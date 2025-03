Volver al inicio Final Charles Leclerc se coloca a 38 puntos de Max Verstappen en la lucha por el Mundial. Se ha convertido en el primer piloto de Ferrari en conseguir ganar en Spielberg desde que lo lograra Michael Schumacher en el año 2003 hace 18 años. Esperemos que hayan disfrutado del espectáculo. Les esperamos dentro de dos semanas en Francia. Reciban un fuerte abrazo. Final No podemos olvidarnos de la espectacular carrera de los HAAS con la mejor posición de su carrera de Mick Schumacher que da continuidad al séptimo lugar logrado en Silverstone con un sexto puesto de campanilla, que es completado por el octavo lugar de Kevin Magnussen para un Gran Premio inolvidable para la escudería norteamericana. Final Lástima también para Fernando Alonso que salió desde el último lugar de la parrilla para arañar un punto, gracias a una estrategia de parada larga, favorecida por el Virtual Safety Car provocado por Carlos Sainz. Colocó medios, bajó hasta la 14ª plaza y dio cuenta de sus rivales hasta llegar al décimo lugar. Final Muy buen Gran Premio de los Mercedes AMG F1, que se han visto lastrados por sus respectivos accidentes de Q3 del viernes y que hoy podían haber dado más guerra, habida cuenta de los problemas de estabilidad del Red Bull de Max Verstappen, y el sufrimiento eterno de Ferrari, muiy superior a los locales sobre el asfalto, para superar, entre otras cosas, los 9000 puntos en la Fórmula 1. Final Todo ello después de un inicio de Gran Premio donde George Russell y Sergio Pérez se tocaron. Acabó con las aspiraciones del mexicano en esta carrera, mientras que al británico le sirvió para aplicar la estrategia perfecta, "under cut" incluídos, para progresar de la penúltima a la cuarta posición. Final Terminamos la primera parte del Mundial con una carrera entretenida de lo caótica que ha sido, tanto por la duración de los neumáticos como por las sanciones aplicadas y avisos sobre el límite de pista. Ferrari quería asaltar a lo grande el Red Bull Ring Racing con un doblete, pero a 10 vueltas para la conclusión el motor de Carlos Sainz explotó. 71 ¡¡¡ PRIMERA VICTORIA DE CHARLES LECLERC DE SU CARRERA DEPORTIVA SIN SALIR DESDE LA POLE POSITION !!! ¡¡¡ SABOR AGRIDULCE EN FERRARI POR EL ABANDONO DE CARLOS SAINZ !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN NO DA POR BUENA LA POLE Y ES SEGUNDO, EL MUNDO AL REVÉS !!! Cuatro terceros puestos consecutivos para Lewis Hamilton. 71 ¡¡¡ PUNTO PARA FERNANDO ALONSO AL DOBLEGAR A VALTTERI BOTTAS EN REMUS !!! Spielberg es el circuito en el que Fernando Alonso ha competido más veces (10) sin ganar, sin obtener la pole position, sin vuelta rápida y sin subir al podio en ninguna ocasión. No obstante, ha puntuado en sus últimas cuatro participaciones (ocho puntos), tres de ellas las tres veces que ha rodado con Alpine. 70 ÚLTIMA VUELTA PARA LA CONCLUSIÓN Y CHARLES LECLERC MANTIENE UNA VENTAJA DE DOS SEGUNDOS.... ¡¡¡ Y FERNANDO ALONSO CON TODO SOBRE VALTTERI BOTTAS !!! 69 DOS VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN, Y CON PROBLEMAS EN EL PEDAL DE ACELERACIÓN, CHARLES LECLERC LE MANTIENE LA EMBESTIDA A MAX VERSTAPPEN. Fernando Alonso a siete décimas de entrar en zona de DRS sobre Valtteri Bottas. 68 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO ES UNDÉCIMO Y SE ENCUENTRA A DOS SEGUNDOS DE UN VALTTERI BOTTAS QUE EMPEZÓ EN EL PIT LANE !!! Es decir, los dos últimos en parrilla de salida están compitiendo por el punto en litigio a tres vueltas para la conclusión. 67 CINCO VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y MAX VERSTAPPEN ESTÁ A MENOS DE TRES SEGUNDOS DE CHARLES LECLERC. FERNANDO ALONSO EN ZONA DE DRS PARA ADELANTAR A ALEX ALBON, SOLO LE FALTARÍA VALTTERI BOTTAS PARA PUNTUAR. 66 A SEIS VUELTAS PARA EL FINAL Y A TRES SEGUNDOS Y MEDIO PARA LA CONCLUSIÓN, CHARLES LECLERC DELATA PROBLEMAS CON EL ACELERADOR..... ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN, ANTE SU PÚBLICO, NO SE RINDE !!!! 64 ¡¡¡ Y MENCIÓN ESPECIAL A GEORGE RUSSELL Y A LOS MERCEDES AMG F1 !!! Lewis Hamilton puede firmar su cuarto tercer puesto consecutivo, mientras que el ex de Williams ha remontado desde el penúltimo lugar, siempre con la estrategia idónea, hasta llegar a un cuarto puesto muy meritorio tras adelantar a Esteban Ocon que regresa a la quinta posición. 63 DIEZ VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y TANTO CHARLES LECLERC COMO MAX VERSTAPPEN ESTÁN CONDUCIENDO A MUERTE, SUCEDIÉNDOSE VUELTAS RÁPIDAS, CON TRES SEGUNDOS Y MEDIO DE DISTANCIA ENTRE ELLOS. Fernando Alonso ya es 12º en pos de los puntos, ahora tiene a seis segundos y medio al duo formado por Alexander Albon y Valtteri Bottas. 59 ¡¡¡ BANDERA VERDE EN PISTA !!! ¡¡¡ QUÉ PENA CARLOS SAINZ !!! ¡¡¡ EL ÚLTIMO PILOTO DE FERRARI QUE GANÓ UNA CARRERA Y ABANDONÓ EN LA SIGUIENTE FUE SEBASTIAN VETTEL EN 2019 ENTRE SINGAPUR Y RUSIA !!! 58 ¡¡¡ HAN PARADO CHARLES LECLERC Y MAX VERSTAPPEN QUE HAN COLOCADO MEDIOS !!! El monegasco ha copiado al neerlandés y vuelven a comenzar con cinco segundos de distancia entre uno y otro. Fernando Alonso en boxes que, con medios, y tras Lance Stroll, intentará progresar cuatro posiciones para puntuar. 58 ¡¡¡ VIRTUAL SAFETY CAR EN PISTA !!! ¡¡¡ SEGUNDOS DRAMÁTICOS LOS QUE HEMOS VIVIDO CON CARLOS SAINZ QUE NO PODÍA SALIR DEL COCHE, QUE IBA MARCHA ATRÁS Y EN EL QUE LOS COMISARIOS HAN TARDADO UN POCO EN APAGAR EL INCENDIO !!! 57 ¡¡¡ BANDERA AMARILLA EN PISTA !!! ¡¡¡ ROMPE FERRARI !!! ¡¡¡ ROMPE CARLOS SAINZ !!! ¡¡¡ ROMPE CARLOS SAINZ !!! ¡¡¡ ROMPE CARLOS SAINZ !!! ¡¡¡ SE INCENDIA EL FERRARI EN LA ESCAPATORIA DE LA CUATRO !!! ¡¡¡ CUANDO QUERÍA SUPERAR A MAX VERSTAPPEN !!!! 56 15 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y CARLOS SAINZ ENTRA EN ZONA DE DRS PARA ADELANTAR A MAX VERSTAPPEN, Y COMPLETAR UN DOBLETE DE FERRARI EN LA CASA DE RED BULL QUE SUPONDRÍA UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN ESTE MUNDIAL. Recuerden que Sergio Pérez ha sido el primer abandono del día (el otro ha sido Nicholas Latifi). 54 FERNANDO ALONSO, SUPERADO POR ESTEBAN OCON, HACIENDO LABOR DE EQUIPO FRENANDO A GEORGE RUSSELL. Ha sido una vuelta pero lo suficiente para que el francés adquiera oxígeno, dos segundos de colchón. El asturiano séptimo a la espera de un milagroso Safety Car. 53 ¡¡¡ CHARLES LECLERC EN BUSCA DE LA PRIMERA VICTORIA DE SU CARRERA DEPORTIVA SIN SALIR DESDE LA POLE POSITION !!! ¡¡¡ EXTERIOR EN REMUS SOBRE MAX VERSTAPPEN PARA DICTAR SENTENCIA !!! ¡¡¡ APRIETA CARLOS SAINZ PARA SER SEGUNDO !!! 52 20 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN, ESTEBAN OCON EN ZONA DE DRS PARA ADELANTAR A FERNANDO ALONSO. El asturiano podría realizar labor de equipo para frenar a George Russell y defender esa quinta posición antes de reingresar por segunda vez a boxes. 50 ¡¡¡ BUENA PARADA PARA CARLOS SAINZ, QUE SE SITÚA A CINCO SEGUNDOS DE CHARLES LECLERC !!! Ahora Max Verstappen es el que está contra las cuerdas y la duda es saber si va a realizar una tercera parada. Se trata del piloto con más paradas del Mundial. 49 CHARLES LECLERC TERCERO, CON DOS PARADAS, Y A TAN SOLO TRES SEGUNDOS DE MAX VERSTAPPEN. ¡¡¡ LLAMAN A CARLOS SAINZ !!! Fernando Alonso pierde ritmo en comparación con Esteban Ocon, no tardará en visitar de nuevo a sus mecánicos. 48 SE DESDOBLA ESTEBAN OCON CON RESPECTO A CHARLES LECLERC, QUE ENTRA EN BOXES. ¡¡¡¡ FERRARI EN ACCIÓN !!!! DEBERÍA COPIARLE CARLOS SAINZ EN LA SIGUIENTE VUELTA. 47 En la lucha por la octava plaza, Lance Stroll está frenando a los dos HAAS que cierran la zona de puntos, adonde quieren llegar los McLaren. Y todo ello a expensas de la posible parada de Fernando Alonso que ahora tiene ritmo, y que mantiene la ventaja sobre su compañero Esteban Ocon, que solo tiene segundo y medio de colchón sobre George Russell. 46 25 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Max Verstappen se encuentra a 12 segundos de Carlos Sainz y a 18 de Charles Leclerc. Los Ferrari deberían parar otra vez; y estamos a expensas si el duro del Red Bull puede llegar hasta el final. 43 ¡¡¡ A BOXES MICK SCHUMACHER Y LANDO NORRIS, QUE CUMPLE LOS CINCO SEGUNDOS !!! Gran estrategia la de George Russell que les ha endosado un "Under Cut" de manual. Ha competido con Lance Stroll y con Mick Schumacher, y ahora mismo es séptimo, a dos segundos de Esteban Ocon y a la espera de la parada de Fernando Alonso quinto. 41 ¡¡¡ 30 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y EN EL CAOS DE SPIELBERG LAS PROTAGONISTAS SON LAS BANDERAS BLANCAS Y NEGRAS, Y LA DURACIÓN DE UN DURO QUE INVITA A UNA SEGUNDA PARADA !!! 41 ¡¡¡ GEORGE RUSSELL A BOXES, A COLOCAR DUROS DE NUEVO !!! Fue, junto a Alexander Albon el primero en deternerse para cambiar duros, que le han durado 30 giros en Spielberg. Una referencia a tener en cuenta; el británico aparece en la 14ª plaza, pero puede ser un "Under Cut" sobre Kevin Magnussen que también para por segunda vez. 39 Kevin Magnussen ha perdido el DRS con Mick Schumacher, y está sufriendo para mantener posición con respecto a Lando Norris que arrastra una sanción de cinco segundos, y a un George Russell, ávido por recuperar puestos y puntos. El británico ha cumplido su sanción de cinco segundos tras embestir a Sergio Pérez, el único retirado de la jornada. 38 HEMOS SUPERADO EL ECUADOR DE UN GRAN PREMIO DONDE ESTÁN DESTACANDO MÁS LA ESTRATEGIA DE PARADA LARGA QUE LA CORTA. Y eso está condenando a un Max Verstappen cuyo Red Bull ahora mismo no le puede competir a un Ferrari que vuelta a por el doblete. 36 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN A BOXES !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN A BOXES !!! ¡¡¡ OTRA VEZ DUROS PARA EL NEERLANDÉS !!! ¡¡¡ Y CARLOS SAINZ ADVERTIDO CON BANDERA BLANCA Y NEGRA POR SALTARSE LOS LÍMITES DE PISTA !!! También para Guanyu Zhou. 34 MICK SCHUMACHER EJERCIENDO DE TAPÓN. Está justo detrás Kevin Magnussen y a ellos llegan tanto Lando Norris como George Russell. El británico sancionado con cinco segundos por superar los límites de pista en tres ocasiones. Ojito a las investigaciones que pueden condicionar un Gran Premio loco. 33 PIERRE GASLY ES EL PRIMER SANCIONADO POR LOS LÍMITES DE LA PISTA. ¡¡¡ Y CHARLES LECLERC EN POS DE LA VICTORIA AL SOBREPASAR CON TOTAL FACILIDAD A MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ FERRARI SE CUELA EN LA FIESTA ORANJE !!! 31 ¡¡¡ CHARLES LECLERC EN ZONA DE DRS PARA ADELANTAR A MAX VERSTAPPEN Y PODER LIDERAR ESTE GRAN PREMIO !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ A LA EXPECTATIVA A SEIS SEGUNDOS !!! Por detrás, los HAAS, como en todo el fin de semana, en conjunto uno detrás de otro. 30 ¡¡¡ Y LANCE STROLL A BOXES !!! Lewis Hamilton, que ha realizado una mala parada, ha adelantado a Esteban Ocon y es cuarto. Los HAAS son sexto y séptimo; mientras que George Russell, cuyos duros tienen más antigüedad que ninguno, ya es noveno tras adelantar a Daniel Ricciardo y con Lando Norris en el punto de mira. 29 LEWIS HAMILTON A BOXES. El británico aparece en pista en la sexta posición. Solo faltan por pasar por boxes un Lance Stroll que, con medios, se encuentra en cuarta posición ejerciendo de tapón sobre Esteban Ocon y el propio británico de Mercedes AMG F1. 27 CHARLES LECLERC A BOXES Y, EN LA VUELTA SIGUIENTE, CARLOS SAINZ. Max Verstappen vuelve a liderar el Gran Premio de Austria. La distancia del neerlandés es de poco más de cinco segundos, aunque es más que probable que el neerlandés pueda realizar dos paradas. 25 SEGUNDO WARNING PARA MAX VERSTAPPEN POR SALTARSE LOS LÍMITES DE PISTA. Está presionando el neerlandés para recortar la desventaja. Se retira finalmente Sergio Pérez. Se preparan en Ferrari que son los únicos con medios que no han parado, junto a Lewis Hamilton. 24 ¡¡¡ QUÉ ESPECTÁCULO EN PISTA ENTRE LOS DOS HAAS, LANDO NORRIS, GUANYU ZHOU Y FERNANDO ALONSO !!! Los tres primeros con una parada más y ruedas nuevas; y los dos últimos con duras. El asturiano se ha quitado de encima al piloto chino en una lucha a la desesperada que no sabe donde le va a llevar después de empezar 19º. 23 El primero de los cuatro pilotos que empezó con duros ya ha ingresado en boxes. Sebastian Vettel ha colocado medios y ya viaja en penúltima posición. Veremos cuanto tarda los Fernando Alonso, Guanyu Zhou y Yuki Tsunoda en cambiar esa banda gris. La lucha es sin cuartel entre los dos primeros. 21 Fernando Alonso deja pasar a Esteban Ocon en trabajo de equipo. Si bien es cierto que el Gran Premio comenzó con muchos problemas para adelantar porque todos los pilotos se encontraban muy pegados los unos con los otros beneficiándose del DRS, ahora los cambios de posición están a la orden del día. 18 ¡¡¡ NO HA PODIDO EN REMUS PERO SÍ EN SCHLOSSGOLD !!! El británico le ha ahogado al neerlandés que lo intentó por el exterior. No pudo pero traccionó mejor para doblegar en clara superioridad al Mercedes AMG F1. 16 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN SE ENCUENTRA A UN SEGUNDO DE LEWIS HAMILTON EN LUCHA POR LA TERCERA POSICIÓN !!! El británico y los dos Ferrari todavía no han parado. Tampoco lo han hecho los pilotos que han comenzado con duros, entre ellos un Fernando Alonso que ya rueda octavo. 15 ¡¡¡ PERO ENTRA LANDO NORRIS, BUENO PARA MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ Y VAYA PASADA DE LEWIS HAMILTON A MICK SCHUMACHER PRIMERO EN LA CURVA 6 Y DESPUÉS A KEVIN MAGNUSSEN EN REMUS !!! Las paradas en boxes ha animado el espectáculo en Spielberg. 14 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN A BOXES !!! ¡¡¡ COLOCA DUROS POR DETRÁS DE UN LANDO NORRIS QUE ERA UNO DE LOS HOMBRES QUE HA PROVOCADO EL TRENECITO !!!! 13 ¡¡¡ CHARLES LECLERC POR DELANTE !!! ¡¡¡ CHARLES LECLERC POR DELANTE !!! ¡¡¡ CHARLES LECLERC POR DELANTE !!! ¡¡¡ EN REMUS POR EL INTERIOR !!! El piloto monegasco lidera el Gran Premio de Austria delante de toda la marea Oranje. El británico ha cumplido castigo y ha cambiado el alerón delantero. 12 BOXES PARA GEORGE RUSSELL A CUMPLIR SANCIÓN. Al fondo de la parrilla para colocar duros, le copia Alexander Albon. Reinicia el Mercedes AMG F1 y a esperar las paradas de los demás. 10 ¡¡¡ CHARLES LECLERC SE HA METIDO POR DENTRO EN REMUS A MAX VERSTAPPEN Y LE HA FALTADO UN POCO DE TRACCIÓN !!! ¡¡¡ HA SEGUIDO EL ATAQUE EN LA CUATRO PERO LE FALTA UN POQUITO PARA LLEGAR A SUPERAR AL RED BULL !! ¡¡¡ CINCO SEGUNDOS PARA GEORGE RUSSELL !!! 9 ¡¡¡ CHARLES LECLERC NO SE DESPEGA DE MAX VERSTAPPEN !!! El monegasco dispuesto a aguar la fiesta al campeón del mundo que apenas ha podido contar con el DRS con el doblado Sergio Pérez que, tras pasar por boxes, viste duros. 7 ¡¡¡ CHARLES LECLERC ESTÁ PEGADO A MAX VERSTAPPEN !!! UN DUO DE CARRERA QUE ESTÁ A PUNTO DE ADELANTAR A SERGIO PÉREZ. Ambos aventajan a un Carlos Sainz que se encuentran a dos segundos y cuya salida de pista en la primera curva de la carrera no ha sido anotado. 5 Fernando Alonso ha conseguido progresar dos posiciones, se encuentra 17º justo por detrás de Nicholas Latifi. Todos los pilotos se encuentran empaquetados. Los trenecitos están formados por George Russell y por atrás por Lando Norris. 3 DRS HABILITADO Y MICK SCHUMACHER POR DELANTE DE LEWIS HAMILTON EN LA SEGUNDA RECTA DEL CIRCUITO. George Russell continua con muchos problemas de ritmo también. Los Mercedes AMG F1 no han empezado bien en este Gran Premio. Sergio Pérez volvió a carrera, pero ahora está a 47 segundos de Valtteri Bottas que es el penúltimo. 2 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ A BOXES, VA A ABANDONAR !!! Problemas para George Russell, que ya ha dejado escapar al trío de cabeza y está ejerciendo de tapón sobre Esteban Ocon, Lewis Hamilton y los HAAS. El cielo está completamente teñido de naranja y afecta a la visiibilidad 1 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ FUERA !!! ¡¡¡ SE HA TOCADO CON GEORGE RUSSELL EN LA CURVA 4 !!! ¡¡¡ EL BRITÁNICO HABÍA ADELANTADO AL ESPAÑOL EN EL PRIMER GIRO PERO EL ESPAÑOL SE HA SALIDO DE LOS LÍMITES DE LA PISTA PARA CONSERVAR LA TERCERA POSICIÓN !!! VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. Nadie con blandas y casi todos con intermedios salvo Guaanyu Zhou (13º), Yuki Tsunoda (16º), Sebastian Vettel (18º) y Fernando Alonso que ha cambiado unidad de potencia (19º). Valtteri Bottas saldrá desde el Pit Lane porque no solo ha cambiado motor si no también toda la parte trasera de su Alfa Romeo. Todo preparado en el Red Bull Ring Racing, en el bucólico paisaje de Spielberg. Verano europeo. Llovió ayer, clima suave, probabilidad de lluvia al 30%. Daremos 71 vueltas al circuito austriaco. Los co-equipiers ya están listos para salir corriendo hacia sus puestos. Todo listo para la victoria de Max Verstappen, todo listo para que puedan estropearla los Ferrari. Y además una estadística redonda. Ferrari se encuentra a tan solo 10 puntos de ser la primera escudería de la historia en alcanzar los 9000 puntos, mientras que a Red Bull le faltan 31 para ser el tercer equipo que alcanza los 6000 puntos en la historia de la Fórmula 1. En definitiva, Max Verstappen lidera el Mundial con 189 puntos a pesar de su traspiés en Gran Bretaña, 38 puntos por encima de Sergio Pérez (151). Charles Leclerc cuenta con 145 puntos y Carlos Sainz con 143; en una clara superioridad en esta primera parte del año de Red Bull (340) sobre Ferrari (278). Y averías, la del recuperado Guanyu Zhou (13º) que se paró con el Alfa Romeo justo antes de llegar al grid obligando a realizar una doble vuelta de formación. O la del Alpine de Fernando Alonso que fue remolcado desde la misma parrilla de salida antes del inicio de la carrera al sprint. Hoy empezará penúltimo solo delante de un Valtteri Bottas sancionado por tener motor nuevo. Además contemplamos la agresividad de Alexander Albon (15º) que estuvo en todas las batallas yque tuvo sus más y sus menos con Lando Norris (10º) y Sebastian Vettel (18º). El tailandés fue sancionado con cinco segundos. Aunque ello no tapa el discreto fin de semana que lleva McLaren (Daniel Ricciardo 11º y eliminado en Q1). Un Lewis Hamilton que este fin de semana está sufriendo un Vía Crucis. Primero por el sobreviraje que le llevó al accidente en la clasificación del viernes en una Q3 con expectativas (algo que también le sucedió a George Russell); y segundo porque se tocó con Pierre Gasly nada más iniciar la carrera al sprint. Fue interesante y bonita el trabajo de HAAS con un Lewis Hamilton (8º) que solo pudo adelantar a uno de ellos, a Mick Schumacher (9º). Kevin Magnussen (7º) ayudó a que su compañero mantuviera el DRS y a hacer coberturas en Remus; para que en conjunto el Mercedes AMG F1 sufriese en la parte final de la carrera al sprint. Tampoco hay que pasar por alto la remontada de Sergio Pérez que partió 13º escalando hasta la quinta posición. El mexicano fue sancionado por la FIA a posteriori el viernes cuando fue cuarto en “Qualy”. Fue en la última intentona de la Q2 dejando fuera de la Q3 a Pierre Gasly por tan solo 9 milésimas (14º). De ayer nos quedamos con la bonita pelea inicial entre los dos Ferrari donde Carlos Sainz (3º), reciente ganador en Silverstone, lo intentó y estuvo a punto de doblegar a Charles Leclerc (2º) en dos ocasiones antes de levantar la bandera blanca. El español ha decidido que por qué no ser primer espada. Ayer mostró una superioridad suficiente en la carrera al sprint, algo que no fue tal en la fase de clasificación del viernes donde tanto el tulipán como los Ferrari anduvieron en la misma décima. Junto con George Russell cuarto, las dos primeras líneas de la parrilla permanecieron calcadas desde el viernes hasta hoy. Además, el líder del Mundial ha ganado las dos últimas carreras (las dos de 2021) y se ha convertido en el primer piloto en encadena tres pole positions consecutivas en Spielberg. Hoy tiene la oportunidad de superar a Alain Prost como el piloto con más victorias en un Gran Premio de Austria (tres cada uno). El vigente campeón del mundo siempre ha estado muy arropado por la marea “oranje” en este circuito muy cercano a Países Bajos. y que hoy repleta la gran mayoría de gradas. Hogar antes de la aparición en el calendario de Zandvoort, Max Verstappen le dio a Red Bull sus dos primeras victorias en este circuito (2018 y 2019). Con el toro homenaje a Jorchen Rindt y con el recuerdo latente sobre el desaparecido Niki Lauda, el único austriaco que ha ganado un Gran Premio de su país (1984), se trata de un diseño sencillo pero muy desafiante, casa de Red Bull, con un Max Verstappen que es el máximo favorito. A 90 grados se hace a fondo justo antes de afrontar la última (o de meterse al Pit Lane) y donde los pontones que se situaban en su exterior y que destrozaban los fondos planos de los monoplazas cuando se salían por fuera, pasaron a mejor vida por unos sensores. Para este año, en la curva 6, se han quitado esos pianos “salchicha” por grava. En cualquier caso, una vez superada esa frenada y Schlossgold (la 4), otro punto de adelantamiento y de fricción; los monoplazas se tirarán hacia abajo, sin pisar freno apenas hasta la línea de meta. Es decir, de un sector rápido de dos rectas continuamos con dos aerodinámicos con un penúltimo viraje (la Rindt Kurve) muy controvertida. O donde hace dos años, Carlos Sainz intentó rebasar a Charles Leclerc antes de ser sorprendido por Sebastian Vettel al que acabó tocando. O donde Alexander Albon quiso adelantar por fuera a un Lewis Hamilton que cerró bien la puerta sin evitar la sanción de cinco segundos, que facilitó el podio de Lando Norris. Ahí fue donde los dos Mercedes GP (Nico Rosberg y Lewis Hamilton) se quedaron fuera de combate. También fue donde Kimi Raikkonen se llevó puesto al McLaren negro de Fernando Alonso en 2015. Y también donde hace tres temporadas, a dos vueltas para el final, Max Verstappen le ganó la partida por dentro a Charles Leclerc. Se empieza abajo, en la recta de meta desde donde se empieza a subir. Tras superar la curva 1 a derechas, la pendiente alcanza el 9,3% de desnivel para llegar a Remus (la tres). El punto de más conflicto del circuito; primero ligeramente a izquierdas y luego una a derecha de 45 grados, en el que hay que frenar hasta los 60 km/h. Un escenario que es uno de los más cortos del Mundial De hecho, es el que menos curvas tiene (diez, tres tan solo a izquierdas); y en el que otra de sus principales características son las diferencias de nivel, unos 600 metros entre el punto más bajo y el más alto, donde siempre ha habido alta incidencia del viento (aunque hoy no será el caso). Hola, muy buenas tardes a todos los amantes del deporte, a todos los aficionados al mundo del motor, y a todos los seguidores de la Fórmula 1. Hoy llegamos al ecuador de esta temporada 2022 en la casa de Red Bull como corresponde al Red Bull Ring Racing de Spielberg del Gran Premio de Austria.

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.

Volver al inicio Final Mañana llega la hora de la verdad, la carrera en el que todo parece preparado para que Max Verstappen se luzca dentro del baño de multitudes oranje. Los dos Ferrari, si no pelean entre sí, tratarán de evitarlo. Esperamos que hayan disfrutado de la quinta carrera al sprint de la historia. Reciban un fuerte abrazo. Final Aunque tampoco nos olvidamos de la agresividad de Alexander Albon que ha tenido sus más y sus menos con Lando Norris y Sebastian Vettel (sancionado con cinco segundos), el toque en la recta de meta entre Lewis Hamilton y Pierre Gasly; y la doble vuelta de formación forzada por Guanyu Zhou al que se le ha quedado parado el Alfa Romeo, justo después de que al Alpine de Fernando Alonso lo remolcaran desde la misma línea de parrilla de salida. Final Carrera al sprint donde nos quedamos con la bonita pelea inicial entre los dos Ferrari donde Carlos Sainz lo ha intentado y ha estado a punto de conseguirlo en dos ocasiones antes de levantar la bandera blanca, la remontada de ocho puestos de Sergio Pérez (quinto), y el trabajo de HAAS con un Lewis Hamilton que solo ha podido adelantar a uno obteniendo tan solo un punto. 1 ¡¡¡ VICTORIA EN LA CARRERA AL SPRINT PARA MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ OCHO PUNTOS PARA EL NEERLANDÉS QUE HA SIDO MUY SUPERIOR Y QUE SE CONVIERTE EN EL PILOTO QUE MÁS VECES HA SALIDO DESDE LA POLE POSITION TRAS CARRERA AL SPRINT !!! 1 ÚLTIMA VUELTA PARA LA CONCLUSIÓN. Charles Leclerc se acerca a los 1,7 segundos de desventaja. Lewis Hamilton le faltan décimas para el DRS con respecto a Kevin Magnussen. Y Sebastian Vettel ha sido llamado para ingresar a boxes. 1 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON SE HACE CON LA OCTAVA PLAZA !!! ¡¡¡ CON EL PUNTITO EN ESTA CARRERA AL SPRINT TRAS ADELANTAR POR FIN A MICK SCHUMACHER !!! Ha traccionado bien en Remus y, agónicamente, ha sobrepasado de forma paulatina al alemán antes de llegar a Rausch. 1 DOS VUELTAS PARA EL FINAL Y MICK SCHUMACHER SE DEFIENDE SOLO EN REMUS. Y LO HA HECHO DE FORMA BRILLANTE. Por el exterior ha logrado taparle bien, algo que ya será muy complicado en la siguiente vuelta. 1 ¡¡¡ TRES VUELSTA PARA LA CONCLUSIÓN Y MICK SCHUMACHER HA PERDIDO EL DRS DE KEVIN MAGNUSSEN !!! Ahí sigue Lewis Hamilton que ha estado a punto de dar cuenta del HAAS en Rausch tras traccionar bien en Remus. Llega Valtteri Bottas. 1 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL. Mientras Charles Leclerc le ha recortado alguna décima a un Max Verstappen que comienza a temporirzar, Lewis Hamilton lo tiene complicado frente a unos HAAS donde se compenetran perfectamente. El alemán le ofrece el exterior, algo que tapa muy bien Kevin Magnussen. 1 ¡¡¡ NO LLEGA LEWIS HAMILTON A MICK SCHUMACHER EN REMUS !!! Buen trabajo de equipo de la marca estadounidense, y Lewis Hamilton está notando quizás ese toque inicial con Pierre Gasly, aparte de su accidente de ayer, en el rendimiento de su monoplaza. 1 SIETE VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y "EL PESCADO ESTÁ PRÁCTICAMENTE VENDIDO" EN ESTA CARRERA AL SPRINT. Sergio Pérez le recorta distancia a George Russell por la cuarta plaza pero no va a llegar. Lewis Hamilton no puede con los HAAS (Kevin Magnussen dándole DRS a Mick Schumacher); y los McLaren peleándose por la undécima plaza. 1 La pelea se centra ahora mismo en la lucha por los puntos donde Lewis Hamilton persigue a los dos HAAS. No hay que descartar tampoco a Valtteri Bottas a menos de dos segundos de este trío. 1 ECUADOR DE LA CARRERA AL SPRINT. Dos segundos y medio entre Max Verstappen y Charles Leclerc. Tres segundos entre el monegasco, que se ha protegido muy bien de los ataques de su compañero, frente a Carlos Sainz. Sergio Pérez ha remontado ocho puestos, y le faltan 6 segundos para recuperar su posición natural tras su sanción de ayer. 1 Por otra parte, Alexander Albon está siendo protagonista. Ya acumula sanción por empujar fuera de la pista a Lando Norris y ahora ha estado involucrado con Sebastian Vettel que ha forzado una momentánea bandera amarilla. El Aston Martin se ha quedado enclavado en la puzolana, pero ha sabido maniobrar para no perjudicar el transcurso de la carrera: marcha atrás y escapatoria. 1 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ YA ES SEXTO !!! Los HAAS ocupan las dos últimas posiciones de punto en esta carrera al sprint y ahora sienten la amenaza de Lewis Hamilton, que ya ha llegado a este pelotón que sigue frenando Esteban Ocon. 1 CARLOS SAINZ LE HA DADO AIRE A CHARLES LECLERC TRAS LOS DOS PUNTOS DE FRICCIÓN CON CHARLES LECLERC. Sergio Pérez ha arriesgado y se ha hecho con la séptima posición, ha podido con el novel Mick Schumacher pero veremos que sucede con el experimentado Kevin Magnussen. 1 ¡¡¡ CONTINUA LA LUCHA ENCARNIZADA ENTRE LOS DOS FERRARI !!! ¡¡¡ AHORA EN REMUS CARLOS SAINZ LO HA INTENTADO POR FUERA PERO SU COMPAÑERO MONEGASCO LE HA ESTRANGULADO !!! ¡¡¡ UNA LUCHA QUE SE TRADUCE EN 3 SEGUNDOS A FAVOR DE MAX VERSTAPPEN !!! Lewis Hamilton ya es noveno en la segunda recta del circuito. 1 ¡¡¡ CARLOS SAINZ HA INTENTADO METERSE POR EL INTERIOR EN REMUS Y LOS DOS FERRARI HAN ESTADO A PUNTO DE TOCARSE !!! ¡¡¡ AMBOS A DOS SEGUNDOS Y MEDIO DE MAX VERSTAPPEN QUE LIDERA CON COMODIDAD !!! Por detrás Esteban Ocon sigue sujetando a los HAAS y a Esteban Ocon. Lewis Hamilton es décimo en DRS para superar a Valtteri Bottas. 1 DRS HABILITADO. Dos segundos es el colchón de Max Verstappen, que es el más rápido en pista, sobre Charles Leclerc que sigue teniendo toda la presión de Carlos Sainz. Tapón formado en la quinta posición por Esteban Ocon, detrás suyo los HAAS y un Sergio Pérez enciscado. 1 ¡¡¡ IMPRESIONANTE SALIDA DE SERGIO PÉREZ QUE YA ES OCTAVO !!! ¡¡¡ EL MEXICANO HA PROGRESADO HASTA CINCO POSICIONES BENEFICIADO DEL TOQUE ENTRE PIERRE GASLY Y LEWIS HAMILTON !!! 1 ¡¡¡ PRECIOSA SALIDA PROTAGONIZADA POR LOS FERRARI !!! Max Verstappen protegió muy bien la posicón, mientras que Carlos Sainz sorprendía a Charles Leclerc en la 1, atacó al neerlandés en Remus por fuera y luego era rebasado otra vez por su compañero de equipo. ¡¡¡ NO COMPETIRÁ FERNANDO ALONSO EN LA CARRERA AL SPRINT !!! SEGUNDA VUELTA DE CALENTAMIENTO. Guanyu Zhou ha conseguido arrancar el monoplaza en un previo surrealista de carrera al sprint. Fernando Alonso ya está esperando en el Pit Lane desde donde saldrá el piloto chino. ¡¡¡ FERNANDO ALONSO SALDRÁ DESDE EL PIT LANE Y GUANYU ZHOU ESTÁ TIRADO EN LA CURVA 10 !!! ¡¡¡ SE ABORTA LA SALIDA !!! VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA Y FERNANDO ALONSO ESTÁ SUBIDO EN LOS CABALLETES. ¡¡¡ EL ALPINE NO VA A DISPUTAR LA CARRERA AL SPRINT !!!! Todos con intermedios exceptuando los dos Wililams y los dos Aston Martin con blandos, los primeros nuevos y los segundos usados. Todo preparado en el Red Bull Ring Racing. 24 vueltas por delante. No lloverá. Viento de cola en las frenadas de la 4 y de las 9. Los Mercedes AMG F1 (George Russell cuarto y Lewis Hamilton noveno) han cambiado partes del monoplaza pero no penalizan. Los co-equipiers ya están listos para salir corriendo. Con todos ustedes, la quinta carrera a sprint de la historia de la Fórmula 1. Remus es el punto más alto, y la meta el punto más bajo. Desde Remus hasta meta los monoplazas se lanzan en una serie de curvas aerodinámicas, casi siempre a derechas, y que finaliza en ese doble giro a derechas donde es muy importante que, en la última, el monoplaza se mantenga en los límites y no se salga como ayer le sucedió a George Russell. Todo ello en un circuito tan endiablado como corto (tan solo 10 curvas) encuadrado en un paisaje bucólico. Es un trazado muy rápido donde es fácil adelantar: bien al final de la recta de meta, bien en Remus (la 2-3) donde hay multitud de vértices para trazar, y Rausch (la 4) ya en el segundo sector. Y también por las continuas salidas de pista y sus correspondientes anulaciones. El punto más a vigilar es esa doble curva a derechas (la 9-10); pero el polémico se produjo en la última intentona en la Q2 cuando Sergio Pérez recorrió los arcenes de forma ilegal arrebatándole la posibilidad de Q3 a Pierre Gasly por 9 milésimas. El mexicano cuarto fue relegado posteriormente a la 13ª posición. Pero en el día de ayer y a pesar que Max Verstappen se impuso a todos sus rivales, lo hizo con más igualdad que la que se esperaba. Los dos Ferrari estuvieron en la misma décima en una "Qualy" protagonizada por las dos banderas rojas provocadas por los Mercedes AMG F1. Y no solo porque es el vigente campeón del mundo, no solo porque es el actual líder del Mundial, no solo por "su condición de local"; sino porque ayer ganó la clasificación de cara a esta carrera al sprint, porque ha conquistado las dos últimas pole position en Spielberg y porque junto a Valtteri Bottas ha logrado la pole position en las carreras al sprint celebradas hasta el momento (dos cada uno). Max Verstappen juega en casa y no es el Gran Premio de los Países Bajos que se añadió al calendario el año pasado. Antes de que Zandvoort llegase, la marea "oranje", por la cercanía y por ser el país de Red Bull, inundaba las gradas de un circuito donde el neerlandés es el principal favorito en todos los aspectos. Hola muy buenas tardes a todos los seguidores del deporte, a todos los aficionados del mundo del motor y a todos los hinchas de la Fórmula 1, que a continuación están dispuestos a acompañarnos para disfrutar de la segunda carrera al sprint de la temporada. Con todos ustedes, el Gran Premio de Austria en Spielberg, la casa de Red Bull.