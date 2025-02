Volver al inicio Final Nos despedimos de la, posiblemente, mejor carrera del año. Si no han visto el Gran Premio, por favor haced el esfuerzo de verlo repeitido. Merece la pena. Si lo han seguido con nosotros, esperemos que hayan disfrutado de la Fórmula 1 en estado puro. Nos vemos la próxima semana en Austria. Reciban un fuerte abrazo. Final Así que disfrutemos del momento. El himno de España ha vuelto a sonar 9 años después de que lo hiciera en nuestro país con Fernando Alonso en 2013. Pole y triunfo apra el madrileño en su 150º Gran Premio, que evita además ser el piloto de Ferrari de la historia con más carreras sin ganar. Final Todo ello en un día donde debemos dar las gracias a ese invento llamado halo que hoy ha salvado la vida de Guanyu Zhou. El piloto chino en la salida fue embestido por George Russell, su Alfa Romeo dio la vuelta y salió disparado por la escapatoria hasta una zona de protección que, por un bote, fue saltada y se fue a estampar hacia la valla de aficionados que evitó una tragedia de mayores dimensiones. La mejor noticia es que el piloto chino se encuentra ahora en perfecto estado. Final Una carrera en Silverstone donde hemos visto una bandera roja, un reinicio, un coche de seguridad, multitud de adelantamiento y de fricciones que han obligado a los pilotos a parar y a remontar. Le pasó a Sergio Pérez que ha protagonizado una remontada descomunal hasta ser segundo, y le ha pasado a Max Verstappen que, por pinchazo, perdio fiabilidad en su Red Bull y se ha agarrado a una séptima posición que no le sabe mal. Final El Gran Premio de Gran Bretaña se reanudó a 9 vueltas para el final, con Charles Leclerc el único sin entrar en boxes, justo por delante de Carlos Sainz, Sergio Pérez y Lewis Hamilton. El español se haría con el primer puesto con facilidad, y la lucha sin cuartel entre todos los demás es para grabar y verlo repetido mil veces. Con Fernando Alonso incluso al acecho, después de beneficiarse de una mala parada de McLaren con Lando Norris. Final FIN A UNA CARRERA QUE HA SIDO UN MONUMENTO A LA FÓRMULA 1, UNA ODA AL DEPORTE. ¡¡¡ Y ADEMÁS HISTÓRICA !!! Carlos Sainz ha conseguido un triunfo que estaba en un brete después de que Lewis Hamilton, con los duros, le estaba ganando la partida a los dos Ferrari, hasta que a 12 vueltas para la conclusión, una avería de Esteban Ocon desataría la caja de los truenos. 52 Fernando Alonso no ha podido al final con Charles Leclerc y ha sido quinto en su mejor carrera del año. Mientras que Max Verstappen, que se las ha visto y deseado con Mick Schumacher, ha conseguido ser séptimo con sus problemas de fiabilidad perdiendo tan solo 6 puntos con su rival monegasco. 52 ¡¡¡ PODIO PARA SERGIO PÉREZ QUE ERA ÚLTIMO TRAS LA REANUDACIÓN POR CAMBIAR EL ALERÓN DELANTERO TRAS UN TOQUE CON CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ Y LEWIS HAMILTON VUELVE A SER PODIO DESPUÉS DE HABER TENIDO LA VICTORIA EN LA MANO EN UNA GRAN LUCHA CON LOS FERRARI !!! 52 ¡¡¡ CARLOS SAINZ SE CONVIERTE EN EL SEGUNDO PILOTO ESPAÑOL DE LA HISTORIA EN GANAR EN LA FÓRMULA 1 !!! ¡¡¡ EN SILVERSTONE, EL AUTOMOVILISMO ESPAÑOL OBTIENE SU 33ª VICTORIA EN ESTE DEPORTE, E IGUALA A ESTADOS UNIDOS ENTRANDO EN EL TOP TEN DE VICTORIAS POR PAÍSES !!! 52 ¡¡¡ ÚLTIMA VUELTA PARA EL FINAL DE UN GRAN PREMIO HISTÓRICO !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ TIENE LA VICTORIA EN EL BOLSILLO !! ¡¡¡ FERNANDO ALONSO NO PUEDE CON CHARLES LECLERC CON TODO A FAVOR !!! 51 DOS VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y FERNANDO ALONSO ESTÁ A OCHO DÉCIMAS DE CHARLES LECLERC, MEJORES NEUMÁTICOS Y DRS. El cuarto está en juego con Lando Norris por detrás al acecho. Y, por el séptimo lugar, salvando los muebles, Max Verstappen está lidiando con Mick Schumacher. 49 ¡¡¡ EL PODIO QUEDA SENTENCIADO !!! Carlos Sainz primero, Sergio Pérez segundo y Lewis Hamilton tercero. Solo falta por saber si Fernando Alonso, agobiado por Lando Norris, va a cazar el cuarto puesto de Charles Leclerc que sufre con los duros. 48 ¡¡¡ CHARLES LECLERC POR FUERA EN LA RECTA DEL PIT NATIONAL SE HACE CON EL TERCER PUESTO DE LEWIS HAMILTON !!! El británico se había hecho con el tercer lugar en Brooklands y ha vuelto en las entrelazadas. 47 ¡¡¡ CINCO VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y CARLOS SAINZ TIENE UNA DISTANCIA DE CASI CUATRO SEGUNDOS SOBRE SERGIO PÉREZ !!! ¡¡¡ MUCHO SE TIENE QUE TORCER LA COSA PARA NO VER 9 AÑOS DESPUÉS UNA VICTORIA ESPAÑOLA !!! 46 ¡¡¡ MARAVILLOSA FÓRMULA 1 !!! Charles Leclerc ha presentado batalla a Sergio Pérez en recta de meta, se ha salido, ha despistado al mexicano y se ha aprovechado Lewis Hamilton. Y luego el británico ha cometido un error permitiendo entrar en batalla después al mexicano y el monegasco. El británico regresa al cuarto puesto y Fernando Alonso ha estado a punto de aprovecharse de la situación. 45 ¡¡¡ GRAN TRABAJO DE EQUIPO DE CHARLES LECLERC QUE NO SABE YA COMO AGUANTAR A SERGIO PÉREZ !!! 44 ¡¡¡ OCHO VUELTAS PARA EL FINAL Y SON DOS SEGUNDOS DE VENTAJA SOBRE CHARLES LECLERC QUE AGUANTA LA BATALLA ENTRE SERGIO PÉREZ Y LEWIS HAMILTON POR EL PODIO !!! DRS HABILITADO. Max Verstappen a dos segundos del sexto puesto de Lando Norris. Y atención que Mick Schumacher es octavo. 44 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN YA ES SÉPTIMO CON BLANDAS !!! ¡¡¡ Y RECUERDEN QUE CHARLES LECLERC, SEGUNDO, ESTÁ SUFRIENDO CON DUROS !!! Pero la batalla está servida por el podio entre Sergio Pérez y Lewis Hamilton. 43 ¡¡¡ CARLOS SAINZ POR DELANTE !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ POR DELANTE !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ POR DELANTE !!! ¡¡¡ Y SERGIO PÉREZ TERCERO FRENADO POR CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ LEWIS HAMILTON SE CAE DEL PODIO Y TIENE EN EL RETROVISOR A FERNANDO ALONSO !!! 43 ¡¡¡ SE REANUDA SILVERSTONE !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ RESPETA A CHARLES LECLERC DE PRIMERAS Y SERGIO PÉREZ APRIETA A LEWIS HAMILTON !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN OCTAVO Y VA A POR SEBASTIAN VETTEL !!! 42 DIEZ VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y EL SAFETY CAR SE MARCHARÁ. Apagará las luces y, en zig zag, Charles Leclerc impondrá el ritmo que él crea conveniente. Mayor emoción imposible. 41 ¡¡¡ DOCE GIROS PARA LA CONCLUSIÓN Y ORDENAN A LOS PILOTOS CON VUELTA PERDIDA DESDOBLARSE HACER LA VUELTA PARA DESDOBLARSE !!! ¡¡¡ NO TARDAREMOS EN REINICIAR LA MARCHA DE POSIBLEMENTE EL MEJOR GRAN PREMIO DE LA TEMPORADA, JUNTO CON EL DE BAHREIN !!! 40 ¡¡¡ LANDO NORRIS A BOXES Y FERNANDO ALONSO LE ADELANTA !!! ¡¡¡ BLANDOS PARA AMBOS !!! ¡¡¡ CARRERÓN DEL ASTURIANO !!! Y como se le ponen la carrera a los españoles. Carlos Sainz tiene a tiro a Charles Leclerc pero con el peligro de un Lewis Hamilton voraz y un Sergio Pérez renacido. 39 ¡¡¡ CARLOS SAINZ HA PARADO, TAMBIÉN LEWIS HAMILTON, AMBOS CON BLANDOS !!! ¡¡¡ CHARLES LECLERC SIGUE EN PISTA !!! Sergio Pérez es cuarto con blandos, Lando Norris es quinto con duros porque no ha pasado por boxes y Fernando Alonso es sexto con blandos. . Max Verstappen noveno con blandos. Por delante suya Sebastian Vettel y Kevin Magnussen con medios. 39 ¡¡¡ COCHE DE SEGURIDAD EN PISTA PORQUE ESTEBAN OCON SE HA QUEDADO CLAVADO EN LA RECTA ENTRE WOODCOTE Y COPSE EN EL SEGUNDO SECTOR !!! ¡¡¡ Y DESBANDADA A BOXES !!! 38 ¡¡¡ ESTEBAN OCON SE HACE CON MAX VERSTAPPEN QUE ES NOVENO Y OJO QUE MICK SCHUMACHER TAMBIÉN ESTÁ EN LA PELEA !!! El piloto neerlandés sufriendo por los puntos. Y, por delante, Lewis Hamilton se acerca peligrosamente a Carlos Sainz. 37 ¡¡¡ 15 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y CARLOS SAINZ TIENE UN RITMO MUY POBRE !!! Lewis Hamilton ya esta a 2,7 segundos del español; y el que asienta su victoria es Charles Leclerc, que podría ser su primer triunfo sin ser poleman. 36 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON A CUATRO SEGUNDOS DE CARLOS SAINZ, QUE SE LE ESCAPA CHARLES LECLERC !!! Vuelta rápida además para un piloto monegasco que tanto necesita la victoria, que no consigue desde Australia. Por detrás, Fernando Alonso a dos segundos de Lando Norris. La vida sigue igual en la lucha por la cuarta plaza. 35 ¡¡¡ A BOXES FERNANDO ALONSO PRIMERO, Y UNA VUELTA DESPUÉS LANDO NORRIS !!! ¿¿¿ INTENTO DE UNDERCUT CON RESPECTO AL ASTURIANO ??? Batalla en todos los sitios. Sergio Pérez es cuarto pero también está obligado a parar. 34 ¡¡¡ PARADA MALÍSIMA DE LEWIS HAMILTON !!! ¡¡¡ HA COLOCADO DUROS QUE TIENE UNA JUVENTUD DE 13 VUELTAS CON RESPECTO A CARLOS SAINZ Y DE 8 SOBRE CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ LEWIS HAMILTON POR DETRÁS !!! 33 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON ESTÁ OBLIGADO A PARAR !!! ¡¡¡ PODRÍA COLOCAR EL BLANDO EN LA RECTA FINAL DEL GRAN PREMIO !!! Tiene como referencias a Esteban Ocon o a Nicholas Latifi que han estado con la rueda de la banda roja 21 y 18 vueltas respectivamente. 31 ¡¡¡ ÓRDENES DE EQUIPO A POCO MÁS DE 20 VUELTAS PARA EL FINAL !!! ¡¡¡ CHARLES LECLERC POR DELANTE DE CARLOS SAINZ PARA VER SI TIENE MEJOR RITMO QUE EL ESPAÑOL !!! El madrileño se pega al ala trasera de su compañero para no perder el DRS. 30 ¡¡¡ CHARLES LECLERC SE ECHA ENCIMA DE CARLOS SAINZ Y ORDENAN AL ESPAÑOL A HACER UN BUEN TIEMPO PARA NO ORDENAR EL CAMBIO DE POSICIÓN !!! ¡¡¡ LEWIS HAMILTON TIENE UNA VENTAJA DE 18 SEGUNDOS SOBRE LOS DOS FERRARI CON UNA PARADA MENOS !!! 28 Y mientras Fernando Alonso es incapaz de recortar a Lando Norris en lucha por la cuarta plaza, con ambos pilotos sin parar. A Ferrari le ha salido un enemigo nuevo tras quitarse de enmedio los Red Bull. Un tal Lewis Hamilton, que tiene mejor ritmo que Charles Leclerc y al que solo le falta Carlos Sainz para hacer historia. Los Ferrari ya han hecho su parada, pero el británico no. 27 En la reanudación no fue así. Carlos Sainz aguantó las embestidas; mientras que Charles Leclerc en el primer sector tocó primero a Sergio Pérez, al que le reventó el alerón delantero teniendo que entrar, y a Max Verstappen. El neerlandés adelantó al español en pista pero después pinchó y perdió fiabilidad, algo que le mantiene en octava plaza tras realizar la parada. 27 ¡¡¡ SUPERAMOS EL ECUADOR DE UN GRAN PREMIO LOCO PROTAGONIZADO POR EL GRAVE ACCIDENTE SIN CONSECUENCIAS DE GUANYU ZHOU !!!! El inicio de carrera se llevó por delante también a George Russell y a Alexander Albon; obligando casi una hora después a su reinicio respetando las posiciones de parrilla después de que Max Verstappen adelantara en pista a Carlos Sainz. 26 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON LIDERA EL MUNDIAL POR PRIMERA VEZ DESDE LA PENÚLTIMA VUELTA DEL GRAN PREMIO DE ABU DHABI DE LA TEMPORADA PASADA !!! El británico, con medios, aventaja en 17 segundos a Carlos Sainz, que tiene un colchón de dos segundos con respecto a Charles Leclerc. 25 ¡¡¡ ZONA DE DRS PARA LEWIS HAMILTON Y CHARLES LECLERC A BOXES !!! ¡¡¡ DURAS PARA EL MONEGASCO QUE HA SALIDO DE BOXES A DOS SEGUNDOS DE CARLOS SAINZ !!! ¡¡¡ TODOS PENDIENTES DEL HEPTACAMPEÓN QUE, POR PRIMERA VEZ EN ESTE 2022, LIDERA UN GRAN PREMIO !!! 25 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN ATERRIZA EN LA OCTAVA POSICIÓN !!! Está por detrás de Sebastian Vettel que ya ha parado como Sergio Pérez, con una vejez de neumático de 20 vueltas con respecto al campeón del mundo. 24 ¡¡¡ CARLOS SAINZ IGUALA LOS TIEMPOS DE LEWIS HAMILTON CON DUROS !!! ¡¡¡ CHARLES LECLERC A MEDIO SEGUNDO DE ESTOS DOS PILOTOS !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN A BOXES A COLOCAR DUROS !!! ¡¡¡ QUÉ ESPECTÁCULO DE GRAN PREMIO !!! ¡¡¡ QUE SHOW DE FÓRMULA 1 !!!! 23 ¡¡¡ ESTEBAN OCON Y KEVIN MAGNUSSEN A BOXES !!!! ¡¡¡ SERGIO PÉREZ CON PARADA YA ES SÉPTIMO, A TRES SEGUNDOS DE MAX VERSTAPPEN !!! Lewis Hamilton sigue volando y ya está a menos de dos segundos de Charles Leclerc. 21 ¡¡¡ ABANDONA VALTTERI BOTTAS Y SERGIO PÉREZ YA ES OCTAVO !!! ¡¡¡ SEBASTIAN VETTEL ENTRA EN PUNTOS !!! Silverstone ha igualado a Sakhir como el circuito donde más veces ha participado el finés en la Fórmula 1 sin ganar (12 participaciones). 21 ¡¡¡ PARADA BUENA DE FERRARI !!! ¡¡¡ PARADA BUENA DE FERRARI !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ CON DUROS HASTA EL FINAL HA APARECIDO EN PISTA JUSTO POR DELANTE DEL DUO FORMADO POR LANDO NORRIS Y FERNANDO ALONSO !!! 20 En la última vuelta, Charles Leclerc, con DRS, le ha ganado dos décimas a Carlos Sainz y se coloca a medio segundo del piloto español..... ¡¡¡¡ PERO LE LLAMAN A BOXES !!!! 20 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON ES UN PELIGRO REAL PARA LOS FERRARI !!! ¡¡¡ A BOXES NICHOLAS LATIFI Y MICK SCHUMACHER QUE HABÍAN REINICIADO EL GRAN PREMIO CON BLANDOS !!!! 19 ¡¡¡ VUELA LEWIS HAMILTON QUE YA ESTÁ A TRES SEGUNDOS DE LOS FERRARI Y QUE QUIERE REINAR EN SU TIERRA !!! En caso de victoria, se convertiría en el piloto con más victoria en un solo Gran Premio de todos los tiempos. Serían nueve entorchados en Silverstone. 16 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON A CUATRO SEGUNDOS DE LOS FERRARI !!! Está rodando medio segundo por vuelta más rápido que los pilotos de Maranello. Por detrás no hay que olvidarse de Sergio Pérez que se va a unir, en 13ª posición, a los dos HAAS en el "pelotón Latifi". 16 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN SE ENCUENTRA A SIETE SEGUNDOS DE FERNANDO ALONSO !!! El neerlandés es sexto con tres segundos de colchón sobre Esteban Ocon. Tras el francés vemos a Nicholas Latifi que está montando un tapón monumental con Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo y los HAAS. Los norteamericanos, tras su desastroso sábado, está a tiro de los puntos. 15 CARLOS SAINZ MÁS LENTO QUE CHARLES LECLERC Y LEWIS HAMILTON. El monegasco reclama que conduce más rápido que el español, por lo que solicita la cabeza de carrera. El británico ya está a menos de cinco segundos de los Ferrari. Y Fernando Alonso a tres décimas del DRS de Lando Norris. 13 ¡¡¡ SIGUEN LOS PROBLEMAS PARA MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ EL LÍDER DEL MUNDIAL SE QUEJA DE PROBLEMAS DE FIABILIDAD !!! ¡¡¡ PESADILLA DE RED BULL EN GRAN BRETAÑA !!!! Recuerden que Sergio Pérez ha tenido que parar por un toque con Charles Leclerc. Ha cambiado su alerón delantero y ahora rueda 15º. 13 Max Verstappen se queja por radio de que ha podido tropezar con alguna fibra de carbono. La parada ha sido lenta, ahora el neerlandés es sexto, a cinco segundos de Fernando Alonso que ya es quinto. ¡¡¡ Qué espectáculo de Silverstone !!! 12 ¡¡¡ PINCHAZO MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ PINCHAZO MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ PINCHAZO MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ PINCHAAAAAAAAAZOOOOOOOO !!! ¡¡¡ LOS FERRARI AL FRENTE, CARLOS SAINZ RECUPERA LA PRIMERA POSICIÓN ¡¡¡ ¡¡¡ TERCER PUESTO PARA LEWIS HAMILTON, A CINCO SEGUNDOS DE LOS CAVALLINO !!! 11 ¡¡¡ LOS ALPHA TAURI SE TOCAN !!! ¡¡¡ HA SIDO EN VILLAGE, EN EL TERCER SECTOR !!! El japonés ha intentado adelantar a su compañero por el interior, pero se le ha marchado de cola y ha golpeado sin quererlo al francés. Ambos, que rodaban en puntos, salen de ellos. Y dentro Valtteri Bottas noveno y Daniel Ricciardo décimo. 10 ¡¡¡ LATIGAZO EN EL FERRARI DE CARLOS SAINZ EN CHAPEL, TRAS LAS ENLAZADAS !!! ¡¡¡ HA HECHO UN EXTRAÑO Y EN LA RECTA DE HANGAR HA SIDO SUPERADO POR MAX VERSTAPPEN QUE SE MARCHA !!! ¡¡¡ QUÉ LÁSTIMA !!! 10 ¡¡¡ CARLOS SAINZ MANTIENE ESA VENTAJA DE SIETE U OCHO DÉCIMAS SOBRE UN MAX VERSTAPPEN, QUE LANZARÁ EL ATAQUE DE INMEDIATO !!! Charles Leclerc a dos segundos del duo de cabeza. Fernando Alonso a siete décimas para entrar en DRS con el fin de optar la quinta posición que tiene Lando Norris. 8 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN, COMO SUCEDIÓ EN CANADÁ PERO A LA INVERSA, YA ESTÁ VIGILANDO A CARLOS SAINZ PARA PODER ADELANTAR AL ESPAÑOL !!! Y Charles Leclerc a la expectativa en tercera posición. 8 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN ESTÁ LINDANDO CON EL DRS PARA ADELANTAR A CARLOS SAINZ !!! ¡¡¡ LEWIS HAMILTON SE SEPARA DE LANDO NORRIS Y ASIENTA LA CUARTA PLAZA !!! Y ojo que Fernando Alonso se deshace de la presión de Pierre Gasly, que está formando un pequeño tapón por detrás. 6 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO ES SÉPTIMO Y SERGIO PÉREZ A BOXES !!! Le cambian el alerón delantero a un Sergio Pérez que caerá hasta la última posicion. Un rival menos para Carlos Sainz que aún tiene que lidiar con los dos Miuras del Mundial. 5 DRS HABILITADO Y SERGIO PÉREZ NO TIENE RITMO CON RESPECTO A SU COMPAÑERO Y LOS DOS FERRARI. Carlos Saizn tiene un colchón de tres décimas para evitar el alerón trasero del neerlandés. Misma diferencia entre el líder del Mundial y Charles Leclerc. 4 Lando Norris ha ganado la quinta posición en contrarrestación de Lewis Hamilton, y Pierre Galsy ha hecho lo propio con Fernando Alonso que ahora viaja octavo. Esteban Ocon en puntos de donde se ha caído, con blancos, Nicholas Latifi. El francés de Alpine también viste blandos. 3 ¡¡¡ GRAN INICIO DE CARLOS SAINZ AGUANTANDO LA EMBESTIDA DE MAX VERSTAPPEN !!!! ¡¡¡ Y CHARLES LECLERC, QUE NO HABÍA COMENZADO BIEN, SE HA TOCADO CON LOS DOS RED BULL, PRIMERO CON SERGIO PÉREZ Y DESPUÉS MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ QUÉ LOCURA EN ESE PRIMER SECTOR !!! 2 ¡¡¡ PILOTOS EN PISTA QUE HAN SALIDO JUSTO POR DETRÁS DEL COCHE DE SEGURIDAD QUE LES LLEVARÁ A PARRILLA !!! ¡¡¡TENDREMOS OTRA SALIDA EN SILVERSTONE !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN HA CAMBIADO DE ESTRATEGIA Y APUESTA POR MEDIOS !!! Todos con medios salvando Nicholas Latifi, Sebastian Vettel y los dos Alpha Tauri. 2 EL GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA SE REANUDARÁ A LAS 15:56 (HORA BRITÁNICA). Todavía no han comunidado si desde el Pit Lane, donde están los monoplazas ahora, o desde parrilla de salida. 2 Y, en otro orden de cosas, la parrilla vuelve a reordenarse hacia las posiciones originales. No ha habido coche de seguridad. El Gran Premio se ha suspendido de inmediato, la bandera roja ha aparecido antes de cruzar cualquier sector. Por lo que volvemos a empezar. Carlos Sainz primero, Max Verstappen segundo, Charles Leclerc tercero y Fernando Alonso séptimo. 2 Por lo demás, en otra parte de la salida, Sebastian Vettel ha tocado por detrás de Alexander Albon al que ha empujado hacia los muros. El piloto tailandés ha chocado contra Esteban Ocon en un impacto fuerte lateral que solo ha tenido un pinchazo como mayor incidencia. 2 El Alfa Romeo ha dado la vuelta y, a gran velocidad y boca abajo por la puzolana, y salvado por el halo, ha salido disparado hacia unas protecciones que ha sorteado con un bote. Y se ha estampado contra una valla de protección del público que ha evitado toda una tragedia. 2 GUANYU ZHOU SE ENCUENTRA ESTABLE. La FIA ya ha decidido exponer las imágenes y confirmamos que George Russell ha sido el que ha perdido el control del Mercedes AMG F1 llevándose por delante a Guanyu Zhou, ante la atenta mirada de Yuki Tsunoda, que se ha salvado de milagro. 2 Según Albert Fabregas para DAZN, Guanyu Zhou ya está camino del centro médico de Silverstone, y se encuentra fuera de peligro. 2 El accidente ha sido al final de la recta de meta, en Abbey, donde el Alfa Romeo ha salido disparado, recto y boca abajo. George Russell ha perdido el control enmedio de la recta, ha embestido al Alfa Romeo que ha empezado a perder el equilibrio en pista. Tras el accidente, el británico de Mercedes AMG F1 ha salido corriendo a preocuparse por el estado del piloto chino. 1 En la salida Max Verstappen había adelantado a Carlos Sainz, Fernando Alonso se ha aupado a la quinta posición por delante de Sergio Pérez. Nicholas Latifi octavo, y Daniel Ricciardo en zona de puntos. Pero todos estamos pendientes de Guanyu Zhou del que aún no tenemos información. 1 ¡¡¡¡ BANDERA ROJA EN PISTA !!! ¡¡¡ EL ALFA ROMEO DE GUANYU ZHOU HA VOLCADO !!! ¡¡¡ FUERA TAMBIÉN GEORGE RUSSELL Y ALEXANDER ALBON !!! Yuki Tsunoda y Esteban Ocon están intentando llegar a boxes a duras penas. El Alpha Tauri está dañado y el Alpine tiene un neumático pinchado. 1 ¡¡¡ ACCIDENTE !!! ¡¡¡ ACCIDENTE !!! ¡¡¡ ACCIDENTE !!! ¡¡¡ ACCIDENTE BRUTAL EN SILVERSTONE !!! VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. La parrilla se pobla de medios pero la gran noticia son los blandos de Max Verstappen que atacará de inmediato a Carlos Sainz y que, a buen seguro, realizará dos paradas. También con blandos Nicholas Latifi, Alexander Albon, Kevin Magnussen y Sebastian Vettel. Y ojo a George Russell con los duros. Hoy el tetracampeón del mundo y el más joven de la historia en levantar un título, Sebastian Vettel cumple 35 años, Hoy saldrá 18º inmerso en la mala temporada de Aston Martin. Hoy completaremos 52 vueltas. De momento no llueve. Mucho viento de frente en las entrelazadas. Los co-equipiers ya están listos para salir corriendo. Disfrutemos: Carlos Sainz al frente. Ojalá lo fuera también en todo un Gran Premio de Gran Bretaña. En el Mundial de pilotos, Max Verstappen cuenta con 175 puntos. 49 sobre Charles Leclerc (126) que ha sido superado por Sergio Pérez (4º) que es segundo con 129 puntos. Carlos Sainz es quinto con 102 puntos. Por lo que, tanto es así, Red Bull gobierna con mucha comodidad con 304 puntos, con 76 puntos de ventaja sobre Ferrari. Ferrari no tiene otro objetivo que recortarle puntos en el Mundial a un Max Verstappen, que ha ganado seis de las nueve primeras carreras del Mundial. Todos los pilotos que han logrado esta cifra a estas alturas de temporada han resultado ser campeones ese mismo año. Una fase de clasificación pasada por agua que nos quitó la emoción de la parte final de la Q2 para estar entre los diez mejores, puesto que llovió con más intensidad en ese instante. Aunque, eso sí, nos dejó en Q3 al chino Guanyu Zhou (9º) y a Nicholas Latifi (10º) que por primera vez en la Fórmula 1 estuvo entre los diez mejores en sábado. También perjudicó a Fernando Alonso (7º) que fue el último en pasar por meta justo antes de que el crono se tornase a cero. Alpine ha traído a UK mejoras sustanciales, se salió el viernes, pero ayer por averías fue duda hasta última hora. Pero participó y, de menos a más, el ovetense competía con Mercedes AMG F1 por, al menos, la segunda línea de la parrilla. Se trataba saber quien daría la última vuelta, porque el paso de los monoplazas por la trazada hacía que, junto a la degradación de los intermedios, los tiempos mejorasen. Pero a un minuto para la conclusión empezó a llover, sobre todo en el segundo y tercer sector, lo que impidió a Max Verstappen, que venía lanzado, o Charles Leclerc (3º) progresar. Más que nada porque ayer Max Verstappen (2º) fue muy superior, en mojado y con intermedios, a todos sus rivales. Décimas e, incluso, segundos, mejorando, incluso seguidamente, vuelta tras vuelta, el neerlandés quería repetir el éxito de Canadá; pero la suerte se alió en esta ocasión con el madrileño. Hoy querrá evitar superar a Stefan Johansson con más carreras con Ferrari sin haber logrado la victoria (actualmente 31); pero sobre todo en el seno de la Scuderia querrán, de una vez por todas, culminar el domingo el buen trabajo del sábado. Para ello, en teoría, han preparado el bólido más para tanda larga que para clasificación. Ya no le es suficiente con el podio. Hoy en caso de alcanzarlo, habrá conseguido tanto cajones en este 2022 (serían seis) como en el resto de sus siete temporadas en la Fórmula 1. Para más inri, esta prueba en Gran Bretaña supone para el español su Gran Premio número 150 en este deporte. Fue la 24ª pole position para España, de hecho ha sido en Silverstone donde más veces hemos salido desde la primera línea de la parrilla de salida (cuatro ocasiones, 2005, 2006, 2012 y 2022). Carlos Sainz, a su vez, se convirtió en el 34º piloto de Ferrari en ser poleman. Los de Maranello han logrado el 70% de las poles de este año. Una clasificación que pasó a la historia del automovilismo español, más que nada porque Carlos Sainz se convirtió en el segundo piloto español de siempre en conseguir la pole position tras Fernando Alonso. La primera para nuestro país desde que el asturiano la consiguiese en Alemania 2012 hace casi una década (22 de julio). Y podrían pasar, puesto que contamos con un 30% de probabilidad de lluvia que alteraría la carrera, y más si el agua lo hace de forma intermitente. Como sucedió ayer en la fase de clasificación donde los grandes protagonistas fueron los intermedios en unas condiciones sobre mojado donde aún así no hubo apenas incidentes. En caso de triunfo, también podría superar al “Kaiser” (15, 1992 – 2006) como el piloto con más temporadas consecutivas con victoria en F1 (serían 16 consecutivas desde el año 2007). Hoy lo tiene complicado porque, aunque Mercedes AMG F1 ha podido llegar a la altura de los segundos espadas de Ferrari y Red Bull, tendrían que pasar muchas cosas en caso de alcanzar el triunfo, ése que logró en siete de las últimas ocho ocasiones. Uno de ellos Lewis Hamilton (5º en parrilla de salida) tiene la oportunidad de hacer historia porque, en caso de victoria, se convertiría en el piloto con más victorias en un solo Gran Premio en la historia de la F1 (serían nueve) superando las ocho que ya tiene el británico en Hungría y Michael Schumacher en Francia. Estamos en el país más exitoso de todos los tiempos en la Fórmula 1. la nación que más pilotos campeones del mundo ha regalado a la Fórmula 1 (10), con más Mundiales en su haber (20), más pilotos ha logrado al menos una victoria (19) o al menos una pole position en su palmarés (18). Pero es especial por esa zona rápida desde Lutfield (7) hasta Stowe (15), por donde se pasa practicamente a fondo por ese giro de casi 90 grados, Copse (9) y esas entrelazadas de Maggots y Becketts (10-13) donde volveremos a ver como los pilotos sufren con el marsopeo, que hace que Stowe sea el punto más complicado de trazar par los pilotos. Silverstone ha sido remodelado en, nada más y nada menos que en nueve ocasiones. Es un trazado muy aerodinámico y, por lo tanto, muy rápido. Con curvas técnicas como Brooklands y Lutfield (la 6 y la 7), o como la frenada de Vale en la 16; y un primer sector enrevesado entre Village y The Loop (la 3 y la 4). Silverstone ha adelantado unas semanas puesto que suele celebrarse a mediados de julio. La FIA ha apretado el calendario a estas alturas de año porque, aparte del de Gran Bretaña, la próxima semana tendremos Austria, y tras una semana de respiro, nos esperarán Francia y Hungría. El típico estío del Viejo Continente para atravesar el ecuador de la temporada. Con todos ustedes, la décima prueba del Mundial, el legendario Gran Premio de Gran Bretaña que se disputa en el ex aeropuerto militar, el añejo ya circuito de Silverstone. El evento que más veces se ha celebrado en la historia de la Fórmula 1 junto al de Italia con 72 carreras cada una. Hoy será la 73, 57 en este mismo trazado. Hola muy buenas tardes a todos los seguidores de la Fórmula 1 y sean bienvenidos al mejor deporte del mundo del motor, al “Gran Circo” que, en el día de hoy, se dispone a disputar la primera prueba del calendario europeo que viene muy cargado en julio antes de llegar a las vacaciones de agosto.

Volver al inicio Final Todo ello después de una fase de clasificación pasada por agua al que se ha adaptado mejor Red Bull. Ese agua que ha aparecido de forma intermitente ha dejado sin lucha de cara a la Q2, dejándonos a Guanyu Zhou y Nicholas Latifi como invitados de excepción para el tercer turno de clasificación. Mañana se espera un 40% de probabilidad de lluvia. Por favor no se pierdan una de las grandes citas de la temporada en la Fórmula 1. Reciban un fuerte abrazo. Un saludo. Final Fernando Alonso, que estaba acechando los primeros puestos y que tenía el mejor timing, no ha podido hacer nada en la última vuelta quedándose séptimo por delante de George Russell octavo, y por detrás de Lando Norris sexto y Lewis Hamilton quinto. Nicholas Latifi, décimo, ha conducido de paseo. Final El piloto madrileño ha hecho la pole position en el momento preciso; justo cuando en los últimos sectores la lluvia ha aumentado y ha afectado en el rendimiento de los monoplazas. Max Verstappen había destrozado el primer sector pero se ha diluido en los siguientes; algo que también ha afectado a Charles Leclerc tercero. Final ¡¡¡ CARLOS SAINZ ES EL 34ª PILOTO DE FERRARI EN SER POLEMAN !!! ¡¡¡CARLOS SAINZ ES LA 24ª POLE POSITION DE UN PILOTO ESPAÑOL !!! La última la consiguió Frnando Alonso con Ferrari en Alemania 2012 hace casi una década (el 22 de julio). Gran Bretaña es el Gran Premio donde más poles ha logrado los españoles (cuatro). Q3 ¡¡¡ CARLOS SAINZ POLE !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ POLE !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ POLE !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ POLE !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ POLE !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ POLE !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ POLE !!! ¡¡¡ 72 MILÉSIMAS !!! ¡¡¡ 72 MILÉSIMAS !!! ¡¡¡ 72 MILÉSIMAS !!! ¡¡¡ 72 MILÉSIMAS !!! ¡¡¡ 72 MILÉSIMAS !!! EL SEGUNDO PILOTO ESPAÑOL DE LA HISTORIA EN LOGRAR UNA POLE POSITION. Q3 ¡¡¡¡ FERNANDO ALONSO TIENE TIMING !!!! ¡¡¡¡ FERNANDO ALONSO TIENE TIMING !!!! ¡¡¡¡ FERNANDO ALONSO TIENE TIMING !!!! ¡¡¡ QUINTO Y ES EL ÚLTIMO EN CRUZAR LA LÍNEA DE META !!!! Q3 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN DERROTA POR DOS DÉCIMAS A CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ ES CUARTO POR DETRÁS DE LANDO NORRIS !!! ¡¡¡ QUEDA SOLO UNA VUELTA Y NO LLUEVE !!! Q3 ¡¡¡ TRES DÉCIMAS LE METE EN EL PRIMER SECTOR MAX VERSTAPPEN A CHARLES LECLERC, Y EL MONEGASCO DOS EN EL SEGUNDO AL NEERLANDÉS !!! Fernando Alonso ahora se coloca tercero a tan solo una décima de Max Verstappen. Q3 ¡¡¡ ABORTA VUELTA MAX VERSTAPPEN TRAS UN MAL SEGUNDO SECTOR !!! ¡¡¡ CHARLES LECLERC Y FERNANDO ALONSO VIENEN MEJORANDO, Y LEWIS HAMILTON SE HA QUEDADO EN 27 MILÉSIMAS !!! Q3 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN LE METE DOS SEGUNDOS A CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ Y LEWIS HAMILTON SE COLOCA SEGUNDO A DOS DÉCIMAS !!! ¡¡¡ QUÉ LOCURA DE FASE DE CLASIFICACIÓN !!! ¡¡¡ QUÉ BONITA !!! CUATRO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y ESTO ES UNA LOTERÍA. Q3 ¡¡¡ CHARLES LECLERC SE IMPONE A MAX VERSTAPPEN POR TAN SOLO 43 MILÉSIMAS !!! ¡¡¡ EL NEERLANDÉS SIGUE TIRANDO Y FERNANDO ALONSO CONTINUA MEJORANDO TIEMPOS !!! ¡¡¡ SOBERBIO EL ASTURIANO SOBRE EL AGUA !!!! Q3 ¡¡¡ SEIS MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y FERNANDO ALONSO LE METE TRES SEGUNDOS A TODOS SUS RIVALES !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ VIENE PARA SUPERARLE !!! Q3 ¡¡¡ TROMPO DE MAX VERSTAPPEN EN STOWE !!! ¡¡¡ LA SUERTE DEL CAMPEÓN, SE HA MANTENIDO DE MILAGRO !!! Todavía tiene siete minutos por delante para recuperar. Los Ferrari arriba pero superados; y atención que viene Fernando Alonso..... Q3 ¡¡¡ VUELTA LANZADA PARA LOS FERRARI Y JUSTO DETRÁS DE ELLOS MAX VERSTAPPEN !!! Por radio alertan que habrá tormenta al final de la sesión, la cual puede ser decisiva de cara a saber el poleman en Silverstone este año. Q3 ¡¡¡ LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD !!! ¡¡¡ LLEGÓ EL TERCER TURNO DE CLASIFICACIÓN !!! ¡¡¡ SEGUIMOS CON INTERMEDIO PORQUE LA LLUVIA HA VUELTO A MENGUAR !!! ¡¡¡ ABRIRÁ LA VEDA LOS FERRARI !!! Atasco en el Pit Lane. Todos en pista salvo Fernando Alonso, que ha salido el último. Q2 En condiciones de mojado lucharán por la pole position los Red Bull, los Ferrari, los Mercedes AMG F1, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Guanyu Zhou y un Nicholas Latifi que competirá en Q3 por primera vez en toda su carrera deportiva. Q2 ¡¡¡ CUATRO MINUTOS PARA LA CONCLUSÍÓN Y LA LLUVIA SE INCREMENTA !!! Max Verstappen ha hecho un recto sin consecuencias. También lo hacen algunos otros pilotos. Nadie mejora y ojo que Nicholas Latifi estaría en la Q3 peleando por la pole position junto a Guanyu Zhou. Q2 ¡¡¡ CARLOS SAINZ CUARTO !!! Los Ferrari por detrás de Max Verstappen, y de un sorprendente Lewis Hamilton, que ahora ingresa en boxes. El británico es el hombre que más pole position ha logrado en este Gran Premio; en este fin de semana tiene la gran oportunidad de convertirse en el piloto con más victorias en un solo Gran Premio en la historia de la F1 (serían nueve) superando las ocho que ya tiene el británico en Hungría y Michael Schumacher en Francia. Q2 ¡¡¡ SIETE MINUTOS PARA EL FINAL Y MAX VERSTAPPEN VUELVE A SUPERARSE PARA SEGUIR AL FRENTE EN EL ECUADOR DE ESTE TURNO !!! Lewis Hamilton se encuentra a cuatro décimas, por delante de Charles Lecler ca medio segundo. Esperando a Carlos Sainz que viene mejorando desde la penúltima posición. Fernando Alonso octavo. Q2 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ SUPERA A FERNANDO ALONSO Y SE COLOCA AL FRENTE !!! Está preparando el terreno para la llegada de Max Verstappen. Superioridad indiscutible de Red Bull en estas condiciones. Q2 ¡¡¡ TODOS A PISTA !!! ¡¡¡ TODOS CON EL INTERMEDIO !!! Q2 ¡¡¡ COMIENZA EL SEGUNDO TURNO DE CLASIFICACIÓN !!! ¡¡¡ 15 MINUTOS POR DELANTE EN EL QUE VUELVE A HABER PRISA !!! En el Pit Lane Nicholas Latifi, Alfa Romeo, Alpine y Alpha Tauri que han sabido sortear el peligro en la Q1. Q1 Q1 protagonizada por la superioridad de Max Verstappen en mojado estable con el intermedio. Siete décimas son muchas con respecto a un Charles Leclerc que es el único, como en todo el año, que le puede hacer frente. Los Mercedes AMG F1 a la altura de Carlos Sainz y Sergio Pérez. Fernando Alonso 10º. Q1 ¡¡¡ NICHOLAS LATIFI SUPERA POR UNA DÉCIMA A ALEXANDER ALBON Y LE ELIMINA !!! Sorpresa la del canadiense que no estaba en Q2 desde Rusia 2021. Al tailandés le acompañara en ver "los toros desde la barrera" los HAAS y los Aston Martin. Q1 ¡¡¡ DANIEL RICCIARDO CAE EN ZONA DE ELIMINACIÓN Y EMPIEZA VUELTA LANZADA !!!! Por delante, Max Verstappen no para de mejorar sectores y supera a un Charles Leclerc que le acababa de rebatar esa primera plaza. El "timing" del neerlandés ha sido mejor que el del monegasco. Q1 ¡¡¡ DOS MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y LEWIS HAMILTON SE COLOCA SEGUNDO, Y GEORGE RUSSELL QUINTO !!! Daniel Ricciardo mejora levemente, pero tan solo cuenta con medios segundo de colchón sobre el abismo. Q1 ¡¡¡ TRES MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y MAX VERSTAPPEN LE METE SEIS DÉCIMAS A CHARLES LECLERC !!! Vuelta lanzada para Daniel Ricciardo que mejora en el primer sector. Q1 ¡¡¡ NO SUPERA CHARLES LECLERC A MAX VERSTAPPEN POR TAN SOLO UNA DÉCIMA !!! Ha tenido un error en el último sector. En otor mundo, problemas para los Aston Martin, los Alpha Tauri y un Daniel Ricciardo estancado en la penúltima posición y en este Mundial. Q1 ¡¡¡ LOS FERRARI YA ESTÁN POR DETRÁS DE MAX VERSTAPPEN !!! EL MONESGASCO SE HA QUEDADO A TRES DÉCIMAS Y AHORA ESTÁ PINTANDO OTRA VEZ TODOS LOS SECTORES DE MORADO. Q1 ¡¡¡ SIETE MINUTOS PARA EL FINAL Y MAX VERSTAPPEN DESTROZA EL TIEMPO Y SE COLOCA AL FRENTE, SERGIO PÉREZ ES TERCERO !!! Muy importante de cara a la Q3 para la pole position es el "timing", y para esta Q1 de cara a los eliminados.Fernando Alonso se coloca cuarto. Q1 ¡¡¡ SE MEJORAN LOS TIEMPOS !!! Sigue lloviendo en Silverstone pero la trazada de los monoplazas prevalece y el agarre de los neumáticos intermedios está funcionando en su degradación. Fernando Alonso en pista. Charles Leclerc sigue al frente y Carlos Sainz es incapaz de superar a los Mercedes AMG F1. Q1 ¡¡¡ MEJOR TIEMPO PARA CHARLES LECLERC CON LEWIS HAMILTON A TRES DÉCIMAS !!! Pero viene Max Verstappen volando y va a pulverizar estos tiempos. Esteban Ocon a pista, seguimos esperando a Fernando Alonso. Q1 ¡¡¡ VUELTA LANZADA PARA LOS FERRARI !!! ¡¡¡ LOS RED BULL SE HAN HECHO ESPERAR !!! ¡¡¡ NO SABEMOS NADA DE LOS ALPINE !!! ¡¡¡ EL SPRAY INVADE EL CIRCUITO !!! ¡¡¡ E INFORMAN QUE EN OCHO MINUTOS PARARÁ DE LLOVER !!!! Q1 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN HA TARDADO EN SALIR Y VIAJA TAMBIÉN CON INTERMEDIOS !!! No lo han hecho ni su compañero Sergio Pérez ni los Alpine. Todos apresurándose a realizar la vuelta porque puede ser la buena, porque las condiciones pueden ir a peor. Q1 ¡¡¡ COMIENZA LA FASE DE CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA !!! ¡¡¡ ATASCO EN EL PIT LANE PARA SALIR !!! ¡¡¡ LAS RUEDAS SE LLENAN DE BANDA VERDE, ES DECIR, COMENZAMOS CON NEUMÁTICOS INTERMEDIOS !!! O como, por ejemplo, Lewis Hamilton que este año está fuera de toda quiniela y que ha conquistado ocho de las última nueve pole position en este escenario (con la excepción de Max Verstappen con Red Bull el año pasado). Hoy, y mañana, como saben, juega en casa. Todo preparado en parrilla. LLueve. Es decir, bienvenidos al espectáculo de la Fórmula 1. Unos Ferrari que parecen que han preparado sus monoplazas para carrera, con el fin de cambiar la dinámica de ser poleman el sábado para fallar después los domingos. Su misión es recortar ya la ventaja que ha adquirido Max Verstappen. La lluvia da opciones a otros pilotos como, por ejemplo, Fernando Alonso, que el viernes dio muy buenas sensaciones, que hoy ha apurado para arreglar su monoplaza y que ahora el Alpine, junto al de Esteban Ocon, es toda una incógnita. Un trazado rápido que hoy no lo será tanto porque acaba de comenzar a caer algunas gotas desde un cielo muy nublado y un clima permanentemente cambiante. Por lo que hoy se abre la veda por la pole position, después de que el viernes dominase Ferrari y esta mañana lo haya hecho Red Bull. Un circuito peculiar, ex aeropuerto militar, y muy aerodinámico, con curvas técnicas como Brooklands y Lutfield (la 6 y la 7), y la frenada de Vale en la 16. Pero protagonizado por esa zona rápida desde Lutfield hasta Stowe, por donde se pasa por Copse practicamente a fondo y esas entrelazadas de Maggots y Becketts donde volveremos a ver como los pilotos sufren con el marsopeo. El Gran Premio de Gran Bretaña es el que más veces se ha corrido en la historia de la Fórmula 1 (esta será la 73ª vez que ocurra) junto al de Italia (72 actualmente). Silverstone acogerá el 57º Gran Premio de Fórmula 1, siendo el tercer circuito que más veces ha visto una prueba de la Fórmula 1 en la historia tras Monza (71) y Mónaco (68). Hola muy buenas tardes y sean bienvenidos al verano europeo de la Fórmula 1. Desde este fin de semana y en cinco semanas nos esperan cuatro Grandes Premios antes de marcharnos de vacaciones. Con todos ustedes, un clásico: la fase de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña en el mítico Silverstone.

