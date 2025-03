Volver al inicio Final ¡Qué carrera hemos visto hoy! Cómo se pone el campeonato. El accidente de Leclerc casi le deja en bandeja a Verstappen otro campeonato dle mundo. ¡Veremos qué nos depara el resto del Mundial! ¡Turno para pensar en Hungría antes del parón de agosto! ¡Les esperamos el fin de semana que viene! ¡Hasta la próxima! Final Max Verstappen, piloto de Red Bull, ha superado a Valtteri Bottas como como el quinto piloto con más puntos en la historia de la Fórmula 1. Final 27º triunfo de Max Verstappen en su carrera en la F1, igualando a Jackie Stweart como el octavo piloto con más triunfos en este deporte en la historia. 53 Norris, Ocon, Ricciardo y Stroll acaban la lista de pilotos con puntos en este gran premio. 53 ¡Lewis Hamilton y George Russell completan el podio! ¡Gran labor de Mercedes en el GP de Francia! ¡Pérez pasa cuarto y Sainz quinto por delante de Alonso! 53 ¡VICTORIA PARA MAX VERSTAPPEN! 53 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Pérez sigue achicando espacios buscando el tercer puesto! 52 ¡ÚLTIMAS 2 VUELTAS DEL GRAN PREMIO DE FRANCIA! ¡Verstappen sigue liderando! ¡Checo busca recuperar el tercer puesto del podio respecto a Russell! 51 ¡Verstappen anula la entrada a boxes y Hamilton se mantiene en pista también! Russell y Pérez siguen en liza. Sainz queda fuera de la lucha. Se acaba el VSC. 50 ¡SE PARA ZHOU! ¡SALTA VIRTUAL SAFETY CAR! 48 Sainz domina y va a ser el dueño del punto de la vuelta rápida, pero no hay tiempo material de alcanzar a Russell y Pérez por el podio. 47 Sigue recortando diferencias Carlos Sainz, pero, salvo sorpresa, el de Ferrari terminará en quinta posición. Los Red Bull y Mercedes aguantarán en la pista para asegurarse las cuatro primeras posiciones. 46 ¡ESTÁ VOLANDO SAINZ! ¡Va a por todas el piloto de Ferrari! Sigue recortando diferencias y va a adelantar a Norris en la sexta posición. Quedan pocas vueltas. El incidente entre Pérez y Russell queda sin investigación. 44 Con 10 vueltas para el final, Verstappen va a ganar la carrera casi con total seguridad. Hamilton acabará segundo con Checo peleando con Russell por el tercer puesto del podio. Alonso, quinto. Sainz ya va octavo y aprieta sin contemplación. 43 ¡ENTRA SANZ Y SALE CUMPLIENDO LA SANCIÓN! ¡Sale en novena posición con neumático medio nuevo! ¡Se le acaba el tiempo para tratar de recuperar posiciones! Atacar sin contemplaciones. 42 ¡RUSSELL TOCA A PÉREZ Y LE ECHA DE LA PISTA! ¡El inglés se une a la pelea! ¡Sainz entra a boxes! ¡Qué locura de final vamos a tener! 41 ¡SE PONE SAINZ TERCERO! ¡Se defendía Checo Pérez con total dureza, pero Sainz termina por ponerse por delante y tratará de ganar distancia respecto al mexicano! 41 ¡Sainz decide quedarse en pista! No va a parar más ante la previsión de que Red Bull no vaya a parar hasta el final. Mantendrán la cuarta o quinta posición. 40 14 vueltas para el final. No parece que vayan a aguantar los neumáticos duros. A Sainz le recomiendan ir a una parada, pero no podría seguir apretando y acabaría quinto casi con total seguridad. 39 Sainz sigue presionando a Pérez para acercarse al tercer puesto y poder encarar el tramo final dando alcance a Hamilton. 38 Con Bottas entrando en boxes, queda al aire la posibilidad de que los pilotos con duros deban parar una vez más, dando opciones a Sainz de poder pelear por el podio. 36 Siendo difícil, si Carlos Sainz consiguiera alzarse con el triunfo en este Gran Premio, sería el tercer piloto en la historia de la F1 que gana una carrera partiendo desde, al menos, la 19ª posición de la parrilla tras Bill Vukovich en Indianápolis 1954 (19º) y John Watson en el EU Oeste 1983 (22º). 35 Comunican por radio a Russell que los neumáticos de Sainz deberían comenzar a degradarse para que ruede más lento. Veremos cómo lo gestiona Carlos. Por lo pronto, solo Verstappen rueda más rápido que el madrileño. 33 Carrerón de Sainz. Sin embargo, sigue con los 5 segundos de sanción en liza. Hamilton tuvo una leve salida en la curva tres y deja más espacio a Verstappen. 32 Verstappen sigue dejando atrás a Hamilton. Ya son más de cuatro segundos y no parece que ni Sainz, rodando como lo hace, acabe alcanzando al holandés. 31 ¡QUÉ ADELANTAMIENTO DE SAINZ A RUSSELL! ¡El español aprovecha la curva rápida de Signes para ponerse en cuarto lugar! Ahora va a por Pérez. 30 Max Verstappen sigue volando en la pista y mantiene la vuelta rápida en su poder. Sainz empieza a notar levemente el degradado de su neumático medio, pero seguirá estirándolo al máximo. Es probable que todos tengan que volver a cambiar los neumáticos. 29 ¡Se mantiene Verstappen a más de tres segundos de Hamilton! Sainz sigue detrás de Russell tratando de adelantarlo, pero el británico se defiende con solvencia. 28 ¡Hamilton domina el primer sector mientras Verstappen lo hace en el segundo! 27 ¡Llegamos al ecuador de la carrera! Sainz se ve más rápido que el resto de pilotos. Ha batido el récord del segundo sector. Verstappen siguen aumentando la brecha mientras Pérez combate ante los dos Mercedes. 26 Se presenta un panorama muy complicado para Carlos Sainz. Con su sanción, tendrá que salvar una distancia de al menos 32 segundos para no perder la quinta plaza. Por ahora, son de casi seis. 25 ¡CINCO SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA CARLOS SAINZ! ¡Ve la sanción por el unsafe release de su entrada a boxes! Se aplicará en su próxima parada o se sumará al final de la carrera. 24 CORRECCIÓN. No se salió Schumacher, fue Zhou quien le pegó un toque por detrás en un adelantamiento. El chino tuvo que entrar a boxes a cambiar el alerón delantero. 24 Max Verstappen va directo a ganar la carrera en Francia. Sigue aumentando su ventaja respecto a Hamilton y ya son dos segundos y medios. 23 ¡Se salió Mick Schumacher! Trompeó y se quedó fuera, pero pudo volver a la carrera tras salirse en el sector 3. Se retiró la bandera amarilla sin problema. 21 ¡QUÉ ARRANQUE DE SAINZ! ¡Se pone sexto superando a los McLaren sin oposición! ¡Veremos si termina aprovechando la ventaja de ir con medios! Aunque tendrá que parar otra vez casi con total seguridad para cambiar de nuevo los neumáticos. 21 ¡SE REANUDA LA CARRERA! 21 ¡SE VA A RETIRAR EL SAFETY! ¡Manda Max Verstappen por delante de Hamilton, Pérez y Russell! Alonso queda cerca en quinta posición por delante de los dos McLaren. Sainz se arriesga y parte con medios desde la octava posición. 20 Otra victoria que se escapa a Ferrari y a Leclerc. Frustración tremenda por radio del monegasco, que alude a que el acelerador no retrocedía por segundo gran premio consecutivo. 19 ¡Parada mala de Carlos Sainz! Desastre de Ferrari. En dos vueltas se ha venido abajo. El español sale a destiempo y casi se lleva a un Williams en el pit. Tendrá sanción. 18 ¡ACCIDENTE DE LECLERC! ¡Safety Car en pista! ¡Todos a entrar a boxes a cambiar neumáticos! Qué mala noticia para el monegasco. Perdió el control de su monoplaza y se estrelló contra el muro en la curva 11. Golpe al campeonato tremendo. Verstappen se queda fuera y se pone primero. Esto cambia por completo la carrera y el campeonato. 18 Verstappen ya ha adelantado a Norris y ahora va a la caza de Alonso, a 3 segundos del holandés. 18 ¡Sainz se pone en novena posición! El siguiente en el camino es Esteban Ocon a 2.3 segundos. Queda ver qué elige Ferrari con Leclerc. 17 ¡ENTRA VERSTAPPEN A BOXES! ¡Primero en parar de cabeza! ¡Estrategia arriesgada de Red Bull, que buscará adelantar a Leclerc con un undercut! Pone duros y se pone por delante de Ocon en una tremenda parada. 16 Tsunoda se encuentra muy atrás y podría ser doblado en las próximas vueltas. 15 Comenzamos la 15ª vuelta del Gran Premio de Francia. Sainz sigue recortando tiempo con Ricciardo. Verstappen comienza a caerse de la pelea con Leclerc y está a casi dos segundos del monegasco. Russell sigue en la pelea de acercarse a Pérez. Mal momento para Red Bull. 14 ¡Adelanta Sainz a los dos Aston Martin y ya se coloca en zona de puntos! Se pone décimo y ahora sigue a Ricciardo. 13 ¡Se aleja de la zona de DRS Leclerc respecto a Verstappen! Más de un segundo del monegasco. Deberá volver a apretar el holandés para tratar de adelantar al de Ferrari. 12 Fernando Alonso se mantiene en sexta posición, quedándose muy atrás de Russell y alejándose de Norris. No parece que pueda mejorar más esta posición el asturiano. 11 ¡Se empieza a acercar Russell a Pérez! Problemas para el piloto de Red Bull, que se aleja de Hamilton y ve cómo se acerca el otro Mercedes. Deja a Verstappen solo luchar contra Leclerc. 10 ¡Schumacher y Zhou también entran a boxes a cambiar neumáticos! Parece una estrategia arriesgada. Lenta la del piloto chino. 10 Esteban Ocon está generando tráfico por el octavo puesto. Sainz se coloca detrás de esta caravana formada por el francés, Ricciardo, Stroll y Vettel. 9 Magnussen entra a boxes. Parece que el piloto de Haas quiere cambiar de estrategia. Cambia los medios por duros. Tremendamente pronto este cambio... 9 ¡Segundo aviso a Checo Pérez por superar los límites de pista en la curva 3! Ya en la clasificación hubo varios problemas y algún tiempo anulado por esto mismo. 7 ¡ATACA VERSTAPPEN A LECLERC! ¡Aguanta el monegasco mientras el de Red Bull sigue recortando diferencia! Sainz sigue en su escalada lenta. Ya va 13 y está detrás de Magnussen. 6 Sigue la pelea de Verstappen con Leclerc. No hay separación mientras siguen abriendo brecha con Hamilton en la tercera posición. 5 ¡Vuelve a lograr la vuelta rápida Leclerc! Tremenda pelea por el punto en estas primeras cinco vueltas entre el piloto de Ferrari y Verstappen. Sainz, ya va 14º y sigue sumando poco a poco. Russell consigue separarse de Alonso y deja al asturiano en sexto lugar. 4 ¡Cinco segundos para Ocon por provocar la salida de Tsunoda! 4 ¡Ahora es Verstappen quien vuela! Muchísimo ritmo del piloto de Red Bull, que sigue presionando al monegasco. Ahora, con el DRS activo, buscará ganar la primera posición. Pérez busca lo mismo con Hamilton y Alonso con Russell. 3 ¡Vuelta rápida para Leclerc! El monegasco rueda rápido pero sin despegarse de Verstappen, que se mantiene en zonda de DRS esperando el permiso para activarlo. Sainz se posiciona 15º. 2 ¡Toque entre Ocon y Tsunoda! Se le va el coche al francés y, corrigiendo, se lleva por delante a Tsunoda, que volvió al trazado sin aparentes daños. 2 ¡Segunda vuelta en Paul Ricard! Leclerc salió rápido manteniendo la primera posición. Hamilton logra adelantar a Pérez y se coloca tercero por detrás de Verstappen. Salida brutal de Alonso, que se coloca quinto y se quita de encima a Norris. Sainz va avanzando posiciones poco a poco y ya adelantó a Zhou y Latifi. 1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡YA SE COLOCAN EN EL GRID LOS PILOTOS! ¡LECLERC COMANDA EL GRUPO SEGUIDO DE RED BULL! ¡Alonso parte séptimo y Sainz, por las sanciones, lo hace desde la 19ª posición! ¡VA A COMENZAR LA CARRERA! ¡COMIENZA LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡El circuito Paul Ricard se prepara para la fiesta! ¡Todos los neumáticos medios salvo los de Bottas, Gasly y Sainz, que parten con duros! ¡Después de sonar La Marsellesa en Paul Ricard, los pilotos se preparan para subirse a los monoplazas una vez más para estar listos para la carrera! Valtteri Bottas (Alfa Romeo) buscará en Francia igualar a Rubens Barrichello como el piloto no campeón del mundo con más número de podios (68). El finés puede acabar fuera de los puntos en dos carreras consecutivas por primera vez desde 2013, su primer año en la competición (sin contar abandonos). Esteban Ocon se puede convertir en el primer piloto francés que suma puntos en el Gran Premio de Francia con una escudería francesa (Alpine) y un motor francés (Renault) desde Erik Comas en 1992 con la escudería Ligier y motor Renault (2 puntos finalizando en quinta posición). George Russell y Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) son los únicos pilotos del grid que, sin contar abandonos, han mejorado o mantenido su posición respecto a la parrilla de salida en todas y cada una de las carreras en 2022. Charles Leclerc, piloto de Ferrari, suma tres triunfos en 2022 gracias a vencer en el pasado Gran Premio de Austria (11 carreras en total). Ya es una victoria más que en sus cuatro campañas anteriores en la Fórmula 1 (2 en 80 grandes premios). De lograr la victoria, el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, sumará más puntos que cualquier otro piloto en la historia del Gran Premio de Francia (99), superando los 98 de Michael Schumacher. Si Sergio Pérez y Max Verstappen suman al menos 12 puntos entre los dos en el Gran Premio de Francia, la escudería Red Bull alcanzará los 6000 puntos en su historia en la Fórmula 1 (5988 actualmente), siendo el tercer equipo que lo logra tras Ferrari (9015) y Mercedes (6535,50). Solo en Rusia (8 carreras sin victoria ni pole) dispone la escudería Red Bull de menos triunfos y poles position combinadas que en el Gran Premio de Francia (7 – 1 victoria y 1 pole position, ambas de Max Verstappen en 2021). Si Max Verstappen, piloto de Red Bull, gana en el Gran Premio de Francia o queda segundo con vuelta rápida y Valtteri Bottas no puntúa, el holandés (con 1765.5 actualmente) superará al finés (1784) como el quinto piloto con más puntos en la historia de la Fórmula 1. Max Verstappen, piloto de Red Bull, tiene una media de 18.91 puntos por carrera esta temporada, su mejor registro en un mismo año en la Fórmula 1 superando los 17.98 que permitieron que se alzara con el título de campeón del mundo en 2021. Ferrari es la escudería que ha logrado más victorias y más pole position en la historia del Gran Premio de Francia (17 en cada apartado), aunque en Le Castellet tan solo ha vencido en dos ocasiones (Niki Lauda en 1975 y Alain Prost en 1990). Antes de la de ayer, solo había sumado dos poles position en este circuito: Niki Lauda en 1975 y Nigel Mansell en 1990. Solo tres pilotos de la actual parrilla de Fórmula 1 saben lo que es ganar en el Gran Premio de Francia: Fernando Alonso (2005), Lewis Hamilton (2018 y 2019) y Max Verstappen (2021). El holandés (1) podría igualar al español y al británico en poles position (2), aunque los tres están lejos de las cinco que consiguió Juan Manuel Fangio entre 1950 y 1957. Charles Leclerc hizo un papelón ayer en la clasificación gracias, en parte, a un Carlos Sainz que le ayudó con rebufo a pesar de saber que hoy iba a partir desde la última posición de la parrilla. Solo Magnussen podía salir por detrás del madrileño y, ganándole en la qualy, así va a ser. El poleman ha sido el vencedor de la carrera del Gran Premio de Francia en las últimas tres ediciones: Lewis Hamilton en 2018 y 2019, y Max Verstappen en 2021. Solo en una ocasión ocurrió en cuatro ediciones de manera consecutiva en este gran premio: entre 1957 y 1960. ¿Lo conseguirá Leclerc? ¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al gran día del fin de semana de Fórmula 1! El cicuito Paul Ricard se viste de gala para atender la gran prueba del automovilismo. Hoy, en Le Castellet, volveremos a oir rugir los motores. ¡Quédense para vivir la fiesta!

Volver al inicio Final ¡Gracias por seguir esta clasificación con nosotros! ¡Pero esto no acaba aquí! ¡Mañana es el día del combate! ¡La carrera será igual o más de espectacular! ¡Que tengan buena tarde de sábado y les esperamos mañana! ¡Que descansen! Final Charles Leclerc suma 16 poles position en su carrera, Esta es la primera que logra en el Gran Premio de Francia Final Leclerc suma su séptima pole de la temporada, el registro más alto del monegasco en una misma temporada de la F1 tal y como consiguió en 2019. Final ¡Finalizada la clasificación! ¡Qué gran combate hemos visto y qué gran labor de equipo se ha vivido en Ferrari! Espectacular lo que han gestionado Leclerc y Sainz, que saldrá 19º mañana por delante de Magnussen, para que el monegasco salga primero. Q3 Hamilton logra el cuarto puesto por delante de Norris y Russell. Fernando Alonso, que se veía sexto, acabó séptimo después de que el piloto de McLaren superara el tiempo. Q3 ¡Leclerc le da las gracias por radio a Sainz! Le dio un rebufo a la perfección en dos ocasiones seguidas para que el monegasco pudiera llevarse la pole. Q3 ¡POLE POSITION PARA CHARLES LECLERC! ¡Todo visto para sentencia! ¡Verstappen en segunda posición y Pérez tercero! Q3 ¡CRONÓMETRO A CERO! ¡Leclerc viene fuerte directo a por la pole! ¡Verstappen rueda más lento! Q3 ¡Vuelta lanzada! ¡Entramos en el momento más importante de la qualy! ¡En unos minutos sabremos quién es el poleman de mañana! Q3 ¡Magnussen no sale y se quedará toda la Q3 en el box! Q3 ¡Vuelven a salir a la pista! ¡Veremos si Sainz lo hace de nuevo para dar rebufo a Leclerc y si le vuelve a salir bien la jugada a Ferrari! Q3 ¡Leclerc se coloca en primera posición! El rebufo de Sainz le ha venido como anillo al dedo. Verstappen se coloca en segunda posición a tan solo ocho milésimas. Pérez completa el podio de la qualy. Alonso, séptimo. Q3 ¡Verstappen mejora el segundo sector del monegasco! Q3 ¡Jugada de Ferrari! ¡Salió Sainz para dar rebufo a Leclerc y el monegasco pinta de morado los tiempos de los dos primeros sectores! Q3 ¡Todos en pista cerca de comenzar la vuelta lanzada a excepción de Magnussen! Se mantiene el piloto de Haas en el box. Q3 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la Q3! Q2 ¡Qué Q3 tenemos por delante! Sainz, que ha hecho el mejor tiempo teniendo que partir 19º mañana (parece difícil que Magnussen supere al español), podría volver a salir para tratar de seguir demostrando que está aquí para ser un rival a vencer y preparar neumáticos para mañana. Q2 ¡Hamilton quinto por delante de Alonso! ¡Parece que el asturiano tiene asegurado el pase a la Q3! ¡Esteban Ocon se va a quedar fuera! Q2 ¡CRONÓMETRO A CERO! ¡Cerrando vueltas! ¡Alonso escala a la quinta posición por delante de Russell! Q2 ¡Vuelven a salir los pilotos a pista! Se queda Verstappen en el box. Pérez sí sale. Solo Sainz y el holandés se quedan dentro. Q2 Se preparan los pilotos para la última tanda antes de la Q3... Q2 ¡QUÉ TIEMPO DE CARLOS SAINZ! ¡El mejor tiempo del fin de semana hasta ahora! 1:31.081. Qué pena que esto no le vaya a servir de nada al madrileño, que corriendo así optaría 100% por la pole position. Q2 ¡Ojo con la pelea entre Magnussen y Sainz! El de Haas se coloca en quinto lugar y parece pelear por la Q3. Obliga a Carlos a firmar un buen tiempo. Veremos qué hace el español con casi todos los pilotos de nuevo en el box o de camino a él. Q2 ¡Primeros tiempos! ¡Malos para los dos Mercedes! Se quedan atrás mientras que Red Bull y Leclerc se colocan en las primeras posiciones con el monegasco en tercera posición y Verstappen con el mejor. Alonso, sexto por detrás de los dos McLaren. Q2 Ya se encuentran todos los pilotos en pista a excepción de Sainz. Algunos están cerca de comenzar la vuelta lanzada en busca de los primeros tiempos de esta Q2. Q1 Veremos qué nos depara la Q2. La curva 3 tomará parte en la mente de los pilotos después de que hayan perjudicado a Schumacher y también a Tsunoda, aunque el japonés tuvo mejor suerte y sige en liza. Q1 ¡Q1 finalizada! Pierre Gasly, Lance Stroll, Guanyu Zhou, Mick Schumacher y Nicholas Latifi se quedan fuera de la Q2. Sainz (3º) y Magnussen (6º) completaron tiempo y relegan a dos pilotos a perder posición. Albon se salvó después de que Schumacher viera su tiempo retirado por superar los límites de pista. Q1 ¡Le quitan a Schumacher el tiempo por superar los límites de pista! Se quedará fuera de la Q2. Q1 ¡CRONÓMETRO A CERO! ¡Últimas ocasiones para dar el corte! ¡Hamilton y Gasly anularon vuelta, como Albon, Norris y Alonso! Q1 ¡TROMPO DE ALBON! ¡Se va a quedar fuera de intentar lograr vuelta! El tailandés, con el 13er mejor tiempo, podría quedarse fuera si mejoran los de atrás... Q1 ¡Salen casi todos los pilotos a pista! Incluido Magnussen. Se quedan en el box los dos Ferrari y Norris. Última oportunidad para lograr el pase a la Q2. Verstappen, Pérez y Alonso salen con neumático usado. Q1 Carlos Sainz es el único piloto sobre la pista, pero compite únicamente ante Kevin Magnussen, que decidirá, salvo sorpresa, no salir por ver imposible competir con el español. Logra el tercer mejor tiempo y relega a Zhou a la eliminación. Se sitúa el corte en 1:33.4. Q1 Los pilotos encaran de nuevo el camino a boxes antes de saltar a realizar la última vuelta antes de finalizar la Q1 y lograr el pase a la Q2. Q1 ¡Quinto mejor tiempo para Alonso! Se pone por delante de Bottas y detrás de Norris. Ocon se coloca en novena posición. Q1 ¡Sale Carlos! El piloto de Ferrari sale a pista para calentar neumáticos y mantenerse en forma de cara a mañana. Q1 ¡Segundo mejor tiempo para Max Verstappen! Se queda a una décima de Leclerc. Parece que ya tenemos contendientes para conocer la pole de mañana... Norris se sitúa cuarto por delante de Bottas y Hamilton, que se coloca sexto por delante de Russell. Q1 Faltan por salir justo los dos pilotos con sanción en la parrilla de mañana: Carlos Sainz y Kevin Magnussen. Los 18 pilotos restantes se encuentran en la pista. Q1 ¡Ya tenemos los primeros tiempos! Leclerc y Pérez, fuera de sorpresa, se colocan con los dos mejores tiempos en la Q1 a falta de 12 minutos para terminar. Vettel, que no ha tenido buenos libres, por ahora tiene el peor tiempo de la parrilla. Q1 ¡Ya salen los primeros pilotos! Destaca la salida de Checo Pérez por parte de Red Bull con Verstappen aún en el box. También sale Leclerc y Aston Martin. ¡Esto está a punto de comenzar! ¡Ya casi son las 16:00 de la tarde! ¡Los pilotos están en sus monoplazas a punto de comenzar! ¡10 minutos! ¡Todos los boxes se mantienen en movimiento de última hora para preparar el inicio de la clasificación para el Gran Premio de Francia! Queda cuarto de hora para que alcancemos las 16:00 horas. En ese instante, el semáforo se pondrá en verde en el trazado Paul Ricard y comenzará la clasificación del Gran Premio de Francia. ¡Emoción hasta el último instante! ¿Será Verstappen? ¿Será Leclerc? ¿Hamilton dará la sorpresa? ¡Qué poco queda para saber quién será el poleman! Carlos Sainz, piloto de Ferrari, podría lograr en Francia salir en la parrilla desde las tres primeras posiciones en cuatro ocasiones seguidas por primera vez en su carrera en la Fórmula 1 (3º en Canadá, 1º en Gran Bretaña y 3º en Austria) tras lograrlo también en tres ocasiones este mismo año en Miami (2º), España (3º) y Mónaco (2º). Charles Leclerc (Ferrari) podría sumar su séptima pole position de la temporada en el Gran Premio de Francia, pudiendo igualar su mejor registro en esta faceta en un mismo año en la competición (7 en 2019). Solo en Rusia (8 carreras sin victoria ni pole) dispone la escudería Red Bull de menos triunfos y poles position combinadas que en el Gran Premio de Francia (7 – 1 victoria y 1 pole position, ambas de Max Verstappen en 2021). Max Verstappen, piloto de Red Bull, puede igualar a Lewis Hamilton (2018 y 2019) y a Alain Prost (1988 y 1989) como los únicos corredores de la Fórmula 1 en lograr pole y victoria de manera consecutiva en toda la historia del Gran Premio de Francia. Ferrari se encuentra a tan solo un doblete en la pole position de superar a Mercedes AMG F1 como el equipo que más veces lo ha logrado en la historia de la Fórmula 1 (82 veces lo ha conseguido cada uno). En Francia, la escudería italiana lo ha logrado en seis ocasiones (1952, 1956, 1958, 1961, 2006 y 2008). Solo en Alemania (7), Bélgica (8) e Italia (9) lo ha conseguido más veces. En los últimos libres, los de esta mañana, Max Verstappen demostró que quiere repetir el título de campeón del Mundo, siendo el más rápido por delante de los dos Ferrari. Lewis Hamilton, con un Mercedes que mejora cada fin de semana, se situó con el cuarto mejor tiempo. Ferrari es la escudería que ha logrado más victorias y más pole position en la historia del Gran Premio de Francia (17 en cada apartado), aunque en Le Castellet tan solo ha vencido en dos ocasiones (Niki Lauda en 1975 y Alain Prost en 1990) y solo ha logrado dos poles position (Niki Lauda en 1975 y Nigel Mansell en 1990). Le Castellet acogerá su 18º Gran Premio de Fórmula 1 en Francia, igualando a Magny-Cours como el trazado con más grandes premios disputados en el país galo en la historia de la competición. ¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro fin de semana de Fórmula 1! ¡Es el turno del Gran Premio de Francia! ¡Con muchísimo calor por Europa, Le Castellet no es una excepción y el circuito Paul Ricard será un horno!

