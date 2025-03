Volver al inicio Final ¡Muchas gracias por seguir la carrera con nosotros! ¡Sin más, nos despedimos! ¡Decimos adiós a la Fórmula 1 hasta el último fin de semana de agosto! ¡Que pasen buena tarde de domingo y hasta la próxima! Final Esta es la cuarta ocasión que Ferrari ve a sus dos pilotos fuera del podio en el Mundial este año. Final Max Verstappen ha conseguido su octava victoria de la temporada tras 13 grandes premios. El año pasado, en 22, logró 10. Es el primero que lo logra en una temporada de Fórmula 1 desde Lewis Hamilton en 2020 (9 de 13). Al margen de los pilotos de Mercedes, el precedente anterior fue Sebastian Vettel con Red Bull en 2011 (8/13). Final No solo eso, sino que el propio piloto de Red Bull ha firmado la mejor remontada acabando en victoria en Hungría desde Jenson Button en 2006 (salió 14º). Es la mayor tercera remontada en Hungaroring tras, también, la de Nigel Mansell en 1989 (12º). Final Max Verstappen ha finalizado su mejor aumento de posiciones respecto a su puesto de salida acabando en victoria. 70 Pérez, quinto, y Norris, séptimo, cierran las diez posiciones. Buena carrera del piloto de McLaren con el de Red Bull escalando posiciones. 70 Malas noticias para Ferrari, que prácticamente ve al Mundial escaparse y tendrán que tener charlas internas sobre lo ocurrido hoy. Sainz, cuarto, y Leclerc, sexto, han visto perjudicada su acción en Hungagoring por el trabajo del box. 70 Fernando Alonso y Ocon acaban dentro de los puntos en octava y novena posición, respectivamente. Vettel cierra la zona de puntos en décimo lugar. 70 ¡Qué carrera ha hecho Max Verstappen! Octava victoria de la temporada y segundo doble podio consecutivo de Mercedes. 70 ¡VICTORIA PARA MAX VERSTAPPEN! 69 SE RETIRA BOTTAS. Se queda sin potencia el finés y abandona la carrera. Últimas vueltas y todo sentenciado en Hungría. 67 Parece que todo el pescado está vendido en Hungaroring. Las paradas de Ferrari condena a sus pilotos a estar fuera del podio tras una clasificación espectacular. 65 ¡Hamilton pasa a Russell y se pone segundo! Salvo sorpresa, la carrera va a acabar así con los dos Mercedes en el podio y Verstappen liderando. Sainz cuarto, Pérez quinto y Leclerc sexto. 64 SIETE VUELTAS PARA EL FINAL. Verstappen va directo a la victoria. Queda saber si Russell acaba tercero o lo será Sainz. Hamilton pasará a su compañero. 63 ¡NO AGUANTÓ MÁS SAINZ! ¡IMPARABLE HAMILTON! ¡Se pone tercero y deja a Sainz fuera del podio! 62 HAMILTON EN ZONA DE DRS. Ataca a Sainz, pero, por ahora, consigue aguantar la posición. 61 ¡10 VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Sainz tiene que exprimir todo al máximo para salvar el podio! Hamilton ya está detrás y parece imposible que pueda aguantarle. 59 ¡Nos vamos acercando al final de la carrera! Se espera que Hamilton alcance al de Ferrari en un par de vueltas. Verstappen lidera con comodidad en dirección al triunfo. 57 ¡Vuela Hamilton! ¡El británico sigue tiñendo de morado el crono acercándose a Sainz en la lucha por el podio! 55 ¡Entra Leclerc! Se consuma el desastre de Ferrari en esta carrera. Corrigen el error de ponerle duros a Leclerc, y le colocan blandos para tratar de encontrar el podio, algo muy complicado. 54 ¡PASA RUSSELL A LECLERC! ¡Se pone segundo el de Mercedes! Ferrari tiene opciones nulas de vencer. Su única oportunidad pasa con el monegasco dejando pasar a Sainz. 53 ¡Ya no se espera que, en cabeza, cambie nada más en el box! Todo lo que tenga que pasar, será en el asfalto. Verstappen primero, vuela tratando de separarse de Leclerc, que lucha con Russell. Sainz se acerca. 52 ¡ENTRA HAMILTON! ¡Mala parada del británico, pero sale con blandos con la misma estrategia que Sainz! ¡Se coloca detrás del español y Verstappen se pone primero! 50 Vuelta 50 de carrera. Alonso y Ocon escalan algunas posiciones con la estrategia a una parada y se ponen en zonas de puntos. 49 La mala parada condena a Ferrari a no ganar salvo milagro. Hamilton debe parar y Verstappen será líder. 48 ¡OTRA MALA PARADA CON SAINZ! ¡Ferrari es un desastre! ¡Ponen blandos, pero el madrileño sale quinto por detrás de Russell! Hamilton tendrá ventaja respecto al de Ferrari. 47 ¡Verstappen dice que empieza a llover! Hamilton, por su parte, dice que las ruedas aún duran. Mucha incertidumbre con el devenir de la carrera. 46 ¡Carlos sigue primero con la degradación siendo notable! Aguantarán hasta la vuelta 50 para la parada del madrileño. Hamilton, en la misma situación. 45 ¡VUELVE A PASAR VERSTAPPEN A LECLERC! ¡Ahora en la curva dos! 44 ¡Volvemos a tener la misma situación de antes! ¡Verstappen hace vuelta rápida y presiona a Leclerc buscando el adelantamiento! Sainz, primero, ve cómo se acerca Hamilton poco a poco. 43 ¡Entra Pérez a boxes! Se acabó la defensa del mexicano a Verstappen. El holandés vuelve a presionar a Leclerc, que se queja de los neumáticos duros. 42 ¡TROMPO DE VERSTAPPEN! ¡Leclerc vuelve a pasarle con Checo haciendo de escudero! ¡Russell viene y se une a la pelea! ¡Qué momento! 41 ¡PASA VERSTAPPEN A LECLERC! ¡Se acabó la carrera para Ferrari salvo milagro en forma de lluvia! ¡Sainz lo tiene muy complicado para vencer y empieza a coger un matiz de Red Bull! 40 ¡ENTRAN LECLERC Y RUSSELL! ¡Ferrari opta por el neumático duro y Mercedes por le medio! ¡Sainz se queda primero y a ver qué estrategia usan con el madrileño! El duro no está funcionando bien. Veremos cómo le sale. Russell sale detrás de Red Bull. 39 ¡ENTRA VERSTAPPEN! ¡Busca hacer un undercut a Carlos Sainz! Buena parada para el holandés, que sale en sexta posición por detrás de Pérez. 38 ¡Norris, por radio, se queja de algunas zonas deslizantes en carrera! Como llegue la lluvia, habrá agua hasta el final de la carrera. 37 Leclerc abre diferencia respecto a Russell, que está con Sainz pisándole los talones y, a su vez, el madrileño tiene a Verstappen. Huelen sangre. 36 Trompeó Tsunoda y se quedó en el medio de la pista, pero pudo reincorporarse y todo quedó en un susto. 35 ¡ATACA SAINZ! ¡Y una vez más, aguanta Russell! Verstappen llega y está cada vez más cerca. 34 Leclerc se aleja y Russell ya dice adiós a la cabeza de carrera. Sainz entra en zona de DRS y busca adelantar al de Mercedes. 33 ¡La lluvia sigue amenazante! La poca agua que cae es traída por el viento, pero sobre el circuito no cae el chaparrón. 32 ¡Ahora es Sainz quien debe acercarse a Russell! Si recorta diferencia y se mete en DRS, podrá alejarse de Verstappen y luchar por la segunda posición. 31 ¡AHORA SÍ! ¡QUÉ ADELANTAMIENTO DE LECLERC A RUSSELL! ¡Se lanzó desde lejos para frenar por delante en la primera curva y salir rápido! ¡Ahora el problema de Mercedes es Sainz! 30 ¡QUÉ PELEA POR EL PRIMER PUESTO! ¡Leclerc sigue atacando y Russell hace su coche lo más ancho posible para evitar que le adelante dentro del reglamento! Sin embargo, queda mucho por delante y parece difícil que aguante. 29 ¡STROLL PASÓ A LOS DOS ALPINE! ¡Alonso y Ocon se están viniendo abajo con los duros! 29 ¡Y UNA VEZ MÁS! ¡No puede Leclerc adelantar a Russell! Presión para el de Mercedes. No da un respiro el e Ferrari. Sainz y Verstappen, a 2 y 5 segundos por detrás, atentos a cualquier error. 28 ¡QUÉ PELEA ENTRE LECLERC Y RUSSELL! ¡Lo intentó el monegasco por el exterior y por el interior, pero el británico se defendió con garra para mantener la primera posición! 27 ¡LECLERC EN ZONA DE DRS! ¡Se espera que el monegasco ataque en breves instantes! 26 Rueda muchísimo más rápido Alonso que Ocon. Deberían dar la orden de equipo de que le deje pasar, porque Stroll y Vettel se acercan con peligro. 24 ¡OCON A BOXES! Veremos si a Alonso le salió bien la jugada. Malísima parada de Alpine con el piloto francés. Sale delante del asturiano y Ricciardo se interpone para ganar la posición a los dos. 23 ¡Se suma Verstappen a la batalla! El holandés no se rindió en ningún momento y alcanza la cabeza de carrera en poco tiempo. Menos de tres segundos entre cada piloto de los cuatro primeros. 22 ¡Entró Alonso! El asturiano intentará hacer la carrera a una parada. Veremos si le sale bien la jugada al de Alpine, que quiere hacer un undercut a su compañero. 22 ¡Mala parada, pero mejor que la de Carlos! Sale Leclerc por delante de Sainz, cerca de Russell y delante de Sainz. 22 ¡ENTRA LECLERC! 20 ¡Entró Hamilton! Sale séptimo por detrás de Alonso y Verstappen. La clave estará en la entrada de Leclerc, que va viendo el tiempo de diferencia recortado. Debería entrar pronto para salir entre el británico y Sainz. 19 ¡Entra Pérez! Leclerc vuela con mucho espacio por delante y por detrás. Sainz adelanta a Ocon y ya se pone detrás de Russell a casi tres segundos. 18 ¡MALÍSIMA PARADA DE SAINZ! ¡Sale detrás de Russell y de Ocon! Mal parada del equipo Ferrari, que ahora tendrán que depender de hacerle la buena a Leclerc. 17 ¡RUSSELL A BOXES! ¡Habían llamado a Sainz, pero al ver al de Mercedes entrar, el madrileño sigue en pista con Leclerc por detrás! ¡También para Verstappen! 16 ¡No entra Russell! Sainz se aproxima a zona de DRS con Leclerc pisándole los talones. Va a haber cambio de líder en las próximas vueltas. 15 Los pilotos con blandos empiezan a parar en boxes. Ya lo hizo Norris, que estaba haciendo los peores tiempos de carrera. Sale 16º. Russell sigue perdiendo tiempo y entrará en breve. 15 ¡Leclerc va más rápido! Se acerca a Sainz y debe apretar el madrileño, que también se va acercando a Russell. 14 ¡Se queja Verstappen de un ligero problema con el embrague! ¿Le perjudicará para el resto de la carrera? Está fuera de DRS respecto a Hamilton. 13 ¡Se viene abajo Norris! El británico no aguanta la presión y ya tiene a los dos Red Bull por delante. Los Alpine huelen sangre y quieren buscarle. 12 ¡QUÉ COMBATE! ¡Hamilton, presionado por Verstappen, aprovecha el DRS para adelantar a Norris en la primera curva, y el holandés hace lo propio en la segunda zona de DRS para ponerse por delante del McLaren y seguir presionando al de Mercedes! 11 La lluvia, por ahora, sigue sin hacer acto de presencia. Recordemos que puede ser un factor más que diferencial en el devenir de la carrera. Alonso y Ocon se mantienen noveno y octavo, respectivamente. 10 Décima vuelta del Gran Premio. Russell firma su mejor marca personal y vuela en la pista mientras los neumáticos comienzan a degradarse. Aguanta bien el británico. 9 Magnussen fue el primer piloto de la parrilla que ha optado por poner neumáticos duros. El resto de equipos estarán atentos al de Haas para planificar la estrategia. 8 Sainz comienza a alejarse de Leclerc. El monegasco parece querer conservar mejor los neumáticos y el madrileño se aleja para no separarse de Russell. Las paradas van a ser más que importantes. 7 Verstappen rueda rápido. Adelanta a Esteban Ocon y se sitúa sexto con el mejor tiempo de carrera en el primer sector. 6 Russell no termina de alejarse de Sainz a pesar de estar con blandos y el español con medios. Alonso pelea con Pérez, pero el de Red Bull acabará adelantando al asturiano. 5 Carlos Sainz firma la vuelta rápida del circuito por ahora. Con medios, persigue a Russell y tiene que tener más ritmo que Leclerc. Si no mejora, la estrategia de equipo le obligará a dejar su lugar al monegasco. 3 Las piezas sueltas en el trazado eran de Albon, que se tocó con Vettel. El VSC ya se ha retirado y se reanuda la carrera. 2 Russell mantuvo la primera posición con Sainz atacándole por el exterior, pero aguantó. Hamilton adelantó a los dos Alpine mientras los dos Red Bull avanzaron posiciones. 2 ¡Gran salida de los pilotos! Ha habido algún toque que ha provocado que haya piezas sueltas en el asfalto. Eso ha provocado que dirección de carrera ponga el VSC en el trazado. ¡RUEDAN LOS MONOPLAZAS! ¡ARRANCA LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Algunos con blandos y otros con medios! ¡La lluvia va a ser determinante! COMIENZA A CHISPEAR. La lluvia quiere protagonismo y hace su aparición en Hungaroring. Esto puede cambiar las estrategias... Pierre Gasly saldrá desde el pit lane tras hacer cambios en el motor. Ya iba a salir desde el 19º puesto y no tendrá mucha diferencia. ¡20 minutos para que tenga lugar el comienzo de la carrera en Hungaroring! Muy complicado controlar los neumáticos hoy. Algunos optarán por las tres paradas. Hacerlo a una parada será muy arriesgado. La escudería AlphaTauri tiene, gracias al Gran Premio de Hungría del año pasado, su única vuelta rápida en la historia de la Fórmula 1. Pierre Gasly fue el autor, que a su vez fue la tercera y última que ha logrado en su carrera en la competición. Fernando Alonso (Alpine) ha sumado puntos en cada una de las últimas siete carreras disputadas en la Fórmula 1, su mejor registro desde las ocho entre México 2017 y España 2018. De lograr el triunfo, Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1), podría convertirse en Hungría en el piloto con más victorias en un mismo Gran Premio (serían 9), ahora compartiendo el primer puesto junto a él mismo (también 8 en Gran Bretaña) y Michael Schumacher (8 en Francia). Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) podría superar al “Kaiser” (15, 1992 – 2006) como el piloto con más temporadas consecutivas con victoria en F1 (serían 16 consecutivas desde el año 2007). De hecho, la hazaña de George Russell en la clasificación de ayer, le hizo conseguir su primera pole position de su carrera en la F1. Carlos Sainz (Ferrari) viene de lograr su segunda mejor remontada histórica en la Fórmula 1 escalando 14 posiciones desde el 19º puesto de la parrilla a la quinta posición final en carrera en el Gran Premio de Francia, solo superados por los 17 que logró en Brasil de 2019 (del 20º al 3º). Ayer rozó la pole, que se la arrebató Russell por 44 centésimas. En ningún otro Gran Premio ha corrido más veces Sergio Pérez (Red Bull) logrando menos puntos que en Hungría, sumando solo 12 puntos en 11 participaciones en el circuito magiar. Ya en la clasificación de ayer no le fue bien, cayendo en la Q2 y saliendo 11º en el día de hoy. Gracias a su triunfo en el Gran Premio de Francia, Max Verstappen (Red Bull) se coloca en la octava posición como el piloto con más victorias sin salir desde la pole position en la historia de la Fórmula 1 (16, las mismas que Nigel Mansell). De ganar en el Gran Premio de Hungría, Max Verstappen (serían 28 con Red Bull) podría igualar a Nigel Mansell (28 con Williams) como el sexto piloto con más victorias para un mismo equipo en la historia de la Fórmula 1. ¿Logrará remontar desde la 10ª posición para la victoria? Esteban Ocon se proclamó campeón del último Gran Premio de Hungría en 2021, siendo el primer y hasta ahora único triunfo del piloto francés y de Alpine, su escudería. Fue, también, el primer podio que lograba el equipo francés en la Fórmula 1. El triunfo de Ocon significó el tercero con más avance en las posiciones en Hungaroring (7) tras 2006 (13) y 1989 (11). ¡Muy buenas tardes a todos, amantes del automovilismo, a la gran fiesta de este deporte! ¡Hungaroring! ¡Hungría se viste de gala para asistir a esta carrera de Fórmula 1! ¡No quieran perdérselo!

Volver al inicio Final ¡Gracias por seguir esta fase de clasificación con nosotros! ¡Que tengan buena tarde de sábado y les esperamos mañana con la gran fiesta! ¡Que descansen! Final Max Verstappen solo había salido, como mucho, cuarto en la actual temporada. La última vez que salió más atrás fue en Rusia en 2021 (último). Final Lando Norris sorprende también y sale cuarto por delante de Ocon y Alonso. La sorpresa, sin duda, es la de Red Bull. Los dos pilotos de la escudería austriaca saldrán en décima y undécima posición. Final Sainz, que parecía tener la pole, acaba saliendo en segunda posición por delante de Leclerc. Final ¡Primera pole position de George Russell en su carrera en la F1! Su mejor posición en parrilla eran dos segundos puestos en Bélgica 2021 y Sakhir 2020. Q3 ¡POLE POSITION PARA GEORGE RUSSELL! ¡QUÉ VUELTA DEL PILOTO DE MERCEDES! ¡4 centésimas más rápido que Sainz! Q3 ¡VUELTA LANZADA! Q3 ¡DOS MINUTOS PARA TERMINAR LA Q3! ¡Verstappen se queja por radio de falta de potencia! Q3 ¡Todos vuelven a la pista con neumáticos blandos nuevos para dar la última vuelta! Q3 Todos a boxes... Últimos reglajes antes de saltar a completar la última vuelta de la parrilla. Por ahora, el poleman es Sainz en una Q3 llena de sorpresas. Q3 ¡RUSSELL SE COLOCA SEGUNDO POR DELANTE DE LECLERC! ¡ Hamilton en cuarto lugar por delante de Alonso! ¡Mal tiempo para Verstappen, que está séptimo! Q3 ¡VUELTÓN PARA SAINZ! ¡MEJOR TIEMPO DEL FIN DE SEMANA! Q3 ¡TODOS A PISTA! ¡10 minutos para saber quién es el poleman! ¡En unos segundos comenzarán las vueltas lanzadas! Q3 Se mantienen los pilotos en el box. Saldrán en pocos segundos. Q3 ¡SEMÁFORO EN VERDE! Q2 ¡Sorpresón con la caída de Pérez! Verstappen estará solo ante el peligro. Alonso ha pasado a la Q3 con el tercer mejor tiempo de la sesión. Veremos en la vuelta definitoria de la parrilla... Q2 ¡Segunda vez de la temporada que Checo Pérez no estará en la Q3! También falló en Canadá. Malas noticias para Red Bull. Q2 ¡CRONÓMETRO A CERO! ¡CHECO PÉREZ SE QUEDA FUERA DE LA Q3! Q2 ¡ÚLTIMOS DOS MINUTOS! ¡Se acaba el tiempo para completar una última vuelta y entrar en Q3! ¡Ocon debe mejorar o se quedará fuera! A Pérez le han devuelto el tiempo y está dentro, pero en una peligrosa novena posición. Q2 ¡Corrigen sus tiempos y Hamilton se coloca en tercera posición con Russell en quinto lugar! Q2 Tras una buena vuelta, los dos Mercedes quedan fuera y ahora están en zona de peligro. Solo Russell, décimo, estaría dentro. Q2 ¡QUÉ TIEMPO DE FERNANDO ALONSO! ¡Magic se coloca segundo a dos décimas de Verstappen y seguido por los dos McLaren! Malos tiempos para Ferrari, que están en séptimo lugar (Leclerc) y novena posición (Sainz). Q2 ¡1:17.7 PARA VERSTAPPEN! ¡Qué tiempo del holandés! ¡El mejor tiempo del fin de semana! Q2 ¡PRIMER TIEMPO PARA NORRIS! ¡Qué gran clasificación del piloto de McLaren! Se sitúan los dos Ferrari por detrás. Verstappen viene volando... Q2 ¡PRIMERO RUSSELL Y SEGUNDO HAMILTON! ¡Gran tiempo de los dos Mercedes! Q2 ¡Los pilotos están en vuelta lanzada! Solo Alonso, Ricciardo y los dos Alfa Romeo están en box. Q2 ¡COMIENZA LA Q2! ¡Salen los Haas, Mercedes y Ferrari a pista! Los demás se mantienen en el box. Q1 Buen inicio de clasificación hemos visto con muchas sorpresas, sobre todo la de Checo Pérez. El mexicano está en decimotercera posición. Leclerc, octavo por detrás de Ricciardo y por delante de Ocon. Norris le arrebató el quinto puesto a Alonso, ahora sexto. Q1 ¡CRONÓMETRO A CERO! ¡Hamilton domina la Q1 con Russell detrás! ¡Sainz se sitía tercero por delante de Verstappen y Alonso quinto! Leclerc, séptimo. Q1 ¡Menos de tres minutos para finalizar la Q1! ¡Todos los pilotos en pista! Nadie se la quiere jugar y buscarán mejorar todos sus tiempos. Q1 ¡Ahora sí tenemos tiempo de Ferrari! ¡Qué vueltón de Sainz! Se coloca con el segundo mejor tiempo a cinco centésimas de Verstappen. Leclerc, tercero. Q1 ¡Segundo tiempo para Norris! Fernando Alonso se sitúa en quinta posición. Gran tiempo del asturiano. Tres pilotos con 1:19.1 - Pérez, Russell y Alonso. Q1 ¡Mal tiempo para los Ferrari! Tendrán que mejorarla para no sufrir algún susto. Sainz se encuentra quinto y Leclerc, décimo. Q1 ¡1:18.7 para Verstappen! Pérez completa el segundo mejor tiempo. Entrarán a boxes con la Q1 prácticamente sentenciada. Q1 ¡Cómo no, Verstappen se encuentra con el mejor tiempo de la Q1 seguido de los dos Mercedes! Pérez se sitía cuarto mientras los dos Ferrari salen a pista. Q1 Comienzan la vuelta lanzada algunos pilotos. Los Ferrari, Alpine y McLaren se mantienen en boxes, Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Salen los primeros pilotos a pista y lo hacen con neumáticos blandos! ¡Cinco minutos para que comience la prueba! ¡Esto está a punto de caramelo! ¡Últimos detalles de los pilotos en el box antes de salir a pista! ¡Así que no se vayan muy lejos! ¡Tenemos una gran parrilla por delante! A partir de las 16:00 les esperamos para el último Gran Premio de la temporada antes del parón de verano. Durante los libres, sorprendió Norris en los segundos entrenamientos con el segundo tiempo más rápido y con los Williams en los tres primeros puestos con Latifi liderando y Albon en tercer lugar con Leclerc en el segundo lugar. (Sábado) Tal día como hoy, en 2017, se corría el Gran Premio de Hungría en el que Ferrari logró la última pole y victoria en el país húngaro gracias a Sebastian Vettel. Ferrari se encuentra a tan solo un doblete en la pole position de superar a Mercedes AMG F1 como el equipo que más veces lo ha logrado en la historia de la Fórmula 1 (82 veces lo ha conseguido cada uno). En Hungría, la escudería italiana lo ha logrado en tres ocasiones, todas en el siglo XXI: Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen en 2017, Michael Schumacher y Rubens Barrichello en 2004 y 2001. Charles Leclerc (Ferrari) podría sumar su octava pole position de la temporada en el Gran Premio de Francia, pudiendo lograr su mejor registro en esta faceta en un mismo año en la competición (7 en 2019). Entre los pilotos que suman al menos 12 poles position sin victoria, Charles Leclerc (Ferrari) es el tercero con peor porcentaje en la historia de la Fórmula 1 en esta faceta (75% de sus poles sin triunfo) tras Nelson Piquet (19 – 79.2%) y René Arnoux (16 – 88.9%). Mientras que McLaren es la escudería con más victorias en la historia del Gran Premio de Hungría (11), Ferrari podría convertirse en el equipo en solitario con más poles position logradas en el gran premio húngaro (serían 9, actualmente 8 como McLaren). Hungaroring verá su 37º Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, todos de manera ininterrumpida desde 1986. Solo Brasil (47 entre 1973 y 2019), Italia (73 entre 1950 y 2022) y Gran Bretaña (73 entre 1950 y 2022) han celebrado más sin faltar durante un solo año a la historia de la competición (del primero disputado al último). ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a otro fin de semana de Gran Premio de Fórmula 1! ¡Hungaroring se viste de gala para asistir a otra fiesta del automovilismo! Un país que no ha faltado a su cita durante las últimas décadas en la semana que Sebastian Vettel ha anunciado su retirada de la F1.

