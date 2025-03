Volver al inicio Final Red Bull reina en Imola. Max Verstappen recorta diferencia con respecto a Charles Leclerc y se coloca segundo todavía a 27 puntos de un piloto monegasco en un Mundial que continua dentro de dos semanas en un circuito que se estrena en la Fórmula 1. No se pierdan el Gran Premio de Miami. Esperamos que hayan disfrutado del espectáculo. Reciban un fuerte abrazo. Final Por lo demás, destacar la gran diferencia entre George Russell cuarto y Lewis Hamiton 14º, incapaz el británico de deshacerse de un tráfico monumental formado por Esteban Ocon, Alex Albon y Pierre Gasly que hoy aparecerá en las pesadillas del heptacampeón del mundo. Final También contribuyó a mal fin de semana de Ferrari el abandono de Carlos Sainz en Tamburello nada más empezar después de un toque con Daniel Ricciardo, donde el australiano salió vivo y el español encallado en la puzolana. En ese punto, Fernando Alonso fue golpeado por Mick Schumacher. Pontón derecho destrozado y segundo abandono de la temporada del asturiano. Dos retiradas hoy, los dos españoles. Final Charles Leclerc marchaba tercero sin poder seguir el ritmo de Ferrari y, a 13 vueltas para el final, apostó por el blando para intentar revolucionar una carrera completamente estabilizada. Estuvo a punto de beneficiarse del "Under Cut"con respecto a Sergio Pérez y cuando, en DRS, intentaba prepararse el adelantamiento patinó en los pianos de la Variante Alta. Tuvo suerte porque se reincorporó a la prueba y consiguió ser sexto. Final Finaliza el Gran Premio más decepcionante de la temporada, aunque más desastrosa ha sido para Ferrari que se las prometía felices en los primeros entrenamientos libres, que venían líderes y con las mejores condiciones, y se ha encontrado con un festival fabuloso de Red Bull. 63 PODIO PARA LANDO NORRIS BENEFICIADO DEL ERROR DE CHARLES LECLERC QUE HA ARRIESGADO CON BLANDOS PARA ATACAR LAS PRIMERAS POSICIONES. De los seis podios que ha logrado el británico en la Fórmula 1, tres han sido en Italia (el último de ellos el segundo puesto en Monza el año pasado). 63 SEGUNDO PUESTO PARA SERGIO PÉREZ. El mexicano ha logrado encadenar dos Top2 de forma consecutiva por primera vez en su carrera deportiva. Red Bull no lograba un doblete en la Fórmula 1 desde Malasia 2016 cuando el propio Max Verstappen fue segundo y Daniel Ricciardo primero. 63 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN REEDITA SU VICTORIA EN IMOLA CONSIGUIEN SU SEGUNDA VICTORIA EN 2022 !!! ¡¡¡ SEGUNDO GRAND CHELEM DE SU CARRERA DEPORTIVA TRAS LA LOGRADA EN AUSTRIA 2021 62 ÚLTIMA VUELTA PARA LA CONCLUSIÓN PARA UN MAX VERSTAPPEN QUE LOGRARÁ EL SEGUNDO GRAND CHELEM DE SU CARRERA DEPORTIVA. 61 TRES VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN, Valtteri Bottas no puede con George Russell, y Charles Leclerc entra en zona de DRS para adelantar a Yuki Tsunoda. No hay mayores novedades en carrera, porque ya hemos asumido que Lewis Hamilton no es capaz de superar a Pierre Gasly. 60 CHARLES LECLERC PUEDE CONSEGUIR LA HEROICA SIENDO SEXTO. Y decimos la heroica porque ha tenido mucha suerte en su accidente, pero este fin de semana va a tener un resultado muy desastroso para Ferrari con también la retirada de Carlos Sainz. 59 CINCO VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y CHARLES LECLERC NO TIENE PROBLEMAS EN ADELANTAR A SEBASTIAN VETTEL EN LA RECTA DE META. El monegasco ahora tiene a 3 segundos a Yuki Tsunoda que copa una interesante sexta posición. 58 ¡¡¡ VALTTERI BOTTAS PUEDE VENGARSE DE MERCEDES AMG F1 ADELANTANDO A SU SUCESOR !!! El finés no se caracteriza por su habilidad para remontar pero sí está demostrando que su bólido, el mejor de una escudería italiana en esta carrera, está rindiendo mejor que la bala plateada. 57 SIETE VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Charles Leclerc es octavo. Tiene problemas de estabilidad en su monoplaza que se haya tocado pero se encamina como una flecha a recuperar el tiempo perdido (está a 3 segundos ahora de Sebastian Vettel). La emoción reside en el cuarto lugar que se están jugando George Russell y Valtteri Bottas. 55 CHARLES LECLERC APARECE, TRAS CAMBIAR EL ALERÓN TRASERO EN SU PASO POR BOXES, EN NOVENO LUGAR. Tiene capacidad para progresar porque, por ejemplo, tiene a Kevin Magnussen a tiro. Grandísimo fin de semana para Lando Norris y para McLaren; pero extraordinario para Red Bull. Fiasco para Ferrari. 54 ¡¡¡ ACCIDENTE DE CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ ACCIDENTE DE CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ EN VARIANTE ALTA !!! ¡¡¡ HA TROMPEADO, HA TENIDO SUERTE PORQUE HA VUELTO A CARRERA Y ENTRA A BOXES !!! Lando Norris es tercero. 53 DIEZ VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y SERGIO PÉREZ RESISTE. El mexicano se ha quitado la presión ya que está fuera de la zona de DRS. 52 12 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y CHARLES LECLERC ESTÁ EN LA ESTELA DE SERGIO PÉREZ. Por detrás atención que Valtteri Bottas está a punto de DRS para atacar el quinto puesto de George Russell, lugar en el que está Yuki Tsunoda que quiere el séptimo puesto de Sebastian Vettel. 51 BOXES PARA MAX VERSTAPPEN. Y DRS DE CHARLES LECLERC SOBRE SERGIO PÉREZ. Vuelta rápida del monegasco que ha querido revolucionar la carrera y se está acercando a ello. A ver lo que le tarda en degradar los blandos a Sergio Pérez. 50 BOXES PARA SERGIO PÉREZ QUE CONSERVA EL SEGUNDO PUESTO. Sale a pista en una recha de meta donde Charles Leclerc ha superado como un avión a Lando Norris. Atención que el monegasco se ha situado a segundo y medio del mexicano. Le ha recortado segundo y medio con el intento de "Under Cut". 49 BOXES PARA FERRARI QUE SE LA JUEGA CON BLANDOS. El monegasco ha perdido posición con respecto a Lando Norris. Se la juegan de forma desesperada de Maranello. Veremos que hacen en Red Bull, que observarán la próxima evolución del monegasco. 48 Mejores tiempos personales para Sebastian Vettel y Yuki Tsunoda, que junto a la desesperación de Lewis Hamilton, es son los únicos puntos de interés de un Gran Premio decepcionante. Ojo.... que se preparan en Ferrari. 47 ¡¡¡ YUKI TSUNODA ADELANTA A KEVIN MAGNUSSEN Y, DE FORMA INDIRECTA, ADELANTA A SU COMPAÑERO PIERRE GASLY EN EL MUNDIAL DE PILOTOS !!! Con facilidad y por el exteriore, en la recta de meta. Lo que no ha podido hacer Lewis Hamilton con Pierre Gasly, ha sido capaz el japonés sobre un danés que marcha a menos. 46 YUKI TSUNODA EN LOS RETROVISORES DE KEVIN MAGNUSSEN. En lucha el octavo lugar con Sebastian Vettel justo por delante. El japonés al acecho de igualar su mejor resultado de la temporada (el octavo lugar de Bahrein). Sin embargo, ni con DRS el adelantamiento es factible. 44 20 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y LEWIS HAMILTON NO PUEDE CON PIERRE GASLY. Ni en Tamburello, ni en la Variante Villenueve aprovechando su acercamiento en recta de meta. Hoy el británico tendrá pesadillas con el francés. Menudo suplicio para el campeonísimo que viaja ahora en 14ª posición, mientras que su compañero es quinto. 43 Tras puntuar Alexander Albon en Australia, Aston Martin se había quedado como la única escudería del Mundial en este año 2022 sin puntuar. Hoy pueden hacerlo los dos, algo que no pasaba desde el Gran Premio de Qatar de la temporada pasada. 42 SE AGRUPA LA CARRERA EN TORNO AL SÉPTIMO LUGAR. Tanto Yuki Tsunoda como Kevin Magnussen se agolpan para acercarse a Sebastian Vettel que viajaba cómodamente en esa posición. Aún así, buenas noticias para Aston Martin que ya se ha quitado la presión que tenía por detrás y aventaja a Esteban Ocon en tres segundos. 41 Lewis Hamilton ha querido beneficiarse del rebufo de Max Verstappen para adelantar a Pierre Gasly. El piloto francés se está beneficiando del DRS de Esteban Ocon, que recuerden aún acumula cinco segundos de penalización. 40 MAX VERSTAPPEN HA DOBLADO A LEWIS HAMILTON. Banderas azules para el heptacampéon del mundo para dejar pasar al vigente campeón después de brindarnos el año pasado la temporada más igualada en su resolución de todos los tiempos. 39 25 VUELTAS PARA EL FINAL DEL GRAN PREMIO DE LA EMILIA-ROMAGNA. Exhibición de Red Bull en general y de Max Verstappen en particular. Esta siendo la carrera más aburrida de la temporada y todo se centra en saber si se recupera Charles Leclerc con respecto a Sergio Pérez, como Lewis Hamilton sale del atasco, si los medios desfallecen o si hay noticias del cielo, que de momento se mantiene estable. 37 CHARLES LECLERC BAJA DE LOS DOS SEGUNDOS DE DESVENTAJA CON RESPECTO A SERGIO PÉREZ. El mexicano espabila y tiñe de morado el primer sector. Ojo a Yuki Tsunoda que no solo se ha desembarazado de Lance Stroll sino que se acerca a la octava plaza de Kevin Magnussen. 35 CHARLES LECLERC SIGUE ALEJÁNDOSE DE LOS RED BULL. Los pupilos de Chris Horner no paran de pintar de morado los sectores. Y por detrás Daniel Ricciardo sigue innovando. Ha entrado en boxes y ha colocado el duro por si el medio les desfallece a todos sus rivales. 34 DRS HABILITADO. Dirección de carrera se ha dado cuenta que el Gran Premio estaba decayendo en emoción y han abierto la veda para que se sucedan los adelantamientos y haya más movimientos, sobre todo en ese atasco que ahora está provocando Lance Stroll en el 10º lugar. 33 30 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Los Red Bull dominan como quieren una carrera que parecía un paseo para Ferrari. No hay mayores novedades en el Gran Premio salvo que Lewis Hamilton intenta superar a Pierre Gasly en las zonas más insospechadas. 32 Charles Leclerc salió muy mal. Rezagado en la cuarta posición, adelantó a Lando Norris pero no puede con los Red Bull. Intentó el "Over Cut" con Sergio Pérez que no tuvo problemas en superarle con las ruedas más degradadas. Por detrás, carrerón de George Russell que es quinto mientras Lewis Hamilton está completamente atascado fuera de los puntos. 31 VAMOS A LLEGAR AL ECUADOR DEL GRAN PREMIO DE LA EMILIA-ROMAGNA. Una carrera que se está rodando bajo un asfalto que se seca paulatinamente y en el que la probabilidad de lluvia es cada vez más baja. Una prueba donde los únicos abandonos son de los dos españoles: Carlos Sainz al tocarse con Daniel Ricciardo y Fernando Alonso al tocarse con Mick Schumacher, ambos en Tamburello. El madrileño se ha quedado clavado en la puzolana, el asturiano ha perdido todo su pontón derecho del Alpine. 29 RECTO DE SERGIO PÉREZ EN LA VARIANTE ALTA. En ese punto Mick Schumacher ha perdido el control de su monoplaza y ha trompeado. El mexicano ha sabido gestionar bien este incidente aunque ya ha comprobado que Charles Leclerc se encuentra muy atento por ese segundo lugar. 28 ¡¡¡ CHARLES LECLERC SE HA PEGADO MUCHO A SERGIO PÉREZ, QUE HA DEBIDO DE TENER ALGÚN PROBLEMA !!! Ya está a su vera para intentar atacar una segunda plaza, en su primera tentativa en Tamburello no ha podido acometer el adelanamiento. 27 El asfalto se encuentra practicamente seco pero ello no impide que, fuera de la trazada, los monoplazas tengan más problemas que si siguen esa línea que están dejando los monoplazas a su paso. De momento la lluvia no aparece. 26 LEWIS HAMILTON Y DANIEL RICCIARDO ENCALLADOS. Yuki Tsunoda y Lance Stroll están siendo uña y carne en este Gran Premio y eso que el canadiense no para de atacarle. Detrás suya, Esteban ocon, Alexander Albon, Pierre Gasly y nuestros dos protagonistas fuera de sus posiciones habituales (14º y 15º). 25 SERGIO PÉREZ INTENTA QUITARSE EL ASEDIO DE CHARLES LECLERC. Ya no está en zona de DRS (si lo hubiera) el piloto monegasco. La pista se seca y ahora está luciendo más el Red Bull que el Ferrari. Trompo de Mick Schumacher. 24 VUELTA RÁPIDA PARA SERGIO PÉREZ. De esta manera se defiende de un Charles Leclerc que continua en DRS para poder optar a la segunda posición. El Gran Premio no puede ser más decepcionante para Ferrari y Red Bull a partir de aquí puede dar un golpe de efecto. Cinco segundos para Esteban Ocon. 22 CHARLES LECLERC AGOBIA A SERGIO PÉREZ POR LA SEGUNDA PLAZA. Ambos a siete segundos de Max Verstappen que sigue campando a sus anchas en primera posición en este Gran Premio de la Emilia-Romagna en busca de su segunda victoria de la temporada, la segunda consecutiva en este escenario. 20 MALÍSIMA PARADA DE VALTTERI BOTTAS. No ha perdido la posición, pero sin embargo ahora tiene una resta de 10 segundos con George Russell con el que peleaba por la quinta plaza. Las vueltas rápidas se suceden entre muchos pilotos, dependiendo de la velocidad de degradación de sus neumáticos. 20 ¡¡¡ BOXES PARA MAX VERSTAPPEN Y CHARLES LECLERC !!! TAMBIÉN PARA LANDO NORRIS. Parada mala para el monegasco que sale por delante de Sergio Pérez. En el pasillo de boxes Esteban Ocon se ha impuesto a Lewis Hamilton, al que le han anotado una investigación. 19 SERGIO PÉREZ A BOXES, LE SIGUEN GEORGE RUSSELL Y VALTTERI BOTTAS. Continua el tráfico en el Pit Lane. Aguantan en cabeza Max Verstappen y Charles Leclerc que continuan con intermedios. Record en el segundo sector para Daneil Ricciardo. 18 CAOS EN LOS BOXES. Sebastian Vettel, Alexander Albon, Pierre Gasly.... Todos medios. Todos los pilotos que están en posicón trasera se la juegan. Tiempo personal para Daniel Ricciardo en el segundo y el tercer sector. 18 SE BAJAN TIEMPOS, EL ASFALTO MEJORA Y SE ADVIERTE LA POSIBILIDAD DE COLOCAR SECOS. Y el primero en hacerlo es Daniel Ricciardo (el hombre que ha tocado a Carlos Sainz en Tamburello), que no se juega nada, y que ha colocado medios 16 En lucha por las dos últimas posiciones que otorgan puntos, Lewis Hamilton no puede ni con Yuki Tsunoda, que es el piloto que mejor sale esta temporada, ni con un Lance Stroll que, con Sebastian Vettel octavo, evidencian que Aston Martin no quiere ser la única escudería en puntuar en este 2022. 15 George Russell, que ha puntuado en sus primeros cuatro Grandes Premios con Mercedes AMG F1, llega al Gran Premio donde ha abandonado en más de una ocasión, las dos en las que ha participado: en 2020 por un accidente y en 2021 por una avería mecánica. 15 CHARLES LECLERC AGUANTA EN ESOS 7 SEGUNDOS DE RÉMORA. Está a siete décimas de un Sergio Pérez que, como demostró el año pasado, realizará una buena labor de equipo. Por detrás, Valtteri Bottas amenaza la quinta plaza de George Russell. 13 SE INFORMA QUE HABRÁ LLUVIA LIGERA DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 30 MINUTOS. Imitando a George Russell, Valtteri Bottas se hace con la sexta posición en la Variante Alta. El asfalto sigue mojado y hay muy pocos tramos donde se ha secado al paso de los monoplazas. 12 ¡¡¡ GEORGE RUSSELL QUINTO EN VARIANTE ALTA !!! ¡¡¡ GEORGE RUSSELL QUINTO EN VARIANTE ALTA !!! ¡¡¡ GEORGE RUSSELL QUINTO EN VARIANTE ALTA !!! Le ha sorprendido en el lugar más inesperado. No podía en recta y ha aprovechado en un tramo más aerodinámico donde su Mercedes AMG F1 iguala sus fuerzas con el HAAS para pasarle. 12 MAX VERSTAPPEN SE ESCAPA DEL DUO FORMADO POR SERGIO PÉREZ Y CHARLES LECLERC. Está rodando más rápido el tulipán que sus enemigos directos. "Fiesta" entre Kevin Magnussen y George Russell que permite a Valtteri Bottas acercarse a su estela. 11 ¡¡¡ NO PUEDE GEORGE RUSSELL CON KEVIN MAGNUSSEN EN TAMBURELLO !!! Lo ha intentado por fuera el británico pero el danés, que es perro viejo, ha protegido muy bien el interior para coger el vértice en la curva de la segunda chicane. 10 CHARLES LECLERC REBAJA DIFERENCIAS CON LOS RED BULL. Por detrás y en la lucha por el quinto lugar George Russell está al acecho de Kevin Magnussen. Igualmente, su compañero de equipo, Lewis Hamilton se encuentra atento al tapón formado por Yuki Tsunoda que le tiene al británico y a Lance Stroll ralentizados. 8 ¡¡¡ SE VIENE ABAJO IMOLA PORQUE CHARLES LECLERC ADELANTA A LANDO NORRIS EN LA RECTA DE META !!! Podio ahora para el monegasco que ahora tiene que recortarle tres segundos a Sergio Pérez y siete a Max Verstappen que lidera el Gran Premio. 7 FERNANDO ALONSO A BOXES. RETIRADO. Los dos primeros abandonos del Gran Premio, los dos pilotos españoles. Uno por accidente y el otro por perder el pontón derecho de su monoplaza. Solo puntuó en la primera carrera (de milagro) y acumula dos abandonos en los otros tres siendo 17º en Australia. 6 ¡¡¡ SIGUEN LOS PROBLEMAS PARA FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ TIENE UN BOQUETE EN LA PARTE DERECHA DEL MONOPLAZA QUE LE AFECTA AL EQUILIBRIO Y LA ESTABILIDAD !!! 5 PROBLEMAS PARA FERNANDO ALONSO. Ahora mismo está fuera de los puntos porque ha sido rebasado con facilidad por Yuki Tsunoda y Lance Stroll. Se encuentra justo delante de Lewis Hamilton (12º). 4 EL COCHE DE SEGURIDAD SE MARCHARÁ EN LA PRÓXIMA VUELTA, SE RELANZA LA CARRERA. 3 DANIEL RICCIARDO A BOXES. Reanudará la marcha en último lugar por detrás de Guanyu Zhou. Están retirando en estos momentos el monoplaza de Carlos Sainz. Jugaba en casa y, sin embargo, este Gran Premio de Emilia-Romagna para olvidar. 2 COCHE DE SEGURIDAD EN PISTA. Vía libre para los Red Bull que lideran la carrera, Lando Norris es tercero y Charles Leclerc. Fernando Alonso ha progresado una posición gracias al abandono de Carlos Sainz, que no abandonaba en dos Grandes Premios seguidos desde Rusia-Toscana 2020 1 ¡¡¡ CARLOS SAINZ FUERA DE CARRERA !!! ¡¡¡ HA SALIDO HORRIBLE Y EN TAMBURELLO SE HA TOCADO CON DANIEL RICCIARDO !!! El australiano sale de la puzolana pero el español no. Adiós a las aspiraciones de un madrileño que abandona por segunda vez consecutiva después de no hacerlo en las 24 anteriores. VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. Toda la parrilla con intermedios. El reguero de agua es la nota predominante igual que los botes de humo rojo de los tifosi. Tamburello está empapadísimo en sus vértices. En este giro hay muy pocas zonas secas. Muy mojada también la Variante Alta. Se espera lluvia en unos 15 minutos. Todo preparado en parrilla de salida. Ha llovido toda la mañana. El asfalto está mojado pero ahora secándose. Nuboso con un porcentaje de lluvia (60%) recordando las condiciones húmedas del viernes. Nos esperan 63 vueltas. Los co-equipiers esperando a ambos lados de la calzada para salir corriendo. Otra vez, y la que nos faltan, Max Verstappen y Charles Leclerc en primera línea de la parrilla de salida. Ferrari es, junto a Williams, la escudería con más triunfos en Ímola (ocho cada uno). De hecho, Italia es el país donde más victorias ha cosechado Ferrari a lo largo de su historia en la F1 (27, Alemania 26): Monza 19 e Imola 8. Son los favoritos para este año, los que mejor han entendido el “efecto suelo”. Juega en casa y así lo acreditan los tifosi que abarrotan este Enzo e Dino Ferrari. Max Verstappen, que viene de retirarse en Australia, fue el ganador en Imola en la edición de 2021. Sin embargo, ha abandonado en cuatro de los últimos cinco Grandes Premios que se han celebrado en Italia. No obstante, ha convertido en victoria nueve de las 13 poles anteriores obtenidas. Ahora en la clasificación de pilotos, Max Verstappen (33) le ha recortado un punto a Charles Leclerc (78 puntos), 40 por encima del segundo que es ahora su compañero Carlos Sainz que ha recuperado, momentáneamente, esa plaza gracias a los 5 puntos de ayer (38 puntos), uno por encima de George Russell (37) y Sergio Pérez (36). Por su parte, Fernando Alonso, víctima del marsopeo, retrocedió cuatro posiciones (del 5º al 9º), dos de ellas en la salida, y se quedó sin puntuar. Más que nada porque a partir de este año se reparten puntos entre los ocho primeros. Mal sabor de boca como Mercedes AMG F1, atascado en la segunda mitad de la parrilla sin capacidad de progreso (George Russell 11º y Lewis Hamilton 14º). En otro orden de cosas, sensaciones contrapuestas con los pilotos españoles. Carlos Sainz protagonizaba la gran remontada del día al progresar seis puestos (del 10º al 4º), la segunda de la historia de esta modalidad tras la de Lewis Hamilton en Brasil (10, del 20º al 10º). Así, el madrileño se situaba en un lugar más acorde a pesar de su fallo del viernes. En su reanudación, Charles Leclerc destrozaba las vueltas rápidas giro a giro y controlaba la carrera al sprint hasta que, a cinco vueltas para el final, aparecía graining en su neumático derecho delantero que le costaba, a dos vueltas para la conclusión, el primer puesto en parrilla en favor de Max Verstappen. Por la nueva normativa, Max Verstappen ya era pole position (la 14ª de su carrera deportiva), ahora faltaba el orden de salida. Y en el arranque de la carrera al sprint (21 vueltas), la privilegiada plaza le duró poco porque Charles Leclerc se colocó en cabeza tras el banderazo antes de que Guanyu Zhou (20º) se tocase con Pierre Gasly (17º) en Piratella y forzara la entrada del Safety Car. La primera la de Alexander Albon (18º) en la Q1 por romper la suspensión, la segunda la de Carlos Sainz (4º) en el tramo final de la Q2 en la segunda curva de Rivazza, la tercera la citada de Valtteri Bottas por problemas mecánicos; y la última la de Lando Norris (5º) en la última vuelta de reconocimiento, asegurando, también de forma sospechosa, un tercer puesto que evidenciaba la mejora de McLaren. El monegasco dominaba con placidez la Qualy, pero esa bandera amarilla se convirtió automáticamente en roja y no dejó que el monegasco completase su vuelta en condiciones. Una fase de clasificación muy controvertida donde nos encontramos con cuatro banderas rojas. Sin embargo, Max Verstappen se impuso gracias a un giro lanzado en bandera amarilla que levantó suspicacias. Valtteri Bottas (7º) aparcó su coche en el último sector, y en ese tramo el neerlandés levantó el pie del acelerador, pero le dio para bajar en 7 décimas el tiempo de Charles Leclerc (2º). La fase de clasificación del viernes estuvo pasada por agua donde la lluvia aparecía y desaparecía según el turno. Ferrari se mostró superior en mojado como demostró en los FP1 y donde la primera gran noticia fue que los dos Mercedes AMG F1 no estuvieron en la Q3 por primera vez desde Japón 2012. Una década. Otra época. Trazado muy estrecho y con una característica peculiar con respecto a otros trazados: las puzolanas. Ese material silíceo que se parece a la arena y que se encuentra en las escapatorias. Tiene dos funciones: la primera por seguridad para ralentizar la velocidad de los monoplazas cuando se salen del circuito, la segunda para penalizar el error porque es fácil que los bólidos se queden encallados. El adelantamiento es muy complicado aunque hay varios puntos que hay que tener en cuenta: Tosa (la curva 7), la más lenta del circuito, Piratella (la curva 8) donde los monoplazas se lanzan en el segundo sector, Acqua Minerali (11, 12 y 13) que causó estragos en clasificación bajo el agua; y, sobre todo la doble de Rivazza (17-18), a izquierdas, donde los pilotos tienen problemas con el límite de pista. En este escenario la tracción trasera es un problema, primero porque es un trazado con muchas variantes y segundo porque están llenas de piano que desestabiliza el equilibrio de los monoplazas. A la de Tamburello, hay que añadir la Variante de Villenueve al final del primer sector (curva 5-6) o la Alta al inicio del último tramo (11-12) en un circuito con mucha carga aerodinámica Curiosamente fue esa misma zona la que modificaron en la primera remodelación. Hoy tenemos ahí la variante Tamburello (2-3-4). Para la Fórmula 1, el circuito Enzo e Dino Ferrari no cuenta con la Variante Bassa, pero para el motociclismo sí. Es decir, la recta de meta será más amplia, tanto que será el único punto de activación de DRS y de adelantamiento del día. Una recta donde es frecuente el marsopeo de los monoplazas. La curva de Tamburello y la estatua de recuerdo con el genio brasileño sentado es todo un símbolo para este deporte. Se marchó hace 28 años un artista del volante, un campeón del mundo y un hombre rapidísimo como muestran sus ocho poles position en este mismo escenario. El brasileño protagonizó en Imola en el Gran Premio de San Marino de 1994 la 20ª muerte a costa de un accidente de Fórmula 1 en los primeros 45 años. Desde entonces y hasta ahora, en las siguientes 28 temporadas, solo se ha dejado la vida un piloto (Jules Bianchi en 2015 a causa de su accidente de Japón 2014). Ésta será la 30ª carrera de Fórmula 1 que se celebre en este trazado que ha acogido a lo largo de su historia tres Grandes Premios diferentes (San Marino, Italia y Emilia Romagna). Volvió al “Gran Circo” en 2020, tras 14 años de ausencia. Apareció con una segunda remodelación, la primera fue en 1994 debido al fallecimiento de Ayrton Senna. Hola muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del motor, a todos los aficionados de la Fórmula 1 y sean bienvenidos al cuarto capítulo de esta temporada 2022 en forma de Gran Premio de Emilia-Romagna, el primero que se disputa bajo el formato de carrera al sprint que se celebra en el legendario Imola.

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.

Volver al inicio Final Nosotros nos despedimos, esperamos que hayan disfrutado del espectáculo de hoy. Les citamos para el capítulo final, el más importante, la carrera de este Gran Premio de Emilia Romagna, que se prevé en seco y que veremos si Max Verstappen le recupera puntos a Charles Leclerc. Reciban un fuerte abrazo. Final En la reanudación, Charles Leclerc destrozaba las vueltas rápidas giro a giro y controlaba la carrera al sprint hasta que, a cinco vueltas para el final, aparecía graining en su neumático derecho delantero que le costaba el primer puesto en parrilla para Max Verstappen. Todo ello mientras Carlos Sainz avanzaba puestos como Valtteri Bottas que se imponía a Kevin Magnussen y a Fernando Alonso, víctima un poco del marsopeo. Final Finalizada la primera carrera al sprint de la temporada. Emocionante. Ya lo fue en Brasil, no en Silverstone ni en Monza, y hoy no ha defraudado. Guanyu Zhou se ha tocado con Pierre Gasly en Piratella provocando la entrada del coche de seguridad en una primera vuelta donde Charles Leclerc arrancaba mejor que Max Verstappen. 1 Mal sabor de boca con Fernando Alonso que empezaba quinto y ha terminado noveno fuera de los puntos. Y malas vibraciones en Mercedes AMG F1 con un George Russell undécimo y Lewis Hamilton, que ha perdido una posición con respecto a la Qualy de ayer. 1 MAX VERSTAPPEN, POLEMAN, SERÁ EL PRIMERO MAÑANA EN PARRILLA DE SALIDA. Ha superado a Charles Leclerc a dos vueltas para el final porque a Charles Leclerc le ha fallado su neumático delantero. Y buenísima noticia para Carlos Sainz que ha progresado seis posiciones, más que ningún otro piloto de la parrilla. 1 ÚLTIMA VUELTA PARA LA CONCLUSIÓN Y MAX VERSTAPPEN VA A REIVINDICAR SU POLE POSITION. Las posiciones definidas entres los tres primeros y solo falta saber si Fernando Alonso va a poder superar a Kevin Magnussen. 1 DOS VUELTAS PARA EL FINAL Y MAX VERSTAPPEN APURA EN LA RECTA DE META PARA ADELANTAR POR FUERA A CHARLES LECLERC. Los tifosi se vienen abajo. Por detrás, Fernando Alonso en zona de DRS para adelantar a Kevin Magnussen y recoger el último punto en juego. 1 ¡¡¡ CARLOS SAINZ TERCERO !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ TERCERO !!! ¡¡¡ SIETE PUESTOS PROGRESADOS PARA EL ESPAÑOL !!! ¡¡¡ BRILLANTE HOY !!! La fiesta no va a ser completa para Ferrari porque Max Verstappen va a acometer el adelantamiento con Charles Leclerc. 1 TRES VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y CARLOS SAINZ EN ZONA DE DRS PARA ADELANTAR A LANDO NORRIS. Max Verstappen ya está pegado a Charles Leclerc y Valtteri Bottas superando a Kevin Magnussen (bueno para Fernando Alonso). 1 Graining en los neumáticos de Charles Leclerc, Max Verstappen lo sabe y acecha cada vez más cerca de Charles Leclerc. Hay dos puntos en juego, el que suma y el que le puede quitar a su rival, aparte de salir por delante mañana. 1 CINCO VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y MAX VERSTAPPEN SE SITÚA EN ZONA DE DRS PARA ADELANTAR A CHARLES LECLERC. Y por detrás Carlos Sainz a dos segundos y medio de Lando Norris. Fernando Alonso fuera de DRS con respecto a Valtteri Bottas, no hay forma de que puntúe el ovetense. 1 ¡¡¡ VALTTERI BOTTAS OCTAVO !!! Fernando Alonso ha querido mantenerle la velocidad al Alfa Romeo pero no ha podido cerrarle en Tamburello. Ha frenado antes porque Kevin Magnussen estaba a su estela y ha frenado por delante. 1 SEIS VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Carlos Sainz aventaja en un segundo a Lando Norris en el último giro y se sitúa a cuatro segundos del británico. No pueden ni Fernando Alonso (bandera blanca y negra por movierse en recta) ni Valtteri Bottas con Kevin Magnussen, los pilotos pensando más en la carrera de mañana que en la de hoy. 1 ¡¡¡ CARLOS SAINZ ES QUINTO !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ ES QUINTO !!! ¡¡¡ POR DENTRO EN TAMBURELLO A DANIEL RICCIARDO QUE YA ES HISTORIA !!! Por qué no la cuarta plaza de Lando Norris?? Toda la atención ahora es el poder de Kevin Magnussen en retener a Fernando Alonso y Valtteri Bottas. 1 CARLOS SAINZ EN ZONA DE DRS PARA PODER SUPERAR A DANIEL RICCIARDO. Ambos a cinco segundos de Lando Norris. Quien también lo tiene franco es Fernando Alonso con Kevin Magnussen. Por detrás de Sebastian Vettel (10º) hay un atasco monumental donde se halla un Lewis Hamilton desquiciado. 1 DIEZ VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y CARLOS SAINZ YA ES SEXTO AL SOBREPASAR A KEVIN MAGNUSSEN CON SENCILLEZ POR FUERA EN LA RECTA DE META. Fernando Alonso con el objetivo en el danés de HAAS para asegurar puntos porque su rival de este año, Valtteri Bottas, ya le amenaza por detrás. 1 ¡¡¡ MALAS Y BUENAS NOTICIAS PARA MCLAREN !!! Lando Norris ha perdido la tercera plaza con respecto a Sergio Pérez (ya tiene Charles Leclerc a los dos Red Bull detrás). Mientras que Daniel Ricciardo, por dentro, se hace con la quinta plaza de Kevin Magnussen, que ahora tiene que ser víctima de Carlos Sainz. 1 MUY COMPLICADO ADELANTAR EN ESTE CIRCUITO, SOLO ES POSIBLE EN LA RECTA DE META. Carlos Sainz y Daniel Ricciardo en los retrovisores de Kevin Magnussen. Objetivo quinta plaza para el madrileño. Por delante, Sergio Pérez ya tiene DRS con respecto a Lando Norris. 1 CARLOS SAINZ YA ESTÁ EN ZONA DE DRS PARA ADELANTAR A DANIEL RICCIARDO Y SER SEXTO. Ambos taponados por Kevin Magnussen. Por detrás, Lewis Hamilton avanza una plaz y es 14º. Muchos problemas para el británico. 1 ¡¡¡ ADELANTAMIENTO DE CARLOS SAINZ A FERNANDO ALONSO MUY LIMPIO EN TAMBURELLO !!! Recuerden que todavía el asturiano está en zona de puntos. Por delante, Kevin Magnussen hace lo que puede con Sergio Pérez.Y, mientras, Charles Leclerc vuela. 1 15 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Los McLaren son los primeros en no poder seguir el ritmo de su antecesor. Lando Norris está taponando a Kevin Magnussen que se defiende de los movimientos de Sergio Pérez; y a Daniel Ricciardo le pasa lo mismo con los españoles. 1 ¡¡¡ SE REANUDA LA CARRERA AL SPRINT CON MUCHO RESPETO Y SIN MAYORES NOVEDADES !!! Marsopeo de todos los pilotos en la recta de meta, donde antes estaba la Variante Bassa, pero no ha habido adelantamientos a pesar de que Fernando Alonso ha tenido problemas de estabilidad. 1 ¡¡¡ EL COCHE DE SEGURIDAD SE MARCHARÁ EN LA PRÓXIMA VUELTA !!! ¡¡¡ RESTARÁN 17 GIROS PARA SABER EL ORDEN DE LA PARRILLA DE SALIDA DE MAÑANA !!! 1 CONTINUAMOS CON EL COCHE DE SEGURIDAD EN LA TERCERA VUELTA DE CARRERA. No habrá finalmente investigación en el incidente protagonista entre Guanyu Zhou y Pierre Gasly, que ha entrado a boxes a cambiar el morro y se coloca en la cola del pelotón de pilotos. 1 Lo más importante es que Charles Leclerc ha arrancado mejor que Max Verstappen y se ha colocado primero. Gran inicio de Daniel Ricciardo que parecía colocarse cuarto en Tamburello, donde se ha quedado cerrado tocándose con Kevin Magnussen. Mal Fernando Alonso que es séptimo y muy bien Carlos Sainz que es octavo. Horrible Lewis Hamilton 15º. 1 ¡¡¡ COCHE DE SEGURIDAD EN PISTA POR EL ACCIDENTE DE GUANYU ZHOU !!! Después de una salida aparentemente limpia, el piloto chino de Alfa Romeo y Pierre Gasly de Alpha Tauri se han tocado en Piratella. VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. Al Alpine de Fernando Alonso le ha costado arrancar dando el primer susto de la jornada. Todos con blandos exceptuando los HAAS y Nicholas Latifi que han arriesgado y apostado por los medios. Todo preparado en la parrilla de salida del Enzo e Dino Ferrari de Imola para vivir una hora apasionante (21 vueltas por delante). Los co-equipiers esperando a ambos lados de la calzada para salir corriendo. En el recuerdo reciente, la gran remontada de Lewis Hamilton en Brasil de 10 posiciones (20ª a la 10ª plaza). El británico es, junto a Esteban Ocon, el que más progresó en las tres carreras al sprint en global (seis puestos). Hoy empezará décimo tercero. El Enzo e Dino Ferrari, que cuenta con solo una zona de DRS en la recta de meta, tiene dos grandes peculiaridades. La primera, sus pianos en las Variantes que destroza la tracción que es contraproducente con el efecto suelo tan proliferante en este 2022. La segunda, las puzolanas: material siliceo que parece arena, que por seguridad ralentiza la velocidad de los monoplazas en caso de salirse de la pista pero que castiga los errores porque los coches se encallan y no salen. No es la única Variante del circuito, también nos encontramos la de Villeneuve, entre el primer y el segundo sector, y la Alta en el segundo y tercero. Pero hay otros puntos de interés: como Tosa (la 7, el punto más lento del circuito), como Acqua Minerali (11,12 y 13) donde ayer los pilotos no pararon de hacer exteriores, o como la doble de Rivazza (17 y 18) donde los pilotos también abusan de los límites de la pista. Todo ello en un circuito mítico como el de Ímola, siempre recordado porque uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 se dejó la vida en Tamburello, donde tiene el brasileño tiene una estatua en su memoria. Curva rápida entonces que fue remodelada y que ahora supone la primera chicane del circuito, y donde ayer fueron habituales los rectos, en especial, de los Red Bull. Una fase de clasificación pasada por agua donde la lluvia aparecía y desaparecía según el sector donde Ferrari se mostró superior en mojado como demostró en los FP1, y en el que los dos Mercedes AMG F1 no estuvieron en la Q3 por primera vez desde Japón 2012. Una década. Otra época. Una fase de clasificación muy controvertida donde nos encontramos con cuatro banderas rojas: la de Alexander Albon en la Q1 por romper la suspensión, la de Carlos Sainz en el tramo final de la Q2 en la segunda curva de Rivazza, la citada de Valtteri Bottas por problemas mecánicos y la de Lando Norris en la última vuelta de reconocimiento, asegurando, también de forma sospechosa, un tercer puesto que evidencia la mejora de McLaren. Y ayer Max Verstappen se impuso gracias a un giro lanzado en bandera amarilla que ha levantado suspicacias. Valtteri Bottas aparcó su coche en el último sector, y en ese tramo el neerlandés levantó el pie del acelador, pero le dio para bajar en 7 décimas el tiempo de un Charles Leclerc, hasta entonces muy superior. Esa bandera amarilla se convirtió automáticamente en roja y no dejó que el monegasco completase su vuelta en condiciones. Con respecto al año pasado, aparte de la distribución de los puntos, varía la denominación de poleman. En 2021 los poleman eran aquellos que salían en primer lugar en el grid del Gran Premio del domingo (Lewis Hamilton en Silverstone, Valtteri Bottas en Monza y Max Verstappen en Brasil). En 2022, el poleman es el ganador de la clasificación, y ayer el que se impuso fue Max Verstappen. La carrera al sprint es una carrera de 100 kilómetros (en Imola equivalen a 21 vueltas), cuya parrilla viene determinada por la fase de clasificación de ayer viernes; y que será clave para saber cual será el orden de salida de mañana, aparte de repartir puntos a los ocho primeros clasificados. Hola muy buenas tardes y sean bienvenidos a la primera de las tres carreras al sprint de la temporada de Fórmula 1. Comenzamos con Emilia Romagna, y en este 2022 este formato también lo disfrutaremos en Austria y en Brasil. Bienvenidos al circuito Enzo e Dino Ferrari de Imola, circuito mítico donde los haya.