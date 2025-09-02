La competición se reanuda en Talavera de la Reina

R. H. Badajoz Martes, 2 de septiembre 2025, 22:59 Comenta Compartir

El Campeonato de Extremadura de Asfalto regresa al panorama de actualidad del motor con la disputa de la séptima edición del Rallysprint de Talavera, que se celebrará el 6 de septiembre en la localidad toledana, una prueba que también será valedera para los regionales de Madrid y Castilla-La Mancha. Dos duplas de Escudería Plasencia participarán en la carrera, por un lado, José Antonio García y Javier Periánez, a los mandos de un Fiat Punto, y, por otro, Pedro Luis Tejada Oliva y Noelia Sánchez Martín, con un Fiat Panda.

A primera hora del sábado se realizarán las verificaciones administrativas y técnicas, para los vehículos inscritos que se hará pública este jueves. La salida de la competición será a las 12.00 horas desde el pabellón ferial de Talavera de la Reina para el primer participante, con una hora prevista para la finalización del Rallysprint cercana a las 20.00 horas.

Vehículo añejo

Pedro Luis Tejada Oliva y Noelia Sánchez Martín, tras su participación el Rallye Norte de Extremadura, regresan a la competición, recuperando la mecánica de un Fiat Panda, al que, tras 30 años sin participar en carreras, ha regresado al asfalto. «Le hemos realizado unas mejoras al vehículo, tuvimos algún problema en el Rallye Norte que hemos solventado. Somos conscientes de que partimos con una de las monturas menos potentes que además irá con ruedas de serie, porque no hay de competición, pero vamos con la intención de ir progresando tramo a tramo e ir adaptándonos al vehículo para en el futuro conseguir mejores tiempos». El piloto chinato, confirma que barajan además participar en el Rallye de Getafe o en el de Ávila, en este último tramo del año.

La carrera consta de un total de dos tramos de competición, a los que se realizarán tres pasadas, además del tramo de exhibición, para un total de 55,08 km cronometrados.

Tras los problemas sufridos el curso pasado en la misma cita, José Antonio García y Javier Periánez, se plantarán en tierras castellano-manchegas decididos a sacarnos «la espinita clavada en esta carrera el curso pasado», a los mandos de su Fiat Punto y sin mayores exigencias clasificatorias que las propias de una carrera en la que «sobre todo no queremos sufrir ningún contratiempo».

