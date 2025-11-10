Casimiro y Flores rubrican su gran campeonato con otra victoria en Salvaleón

R. H Badajoz Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:19 Comenta Compartir

Con esta sexta edición, el Rallysprint de Salvaleón organizado por el Motor Club El Porrino, es ya por derecho y su excelente trabajo realizado, una prueba consolidada dentro de la especialidad en la región, que como siempre se hace corta para muchos de los participantes, encantados con el formato de la prueba.

Con participantes de Extremadura, pero también de Madrid, Sevilla, Canarias o Cataluña, es un rallye que gusta mucho, por su comodidad para pilotos y público con un recorrido que atraviesa la localidad y con una última pasada de noche.

Dos eran los tramos que conformaban la prueba, a repetir tres veces cada uno sumando un total de 58,2 kilómetros cronometrados, denominados Valle de Santa Ana-Salvatierra con el que arrancaba el Rallysprint, y Salvaleón y que estaban prácticamente juntos, contando con una chicane artificial para reducir la velocidad en uno de los puntos más rápidos del primero.

Al revés de como se hace en otras federaciones, la regularidad precedía en el orden de salida a los coches de velocidad, teniendo apenas un respiro, empezando el tramo B muy pocos minutos después de terminar la pasada por el tramo A. La prueba arrancaba muy temprano, a las ocho de la mañana, con las verificaciones de los primeros dorsales, con día perfecto para el desarrollo de la carrera, muchos espectadores en varios puntos de los tramos, y con un poquito de noche que daba un toque bonito y distinto a los últimos compases.

Velocidad

Con una excelente inscripción, casi récord para ser final de temporada, de 83 equipos, repartidos entre los 66 de velocidad y 17 de regularidad, encabezados desde el coche 0 por dos históricos del automovilismo extremeño como Carlos Boza y Ángel Vaca. Partían como favoritos para la victoria en Velocidad, los dos pilotos que han mandado durante todo el año, Carlos Gallardo, el ya campeón de Extremadura 2025, Antonio Luis Casimiro, pero también con sus opciones 'Fredi' López o Santiago Barragán que, a pesar de tener un coche histórico, siempre rueda rápido.

Desde el principio dominio del Porsche de Antonio Luis Casimiro y Juan Manuel Flores, que esta vez sí, anotándose todos los mejores tiempos menos el último y sin problemas de por medio, se llevaron una victoria incontestable con más de un minuto sobre su rival más cercano, y tranquila dentro de los márgenes tan pequeños de un rallysprint, que no permiten la menor desconcentración. Carlos Gallardo y Francisco Izquierdo, se dejaban unos pocos segundos en la pasada inicial, y en unos tramos más favorables al Porsche de Casimiro que a su Skoda, poco más pudieron hacer por acercarse, rodando tras el Porsche.

Pero lo peor llegaba al penalizar 40 segundos en el TC5 por retraso, y otros 5 en una chicane, lo que le hizo descender a la cuarta plaza, algo que en nada puede empañar el cierre de un año muy bueno. Fredi López y Daniel Gómez con su espectacular Seat 600 L 'proto' esta vez funcionando perfectamente, apretaron mucho todo el día quedando tras Casimiro, beneficiados del problema de Gallardo y conteniendo a Santiago Barragán-Francisco Javier Yuste. Con alguna elección de neumáticos mejorable, pero en meta con el precioso Subaru Legacy 4WD y ocupando el último peldaño del podio Santi Barragán pudo disfrutar del tramo y su coche sin preocupaciones.

El primero de los tracción delantera, y quinto clasificado fue Cesáreo Delgado y Andrés Díaz con su Renault Clío Sport, a menos de 8 segundos de Barragán, no vio peligrar su posición, con Carlos Muñoz y José María Casas esta vez a los mandos del 208 N5.

Completaron los 10 primeros clasificados Javier Fonseca-Rafael Méndez con el Mitsubishi EVO X, David y José Julio Navarro con su habitual BMW 325, y los pilotos de la escudería organizadora José Manuel Acosta y Javier Jiménez sobre Peugeot 205 F2000.

Entre los abandonos más destacados de los once producidos, el de Paco Montes y David Collado, que venían de proclamarse campeones de la Dacia Sandero Cup en el Rally RACC Catalunya Costa Dourada, no tuvieron su día y se salían con el 106 S16 al poco de empezar el rallysprint. Tampoco pudieron terminar Javier y Víctor Manuel Mesa, J. Luis Muñoz-Esteban Ortiz y Abel Ruiz-Sara Lara por distintos problemas mecánicos.

Regularidad Medias Altas

Un solo participante en Regularidad Medias Altas y al terminar victoria para Juan Carlos Fonseca y Verónica Villegas con su BMW 320i.

Regularidad Medias Bajas

Siguiendo una progresión muy buena, en Salvaleón victoria del joven Marcos Cerezo y Francisco Jesús Moreno con su BMW 328i, distanciando en casi el doble de puntos a la pareja formada por Pablo Martínez y Jon Urdampilleta, los únicos que plantaron batalla a los representantes de Volantia Racing Club, porque las diferencias con el resto de los tres equipos, fueron ya muy elevadas. Alejandro Fernández y Sergio López se llevarían la tercera plaza, con Borja Fernandez y Marta Antón lejos de ellos, siendo uno de los equipos veteranos de la especialidad, Emilio y Pablo Torres los que cerraron la clasificación.

Regulariad Histórica

Apretadísimas todas las plazas de la Regularidad Histórica, con alternancia de posiciones durante todo el día, y distancias tan pequeñas que hicieron que los diez equipos participantes no tuviesen momento para el relax.

Enrique Sánchez y Juan Luis se anotaron una muy trabajada victoria sobre Carolina Antón y Nora Salam, afinando cada día más y en esta ocasión a solo 6.2 puntos del Mini Cooper de los ganadores. Terceros Juan Jesús Tapia y Natalia Ramos, superaron finalmente por solo 1.5 puntos a Ramon Calvo, padre e hijo, una diferencia de pestañeo. Cerrando los cinco primeros, a 10 puntos, Francisco Javier Canas y Carmen Pérez.

Espectacular el trabajo del Motor Club El Porrino, un club pequeño pero que trabaja de manera incansable y que ya cito a los asistentes para la prueba del 2026.

El Rallysprint de Salvaleón puso fin al Campeonato de Extremadura de Asfalto, que está en franca y positiva progresión, de pruebas y equipos, consolidándose igualmente los equipos humanos que hacen posible sacar adelante un calendario completo que recorre las dos provincias, y que el público ha sabido valorar, y ayudar en la parte que les toca para que todos los rallyes se hayan desarrollado con los mínimos problemas posibles. El esfuerzo de FEXA para seguir mejorando está siempre entre la prioridad absoluta y espera que el año 2026 sea aún mejor.

Podio y abandono para la Escudería Plasencia

Una de cal y otra de arena para la participación de Escudería Plasencia en este Rallysprint de Salvaleón. Por un lado, Paco Montes y David Collado tuvieron que abandonar en el primer tramo por un lance de carrera, sin consecuencias físicas para ellos, mientras que José Antonio García Paniagua y J. Maikel Sánchez Periz lograban una tercera plaza de su clase a pesar de tener que solventar durante la carrera problemas mecánicos con el escape del vehículo.

Paniagua y Periz finalizaban en la posición 43 de la general de la carrera con un meritorio tercer puesto de la Clase 3N3 con un tiempo de 41:01,356 minutos en completar los 6 tramos de competición a los mandos de su Fiat Seicento Sporting. Su competición estuvo marcada «por los problemas con el escape en la primera parte de la carrera, que nos hizo perder mucho tiempo hasta llegar a la asistencia», confirma José Antonio García Paniagua. Tras solventar esta circunstancia, la dupla logró un ritmo ascendente en carrera mejorando en cada tramo y recortando distancias con los dos primeros clasificados de su clase.

Después de proclamarse campeones de España de la Dacia Sandero Eco Cup, Montes y Collado salían dispuestos a tratar de apurar sus opciones en el regional en la categoría PRT. «Salimos al primer tramo con muchas ganas e íbamos cómodos, con gran ritmo, pero un error en un cruce en el que entré muy rápido, acabamos sufriendo un toque con el quitamiedos en un lance de carrera que no nos permitió continuar», apunta Montes. A pesar de ello y ya trabajando en la reparación del mítico Peugeot 106 S16, el piloto extremeño señala que ya «estamos pensando en la temporada que viene a ver si nos sale un proyecto bueno para el nacional de Rallyes de Tierra».

El respaldo de la Fundación Jóvenes y Deportes, junto con los patrocinadores, entre ellos Desguaces y Hierros Díaz, Mapfre Piornal, el centro de Peluquería y Estética María Montes, junto al Ayuntamiento de Valdastillas forman parte de los patrocinadores que han acompañado durante el curso a la dupla conformada por Paco Montes y David Collado.

