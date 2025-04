Volver al inicio Final Nos despedimos por tanto de América, donde Lewis Hamilton es el auténtico rey al ganar 18 Grandes Premios, y ya solo nos quedan tres carreras (Qatar, Arabia Saudí y Abu Dhabi). Y sin tiempo para el respiro, porque la próxima semana nos espera Losail, que se estrena en la Fórmula 1. Esperemos que hayan disfrutado del espectáculo. Reciban un fuerte abrazo. Final La salida fue mala para el finés y para el madrileño. En el caso del Ferrari se vio entorpecido por el pinchazo de Lando Norris (10º) y ha rodado a partir de entonces a la vera de Charles Leclerc. Por su parte, los Alpine han salvado los muebles metiéndose con sus dos pilotos en los puntos gracias a realizar solo una parada, pero con la mala noticia de no poder frenar a Pierre Gasly, que ha sido séptimo. Final Todo ello en un Gran Premio donde los Red Bull comenzaron de manera brillante colocándose con Max Verstappen y Sergio Pérez en cabeza arrebatando, una vez más, la pole position que Valtteri Bottas conquistó en la carrera al sprint (premiado por su agresividad al colocar blandos los sábados, tal y como hizo Carlos Sainz que tampoco supo aprovechar su tercera plaza). Final El castigo por un alerón trasero que superaba los 85 mm de dejar a Lewis Hamilton al fondo de la carrera al sprint, más los cinco puestos de sanción por modificar el motor, no ha sido obstáculo para un heptacampeón del mundo que ayer se exhibió remontando 15 posiciones, y que hoy a 12 vueltas del final ha puesto la guinda tras tres intentos de adelantamiento, el primero de ellos muy polémico, anotado pero no investigado. Final Ha finalizado Brasil y ha finalizado la incursión de la Fórmula 1 por el continente americano con un Mundial que continua apretado y que podía haber estado encarrilado por parte de Max Verstappen que hoy lo ha tenido todo de cara salvo el gran rendimiento del Mercedes AMG F1 con respecto al Red Bull. 71 Sexto puesto para Carlos Sainz a la vera de Charles Leclerc quinto, el madrileño está atravesando la mejor racha en los puntos de su carrera deportiva, y finalmente noveno lugar para Fernando Alonso, que ha dejado pasar en el último instante a Esteban Ocon (octavo). 71 ¡¡¡ VUELTA RÁPIDA PARA SERGIO PÉREZ QUE LE DAN 16 PUNTOS DE VENTAJA DE MAX VERSTAPPEN, SEGUNDO, SOBRE LEWIS HAMILTON !!! ¡¡¡ DOBLETE EN EL PODIO CON VALTTERI BOTTAS TERCERO, ALGO QUE NO PASABA DESDE SILVERSTONE !!!! 71 ¡¡¡ INAPELABLE Y HERÓICA VICTORIA PARA LEWIS HAMILTON !!! ¡¡¡ SE TRATA DE LA VICTORIA CON LA PARRILLA DE SALIDA MÁS RETRASADA DE TODA LA HISTORIA DEL GRAN PREMIO DE BRASIL (10 PUESTOS) !!! ¡¡¡ LEWIS HAMILTON HA OBTENIDO EL TRIUNFO CON EL SEGUNDO PEOR GRID EN SU CARRERA TRAS EL 14º DE ALEMANIA 2018 !!! 71 ÚLTIMA VUELTA Y ALFOMBRA ROJA PARA LEWIS HAMILTON. "Giro de reconocimiento" para Sergio Pérez. Y por detrás, ojo que Sebastian Vettel amenaza el puntito que tiene Lando Norris en lucha por el décimo lugar. 70 ¡¡¡ PARADA DE SERGIO PÉREZ A POR LA VUELTA RÁPIDA !!! ¡¡¡ EN JUEGO UN PUNTO QUE PODRÍA SER VITAL DE CARA AL CAMPEONATO DEL MUNDO DE PILOTOS !!! ¡¡¡ BLANDOS PARA EL TAPATÍO !!! 69 DOS VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN, NO SE MUEVEN EN RED BULL. 68 TRES VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y EL CAMPEONATO DEL MUNDO SE AJUSTA A LOS 15 PUNTOS, A EXPENSAS DE ESA VUELTA RÁPIDA. Sergio Pérez tiene una parada gratuita y podría intentarlo para quitarle un punto al británico. 66 CINCO VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y EL GRAN PREMIO DE BRASIL ESTÁ VISTO PARA SENTENCIA. 65 LANDO NORRIS NO ALCANZARÁ A LOS ALPINE. Valioso octavo puesto para Fernando Alonso que, en Brasil, tiene los buenos recuerdos de los Mundiales de 2005 y 2006, y los malos de 2007 y 2012. Brasil es el Gran Premio donde más veces ha competido sin haber obtenido la victoria (18 apariciones). 63 LANDO NORRIS EN BUSCA DE LOS DOS ALPINE QUE ESTÁN PIDIENDO LA HORA. De todas maneras, Fernando Alonso intentando beneficiarse del DRS de Pierre Gasly para no perder la estela del francés. Es el único punto de emoción en este Gran Premio en el que se espera la batalla final por la vuelta rápida. 61 DIEZ VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y ALPINE NO PUEDE SUJETAR A PIERRE GASLY. Esteban Ocon ha sucumbido y el próximo en hacerlo será Fernando Alonso. Y por detrás embalado viene Lando Norris, con sus cinco paradas en todo el Gran Premio. 59 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON POR DELANTE !!! ¡¡¡ LEWIS HAMILTON POR DELANTE !!! ¡¡¡ LEWIS HAMILTON POR DELANTE !!! ¡¡¡ EN LA RECTA OPUESTA, EN ZIG ZAG, DEFENDIÉNDOSE DESPUÉS Y COLOCANDO JOSÉ CARLOS PACE BOCA ABAJO !!! Se trata de la mejor carrera del británico en todo el año, qué pedazo de Gran Premio se está cascando. 58 ¡¡¡ VUELVE A LEWIS HAMILTON A INTENTARLO AL QUE LE FALTA LA GUINDA A SU EXTRAORDINARIO GRAN PREMIO !!! Otra vez en la recta opuesta, tras la mala trazada del neerlandés en la S de Senna. Lo ha intentado por fuera el británico pero esta vez el tulipán se la sabía de la anterior. 56 15 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Se marchan los Ferrari y Carlos Sainz asienta su sexta posición. Fernando Alonso taponando a Esteban Ocon y Pierre Gasly. El francés con los neumáticos más jóvenes no debería tener problemas para quitarse de enmedio a los Alpine. Por detrás, Sebastian Vettel entra en boxes y Lando Norris accede a zona de puntos. 55 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON A MILÉSIMAS DEL DRS DE MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ TODAVÍA QUEDA CARRERA PARA UNA NUEVA BATALLA EN EL GRAN PREMIO DE LA POLÉMICA !!! 54 DUROS PARA CHARLES LECLERC Y PARA CARLOS SAINZ QUE HAN SALIDO JUSTO POR DELANTE DE LOS DOS ALPINE, QUE NO HAN EFECTUADO LA SEGUNDA PARADA. Y Pierre Gasly ceerrando el "trenecito". Todos pendientes de la evolución de los hombres de Davide Brivio. 53 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO ES SÉPTIMO Y EMPIEZAN A PARAR LOS FERRARI, TAMBIÉN PIERRE GASLY !!!! ¡¡¡ Y NO SE INVESTIGA EL INCIDENTE ENTRE MAX VERSTAPPEN Y LEWIS HAMILTON !!! 51 20 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y DANIEL RICCIARDO SE RETIRA. ES NOTICIA PORQUE DICE ADIÓS A LA SEGUNDA MAYOR RACHA DE LA HISTORIA DE UN PILOTO SIN ABANDONAR (34 GRANDES PREMIOS CONSECUTIVOS) 50 ¡¡¡ SEGUNDA PARADA PARA DANIEL RICCIARDO !!! Sebastian Vettel entra en puntos donde se consolidan los Alpine, que podría jugar la baza de estirar unos neumáticos duros que le ayudaría para establecerse en el Top 8 a uno de los dos. 49 Tras el incidente, Lewis Hamilton ha perdido la zona de DRS con respecto a Max Verstappen. La fricción, que ha visto a los dos pilotos rodar y competir por fuera, ha sido anotada. ¡¡¡ EL MUNDIAL EN JUEGO !!! 48 ¡¡¡ EN LA RECTA OPUESTA !!! ¡¡¡ EN LA RECTA OPUESTA !!! ¡¡¡ EN LA RECTA OPUESTA !!! ¡¡¡ PARECÍA SUPERADO MAX VERSTAPPEN, QUE NO HACE LA CURVA Y LE ECHA FUERA EN EL VIRAJE DE LA CUATRO DE LA DESCIDA DO LAGO !!! 47 ¡¡¡ 25 VUELTAS PARA EL FINAL Y LEWIS HAMILTON HA EMPEZADO EL ATAQUE DEFINITIVO PARA UNA VICTORIA INOLVIDABLE Y ÉPICA SOBRE MAX VERSTAPPEN !!! 46 ¡¡¡ VUELTAS RÁPIDAS PARA LEWIS HAMILTON Y VUELTAS PERSONALES PARA MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ ZONA DE DRS PARA EL BRITÁNICO !!!! 45 SERGIO PÉREZ ES CUARTO DESPUÉS DE HABER SALIDO INTERCALADO ENTRE UNOS FERRARI QUE TIENEN UNA PARADA MENOS. Y están obligados a detenerse porque han repetido medios. Quienes no tienen por qué pasar por el Pit Lane son sus enemigos Pierre Gasly o Daniel Ricciardo que podrían estirar sus duros. 44 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON A BOXES !!! No le ha salido bien la jugada a Mercedes AMG F1 que podían haber buscado otras opciones. La visita a los mecánicos ha sido tardía y ahora el británico está a poco más de dos segundos con respecto a Max Verstappen. 41 ¡¡¡ VALTTERI BOTTAS Y SERGIO PÉREZ TAMBIÉN A BOXES !!! MAX VERSTAPPEN DESTROZANDO EL RECORD DEL SEGUNDO SECTOR. De momento no hay novedades sobre Lewis Hamilton. 40 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO CONSIGUE LA DÉCIMA PLAZA POR FUERA SOBRE SEBASTIAN VETTEL EN LA RECTA DE META !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN A BOXES PARA EVITAR EL UNDER CUT DE LEWIS HAMILTON !!! 39 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO A REBUFO DE SEBASTIAN VETTEL EN BUSCA DE LA ÚLTIMA PLAZA DE PUNTOS !!! Quien les ha visto y quien les ve nueve años después cuando luchaban por el Mundial en este mismo escenario. 38 HEMOS LLEGADO AL ECUADOR DE UN GRAN PREMIO DONDE A LEWIS HAMILTON LE FALTA SEGUNDO Y TRES DÉCIMAS DE DARLE TODA LA VUELTA A LA SITUACIÓN. Lando Norris se deshace de su neumático duro el cual le ha durado 35 vueltas, referencia para toda la parrilla. 36 ¡¡¡ TRES DÉCIMAS LE FALTAN A LEWIS HAMILTON PARA ENTRAR EN ZONA DE DRS CON RESPECTO A MAX VERSTAPPEN Y AUN NO HEMOS LLEGADO AL ECUADOR DEL GRAN PREMIO !!!! Lo que nos falta por disfrutar. Vaya acoso desde atrás de Lewis Hamilton. 34 Toda la parrilla llena de duros, y medios para los Ferrari y para Mick Schumacher. Todos los ojos pendientes de la duración del duro de Lando Norris que ahora mismo es noveno por detrás de su compañero Daniel Ricciardo. 33 FERNANDO ALONSO A BOXES. El asturiano se la jugará a una sola parada. No habrá más y menos mal porque la realizada ahora ha sido horrible. Aún así, ha logrado conservar la posición con respecto a Lance Stroll. 32 40 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Los Mercedes AMG F1 está tirando y ahora Max Verstappen, de cara a una segunda parada, es carne de cañón. Por detrás, Charles Leclerc ya se ha hecho con el quinto puesto de Fernando Alonso; y ojo que, por detrás, Pierre Gasly está a medio segundo de entrar en zona de DRS con respecto a Carlos Sainz. 30 COCHE DE SEGURIDAD VIRTUAL EN PISTA. ¡¡¡ VALTTERI BOTTAS A BOXES PARA ADELANTAR A SERGIO PÉREZ !!! Fernando Alonso, que es el único que no ha parado, es quinto y perjudicando el ritmo de los Ferrari. No han estado atentos en Alpine para meter al español y poder ganar alguna posición. 29 SE VA ORGANIZANDO LA CARRERA. Sergio Pérez ha entrado a boxes y se sitúa a 10 segundos de los dos primeros con Daniel Ricciardo (por parar aún) intercalado. Charles Leclerc ha logrado defenderse de Carlos Sainz, que, como Pierre Gasly, han sufrido en deshacerse de un Lando Norris con varias vueltas ya en sus duros. 28 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN POR DELANTE DE LEWIS HAMILTON, PERO CON TAN SOLO SEGUNDO Y MEDIO DE DISTANCIA ENTRE AMBOS !!! El británico ha podido ser estorbado por Daniel Ricciardo, pero al menos el intento de "Under Cut" le ha servido para estar a unas décimas del DRS con respecto al neerlandés. 27 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON ES ACTUALMENTE SEXTO POR DETRÁS DE DANIEL RICCIARDO !!! ¡¡¡ Y LA NOVEDAD LA PONE FERRARI !!! Ha repetido el neumático medio el español que ha aparecido en pista justo delante de Pierre Gasly. Se preparan en Red Bull. 26 PARADA PARA PIERRE GASLY QUE COLOCA NEUMÁTICO DURO Y SE TOPA CON KIMI RAIKKONEN EN SU VUELTA A PISTA. Se preparan en Mercedes AMG F1 y también en Ferrari. 25 ¡¡¡ LA DISTANCIA ENTRE LEWIS HAMILTON Y MAX VERSTAPPEN SE ESTABILIZA !!! Por detrás, lo más destacable es la proximidad de Daniel Ricciardo sobre Pierre Gasly, que sería un nuevo enemigo para los dos Ferrari. Mientras, Fernando Alonso ya está a dos segundos de Esteban Ocon. 23 LANCE STROLL A BOXES QUE COLOCA DURO. La parada mala y reaparece en pista penúltimo por detrás de Nicholas Latifi. Se trata del principal enemigo de Fernando Alonso en la lucha por los puntos, aparte de un Esteban Ocon cuya distancia se ha reducido por debajo de los tres segundos. 22 FERNANDO ALONSO EN BUSCA DE LOS PUNTOS. En el horizonte, a tres segundos y medio, su compañero de equipo Esteban Ocon, que está a unas décimas de entrar en zona DRS para acechar a Sebastian Vettel. Batalla entre Aston Martin y Alpine en la zona media de la clasificación. 20 ¡¡¡ CUATRO SEGUNDOS ES LA DISTANCIA ENTRE MAX VERSTAPPEN Y LEWIS HAMILTON !!! Ahora la batalla se centra en la lucha por el podio entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Por el quinto lugar, Carlos Sainz es una prolongación de Charles Leclerc pero sin ataque; y Fernando Alonso recupera la undécima plaza que le había quitado Lance Stroll. 19 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON VUELVE A SUPERAR POR FUERA A SERGIO PÉREZ EN LA RECTA DE META E INTERLAGOS SE VIENE ABAJO !!! ¡¡¡ Y ESTA VEZ EL AZTECA NO HA PODIDO DEVOLVÉRSELA !!! ¡¡¡VALTTERI BOTTAS AL ACECHO DEL PODIO !!! 18 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON ADELANTA POR FUERA EN LA RECTA DE META A SERGIO PÉREZ EN UNA MANIOBRA ESPECTACULAR Y EL MEXICANO SE LA DEVUELVE EN LA RECTA OPUESTA !!! Brasil es todo ovación. 17 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON SE PEGA A SERGIO PÉREZ PERO LE FALTA UN PELÍN DE VELOCIDAD PUNTA AL FINAL PARA TIRARLE EL ATAQUE AL MEXICANO !!! Por su parte, Max Verstappen ya tiene un colchón de casi tres segundos. 15 10 SEGUNDOS DE PENALIZACIÓN PARA YUKI TSUNODA Y DRS HABILITADO. Lewis Hamilton a la caza y captura de Sergio Pérez. El británico intentará salir bien en Junçao para acercarse en Salida dos Boxes y adelantar al Red Bull en recta de meta. 14 BANDERA VERDE EN PISTA. Lewis Hamilton ha perdido comba ligeramente con Sergio Pérez en este segundo relanzamiento. Pero tiene ritmo suficiente para volver a atacar al mexicano, cuya función es totalmente de equipo. Por detrás, Daniel Ricciardo le arrebata la novena plaza a Esteban Ocon. 13 ¡¡¡ VELOCIDAD CONTROLADA !!! A pesar de ello, Lewis Hamilton está muy nervioso por detrás de Sergio Pérez, al que querrá quitarse de encima cuanto antes. Continua la pieza del monoplaza de Mick Schumacher en pista. Recuerden todos con medios, exceptuando Lando Norris, Yuki Tsunoda, George Russell y el propio alemán de HAAS. 12 COCHE DE SEGURIDAD VIRTUAL EN PISTA. Mick Schumacher con el alerón delantero descolgándose una pieza en la zona de Bico do Pato. Todo ello justo después de que Lance Stroll le haya ganado una posición a Fernando Alonso que es duodécimo. 11 La mayor novedad en el relanzamiento es el progreso de Lando Norris que ha pasado de ser último al 15º lugar. Por delante, Sergio Pérez pierde la zona de DRS con respecto a Max Verstappen y comienza a taponar a Lewis Hamilton. 10 ¡¡¡ SE RELANZA EL GRAN PREMIO DESPUÉS DE QUE TODOS LOS MONOPLAZAS ESTUVIERAN PRACTICAMENTE PARADOS !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN HA ESPERADO HASTA EL FINAL !!! ¡¡¡ SERGIO PÉREZ NO SE HA DEJADO SORPRENDER POR LEWIS HAMILTON !!! ¡¡¡ Y POR DETRÁS A PUNTO DE SORPRENDER CHARLES LECLERC A VALTTERI BOTTAS !!!! 9 Se acumulan los pasos por el Pit Lane, que desvirtuarán lo que realmente serán las paradas de boxes en el cambio de neumáticos. Se termina el coche de seguridad al término de la novena vuelta del Gran Premio. 7 TODOS AL PIT LANE. La zona sucia es la recta de meta, y el coche de seguridad conducen a los monoplazas por el pasiillo de boxes. Últimos lugares para George Russell, Yuki Tsunoda y Lando Norris, los tres últimos con duros y éste último por el pinchazo en la salida. 6 ¡¡¡ COCHE DE SEGURIDAD EN PISTA DEBIDO A QUE LA PISTA ESTÁ SUCIA TRAS UN TOQUE ENTRE YUKI TSUNODA Y LANCE STROLL !!! Se agrupa la parrilla. Primero los Red Bull, después los Mercedes AMG F1 y detrás los Ferrari. En la lucha por los puntos, Fernando Alonso se encuentra undécimo a la vera de Daniel Ricciardo. 5 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON YA ES TERCERO Y SE ENCUENTRA A TAN SOLO TRES SEGUNDOS Y MEDIO DEL DUO FORMADO POR LOS RED BULL !!! Comienza la carrera para los dos grandes favoritos para la victoria final. En cabeza, Max Verstappen, pero el británico es, como ayer, el más rápido en pista. 3 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON HA ELIMINADO A CHARLES LECLERC Y YA ES CUARTO !!! Tiene delante a Vatteri Bottas que no le opondrá demasiada resistencia. Por detrás los dos Ferrari con Carlos Sainz muy pegado a Charles Leclerc. 2 IMPRESIONANTE SALIDA DE LEWIS HAMILTON, QUE YA ES QUINTO. Y salida muy agresiva de los dos Red Bull que ya tiene a Sergio Pérez en segunda posición. Lando Norris ha entrado a boxes porque en el inicio ha pinchado y ahora rueda último. 1 MAX VERSTAPPEN POR DENTRO SE HA COLOCADO AL FRENTE DE LA PRUEBA. Lando Norris se ha salido por fuera, se ha desestabilizado su McLaren y ello ha afectado a Carlos Sainz que ha perdido la tercera plaza en pos de Sergio Pérez. VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. Todos comenzarán con el neumático medio exceptuando Yuki Tsunoda que será más agresivo con el blando (algo que podría afectar a Fernando Alonso). Kimi Raikkonen partirá desde el Pit Lane porque ha cambiado su ala trasera. Todo preparado en el José Carlos Pace de Interlagos donde el sol y las nubes se alterna en el cielo, y al que se darán 71 vueltas. Mucha fiesta en las gradas de la torçida brasileira que hoy en día no tiene ídolos a los que animar. Los co-equipiers están esperando en ambos lados de la calzada para salir corriendo. ¿Soportará la presión Max Verstappen? ¿Volverá a remontar Lewis Hamilton? ¿Habrá podio para Carlos Sainz, Sergio Pérez? No se lo pierdan. Este Mundial tan apretado también es extrapolable a los equipos. Mercedes AMG F1 aventaja en tan solo un punto a Red Bull (478,5 – 477,5) en lucha por el Mundial de constructores a falta de cuatro Grandes Premios para la conclusión; se trata de la diferencia más exigua entre dos escuderías a estas alturas en el Siglo XXI. Aún así, Max Verstappen aventaja en 19 puntos a Lewis Hamilton, piloto de Mercedes F1 AMG (312,5 – 293,5), se trata de la segunda mayor distancia entre ambos en este 2021 tras Austria (32). En caso de victoria en Interlagos, al neerlandés solo le bastará ser segundo en las carreras restantes para proclamarse campeón. La pole fue para un Valtteri Bottas que se convirtió en el finlandés con más primeras Líneas en F1, superando las 44 de Kimi Räikkönen. Todo ello después de cosechar la pole position en tres de los últimos cuatro Grandes Premios de F1, incluyendo los dos últimos (Turquía, México y Brasil), su mejor racha desde tres en 2019 (China, Azerbaiyán y España). Max Verstappen recuperó la segunda plaza a costa de un Carlos Sainz que supo mantener a raya a Sergio Pérez (4º). Con medios, los Red Bull no supieron sacar tajada de una gran oportunidad de empezar hoy en mejor posición para sacar más rédito a un Lewis Hamilton que se batió desesperado. Fernando Alonso, Daniel Ricciardo (11º) o Sebastian Vettel (9º) fueron los que más le costó adelantar. En la recta de meta logró hacerse con ellos, el último de ellos Lando Norris (5º). Toda la carne en el asador para meter presión a un Max Verstappen (2º) que se vio sorprendido en el inicio por Valtteri Bottas y Carlos Sainz (3º), muy agresivos con las blandas. Lewis Hamilton, con neumático medio, progresó 15 posiciones hasta ser quinto (por lo que saldrá décimo). Ya en la salida se hizo con cuatro puestos de un plumazo, y no lo tuvo fácil porque casi todos los que le antecedían tenían el DRS abierto al estar distanciados entre sí a menos de un segundo. Y la FIA dictaminó sancionar económicamente a Max Verstappen y dejar a Lewis Hamilton último en la carrera al sprint. Al británico le tocaba, en 24 vueltas, remontar y salvar los muebles todo lo posible, a sabiendas que acumulaba cinco puestos más de sanción. Y el heptacampeón de mundo se exhibió. Para añadir más leña al fuego, y al final de la fase de clasificación, Max Verstappen tocaba ese alerón, algo que en teoría no está permitido. Hubo que esperar a la FIA a que tomase decisiones, mientras en los Libres 2 lideraba Fernando Alonso (12º), algo que no conseguía desde Singapur 2014 con Ferrari. Pero este resultado fue ensombrecido por una serie de acciones y decisiones que han sembrado de polémica todo el fin de semana. Para empezar, Lewis Hamilton cambió unidades de motor por lo que pagó cinco posiciones en la parrilla de hoy. Después, Red Bull acusó que el alerón trasero del británico era ilegal. Todo ello justo antes de la curva de Junçao, donde ahí empieza una Subida Dos Boxes que, como su propio nombre indica, se produce una aceleración en ascensión que conforman tres curvas muy rápidas que desembocan en la recta de meta y en el lugar más propicio para el adelantamiento. Y eso que estamos hablando de un circuito corto y muy rápido donde sufren muchos los neumáticos. La S de Senna cuesta abajo. La recta donde terminar el primer sector. Laranjinha y el Bico do Pato, donde Alonso en una clasificación se dedicó a tomar el sólo en una qualy, y que configuran la parte más técnica del diseño paulista. ¿Y quién no se acuerda del primer podio de Carlos Sainz en una carrera de 2019 absolutamente loca? Fue la última prueba que se disputó antes de que llegara la pandemia y la ganó Max Verstappen. El madrileño partió último y, en los despachos tras sanción a Lewis Hamilton por una fricción con Alex Albon, alcanzó el cajón con McLaren. ¿Quién no se acuerda del viaje de Kimi Raikkonen por un asfalto alternativo en Interlagos? Fue ese año en medio del diluvio, como el que hubo el año pasado con un Max Verstappen que ofreció espectáculo y actuó como juez en la guerra entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Aquel 2008 se puso a llover al final. No como en 2012 que fue permanente. Fernando Alonso se agarraba a la heroica para doblegar a un Sebastian Vettel superior con su Red Bull. El alemán, nada más empezar, hizo un trompo pero no abandonó. Remontó y el español, que había tocado las mieles del triunfo por momentos, se quedó a las puertas. O la impresionante fue la resolución del Mundial de 2008. La última vez donde Ferrari logró la pole position (obtuvo la victoria en 2017 con Sebastian Vettel). Se lo llevó todo Felipe Massa. Incluso parecía que la gloria, pero en plena celebración; Lewis Hamilton realizó un descomunal Subida do Boxes para adelantar a Timo Glock y convertirse en campeón del mundo. En este escenario Fernando Alonso se proclamó campeón del mundo las dos veces que lo fue (2005 y 2006), para comprobar la temporada siguiente como Kimi Raikkonen, gracias a la solidaridad de Felipe Massa, pescaba en río revuelto en el pique de McLaren entre el español y Lewis Hamilton. Un Gran Premio de Brasil que siempre se ha teñido de épica. Se trata del circuito más decisivo de la F1 en el Siglo XXI (seis) sin embargo, no se resuelve un Mundial de Fórmula 1 desde el año 2012 cuando a Sebastian Vettel le bastó ser sexto bajo la lluvia, y a pesar del podio de Fernando Alonso (2º), para ser campeón por tercera vez. Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores al deporte, a todos los amantes del mundo del motor, y a todos los aficionados de la Fórmula 1. A continuación, disfrutaremos del siempre apasionante Gran Premio de Brasil, 19ª prueba del Mundial de 2021. Hoy nos despedimos del continente americano, solo nos faltará Oriente Próximo.

¡Brutal salida de mañana para la carrera al sprint! Veremos qué nos depara en el día de mañana. Con Verstappen segundo, seguro que buscará adelantar a Hamilton en la salida. 3 Sin sorpresas en la Q3. Gasly, con su buena racha, saldrá quinto seguido de los dos Ferrari. Alonso, décimo por detrás de los dos McLaren. 3 ¡Verstappen se queda en segundo lugar, seguido de Valtteri Bottas y Sergio Pérez! 3 ¡POLE DEL SPRINT PARA LEWIS HAMILTON! 3 ¡Todos en vuelta lanzada! 3 ¡Todos a pista una vez más! 3 Todos en boxes preparados para salir a dar la última vuelta. Alonso es el primero en salir y le sigue Leclerc. 3 ¡Pole del sprint para Hamilton a falta de 5 minutos para el final de la Q3! ¡Verstappen, segundo, con Bottas por detrás! 3 ¡Ya se encuentran todos los pilotos en la vuelta lanzada! 3 ¡Salen todos los pilotos a pista! Tráfico en esta primera toma de contacto en la Q3 con los 10 en el trazado. 3 ¡COMIENZA LA Q3! ¡Siguen todos en el box! No hay prisa por salir. 2 ¡Terminamos la Q2! ¡Dominaron los dos Mercedes! Verstappen, tercero con Sainz en octavo lugar y Alonso entrando in extremis en la Q3 en la décima posición. 2 ¡Salen de nuevo a pista los pilotos para mejorar los tiempos y entrar en la Q3! ¡Última oportunidad para mejorar la posición para el sprint de mañana! 2 ¡Voló Hamilton! No hay más peligro para el británico, que vuelve a coronarse como el más rápido en la Q2. 2 ¡Vuelta anulada a Hamilton! Tendrá que repetirla el británico. Por ahora, Verstappen el más rápido en esta Q2 seguido de Gasly y Leclerc. Sainz, quinto y Alonso es octavo. 2 Por ahora, en este cuarto de hora que tenemos por delante, todos los coches se mantienen en su box esperando los últimos reglajes antes de salir a pista. 2 ¡COMIENZA LA Q2! 1 ¡Finalizada la Q1 sin sorpresa! Lance Stroll, Latifi, Russell, Schumacher y Mazepin se quedan fuera. Los mejores tiempos fueron para los dos Mercedes y seguidos, sorprendentemente, por los dos Ferrari. Los dos Red Bull van después. 1 ¡Toda la parte media baja de la clasificación, a pista para mejorar los tiempos! Leclerc recupera sensaciones con el tercer mejor tiempo. 1 A falta de 4 minutos para el final de esta Q1, la sorpresa es Leclerc con el peor tiempo de la prueba. El de Ferrari sale a pista para mejorar su tiempo después de ver anulado el tiempo anterior. Junto al monegasco, solo están Norris y Ricciardo. 1 ¡Todos los pilotos con tiempos cuando Carlos Sainz logra el segundo mejor tiempo de esta Q1! Alonso, con una gran vuelta, se pone séptimo. 1 ¡Mejor tiempo para Lewis Hamilton, que vuela en la pista para hacer la vuelta en 1:08.824! Bottas se queda con el tercer mejor tiempo. Volverán a boxes y parece complicado que vuelvan a salir en esta Q. 1 ¡10 minutos para el final de la Q1! ¡Los Mercedes se encuentran en pista para lograr su primer tiempo! 1 ¡Ahora es turno para Max Verstappen! ¡Qué vuelta para el holandés, que quiere ser campeón del mundo a toda costa! ¡Baja a 1:09.329, como Lando Norris! 1 ¡Qué primera vuelta de Pierre Gasly! 1:10.062 para el piloto francés, que barre en cuatro décimas el tiempo que firmó Sainz. 1 Casi todos los pilotos en pista, todos con neumáticos blandos y no faltará mucho para conocer los primeros tiempos del día de hoy. 1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Queda poco para que esto comience! ¡En unos minutos se pondrá el semáforo en verde para dar inicio a la Q1 de este Gran Premio de Brasil! ¡Menos de cuarto de hora para que empiece esta prueba en Interlagos! ¡La emoción está a punto de comenzar! Veremos qué parrilla saldrá para la carrera al sprint de mañana. La temperatura no parece acompañar en exceso el día de hoy con cielo prácticamente cubierto y con mucha humedad, incluyendo posibilidades altas de precipitaciones. Esperemos a ver qué tiempo hace durante la prueba. En los primeros libres del gran premio, Hamilton ha sido la voz cantante en el día de hoy, seguido muy de cerca por los dos Red Bull, Bottas y un Gasly que está intratable. Pierre Gasly (Alpha Tauri) ha alcanzado la Q3 en 14 de las 18 clasificaciones de este 2021 donde ha sido Top 5 en siete ocasiones, dos más que en toda su carrera deportiva. El francés es, junto a George Russell (Williams), el único piloto que la ha ganado todas las fases de clasificación a su compañero. Las dos veces que Fernando Alonso (Alpine) se proclamó campeón del mundo fue en Brasil (2005 y 2006): Sin embargo, Interlagos es el circuito donde más veces ha participado el asturiano sin conseguir la victoria (17 Grandes Premios). 15 de los últimos 16 ganadores del Gran Premio de Brasil han partido desde la primera línea de la parrilla de salida (ocho de ellos desde la pole position). El último en hacerlo fuera de esas posiciones fue Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing) cuando salió tercero en 2007 en la carrera donde se proclamó campeón de F1. Brasil es el Gran Premio donde se han decidido más campeonatos del mundo en el Siglo XXI (seis), sin embargo, no se resuelve un Mundial de Fórmula 1 desde el año 2012 cuando a Sebastian Vettel le bastó ser sexto bajo la lluvia, y a pesar del podio de Fernando Alonso (2º), para ser campeón por tercera vez. ¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera prueba del Gran Premio de Brasil! ¡Con prueba al sprint, hoy toca vivir la clasificación para la carrera rápida de mañana que elegirá la pole position!

