Ángel Santos aspira a un nuevo podio el Iberian Supercars de Estoril. HOY
Automovilismo

Ángel Santos parte también con opciones de podio en la final de Iberian Supercars en Estoril

El piloto extremeño llega a la última cita de la temporada en segunda posición tras conquistar el campeonato español

R. H.

Badajoz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:15

Comenta

Tras coronarse campeón de Supercars España, el piloto extremeño Ángel Santos, tras los buenos resultados de la prueba de Jerez, también tiene opciones al podio ... final del Iberian Supercars. El circuito portugués de Estoril acoge el último 'meeting' de la temporada, donde se decidirán los campeones del certamen internacional.

