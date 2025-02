Volver al inicio Final ¡Gracias por seguir esta carrera con nosotros! ¡Esperamos que hayan disfrutado de ella y de la retransmisión! ¡Que pasen buen domingo y hasta la próxima! Final Max Verstappen se ha alzado con el título de campeón del mundo de Fórmula 1 a falta de cuatro carreras para el final de la competición. Se trata de la victoria mundialista con más grandes premios por disputarse desde 2011, con Sebastian Vettel coronándose campeón en este mismo gran premio. Solo Michael Schumacher en 2002 (6) y Nigel Mansell en 1992 (5) lograron el título con más carreras por disputarse (también 4 el Káiser en 2001 y 2004 aparte de la ya mencionada de Vettel en 2011). Final Max Verstappen es el 13er piloto en la historia de la Fórmula 1 que gana dos mundiales de manera consecutiva, siendo el sexto que lo logra en el siglo XXI. Final Max Verstappen (Red Bull) se ha convertido en el segundo piloto más joven de toda la historia en proclamarse bicampeón del mundo con 25 años y 9 días, solo por detrás de Sebastian Vettel, quien sumó su segundo mundial con 24 años, 3 meses y 6 días. Final La polémica viene por una interpretación del reglamento. Se interpreta que la carrera NO SE HA SUSPENDIDO al haberse reanudado tras la bandera roja, por lo que se ha procedido a dar TODOS LOS PUNTOS. Final Así que, bajo esta premisa... MAX VERSTAPPEN ES BICAMPEÓN DEL MUNDO DE FÓRMULA 1. Final 22º doblete de Red Bull en la Fórmula 1, siendo el quinto que logra en 2022, su mejor registro en un año superando su récord de 4 que consiguió en 2009, 2010 y 2013. Final Hay que esperar a la decisión del reparto de puntos para ver qué ha pasado. El nuevo reglamento no estipula el reparto de puntos al completo al no haberse completado cierto % de la carrera. Mientras tanto, sigue el protocolo de subir al podio. Final Sin embargo, Max Verstappen AÚN NO ES CAMPEÓN DEL MUNDO. Al piloto holandés le faltaría un punto para serlo matemáticamente. Final SANCIÓN DE CINCO SEGUNDOS PARA LECLERC. Final Victoria número 32 de Max Verstappen en la Fórmula 1, que iguala a Fernando Alonso como el sexto piloto en la historia de la competición con más triunfos. 29 ¡Cuidado! ¡Podría haber sanción a Leclerc! ¡Se salió de la pista en la penúltima curva e impidió que Pérez pudiera adelantarle! ¡Si hay sanción, MAX VERSTAPPEN SERÍA CAMPEÓN! 29 ¡VICTORIA PARA MAX VERSTAPPEN! 28 ¡CRONÓMETRO A CERO! ¡Se va a dar una vuelta más y tendremos el GP de Japón terminado! 27 ¡SE DEFIENDE LECLERC CON TODO LO QUE TIENE! ¡Pérez sigue intentando ganarle la posición al de Ferrari, pero no termina por lograrlo! 25 ¡CINCO MINUTOS PARA EL FINAL! ¡Para algunos pilotos, se van a hacer eternos! 26 ¡ALONSO VUELA! ¡Va a alcanzar a Russell con total seguridad! ¿Le pasará? 23 ¡ENTRA ALONSO A BOXES! 23 ¡NUEVE MINUTOS! ¡Sigue la pelea de Hamilton con Ocon! Alonso no puede con Vettel y no ataca, mientras Russell se acerca al asturiano. 22 ¡SE ACERCA PÉREZ! ¡Ya son menos de dos segundos sobre Leclerc! Quedan 10 minutos. ¿Podrá adelantarle? 19 ¡Cuarto de hora para el final de la carrera! Se disputará una vuelta más una vez el crono llegue a cero. Ocon se defiende de Hamilton y Vettel de Alonso. 21 ¡NUEVO ATAQUE DE HAMILTON! ¡Se pone paralelo a Ocon, pero vuelve a defenderse el francés y se mantiene en la cuarta posición! ¡Muy agresivo el británico! 20 ¡NO PUEDE ADELANTAR HAMILTON! ¡Qué defensa de Ocon! Lo intenta una y otra vez y el Alpine le aguanta la velocidad punta antes de poder hacer la trazada para el adelantamiento. 18 ¡Tremenda defensa de Esteban Ocon para evitar el adelantamiento de Hamilton! No puede el británico con el francés. 16 ¡Leclerc con un serio problema de degradación! Preguntó por radio cuántas posiciones perdería si entra a boxes. Su dilema, entrar y arriesgarse, o mantenerse y pelear con Pérez, que se acerca a por el segundo puesto. 14 Se escapa Verstappen con mucha diferencia. Dominio total del holandés. Leclerc se queda atrás con mucha diferencia sobre Checo Pérez. El podio casi parece sentenciado. 15 23 minutos para el final. La situación de carrera se mantiene como estaba y la pelea importante está por el cuarto y quinto puesto. 13 Restan 27 minutos para el final de la carrera en Suzuka. Sigue dominando Verstappen y ya saca casi seis segundos de diferencia a Leclerc, que se empieza a quedar atrás. 11 ¡RECORTA DISTANCIA LECLERC! ¡Hace la vuelta rápida y recorta milésimas a cada vuelta respecto a Verstappen! Alonso, octavo, está cerca de Vettel y de Schumacher, que es el único piloto con neumáticos de lluvia extrema. 10 ¡SIGUE VOLANDO VERSTAPPEN! ¡Vuelta rápida para el holandés! Saca casi cinco segundos a Leclerc, que recperó la segunda posición. 9 ¡Entran Alonso y Ricciardo! Pierde muchas posiciones tanto el de Alpine como el de McLaren. Verstappen, que adelanta a Schumacher sin oposición, recupera la primera posición. 8 ¡CARRUSEL DE PARADAS EN BOXES! ¡Todos los pilotos de la cabeza entran a poner intermedios! ¡Alonso se mantiene en primera posición por delante de Ricciardo y Schumacher! ¡El asturiano se queda en pista ante la entrada de Ocon! ¡Solo se quedan con mojados los tres primeros y Zhou, que marcha quinto! Verstappen está cuarto. 7 ¡VUELA VERSTAPPEN CON MOJADOS! ¡Se mantiene Leclerc detrás del holandés sin separarse en exceso! Norris y Bottas entran a poner intermedios también. 5 ¡SE REANUDA LA CARRERA! ¡Bandera verde! 6 ¡Vettel y Latifi ponen intermedios! ¡Veremos qué tal lo hacen ambos pilotos con estos neumáticos! 5 ¡Se va a ir el Safety! ¡Se va a relanzar la carrera! ¡Los pilotos se han quejado de la visibildad! ¡Veremos cómo termina esto! 4 Se espera que se den unas cuantas vueltas detrás del Safety para tratar de limpiar algunos tramos del trazado con el paso de los monoplazas ants de reanudar la carrera con vuelta lanzada. Dirección de carrera valorará la visibilidad de los pilotos antes de tomar una decisión. 3 ¡SE VA A REANUDAR LA CARRERA A LAS 9:15 HORA ESPAÑOLA! ¡Se hará tras el safety car y con la obligatoriedad de usar neumáticos de lluvia extrema! 3 ¡Ya salen de nuevo los monoplazas a la pista! Lo hacen desde el pit lane por detrás del Safety Car. 3 Seguimos a la espera de una decisión de Dirección de carrera a falta de una hora y 20 para la finalización de la cuenta atrás. Lo único seguro es que, de reanudarse, no se disputará entera. 3 Se va a investigar a Pierre Gasly por una posible infracción de seguridad. Una de las grúas salió antes de tiempo a pista y ha habido riesgo de accidente con el piloto de AlphaTauri. 3 Ya ha comenzado la cuenta atrás de dos horas para el fin de carrera bajo la bandera roja. Vermos si se agota el tiempo, si reanudan la carrera o corren un par de vueltas más para repetir la situación de Bélgica en 2021. 3 La lluvia empeora. Dirección de carrera decide suspender la re-salida y veremos qué deciden. No tiene buena pinta en estos momentos. 3 ¡SE VA A REANUDAR LA CARRERA! ¡Se hará a las 7:50 hora española detrás del Safety Car! Dirección de carrera afirma que va a haber más de una vuelta detrás del coche de seguridad. 3 ¡SE SUSPENDE LA SALIDA! 3 Ocon y Hamilton mantuvieron su posición, ganada otra tras el abandono del piloto de Ferrari. Misma situación para Alonso y Russell. 3 A la espera de ver cuál va a ser el procedimiento de la re-salida, vamos a repasar la situación de carrera. Max Verstappen aguantó la primera posición tras una buena pelea con Leclerc en la salida. Pérez se quedó en tercera posición tras el accidente de Sainz. 3 ¡BANDERA ROJA! ¡Todos los monoplazas al box! Parece que el intermedio no es el neumático adecuado y la dirección de carrera quiere que todos los pilotos lo cambien. Solo Gasly, que comenzó desde el pit lane, salió con los de lluvia extrema. 2 ¡ACCIDENTE DE CARLOS SAINZ! ¡Se sale de la trazada y golpea el muro! 2 ¡Buena salida en Suzuka! Sebastian Vettel tocó a Alonso y se fue fuera, pero recuperó la trazada. Sainz se fue solo contra el muro tras tocar césped. Zhou trompeó y se recuperó. Albon tuvo problema mecánico y se quedó a un lado del circuito. 0 ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡COMIENZA LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Todos con intermedios! ¡Mucho spray en el circuito! ¡Vamos a tener salida en parado! ¡10 MINUTOS PARA QUE COMIENCE LA CARRERA! ¡Vamos a tener salida en mojado! ¡Máximo espectáculo para el Gran Premio de Japón! ¡Los pilotos ya se preparan para montarse en el monoplaza! ¡Mucha tensión! ¡No es una carrera más! Fernando Alonso (Alpine), que se ha convertido en el piloto con más grandes premios disputados en la historia de la Fórmula 1 (351), ha abandonado en dos carreras consecutivas (Italia y Singapur) por primera vez desde que lo hiciera en 2018 (también 2 en México y Estados Unidos). No abandona en tres o más carreras de manera seguida desde los cuatro abandonos entre España y Austria en 2015 con McLaren. ¡20 minutos para que esto comience! La lluvia nos acompaña en Suzuka. Por suerte, no es el diluvio de Singapur y se espera que todo transcurra con normalidad con los neumáticos mojados/intermedios. No se espera que haya posibilidad de usar los lisos en toda la prueba. Fernando Alonso, de Alpine, puede convertirse en el piloto con más grandes premios finalizados en la historia de la Fórmula 1 (serían 279) superando a Kimi Raikkonen (278). La escudería Mercedes AMG F1 no ha ganado en ninguna de las 17 carreras disputadas en 2022. Se trata de su peor racha en la Fórmula 1 en la era híbrida, siendo su peor registro sin victoria desde los 22 grandes premios enlazados entre Baréin 2012 y España 2013. La escudería Red Bull suma 13 triunfos en 17 grandes premios en 2022, igualando su mejor marca en una misma temporada (13 victorias en 2013) y puede lograr 14 por primera vez en su historia en la que sería el octavo mejor registro de un mismo equipo en un año en la competición. Lewis Hamilton no ha sumado ninguna victoria en el Mundial 2022 de Fórmula 1, pudiendo terminar una temporada sin triunfo ni pole position por primera vez en su carrera en la competición. Max Verstappen (Red Bull) ha logrado 11 victorias esta temporada, su récord en un mismo año superando las 10 que consiguió en 2021 cuando fue Campeón del Mundo. Con 11 triunfos en 17 carreras, tiene el sexto mejor % en relación con los grandes premios disputados en un año en la historia de la Fórmula 1 (64.7 – igual que Lewis Hamilton en 2020 y Michael Schumacher en 2002). Si Max Verstappen (Red Bull) se corona como Campeón del Mundo de la Fórmula 1 en Japón, lo hará a falta de disputarse cuatro carreras. Se trataría de la victoria mundialista con más grandes premios por disputarse desde 2011, con Sebastian Vettel coronándose campeón en este mismo gran premio. Solo Michael Schumacher en 2002 (6) y Nigel Mansell en 1992 (5) lograron el título con más carreras por disputarse (también 4 el Káiser en 2001 y 2004 aparte de la ya mencionada de Vettel en 2011). Max Verstappen (Red Bull) depende de sí mismo para ganar el Mundial de la Fórmula 1 en Japón en el caso de lograr el triunfo y la vuelta rápida. El Gran Premio de Japón es, de hecho, la prueba del calendario que más veces ha visto coronarse al campeón (12). El último piloto en lograr el Mundial en el país nipón fue Sebastian Vettel, precisamente con Red Bull en 2011. El holandés también puede ser campeón con victoria bajo otros dos condicionantes: Leclerc acaba 3º o peor y Sergio Pérez acaba 2º o peor sin vuelta rápida. ¡Muy buenos y madrugadores días a todos en España, buenas tardes en Japón! Es de esos días de poner a prueba lo que se ama a este deporte. ¡Y qué mejor día para hacerlo! ¡Podemos ver a Max Verstappen campeón del mundo! ¡Hoy, Suzuka, puede ser el circuito que sentencie el Mundial! ¡Vamos a ello!

Volver al inicio Final ¡Gracias por seguir esta fase de clasificación con nosotros! ¡Mañana puede haber campeón del Mundial! ¿Lo retrasará Ferrari? ¡No quieran perdérselo! ¡Nuevo madrugón! ¡Les esperamos a las 7 de la mañana! ¡Que tengan buen sábado! Final Es la quinta pole position que logra Max Verstappen esta temporada, aunque visto está que no lo necesita para ganar la carrera. ¿Logrará su 12º triunfo mañana? Final Es la primera vez que Max Verstappen logra la pole position en el Gran Premio de Japón en siete participaciones en esta prueba. Final Es la 18ª pole position en la carrera de Max Verstappen y empata a Charles Leclerc, Mario Andretti, René Arnoux y Kimi Raikkonen en el 16º puesto en la historia de los pilotos con más poles. Q3 Ocon (5º), Hamilton (6º), Russell (8º), Vettel (9º) y Norris (10º) completan el top 10 de la parrilla para la salida de mañana en Suzuka. Q3 Mal tiempo para Alonso en esta ocasión. Después de volar durante todo el fin de semana, el español saldrá séptimo tras una mala Q3. Q3 ¡No pudieron Leclerc y Sainz con el holandés, y firman el segundo y tercer mejor tiempo de la prueba! Q3 ¡POLE PARA MAX VERSTAPPEN! Q3 ¡TODOS EN VUELTA LANZADA! Q3 ¡TODOS A PISTA UNA VEZ MÁS! ¡Neumáticos blandos nuevos para afrontar el último tiempo y buscar la pole! ¡El momento de la verdad! Q3 ¡Todos a boxes de nuevo de cara a afrontar una última vuelta! Q3 ¡REINA VERSTAPPEN! ¡2 décimas más rápido que Leclerc y casi 4 que Sainz, que copan el segundo y tercer mejor tiempo! Pérez, 4º y Alonso, 5º. Q3 ¡TODOS EN PISTA! ¡Comienzan las vueltas lanzadas de los pilotos! Q3 ¡TODOS LOS PILOTOS EN PISTA CON BLANDOS! ¡Solo Vettel sigue en el box! Q3 ¡COMIENZA LA Q3! ¡Semáforo en verde! ¡Nos acercamos al momento de conocer al poleman! Q2 Gran tiempo de Pérez, que reinó en esta Q2 con Alonso en segunda posición. Ocon, Hamilton, Sainz, Russell, Norris, Leclerc y Vettel, conforman el resto del Top 10 que comenzarán la Q3 en busca de la pole. Q2 ¡CASI CAE LECLERC! ¡Se queda noveno por menos de dos décimas! ¡Ricciardo es el otro damnificado de la sesión! Q2 ¡Muchos pilotos mejoran! ¡Los Alfa Romeo se quedan atrás y son sentenciados! ¡También para Tsunoda y Schumacher! ¡Solo queda un puesto por saber! Q2 ¡ÚLTIMA VUELTA LANZADA! ¡Crono a cero! ¡Pérez se pone primero! ¡Ocon lo hace tercero! Q2 ¡Verstappen y los dos Ferrari no salen! ¡Se arriesgan a quedarse en boxes! ¡ÚLTIMO MINUTO! Q2 Los 15 pilotos están en el box aguardando un último intento de la Q2. Q2 ¡VERSTAPPEN VUELVE A PONERSE PRIMERO! ¡Los tiempos están cortos y solo hay 1 segundo de diferencia entre Max y Schumacher, que está 14º. Tendrán que salir prácticamente todos para asegurar la Q3. Q2 ¡Comienza la vuelta lanzada para el resto de pilotos! ¡Ya se encuentran los 15 en pista! Q2 ¡MEJOR TIEMPO PARA SAINZ! ¡Cuatro centésimas más rápido que Leclerc en el primer tiempo de la Q2! Q2 ¡Más actividad en la pista! Salen más pilotos. Solo quedan los dos Alfa Romeo y Ricciardo en el box. Q2 ¡Salen los dos Ferrari a pista! Lo hacen con blandos USADOS. Se querrán guardar un juego de neumáticos blandos para la carrera por lo que pueda pasar. Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la Q2! Q1 Gran tiempo para los dos pilotos españoles. Veremos cómo lo hacen en las dos siguientes pruebas clasificatorias. Tiene pinta de que ambos llegarán con buenas sensaciones a la Q3. Q1 Verstappen firmó el mejor tiempo de la sesión, con Sainz y Leclerc por detrás. Russell y Hamilton se la jugaron con medios, pero tuvieron que rectificar y poner blandos para finalizar séptimo y undécimo respectivamente. Q1 ¡FINAL DE LA Q1! ¡Vettel marcó el límite y entró por los pelos en la Q2! ¡Gasly, que hoy se anunció su fichaje por Alpine para la temporada que viene, Magnussen, Stroll y Latifi se quedan fuera. Q1 ¡SEMÁFORO EN ROJO! ¡Última oportunidad! Muchos parciales en verde. Q1 ¡ÚLTIMOS DOS MINUTOS DE SESIÓN! ¡Zhou, Magnussen, Vettel, Latifi y Albon en zona de peligro! Los Mercedes entran en el top 10 con los blandos. Q1 Russell y Hamilton saltan de nuevo al ruedo con neumáticos blandos. Mal experimento salir con los medios. Q1 ¡Todos los pilotos con sus primeros tiempos! ¡Verstappen reina seguido de Sainz y Leclerc! ¡Gran tiempo de Alonso, que se pone cuarto! Perez, Ricciardo, Ocon, Bottas, Gasly y Norrisl conforman el top 10. Q1 ¡Sainz firma el, por ahora, segundo mejor tiempo de la sesión! Q1 ¡Ya sí, todos en pista! ¡Se siguen viendo los primeros tiempos de la prueba! ¡REINA MAX VERSTAPPEN! Mejor tiempo del holandés en todo el fin de semana. Q1 ¡Casi todos los pilotos en pista! Solo quedan en el box los dos Alpine y Alexander Albon. Q1 ¡Salen Mercedes y Red Bull! Los de la escudería alemana saltan a la pista con neumático medio, mientras que los del equipo energético sí salen con blandos. Q1 Hay probabilidad de lluvia durante la carrera, aunque vamos a ver clasificación en seco. Los blandos sacarán a relucir los mejores tiempos del fin de semana. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la Q1! ¡Menos de cinco minutos para que el semáforo se ponga en verde! ¡No se lo quieran perder! ¡Suzuka está a punto de volver a ver competir a los pilotos de la Fórmula 1! ¡Cuarto de hora para que esto comience! ¡Es el fin de semana donde Max Verstappen ya depende de sí mismo para ser campeón! ¿Lo hará partiendo desde la pole? Tal día como hoy, hace 22 años en el 2000, Michael Schumacher sumaba su tercer campeonato del Mundo, el primero que lograba defendiendo la escudería del Cavallino Rampante. Charles Leclerc suma siete poles position sin victoria en 2022, pudiendo igualar el máximo registro histórico en una misma temporada que ostentan Mika Hakkinen en 1999 y Nico Rosberg en 2014, ambos con 8. Charles Leclerc hsumó en Singapur su 14 pole position sin victoria, siendo un porcentaje del 77.8% de sus poles position acabando sin triunfo. En la historia de la Fórmula 1, solo Nelson Piquet (79.2 – 17) y René Arnoux (88.9 – 16) tienen un peor porcentaje. Ningún piloto ha conseguido más victorias, poles position y podios en la historia del Gran Premio de Japón que Michael Schumacher (6, 8 y 9 respectivamente). Lewis Hamilton es el único piloto de la parrilla que podría igualar al Káiser en triunfos (5 actualmente) y, junto a Sebastian Vettel, en podios (8 actualmente).

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.