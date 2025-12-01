HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ángel Santos y su compañero el portugués Gabriel Caçoilo en el segundo cajón del podio del Iberian Supercars. HOY
Automovilismo

Ángel Santos, subcampeón de Iberian Supercars

El extremeño fima un segundo y un tercer puesto en las carreras del último meeting de la temporada en Estoril

R. H.

Badajoz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:22

Comenta

Trepidante final de temporada para Ángel Santos tras conquistar en Jerez el campeonato de Supercars España en GTX. Ahora, el piloto extremeño ha conseguido proclamarse ... en el certamen internacional subcampeón de Iberian Supercars, en un emocionante meeting final en el circuito portugués de Estoril. El piloto emeritense volvió a demostrar su talento al volante al conseguir en las dos últimas carreras de la temporada un segundo y un tercer puesto, respectivamente. Esta vez junto a su compañero, el joven portugués, Gabriel Caçoilo.

