Volver al inicio Final En cuanto al Mundial, a Lewis Hamilton, el piloto con más victorias en el continente americano junto a Michael Schumacher (17), le basta con ser octavo en Estados Unidos para proclamarse por sexta vez campeón del mundo de Fórmula 1. Será en una semana. Esperemos que hayan disfrutado del espectáculo. Reciban un fuerte abrazo. Final Carlos Sainz, además, ha perdido la sexta plaza en favor de un Pierre Gasly que, a falta de confirmación, sumará dos puntos por la sanción de su compañero Daniil Kvyat que, a la salida del Foro Sol y en el último momento, ha embestido a Nico Hulkenberg dejándole fuera de combate. Final Carlos Sainz, intercalado entre los dos Toro Rosso, quisieron remontar, ya con la plaza perdida con Sergio Pérez esperando a que los duros les desfalleciesen a Daniel Ricciardo. Pero no solo ocurrió eso sino que el español empezó a perder ritmo, se vio obligado a parar y dilapidó cualquier opción de puntos. Final A quien le ha jugado una mala pasada tanto los duros como la estrategia ha sido al McLaren. Primero porque en clasificación apostaron por la goma más rápida, a pesar de que trataron de evitarlo en Q2. Los rojos iban a durar poco, como así sucedió. Y tanto Carlos Sainz como los Toro Rosso se metían en tráfico a la vez que a Lando Norris le pasaba de todo hasta acabar abandonando. Final Al Red Bull le funcionó el duro y remontó con esa sola parada hasta la séptima parada (eso sí, sigue por detrás de su compañero Alexander Albon que, en teoría, debería ser confirmado como el segundo piloto de la escudería energética para 2020). Final Vaya fin de semana, por cierto, del piloto nacido en Bélgica. Ayer lograba la pole position y se la quitaba por unas declaraciones en rueda de prensa. Hoy ha ido a por todas desde el inicio y los choques le han dejado con un pinchazo en su rueda trasera izquierda. Final El neumático duro ha sido la clave de un Gran Premio que prometía emociones fuertes y que al final se ha quedado en una de las peores del año. Parecía que iba a llover en la segunda parte de la carrera y no ha sido así, parecía que iban a haber incidentes al principio de la prueba (y solo se han tocado entre sí Max Vestappen y Lewis Hamilton, eliminando de la pelea al neerlandés. Final El vigente campeón del mundo de constructores, Mercedes GP, ha dado una lección magistral en la estrategia a Ferrari apostando por los duros que, como se ha visto con Max Verstappen (67 vueltas) o Daniel Ricciardo (50), se ha impuesto a la doble parada de Charles Leclerc y a un Sebastian Vettel que ha alargado en demasía su visita a los mecánicos. 71 Mercedes GP cumple su victoria número 100 en la Fórmula 1 y ha superado los 5000 puntos en este deporte. Por tercer Gran Premio consecutivo, la escudería de Toto Wolff vence la carrera después de no salir en la pole position. 71 83ª VICTORIA PARA LEWIS HAMILTON EN LA FÓRMULA 1. Es el primer piloto que gana en México, desde que los Hermanos Rodríguez apareció en el calendario. Con la octava posición en Estados Unidos, Lewis Hamilton se proclamará hexacampeón del mundo, cinco en la era híbrida. 71 ÚLTIMA VUELTA DE UN GRAN PREMIO DE MÉXICO QUE PROMETÍA MUCHÍSIMO Y QUE SE HA QUEDADO COMO UNO DE LOS PEORES, SINO EL PEOR DE ESTA SEGUNDA PARTE DEL AÑO. Se aprietan las diferencias entre los tres primeros, pero finalmente se quedará de la misma manera con Lewis Hamilton primero, Sebastian Vettel segundo y Valtteri Bottas tercero. 68 TRES VUELTAS PARA EL FINAL. Daniel Ricciardo no tiene forma de adelantar a Sergio Pérez, que se apoya en los doblados para defenderse del alerón trasero del Renault. Sebastian Vettel se acerca a los dos segundos con respecto a Lewis Hamilton. Muy tarde. 67 CINCO GIROS PARA LA CONCLUSIÓN. La única emoción reside en el séptimo puesto con un Daniel Ricciardo que sigue porfiando en lucha con un Sergio Pérez al que se le están cayendo los neumáticos. Su compañero Lance Stroll está sufriendo y Carlos Sainz se aproxima al Racing Point para ser 12º. 65 SIETE VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Lewis Hamilton le está sacando partido a su monoplaza y a los duros en esta parte final donde no está dando concesiones a Sebastian Vettel, que no se deja alcanzar tampoco por Valtteri Bottas. Por detrás, vuelve Daniel Ricciardo a la carga para estropear la fiesta del séptimo puesto a los mexicanos. 64 Se ha apretado la lucha por la victoria entre los cinco primeros, pero se respetan en demasía y parece que no va a haber cambio de posición entre ellos. No nos olvidamos de Max Verstappen que aventaja en más de siete segundos a Sergio Pérez con unas ruedas que le aguantan 58 vueltas. 63 VAYA OVACIÓN SE HA LLEVADO LA SALIDA DE PISTA DE DANIEL RICCIARDO. El Renault estaba atacando al ídolo de la afición local y en la "Ese" de Moisés Solana se ha ido recto para luego tener dificultades para controlar el monoplaza. 61 DIEZ GIROS PARA LA FINALIZACIÓN DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO. Lewis Hamilton responde en la última vuelta a Sebastian Vettel, y mantiene la ventaja de dos segundos y medio sobre el alemán. 59 DOCE VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y SEBASTIAN VETTEL LE RECORTA MEDIO SEGUNDO A LEWIS HAMILTON......¡¡¡¡ Y ERROR DE CHARLES LECLERC !!!! 58 APASIONANTE FINAL DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO. Cinco segundos tan solo entre Lewis Hamilton (primero) y Charles Leclerc (cuarto). El campeón del mundo continua aguantando los tres segundos sobre Sebastian Vettel. Por detrás, Daniel Ricciardo peleará el séptimo lugar de Sergio Pérez, mejor actuación de "Checo" en su país. 56 15 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Valtteri Bottas no puede con la potencia del Ferrari en las rectas. Y, mientras tanto, Charles Leclerc se sitúa a seis segundos y medios de Lewis Hamilton. A tres segundos de la lucha de su compañero con el finés de Mercedes GP. 55 VALTTERI BOTTAS EN ZONA DE DRS DE SEBASTIAN VETTEL. La diferencia entre los cuatro primeros es de tan solo siete segundos. Pero toda la atención reside entre el alemán y el finés. 54 PARADA DE KIMI RAIKKONEN. Carlos Sainz adelanta una posición. Tiene los puntos a 25 segundos, en concreto en la lucha a muerte que están manteniendo Lance Stroll y Daniil Kvyat. Entremedias y haciendo mejores tiempos que el madrileño, Pierre Gasly. 53 Mientras tanto se ha producido el primer abandono del Gran Premio que ha sido el de Lando Norris. Mal fin de semana de los McLaren a los que el neumático duro les ha jugado una muy mala pasada..... ¡¡¡ Con lo que prometía el fin de semana en los entrenos y en la clasificación !!! 52 20 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. VALTTERI BOTTAS SE ENCUENTRA EN ZONA DE DRS PARA ADELANTAR A SEBASTIAN VETTEL. Y por detrás se acerca Charles Leclerc. Max Verstappen es sexto pero veremos porque ahora suma 46 vueltas y a Daniel Ricciardo le han durado 50 unas gomas duras que tuvo que poner al inicio del Gran Premio. 51 Un neumático duro que cae es el de Pierre Gasly que ha entrado en boxes y ha aparecido justo por delante de Carlos Sainz, que sigue situado en la 14ª posición. Y, noticia, porque a Daniel Ricciardo le han permanecido 50 vueltas sus duros. El australiano aparece en el asfalto por delante de Nico Hulkenberg en octavo lugar. 47 25 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Los cinco primeros luchan contra la duración de su neumático blando. El más viejo es el de Lewis Hamilton, después el de Sebastian Vettel y así hasta el Red Bull de Alexander Albon. Se atrinchrea la zona noble, separados actualmente por 21 segundos..... Y, mientras tanto, el duro de Daniel Ricciardo cuenta con 47 vueltas y el de Max Verstappen 42. 46 En Ferrari creen que el duro de Lewis Hamilton, que tiene 14 vueltas de más vejez que el de Sebastian Vettel, no resistirá a final de carrera. Con la misma estrategia de Sebastian Vettel la sigue Valtteri Bottas que está marcando al alemán. 45 VAYA PARADA DE CHARLES LECLERC. Ferrari naufraga en la estrategia y le regala la victoria, tal y como sucedió en Rusia y Japón, a un Lewis Hamilton que se aproxima a su segunda victoria en México. Se detiene Alexander Albon que recae a la quinta posición. 44 El que todavía no ha parado ha sido Daniel Ricciardo que suma 42 vueltas y que mientras siga siendo de los más rápidos en carrera, se mantendrá en el asfalto. Ahora mismo, si entra en boxes, sería noveno justo delante de Nico Hulkenberg. Los dos Renault, tras su polémica sanción y sus dudas de rendimiento, se marchan de México en los puntos. 41 30 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y NO VIENE LA LLUVIA. Charles Leclerc le mantiene la ventaja a Lewis Hamilton en torno a los siete-ocho segundos. Alexander Albon está en podio pero, como el monegasco, estará obligado a detenerse porque no ha puesto otro neumático que no sea el medio. 40 Max Verstappen ya enfila a Sergio Pérez para ser séptimo. El neerlandés seguramente arriesgará y no volverá a parar con el fin de tratar de obtener la mejor posición posible después de su accidentado inicio. Solo la vuelta rápida le invitaría a parar para colocar blandos. 37 SEBASTIAN VETTEL HA INGRESADO EN BOXES Y ES CUARTO. Tres segundos por encima de Valtteri Bottas. Charles Leclerc es ahora líder del Gran Premio pero con unos medios con 23 vueltas de existencia y con la obligación de parar para cambiar de color su goma. 36 BOXES PARA VALTTERI BOTTAS. Intentará el "Under Cut" sobre un Sebastian Vettel que ha perdido un tiempo precioso cuando ha intentado doblar a Pierre Gasly y Carlos Sainz que coloca medios, porque con los duros ha naufragado. Está 14º. 35 SUPERAMOS EL ECUADOR DE UN GRAN PREMIO DE MÉXICO QUE ESTÁ SIENDO UNA PESADILLA PARA CARLOS SAINZ. El neumático duro le juega malas pasadas. No tiene estabilidad en su monoplaza y acaba de ser doblado por cabeza de carrera. 34 Pierre Gasly está atacando también a Carlos Sainz en las rectas del primer sector. Pero el madrileño logra defenderse porque frena más tarde que el Toro Rosso, que no para de amagarle tanto por un lado como por otro. 32 En resumidas cuentas, Carlos Sainz es duodécimo y con un ritmo muy malo con los duros. Tanto es así que Pierre Gasly lo tiene en zona de DRS para poder adelantarle. Sus aspiraciones para puntuar pasan por la parada de Max Verstappen (que no sabemos si se producirá), y en la evolución de Daniel Ricciardo y Lance Stroll. 31 NICO HULKENBERG HA ADELANTADO A CARLOS SAINZ que, en esta carrera, no ha sabido gestionar sus peleas con los dos Red Bull. Al luchar con Alexander Albon le costó el "Under Cut" de Daniil Kvyat, aparte de la maniobra táctica de Sergio Pérez. Y ahora el defenderse de Max Verstappen ha propiciado que el alemán de Renault se pegue a su vera para adelantarle en recta de meta. 29 Lewis Hamilton se encuentra a 17 segundos de Sebastian Vettel y a tan solo cinco segundos de Charles Leclerc. El Mercedes GP emula su rendimiento de Rusia y Japón y se hace gigante y temible en carrera. 27 Quien se encuentra imparable es Max Verstappen, cuyo duro le funciona a las mil maravillas y le situa ahora mismo en duodécima posición. Muy cerca de puntuar, con Nico Hulkenberg en el horizonte, justo por detrás del binomio Carlos Sainz y Daniil Kvyat. Debería parar pero no está obligado a ello. 26 Sebastian Vettel aventaja en 19 segundos a Lewis Hamitlon que, recordemos, viaja por detrás de Charles Leclerc (seis segundos de distancia). La parada dura en torno a los 22-23 segundos. Por detrás, Carlos Sainz se dispone a atacar a Daniil Kvyat por la temporal novena plaza (virtual séptima). 24 LEWIS HAMILTON A BOXES. "Over Cut" del británico sobre Alexander Albon que ha perdido comba. Sebastian Vettel no se defiende del ataque del hoy aspirante a ser campeón y sigue en pista. El alemán aventaja a Valtteri Bottas en más de seis segundos. 22 PROBLEMAS EN BOXES PARA ANTONIO GIOVINAZZI EN SU CAMBIO DE NEUMÁTICOS EN BOXES. A los mecánicos de Alfa Romeo Racing no les ha dado tiempo a colocar la rueda trasera derecha y el italiano ha arrancado en cuanto ha tenido erroneamente el permiso para arrancar. 21 SERGIO PÉREZ HA PASADO POR BOXES Y HA APARECIDO INTERCALADO ENTRE DANIIL KVYAT Y CARLOS SAINZ. Mal pintan las cosas para el español con lo bien que habían empezado. Su sexto puesto en el Mundial se tambalea teniendo en cuenta la buena posición en este Gran Premio de Alexander Albon. 19 Nico Hulkenberg ha entrado en boxes, ha colocado duros y se encuentra a menos de dos segundos de Carlos Sainz, que se halla en un grupo donde ahora están dando cuenta a Kevin Magnussen. Horribles, como siempre en México, los HAAS. 18 Tenemos que destacar el rendimiento del duro por parte de un Daniel Ricciardo, que hará una parada por obligación, y que se encuentra pegado, en zona de DRS, para adelantar a un Sergio Pérez que es sexto. Con un ojo en ellos está el grupo formado por los Toro Rosso y Carlos Sainz. 17 En cabeza de carrera, Sebastian Vettel aventaja en menos de dos segundos a Lewis Hamilton. Y por detrás, y con Valtteri Bottas enmedio, a dos paradas irán Charles Leclerc y Alexander Albon, separados por nueve segundos. 16 CHARLES SE HA METIDO EN BOXES PARA PROTEGERSE DE ALEXANDER ALBON. Sebastian Vettel debería alargar su parada para que Ferrari siguiera otra estrategia. Y Carlos Sainz ha salido por delante de Pierre Gasly y por detrás de Daniil Kvyat en un 14º lugar. El ruso le aventaja en segundo y medio. 14 Lando Norris ha aparecido en última posición por delante de Max Verstappen. Y a boxes, Alexander Albon para intentar el "Under Cut" con respecto a los Ferrari. El tailandés regresa a la pista por delante de Carlos Sainz que se aprovecha de su rebufo en la recta de meta para liberarse del agobio de Sergio Pérez. 13 LANDO NORRIS SE QUEDA PARADO AL FINAL DEL PIT LANE. ¡¡¡¡ TIENEN QUE IR A LOS MECÁNICOS A POR ÉL !!!! ¡¡¡¡ Y CARLOS SAINZ NO PUEDE PASAR POR BOXES PORQUE NO HAY CO-EQUIPIERS !!!! 12 Los neumáticos blandos, en la duodécima vuelta, hacen que los McLaren sean de los más lentos de todos los pilotos. Por lo que sus compañeros mecánicos se preparan en el Pit Lane 10 ¡¡¡ OVACIÓN EN EL FORO SOL !!! Al final de la recta del Óvalo, Sergio Pérez ha dado cuenta de Daniil Kvyat y ya es octavo para regocijo de los mexicanos. A continuación, Daniil Kvyat como ya hiciera su compañero Pierre Gasly ha entrado en boxes. Diez vueltas han aguantado sus blandas. Veremos el rendimiento de los McLaren. 9 Por delante Charles Leclerc, Sebastian Vettel y Alexander Albon tienen una distancia entre sí un poco por encima del segundo. Y ojo que Lewis Hamilton está en disposición de poder adelantar al piloto tailandés de Red Bull. 9 VALTTERI BOTTAS YA ES QUINTO. Carlos Sainz (sexto) y Lando Norris (séptimo) con dos segundos de distancia entre ambos lucharán entre sí con Daniil Kvyat y un lanzado Sergio Pérez como principales enemigos. 7 Y, por cierto, Alexander Albon ha aventajado en 17 puntos en los cinco Grandes Premios con Red Bull. Si consiguiera el podio, como viaja en estos momentos, igualaría en la mitad de carreras la puntuación de Pierre Gasly. 6 Max Verstappen, en última posición, monta duros y a intentar llegar hasta la conclusión. Estas incidencias vuelven a favorecer a Carlos Sainz que es quinto, y que mantiene a un segundo a Valtteri Bottas, que acaba de dar cuenta de Lando Norris. 5 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN HA PINCHADO LA RUEDA TRASERA DERECHA Y AHORA REZA PARA LLEGAR A BOXES !!! Estaba siendo muy agresivo. Había adelantado en el estadio a Valtteri Bottas que, aprovechando el DRS, le había devuelto el adelantamiento en la recta de meta (con cierta agresividad) 3 SE HA RELANZADO LA CARRERA Y LO HACE CON LEWIS HAMILTON ENCIMANDO A CARLOS SAINZ. Se ha limpiado la pista y se reanuda un Gran Premio de México que, por este comienzo, por el Mundial en juego, por la actitud de Max Verstappen y por la posibilidad de lluvia, promete ser apasionante. 2 ¡¡¡ VIRTUAL SAFETY CAR POR LOS TROZOS DE FIBRA DE CARBONO POR LOS MÚLTIPLES TOQUES !!!¡¡¡ QUÉ SALIDA MÁS TREPIDANTE !!! Sebastian Vettel ha llegado a tocar en la curva 5 por detrás a Charles Leclerc. Lewis Hamilton se encuentra entre los dos McLaren. Valtteri Bottas es séptimo y Max Verstappen, que tiene el coche dañado, octavo. Problemas para Kimi Raikkonen en la parte trasera que le ha hecho bajar hasta el 16º. 1 SE HAN TOCADO MAX VERSTAPPEN Y LEWIS HAMILTON EN LA "ESE" DE MOISÉS SOLANA. Y, por detrás, aprovechando la situación por detrás ha llegado Carlos Sainz para vencer en la recta de Jim Clark y asentarse en la cuarta posición. Alexander Albon ahora mismo en podio. Los dos Ferrari, fuera de toda lucha, por delante. Vuelta de formación en marcha. Todo el mundo huye del neumático blando (es lo que querían evitar McLaren y Toro Rosso que son los únicos que tienen ahora la goma roja). La parrilla se inunda de amarillos, a excepción de Daniel Ricciardo que se la juega con duros. Lo sabremos dentro de una hora y pico. También si Lewis Hamilton sentencia el campeonato. De momento está todo preparado en la parrilla de salida con los co-equipiers apostados a ambos lados del asfalto. Nos esperan 71 vueltas por delante y mucho tráfico. México invade de locura la Fórmula 1. Se prevé lluvia en la última parte de la carrera. Los Mercedes GP no estuvieron nunca en la pomada y Lewis Hamilton se limitó a ser cuarto (saldrá tercero con Valtteri Bottas sexto, cuyo accidente no afectó a su monoplaza). Los campeones del mundo en constructores esperarán a su rendimiento en carrera para triunfar como sucedió tanto en Rusia como en Japón No hay que descartar tampoco a Max Verstappen, que ha sido el ganador en el Gran Premio de México en las dos últimas ediciones, ambas victorias logradas desde la segunda posición en parrilla. Si vence, el neerlandés se convertirá en el piloto con más victorias de la historia en el Hermanos Rodríguez (serían tres): su circuito favorito. La FIA le entregó, por tanto, la sexta pole consecutiva para Ferrari en este año, convirtiendo 2019 como la temporada con más poles seguidas en un solo año por parte de la Scudería igualando las seis que lograron en 1974 y en 1961. Son nueve en total, una cifra que no consigue desde 2007. Hubo investigaciones. Al principio para nada, pero el neerlandés habló de más en rueda de prensa, y le cayó tres puestos de sanción. Es decir, no se confirmó la segunda pole position de la carrera deportiva de Max Verstappen en la F1 ni la quinta de Honda en este circuito, donde en clasificación nadie ha ganado más a nivel de motor. Pero no fue el final, fue el principio de la tormenta de la polémica. Este accidente debía haber provocado una oleada de banderas amarillas, pero apenas se divisaron. Ferrari decía que sí y Red Bull que no. Sebastian Vettel (segundo) levantó el pie en la última lanzada, mientras Max Verstappen, por detrás, fijó el que era el récord de la pista (1:14.910). El asiático, por cierto, ayer consiguió la mejor posición en sábado de su carrera en la F1 e igualó el quinto puesto de Prince Bira en el primer GP de la historia de este deporte como el mejor tailandés en clasificación. Superó, lo estaba haciendo, a un Valtteri Bottas que terminó estampado en la Nigel Mansell, tras la Peraltada, cuando finalizaba el día. El madrileño ha logrado ser al menos séptimo en las últimas cinco “Qualy”. Pero no se conforma con ser “cabeza de ratón”, ayer aspiraba a ser “cola de león”, pero le faltaron siete décimas. De momento es sexto en el Mundial, un punto por encima de Pierre Gasly, y doce sobre Alexander Albon, los que luchan por ser compañero de Max Verstappen en 2020. Ya Honda había triunfado. Los Toro Rosso han clasificado a sus dos coches para la Q3 en los dos circuitos más cortos de este año. Entonces, Los McLaren y los futuros Alpha Tauri pugnaron por la séptima plaza que fue para Carlos Sainz con suficiencia (dos décimas mejor que su compañero y medio segundo sobre los de Helmut Marko). Quienes sí quisieron intentar salir hoy con medios, como los grandes, fueron los Toro Rosso y Carlos Sainz que, en la Q2, lo empezaron con medios; pero al ver que la Q3 estaba en riesgo no se lo pensaron dos veces para colocar blandos en la última lanzada y clasificarse para el turno final. En el día de ayer fue undécimo, quizás a propósito para elegir neumático. Aunque mucho tuvo que precisar el azteca para ello, más que nada porque se quedó a tan solo ocho milésimas de Pierre Gasly. Saldrán por delante de los Renault, que fueron un interrogante debido a los problemas adolecidos en la Q3 por el tipo de refrigerante de sus MGUQ. Y un ídolo: Sergio Pérez. El de Racing Point es el mexicano con más podios (ocho), vueltas rápidas (cuatro) y puntos (564) de la historia de la F1. Sin embargo, el de Jalisco se trata del piloto con más Grandes Premios sin pole position (172). En su país, ha puntuado siempre que ha finalizado (octavo en 2015, décimo en 2016 y séptimo en 2017). El año pasado abandonó. Ni las gotas de lluvia caídas en estos días de entreno ha frenado a un público enfervorizado. En cuanto a la carrera hay un 60% de lluvia, el asfalto está más caliente que en estos días atrás. Sería extraordinario que hubiera agua, más que nada porque nunca ha aparecido en 19 carreras en México, siendo el Gran Premio de la historia de la F1 que más se ha celebrado sin llover. Los bólidos afrontan tres virajes dentro de un viejo estadio de beisbol y que da la espalda a la recta de meta. A su salida, la Peraltada de la que solo queda el recuerdo y la curva Nigel Mansell que darán por finiquitado un trazado que estará repleto de mexicanos, la mayoría de ellos con máscaras e invocando con sus imágenes a los muertos. En la recta principal y la recta trasera es donde proliferarán los adelantamientos, aunque tampoco hay que destacar la Recta del Óvalo, consecuencia de las cinco entrelazadas del segundo tramo del diseño mexicano y que desemboca en la Grada Sol. Punto de máxima atracción de cara al espectáculo y para el espectador. Y eso que, desde su reinauguración hace cuatro temporadas, el Autódromo Hermanos Rodríguez es un circuito de motor, de baja carga aerodinámica (segundo sector) y poca exigencia para los frenos. Acelerador a fondo, y tres zonas de DRS, las dos primeras, en las dos rectas separadas por la “Ese Moisés Solana” Sin embargo, el circuito con mayor altitud en el calendario actual no se le da bien al piloto de Mercedes GP. Solo en 2016 consiguió pole y victoria (precisamente cuando no ganó el Mundial), solo suma un podio más (segundo en 2015) y, en las últimas dos ediciones, no ha pisado el cajón. Es más, es uno de los pocos trazados donde no ha logrado la vuelta rápida. Si se resolviera el Mundial, México igualaría a Brasil como el tercer Gran Premio donde más veces se ha decidido el campeonato de pilotos (seis), solo por detrás de Japón (12) e Italia. Es más, Lewis Hamilton igualaría a Ayrton Senna (tres en Japón) como el piloto que más veces ha decidido el Mundial en un Gran Premio. Sería la tercera vez en país azteca tras 2017 y 2018. Es decir, el piloto británico tiene que aventajar en 15 puntos a su compañero Valtteri Bottas que es el único de toda la parrilla que le puede arrebatar el título. Para ello el piloto británico deberá cuanto menos subir al podio y, a partir de ahí, echar cuentas dependiendo la posición en carrera del finés. Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores de la Fórmula 1 y sean bienvenidos al Gran Premio de México que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y que podría servir para dar el broche definitivo al, consabido desde la primera mitad de año, sexto campeonato del mundo de Lewis Hamilton

Volver al inicio Final Todo ello en una clasificación limpia en la que los Toro Rosso y Carlos Sainz arriesgaron en la Q2 con medios, algo que subsanaron en la segunda lanzada; los Renault han continuado con sus problemas y los HAAS han cumplido su tradición en México (ocho de ocho eliminados en la Q1). Les citamos mañana de cara al Gran Premio. Esperemos que hayan disfrutado del espectáculo. Reciban un fuerte abrazo. Final Espectacular Carlos Sainz que partirá en séptima posición, y a la espera de lo que pase con el Mercedes GP de Valtteri Bottas, del que se ha quedado a siete décimas. Ha aventajado en tres décimas a Lando Norris y en medio segundo a los Toro Rosso. Final No ha habido bandera roja después del accidente espectacular de Valtteri Bottas en la curva Nigel Mansell, después de la Peraltada. No se han movido, por tanto, las posiciones con los Ferrari segundo y tercero, Lewis Hamilton cuarto, Alexander Albon (mejor tailandés en clasificación de la historia) quinto y el propio finés sexto. Q3 SEGUNDA POLE POSITION PARA MAX VERSTAPPEN. Segunda consecutiva de Red Bull. Y Honda confirma que este circuito se le da a las mil maravillas ya que es el motor con más poles position en México. Cinco, la última la consiguió Gerhard Berger en 1990. Record de la pista con 1:14.758. Q3 En el primer sector, Carlos Sainz le mete una décima a Pierre Gasly y Lando Norris. Más retrasado está Daniel Kvyat. El tiempo del madrileño es peor que el de los hombres del "Big Six" donde todos mejoran menos Sebastian Vettel. Q3 Entre los favoritos, los Mercedes GP están en primer lugar con Alexander Albon a su altura, aunque Lewis Hamilton se deja caer. Charles Leclerc acaba de adelantarle en la recta Jim Clark. Penúltimo Sebastian Vettel y cerrará el día Max Verstappen. Q3 TRES MINUTOS PARA EL FINAL Y SALEN LOS PILOTOS PARA LA SEGUNDA Y DEFINITIVA BATALLA. Neumáticos blandos nuevos para todos. Lando Norris abrirá el fuego, justo por delante de los dos Toro Rosso. Carlos Sainz es cuarto. Q3 Hay que destacar la quinta posición de Alexander Albon que si igualó en Japón a Prince Bira como mejor tailandés en una carrera al ser cuarto. Volvería a igualar a su compatriota, esta vez en clasificación, ya que en 1950, en Gran Bretaña, fue quinto. Q3 MAX VERSTAPPEN ES POLE POSITION A FALTA DE UNA VUELTA LANZADA. Ha aventajado en una décima sobre Charles Leclerc y dos sobre Sebastian Vettel. Entre el neerlandés y el Ferrari se jugarán la privilegiada posición. Recuerden que la escudería energética (Daniel Ricciardo) se la llevó en 2018 y que el Cavallino (Sebastian Vettel) la conquistó en 2017. Q3 El mejor en el primer sector en la primera intentona en la Q3 es para Sebastian Vettel, como ha venido sucediendo en esta última hora. En meta, Carlos Sainz, con usados, se impone por una décima sobre Daniil Kvyat y tres para Pierre Gasly. Lando Norris ha abortado. Q3 En primer lugar competirán entre sí los McLaren y los Toro Rosso. A continuación, aparecerán los Mercedes GP. Y cerrará Max Verstappen con los Red Bull y los Ferrari intercalados. Q3 COMIENZA EL TURNO DEFINITIVO PARA SABER QUIEN SERÁ LA POLE POSITION EN EL GRAN PREMIO DE MÉXICO DE 2019. Los McLaren y los Toro Rosso tienen un juego de blandos, no como los Mercedes GP, los Ferrari y los Red Bull que usarán dos. Triunfo de Honda, por cierto. Q2 Los Toro Rosso han clasificado para Q3 a sus dos coches en los dos circuitos más cortos del Mundial esta temporada (Mónaco y México). Por su parte, McLaren encadena ya cuatro "Qualy" con Carlos Sainz y Lando Norris en el Top Ten el sábado. Q2 Lucharán por tanto por la pole position los dos Mercedes GP, los dos Ferrari, los dos Red Bull, los dos McLaren y los dos Toro Rosso. Con la emoción por la pole position entre los grandes por bandera, Carlos Sainz concentra toda la atención no solo por ser séptimo sino porque tiene opciones de estar en el "Big Six". Q2 CUARTA POSICIÓN PARA CARLOS SAINZ QUE HA SUPERADO A LOS MERCEDES GP, QUE VIENEN EN MEJORA. Bravo por el piloto español que le ha metido dos décimas a Lando Norris, y que ha dejado fuera a los Renault y a un Sergio Pérez (11º) que se ha quedado a ocho milésimas de Pierre Gasly. Q2 CARLOS SAINZ ABRE LA VEDA Y MEJORA LOS TIEMPOS EN EL PRIMER SECTOR. Aventaja en una déicma a Nico Hulkenberg y en dos a Daniel Ricciardo y Lando Norris. Q2 BLANDOS PARA CARLOS SAINZ Y TAMBIÉN PARA LOS TORO ROSSO. No se han arriesgado y cumplen los cánones aunque se jugarán su pase a la Q3 en la última vuelta. Peligro entonces para los Renault y para Lando Norris intercalados entre los dos monoplazas de la marca del rombo. Q2 CUATRO MINUTOS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA Q2 Y TODOS EN BOXES. La atención se centra en Carlos Sainz. Tiene que elegir entre el neumático medio, conformarse con la undécima posición, o apostar por el blando e ir a por la Q3 sacrificando el comienzo del Gran Premio de mañana. Q2 Sergio Pérez se pone séptimo después de pelearse con Nico Hulkenberg dentro del estadio. Ha desatado las iras y la ovación del respetable, sobre todo cuando el mexicano se ha colocado séptimo y ha desplazado de los diez primeros a Carlos Sainz que, con medios, se ha quedado a siete milésimas de Daniel Ricciardo, blando. Q2 Carlos Sainz y los Toro Rosso en el alero con el neumático medio. Se han arriesgado en demasía porque han sido superados por los dos Renault y por Lando Norris (blandos). La razón de apostar por medios es porque es mejor salir en carrera con esta goma, porque la roja dura muy poco. Q2 Valtteri Bottas ha abortado después de salirse en las curvas de la Grada Sol. También lo ha hecho Carlos Sainz, que ahora se encuentra en vuelta lanzada. Sebastian Vettel al frente demostrando el poderío de Ferrari en el primer sector con las dos rectas. Q2 Los Alfa Romeo Racing y Sergio Pérez son los últimos en salir. El asfalto se inunda de neumáticos medios. Carlos Sainz viste el amarillo pero su compañero Lando Norris el rojo, al igual que el Renault que bastante tendrán con poder arañar una posición en la Q3. Q2 ¡¡¡¡ SE REANUDA LA FASE DE CLASIFICACIÓN !!!! 15 MINUTOS POR DELANTE Y LOS PRIMEROS EN BATIRSE EN DUELO SERÁN LOS TORO ROSSO Y CARLOS SAINZ. Tanto la escudería de Helmut Marko como los McLaren son la alternativa al "Big Six". Q1 Lance Stroll eliminado con una rémora de tres décimas sobre el que era su rival, Antonio Giovinazzi. Han sufrido los Renault que parece que hoy no van a estar a la altura de los McLaren. Pero la gran decepción es HAAS que en cuatro clasificaciones en los Hermanos Rodríguez, todos sus pilotos han caído eliminados en Q1. Q1 Carlos Sainz ha subido hasta la sexta posición pero, de inmediato, se la ha quitado por 13 milésimas. Ambos mejor que Valtteri Bottas. Todos están mejorando pero Lance Stroll no va a poder escalar esa posición que le permitiría estar en Q2. Q1 En el primer sector de momento el único que no ha mejorado ha sido Carlos Sainz junto al propio George Russell, pero luego sí es cierto que en las entrelazadas del segundo sí ha mejorado. Q1 DOS MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y SALEN TODOS LOS PILOTOS, TODOS CON BLANDOS, SALVO LOS SEIS MEJORES. Los McLaren en liza y George Russell abre la veda comenzando ya la vuelta lanzada. Q1 Los HAAS han mejorado pero no lo suficiente. Romain Grosjean no es competitivo mientras que Kevin Magnussen se ha quedado a cuatro décimas de Antonio Giovinazzi, que es el piloto corte. Y es que entre Lance Stroll (16º) y Carlos Sainz (8º) a medio segundo. Nadie puede confiarse. Q1 CINCO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN. En zona de peligro y con diferencia, los dos Williams y los dos HAAS. Los primeros son inquilinos habituales esta temporada, los segundos siempre tienen grandes problemas en México. Por lo tanto, hay un puesto en juego que ahora mismo es para Lance Stroll. Q1 Lewis Hamilton tercero, a dos y cuatro décimas de los Red Bull que gobiernan con tranquilidad esta Q1. Carlos Sainz ha regresado a boxes en octava posición y aventajando en dos décimas a Lando Norris. Q1 Alexander Albon, mejor en el segundo y el tercer sector, al frente hasta que ha llegado Max Verstappen. Todos con neumáticos blandos, incluyendo los dos Mercedes GP que, por fin, han saltado a pista. Q1 Sebastian Vettel se pone al frente coloreando de morado tanto el primer como el tercer sector. Le ha metido siete décimas a su ex compañero Kimi Raikkonen, que ha cumplido los 40 años recientemente. Por su parte, Carlos Sainz es tercero y viene Alexander Albon mejorando. Q1 El Pit Lane es un caudal de monoplazas en este preciso momento que Romain Grosjean ha trompeado sin consecuencias en la Curva Moisés Solana. Los únicos que no han salido han sido los Mercedes GP y Max Verstappen. Q1 Los Williams están como "conejillo de indias" para el resto de escuderías, que seguro que estarán recogiendo información sobre las temperaturas tanto de neumáticos como de asfalto, más alta con respecto a lo visto en los entrenos libres. Q1 COMIENZA LA FASE DE CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO. George Russell de momento solo en pista. No hay prisa porque se sabe que los tiempos irán mejorando a medida que avancen los minutos. Pero Daniel Ricciardo, con Renault, no está en las quinielas. Tanto por rendimiento como por estadística. Desde Ayrton Senna (1988 y 1989) nadie ha repetido la pole position en México. Todo listo en el Pit Lane. A punto de ponerse el semáforo en verde. Aparte, la incertidumbre y la variedad en el pronóstico. Los Red Bull (que prometieron anunciar al compañero de Max Verstappen en 2020 en este Gran Premio) están a la altura siempre en este circuito. El año pasado conquistó la pole position a través de Daniel Ricciardo, que no volvió nunca a ser primero en parrilla. Es un trazado muy corto (4,3 km), en altitud, el asfalto empezará frío pero cambiará temperatura. Los Renault han solucionado su problema hidraúlico (era el tipo de refrigerante usado en el MGUK). Se prevé igualdad tanto en la lucha por la pole position como por estar en la Q3. ¿Y sabéis qué? Que Carlos Sainz podría estar en ambas peleas, ojo. Dos rectas (la principal y la opuesta llamada Jim Clark) en el primer sector donde se activará el DRS, y la recta del óvalo en el segundo tramo hacen de este circuito muy bajo en carga aerodinámica. El tercer sector es técnico con la entrada en la Grada Sol y la Peraltada antes de ingresar en meta. En primer lugar porque el Cavallino acumula cinco poles position consecutiva (no alcanza seis seguidas en la F1 desde 1974 con Niki Lauda y Clay Regazzoni a los mandos); y porque México es un trazado de velocidad y de mucho motor que se adecua perfectamente a las características de la Scudería (así lo han demostrado en la Q2 y la Q3). Este fin de semana lo tiene complicado. Posiblemente Lewis Hamilton tenga más opciones de proclamarse campeón la próxima semana en Estados Unidos. Pero, a buen seguro lo intentará. Pero como sucedió en Rusia y en Japón, lo tendrá que hacer en carrera porque los favoritos en clasificación vuelven a ser los Ferrari. Hola muy buenas tardes a todos los amantes de la Fórmula 1. Hemos saltado al charco para ofreceros, a continuación, la fase de clasificación del Gran Premio de México que se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y que podría dar carpetazo matemático definitivo al título mundial de pilotos.

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.