Ángel Santos, subcampeón de Iberian Supercars

Trepidante final de temporada para Ángel Santos tras conquistar en Jerez el campeonato de Supercars España en GTX. Ahora, el piloto extremeño ha conseguido proclamarse ... en el certamen internacional subcampeón de Iberian Supercars, en un emocionante meeting final en el circuito portugués de Estoril. El piloto emeritense volvió a demostrar su talento al volante al conseguir en las dos últimas carreras de la temporada un segundo y un tercer puesto, respectivamente. Esta vez junto a su compañero, el joven portugués, Gabriel Caçoilo.

El circuito de Estoril se vestía de gala el pasado fin de semana para recibir la final del Iberian Supercars donde el equipo Chefo Sport by PetroGold, encuadrado en la categoría GTX con su Ligier JS2R llegaba en la pelea por el título con el extremeño Ángel Santos y el portugués Gabriel Caçoilo, quien iba a ayudarle en esa pelea.

Ampliar Ángel Santos al volante de su Ligier JS2R en el circuito de Estoril. HOY

Desde los primeros compases del fin de semana, la dupla de Ligier se mostró consistente en sus tiempos en los entrenamientos libres. Liderando entre los GTX en dos de las tres sesiones. Excelente ritmo que iban a certificar en los entrenamientos clasificatorios, consiguiendo dos extraordinarias 'pole position' ambos pilotos que les harían salir en primera posición en las dos carreras del domingo.

Tras visitar con el certamen internacional los circuitos de Portimao, Valencia y Jerez, el objetivo en Estoril que dependiera del equipo, era el subcampeonato para Santos, ya que los problemas mecánicos en el primer meeting en Portimao, impidieron que pudiera conseguir más puntos, siendo líderes destacados los portugueses Duarte Camelo y Pompeu Simões con su Porsche Cayman CS.

Carrera 1

Al igual que en Jerez, sobre el circuito de Estoril también descargó una intensa lluvia durante la noche que dejó el asfalto totalmente húmedo, pero que al no seguir lloviendo, los equipos montan neumáticos de seco sabiendo que tras el paso de las vueltas se irá secando y no tener que perder tiempo en entrar a boxes y tener que cambiar neumáticos. Lo que implica un gran riesgo al volante para todos ellos, incrementando la dificultad de la prueba.

En esta carrera estaba al volante en la salida, Ángel Santos. Durante los primeros compases fue muy cauto en su conducción por la dificultad añadida de la humedad en pista y donde el pequeño Ligier no tenía ni ABS, ni control de tracción a diferencia de rivales como el Porsche o el BMW. Perdiendo algunos puestos en los primeros momentos de la carrera. Pero en cuanto los neumáticos del Ligier comenzaron a coger temperatura, Santos empezó a remontar con adelantamientos imposibles que le hicieron escalar posiciones. Tras el cambio de piloto, Gabriel Caçoilo continuó con esa escalada, hasta que un rival lo llevó fuera de la pista y se giró. Pero esto no aminaló al portugués que impsuo un excelente ritmo de carrera que le llevó hasta la segunda posición bajo la bandera a cuadros, justo por detrás de Camelo y Simões con su Porsche, que ya se proclamaban matemáticamente campeones del Iberian Supercars 2025.

Carrera 2

Ya con el asfalto totalmente seco, arrancaba la segunda y última carrera de la temporada de Iberian Supercars, con el claro objetivo del equipo de Ligier de certificar el subcampeonato para Santos.

Parte Caçoilo, que arrancó con cautela en la salida, pero empezó a imponer un ritmo demoledor que le hizo tomar el liderato entre los GTX. En el cambio de piloto, cinco segundos extras de hándicap de parada por el segundo puesto de la primera carrera. Santos al volante, al frente un stint dificil, ya que tras los dos entrenos clasificatorios y la carrera 1, los neumáticos están muy degradados. Aún lider, toca defender la posición, sobre todo frente al BMW de Henrique Oliveira, donde entre los dos comenzaron una dura batalla por el liderato. El BMW impuso su superior velocidad punta para adelantar al Ligier en recta, pero Santos se lo devolvería en la curva cuatro para seguir al frente. Así son varios los cambios entre ellos por el liderato en una bonita y limpia batalla. Hasta que a poco más de una vuelta, de nuevo Henrique imprimió la mayor velocidad de su BMW, y al respoderle Santos el ataque, Oliveira cerraba en exceso el hueco, en el que aún Santos entraba pero con dos ruedas sobre la tierra y saltando por el piano, y en esa descompensación el español puso gas y su Ligier se giró, perdiendo toda aspiración a la victoria y viéndose superado por Luca Staccini y su Ginetta, por lo que Santos pasaba sobre la bandera a cuadros, tercero, resultado suficiente para proclamarse subcampeón de Iberian Supercars 2025.

«Ha sido un fin de semana muy intenso, con el sabor amargo de que hemos acariciado la victoria en ambas carreras, pero un segundo y tercer puesto nos ha dado ser el equipo que más puntos ha conseguido en Estoril y con ello certificar el subcampeonato en Iberian Supercars en nuestra primera temporada en el campeonato. Felicitar a Camelo y Simoes por el título, en la que nosotros cerramos una temporada 2025 memorable para todo el equipo. Agradecer a Alejandro Iribas y Gabriel Caçoilo con los que he compartido volante este año y a todo mi equipo por su profesionalidad. Y como siempre un agradecimiento muy especial a todos mis patrocinadores que hacen realidad que podamos pelear estos resultados. Desde ya, nos ponemos a trabajar en la temporada 2026», comentaba pletórico el piloto extremeño Ángel Santos.

En la noche del domingo, en Cascais, Race Ready, promotor de Supercars hizo su ceremonia de entrega de premios, donde Ángel Santos recogió sus trofeos como campeón de Supercars España y subcampeón de Iberian Supercars. Ángel Santos cierra una temporada llena de hitos, al conseguir en el mismo curso ser subcampeón de Iberian Supercars, campeón de Supercars España y campeón del Campeonato de España de energías alternativas. Un logro extraordinario que muestra la destreza y buen hacer del piloto de Extremadura.