El Dakar se calma en la entrada al desierto de arena más grande del mundo

David Sánchez de castro Madrid Miércoles, 11 de enero 2023, 13:03

El rally más duro del mundo se ha tomado una jornada de inesperada relajación tras lo ocurrido en la etapa 9. La entrada al 'cuarto vacío', el desierto de Rub al Khali (el más grande del mundo formado solo por arena), no ha sido ni mucho menos arriesgada para los competidores, que solo han tenido que rodar en modo carrera en 114 kilómetros cronometrados para luego hacer más de 500 de enlace de pura conducción.

En la llegada a la vasta extensión de 65.000 kilómetros de dunas, la aparición de la lluvia en los días previos propició que no hubiera un terreno tan volátil como estaba previsto. Esto ayudó a que, de manera totalmente inesperada, las motos fueran más rápidas que los coches en los primeros puntos de control hasta mediada la especial del día. En las dos ruedas, que sigue siendo la categoría donde menos se puede prever quién será el ganador, el gran beneficiado fue Kevin Benavides, que es el nuevo líder de la general tras entrar a un minuto exacto del vencedor del día, Ross Branch. El piloto argentino de KTM no puede confiarse ya que solo ha podido adelantar al que llegaba como líder, Skyler Howes, por apenas un segundo, lo que a efectos prácticos supone un empate técnico de cara a las últimas cuatro jornadas del raid.

Sin Barreda, que se marchó del Dakar con una fractura en la vértebra lumbar L2 por la caída de este martes, la primera opción española en las dos ruedas es Lorenzo Santolino. El salmantino ha caído una posición tras su heroica actuación de la etapa 9, en la que sacrificó su actuación por ayudar al chileno Nacho Cornejo que sufrió un accidente, pero su candidatura al 'top 10' sigue estando muy presente. Está a apenas 2 minutos de colocarse en esa zona de honor.

Loeb, otra victoria parcial; Al-Attiyah, de paseo

Un día más, Sebastien Loeb ha sumado una victoria de etapa insuficiente para sus aspiraciones. El nonacampeón del mundo de rallies no tuvo problema en llevarse su cuarto triunfo parcial en esta edición del raid, tercero de manera consecutiva, tras superar sin muchas dificultades al único Audi que queda en competición, el de Matthias Ekstrom, que en teoría era el que menos opciones iba a tener dentro del 'Dream Team' de la marca de los cuatro aros. Con apenas 3 minutos y medio de margen, Loeb demostró de nuevo que el Hunter BRX es un prototipo muy versátil en este tipo de condiciones.

El que no sufre, ni quiere, es Nasser Al-Attiyah. El príncipe qatarí apenas aprieta desde que se confirmaron los problemas hace ya días que acabaron lastrando en la general no solo a Loeb, sino a un Sainz que ya está emprendiendo el camino de vuelta a Madrid para descansar tras un Dakar que no fue como esperaba. Al-Attiyah se encamina de manera irremediable hacia su quinto 'Touareg', y salvo máxima sorpresa no necesitará buscar una victoria parcial para apuntalarlo. En estos 114 kilómetros de entrada al 'cuarto vacío' de Arabia, se permitió el lujo de ceder más de cinco minutos con Loeb.

Todo lo relajado que ha sido el primer sorbo del desierto cerrado saudí se puede tornar en un amargo trago este jueves. La primera parte de la etapa maratón será la de entrada completa a las gigantescas dunas del Rub al Khali (algunas pueden ser de más de 300 metros de pendiente), donde se disputarán 274 kilómetros agotadores de especial. Los eventuales problemas de navegación sobre el pantagruélico mar de arena se unirán a la dificultad extra de que no habrá asistencia mecánica en el campamento de Ardah, lo que después de más de 4.000 kilómetros disputados pueden suponer el fin de muchas participaciones en este raid.

