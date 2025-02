Volver al inicio Final Y, aparte de Red Bull, drama para Aston Martin y para McLaren que, junto con Williams, conforman ser las peores escuderías de esta Nueva Era que promete una temporada apasionante y que tendrá su continuidad la próxima semana en el Gran Premio de Arabia Saudi que invitamos a que no se la pierdan. Esperamos que hayan disfrutado del espectáculo. Reciban un fuerte abrazo. Final Carlos Sainz ha demostrado que puede resistir a Sergio Pérez y a los Mercedes AMG F1 y ha demostrado que puede competir por el título si le puede tutear a sus compañeros. Y sobre todo porque tiene un motor Ferrari, como los dos Alfa Romeo que han entrado en puntos y que un Kevin Magnussen, quinto con un HAAS (mejor posición histórica de la escudería norteamericana como en Bahrein 2016 con Grosjean, Bahrein 2018 y Austria 2018 con el propio Magnussen). Final Mucho premio para Mercedes AMG F1 que han sufrido mucha degradación en sus neumáticos y para un Fernando Alonso que se ha encontrado con dos puntos por exprimir sus neumáticos antes que nadie y no cejar de parar. Tanto los alemanes como el español siempre abrían la veda de las paradas. Final De momento, la Nueva Era es una prolongación de la última temporada de la Era Híbrida y nos ha brindado un primer Gran Premio apasionante con el cara a cara entre Charles Leclerc y Max Verstappen tras la primera parada; y un final imprevisible con los problemas eléctricos de Red Bull. Final No había un campeón del mundo que abandonaba en la primera carrera del siguiente Mundial desde Sebastian Vettel cuando lo hizó en 2014 tras ser campeón en 2013; y siendo campeón del mundo por primera vez desde Kimi Raikkonen cuando no finalizó en Australia 2008 tras obtener el título en 2007. 57 Y LEWIS HAMILTON AL PODIO DESPUÉS DE QUE MAX VERSTAPPEN A CUATRO VUELTAS PARA EL FINAL Y SERGIO PÉREZ EN LA ÚLTIMA HAYAN ABANDONADO. Dos pilotos de Red Bull no finalizaban una carrera desde el primer Gran Premio de la temporada 2020 en Austrlia. 57 ¡¡¡ DOBLETE PARA FERRARI GRACIAS AL SEGUNDO PUESTO DE CARLOS SAINZ, PRIMERA VEZ QUE ENLAZA DOS CAJONES CONSECUTIVOS EN SU CARRERA !!! ¡¡¡ PRIMER DOBLETE DE FERRARI DESDE SINGAPUR 2019 CON SEBASTIAN VETTEL PRIMERO Y CHARLES LECLERC SEGUNDO !!! 57 ¡¡¡ VICTORIA PARA CHARLES LECLERC QUE IMITA A KIMI RAIKKONEN DE 2007 CUANDO OBTUVO POLE Y TRIUNFO EN AUSTRALIA 2007 EN LA PRIMERA CARRERA DEL AÑO, ÚLTIMA TEMPORADA EN LA QUE UN PILOTO DE FERRARI SE PROCLAMÓ CAMPEÓN !!! 57 ¡¡¡ TROMPO DE SERGIO PÉREZ EN LA ÚLTIMA VUELTA !!! ¡¡ TROMPO DE SERGIO PÉREZ EN LA ÚLTIMA VUELTA !!! ¡¡ TROMPO DE SERGIO PÉREZ EN LA ÚLTIMA VUELTA !!! ¡¡¡ FRACASO DE RED BULL !!! ¡¡¡ PODIO PARA LEWIS HAMILTON !!! ¡¡¡ INCREÍBLE LA FÓRMULA 1 !!! 57 ¡¡¡ ÚLTIMA VUELTA PARA LA CONCLUSIÓN !!! ¡¡¡ NO EMPEZABA UN MUNDIAL CON DOBLETE DE FERRARI DESDE BAHREIN 2010 CON FERNANDO ALONSO PRIMERO Y FELIPE MASSA SEGUNDO !!! 56 ¡¡¡ DOS VUELTAS PARA EL FINAL Y A SERGIO PÉREZ SE LE ENCIENDEN LAS LUCES, TAMBIÉN TIENE PROBLEMAS !!! Lewis Hamilton lo ha intentado desde lejos en la recta de meta para cazar un podio que no se esperaba. Y por el octavo lugar, Yuki Tsunoda agobia a Esteban Ocon. 56 TRES VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y EL CAMPEÓN DEL MUNDO ABANDONA. Habrá doblete de Ferrari, Lewis Hamilton está a décimas de Sergio Pérez, Kevin Magnussen sexto sigue aguantando a Valtteri Bottas y Fernando Alonso, tras su mala carrera, entra en puntos. 54 ¡¡¡ EN LA CONTRARRECTA !!! ¡¡¡ EN LA CONTRARRECTA !!! ¡¡¡ EN LA CONTRARRECTA !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ SE APROVECHA DE LOS PROBLEMAS DE BATERÍA DE MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ VA A HABER DOBLETE DE FERRARI Y SRGIO PÉREZ EN EL PODIO AMENAZADO POR LEWIS HAMILTON !!! 54 CUATRO VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y.... ¡¡¡ CARLOS SAINZ EN ZONA DE DRS PARA ADELANTAR A MAX VERSTAPPEN AL QUE TIENE A 7 DÉCIMAS !!! ¡¡¡ LEWIS HAMILTON A MEDIO SEGUNDO DE SERGIO PÉREZ !!! ¡¡¡ VALTTERI BOTTAS SE ECHA ENCIMA DE KEVIN MAGNUSSEN TAMBIÉN POR LA SÉPTIMA PLAZA !!! 53 CINCO VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN, DRS ABIERTO. Max Verstappen aguanta el embiste de Carlos Sainz. De hecho, los únicos que pueden disponer de ello son Lewis Hamilton y Valtteri Bottas que quieren la cuarta y la séptima plaza respectivamente. 52 SEIS VUELTAS PARA EL FINAL, CHARLES LECLERC DESTROZA LOS TIEMPOS. Y ojo que Max Verstappen no se marcha ni de Carlos Sainz, ni de Sergio Pérez ni de Lewis Hamilton. En la lucha por los puntos, Fernando Alonso pierde el DRS con Yuki Tsunodaa (10º). 51 No ha habido variaciones significativos en la clasificación. Tan solo que los blandos de Mick Schumacher se han resentido y han sido adelantados por Yuki Tsunoda y por Fernando Alonso. El español a un puesto de los puntos. 51 ¡¡¡¡ TIRÓN DE CHARLES LECLERC QUE SORPRENDE A MAX VERSTAPPEN !!!!! ¡¡¡ MAL EL NEERLANDÉS QUE NO SOLO NO HA VISTO LA JUGADA SINO QUE ADEMÁS CASI ES ADELANTADO POR CARLOS SAINZ !!!! 50 Se apagan las luces del coche de seguridad y todos ruedan casi parados.... Todos los ojos puestos en Charles Leclerc..... 50 ¡¡¡ TODOS LOS PILOTOS CALENTANDO NEUMÁTICOS, SE AGOLPAN DETRÁS DEL COCHE DE SEGURIDAD Y DEL PILOTO AL QUE PERSIGUEN !!! Ya no hay rastro del Alpha Tauri de Pierre Gasly. 49 DAN PERMISO A LOS MONOPLAZAS A GANAR LA VUELTA PERDIDA Y ANUNCIAN QUE, EN LA PRÓXIMA VUELTA, SE REANUDARÁ EL GRAN PREMIO. No tienen por qué llegar a la cola los que eran doblados. Dispuestos a vivir un Gran Premio de 7 vueltas. 48 DIEZ VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y NO PUEDEN RETIRAR EL ALPHA TAURI DE PIERRE GASLY. Nos aproximamos al final del Gran Premio que sería una verdadera pena que terminase de esta manera la primera prueba de la temporada. 47 Quien se ha quedado fuera de juego es Fernando Alonso 12º quien para alcanzar los puntos deberá superar a Yuki Tsonoda y a un Mick Schumacher cuyos blandos están ya exprimidos. Buena estrategia de Valtteri Bottas que, con el Alfa Romeo, ha recogido ese octavo puesto de Pierre Gasly. 47 QUEDAN 11 VUELTAS. Cuando se reinicie el Gran Premio, Charles Leclerc tiene ahora a Max Verstappen y Carlos Sainz por detrás, el cual también defenderá podio con Sergio Pérez y los dos Mercedes AMG F1 por detrás. Es verdad que el monegasco contará con sus blandos más jóvenes. 46 ¡¡¡ COCHE DE SEGURIDAD EN PISTA TRAS UN BREVE ESPACIO DE VIRTUAL SAFETY CAR !!! ¡¡¡ SE INCENDIA EL ALPHA TAURI DE PIERRE GASLY EN EL PRIMER SECTOR, EN LA MISMA ZONA DEL ACCIDENTE FLAMÍGERO DE ROMAIN GROSJEAN !!! Bueno para los Alpine para ganar y conservar puntos. 45 ¡¡¡ PARADAS DE CARLOS SAINZ Y DE LEWIS HAMILTON !!! ¡¡¡ BLANDOS TAMBIÉN PARA LOS DOS !!!! Max Verstappen se encuentra a 26 segundos de Charles Leclerc que veremos que hace en los próximos giros con sus medios. 45 ¡¡¡ BOXES PARA ESTEBAN OCON QUE SE PROTEGE DE FERNANDO ALONSO Y QUE QUIERE, A SU VEZ, SORPRENDER A PIERRE GASLY !!! Se mueven los boxes. 44 ¡¡¡ BOXES PARA FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ AQUÍ LA ÚLTIMA BALA DEL PLAN !!! ¡¡¡ HA COLOCADO BLANDOS !!!!..... ¡¡¡ IGUAL QUE LOS DOS RED BULL !!! Max Verstappen está a 9 segundos de Carlos Sainz y Sergio Pérez a 6 segundos de Lewis Hamilton. Chris Horner se la juega. 42 ¡¡¡ 15 VUELTAS PARA AL CONCLUSIÓN !!! ¡¡¡ TODOS LOS OJOS PUESTOS EN UN CHARLES LECLERC QUE TIENE UNA VENTAJA DE CUATRO SEGUNDOS SOBRE MAX VERSTAPPEN QUE VEREMOS SI MUEVE FICHA PARA ACECHAR LA VICTORIA !!! Y el primero que debería parar en boxes debería ser un Fernando Alonso que tiene que quitarse esos duros que no le funcionan. 40 Los Alpha Tauri, como sucediera el año pasado, a la altura de los Alpine. EL PLAN de Otmar Szafnauer está muy lejos de la cabeza. Está por delante de los Alfa Romeo y, además, se les ha colado un invitado como el HAAS de Kevin Magnussen. 39 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ, CON BLANDOS, A DOS SEGUNDOS DE CARLOS SAINZ, MEDIOS !!! Y está por ver que no le quedan todavía alguna parada a todos los monopalazas de la parrilla. En la lucha por los puntos, Yuki Tsunoda se coloca en zona de DRS sobre el Alpine de Fernando Alonso que no le están saliendo las cosas. 38 BOXES PARA LOS ALFA ROMEO QUE DESAPARECEN DE LOS PUNTOS. Las últimas plazas de los mismos vuelven para los Alpine donde de nuevo Esteban Ocon vuelve a superar a Fernando Alonso. En teoría con duros ya no quedan más paradas, pero entre el último as que le queda al español en la manga y que este asfalto y configuración de los monoplazas abrasa los neumáticos...... 36 KEVIN MAGNUSSEN ES NOVENO (SÉPTIMO VIRTUAL) TRAS ADELANTAR CON SUMA FACILIDAD A PIERRE GASLY EN LA CURVA 4 TRAS ATACARLE EN LA RECTA DE META. Quién ha visto y quien le ve al danés que no puntúa desde Hungría 2020, y a HAAS, que no lo hace desde que Romain Grosjean fue 9º en Eifel (Alemania). 35 KEVIN MAGNUSSEN HA PARADO Y PIERRE GASLY LE ARREBATA LA VIRTUAL SÉPTIMA POSICIÓN. Y es virtual porque los medios de los Alfa Romeo no tienen previsión para desfallecer. Qué gran inicio de Mundial gracias al motor Ferrari. 34 Y, por detrás, los Alpine están esperando la entrada en boxes de los Alfa Romeo. De nuevo, Esteban Ocon cuenta con tres segundos de desventaja con respecto a un Fernando Alonso que pierde un segundo por vuelta con respecto a su compañero. 33 ¡¡¡ NUEVO CAOS EN BOXES !!! ¡¡¡ COINCIDEN EN EL PIT LANE CARLOS SAINZ, SERGIO PÉREZ Y GEORGE RUSSELL !!! Lewis Hamilton vuelve a ser quinto, Kevin Magnussen es sexto y Charles Leclerc vuelve a ser líder de la carrera. La distancia en la lucha por el podio se sitúa otra vez en torno a los 2,5 de diferencia. 33 MAX VERSTAPPEN PASA AL ATAQUE Y ENCUENTR LA VUELTA RÁPIDA. La distancia actualmente es de dos segundos. Pit Lane para Pierre Gasly que aparece en pista por delante de Fernando Alonso. Los Alpine no pueden con el Alpha Tauri del francés.... ni con el séptimo lugar de un sorprendente Kevin Magnussen con su HAAS. 32 PIT LANE PARA CHARLES LECLERC. UN SEGUNDO DE DISTANCIA ENTRE EL MONEGASCO Y MAX VERSTAPPEN. Carlos Sainz permanece en pista, liderando el Gran Premio, que estirará los blandos a más no poder vigilante de Sergio Pérez. 31 PARADA DE MAX VERSTAPPEN QUE COLOCA MEDIOS (LE COPIARÁ CHARLES LECLERC). También visita por segunda vez a sus mecánicos Esteban Ocon para colocar, como su compañero, el neumático duro. Entremedias, con una parada menos, Mick Schumacher. 30 En la cruz de la moneda encontramos a los Mercedes AMG F1 cuya degradación de los neumáticos no es la deseada y está ensayando con las gomas acumulando Lewis Hamilton ya dos paradas. Las mismas que Fernando Alonso que no para de probar porque el rendimiento de su Alpine no es el óptimo. Ni hablar de los McLaren y los Aston Martin que están desahuciados, junto con los Williams, en el fondo de la clasificación. 29 LLEGAMOS TAN SOLO AL ECUADOR DE UN GRAN PREMIO DE BAHREIN QUE SIRVE COMO ARRANQUE DEL MUNDIAL. En cabeza se han estabilizado las posiciones, salvo tres o cuatro vueltas trepidantes entre Charles Leclerc y Max Verstappen donde el monegasco se ha hecho poderoso. Mientras que Carlos Sainz soportó la presión inicial de Sergio Pérez y Lewis Hamilton para rodar aseado ahora en la tercera plaza. 28 ¡¡¡ BOXES PARA LEWIS HAMILTON !!! ¡¡¡ NO TERMINA DE FUNCIONAR EL MERCEDES AMG F1 !!! Prueba el británico con el medio y ahora viaja en una extraña octava posición para él entre Pierre Gasly y Esteban Ocon. Mala parada. 27 Y mientras Fernando Alonso se ha quitado de enmedio fácil a Alexander Albon y es 14º; por delante la situación se encuentra estabilizado tanto que Charles Leclerc ya aventaja en 4 segundos a Max Verstappen; mientras que Carlos Sainz congela su ventaja sobre Sergio Pérez en torno a los 2,5 y 3 segundos. 26 ¡¡¡ BOXES PARA FERNANDO ALONSO PARA COLOCAR EL NEUMÁTICO DURO !!! Mucha degradación en tan solo 25 vueltas y solo le queda la baza del compuesto más resistente para que su Alpine no desfallezca. Reaparece en el asfalta en 15ª posición. 25 Yuki Tsunoda comete un error y casi le abre la puerta a Valtteri Bottas que está muy pegado al japonés. Y justo por delante Fernando Alonso no para de sufrir, Esteban Ocon ya es una prolongación y pronto le dejará pasar. El asturiano no consigue hacerse con EL PLAN. 24 El Alpine de Fernando Alonso de más a menos, y el de Esteban Ocon de menos a más. El español está teniendo muchos problemas en esta primera parte de Gran Premio. El asturiano ha sido el primero que ha abierto la veda de los "Under Cut" en la primera parada, podría hacer lo mismo en la segunda. 23 ¡¡¡ Y ATENCIÓN A LOS MERCEDES AMG F1 ENQUISTADOS DESDE EL INICIO DE ESTE FIN DE SEMANA EN EL QUINTO Y SEXTO PUESTO !!! Neumáticos duros en sus monturas, siguen perdiendo tiempo con respecto a la cabeza pero cuidado que sus gomas podrían llegar hasta el final. 22 35 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Tregua por parte de Max Verstappen sobre Charles Leclerc en la cabeza de carrera. Mientras que Sergio Pérez le araña décima a décima a Carlos Sainz en la lucha por el podio. Y ojo que el mexicano viste medio y el español blando; el tapatío podría atacarle al español al final del Gran Premio. 21 Mientras Fernando Alonso se sale y vuelve a pista y mantiene una ventaja superior a los 4 segundos con respecto a Esteban Ocon que ahora está completando sus mejores tiempos por vuelta. Por detrás, Valtteri Bottas está atacando a Yuki Tsunoda para convertirse en el mayor enemigo de los Alpine en la zona de puntos. 19 ¡¡¡ SIGUE LA LUCHA ENTRE MAX VERSTAPPEN Y CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ SE HA TIRADO DESDE MUY LEJOS OTRA VEZ EL CAMPEÓN DEL MUNDO PERO LO QUE HA ENCONTRADO ES UN PLANO EN SU NEUMÁTICO IZQUIERDO DELANTERO !!! 18 Sergio Pérez, a cuatro segundos de Carlos Sainz, ejecuta la vuelta rápida en la lucha entre, de momento, los segundos espadas por el podio. Por detrás, Esteban Ocon quiere la posición de puntos de Lance Stroll para volver a acechar a su compañero Fernando Alonso que ha perdido posición con Pierre Gasly. 18 ¡¡¡ Y SE REPITE LA HISTORIA !!! ¡¡¡ Y SE REPITE LA HISTORIA !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN POR DENTRO EN LA RECTA DE META !!! ¡¡¡ Y EN LA CURVA 4 LE VUELVE A GANAR LA PARTIDA EL FERRARI, AHORA POR DENTRO !!!! 17 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN POR DELANTE !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN POR DELANTE !!! ¡¡¡ NO NO NO !!! ¡¡¡ EN LA CURVA 4 SE LA HA DEVUELTO CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ POR DENTRO EL NEERLANDÉS EN LA RECTA DE META DESDE MUY LEJOS !!! ¡¡¡ Y POR FUERA EL MONESGACO AL FINAL DEL PRIMER SECTOR !!! 16 ¡¡¡ Y CASI UNDER CUT DE MAX VERSTAPPEN SOBRE CHARLES LECLERC !!! El monegasco, con parada mala, ha logrado, con las gomas frías, defenderse de un Max Verstappen que había parado una vuelta antes (como Carlos Sainz). La primera parada ha servido para apretar las diferencias entre Max Verstappen y Charles Leclerc. 15 KEVIN MAGNUSSEN Y PIERRE GASLY HAN SALIDO JUSTO DELANTE DE FERNANDO ALONSO PERO EL ASTURIANO SE HA BENEFICIADO DE LAS GOMAS FRÍAS DEL FRANCÉS Y LE APLICA EL "UNDER CUT". Esteban Ocon ha descendido hasta el 16º lugar. 15 ¡¡¡ BOXES A LA VEZ PARA MAX VERSTAPPEN Y CARLOS SAINZ !!! ¡¡¡ CARRUSEL DE PARADAS EN BOXES PORQUE HAY CUATRO PILOTOS MÁS QUE LES HAN IMITADO !!! 14 ¡¡¡ MEJOR TIEMPO PERSONAL PARA FERNANDO ALONSO QUE LE ESTÁ METIENDO DOS O TRES SEGUNDOS AL RESTO DE PILOTOS !!! 14 FERNANDO ALONSO NO HA TENIDO PROBLEMAS NI CON NICHOLAS LATIFI NI CON DANIEL RICCIARDO. No son sus rivales los McLaren en este inicio de Mundial y es bueno quitárselos de encima para no verse ralentizado. 12 ¡¡¡ CONGELADOS LOS DUROS DE LEWIS HAMILTON AL QUE LE CUESTA CONTROLAR SU MONOPLAZA AL FINAL DE LA PRIMERA RECTA DEL CIRCUITO !!! Le ha adelantado sin problemas Guanyu Zhou. Fernando Alonso ha colocado medios y ahora viaja en último lugar por detras de Nicholas Latifi. Se encontrará tráfico. 12 ¡¡¡ BOXES PARA LEWIS HAMILTON QUE PROTAGONIZA LA PRIMERA PARADA DE LA TEMPORADA !!! Mucha degradación en su blando y coloca duros. Le imita Fernando Alonso que tampoco tenía un buen rendimiento con los blandos. 11 AHORA ES LEWIS HAMILTON EL QUE QUIERE DEVOLVERLE LA JUGADA A SERGIO PÉREZ. Sigue el británico en zona de DRS para poder pelear con un Red Bull. Es la batalla por el cuarto puesto, muy lejos de la cabeza donde gobierna Charles Leclerc con tres segundos de colchón sobre Max Verstappen. 10 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ POR DENTRO DE LA CURVA 4 RECUPERA LA CUARTA PLAZA !!! Los Mercedes AMG F1 de la Nueva Era no tienen nada que ver con los de la Era Híbrida. Ahora el mexicano es el mayor enemigo de Carlos Sainz en la lucha por el podio. 9 Y por detrás empiezan a progresar los dos Alfa Romeo que habían protagonizado una salida mala, en especial Valtteri Bottas. Ahora el finés da cuenta de Alexander Albon, algo que de momento no consigue Guanyu Zhou, y se colocan 12º y 14º a la expectativa de los puntos donde está situado Fernando Alonso. 8 ESTEBAN OCON ADELANTA A FERNANDO ALONSO EN RECTA DE META. A pesar de los cinco segundos de sanción, el francés adelanta al español para ver si puede progresar ante la presencia de un Pierre Gasly que les está ejerciendo de tapón. 7 Y PROBLEMAS PARA CARLOS SAINZ AL QUE SE LE MULTIPLICAN LOS PROBLEMAS. No solo tiene que tapar a Lewis Hamilton, sino también a Sergio Pérez. No puede seguir el ritmo del dueto de cabeza y ahora tiene que defenderse de dos miuras como es el heptacampeón del mundo y el mexicano de Red Bull. 6 CINCO SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA ESTEBAN OCON POR PROVOCAR UNA COLISIÓN. El perjudicado ha sido Mick Schumacher. Primera vicisitud para Alpine que tenía a sus dos monoplazas en las dos últimas plazas de puntos. Ambos por detrás de Pierre Gasly al que deberían quitarse de encima. 5 LEWIS HAMILTON CONTINUA VIGILANDO A CARLOS SAINZ. Recuerden que por el cambio de normativa de configuración del monoplaza, este año va a ser más complicado adelantar porque los monoplazas que están delante no se ven tan perjudicados por el efecto del monoplaza que le persigue. 5 GEORGE RUSSELL QUIERE DESEMBARAZARSE TAMBIÉN DE KEVIN MAGNUSSEN Y LO HA CONSEGUIDO. Le ha metido el morro de Mercedes AMG F1 y se ha beneficiado porque, por segunda vez en cinco vueltas, Kevin Magnussen ha vuelto a pasarse en esa curva 1. 4 DRS EN FUNCIONAMIENTO Y EMPIEZA LA BATALLA. Vamos a ver la consistencia del Ferrari; en concreto el de Carlos Sainz que ya tiene en su retrovisor a Lewis Hamilton que le quiere quitar la plaza de podio. 2 Problemas para Mick Schumacher que ha descendido hasta la 13ª plaza, bueno para Esteban Ocon que ya está detrás de su compañero Fernando Alonso. En la otra cara de la moneda, Daniel Ricciardo es último y Lando Norris 17º. Vía Crucis para el McLaren con el medio que revive malas épocas no tan lejanas. 1 SALIDA SIN INCIDENCIAS EN ESTE INICIO DE MUNDIAL. Charles Leclerc ha cerrado a Max Verstappen, éste a Carlos Sainz, y el español a..... Lewis Hamilton que le había ganado la partida a Sergio Pérez. Decepción en Fernando Alonso que había bajado hasta la décima plaza, pero afortunadamente ha podido hacerse en la curva 3 con el puesto de Mick Schumacher. Nada que ver con su compañero Kevin Magnussen que, disparado, está a quinto. VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. Todos con blandos exceptuando los dos McLaren que intentarán innovar con medios. A Nicholas Latifi le ha costado arrancar, pero el protagonista secundario del final de la temporada pasada al final ha iniciado su marcha. Todo preparado en el circuito de Sakhir, en el desierto de Bahrein, en Oriente Próximo, una tierra que Lewis Hamilton es el que más ha dominado con 15 victorias. Los co-equipiers ya están a ambos lados de la cuneta para salir corriendo hacia sus puestos. Nos esperan 57 vueltas por delante. Eduardo Freitas y Niels Wittich sustituye a Michael Massi como directores de carrera. Comienza la temporada de Fórmula 1. Hoy empieza una nueva Fórmula 1; pero a seguir siempre los dos hombres que nos hicieron disfrutar el año pasado. Uno, Max Verstappen, quiere ser hoy el tercer campeón de los últimos 14 en vencer la siguiente carrera a su título. El otro, Lewis Hamilton sigue teniendo el reto de ser el primero en la historia en conquistar ocho entorchados. Hoy día histórico. Gracias a Guanyu Zhou (Alfa Romeo) China será la 39ª nación que participe en la Fórmula 1. Por primera vez en la historia de este deporte, tres naciones asiáticas serán representadas en “el Gran Circo”: Tailandia por Alexander Albon (Williams), Japón por Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y el citado Guanyu Zhou. Y el viento que alcanza velocidades muy altas, pero menos que ayer donde pudo tener su incidencia al introducir la arena dentro del circuito, y que posiblemente impidió que los tiempos mejorasen. Aparte no hay que olvidad que se correrá de noche y que el asfalto se enfriará a medida que avance la carrera, todo lo contrario a lo habitual. Rápido, de potencia y motor, con tres rectas bien diferenciadas donde se podrá activar el DRS. También hay que sumar la contrarrecta de un segundo sector más aerodinámico. Puntos lentos y técnicos los encontramos en las curvas 8 y 10, la más lenta en el día de hoy y donde comienza la citada contrarrecta. Todo ello en el circuito de Sakhir que, tras el experimento exterior de 2020, ha vuelto a su trazado habitual, cuyo último Gran Premio con esta configuración comenzó con el espeluznante accidente de Romain Grosjean con su HAAS del que salió vivo de las llamas de milagro. Y ojo porque cuatro de los últimos cinco campeones del mundo empezaron con la pole position en la primera carrera de cada temporada. Es la oportunidad de Ferrari que, si no consigue el titulo en este curso, enlazaría su peor racha sin campeonato en toda la historia del “Gran Circo”. Triunfo temporal de Ferrari que vuelve a lucir en la Fórmula 1. Charles Leclerc se ha convertido en el primer piloto del equipo de Maranello en estrenar la temporada con pole position desde Kimi Raikkonen en Australia 2007, año en el que un piloto de la Scudería se proclamó campeón del mundo (el propio finés). Incluso perdió la primera línea de la parrilla de salida en favor de un Max Verstappen (2º), que para hoy tiene las opciones intactas. Más que nada porque No ha habido ningún ganador en los 17 Grandes Premios que se han celebrado en Bahréin más allá de la segunda línea de la parrilla de salida, sin embargo, solo 7 han logrado la victoria desde la pole position (41,2%). Gobernó tanto la Q1 como la Q3, y en la Q2 se dedicó a reservar un neumático blando nuevo. Ya en la Q3, Carlos Sainz primero y Charles Leclerd después superarían, en la misma décima, al neerlandés de Red Bull. En el último giro, el español no pudo retener la preciada plaza y se la regaló a su compañero que hizo un vueltón sensacional. Pero todo ello quedó ensombrecido con el nuevo mano a mano que se nos avecina para este 2022: Max Verstappen, campeón del mundo contra Ferrari, con Sergio Pérez (4º) intercalado entre el primer y el segundo escalón. Si en los entrenos libres, el neerlandés se mostró superior, en clasificación fue el bólido rojo el que volvió a recordar la escudería añeja que es. Mientras que Fernando Alonso, que alcanzó la última tanda sin problemas, tan solo dispuso de un giro lanzado en el turno definitivo y tan solo pudo ser octavo después de trazar un mal primer sector. Salió perdedor en la pugna entre viejos rockeros con Valtteri Bottas y Kevin Magnussen. Quienes todavía están en proceso de carburación es Alpine, del que aún se espera mucho más de su PLAN. Esteban Ocon (11º) se quedó a tan solo 65 milésimas de estar en la Q3 sorprendido por las escuderías del motor Ferrari y de un último giro brutal en el segundo turno del calificador Pierre Gasly (10º). Fiasco de Daniel Ricciardo 18º, tercera vez que se queda en Q1 con McLaren, intercalado entre Nico Hulkenberg 17º (que ha sustituido en este Gran Premio a Sebastian Vettel) y Lance Stroll 19º. Segunda vez que los Aston Martin se quedan sin Q2 desde que están en la F1 tras Arabia Saudí el año pasado. Lando Norris, lejos de los mejores, fue 12º. Además, los Mercedes AMG F1, hoy cumplen 250 GPs, en un segundo plano, se quedaron encallados en la tercera línea de la parrilla de salida con Lewis Hamilton 5º a 6 décimas de la pole position, y con un George Russell 9º que desfalleció en el último giro de una Q3, donde no estuvieron ni los McLaren ni los Aston Martin (motor Mercedes ambos). Y no porque Charles Leclerc se alzara con la pole position, la primera vez que repite en su carrera deportiva de las 10 conseguidas, y que Carlos Sainz comenzara mejor que nunca (3º) sino porque nos encontramos a un Alfa Romeo sexto, el de Valtteri Bottas, y sobre todo a un HAAS séptimo, el de reincorporado a última hora Kevin Magnussen. Por lo que, aunque seguimos en la “era híbrida”, una era muy aburrida exceptuando un 2021 inigualable, hoy se reconvierte absolutamente todo, tanto que en la primera piedra de toque: la clasificación de ayer, el que brilló en potencia, velocidad y motor fue el de Ferrari no el de Mercedes AMG F1. Pero no solo ha habido un cambio de chasis, ha habido cambios en todas las partes del monoplaza, sobre todo en el difusor trasero y en los alerones (el delantero y el trasero). Ello afecta además en la conducción puesto que al tener el suelo más bajo, los rebotes en el monoplaza son más constantes (en especial en un circuito como éste donde los pianos se dejan notar), al igual que los trallazos a la hora de afrontar una curva. Y es un interrogante absoluto porque se ha cambiado de reglamentación desde el punto de vista técnico. A partir de este año será más complicado adelantar pese al DRS que aún existe. A partir de este año todos los coches serán más aerodinámicos ya que se ha recuperado “el efecto suelo” desaparecido hace 40 años en 1982. Hola muy buenas tardes a todos los seguidores de la Fórmula 1 y sean bienvenidos al mejor deporte del mundo del motor, al “Gran Circo” que, en el día de hoy, estrena “Nueva Era”. Con todos ustedes, el Gran Premio de Bahrein. Con todos ustedes la temporada 2022, que es una absoluta incógnita.

Volver al inicio Final Pero todo esto lo podremos confirmar mañana en la carrera. Charles Leclerc tiene que acordarse de ese 2019 donde se quedó sin potencia a pocas vueltas para el final y es que solo siete de los 17 poleman en Bahrein lograron la victoria (41,2%). Promete esta nueva Fórmula 1. Esperamos que hayan disfrutados. Les esperamos mañana. Reciban un fuerte abrazo. Final Todo ello en una clasificación en el que han brillado la potencia del motor Ferrari con un HAAS séptimo (Kevin Magnussen) y un Alfa Romeo sexto (Valtteri Bottas). Mal Esteban Ocon que se ha quedado a la orilla de la Q3, y debacle para McLaren y Aston Martin (motor Mercedes AMG F1) que les espera un año complicado. Final Y estos tres por encima del resto, con Sergio Pérez intercalado en la cuarta plaza (a tres décimas). Los Mercedes AMG F1 han pasado a un segundo plano en la tercera línea de la parrilla de salida con Lewis Hamilton quinto y con un George Russell que ha pasado de ser sexto a noveno en la última vuelta, y saldrá por delante de Fernando Alonso. Final Descomunal Ferrari en este primera clasificación de la nueva era de la Fórmula 1. En la Q1 y en la Q3 han superado a Max Verstappen, y en el segundo turno se han limitado a reservar una goma nueva. En el turno definitivo, Carlos Sainz se colocaba como pole provisional pero al final su compañero ha realizado una vuelta estratosférica para obtener la privilegiada plaza por una décima. Final Se trata del circuito fetiche los sábados para el monegasco donde obtuvo la primera pole position de su carrera deportiva que fue en 2019, ya que es la primera vez que repite pole position en un circuito en toda su trayectoria en la F1. Final Charles Leclerc es el primer piloto de Ferrari en obtener la pole position en el primer Gran Premio de la temporada desde Kimi Raikkonen en 2007; la última vez que la Scudería ganó un Mundial de pilotos con el propio finés. Q3 ¡¡¡ POLE POSITION PARA CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ POLE POSITION PARA CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ POLE POSITION PARA FERRARI !!! ¡¡¡ POLE POSITION PARA FERRARI !!! Ha batido a Max Verstappen por 123 milésimas y por 129 a Carlos Sainz, que se ha quedado a tan solo 6 milésimas de la primera línea de la parrilla. Q3 ¡¡¡ LOS FERRARI CLAVAN SUS RESPECTIVOS TIEMPOS EN EL PRIMER SECTOR DONDE MAX VERSTAPPEN VUELVE A BAJAR SU TIEMPO EN ESE TRAMO DEL CIRCUITO !!!! El peor Fernando Alonso en ese sector. Q3 ¡¡¡ CERRARÁ MAX VERSTAPPEN EN EL ÚLTIMO INTENTO !!! Los Ferrari por delante junto a Fernando Alonso. Abrirán el fuego los Mercedes AMG F1 encallados en la tercera línea de la parrilla de salida, detrás de ellos un viejo conocido suyo: Valtteri Bottas. Q3 ¡¡¡ POLE PROVISIONAL PARA CARLOS SAINZ A FALTA DE UN INTENTO !!! Aventaja en 44 milésimas a Charles Leclerc y en 56 a Max Verstappen. Sergio Pérez es cuarto a tres décimas. Por el quinto lugar, Pierre Gasly a un segundo de los Mercedes AMG F1. Q3 EN EL PRIMER SECTOR Y EN EL PRIMER INTENTO, MAX VERSTAPPEN LE METE UNA DÉCIMA A CARLOS SAINZ Y DOS A CHARLES LECLERC. Se están quitando los récords en los distintos sectores. En meta, Lewis Hamilton aventaja a George Russell en la lucha entre los Mercedes AMG F1. Q3 BLANDOS NUEVOS PARA LOS RED BULL Y PARA LOS FERRARI. Usados para los Mercedes AMG F1 y para Pierre Gasly. Esperan en el box los tres viejos rockeros: Fernando Alonso, Kevin Magnussen y Valtteri Bottas. Q3 ¡¡¡ LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD !!! ¡¡¡ LLEGÓ EL TERCER TURNO DE CLASIFICACIÓN !!! ¡¡¡ 12 MINUTOS POR DELANTE PARA SABER QUIEN SERÁ LA PRIMERA POLE POSITION DE LA TEMPORADA !!! Q2 Pelearán, por tanto, por la primera pole position de la temporada los dos Red Bull, los dos Ferrari, los dos Mercedes AMG F1, Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Pierre Gasly y Valtteri Bottas. Recuerden que Ferrari no logra la pole position en el primer Gran Premio de la temporada desde Kimi Raikkonen en Australia 2007, su último Mundial a nivel de piloto. Q2 Fernando Alonso asciende hasta la octava plaza, los Mercedes AMG F1 se consolida en la tercera línea de la parrilla de salida, y el que se ha quedao fuera ha sido Esteban Ocon, EL PLAN de Alpine de momento no es tan bueno. El francés se ha quedado a 65 milésimas de Valtteri Bottas, eliminado por un gran progreso de Pierre Gasly, que ha exhibido su calidad. Q2 ¡¡¡ LOS FERRARI A LA VERA DE MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ 3 CENTÉSIMAS LE HAN FALTADO A CARLOS SAINZ PARA DOBLEGAR AL CAMPEÓN DEL MUNDO !!! CHARLES LECLERC A UNA DÉCIMA. Q2 ¡¡¡ CARLOS SAINZ IGUALA EL TIEMPO DE MAX VERSTAPPEN EN EL PRIMER SECTOR Y LE METE TRES A SU COMPAÑERO CHARLES LECLERC !!! Ambos se igualan en el segundo sector, que es el menos rápido de los tres... Q2 TRES MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA Q1. Los Alfa Romeo, ahora con más apuros, ya están en pista al igual que los Ferrari que registrarán su tiempo mucho antes del resto de rivales. Sergio Pérez por delante de los Mercedes AMG F1, también cerca de Fernando Alonso. Y los que no salen son Max Verstappen y Kevin Magnussen. Q2 Alexander Albon ha cumplido vuelta y se ha colocado en 13ª posición a dos décimas de un Lando Norris que refleja los problemas y el campeoanto que les espera a los McLaren. Tampoco han brillado los Alpha Tauri donde un calificador como Pierre Gasly se halla 14º. Q2 ¡¡¡ PUÑETAZO EN LA MESA DE MAX VERSTAPPEN QUE LE ENDOSA SEIS DÉCIMAS A CHARLES LECLERC !!! Carlos Sainz es séptimo, ya que ha cometido un error en el segundo sector. Ojo que el bólido rojo ha rodado con neumático usado, los dos. Fernando Alonso noveno que tendrá que remar para estar en la Q3. Los Mercedes AMG F1 quinto y sexto (Lewis Hamilton y George Russell) Q2 ¡¡¡ SE HA ENRABIETADO MAX VERSTAPPEN Y SE COLOCA AL FRENTE DESTROZANDO LOS DOS PRIMEROS SECTORES !!! Le endosa seis décimas a Sergio Pérez y siete a un Kevin Magnussen que sigue instalado en la zona noble. Q2 Alexander Albon se ha metido a boxes y serán los HAAS los que abran el fuego porque todos los demás, juntos, completarán este primer intento del segundo turno de clasificación. Veremos si los Ferrari siguen superando a Max Verstappen. Q2 ¡¡¡ TURNO 2 EN MARCHA !!! Y ALEXANDER ALBON YA ESTÁ RODANDO EN EL TRAZADO BAHREINÍ. Un circuito que siempre ha sido de motor, de potencia, de tres rectas largas más la contrarrecta (algo más corta), con un segundo sector aerodinámico y con un punto lento como es esa curva 10 de casi 180 grados, punto de partida de esa contrarrecta. Q1 Daniel Ricciardo no superó la Q1 en 2021 en dos ocasiones: en Portugal y en Turquía. Mientras que Aston Martin solo en una ocasión desde que rueda en la Fórmula 1 no ha estado presente en Q2 con alguno de sus dos pilotos. Fue en Arabia Saudita cuando Sebastian Vettel fue 17º y Lance Stroll 18º. Q1 FRACASO DE ASTON MARTIN (NICO HULKENBERG DELANTE A LANCE STROLL) Y DE DANIEL RICCIARDO. Los tres han caído eliminados junto a Nicholas Latifi y Yuki Tsunoda, que se ha quedado a tan solo 24 milésimas de Alexander Albon. Q1 Mejoran Lance Stroll y Yuki Tsunoda han mejorado pero no lo suficiente y caerán eliminados. El que no lo hace tampoco será Daniel Ricciardo que también verá el resto de turnos desde el box; en contraste con un Lando Norris que se ha aupado hasta la octava plaza. Q1 ÚLTIMO MINUTO PARA LA CONCLUSIÓN Y ÚLTIMA VUELTA PARA TODO EXCEPTUANDO PARA LOS FERRARI Y PARA MAX VERSTAPPEN. Mejoran todos los tiempos y los Alpine que serán de los últimos en completar al vuelta lanzada de esta Q1 donde no deberían pasar apuros. Q1 ¡¡¡ Y FERNANDO ALONSO SÉPTIMO POR DELANTE DE SERGIO PÉREZ Y DE GEORGE RUSSELL !!! Lewis Hamilton a cuatro décimas de Valtteri Bottas, pero ahora con el finés en Alfa Romeo. Quien lo diría. Por otra parte, los McLaren con problemas y peleando por estar en Q2 junto al Aston Martin. Q1 OCHO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y CHARLES LECLERC SE COLOCA PRIMERO Y CARLOS SAINZ CON UNA CENTÉSIMA DE DIFERENCIA. Han aventajado en cuatro décimas a Max Verstappen, que está justo delante de coches no habituales como Valtteri Bottas (motor Ferrari con el Alfa Romeo) y Kevin Magnussen (motor Ferrari con el HAAS). Q1 Mientras los Red Bull se colocan al frente a las primeras de cambio y cuando cruzamos el ecuador del primer turno de clasificación, los Mercedes AMG F1 se hacen de rogar y son los últimos en saltar al asfalto de un Gran Premio de Bahrein donde Lewis Hamilton es el mayor dominador. Q1 ¡¡¡ VUELTA DE RECONOCIMIENTO PARA EL CAMPEÓN DEL MUNDO QUE HA RECUPERADO PARA NUESTRAS VIDAS EL NÚMERO 1 !!! El Red Bull salta a pista junto con su compañero Sergio Pérez, del que se espera un rendimiento más regular en 2022 del que tuvo en 2021. Q1 ¡¡¡ LOS MCLAREN A ESCENA CON BLANDOS !!! De unos años a esta parte siempre a la expectativa, veremos si su evolución es acorde a la que a priori ha presentado Ferrari. Según los entrenamientos libres, las sensaciones de los británicos no son nada halagüeñas. Q1 ¡¡¡ COMIENZA EL MUNDIAL DE FÓRMULA 1 EN ESTE AÑO 2022 !!! Y ya en liza sobre el asfalto emir los Williams que empiezan vistiendo medios y los Alpha Tauri que lo hacen con medios. Recuerden que el año pasado 21-1 le endosó Pierre Gasly a Yuki Tsunoda en clasificación (el japonés le ganó en la última en Abu Dhabi). Aunque todos los pilotos se pelearán por ese efecto rebote que se desprende del "nuevo suelo" (nuevo chasis) de los bólidos, hoy será muy importante terminar en cabeza de la parrilla de salida. Más que nada porque no ha habido ningún ganador en los 17 Grandes Premios que se han celebrado en Bahréin más allá de la segunda línea de la parrilla de salida, sin embargo, solo siete de ellos han logrado la victoria desde la pole position (41,2%). Todo preparado. Anochece en Sakhir. En Bahrein el histórico dice que las últimas cinco pole position en el Gran Premio de Bahrein han sido para un piloto diferente (Valtteri Bottas en 2017, Sebastian Vettel en 2018, Charles Leclerc en 2019, Lewis Hamilton en 2020 y Max Verstappen en 2021). Max Verstappen (Red Bull) podría ser el primero en lograr dos poles seguidas en este Gran Premio desde Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) en 2015 y 2016. Eso sí, el año pasado la victoria en domingo fue para Lewis Hamilton. A pesar de que en los entrenos, Max Verstappen se haya mostrado intratable con los Ferrari siendo los únicos que le han podido hacer sombra, se espera por supuesto a Mercedes AMG F1. Aparte, hoy será la primera piedra de toque de ese Alpine dirigido por Omar Szafnauer y en el que se espera mucho de Fernando Alonso. Todo es una incóginita a cuarto de hora para el comienzo de la fase de clasificación. Por supuesto, vemos que la parrilla ha variado, casi las mismas caras pero diferente "collar" como las de George Russell o Valtteri Bottas, regresos como los de Alexander Albon, Kevin Magnussen o el sustituto Nico Hulkenberg (lo hace por Sebastian Vettel, baja por COVID), o novedesdes como las de Guanyu Zhou (¡¡un chino en la F1!!) o el de Eduardo Freitas o Niels Wittich, que relevarán al controvertido Michael Masi en dirección de carrera. Finalizó la primera parte de la era híbrida (2014-2021) y hoy comenzamos con la segunda con muchos cambios técnicos y de reglamentación; que afecta sobre todo a la capacidad de adelantamiento (será más complicada a pesar del DRS) y sobre todo por el "efecto suelo" que ha reconfigurado todos los monoplazas y que afecta especialmente a su monoplaza. Hola, muy buenas tardes a todos los amantes de la Fórmula 1 y sean bienvenidos a la fase de clasificación del Gran Premio que da el pistoletazo de salida a una nueva era dentro de este deporte tan impresionante. Señores y señoras, sean bienvenidos al "Gran Circo", el deporte rey del mundo del motor ha vuelto en este 2022.

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.