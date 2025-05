Volver al inicio Final Con esto ponemos punto y final a la carrera de este Gran Premio de Italia, gracias por habernos acompañado, hasta pronto. Final La carrera de hoy nos ha dejado, por tanto, un nuevo golpe de autoridad de Max Verstappen, la remontada de Carlos Sainz que ha conseguido remontar 14 posiciones para terminar cuarto y el abandono por avería de Fernando Alonso. Final Con su tercera posición en Monza, George Russell recorta diferencias con Checo Pérez en la lucha por la tercera posición, solo siete puntos les separan. Final Max Verstappen alcanza los 335 puntos esta temporada, fue campeón en 2021 con 395.5 puntos y todavía quedan seis Grandes Premios por delante. Su diferencia con el segundo, Charles Leclerc, es muy importante, 116 puntos. Final Con la victoria en día de hoy, Max Verstappen ha conseguido su cifra más alta de triunfos en una misma temporada (11) superando las 10 que consiguió en 2021. Final Se mantiene la dinámica de la que hablabámos en la previa y el Gran Premio de Italia ha tenido un ganador diferente en los últimos cinco años. Final El podio lo completan Leclerc y Russell, para ambos es su séptimo podio esta temporada. Final Esperábamos más para el final de carrera, la lucha entre Verstappen y Leclerc, que Carlos Sainz intentará culminar su espectacular remontanda pudiendo meterse en el podio pero no ha podido ser por el incidente del coche de Ricciardo. 53 VICTORIA DE MAX VERSTAPPEN. El neerlandés consigue su 11ª victoria esta temporada y se hace más fuerte aún en su liderato. 53 El coche de seguridad apaga las luces y le siguen todos los monoplazas que estaban en carrera. 53 Los comisarios han tardado mucho en sacar el coche de Ricciardo y la carrera va a llegar a su fin. 53 Todo parece indicar que no va a haber tiempo y ésto va a terminar como está, una pena, la situación ha dejado fríos a los aficionados que no esperaban este final de carrera. 52 No sabemos si se va a relanzar la carrera, vamos a entrar en la última vuelta y de momento no hay novedades. 51 Tal y como están las cosas, la victoria sería de Max Verstappen y Carlos Sainz se quedaría fuera del podio. 50 Ha llegado la grua y los operarios están intentando sacar el coche de Ricciardo. Si hay alguna vuelta será solo una pero la evacuación va despacio. 50 Pendientes de la carrera se va a relanzar o no porque no consiguen mover el coche de Ricciardo. 50 Quedan tres vueltas para el final y el coche de Ricciardo sigue clavado donde se ha quedado parado. Lewis Hamilton es uno de los pilotos que ha hecho solo una parada. 45 Paran ahora Max Verstappen y Charles Leclerc, es la tercera parada para el monegasco. El neerlandés cambia de neumáticos a blandos para afrontar el tramo final de la carrera. 44 Entran a boxes Russell, Sainz y Magnussen tras el incidente de Ricciardo que es el cuarto piloto que abandona hoy. 44 Ha roto motor Daniel Ricciardo y se ha quedado clavado, bandera amarill y safety car en pista. 44 Ha bajado la diferencia entre Verstappen y Leclerc, ahora es de 17 segundos. 43 Max Verstappen ha ganado los últimos cinco Grandes Premios y ahora mismo va camino de conseguir su 31ª victoria en la Fórmula 1 si Charles Leclerc no lo remedia. 43 Diez vueltas para el final. Mick Schumacher ha apretado y ha conseguido superar a Latifi y a Bottas, es 14º por detrás de Tsunoda. 42 Charles Leclerc y Sergio Pérez son los dos pilotos que están en pista y han hecho dos paradas. 41 Parada en boxes de Checo Pérez, la segunda que hace el mexicano, sale ahora con neumáticos blandos. 40 El de hoy es el segundo abandono de Lance Stroll esta temporada tras el que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán. 40 1:25.078 para Max Verstappen en esta vuelta pero Leclerc está rodando ahora por debajo de 1:25. 40 Lando Norris ha adelantado a Gasly y Ricciardo, es séptimo. 40 Restan 13 vueltas para el final, es lo que le queda a Charles Leclerc para intentar adelantar a Verstappen. 39 Solo Max Verstappen y el debutante Nick de Vries están ahora con neumático medio. 39 No cambia nada por delante, ahora mismo el podio lo formarían Verstappen, Leclerc y Russell. Carlos Sainz sigue peleando por meterse en él, es cuarto. 38 Buena progresión de Lewis Hamilton que se coloca séptimo por detrás de Daniel Ricciardo. 37 Tanto Norris como Bottas paran ahora. 37 Lando Norris va a efectuar su parada y solo quedaría por hacerla Valtteri Bottas. 37 Carlos Sainz ahora mismo es quinto tras Lando Norris que aún no ha hecho parada. 36 Parada de Lewis Hamilton que se pasa a blandos. En cabeza de carrera, Verstappen va con medios, Leclerc con blandos y Russell con duros. 35 Ha tenido que volver a parar Chales Leclerc y pone neumáticos blandos, llevaba ya muchas vueltas con ellos, sale detrás de Verstappen. 34 Dos abandonos, por tanto, en lo que llevamos de este Gran Premio de Italia 2022, antes fue Sebastian Vettel y ahora ha sido Fernando Alonso. 33 Fernando Alonso no ha podido finalizar el que es su 350º Gran Premio, ha tenido problemas mecánicos y según ha entrado a boxes se ha bajado del coche. 32 Fernando Alonso entra a boxes. 31 Para Carlos Sainz en este momento, sale detrás de Checo Pérez, el español va con neumático blando y el mexicano lleva gomas duras. 29 Aún no ha parado Fernando Alonso y parece que el asturiano quiere aguantar. 29 Verstappen recorta tiempo a Leclerc, veremos si al monegasco le aguantan los neumáticos hasta el final o se ve obligado a parar. 27 Se han completado ya más de la mitad de las vueltas de este circuito de Monza que tiene un total de 53, ahora mismo en la 27. 26 También ha sido importante la progresión de Lewis Hamilton en este Gran Premio, recordemos que salía 19º por la sanción y ahora mismo rueda en sexta posición. 26 Fernando Alonso aguanta la sexta posición, tiene por delante a Lando Norris y Hamilton detrás intentando adelantarle. 26 Charles Leclerc en primera posición, un puesto que le va a costar defender porque su neumático ya está más rodado que el de Verstappen que acaba de hacer el cambio. 21 Max Verstappen entra en boxes mientras que Russell ha cambiado a neumáticos duros. 21 Ni Verstappen ni Sainz han parado de momento, el neerlandés va con blandos y el piloto español con medios. 21 Charles Leclerc se pone segundo y Carlos Sainz adelanta a Russell. 21 El piloto neerlandés rueda en cabeza de carrera tras la parada de Leclerc y de momento lo hace cómodamente. 21 Fernando Alonso se mantiene en sexta posición y tiene detrás a Lewis Hamilton. 18 Para ahora Nick de Vries cuando Stroll adelanta a Tsunoda. 16 Paradada de Gasly, Zhou y Stroll. 16 Norris consigue adelantar a Alonso y es ahora séptimo tras Pierre Gasly. 16 Carlos Sainz quiere meterse en el podio y lo tiene a tiro, ahora mismo es cuarto, aunque Charles Leclerc, tercero, está rodando en mejores tiempos que el español. 15 Leclerc con neumáticos medios tras su parada, ahora Verstappen lidera la prueba, seguido de Russell. 10 Se para Sebastián Vettel y hay bandera amarilla. 9 Sigue progresando Carlos Sainz, es séptimo tras superar a Alonso, ha mejorado ya 11 posiciones con respecto a la salida. 7 Carlos Sainz ha escalado hasta laas octava posición y ahora el piloto que tiene delante es Fernando Alonso. 7 Problemas para Sergio Pérez, su coche echa mucho humo cerca de la rueda delantera derecha. 6 Verstappen no consigue recortar su diferencia con Leclerc que sigue en cabeza de carrera. 5 Remontada de Carlos Sainz que ha pasado ahora a Esteban Ocón y Sebastian Vettel y ya es décimo. 4 Max Verstappen ha pasado a Russell y ya es segundo, solo tiene a Leclerc por delante. 3 Los tres primeros ahora mismo en carrera, Leclerc, Russell y Verstappen son tres de los cinco piloto que han optado por salir con neumáticos blancos, junto con De Vries y Ocón. 1 Avanza posiciones Max Verstappen que es tercero tras Leclerc y Russell. 1 Charles Leclerc ha estado cerca de salirse en este inicio de carrera pero ha conseguido mantener la posición. Fernando Alonso sale sexto en el día de hoy, cuando se cumplen 11 años del Gran Premio de Italia 2011 cuando el asturiano cosechó su 70º podio en la Fórmula 1, fue tercero tras Vettel y Button. Los McLaren se han mostrado bastante competitivos este fin de semana y gracias a las sanciones salen desde la segunda fila, Lando Norris tercero y Ricciardo cuarto. El año pasado en Italia dieron la sorpresa para terminar en lo más alto del podio, Riccardo ganó la carrera y Norris fue segundo. Ha comenzado ya la ceremonia previa a la carrera, suena el himno de Italia. En cada uno de los últimos cuatro Grandes Premios de Italia ha habido un ganador diferente: Lewis Hamilton en 2018, Charles Leclerc en 2019, Pierre Gasly en 2020 y Daniel Ricciardo en 2021. Ya hablábamos ayer de la baja por apendicitis de Albon en este Gran Premio. Su sustituto, Nick de Vries, consiguió pasar el corte en la Q1, mejor resultado que Nicholas Latifi, pero no en la Q2, terminando 13º. Ha sido uno de los beneficiados de la sanciones y se ha situado octavo en la parrilla. Así las cosas, George Russell es segundo en la parrilla, Lando Norris Tercero, Daniel Ricciardo cuarto y Pierre Gasly quinto. Clarles Leclerc fue el más rápido en el día de ayer y hoy saldrá primero porque es uno de los pilotos no sancionados, no así los cuatro siguientes en la clasificación, Max Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Pérez y Lewis Hamilton que vieron como sus posiciones han sido retrasadas. Un Gran Premio marcado por las numerosas sanciones en las que se han visto implicados los pilotos, un total de nueve de ellos, por cambios en el motor y que dio un vuelco a la parrilla tras aplicar dichas sanciones tras la sesión de clasificación del sábado. Buenas tardes y bienvenidos al Templo de la velocidad, Monza, donde en apenas una hora se va a disputar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Volver al inicio Final Ponemos punto y final a la clasificación, gracias por habernos acompañado, hasta mañana. Final Nos quedamos pendientes de cómo se apliquen esas sanciones que ya conocemos y si se produce alguna nueva antes de la carrera del domingo y mañana les informaremos de todo previo a dicha carrera. Final Si se cumplen los pronósticos, Russell saldrá segundo mañana tras Leclerc y tercero Lando Norris. Final Tenemos ya el resultado en esta clasificación pero aún no la parrilla, estamos pendientes de que haya confirmación oficial del orden en que saldrán mañana los pilotos en carrera. Final Además, Monza es el cuarto circuito donde el piloto monegasco repite pole tras Bakú, Sakhir y Mónaco. Final Un total de 17 poles ha conseguido Charles Leclerc en su carrera, en este año 2022 ya lleva ocho, su récord en un mismo año. Final Carles Leclerc repite pole en Monza, como comentábamos en la previa fue el piloto que la consiguió el año pasado. Final Charles Leclerc celebra su primera posición en esta clasificación, el piloto monegasco no tiene sanción por lo que va a salir primero mañana en la carrera. Q3 Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Pérez y Lewis Hamilton en este orden han liderado la Q3. Q3 Invalidada la vuelta de Fernando Alonso y también la de Pierre Gasly. Q3 Verstappen le quita la segunda posición a Carlos Sainz que es finalmente tercero tras la Q3. Q3 Sainz es la mejor referencia en el primer sector pero Charles Leclerc se pone primero en este momento. Q3 Fernando Alonso no consigue mejorar ni en el primer ni en el segundo sector. Q3 Restan cuatro minutos para la conclusión de la clasificación. Q3 Algo le ha pasado a Fernando Alonso que no ha completado la vuelta, es el único que de momento no ha marcado tiempo en esta Q3. Q3 A pesar de las ya conocidas sanciones, los pilotos están peleando por las primeras posiciones, veremos cómo queda la parrilla tras aplicarlas. Q3 Leclerc y Sainz bajan del 1:21 pero el piloto español es primero. También lo consigue ahora Verstappen, tercer mejor tiempo. Q3 Lando Norris es el primero en marcar tiempo, 1:22.174. Q3 Salen los pilotos a pista, Sainz, Leclerc, Verstappen, Pérez, Hamilton, Russell, Norris, Ricciardo, Alonso y Gasly son los participantes en este tercer turno. Q3 Ya corre el crono en la Q3, pendientes de que los coches empiecen a salir a pista. Q2 Fernando Alonso es noveno mientras que Esteban Ocón va a quedar eliminado. Q2 Problemas para Bottas que tiene muy difícil mejorar el tiempo de Norris y se puede quedar fuera. Q2 Tsunoda se baja del coche, no va a volver a intentarlo, por lo que es el primer eliminado en esta Q2. Q2 Restan poco más de tres minutos en esta Q2, veremos quiénes se lanzan a hacer un último intento. Q2 Segundo mejor tiempo para Leclerc que no consigue bajar del 1:20. Q2 Ahora mismo quedarían eliminados Bottas, De Vries, Zhou y Ricciardo. Q2 Problemas para Charles Leclerc que intenta ahora meterse en los mejores tiempos, va haciendo buenas referencias en el primer sector. Q2 Sexto mejor tiempo para Fernando Alonso. Q2 Mejor tiempo provisional para Carlos Sainz que es el único que ha bajado de 1:21 en esta Q2. Segundo Verstappen y tercero Sergio Pérez. Q2 Max Verstappen es uno de los que han salido con neumáticos usados en esta Q2. Q2 Empiezan a salir coches a pista, ahora lo hacen los dos Mercedes. Q2 Corre ya el tiempo en esta Q2 pero de momento no ha salido ningún piloto a pista. Q1 Los pilotos se preparar para tomar parte de la Q2, no habrá parrilla definitiva hasta que se apliquen las sanciones y ojo que puede haber novedades incluso mañana por la mañana. Q1 Buena Q1 de Nick de Vries que ha conseguido meterse por primera vez en su carrera. Como decíamos en la previa, está sustituyendo a Alexander Albon que tiene apendicitis. Q1 Lewis Hamilton sube a la novena posición, Fernando Alonso es ahora décimo. Q1 Vettel, Bottas y Zhou están también en pista tratando de mejorar tiempos. Q1 Fernando Alonso ha optado por salir a pista de nuevo pero con neumático usado. Q1 Max Verstappen consigue en bajar el 1:21, 1:20.922, ha mejorado su marca anterior y se pone primero. Q1 Ahora mismo el tiempo de corte es 1:22.5, algunos pilotos tienen que salir para intentar mejorar su tiempo anterior. Q1 Séptimo mejor tiempo ahora para Fernando Alonso que supera los de Norris y Esteban Ocón. Q1 Finalmente las sanciones han llegado a un noveno piloto, Mick Schumacker, penalizado también con 15 posiciones como Valteri Bottas y Kevin Magnussen. Q1 Por el momento el tiempo de Carlos Sainz es el segundo mejor tras el de Leclerc cuando ya están casi todos los pilotos en pista. Q1 Carlos Sainz y Russell también bajan del 1:21 y mejoran el tiempo de Verstappen pero no el de Lerclerc que sigue dominando esta Q1. Q1 Pues Leclerc es el primero que baja del 1:22 en esta Q1, 1:21.280 para el monegasco. Q1 Charles Leclerc marca buenas referencias en los primeros sectores, va a mejorar el tiempo de Verstappen. Q1 Pérez había marado el mejor tiempo pero ahora Max Verstappen lo mejora, 1:22.023. Q1 El primero en marcar tiempo es Stroll, 1:24.231 cuando toman ahora la salida Sergio Pérez y Nicholas Latifi, también con blandos. Q1 Cinco piloto han salido ya a pista, todo ellos con neumáticos blancos. Q1 ¡Comienza la Q1! Lewis Hamilton es el piloto que más pole position ha cosechado a lo largo de la historia en el Gran Premio de Italia, siete, y no hay ninguna escuderia que haya cosechado más poles en un Gran Premio que Ferrari en Italia (21). En este escenario, la pole el año pasado fue para Max Verstappen, en 2020 para Lewis Hamilton y en 2019 para Carlos Leclerc. En 2018 el poleman había sido Kimi Raikkonen, por lo que nadie ha repetido en este circuito en los últimos cuatro años. Hay tres pilotos que deberán salir al fondo de la parrilla, pase lo que pase en la clasificación: Carlos Sainz, Yuki Tsunoda y Lewis Hamilton. Los otros sancionados son Valtteri Botas, Mick Schumacher, Sergio Pérez, Max Verstappen y Esteban Ocón. En cuanto a las sanciones, un total de ocho pilotos han sido penalizados tras las sesiones de entrenaminetos libres como consecuencia de cambios en el motor y de sustitución de la caja de cambios. Una de las novedades en la prueba de hoy es la presencia de Nick de Vries que conducirá un Williams para reemplazar a Albon, baja por apendicitis. En los últimos entrenamientos libres Max Verstappen ha marcado el mejor tiempo, seguido de Leclerc, Pérez, Sainz y Alonso pero se esperan grandes cambios en la clasificación de cara a la carrera de mañana por las numerosas sanciones. Buenas tardes y bienvenidos al Gran Premio de Italia, 16ª prueba de esta temporada en el Mundial de Fórmula 1.

