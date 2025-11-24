Ángel Santos parte también con opciones de podio en la final de Iberian Supercars en Estoril

Tras coronarse campeón de Supercars España, el piloto extremeño Ángel Santos, tras los buenos resultados de la prueba de Jerez, también tiene opciones al podio ... final del Iberian Supercars. El circuito portugués de Estoril acoge el último 'meeting' de la temporada, donde se decidirán los campeones del certamen internacional.

El equipo Chefo Sport by PetroGold peleará en la final de Iberian Supercars con su Ligier JS2R en la categoría GTX, al volante el piloto extremeño Ángel Santos, que en esta ocasión compartirá volante con el piloto portugués Gabriel Caçoilo.

El viernes 28 de noviembre comienza la actividad en pista en el circuito de Estoril, con dos sesiones de entrenamientos privados de una hora de duración cada una. Y a las 16.25 horas, los entrenamientos libres oficiales de Iberian Supercars. El sábado, a las 11.30 horas será el turno de los entrenamientos clasificatorios para darle forma a las parrillas de salida de las dos carreras del domingo. El domingo 30 de noviembre, máxima tensión en Iberian Supercars, con la celebración de las dos últimas carreras de la temporada 2025 y con todo por decidir.

A las 10.10 horas (hora española) se disputará la primera de las carreras. Y a las 13.55 horas (hora española) tendrá lugar la segunda y última carrera de la temporada. La competición tendrá un amplio seguimiento de television en directo a nivel internacional y se podrá ver en Italia, Alemania, Reino Unido, Portugal y DAZN en España. Además se podrá seguir en el canal de YouTube de Race Ready, promotor del campeonato.

Ángel Santos llega a la cita en cuarta posición en la clasificación general y de su desarrollo en pista depende conseguir el subcampeonato, ya que la pareja de Porsche Cayman CS, con Duarte Camelo y Pompeu Simões están lideres destacados, pero con dos intensas carreras por delante, todo puede pasar.

«Está siendo una temporada muy dulce para nosotros, conseguir dos títulos nacionales en la misma temporada es un premio con los excelentes equipos con los que compito. Llegamos al último 'meeting' de la temporada con opciones al título de Iberian Supercars en nuestro primer año aquí. Los líderes tienen una gran ventaja y de nosotros depende poder conseguir el subcampeonato, pero es Estoril que es muy complejo y en automovilismo hasta que cae la bandera a cuadros, todo puede pasar», comenta el piloto extremeño.