle alcance. Sainz se defiende de Pérez, que presiona por detrás. 66 ¡ADELANTA LECLERC A HAMILTON! ¡Sin oposición! ¡El británico se queda sin podio y ahora se acerca Sainz! Todavía fuera de zona de DRS. 65 ¡Nos vamos acercando al final! ¡Leclerc ya mete morro a Hamilton para arrebatarle el podio! ¡Russell se escapa en la segunda posición! 64 ¡RUSSELL ADELANTA A HAMILTON! ¡Está vendido! ¡Rueda lento y los Ferrari se acercan! 63 ¡10 VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Verstappen ya vuelta de nuevo sobre la pista y se torna inalcanzable para los demás pilotos! 62 ¡Se pone interesante la pelea por el podio! ¡Ferrari, juntos, aprietan para quitar a Mercedes los dos puestos del cajón! Alonso, con Norris muy cerca por detrás. 61 ¡SAINZ SE PONE QUINTO! 61 ¡VERSTAPPEN ADELANTA A HAMILTON SIN OPOSICIÓN! 61 ¡SE RETIRA EL SAFETY! ¡SE REANUDA LA PELEA! 60 13 vueltas para el final. ¡El safety car se retira en esta vuelta! ¡Veremos cómo se reanuda! 59 Esto se pone interesante de cara al final... Veremos cuando se reanude la carrera cómo se pone esto. El orden es: Hamilton, Verstappen, Russell, Leclerc, Pérez y Sainz. Alonso, séptimo, buscará algún resquicio para unirse a la batalla. 57 ¡VERSTAPPEN PONE BLANDOS Y SALE DETRÁS DE MERCEDES! ¡Leclerc y Pérez entran en boxes para unirse a la pelea! 56 ¡SAFETY CAR EN PISTA! ¡Esto se pone interesante! ¡Nuevo carrusel de boxes! 55 ¡BOTTAS SE PARA A FINAL DE RECTA DE META! 54 ¡Siguen volando los dos Mercedes con los neumáticos medios! Alonso intentó pasar a Norris, pero se defendió con garras y dientes el de McLaren. 53 ¡VUELVE A HACER VUELTA RÁPIDA ALONSO! ¡Va un segundo más rápido que Norris y Sainz! 52 ¡Hizo Alonso la vuelta rápida, pero le duró poco después de que Verstappen primero y Russell después lo pulverizaran en su paso por meta! 51 ¡Verstappen se mantiene en primera posición con mucha diferencia respecto a Hamilton! El VSC le ha venido bien a Red Bull, aunque el británico, con medios, parece tener mejor ritmo por ahora que el holandés. 50 ¡SE RETIRA EL VIRTUAL! ¡BANDERA VERDE EN PISTA! 49 ¡CARRUSEL DE ENTRADA A BOXES! ¡Verstappen pone duros, los dos Mercedes salen con medios tras una parada regular! Alonso entró a poner blandos y está noveno. Sainz está séptimo por detrás de Ocon. 48 ¡AL FINAL SE PARA TSUNODA! ¡Lo hace en un arcén! ¡Virtual Safety Car! Todos a parar en boxes. 46 ¡ENTRÓ LECLERC! Pone duros y a ver qué ocurre. Los Ferrari parecen lejos de poder conseguir algo en esta carrera salvo sorpresa o milagro. 45 ¡TSUNODA ARRANCA Y CONTINÚA! ¡Bandera verde! Parece que tenía un problema con los neumáticos, pero parece que está todo correcto y sigue en carrera. 44 ¡BANDERA AMARILLA! Tsunoda se queda parado cerca del trazado. ¡Se espera que haya Virtual Safety Car o Safety Car! 44 ¡Aguanta Verstappen en pista! Los duros son los compuestos que mejor funcionan en pista y se está viendo. Pérez bate la vuelta rápida. 43 ¡Una vuelta más! ¡Los Mercedes siguen recortando tiempo para atacar a Verstappen en su entrada a boxes! 42 ¡Investigación a Vettel! Se le investigará por ignorar las banderas azules cuando peleaban Hamilton y Pérez. 41 Los dos Alpine se ponen en octava y novena posición, con la más adelantada para Fernando Alonso, que recorta tiempo con Norris por la séptima plaza. 40 ¡40ª vuelta! Verstappen se plantea seguir con medios en la próxima parada o poner duros. Leclerc parece fuera de la pelea. 39 ¡Verstappen no entra a boxes mientras los Mercedes siguen en un camino arrollador! Russell pasa a Pérez y Hamilton firma la vuelta rápida. 37 ¡AHORA SÍ LE PASÓ HAMILTON A PÉREZ! 36 ¡CÓMO SE DEFENDIÓ PÉREZ! ¡Durísima y cerca del límite con Hamilton a punto de adelantarle por el exterior en la primera curva! 35 ¡ESTÁN VOLANDO LOS DOS MERCEDES AHORA! ¡Se lo van a poner muy complicado a Red Bull y a Verstappen! Van recortando diferencias y saldrían por detrás de las dos primeras posiciones. 34 Sainz, en sexta posición, no termina de recortar diferencias con Russell, que está haciendo un gran tiempo en pista. 33 Verstappen se encuentra a casi 19 segundos por delante de Hamilton. Una parada del holandés le haría salir por detrás del de Mercedes ahora mismo. 32 ¡Entra Russell! Hamilton tiñó de morado el segndo sector. El joven piloto de Mercedes, con duros, sale por detrás de su compañero y por delante de Sainz. 31 Esteban Ocon sigue recortando diferencias con Alonso, que se sigue acercando a Stroll. Sainz, lejos de alcanzar a Hamilton. 30 ¡ENTRA HAMILTON! Le ponen duros para aguantar al final de la carrera! Veremos qué tal le sale a Mercedes la jugada. Russell será el próximo. 29 ¡Hamilton se mantiene en pista! Lo suyo sería haber entrado para defenderse en la futura entrada, pero el inglés aguanta. 28 ¡ADELANTA VERSTAPPEN A RUSSELL! ¡En la primera oportunidad, el holandés supera al de Mercedes sin dificultad en la recta de meta! 26 ¡Poco le queda a Verstappen para entrar en zona de DRS respecto a Russell! Leclerc lo tiene complicado y parece que su aspiración será quedar segundo cuando entren los Mercedes. 24 ¡Sainz sigue escalando posiciones! Se pone sexto queriendo acortar distancia con Pérez por la quinta plaza. Leclerc, con buen ritmo, trata de no separarse de Verstappen. 23 ¡Verstappen es un cohete! ¡Recorta diferencias con Mercedes y ya está a seis segundos del liderato, a tres de Russell! 22 ¡ALONSO NOVENO! ¡Sigue escalando posiciones con las paradas a boxes y se acerca a Stroll! Ocon, por detrás, no termina de recortar distancia con su compañero en Alpine! 21 ¡Vuela Verstappen! ¡Cambió neumático y hace vuelta rápida con medios! 19 ¡ENTRA VERSTAPPEN! ¡Gran parada de boxes del holandés, que sale tercero con neumático medio muy cerca de los dos Mercedes! Los pasará en su entrada al garaje. 18 ¡Buena parada ahora de Leclerc! Sale cuarto con neumático medio nuevo para intentar acercarse a un Verstappen que rueda rápido con unos blandos nuevos de 17 vueltas. 17 ¡Alonso se queda por detrás de Stroll! Pero recorta tiempo con el que será su futuro compañero. Leclerc va a entrar a boxes. 16 Verstappen cada vez más lejos de Leclerc en la cabeza de carrera. Alonso se pone 12º por detrás de Sainz. El asturiano va con un ritmo frenético respecto a los que tiene delante con más de un segundo por vuelta. 15 ¡MALÍSIMA PARADA DE SAINZ! Problema serio con los mecánicos. No había una rueda preparada para ponerla. 14 ¡Pararon Tsunoda, Gasly y Schumacher, saliendo por detrás de Alonso! Le salió bien la jugada al piloto español. 13 ¡ALONSO A BOXES! ¡Pone duros! ¿Intentará ir a una parada el asturiano? 13 Sergio Pérez no coge ritmo y no logra acercarse a Hamilton, pero sí ve a Russell en los retrovisores. 12 ¡PASA ALONSO A TSUNODA! ¡Se quita el tráfico de delante con gran habilidad y ahora buscará acercarse a Mick Schumacher para entrar en zona de puntos y situarse detrás de su compañero! 11 ¡Vettel es el primer en parar! Pone neumáticos medios y parte último. Verstappen sigue ganando tiempo sobre Leclerc vuelta a vuelta. Sainz se descuelga y tiene a Hamilton muy cerca por detrás. 10 ¡PASA ALONSO A GASLY! ¡Gran adelantamiento forzando la aproximación a la primera curva en línea de meta! Ahora va a por Tsunoda. 8 Los puestos se mantienen y los adelantamientos se dificultan. Alonso, más rápido, no ve la posibilidad de adelantar a Gasly y Tsunoda. 7 ¡Leclerc se mantiene en la pelea por el liderato, pero no termina de entrar en zona de DRS para atacar a Verstappen! Alonso sigue detrás de los AlphaTauri. 6 ¡Gran pelea en puestos de podio! Sergio Pérez se queda atrás y no da alcance a un Hamilton con buen ritmo de carrera con medios, en zona de DRS por detrás de Sainz metiendo presión a los Ferrari. 4 Fernando Alonso mantuvo posición en la salida y sigue 13º por detrás de Gasly en zona de DRS. 3 ¡Vuela Verstappen! Cada vuelta es mejor para el holandés, que juega en casa. Leclerc se intenta mantener en el rebufo de Red Bull, pero le cuesta y va quedándose atrás. 2 ¡Casi se va Magnussen contra el muro! El de Haas se salió en la segunda curva y controló a duras penas el monoplaza! Golpeó el muro, pero parece que puede continuar. 2 ¡Salida limpia sin apenas cambio en las posiciones! ¡Sainz tuvo un ligero roce con Hamilton en la tercera curva que no pasó a mayores! 1 ¡COMIENZA LA CARRERA EN ZANDVOORT! ¡COMIENZA LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡MENOS DE 10 MINUTOS PARA QUE TENGA LUGAR EL INICIO DE LA CARRERA! ¡Todos los pilotos ya están en sus monoplazas antes de comenzar la vuelta de formación! El piloto de Alfa Romeo, Valtteri Bottas, se encuentra a seis puntos de igualar a Giuseppe Farina como el tercer piloto de la escudería italo-suiza con más puntos en la historia de la Fórmula 1 (46 del finés por los 52 del italiano). Fernando Alonso (Alpine) ha sumado puntos en cada una de las últimas nueve carreras disputadas en la Fórmula 1, su mejor registro desde las 15 entre Abu Dabi 2013 y Bélgica 2014. La escudería Mercedes AMG F1 no ha ganado en ninguna de las 14 carreras disputadas en 2022. Se trata de su peor racha en la Fórmula 1 en la era híbrida, siendo su peor registro sin victoria desde los 22 grandes premios enlazados entre Baréin 2012 y España 2013. El piloto de Mercedes, George Russell, podría sumar su séptimo podio sin victoria en la Fórmula 1, pudieron superar a Lando Norris como el noveno piloto en la historia de esta competición en esta faceta (actualmente, ambos con 6). Tras abandonar en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica, el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, podría abandonar en dos grandes premios de manera consecutiva por tercera vez en su carrera en la Fórmula 1 tras 2010 (Italia y Singapur) y 2009 (Italia y Bélgica). Carlos Sainz, de Ferrari, podría sumar dos podios seguidos por tercera vez en una misma temporada en la Fórmula 1 tras los dos podios que consiguió en Baréin (2º) – Arabia Saudí (3º) y en Canadá (2º) – Gran Bretaña (1º), todas en 2022. Max Verstappen (Red Bull) podría sumar dos triunfos seguidos en Zandvoort. El último piloto en lograr dos victorias consecutivas en Zandvoort fue James Hunt en 1975 (con Hesketh) y en 1976 (McLaren), mientras que el último en lograrlo con una misma escudería fue Jackie Stewart con Matra en 1968 y 1969. Max Verstappen (Red Bull) podría igualar la mayor cantidad de triunfos en una misma temporada que logró en 2021 (10), su mejor año en la competición y en el que acabó levantando el título de Campeón del Mundo. Con 9 triunfos en 14 carreras, tiene el octavo mejor % en relación con los grandes premios disputados en la historia de la Fórmula 1 (64.3). El ganador de la carrera en el Gran Premio de los Países Bajos salió de la primera línea de la parrilla en 23 de las 31 ocasiones en las que se disputó la carrera en Zandvoort, 13 desde la pole position y 10 desde la segunda posición. En lo que llevamos de 2022, solo cuatro pilotos han saboreado la victoria en la Fórmula 1: Max Verstappen (9), Charles Leclerc (3), Sergio Pérez y Carlos Sainz (ambos con 1). ¡Muy buenas tardes y bienvenidos al gran día! ¡Llega el día de la gran fiesta del automovilismo! ¡Turno de la carrera del Gran Premio de los Países Bajos! ¡Todo a punto en Zandvoort para acoger una carrera que aspira a ser espectacular!

Max Verstappen iguala a Jackie Stewart como el 19º piloto con más poles positions en la historia de la Fórmula 1. De los actuales pilotos de la parrilla, es el único que sabe lo que es conseguir la pole position en Zandvoort tras lograrlo también el año pasado. Nueva pole position para Max Verstappen. 17ª pole position de su carrera, la cuarta que consigue en este año. Q3 ¡SALEN DE NUEVO A PISTA! ¡Momento para preparar la última vuelta! ¡La pole es el destino! Q3 ¡Todos a boxes antes de encarar la última oportunidad en la pelea por la pole position! Q3 ¡CHARLES LECLERC SE PONE PRIMERO! ¡59 MILÉSIMAS! ¡Hamilton tercero por delante de Sainz! Q3 ¡1:10.5 PARA MAX VERSTAPPEN! ¡Mejor tiempo del fin de semana! Pérez, cinco décimas por detrás. Q3 ¡SEMÁFORO EN VERDE! Nadie se mueve en el garaje. Q2 Mala suerte para los dos pilotos de Alpine, que partirán desde la parte media baja de la parrilla en el día de mañana. Sainz hace un gran tiempo sobre Russell y Verstappen, pero el holandés se la ha estado jugando solo a un tiempo por clasificación. Q2 ¡ALONSO Y OCON SE QUEDAN FUERA! ¡Encontraron tráfico y tuvieron que abortar vuelta! Q2 ¡SAINZ FIRMA EL MEJOR TIEMPO EN ESTA Q2! ¡Se pone a 10 milésimas por delante de Russell y a una décima por delante de Verstappen! Q2 ¡Vuelven a salir a pista los pilotos para mejorar sus tiempos en una última posibilidad! Q2 ¡Baja el corte Albon en una nueva vuelta! 1:11.8. Q2 ¡Octavo mejor tiempo para Alonso! Muy lentos en esta Q2. El corte se queda en 1:12.0 por ahora, marcado por Albon en el décimo lugar. Verstappen en primer lugar por delante de Hamilton, segundo, y Pérez, tercero. Q2 ¡1:10.9 para verstappen! ¡El corte de clasificación puede rondar el 1:11.4! Q2 ¡Salen más pilotos a pista, destacando a los dos Ferrari, Mercedes y Ocon! Q2 ¡Se reanuda la carrera! Albon vuelve a salir a pista. Q2 ¡BANDERA ROJA! ¡Un aficionado de las gradas ha tenido la maravillosa idea de lanzar una bengala que se ha quedado en mitad del trazado! Esperemos que le identifiquen y le expulsen rápidamente. Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Albon sale en primer lugar! Q1 ¡Buena clasificación hemos visto en esta primera fase! La Q2 va a empezar en breves instantes y se espera que haya la misma pelea. Quedar fuera va a estar en cosa de pocas milésimas. Q1 ¡ÚLTIMOS TIEMPOS DE LOCURA! ¡El corte de eliminación se firmó con 1:11.8! Hamilton se quedó a 14 milésimas de Verstappen y los 15 primeros con tan solo medio segundo de diferencia. Q1 ¡LECLERC FIRMA EL SEGUNDO MEJOR TIEMPO DE LA PRUEBA! Se acerca a una décima de Verstappen. Sainz queda relegado a la octava posición, pero sale a mejorar su tiempo. Solo el monegasco y el holandés se quedan en el box. Q1 Todos en boxes antes de afrontar una última vuelta. Al ser una pista corta, permite algo más de tiempo en pequeños reglajes en el garaje. Q1 ¡ALONSO CUARTO MEJOR TIEMPO POR DELANTE DE SAINZ! ¡A tres décimas de Verstappen! Q1 ¡VUELTA LANZADA DE ALPINE! ¡Veremos qué posiciones ganan Alonso y Ocon! Ambos baten récord personal en los dos primeros sectores. Q1 ¡QUE TIEMPOS PARA MERCEDES! ¡Russell y Hamilton se ponen en segunda y tercera posición! Q1 ¡QUÉ TIEMPO PARA MAX VERSTAPPEN! ¡1:11.3! ¡Un segundo más que Sergio Pérez! Sainz se pone a cuatro décimas del holandés y Leclerc a ocho. Q1 ¡VUELTA LANZADA DE RED BULL Y FERRARI! Q1 ¡SALEN RED BULL Y FERRARI A PISTA! Mercedes, Alpine y Norris son los únicos en quedarse en el box. Q1 Pista muy corta con tiempos en torno al 1:12. Con las inclinaciones en curva, las salidas son rápidas y pueden favorecer al espectáculo. Zhou hace el mejor tiempo por ahora. Q1 ¡Comienza la vuelta lanzada de los ocho pilotos en pista! Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! Por ahora, ningún piloto sale a pista. ¡CINCO MINUTOS! ¡Esto está a punto de empezar! Menos de 20 minutos para que empiece la prueba. El circuito de Zandvoort es muy movido con muchas curvas. Hoy puede pasar de todo con los Mercedes haciendo de los mejores tiempos. Tal día como hoy, en 1950, Giuseppe Farina, con Alfa Romeo, se convirtió en el primer campeón del mundo en la Fórmula 1 tras superar a su compañero de equipo, Juan Manuel Fangio, en el Gran Premio de Italia gracias a su triunfo en Monza. Ferrari ha sumado nueve poles position en 2022, su mejor registro desde las 9 cosechadas en 2019. La última vez que la escudería italiana logró más en un mismo año fue en 2004 (12 con Michael Schumacher y Rubens Barrichello). Charles Leclerc (Ferrari) podría sumar su octava pole position de la temporada en el Gran Premio de los Países Bajos, pudiendo lograr su mejor registro en esta faceta en un mismo año en la competición (7 en 2019). El ganador de la carrera en el Gran Premio de los Países Bajos salió de la primera línea de la parrilla en 23 de las 31 ocasiones en las que se disputó la carrera en Zandvoort, 13 desde la pole position y 10 desde la segunda posición. En la "casa" de Max Verstappen, actual líder del Mundial, el que ha dominado los entrenamientos de hace un rato ha sido Charles Leclerc seguido por George Russell. ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a otro fin de semana de Fórmula 1! ¡Otro gran premio de la gran fiesta del automovilismo! ¡Hoy es el turno de arrancar la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort!

