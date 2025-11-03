Ángel Santos se proclama campeón de Supercars España

R. H. Badajoz Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:14 Comenta Compartir

Espectacular el fin de semana que ha firmado el equipo Chefo Sport by PetroGold en Jerez de la Frontera en el último meeting puntuable para Supercars España. Consiguiendo proclamarse campeones de GTX la dupla del extremeño Ángel Santos y su compañero Alejandro Iribas con su Ligier JS2R.

La pareja de Ligier llegaba a seis puntos del liderato que ostentaban los pilotos de McLaren, Alfonso Colomina y Alba Vázquez (McLaren 570S GT4), por lo que la lucha por el título la iba a protagonizar una lucha entre Ligier Vs McLaren.

Carrera 1

Tras una intensa lluvia caída por la noche en Jerez, el asfalto presentaba mucha agua en la pista, pero por estrategia de carrera todos los equipos salen con neumáticos de seco para no tener que entrar a cambiarlos cuando se vaya secando la pista y perder así opciones a la victoria. Por lo que convierte la carrera en una salida y una primera parte muy dificultosa.

En la cuarta posición de GTX parte Ángel Santos con su Ligier, que se marcha con el grupo de cabeza, peleando todos entre ellos y por mantener los coches en la pista.

En cuanto se abre la ventana de cambio de pilotos, Ángel Santos ve que en la curva Ángel Nieto un adversario se ha quedado atrapado en la grava, por lo que avisa a su ingeniero que va a entrar en boxes para cambiar de piloto antes de que el director de carrera decrete el safety car en pista, ya que cuando este está en la pista los equipo no pueden entrar en boxes por reglamentación. Y así fue, tan solo Santos y otro equipo entran en boxes antes de la salida del safety car, consiguiendo así una gran ventaja respecto al grupo.

Alejandro Iribas se pone al volante del Ligier y realiza un consistente stint que los lleva hasta la victoria en GTX y segundo puesto absoluto en la carrera. Un excelente resultado que los lleva al liderato por delante de McLaren, a falta de solo una carrera.

Carrera 2

En quinta posición de GTX parte Alejandro Iribas, en una carrera en la que había que ser muy frío ya que aunque el título estaba cerca, cualquier error podía hacer perderlo, y con el añadido de tener que parar 10 segundos más que el resto en el cambio de piloto por el hándicap de la victoria de la carrera 1.

Alejandro Iribas hace un consistente stint, pero tras el cambio de piloto y la parada extra de los diez segundos al ir el pelotón tan junto, les retrasa bastante y salen justo por detrás de Alfonso Colominas y su McLaren 570S GT4, por lo que la emoción estaba asegurada.

Santos y Colominas entran en una pelea cuerpo a cuerpo durante seguidas vueltas. Ambos con los neumáticos muy degradados, Colominas hace una gran defensa con su McLaren y Santos no deja de someterle a presión con su Ligier vuelta tras vuelta. Hasta que en la última vuelta, en la mítica zona de Nieto y Peluqui, Santos rebasa limpiamente al McLaren para pasar bajo la bandera a cuadros en quinta posición, suficiente para coronarse como campeones de GTX de Supercars España 2025.

«¡Vaya fin de semana! Todo el equipo recordaremos estos días con mucho cariño siempre. Ha sido muy intensa toda la temporada, mucho trabajo y esfuerzo de todos que han dado sus frutos. He de felicitar a todo el equipo por la forma de trabajar que tienen, me siento muy orgulloso de mi equipo. Mención especial a Nico Abella, que está sabiendo madurar el proyecto. Como siempre, agradecer a todos mis patrocinadores que con su confianza hacen que podamos pelear estos retos. Ahora toca saborear una temporada tan dulce, donde hemos conseguido dos títulos», comentó emocionado el piloto extremeño Ángel Santos.

Un nuevo hito para el automovilismo extremeño, ya que Ángel Santos ha conseguido dos títulos nacionales en la misma temporada. Y en dos disciplinas de automovilismo tan diferentes, en circuitos en Supercars España y en regularidad en Eco Rallyes, lo que dice mucho del talento al volante del extremeño, que ya atesora cinco títulos nacionales (Supercars 2025, Eco Rallyes 2024 y 2025, Gran Turismo 2023 y Resistencia 2018).

Aún le quedan un par de competiciones esta temporada; el Eco Rallye Castilla la Mancha Ciudad de Toledo, prueba preinscripción al Campeonato del España de Energías Alternativas, donde estará junto su copiloto Mario Osma y el Toyota de Kobe Motor.

Y la última prueba del Iberian Supercars en Estoril, donde peleará por meterse en el podio final del campeonato.

