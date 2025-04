Volver al inicio Final Nosotros nos despedimos con la esperanza de que hayan disfrutado del espectáculo de la Fórmula 1 que hoy ha sido un poco decepcionante. Eso sí, esto no para y nos esperan emociones fuertes, como suele brindarnos, un Gran Premio de Brasil que llega a nuestra vida la próxima semana, carrera al sprint incluída. Reciban un fuerte abrazo. Final Un Gran Premio decidido en la salida, en esa primera curva donde Max Verstappen por fuera (y aprovechándose del rebufo del poleman Valtteri Bottas) y Lewis Hamilton por dentro superaron al finés, que a continuación fue tocado por Daniel Ricciardo para provocar la entrada del Safety Car. El neerlandés lideró; el finés y el australiano a boxes; y Mick Schumacher y Yuki Tsunoda retirados. Final Finalizó por tanto un Gran Premio de México que ha podido ser perfectamente una de las carreras más aburridas de este 2021 apasionante. Hoy Max Verstappen le ha aventajado en siete puntos más a Lewis Hamilton (no han sido ocho porque Valtteri Bottas le ha quitado la vuelta rápdia) y ya son 19 de distancia, el segundo mayor margen de esta temporada tras los 32 puntos tras la carrera de Austria. 71 Bravo por Carlos Sainz, que ha dejado el quinto puesto a Charles Leclerc, y que con ocho puntos se ha colocado como el español con la mejor puntuación en México. Lo ha hecho superando a un Fernando Alonso, que hoy ha cosechado su mejor puesto en este escenario (noveno) y lo ha hecho gracias a las sanciones del fin de semana, al incidente de salida entre Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas, y aguantar a Lando Norris en el tramo final. 71 ¡¡¡ PODIO PARA LEWIS HAMILTON QUE HA LOGRADO MANTENER A RAYA A SERGIO PÉREZ !!! El británico es el piloto con más segundos puestos de la historia (47), y el tapatío se ha convertido en el primer mexicano de la historia en liderar y ser podio en un Gran Premio de México. Por primera vez en su carrera deportiva, enlaza tres podios consecutivos. 71 ¡¡¡¡ VICTORIA PARA MAX VERSTAPPEN QUE SE CORONA COMO EL PILOTO CON MÁS VICTORIAS EN LA HISTORIA DE MÉXICO !!!! El neerlandés ha obtenido la victoria más veces en la Fórmula 1 en México y en Austria. Y lo ha hecho salliendo desde la tercera posición en parrilla de salida. 70 ÚLTIMA VUELTA PARA EL FINAL Y SERGIO PÉREZ LANZA EL ÚLTIMO ATAQUE SOBRE LEWIS HAMILTON. No hay más emoción sobre la pista, aparte de que Valtteri Bottas comienza su vuelta rápida particular. 69 DOS VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y BOXES PARA VALTTERI BOTTAS A POR LA VUELTA RÁPIDA. Solo le quedará un solo intento. DRS para Sergio Pérez. Y Carlos Sainz le deja la posición a Charles Leclerc, porque no ha sido capaz de alcanzar a Pierre Gasly. 68 TRES VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Valtteri Bottas lo volverá a intentar porque en su giro anterior, el finés se ha desdoblado de Max Verstappen que le ha interrumpido en su intentona. Vuelven a la carga, último intento, para Sergio Pérez y Lando Norris. 67 CUATRO VUELTAS PARA EL FINAL Y LANDO NORRIS A DÉCIMAS DE ENTRAR EN ZONA DE DRS PARA AGOBIAR A FERNANDO ALONSO. Mal primer intento de Valtteri Bottas que solo ha destrozado el récord del segundo sector. 66 CINCO VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Lando Norris dándolo todo para alcanzar a Fernando Alonso al que tiene a cinco segundos. Valtteri Bottas comienza la vuelta lanzada. Y Lewis Hamilton consolidando la segunda posición con respecto a Sergio Pérez. 65 SEIS VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Sergio Pérez y Lewis Hamilton doblan a Fernando Alonso que, aún así, cuenta con esos 4 segundos de distancia que le sirven para conservar la novena posición. Parada de Valtteri Bottas que coloca los blandos para buscar la vuelta rápida y arrebatársela a Max Verstappen. 64 SIETE VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Sergio Pérez se está topando con toda la crudeza de la potencia del Mercedes AMG F1. Ahora el mexicano ha vuelto a dar aire para preparar el ataque de nuevo. Por detrás, Carlos Sainz le recorta tiempo a Pierre Gasly, pero no será suficiente para doblegar al francés. 63 Gracias a la lucha entre Lewis Hamilton y Sergio Pérez, Lando Norris se ha distanciado a cinco segundos de Fernando Alonso. Veremos qué pasa cuando "los gallos" superen al asturiano y el británico se ayude del rebufo del Red Bull. 62 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON SE DEFIENDE GRACIAS A LANDO NORRIS DOBLADO QUE VERÁ PRONTO LAS BANDERAS AZULES !!! Sergio Pérez le quiere lanzar el ataque desde lejos pero, de momento, no ha apurado hasta la curva. Hablamos de las rectas del primer sector. 61 ¡¡¡¡ DIEZ VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN !!!! ¡¡¡ SERGIO PÉREZ YA ESTÁ EN ZONA DE DRS !!! Por detrás, Fernando Alonso que, poco a poco, recorta su distancia con respecto a Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel, observa como Lando Norris se le sitúa a 2 segundos y medio. 59 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ QUIERE MÁS !!! ¡¡¡ NO SE CONFORMA CON SER EL PRIMER PODIO DE LA HISTORIA DE UN MEXICANO EN MÉXICO !!! ¡¡¡ QUIERE EL SEGUNDO PUESTO Y TIENE A TODA LA TRICOLOR EN PIE !!! 58 ¡¡¡ CARLOS SAINZ QUINTO TRAS SUPERAR A CHARLES LECLERC AL FINAL DE LA SEGUNDA RECTA DEL PRIMER SECTOR !!! No ha habido ninguna lucha. Algo más se prevé entre Sergio Pérez y Lewis Hamilton. El mexicano a 4 décimas del DRS. 57 15 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. El duo eterno formado por Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas en el retrovisor de Antonio Giovinazzi. Por delante, Carlos Sainz a tres décimas del DRS. Y por el segundo puesto, Sergio Pérez ya está a poco más de dos segundos de Lewis Hamilton con el público en pie completamente fuera de sí. 55 ¡¡¡ Y CHECO PÉREZ, DESTROZANDO EL SEGUNDO SECTOR, LE RECORTA OCHO DÉCIMAS A LEWIS HAMILTON Y SE SITÚA A POCO MÁS DE TRES SEGUNDOS !!! Por detrás, Carlos Sainz midiendo a su compañero Charles Leclerc y obtener una valiosísima quinta posición, después de estar dos Grandes Premios (Turquía y USA) por detrás del monegasco. 54 CARLOS SAINZ A CUATRO DÉCIMAS DE CHARLES LECLERC PARA PODER ADELANTARLE Y OBTENER EL QUINTO PUESTO. Por detrás, Fernando Alonso le aguanta los cuatro segundos de colchón a Lando Norris en la pelea por la novena plaza. 53 ¡¡¡ VUELTA RÁPIDA PARA MAX VERSTAPPEN QUE SE ENCAMINA A CONVERTIR EN MÉXICO EL GRAN PREMIO DONDE MÁS VECES HA GANADO (TRES COMO AUSTRIA) !!! Será el piloto que más veces se habrá colocado el sombrero charro en la historia de este Gran Premio (tres). 51 20 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. SERGIO PÉREZ A CINCO SEGUNDOS DE LEWIS HAMILTON. Y CARLOS SAINZ A CUATRO DE CHARLES LECLERC EN LA PELEA POR LA SEXTA PLAZA DEL MUNDIAL. 50 ¡¡¡ VUELTA RÁPIDA DE SERGIO PÉREZ QUE, EN UN GIRO, LE ARAÑA UN SEGUNDO A LEWIS HAMILTON !!! Se viene arriba el Foro Sol para contemplar como su ídolo puede dar caza al heptacampeón del mundo y máximo enemigo de Red Bull, del equipo de Sergio Pérez, para la conquista del Mundial. Max Verstappen paseándose. 49 SERGIO PÉREZ SE ENCUENTRA A SIETE SEGUNDOS DE LEWIS HAMILTON Y CARLOS SAINZ A CINCO DE CHARLES LECLERC. Tampoco debe descuidarse Fernando Alonso con respecto a Lando Norris (cuatro segundos). Se acercan paulatinamente con el fin de brindarnos un final más emocionante de lo que está siendo la carrera. 48 Ya está detrás de nuevo Valtteri Bottas de Daniel Ricciardo, veremos si entre ambos alcanzan a Antonio Giovinazzi y tienen alguna opción de alcanzar la zona de puntos. Los protagonistas en la primera curva viajan con medios, al igual que Lance Stroll (16º). 45 PARADA DE LANDO NORRIS. POR FIN. El británico aparece décimo a 8 segundos de Fernando Alonso y con duros. La diferencia de edad de las gomas es de tan solo 5 vueltas. El asturiano en pos de cosechar su mejor carrera en México. 43 SERGIO PÉREZ YA ESTÁ A 8 SEGUNDOS DE LEWIS HAMILTON. HA COMENZADO LA CONTRARRELOJ DEL MEXICANO. Es la misma distancia de Carlos Sainz sobre Charles Leclerc cuyas ruedas son 12 vueltas más jóvenes qeu las del monegasco. 42 MALA PARADA DE VALTTERI BOTTAS.Se ha atascado la rueda delantera izquierda del finés y, tras pasar por segunda vez en boxes, el poleman aparece en la 15ª plaza. El nórdico siempre que había sido pole jamás se había caído del podio. 41 30 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y PARAN SERGIO PÉREZ Y FERNANDO ALONSO. El mexicano, con ruedas más nuevas tiene el objetivo de recortar los 9 segundos de rémora con Lewis Hamilton. El asturiano es décimo y pendiente de Lando Norris. Solo faltan por visitar a sus mecánicos tanto Carlos Sainz como Lando Norris. 40 PARADA DE DANIEL RICCIARDO QUE HA SALIDO EN LA PELEA ENTRE ESTEBAN OCON Y GEORGE RUSSEL POR EL 13º LUGAR. El francés ha aprovechado la presencia del McLaren para deshacerse del británico, claramente de más a menos. 39 ¡¡¡ NO PUEDE VALTTERI BOTTAS CON UN DANIEL RICCIARDO QUE SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UNA AUTÉNTICA PESADILLA !!! En el sector aerodinámico se pega, en la segunda recta del primer sector lo intenta, pero el finés no se coloca bien donde debe que es en Foro Sol y en la peraltada. 37 Todo ello en un Gran Premio bastante aséptico en el que la mayor emoción ha residido en esa primera curva donde se han emparejado en paralelo los tres primeros del Mundial, y que ha acabado con el poleman tocado por Daniel Ricciardo por detrás. Ambos, junto al castigado Lando Norris, están protagonizando las remontadas de la jornada. El australiano y el finés han sido los primeros en colocar duros. 36 ECUADOR DE UN GRAN PREMIO DE MÉXICO LIDERADO ACTUALMENTE POR UN MEXICANO. Sergio Pérez está administrando sus neumático medios, algo donde es experto, para intentar hacerse con la posición de un Lewis Hamilton que, poco a poco, le recorta décimas a Max Verstappen. 35 FALTAN POR PARAR SERGIO PÉREZ, LOS DOS ESPAÑOLES Y LANDO NORRIS. Ojo que el británico de McLaren le ha recortado en las últimas vueltas dos segundos a Fernando Alonso, que aún tiene un colchón de cinco segundos. 34 Tras la entrada de boxes, la distancia entre Max Verstappen y Lewis Hamilton es de siete segundos. Se ha estabilizado la ventaja entre ambos y todos pendientes del "Over Cut" de un Sergio Pérez que ahora no para de enlazar vueltas personales. 33 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN A BOXES Y POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA UN MEXICANO LIDERA EL GRAN PREMIO DE MÉXICO !!! 32 PIERRE GASLY A BOXES. Cuarto puesto para Carlos Sainz que todavía se mantiene en pista a la espera de un coche de seguridad que le ayude a avanzar posiciones. Por detrás, Charles Leclerc no ha tenido problemas en deshacerse de Fernando Alonso en recta de meta. 31 40 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL GRAN PREMIO. Buena parada de Charles Leclerc quien, en su salida, se topa con Fernando Alonso que le puede hacer un gran favor a su compatriota Carlos Sainz. Por su parte, Lewis Hamilton comienza a teñir de morado los sectores. 30 LEWIS HAMILTON EVITA EL "UNDER CUT" Y COLOCA NEUMÁTICOS DUROS. El piloto británico ha salido en tráfico entre los dos Ferrari. Veremos si Sergio Pérez aprovecha esta situación para realizar un "Over Cut", adelantar una posición y conseguir un doblete histórico para Red Bull. 29 No olvidemos que estamos ante el Gran Premio mexicano por excelencia de la historia. Sergio Pérez, que ya realizó ayer la mejor clasificación, busca ser el primer piloto azteca de la historia en pisar podio en su país. 28 VUELTAS RÁPIDAS PERSONALES. Van a llegar en breve las paradas. Pendientes del "Under Cut" de Sergio Pérez, del movimiento de los Ferrari y de ver cuanto avanzan los pilotos que ya han realizado la parada con Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas al frente. 26 Por lo demás, Sergio Pérez sigue a un segundo de Lewis Hamilton sin lograr bajar la diferencia pero con la opción de "Under Cut", ahora que viene la parada, bastante latente. Mercedes AMG F1 más vigilante del mexicano que del líder del Mundial. 25 No anda fino Daniel Ricciardo en el ritmo, ni Valtteri Bottas atento en el adelantamiento. A este duo está llegando un Antonio Giovinazzi que se ha visto en la parte trasera tras la parada realizada y después de hacer una salida espectacular al progresar ocho posiciones. 24 NO HAY EMOCIÓN EN EL GRAN PREMIO DE MÉXICO. Valtteri Bottas no consigue salir bien del Foro Sol para cogerle la trazada a Daniel Ricciardo para poder adelantarle en las rectas del primer sector. Es la única opción real de adelantamiento que hay y la motivación del finés, tras ser tocado en la primera curva, no es la misma que luchar por la victoria. 20 Ha parado Antonio Giovinazzi y ello ha facilitado que Fernando Alonso suba hasta la novena plaza con Lando Norris décimo a siete segundos. El Alpine de momento le aguanta la diferencia al británico. Por detrás, Valtteri Bottas no ataca a Daniel Ricciardo en una carrera muy controlada y estabilizada. 18 SEIS SEGUNDOS ENTRE MAX VERSTAPPEN Y LEWIS HAMILTON. Dominio bárbaro del Red Bull en estos primeros compases del Gran Premio. De finalizar así, e incluyendo vuelta rápida, la diferencia entre ambos en el Mundial se dispararía hacia los 20 puntos, la segunda mayor distancia entre ambos de la temporada (en Austria el margen fue de 32 puntos). 16 Los pilotos de la zona trasera han realizado parada, han colocado duros y han dejado a Daniel Ricciardo 13º y a Valtteri Bottas 14º. Llaman a George Russell a boxes por lo que avanzarán una posición más. Por delante, Sergio Pérez se encuentra a 9 décimas del DRS para atacar a Lewis Hamilton. 14 MAX VERSTAPPEN GOBIERNA EN MÉXICO CON CASI CINCO SEGUNDOS DE VENTAJA SOBRE LEWIS HAMILTON. Sebastian Vettel le ha dado tregua a Antonio Giovinazzi por el séptimo lugar (muy bien Alfa Romeo con Kimi Raikkonen noveno). Y la atención reside en un Lando Norris que está a punto de dar cuenta de George Russell, y cuyo objetivo será después Fernando Alonso para quitarle de la zona de puntos. 12 Nicholas Latifi captura el farolillo rojo al ingresar a boxes. Un poquito por delante, Esteban Ocon quiere aguantar el ritmo de Lando Norris y también se ha quitado de encima a Nikita Mazepin. Y, en la lucha por la quinta plaza, Carlos Sainz le da aire a Charles Leclerc (segundo). 11 Se han estabilizado las posiciones entre los cuatro primeros. A partir de ahí vemos que los dos Ferrari van a pugnar por el quinto puesto. Sebastian Vettel no puede con Antonio Giovinazzi por el séptimo. Y Lando Norris ya es 12º con el punto de mira con el hoy debilitado George Russell. Por detrás, Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas, ambos con duros, han llegado a la cola y comienzan a remontar después de su incidente en la primera curva. 10 Mientras Fernando Alonso quiere el décimo lugar de un George Russell al que le cuesta con el Williams, por delante Max Verstappen ya aventaja en tres segundos a Lewis Hamilton. Ahora con DRS, los adelantamientos, sobre todo en ese primer sector de velocidad, será más sencillo. 9 El primer gran tapón de la carrera lo está protagonizando George Russell en el noveno lugar. A Kimi Raikkonen le cuesta adelantar y a ellos dos les llega Fernando Alonso ansioso por entrar en la zona de puntos. Por detrás, a Lando Norris le pasa lo mismo con Nicholas Latifi. 7 MAX VERSTAPPEN YA LE METE MÁS DE DOS SEGUNDOS A LEWIS HAMILTON. Hoy es el día al jugar casi en casa para poner tierra de por medio en el Mundial. Por detrás de Lewis Hamilton, Sergio Pérez a 7 décimas del DRS, que ya tiene Sebastian Vettel para acechar el séptimo lugar de Antonio Giovinazzi. 5 RELANZAMIENTO LIMPIO MÁS ALLÁ DE LA CONQUISTA DE CARLOS SAINZ DEL SEXTO LUGAR QUE TENÍA ANTONIO GIOVINAZZI. Max Verstappen se escapa y campa a sus anchas. Fernando Alonso 11º. 4 SE RELANZARÁ LA CARRERA EN LA PRÓXIMA VUELTA. Destacan el gran progreso de Antonio Giovinazzi (sexto tras salir 14º) y George Russell (9º, salía 16º). Daniel Ricciardo es último después de haber pasado por boxes. Recuerden que hoy busca ser el piloto con la segunda mejor racha de la historia de la F1 sin abandonar. 3 Yuki Tsunoda y Mick Schumacher son los primeros abandonos de un Gran Premio de México que nos ha ofrecido una primera frenada espectacular con los tres primeros clasificados por el Mundial en paralelo. 2 Valtteri Bottas le ha dado el rebufo a Max Verstappen que, por fuera, ha superado a Lewis Hamilton que había salido muy bien. Carlos Sainz es séptimo, y ha saltado por encima del alerón de Daniel Ricciardo. Interesante tercera plaza de Sergio Pérez, que busca el primer podio de un mexicano en México. Mal Fernando Alonso que continua 12º. 1 ¡¡¡ COCHE DE SEGURIDAD EN PISTA NADA MÁS COMENZAR !!! Primera curva accidentada donde Lewis Hamilton por dentro y Max Verstappen por fuera le han superado. En la chicane, el finés ha sido tocado y ha trompeado. Fuera se han quedado Mick Schumacher y Yuki Tsunoda; y Daniel Ricciardo tiene el alerón delantero tocado, se dirige hacia boxes. VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. 20 grados de temperatura. Todos con medios exceptuando Yuki Tsunoda (17º) y Esteban Ocon (19º) que han apostado por blandos. La idea será hacer una parada pronto y, a partir de ahí, usar el duro para remontar desde atrás. Todo preparado en un abarrotadísimo Hermanos Rodríguez donde la afición vive con pasión y como nadie con la Fórmula, con sus disfraces y catrinas. Nos esperan 71 vueltas a este trazado corto, inserto en plena ciudad. Los co-equipiers esperando a ambos lados del asfalto. Nos espera una salida espectacular tras recta larguísima. Como decía aquel, si pestañean se lo van a perder. Aparte, en la general de pilotos se encuentra apasionante la lucha por el cuarto puesto (Sergio Pérez 150 y Lando Norris 149) o por el sexto entre los dos Ferrari (Charles Leclerc 128 y Carlos Sainz 122,5). En la de constructores, hay pelea por el título (23 puntos de Mercedes AMG F1 sobre Red Bull), por el terceo (3,5 entre McLaren y Ferrari) y por el quinto (10 puntos entre Alpine y Alpha Tauri). Ahora a ambos tan solo le separan 12 puntos (287,5 para el tulipán y 275,5 para el británico), una diferencia que se ha abierto con respecto a otras fechas pero que Se trata de la segunda diferencia más exigua de la era híbrida a falta de cinco carreras para la conclusión tras el Lewis Hamilton – Nico Rosberg de 2014 (241-238) y la más reducida entre pilotos de distintos equipos desde 2012 (cuatro entre Fernando Alonso y Sebastian Vettel,194-190). Lewis Hamilton, de Mercedes AMG F1 (2016 y 2019) y Max Verstappen, de Red Bull, (2017 y 2018) han sido los últimos cuatro ganadores del Gran Premio de México. El que se lleve la victoria en este Gran Premio se convertirá en el piloto con más triunfos en la historia del trazado azteca, superando a Nigel Mansell, Alain Prost y Jim Clark. Es entonces cuando los pilotos entrarán en la zona más atractiva y reconocible del circuito: el Foro Sol, siempre lleno de público mexicano y de catrinas. Un tercer sector muy técnico que concluye con la curva parabólica final (la 17) que aparece a la salida del estadio y que, antes de la remodelación, era la peraltada que definía a este circuito. Eso desde el punto de vista técnico en un circuito donde destacan sus dos rectas iniciales, tan solo separadas por los virajes de la 1, 2 y 3. Un primer sector lleno de potencia que pasa al susodicho tramo aerodinámico aunque, en las entrelazadas 7, 8, 9, 10 y 11 se afronta prácticamente a fondo hasta esa curva 12, también propicia para el adelantamiento. A pesar de no ser un circuito puramente aerodinámico (solo el segundo sector) la carga a es altísima para evitar el uso abusivo de los frenos. Y es que a mayor altitud los frenos necesitan una mayor refrigeración. Es más, cuanto mayor sea la frenada, mayor será la exigencia de los neumáticos. Una prueba que tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el trazado con la mayor altitud de los circuitos actuales del calendario de la Fórmula 1. Se disputará 2240 metros por encima del nivel del mar. La menor densidad y presión del aire no afecta a los monoplazas, pero sí a los pilotos cuyo esfuerzo físico será aún mayor. Y lo hará tan adelantado debido a las múltiples sanciones que se han producido a lo largo de este fin de semana. Por cambiar toda la unidad de potencia saldrán desde el fondo de la parrilla Yuki Tsunoda (17º), Lando Norris (18º), Esteban Ocon (19º) y Lance Stroll (20º). Mientras que George Russell pagó cinco posiciones por modificar la caja de cambios (16º) Sin embargo, el ovetense partirá 12º en un Gran Premio que, a pesar de ser el único piloto español de la historia que ha puntuado en México (uno tras ser décimo con McLaren en 2017); los Hermanos Rodríguez es el trazado de los 33 en los que ha participado y puntuado donde ha obtenido su peor bagaje (Portimao y Le Castellet cuatro). El piloto asturiano realizó sus dos vueltas lanzadas con el mismo neumático. En el primer giro siguió el rebufo de su compañero Esteban Ocon (19º) que nada se jugaba y se equivocó. Para la segunda tentativa ya era demasiado tarde quedándose a tres décimas de su compañero y cayendo por segunda vez en Q1 en 2021, tras Mónaco. Antes, la fase de clasificación empezó con la bandera roja inicial de Lance Stroll (20º) que perdió el control de su Aston Martin a la salida de la peraltada para destrozar la pared de seguridad en plena línea de meta. Algo que condicionó una Q1 que se redujo de 18 a 11 minutos y que influyó a algunos pilotos, entre ellos a Fernando Alonso (12º). Todo ello en una clasificación más accidentada de lo que se preveía con una bandera amarilla provocada por Antonio Giovinazzi (14º) en el Foro Sol que fastidió las mejoras de la última vuelta de la Q2; y que pudo afectar a Carlos Sainz. De hecho, le perjudicó al madrileño y a los demás, en especial a Sebastian Vettel (9º). Excelente Carlos Sainz que, de menos a más, con susto de unidad de potencia incluido, y salidas de pista inoportunas, se mantuvo al acecho y a remolque durante toda la fase de clasificación. Todo ello para hacer una última tentativa de Q3 magnífica y colocarse en sexta posición, una décima mejor que su compañero Charles Leclerc (octavo, de más a menos). Y no solo eso sino que, con Yuki Tsunoda (17º) de por medio, se estorbaron mutuamente en esa última vuelta lanzada que tenía que haber servido para reponerse de ese primer intento de Q3 que silenció todo el Foro Sol, que se llenó de silbidos cuando los dos Mercedes AMG F1 fueron a saludar al finalizar la sesión del sábado. Fue una exhibición trilera en toda regla de “las balas negras plateadas” que les facilitó su 81º doblete, superando a Ferrari como la escudería con más dobletes de la historia de la Fórmula 1 en clasificación. Max Verstappen (tercero) y Sergio Pérez (cuarto) se quedaron a tres y cuatro décimas respectivamente del poleman. Un Valtteri Bottas que, con esta pole position, superó a Kimi Raikkonen como el segundo piloto finés de la historia en conseguirlas (19) por detrás de Mika Hakkinen. Se trata del piloto no campeón del mundo con más poles. Aunque tampoco habría que olvidar que, de las 18 anteriores, el nórdico solo convirtió seis en victoria (la tercera parte). Porque todo está preparado para que este fin de semana Red Bull se diese un homenaje con el neerlandés exhibiendo e, incluso, aumentando su liderato; pero, sobre todo, para que Sergio Pérez se luciera ante sus aficionados y cosechar el mejor resultado de un mexicano en su país de la historia. Ayer tenía que haber sido el aperitivo y no fue así. Hola muy buenas tardes y sean bienvenidos al Gran Premio de México, 18ª prueba del Mundial de Fórmula 1 que nos adentra en plena recta final del campeonato por el título más apasionante de la era híbrida. Max Verstappen golpeó en Estados Unidos y ayer lo hizo Mercedes AMG F1 con un doblete completamente inesperado.

Volver al inicio Final Variaciones que han permitido que Fernando Alonso, en debacle tras una malísima Q1 que ha propiciado que cayera a las primeras de cambio por segunda vez esta temporada, pueda partir mañana desde una interesante 12º posición. Por nuestra parte, nada más. Esperamos que hayan disfrutado y les citamos para la carrera de mañana. No se la pierdan. Un abrazo. Final Lance Stroll era uno de los sancionados por cambiar la unidad de potencia y saldrá en el fondo de la parrilla de salida. Misma suerte que correrán Esteban Ocon (19º), Lando Norris (18º) y Yuki Tsunoda (17º), estos dos últimos llegaron a Q3. Además, George Russell acumulaba cinco puestos por modificar la caja de cambios. Final Por lo demás, solo reseñar que la clasificación ha sido más accidentada de lo que se preveía con una bandera amarilla provocada por Antonio Giovinazzi en el Foro Sol que ha estropeado las mejoras de la última vuelta de la Q2; y por supuesto la bandera roja inicial de Lance Stroll tras perder el control de su Aston Martin a la salida de la peraltada y destrozando la pared de seguridad en plena línea de meta. Final Bravo por Carlos Sainz que, de menos a más, con susto de unidad de potencia incluido, y salidas de pista inoportunas, se ha mantenido al acecho y a remolque durante toda la fase de clasificación. Todo ello para hacer una última tentativa de Q3 magnífica y colocarse en sexta posición, una décima mejor que su compañero Charles Leclerc (octavo). Final Y para más inri, por una acción desafortunada de Yuki Tsunoda, Sergio Pérez se ha salido en el segundo sector estorbando incluso a Max Verstappen (que buscaba el rebufo del mexicano). Aún así, el tapatío ha obtenido con su cuarto puesto la mejor clasificación de un mexicano en México. Final Los Hermanos Rodríguez no paran de corear "Checo, Checo, Checo". Enrabietados por haberse quedado con las ganas de una primera línea de su ídolo, de una posible pole o de un doblete de Red Bull que sentenciase el Mundial. Los alemanes de Mercedes AMG F1 nos han engañado a todos y han conseguido un doblete y una pole position muy solvente en una Q3 donde han sido muy superiores. Q3 ¡¡¡ POLE PARA VALTTERI BOTTAS !!! ¡¡¡ SUPERA A KIMI RAIKKONEN COMO EL SEGUNDO FINÉS CON MÁS POLE POSITION EN LA FÓRMULA 1 (19) TAN SOLO POR DETRÁS DE MIKA HAKKINEN (26) !!! ¡¡¡ Y DOBLETE DE MERCEDES AMG F1, LA TERCERA DE LA TEMPORADA !!! LOS ALEMANES SE CONVIERTEN EN LA ESCUDERÍA CON MÁS DOBLETES EN CLASIFICACIÓN DE LA HISTORIA DE LA F1. Q3 Se ha salido Sergio Pérez y ha podido perjudicar la lanzada de Max Verstappen, se lo jugarán entre los Mercedes AMG F1..... Carlos Sainz sube hasta la sexta plaza y bate a Daneil Ricciardo por 2 milésimas, y una décima mejor que Charles Leclerc. Q3 Daniel Ricciardo siempre marca la pauta en el primer sector, pero rápido ha sido batido por un Valtteri Bottas que se está mostrando intratable. Carlos Sainz está mejorando, más que su compañero. Q3 TRES MINUTOS PARA EL FINAL. Salen a escena los McLaren, los Alpha Tauri y los Ferrari. Ahora Red Bull ha tardao en salir, pero los últimos, y apurando hasta el final, serán los Mercedes AMG F1 que han engañado a todos el mundo. Valtteri Bottas penúltimo y cerrará Lewis Hamilton. Q3 CUATRO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y TODOS A BOXES. A Yuki Tsunoda le han invalidado una vuelta por superar los límites de la curva 11, pero es noveno por delante de un Lando Norris que ha debido cometer un error en el último sector en su única vuelta lanzada. Q3 Carlos Sainz es incapaz de superar el octavo lugar y ahora se encuentra a tres décimas de su compañero que es sexto. A destacar un Pierre Gasly demostrando una vez más que es un calificador descomunal. Q3 ¡¡¡ LOS MERCEDES AMG F1 SORPRENDEN A LOS RED BULL !!! ¡¡¡ LOS MERCEDES AMG F1 SORPRENDEN A LOS RED BULL !!! ¡¡¡ AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ ENMUDECIDO !!! Valtteri Bottas primero y Lewis Hamilton segundo separados por décima y media, tres décimas mejor que Max Verstappen. Q3 DANIEL RICCIARDO PULVERIZANDO LOS DOS PRIMEROS SECTORES, Pierre Gasly le ha batido en el segundo. Los Red Bull de momento sin brillar. Comienzan los Mercedes AMG F1..... Q3 ¡¡¡ COMIENZA LA HORA DE LA VERDAD PARA SABER QUIEN SERÁ EL POLEMAN DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO !!! Los últimos en aparecer han sido los Mercedes AMG F1, los primeros los McLaren, y los Ferrari (Charles Leclerc por detrás de Carlos Sainz) justo detrás de los Red Bull. Q2 En el día de mañana Lance Stroll será último y Esteban Ocon penúltimo. Por su parte, Fernando Alonso, a pesar de su mal sábado, aparecerá en parrilla en una interesante 12ª posición y con gran probabilidad que, después de la primera vuelta, esté en zona de puntos. Q2 Pelearán por la pole position los Alpha Tauri, los McLaren, los Ferrari, los Mercedes AMG F1 (Lewis Hamilton liderando la Q2) y los Red Bull. Carlos Sainz ha logrado clasificarse por medio segundo, pero aún está a dos décimas de su compañero. Q2 ¡¡¡ CON NEUMÁTICO MEDIO LEWIS HAMILTON SUPERA A MAX VERSTAPPEN EN NUEVE MILÉSIMAS !!! Bandera amarilla en pista por trompo de Antonio Giovinazzi en el último sector. Ha perjudicado la vuelta lanzada de Carlos Sainz, pero también la de los demás. Q2 TODOS A PISTA. Los últimos en hacerlo han sido Daniel Ricciardo, George Russell y Esteban Ocon, apurando la mejora de la pista (blandos para el británico que no quiere rendirse a pesar de la penalización). Segundo giro de reconocimiento para Carlos Sainz. Q2 TRES MINUTOS Y MEDIO PARA LA CONCLUSIÓN DEL SEGUNDO TURNO. Abre la veda Carlos Sainz con medios por delante de los dos Red Bull: Sergio Pérez con medios y Max Verstappen con blandos (el líder del Mundial no completará vuelta). Q2 CINCO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA Q2 Y TODOS EN BOXES. Q2 En el segundo intento Carlos Sainz se ha colocado a dos décimas de Charles Leclerc. Ocho décimas con respecto a Kimi Raikkonen que es el piloto corte. La pista mejora y veremos si los diez primeros que son los diez favoritos para la Q3 van a montar blandos o no. Con la goma roja, Esteban Ocon se ha estancado en la 13ª plaza pero Yuki Tsunoda ha subido hasta la tercera. Q2 SEGUNDO INTENTO CON EL MEDIO PARA CARLOS SAINZ. En el primer sector ha bajado dos décima; está obligado a mejorar ya que su rémora con su compañero es de 1,3 segundos. Ojo a Yuki Tsunoda que, con blandos, se ha colocado tercero. Q2 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON A 16 MILÉSIMAS DE MAX VERSTAPPEN !!! Mala primera vuelta de Sergio Pérez que le ha bajado hasta la quinta plaza. Se le ha colado un Charles Leclerc, del que no había habido noticias hasta el momento, y muy superior a un Carlos Sainz noveno, a dos décimas de la eliminación. Q2 ¡¡¡ TODOS CON MEDIOS, NO HAN SALIDO YUKI TSUNODA NI ESTEBAN OCON !!! Estos dos hombres junto con Lando Norris aparecerán mañana por delante de Lance Stroll pero por detrás de todos los demás. Y en pista, el que manda es Max Verstappen. Q2 ¡¡¡ COMIENZA EL SEGUNDO TURNO DE CLASIFICACIÓN !!! ¡¡¡ 15 MINUTOS POR DELANTE !!! ¡¡¡ NEUMÁTICO AMARILLO PARA LOS NUEVE QUE HAN SALIDO A PISTA !!! Los Ferrari, los McLaren, los Mercedes AMG F1, los Red Bull y Pierre Gasly. También se animan a hacer los Alfa Romeo. Nadie quiere el blando. Q1 Le falta aerodinámica al Alpine. Aún así Fernando Alonso ha cometido un error en su primer intento y, en el segundo, con ruedas viejas, no le ha permitido ser mejor que su compañero. Es la segunda vez que el asturiano cae a las primeras de cambio desde que regresara al "Gran Circo" (la otra vez fue en Mónaco). Q1 ¡¡¡ ELIMINADO FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ DOS MALAS VUELTAS LE HAN DEJADO FUERA EN LA Q1 CUANDO NADIE LO ESPERABA !!!! Se trata del único piloto español de la historia que ha puntuado en México (uno tras ser décimo con McLaren en 2017); pero los Hermanos Rodríguez es el trazado de los 33 en los que ha participado y puntuado donde ha obtenido su peor bagaje (Portimao y Le Castellet cuatro). Hoy hemos visto lo mal que se le da. Q1 QUINTO PARA CARLOS SAINZ, FERNANDO ALONSO NO HA MEJORADO. Sebastian Vettel viene progresando y también George Russell por lo que el asturiano está contemplando el abismo muy de cerca. Q1 UN MINUTO PARA LA CONCLUSIÓN Y ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA LOS DOS ESPAÑOLES PARA MEJORAR. La buena nueva es que los dos HAAS y los dos Williams se encuentran muy lejos para preocupar a los nuestros y a un Sebastian Vettel que tampoco puede confiarse. Q1 TIEMPO MUY JUSTO PARA FERNANDO ALONSO. Es 13º, a tres décimas de su compañero Esteban Ocon, con Carlos Sainz todavía por mejorar y, eso sí, a un segundo del abismo porque los peores de la parrilla no consiguen hacer todavía un tiempo competitivo. Q1 CUATRO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN. Segunda vuelta lanzada para los Mercedes AMG F1 con el fin de mejorar definitivamente sus tiempos en esta Q1. Lando Norris se les ha colado cuarto. Por su parte, los Alpine comienzan su vuelta lanzada con Esteban Ocon sirviendo de rebufo a Fernando Alonso; y Carlos Sainz sigue con problemas. Q1 ¡¡¡ TIEMPO PARA LOS MERCEDES AMG F1, PERO HAN SIDO SUPERADOS DE INMEDIATOS POR LOS RED BULL !!! Sergio Pérez ha batido a Valtteri Bottas (por delante de Lewis Hamilton) por tan solo 7 décimas, pero después ha llegado Max Verstappen quien, pulverizando todos los sectores, le ha metido 6 décimas a su compañero. Q1 TODOS EN PISTA MENOS LOS ALPINE Y, EVIDENTEMENTE, LANCE STROLL. Hay prisas por fijar un primer tiempo ya que restan menos de 8 minutos para la conclusión de la Q1. Q1 ¡¡¡ SE REANUDA LA FASE DE CLASIFICACIÓN Y LO HACE CON SUSTO !!! Carlos Sainz no tenía potencia en su Ferrari en la vuelta al asfalto y, por radio, le estaban dando instrucciones para poder reiniciar un bólido rojo que "estaba en punto muerto y en fase de espera". Q1 A las 21:33h (hora española peninsular) se reanudará la fase de clasificación de un Gran Premio de México interrumpido por bandera roja por el accidente de Lance Stroll tras perder el control de su monoplaza en el piano exterior en la salida de la peraltada. Q1 La fase de clasificación se encuentra detenida. Una multitud de operarios se arremolinan a la altura de la línea de meta porque una de las protecciones ha quedado muy dañada por el choque brutal recibido por el Aston Martin. Q1 El piloto se encuentra en perfectas condiciones cuando restan 11 minutos para la conclusión. Mucho por delante. Hasta entonces, solo siete hombres habían logrado marcar tiempo (incluyendo el propio Lance Stroll). Entre ellos los Ferrari donde Charles Leclerc le había metido medio segundo a Carlos Sainz. Q1 ¡¡¡ ACCIDENTE DE LANCE STROLL A LA SALIDA DE LA PERALTADA !!! El Aston Martin está detenido a la altura de la línea de meta después de que su Aston Martin se haya descontrolado al pisar el piano de la última curva del circuito.Ya sabemos quien será último mañana. Q1 Antonio Giovinazzi supera en dos décimas a Kimi Raikkonen para estar temporalmente al frente de la clasificación; en el momento en el que los Red Bull comienza su primera vuelta rápida. Vienen los Ferrari.... Q1 PRIMER TIEMPO DE REFERENCIA PARA KIMI RAIKKONEN QUE DURARÁ POCO. Empieza el caos en el Pit Lane, porque comienzan a aparecer sobre la pista ya todos los pilotos exceptuando los Mercedes AMG F1. Los últimos en hacerlo, con ovación incluída, los Red Bull. Q1 Nicholas Latifi, con medios, se ha metido a boxes justo antes de completar vuelta, a la vez que ha iniciado su andadura, con la banda amarilla, su compañero George Russell. El británico acumula cinco puestos de sanción por modificar la caja de cambios. Q1 ¡¡¡ COMIENZA LA FASE DE CLASIFICACIÓN EN EL DF !!! Los HAAS y Nicholas Latifi en liza, los primeros con blandos y el canadiense con duros. Detrás de ellos Kimi Raikkonen al que le quedan tan solo cinco Grandes Premios antes de colgar el casco. Todo preparado en la parrilla de salida. Todo preparado para el festival de Red Bull, de Max Verstappen y de Sergio Pérez como ídolo local. Buenas prestaciones para Carlos Sainz que, en los entrenos, ha demostrado que puede ser quinto. Fernando Alonso aspira a Q3 y a ser favorecido por el rebufo de su compañero Esteban Ocon, que, junto a Lance Stroll, Lando Norris y Yuki Tsunoda saldrán desde el fondo de la parrilla de salida por cambiar la unidad de potencia. Es entonces cuando los pilotos entrarán en la zona más atractiva y reconocible del circuito: el Foro Sol, siempre lleno de público mexicano y de catrinas. Un tercer sector muy técnico que concluye con la curva parabólica final (la 17) que aparece a la salida del estadio y que, antes de la remodelación, era la peraltada que definía a este circuito. ¿Y por qué son importantes los rebufos en los Hermanos Rodríguez? Porque se trata de un circuito donde destacan sus dos rectas iniciales, tan solo separadas por los virajes de la 1, 2 y 3. Un primer sector lleno de potencia que pasa al tramo aerodinámico aunque, en las entrelazadas 7, 8, 9, 10 y 11 se afronta prácticamente a fondo hasta esa curva 12, también propicia para el adelantamiento. En una clasificación donde los rebufos serán importante, deberá tener cuidado el líder del Mundial con su propio compañero Sergio Pérez. El tapatío juega en casa y está en disposición no solo de ser el mexicano con la mejor clasificación de la historia en México (Pedro Rodríguez 7º en 1970) sino de ser el primer poleman de siempre en el país centroamericano. No puede haber mayor igualdad y emoción en la lucha por el título. Golpeó en Estados Unidos Max Verstappen y hoy se dispone a hacerlo de nuevo en una fase de clasificación donde el favoritismo apunta a Red Bull. De hecho, en 2018, y precísamente en este escenario, obtuvo su único doblete en la era híbrida (gracias al propio piloto neerlandés y a Daniel Ricciardo). Entre Max Verstappen, Red Bull, y Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, hay tan solo 12 puntos de diferencia (287,5 – 275,5). Se trata de la segunda diferencia más exigua de la era híbrida a falta de cinco carreras para la conclusión tras el Lewis Hamilton – Nico Rosberg de 2014 (241-238) y la más reducida entre pilotos de distintos equipos desde 2012 (cuatro entre Fernando Alonso y Sebastian Vettel, 194-190). Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores del deporte en general y a todos los amantes de la Fórmula 1 en particular. A continuación, nos disponemos a ofrecer la fase de clasificación del Gran Premio de México que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez, correspondiente a la 18ª prueba del Mundial.

