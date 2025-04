Volver al inicio Final Nos tomamos por tanto un respiro tras cumplir el primer tercio de la temporada. La Fórmula 1 abre un paréntesis dentro de Europa para marcharse a Canadá dentro de dos semanas. Allí les citamos. Esperemos que hayan disfrutado del espectáculo. Reciban un fuerte abrazo. Final Con la victoria de Sergio Pérez ahora tenemos a tres pilotos embotellados en 15 puntos, con Max Verstappen afianzando el liderato con nueve puntos de ventaja sobre Max Verstappen y 15 sobre el propio mexicano. Lástima aquel doble abandono de Carlos Sainz que le deja en quinta plaza (83) a tan solo un punto de un George Russel (84)l que hoy ha logrado ser quinto tras partir sexto. Final Fernando Alonso ha realizado su mejor carrera de la temporada. Y eso que, tras la reanudación, cuando la monotonía inundaba la carrera, ha sido el asturiano el que peor lo ha pasado con los medios, aunque gracias a las características de la pista ha sabido aguantar a Lewis Hamilton y permanecer séptimo. Supera a Kimi Raikkonen y se convierte en el TERCER piloto en la HISTORIA de la Fórmula 1 que más Grandes Premios ha terminado puntuando (220). Le superan Michael Schumacher (221) y Lewis Hamilton (255). Final No se han completado las 78 vueltas correspondientes y cuando se han cumplido las dos horas se ha dado el banderazo final cuando los medios de Sergio Pérez agonizaban, y le atacaban tanto Carlos Sainz, Max Verstappen y Charles Leclerc. Un monegasco que sigue teniendo como talón de Aquiles su propio Gran Premio. Hoy era poleman, el más rápido y Ferrari le ha tirado por tierra sus opciones, incluso de podio. Final Finalizó por tanto un Gran Premio glamouroso y pomposo que hoy dejado paso a los paraguas y a una lluvia que ha condicionado el inicio de una carrera, que se ha retrasado una hora en su inicio, y en el que ha habido dos banderas rojas. Red Bull en general y Sergio Pérez en particular han sido los que mejor han leído la evolución de la pista y el cambio de neumáticos, desde extremo hasta secos (medios). 64 Y, por lo demás, la vuelta rápida ha sido para McLaren gracias a Lando Norris. Mientras, Fernando Alonso, con muchos problemas tras la reanudación, ha completado su mejor carrera de la temporada con su séptimo puesto, aguantando a Lewis Hamilton, y quedando por encima por fin de su compañero Esteban Ocon (noveno). 64 Podio para Carlos Sainz, que vuelve a repetir por cuarta vez la mejor posición de su carrera deportiva (dos de ellas en Mónaco) y para Max Verstappen que sigue aventajando a un Charles Leclerc. Un monegasco que vuelve a naufragar desde la pole position y que sigue sin mejorar el tercer puesto de Louis Chiron como el piloto monegasco con el mejor puesto en Mónaco (tercero). 64 ¡¡¡ VICTORIA PARA SERGIO PÉREZ QUE SE LO MERECÍA DESDE EL GRAN PREMIO DE ESPAÑA Y QUE HOY HA SIDO MÁS LISTO AL INTERPRETAR MEJOR LA EVOLUCIÓN DE LA PISTA Y EL CAMBIO DE NEUMÁTICOS !!!! 64 ÚLTIMA VUELTA PARA LA CONCLUSIÓN Y, CON UN DEDO, INFORMAN A LOS PILOTOS QUE EL GRAN PREMIO DE MÓNACO SE ACABA. Y si no varían las posiciones, Sergio Pérez se convertirá en el piloto mexicano con más victorias de la historia de la Fórmula 1 (tres triunfos). 62 DOS MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN. No hay variaciones en las cuatro primeras posiciones. Lando Norris ha intentado una segunda vuelta rápida, pero no ha podido superarse. Aún así, ahora mismo se anotaría ese puntito que otorga la FIA por ello. 60 Guanyu Zhou y Nicholas Latifi se apartan dejando pasar a los cuatro primeros clasificados que presionan para que las posiciones cambien en el último minuto. Aguanta de momento ese medio de Sergio Peréz. Y, por detrás, Esteban Ocon amenazando el octavo puesto de Lewis Hamilton. 59 ¡¡¡ CINCO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y CARLOS SAINZ NO PARA DE AMAGAR, PERO NO PUEDE EQUIVOCARSE PORQUE MAX VERSTAPPEN PUEDE APROVECHARLO !!!!.... Y DOBLADOS POR DELANTE. 58 ¡¡¡ SIETE MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y LOS CUATRO PILOTOS, LOS DOS DE FERRARI Y LOS DOS RED BULL, PEGADÍSIMOS !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ MOSTRÁNDOSE EN LA CHICANE Y MAX VERSTAPPEN AL ACECHO !!! 56 ¡¡¡ VUELTA RÁPIDA PARA LANDO NORRIS (1:16.057) !!! Esperando ya estamos a George Russell, cuando empieza a reabrirse la batalla en los puestos de podio. Los neumáticos de Sergio Pérez poniendo emoción al Gran Premio de Mónaco. 55 ¡¡¡ LANDO NORRIS EN BUSCA DE LA VUELTA RÁPIDA !!! ¡¡¡ Y PROBLEMAS DE GRAINING PARA SERGIO PÉREZ !!! ¡¡¡ Y MAX VERSTAPPEN Y CHARLES LECLERC AL ACECHO !!! ¡¡¡ HAY ESPERANZA PARA LA AFICIÓN ESPAÑOLA !!! 53 12 MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y CARLOS SAINZ EN ZONA DE DRS CON MAX VERSTAPPEN y CHARLES LECLERC PERMANENTEMENTE EN SU RETROVISOR. Fernando Alonso ha mejorado prestaciones pero sigue amenazado por Lewis Hamilton en pos de esa séptima plaza. 52 ¡¡¡ PARADA GRATIS DE LANDO NORRIS QUE HA CAMBIADO A MEDIOS !!! De un momento a otro intentará la vuelta rápida e invitará a George Russell a intentarlo posteriormente, renovando gomas. 50 Carlos Sainz, que obtuvo en Mónaco en 2021 la mejor posición en un Gran Premio de Fórmula 1 de su carrera deportiva (el segundo puesto de Italia 2020 y Bahrein 2022), hoy vuelve a repetir la misma plaza. Hay ganas de una victoria del madrileño que se resiste. En el Mundial se le escapará Sergio Pérez pero se acerca a George Russell por el cuarto puesto. 49 ¡¡¡ CARLOS SAINZ HA HECHO UN RECTO EN LA CHICANE Y MAX VERSTAPPEN LO DENUNCIA !!! Tiene un segundo puesto asegurado en el bolsillo y no debería desaprovecharlo, a pesar de que se le ha escapado la victoria por unas décimas de parada en boxes. 47 20 MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN DE UN GRAN PREMIO COMPLETAMENTE MONÓTONO TRAS LA REANUDACIÓN. La única novedad es el ritmo lento de Fernando Alonso beneficiado por la estrechez de la pista. Ello favorece a un Lando Norris que tiene una parada gratuita para intentar la vuelta rápida. 46 Y vaya mal fario de Charles Leclerc con el Gran Premio de su casa. Y eso que ha sido dos veces pole position. Pero ha abandonado en las tres ocasiones que había participado aquí. Y hoy, tras una mala decisión de Ferrari, se ha quedado cuarto, fuera del podio y sin poder superar a Louis Chiron que, en la primera prueba de la historia en el Principado, se convirtió en el monegasco con la mejor posición de la historia (tercero). 45 Quinto puesto para George Russell, beneficiado por el caos de cambio de neumático y la evolución de la pista. Superará a Juan Manuel Fangio como el piloto de toda la historia de Mercedes que ha acabado en los puntos en más Grandes Premios iniciales con la escudería. 44 Sería la primera vez en esta temporada que Fernando Alonso supera a Esteban Ocon en un Gran Premio de esta temporada. El asturiano ha quedado por detrás de su compañero en las seis primeras carreras de esta temporada; un hecho que jamás le había sucedido en sus 19 años en la Fórmula 1. 43 MÓNACO NO DEJA ADELANTAR Y LA CARRERA SE ENCUENTRA SIN NOVEDADES. Una tesitura que perjudica por ejemplo a un Max Verstappen que está vigilante de Carlos Sainz, y que beneficia a Fernando Alonso que está rodando muy lento pero sujetando a Lewis Hamilton, Esteban Ocon o Valtteri Bottas, completando su mejor carrera de la temporada. 40 MEDIA HORA PARA LA CONCLUSIÓN Y EL DRS SE ENCUENTRA HABILITADO. Veremos si en Mónaco sirve para algo. De momento, el que pregunta por radio es Carlos Sainz interesándose por los neumáticos de Sergio Pérez y su recto en la primera vuelta tras la segunda reanudación. 39 El que está sufriendo de lo lindo es Fernando Alonso sujetando como puede a Lewis Hamilton. Visten mal los medios a Alpine, que ejerce de tapón, consolidando la sexta posición de Lando Norris y la quinta de George Russell. 36 YA NO QUEDAN 44 VUELTAS, LO QUE FALTAN SON 34 MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN. Sergio Pérez, que está gestionando la carrera, podría hacer historia como el piloto mexicano con más victorias de la historia de la Fórmula 1 superando a Pedro Rodríguez (serían tres). 35 5 SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA ESTEBAN OCON POR EL INCIDENTE PROVOCADO ANTERIORMENTE CON LEWIS HAMILTON. Max Verstappen y su línea amarilla sigue simplemente anotada para investigación. Carlos Sainz en zona de DRS para adelantar a Sergio Pérez, un DRS no habilitado porque la FIA no decreta la carrera como seco. 34 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON PELEANDO CONTRA FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ LLEVA TODO EL GRAN PREMIO PEGÁNDOSE CONTRA LOS ALPINE !!! 33 ¡¡¡ GRAN PREMIO DE MÓNACO RELANZADO !!! ¡¡¡ NO HAY NINGÚN INTENTO DE ADELANTAMIENTO !!! ¡¡¡ BLOQUE DE SERGIO PÉREZ EN EL ALTO MIRABEAU !!! 32 ¡¡¡ EL COCHE DE SEGURIDAD SE MARCHARÁ EN LA PRÓXIMA VUELTA !!! ¡¡¡ SERGIO PÉREZ RALENTIZANDO LA MARCHA AL PASO POR EL TÚNEL !!! 31 El coche de seguridad le dará tiempo a los desdoblados para que lleguen a la cola, por lo que enlazará una vuelta más. Cuando se relance, si es en la próxima vuelta, faltarán 35 vueltas a las que no dará tiempo a llegar. En total restan unos 42 minutos para que esto termine. 30 ¡¡¡ PILOTOS EN MARCHA !!! ¡¡¡ MEDIOS PARA LOS RED BULL Y DUROS PARA LOS FERRARI !!!! Aparte de los Ferrari, la banda blanca también Lando Norris y Valtteri Bottas de los que están en puntos. 30 ¡¡¡ LA SÉPTIMA PRUEBA DEL MUNDIAL EMPEZARÁ DE NUEVO POR DETRÁS DEL COCHE DE SEGURIDAD !!! Han ordenado a los pilotos doblados que se desdoblen, simplemente para no estorbar, por lo que no hace falta que completen la vuelta antes de que el coche de seguridad se marche. 30 ¡¡¡ EL GRAN PREMIO DE MÓNACO SE REANUDARÁ POR TERCERA VEZ ESTA TARDE A LAS 17:15 H. (HORA LOCAL) !!! Todos los monoplazas tienen la libre elección de escoger el neumático que consideren más apropiado. 30 ¡¡¡ LA FIA DETERMINA BANDERA ROJA PORQUE LOS COMISARIOS TIENEN QUE ARREGLAR LAS BARRERAS !!! ¡¡¡ POR SEGUNDA VEZ EN TODA LA TARDE, EL GRAN PREMIO DE MÓNACO SE QUEDA INTERRUMPIDO !!! 30 A pesar de las fricciones entre Lewis Hamilton y Esteban Ocon, no hay novedad en la zona media salvo que George Russell ha recuperado la quinta posición en beneficio de Lando Norris (Fernando Alonso, de los últimos en quitarse la lluvia extrema, sigue séptimo). 29 Todos ya con neumáticos de secos (todos con duros y Alexander Albon con medios), aunque hay algunas zonas del circuito con alguna humedad. Dos abandonos, los dos HAAS. La evolución de Pierre Gasly, que fue el primero de los intermedios, se ha parado en el duodécimo lugar; y Valtteri Bottas se mantiene en zona de puntos. 28 ¡¡¡ COCHE DE SEGURIDAD CUANDO RESTAN TODAVÍA 50 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN !!! Se reagrupa la carrera con Red Bull dando otro golpe encima de la mesa en la estrategia. Sergio Pérez era tercero y Max Verstappen cuarto; y ahora tiene al mexicano liderando y al neerlandés tercero, bajo investigación porque ha tocado la línea amarilla de salida de boxes. 27 ¡¡¡ EL HAAS ROTO POR LA MITAD EN LA SALIDA DE LA PISCINA !!! ¡¡¡ EL HAAS ROTO POR LA MITAD EN LA SALIDA DE LA PISCINA !!! ¡¡¡ HA DADO VARIAS VUELTAS DE 360 GRADOS Y SE HA PARTIDO AL CHOCAR CONTRA LAS BARRERAS !!! ¡¡¡ COCHE DE SEGURIDAD VIRTUAL !!! 26 ¡¡¡ ESTÁN PEGADOS SERGIO PÉREZ, CARLOS SAINZ Y MAX VERSTAPPEN !!! Medios para Alexander Albon que ha cumplido sanción, y que está en la última posición tras el abandono de Kevin Magnussen, no tiene nada que perder. Había desllantado su rueda derecha trasera. 23 ¡¡¡ CARLOS SAINZ HA INTENTADO ADELANTAR A SERGIO PÉREZ PERO EN CUANTO SE HA SALIDO DEL CARRIL HA ESTADO A PUNTO DE PERDER EL CONTROL DEL MONOPLAZA !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN INVESTIGADO POR PISAR LA LÍNEA AMARILLA TRAS SALIR DE BOXES !!!! 22 ¡¡¡ BOXES PARA SERGIO PÉREZ Y PARA MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ LOS DOS A LA VEZ TAMBIÉN !!! El mexicano por delante del español, y el líder del Mundial con respecto a Charles Leclerc. Tienen más temperaturas las gomas de los Ferrari, están obligados a adelantar cuanto antes. 22 ¡¡¡ BOXES PARA LOS DOS FERRARI !!! ¡¡¡ BOXES PARA LOS DOS FERRARI !!! ¡¡¡ MALA PARADA DE CHARLES LECLERC !!! Carlos Sainz es tercero y el monegasco quinto, se le ha colocado Lando Norris con intermedios. 22 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ A DOS SEGUNDOS DE CARLOS SAINZ !!! ¡¡¡ SE PREPARAN EN FERRARI !!! 21 ¡¡¡ LOEWS ESTÁ PRÁCTICAMENTE SECO !!! ¡¡¡ LEWIS HAMILTON ESTÁ DESESPERADO CON ESTEBAN OCON !!! Duros para los últimos clasificados: Daniel Ricciardo, Guanyu Zhou, Alexander Albon, Mick Schumacher y Nicholas Latifi. 18 BOXES PARA CHARLES LECLERC Y PARA MAX VERSTAPPEN. Carlos Sainz lidera la carrera con lluvia extrema, mientras que Sergio Pérez conecta con la vuelta rápida. El español es posible que aguante su parada hasta colocar lisos, lo cual le ahorraría una parada. 18 ¡¡¡ LANDO NORRIS A BOXES QUE COLOCA INTERMEDIOS !!! ¡¡¡ HAN ORDENADO ENTRAR A CARLOS SAINZ PERO EL ESPAÑOL SE HA NEGADO !!! El español sigue en pista, no se arriesga a meterse en tráfico. 17 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN A TIRAR PORQUE SERGIO PÉREZ SE HA METIDO EN TRÁFICO !!! ¡¡¡ HA REALIZADO LA PRIMERA PARADA Y HA SALIDO JUSTO POR DELANTE DE GEORGE RUSSEL EN QUINTA POSICIÓN !!! 16 ¡¡¡ INTERMEDIOS PARA LEWIS HAMILTON !!! ¡¡¡ EL PRIMERO EN ARRIESGAR Y SOLO HA PERDIDO UN PUESTO !!! Veremos la evolución del Mercedes AMG F1, el primero contra el que se topará será Esteban Ocon. Se preparan en Red Bull. 15 ¡¡¡ CINCO SEGUNDOS Y MEDIO YA ENTRE CHARLES LECLERC Y CARLOS SAINZ !!! ¡¡¡ EL ESPAÑOL TIENE UN COLCHÓN DE DOS SEGUNDOS SOBRE SERGIO PÉREZ Y MAX VERSTAPPEN !!! 14 ¡¡¡ A LA SALIDA DEL TÚNEL !!! ¡¡¡ PIERRE GASLTY YA ES DUODÉCIMO Y BUSCA A KEVIN MAGNUSSEN !!! Todos pendientes de las paradas de los monoplazas que visten extremas ahora, entre ellos las de los mejores que, aún así, son los más rápidos con la goma azul. 13 ¡¡¡ PIERRE GASLY CONTINUA PROGRESANDO POSICIONES GRACIAS A SER EL PRIMERO EN ARRIESGAR CON INTERMEDIOS !!! ¡¡¡ TAMBIÉN SEBASTIAN VETTEL CON GUANYU ZHOU !!! Protagonismo para los intermedios. 12 En la piscina hay un carril seco, también en Santa Dévota, no en otras zonas. Guanyu Zhou se ha salido en la chicane y ha tenido problemas en La Rascasse. En breve el chino tendrá que cederle el paso al francés. 10 ¡¡¡ PIERRE GASLY, 15º, SUBIÉNDOSE POR LAS PAREDES PARA SUPERAR A GUANYU ZHOU Y ALEXANDER ALBON !!! Es el primero de los intermedios, pero no puede sobrepasar porque tienen que salirse del carril que está secándose y adelantar por mojado. 9 KEVIN MAGNUSSEN AL ACECHO DE LOS PUNTOS DE VALTTERI BOTTAS. Es, de momento, el único punto de fricción entre las posiciones más delanteras. George Russell, recto en la chicane. Tanto en Portier como en la piscina los pilotos rozando los muros con sus monoplazas. 7 ¡¡¡ CARLOS SAINZ DE LADO EN LA RASCASSE !!! Está arriesgando el madrileño pero no disminuye esa desventaja de tres segundos con respecto a su compañero Charles Leclerc. Las paradas han propiciado que Valtteri Bottas esté en puntos... una vez más. 7 ¡¡¡ MEJOR TIEMPO PARA PIERRE GASLY QUE VISTE INTERMEDIO !!! Se ha producido el primer adelantamiento, el de Esteban Ocon a Sebastian Vettel, que entra en boxes al que le sigue Yuki Tsunoda. Posiblemente pondrán la tira verde de intermedios. 4 ¡¡¡ LOS TIEMPOS SIGUEN BAJANDO !!! ¡¡¡ ELLO QUIERE DECIR QUE EL ASFALTO SE ESTÁ SECANDO !!! Max Verstappen pegado a Sergio Pérez. No sería de extrañar un adelantamiento implícito. Buenos guarismos también para los intermedios. 3 ¡¡¡ SE MUEVEN LOS MONOPLAZAS !!! Los tiempos son muy lentos y ahí manda de momento Charles Leclerc, que en el bajo Mirabeau le le marcha el tren de atrás. Sigue sin haber modificaciones en los puestos y, en algunos tramos, se divisa un pequeño carril. 3 ¡¡¡ ADIÓS AL COCHE DE SEGURIDAD, TIRA CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ TRALLAZO EN EL FERRARI !!! ¡¡¡ MUCHO AQUAPLANNING !!! ¡¡¡ NO HAY NOVEDADES EN LAS POSICIONES. 2 ¡¡¡ NICHOLAS LATIFI DE BRUCES EN LOEWS Y LANCE STROLL SE PASA EN EL CASINO !!! Han podido reaccionar a tiempo, dar marchar atrás, volver a pista con normalidad e ingresar a boxes. Intermedios para los Red Bull, Valtteri Bottas y Guanyu Zhou. 2 ¡¡¡ MANTAS FUERA !!! ¡¡¡ SE REANUDA EL GRAN PREMIO CON EL COCHE DE SEGURIDAD POR DELANTE !!! ¡¡¡ SERÁN LOS PROPIOS MONOPLAZAS LOS QUE EJERZAN DE COCHE DE SEGURIDAD !!! ¡¡¡ Y AHORA CON TIEMPOS !!! 2 ¡¡¡ SE ANUNCIA QUE EL GRAN PREMIO DE MÓNACO DARÁ COMIENZO EN 10 MINUTOS, A LAS 16:05, HORA LOCAL !!! 2 Pero la más memorable fue la de 1996. Aquel año pasó a la historia de la Fórmula 1 como el Gran Premio que finalizaron menos pilotos (tres: Olivier Panis, David Coulthard y Johnny Herbert) y como el ganador de Mónaco con la peor posición en parrilla de salida (14º)..... Hay opciones por tanto para Daniel Ricciardo. 2 Es la décimo tercera vez que llueve en un Gran Premio de Mónaco, la última vez fue en 2016 y la victoria recayó en Lewis Hamilton, que ese año no fue campeón. Sí que lo fué el británico en 2008 cuando también cayó agua. Otros pilotos que fueron campeones del título mundial tras vencer en un Montecarlo pasado por agua fue Alain Prost en 1985 y Niki Lauda en 1975. 2 ¡¡¡ BANDERA ROJA PORQUE ESTÁ DILUVIANDO EN EL PRINCIPADO DE MÓNACO !!! 1 ¡¡¡ HA COMENZADO EL GRAN PREMIO CON EL COCHE DE SEGURIDAD EN MARCHA !!! ¡¡¡ NO HAN PARADO EN SUS PUESTOS !!! La intensidad de la lluvia ha aumentado y, aunque no se contabilizan tiempos, se ha empezado a descontar vueltas. VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. Todos los monoplazas patinan al arrancar. Todos van muy lentos, con mucha preocupación, probando cosas, frenando más de lo debido, el spray es el protagonista.... El Gran Premio de Mónaco promete espectáculo. Todo preparado en la parrilla de salida de un Gran Premio de Mónaco que ha sustituido la pasarela por los charcos. Los co-equipiers esperan a ambos lados del asfalto para salir corriendo hacia sus puestos.El cielo sigue amenazando mucha lluvia, ha menguado el agua pero sigue cayendo. En cualquier caso, eso lo ha cambiado absolutamente todo en las 78 vueltas que nos esperan. Podría reinar el caos como sucedió en 1984 en el primer podio de Ayrton Senna, o en 1996 cuando tan solo acabaron tres pilotos. ¡¡¡ INICIO A LAS 15:16 (hora de Monaco) !!! ¡¡¡ VUELVE A LLOVER !!! Mientras todos los mecánicos están cargando neumáticos llenando el paddock de carritos porque salir por detrás del coche de seguridad te obliga iniciar con las gomas extremas; la FIA anuncia un nuevo retraso en el comienzo de este Gran Premio. ¡¡¡ SE RETRASA LA SALIDA EN NUEVE MINUTOS !!! ¡¡¡ LA VUELTA DE FORMACIÓN SE REALIZARÁ DETRÁS DEL COCHE DE SEGURIDAD !!! A PRIORI, TODOS CON INTERMEDIOS. Hoy cumpliremos un tercio de una temporada que lidera Max Verstappen con tan solo seis puntos de distancia con respecto a Charles Leclerc. Con 74 puntos George Russell se ha inmiscuido en la lucha de segundos espadas, es cuarto a 11 puntos de Sergio Pérez (tercero con 85) y 9 por encima de Carlos Sainz (quinto con 65). En cuanto al resto de la clasificación destacar los problemas que sigue teniendo Daniel Ricciardo (14º), el bajón de Alfa Romeo (Valtteri Bottas 12º y Guanyu Zhou último); y el “sorpasso” en Alpha Tauri con Yuki Tsunoda, que provocó la bandera roja en la Q1, ganando tres de las últimas cuatro clasificaciones a Pierre Gasly tras perder 24 de las 25 anteriores. Un Lewis Hamilton que ayer estuvo peleando por el quinto lugar junto a su compañero George Russell (6º), Fernando Alonso (7º) y un Lando Norris que fue el que se impuso en esta pelea en el segundo plano. Reseñar también que el español aventajó en ocho décimas a su compañero Esteban Ocon (10º), el cual le ha ganado en esta seis primeras pruebas del Mundial. Pero en Mónaco no es fácil. Es otra historia. 15 de los últimos 17 ganadores en Mónaco partieron desde la primera línea de la parrilla de salida, 12 de ellos desde la pole position; la única excepción en este intervalo de tiempo fue Lewis Hamilton con McLaren en 2008 y con Mercedes AMG F1 en 2016 (tercer puesto). Además, todos los fantasmas seguirán depositándose en Charles Leclerc. Y es que el monegasco ha logrado 13 poles en total y tan solo 4 victorias. Con al menos seis pole positions, se trata del piloto de toda la historia con la peor media de victorias en relación al número de poles position (0,31). Max Verstappen actualmente es el líder del Mundial, conquistando cuatro de los seis Grandes Premios de 2022, incluyendo los tres últimos. El piloto tulipán podría encadenar la mejor racha de victorias de su carrera deportiva (cuatro, superando las tres entre Francia y Austria en 2021). Eso sí, no hay que dar por muerto al neerlandés. Solo Michael Schumacher (+23, 91-68) y Alain Prost (+18, 51-33) tienen un mayor diferencial entre victorias y pole positions que el piloto tulipán (+10, 24-14), 10 como Fernando Alonso (32-22) y Jackie Stewart (27-17). Los Ferrari y Sergio Pérez superaron a un Max Verstappen (4º) que estuvo desconocido sin acechar, en ningún momento, la pole position; si bien es cierto que en esa última vuelta lanzada estaba a tan solo una décima del 16 de Ferrari al paso por el primer sector. Una circunstancia que, por cierto, también le perjudicó en este escenario el año pasado. Ambos buscaban recortar esas dos décimas que convirtieron a Charles Leclerc en un piloto inexpugnable. A su vez, Fernando Alonso, que quería defender la quinta plaza conseguida en la primera vuelta lanzada en la Q3, también embistió su Alpine contra el muro. Fue en el Alto Mirabeau, conformándose finalmente por la séptima plaza. Ayer como en 2021, la fase de clasificación finalizó con accidente, aunque en esta ocasión hubo poca sospecha de que fuera un accidente premeditado. Fue Sergio Pérez quien, tercero, perdió el control de su Red Bull en Portier. Detrás suya, Carlos Sainz (2º) no pudo esquivarle y entre ambos colapsaron la entrada del túnel. El piloto de Ferrari tiene el reto de superar la mejor posición de un monegasco en su país que fue la de Louis Chiron cuando con Maserati quedó tercero en la primera carrera de la historia celebrada en el Principado (1950). Sin embargo, éste es el Gran Premio donde más veces no ha terminado: tres, en sus únicas tres apariciones, no participando incluso en esa pole de 2021. Además, el poleman se ha llevado la victoria en el 75% desde el año 2004 (doce de 16). Por lo que hoy todos los focos apuntan a Charles Leclerc que, en su casa, donde más veces ha abandonado el monegasco Charles Leclerc (dos, las dos ocasiones en las que ha participado el piloto monegasco, uno con Sauber y otro con Ferrari). Mónaco es el circuito más corto del Mundial (3337 metros) y a la vez el que más vueltas cuenta (78) del actual calendario de la Fórmula 1. La primera vuelta no es clave como ocurre en otros escenarios. El poleman ha sido el primero en la primera vuelta en los últimos 17 Grandes Premios de Mónaco. No hay apenas escapatorias, la posibilidad de aparición del coche de seguridad es muy alta y la posibilidad de adelantamiento es prácticamente nula. Se puede intentar en la salida del túnel donde se activará el DRS, Santa Dévota, La Rascasse y si alguno se despista en Loews preparando la entrada en Portier. También lo hizo Sebastian Vettel en 2017 pero la pole fue para su compañero Kimi Raikkonen, que fue la última vez que los de Maranello conseguían esta preciada plaza en un trazado urbano donde no destaca el motor o la potencia, aquí sobresale la carga aerodinámica y, sobre todo, la pericia del piloto. Con este doblete, Ferrari no solo igualó a Mercedes AMG F1 como la escudería de la historia con más en clasificación, sino que superó a McLaren como el equipo con más poles position en la historia de este Gran Premio (12). Por parte de la Scudería, de las diez anteriores poles solo ganaron en tres ocasiones (Niki Lauda en 1975 y 1976, y Jody Scheckter en 1979). En el día de ayer revalidó la pole position conseguida en 2021, y lo hizo secundado por Carlos Sainz. Se trató del primer piloto en repetir este puesto en Montecarlo desde Nico Rosberg 2013-2014, obteniendo la quinta pole en las primeras siete carreras. El primero en hacerlo para Ferrari desde Michael Schumacher en 2004. Charles Leclerc quiere recuperar cuanto antes ese liderato que perdió hace tan solo una semana en beneficio de Max Verstappen en el Gran Premio de España cuando su Ferrari se sobrecalentó cuando lideraba la prueba de forma plácida. Y esta semana, en su condición de local, se ha mostrado inexpugnable. Hola muy buenas tardes a todos los aficionados al deporte en general, y a los seguidores de la Fórmula 1 en general y sean bienvenidos a una de las citas más ineludibles cada año en este deporte como es el pomposo, glamouroso y clásico Gran Premio de Mónaco, séptima prueba del campeonato de este año 2022.

El de Sergio Pérez a la entrada de túnel y al que no ha podido esquivar Carlos Sainz. Ambos buscaban recortar esas dos décimas que han convertido a Charles Leclerc en intratable, y que es el primer piloto en repetir pole position en este escenario desde Nico Rosberg (2013 y 2014). Q3 POLE POSITION PARA CHARLES LECLERC (LA QUINTA DE LA TEMPORADA) Y DOBLETE PARA FERRARI QUE IGUALA A MERCEDES AMG F1 COMO LA ESCUDERÍA CON MÁS DOBLETES EN LA HISTORIA DE LA FÓRMULA 1 (82). Q3 ¡¡¡ BANDERA ROJA !!! ¡¡¡ BANDERA ROJA !!! ¡¡¡ BANDERA ROJA !!! ¡¡¡ SERGIO PÉREZ SE ESTAMPA EN PORTIER Y CARLOS SAINZ NO PUEDE ESQUIVARLE !!! ¡¡¡ TAMBIÉN SE ESTAMPA FERNANDO ALONSO, LO HA HECHO EN EL CASINO !!! Q3 ¡¡¡ CHARLES LECLERC REVENTANDO LOS CRONOS, LE HA METIDO DOS DÉCIMAS A CARLOS SAINZ Y SERGIO PÉREZ !!! ¡¡¡ INTRATABLE EL MONEGASCO QUE QUIERE SER PROFETA EN SU TIERRA !!! Q3 ¡¡¡ LANDO NORRIS SUPERA EN 4 DÉCIMAS A FERNANDO ALONSO QUE AHORA MISMO ES SEXTO !!! George Russell también viene progresando, y Lewis Hamilton, como los demás, en el giro de reconocimiento. Q3 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN A TRES DÉCIMAS DE CHARLES LECLERC EN EL PRIMER SECTOR !!! Igual que Lando Norris que hace tiempo personal pero que está muy lejos de los mejores, que arrancan ahora mismo de boxes. Q3 CUATRO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN. Los Red Bull están regresando a los boxes, donde reposan desde hace unos minutos los Ferarri. Quien no lo hace ya son los Mercedes que tienen prisa: su reto es ser quinto y sexto. Q3 ¡¡¡ QUINTO FERNANDO !!! ¡¡¡ QUINTO FERNANDO !!! ¡¡¡ QUINTO FERNANDO ALONSO !!! A 8 décimas de Charles Leclerc, aventaja en 2 décimas a Lando Norris y 8 décimas a Esteban Ocon que ahora mismo es último de la Q3. Q3 ¡¡¡ EN EL PRIMER SECTOR FERNANDO ALONSO LE METE TRES DÉCIMAS A ESTEBAN OCON Y SE COLOCA A DOS DE CHARLES LECLERC !!! Lewis Hamilton sexto supera en una décima a George Russell que es séptimo. Q3 ¡¡¡ CHARLES LECLERC LE METE DOS DÉCIMAS A CARLOS SAINZ SEGUNDO, SERGIO PÉREZ TERCERO Y MAX VERSTAPPEN CUARTO !!!! Ya Lando Norris es quinto a un segundo. Errores para Lewis Hamilton y Sebastian Vettel que han podido provocar su bandera amarilla. George Russell ha usado dos vueltas de calentamiento. Y los Alpine en pista. Q3 ¡¡¡ UNA DÉCIMA MEJOR CHARLES LECLERC QUE CARLOS SAINZ EN EL PRIMER SECTOR Y CON EL MISMO CRONO EN EL SEGUNDO !!! ¡¡¡ EL MONEGASCO PINTANDO LOS TIEMPOS DE MORADO !!!! Q3 ¡¡¡ LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD !!! ¡¡¡ 12 MINUTOS POR DELANTE PARA SABER QUIEN SERÁ EL FLAMANTE POLEMAN DE MÓNACO !!!! Charles Leclerc abre la veda por delante de los Mercedes, Carlos Sainz es cuarto. Más rezagados los Red Bull con Lando Norris. Se guardan los Alpine. Q2 Yuki Tsunoda (11º) eliminado junto a Valtteri Bottas (12º), Daniel Ricciardo (14º) y los dos HAAS. Pelearán por la pole position los dos Ferrari, los dos Red Bulll, los dos Mercedes AMG F1, los dos Alpine, Lando Norris y Sebastian Vettel que lo celebra. Q2 ESTEBAN OCON Y LEWIS HAMILTON MEJORAN Y SUPERAN A UN FERNANDO ALONSO QUE ESTÁ REGISTRANDO MUY MALOS TIEMPOS. El asturiano en el límite, solo tiene una décima de colchón con respecto a Yuki Tsunoda. Q2 ¡¡¡ SEXTO PUESTO PARA GEORGE RUSSELL QUE BATE A FERNANDO ALONSO POR UNA DÉCIMA !!! Lando Norris a boxes, cuarto y por delante de Max Verstappen. Peligro también para Lewis Hamilton porque el que sí esta mejorando es Esteban Ocon. Q2 MINUTO Y MEDIO PARA EL FINAL Y TODOS REALIZARÁN SU ÚLTIMA VUELTA RÁPIDA. Nadie se fía de la mejora de la pista. Vuelta lanzada para George Russell que está abriendo el fuego. Q2 TRES MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y VUELTA LANZADA PARA UN LEWIS HAMILTON QUE HA TENIDO QUE ABORTAR PORQUE SU MERCEDES NO PARA DE MARSOPEAR. También en disputa los pilotos que quieren salir del atolladero para evitar la bandera roja. Q2 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ SEGUNDO, A 9 CENTÉSIMAS DE CHARLES LECLERC !!! La pista mejora de forma exponencial, la temperatura de la pista es de 51 grados y ya no hacen falta dos vueltas de calentamiento. . Tres décimas de Fernando Alonso sobre Esteban Ocon que hacen que el francés tenga que pegarse con Sebastian Vettel, Valtteri Bottas o los HAAS para estar en Q3. Q2 ¡¡¡ CHARLES LECLERC AL FRENTE !!! ¡¡¡ DOS DÉCIMAS MEJOR QUE EL MANO A MANO ESPECTACULAR ENTRE SERGIO PÉREZ Y CARLOS SAINZ, Y MANTIENE A MAX VERSTAPPEN A MEDIO SEGUNDO !!!! Q2 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO SEXTO SUPERANDO EN DOS DÉCIMAS DE LEWIS HAMILTON Y EN TRES A GEORGE RUSSELL !!! Había superado a Lando Norris pero el británicos estaba detrás suya y le ha bajado el tiempo en 43 milésimas. Q2 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ SUPERA A CARLOS SAINZ POR 15 MILÉSIMAS Y A CHARLES LECLERC POR 33 !!! ¡¡¡ HAN DEJADO A MAX VERSTAPPEN A CUATRO DÉCIMAS !!! Lando Norris es quinto, mientras que Lewis Hamilton y George Russell han cometido un error y son últimos. Sale de boxes los Alpine. Q2 ¡¡¡ SE INICIAL EL TURNO 2 DE CLASIFICACIÓN CON MAX VERSTAPPEN EN PRIMERA POSICIÓN DE UN BOX CON TRÁFICO !!! ¡¡ CARLOS SAINZ EN SEGUNDO LUGAR !!!. Los Alpine y los HAAS son los únicos que no han querido estar en la fila y siguen esperando en sus garajes. Q1 Pierre Gasly había sido en 2021 el piloto que más veces había ganado en clasificación a su compañero (21-1). En las últimas cuatro, el francés ha perdido tres con respecto al japonés, que se ha impuesto al ganador en Italia 2020 por dos "Qualys"consecutivas por primera vez. Q1 Cuarto puesto para Esteban Ocon, quinto para Lando Norris y Sebasitan Vettel ha pegado un salto hasta la décima plaza. Quedan eliminados los dos Williams (Alexander Albon ha pasado de ser 8º a 16º en 2:25), Pierre Gasly (horrible este año en comparación con Yuki Tsunoda al que el año pasado le ganó todas las "Qualys" menos una), Lance Stroll y Guanyu Zhou último. Q1 Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Pierre Gasly no podrán mejorar porque no han podido llegar a la línea de meta antes de que se terminara el cronómetro. Sí están en liza los McLaren o Esteban Ocon. Q1 ¡¡¡ Q1 EN MARCHA Y ATASCAZO !!! No solo en el Pit Lane, sino quienes han salido primero se toparán con muchos monoplazas que están arrancando cuando les toque hacer la lanzada. En boxes, los dos Red Bull, los dos Ferrari y George Russell. Q1 Decisión un poco incomprensible de la FIA. La fase de clasificación se reanudará de inmediato. Dará tiempo a una vuelta que no sabemos si será suficiente porque las gomas no estarán tan calientes como antes de la bandera roja donde los tiempos no paraban de bajarse. Q1 ¡¡¡ BANDERA ROJA A 2:25 PARA LA CONCLUSIÓN !!! ¡¡¡ PINCHAZO DE YUKI TSUNODA QUE HA PODIDO SALVAR EL ACCIDENTE EN LA CHICANE A LA SALIDA DEL TÚNEL !!! Q1 CUATRO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN. Alfa Romeo regresa a pista tras pasar por el Pit Lane. Los italianos desconocidos en zona de eliminación. Tendrá que batirse en duelo con los Aston Martin, Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi y un Esteban Ocon que tampoco se puede despistar. Q1 ¡¡¡ CHARLES LECLERC AMPLÍA SU VENTAJA A 4 DÉCIMAS SOBRE MAX VERSTAPPEN PERO CARLOS SAINZ SE LE COLOCA A 47 MILÉSIMAS !!! Fernando Alonso a boxes con el trabajo bien hecho a 6 minutos para la conclusión. Lewis Hamilton se coloca sexto. Q1 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN SEGUNDO A 54 MILÉSIMAS DE CHARLES LECLERC !!! La pista se vacía porque los pilotos vuelven a boxes o, en el caso de Pierre Gasly, está pasando por pesaje. Lewis Hamilton en vuelta lanzada mejorando sus propios tiempos. Q1 ¡¡¡ TRÉS DECIMAS DE CHARLES LECLERC SOBRE CARLOS SAINZ Y SERGIO PÉREZ !!! Fernando Alonso es cuarto por delante de Max Verstappen, que ahora tiñe de morado el primer sector empezando vuelta lanzada. Por debajo se le acerca el abismo a Lewis Hamilton. Q1 ¡¡¡ CARLOS SAINZ (MEJOR EN EL TERCER SECTOR) Y SERGIO PÉREZ (MEJOR EN EL SEGUNDO) CLAVAN SUS TIEMPOS EN LA Q1 DE LA FASE DE CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE MONACO !!! ¡¡¡ UNA DÉCIMA MEJOR QUE MAX VERSTAPPEN !!! Q1 TIEMPOS DISCRETOS EN LA PRIMERA VUELTA LANZADA DE FERRARI. No es descartable que utiilicen dos vueltas de calentamiento para destrozar el crono a la tercera. Fernando Alonso se coloca al frente en una pista que evoluciona muy deprisa. Q1 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN DERROTA EN EL PRIMER INTENTO A SERGIO PÉREZ POR 74 MILÉSIMAS !!! A un segundo el resto, entre los que se encuentra Lewis Hamilton, tercero. En vuelta lanzada los Ferrari y los Alpine. Q1 ¡¡¡ TODOS EN PISTA !!! Kevin Magnussen ha sido el primero en pasar por línea de meta tras vuelta lanzada y, de inmediato, le ha superado Mick Schumacher por 64 milésimas. Esto no ha hecho nada más que empezar, los Ferrari en vuelta de calentamiento. Mucho tráfico. Q1 ¡¡¡ COMIENZA LA FASE DE CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE MÓNACO !!!! ¡¡¡ AGITACIÓN EN EL BOX !!! Clasificación con mucho tráfico y con mucha probabilidad de bandera roja. No se permite un error porque los muros te penalizan. Los últimos en salir los Ferrari y Fernando Alonso. Todo preparado en Mónaco, el circuito más corto del Mundial (3337 metros) y a la vez el que más vueltas cuenta (78) del actual calendario de la Fórmula 1. 15 de los últimos 17 ganadores en Mónaco partieron desde la primera línea de la parrilla de salida, 12 de ellos desde la pole position; la única excepción en este intervalo de tiempo fue Lewis Hamilton con McLaren en 2008 y con Mercedes AMG F1 en 2016 (tercer puesto). Hoy el monegasco, que ha abandonado en sus tres participaciones en su país, tendrá una nueva oportunidad para revalidar la pole position (algo que no sucede desde Nico Rosberg en 2013 y 2014). Más que nada porque los Ferrari se han mostrado superiores en los entrenos libres (lo llevan haciendo todo el año, solo que no culminan en carrera). Entremedias, Loews (la curva más lenta del Mundial). Tra ello, se traccionará en Poittiers para coger velocidad por el túnel y llegar a la chicane con el estorbo del contraluz. El último tramo es el más técnicos. Desde Tabac hasta la Rascasse de Michael Schumacher, con la "piscina" entremedias y ese doble viraje en la 15-16 donde el año pasado se estampó Charles Leclerc con la pole en la mano pero sin disfrutarla ya que no participó en el Gran Premio de 2022. Un circuito que está repleto de recovecos míticos. La primera curva de Santa Dévota, uno de los más accidentados, la subida de Beau Rivage hasta el Casino pasando por Massenet. Entramos en el segundo sector por Mirabeau donde Nico Rosberg se sacrificó para obtener una de las poles más polémicas de la historia reciente (la de 2014). Ya nos disponemos a disfrutar de un circuito que se pone bonito y de gala, tanto en los balcones, como en el Casino, en los palacios como en el puerto con los yates, pero que cada año que pasa es más obsoleto, porque los adelantamientos son un imposible y porque la pole position se vuelve más que trascendental. Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores del deporte rey del mundo del motor y sean bienvenidos a la cita más clásica y glamourosa de todo el calendario de la Fórmula 1. A continuación, ofreceremos en directo la fase de clasificación del Gran Premio más ineludible del año, el que se celebrará en el circuito urbano de Mónaco, séptima prueba de este año 2022.

