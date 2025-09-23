Ángel Santos y Mario Osma revalidan el título de campeones de España

R. H. Badajoz Martes, 23 de septiembre 2025, 12:54 Comenta Compartir

Ángel Santos y Mario Osma, han vuelto a escribir con letras de oro en el libro del automovilismo. Los extremeños han vencido este fin de semana la novena edición del Eco Rallye Repsol A Coruña en la categoría de híbridos enchufables. En una prueba donde han hecho uso de la épica para conseguir la victoria final.

El equipo oficial Toyota Kobe Motor, con su Toyota C-HR Plug-In Hybrid en la categoría híbridos enchufables llegaban líderes con los extremeños Ángel Santos y Mario Osma pudiendo cerrar en Coruña el segundo de sus títulos. Pero no iba a ser una prueba sencilla para ellos, ya que la Escudería La Coruña, estrenaba un nuevo formato de dos jornadas de tramos para los equipos de nacional.

Con salida desde la Plaza de María Pita en Coruña el jueves. Los 54 equipos inscritos partían hacia los casi 600 kilómetros que tenían por delante, con trece tramos de regularidad repartidos en dos etapas.

El viernes, ocho tramos con muchísima navegación, que iba a poner a prueba a los copilotos. En los tres primeros tramos, los extremeños Santos y Osma, consiguen el mejor tiempo.

Pero un error en la navegación les hace perder más de siete minutos en el sexto de los tramos, por lo que las aspiraciones a la victoria se diluían. Aun así, vencían también el séptimo y octavo tramo de la jornada, consiguiendo recortar algo de tiempo ante los lideres de la prueba, Miguel Anxo Vilas y Jorge Fernández con su Jaecco 7 PHEV. Todo quedaba pendiente de remontar en los cinco tramos de la segunda etapa en la jornada del sábado, donde Ángel Santos y Mario Osma salían absolutamente concentrados. Ganando los dos primeros tramos, también el tercero que es el TR+, consiguiendo así un punto y medio extra para la clasificación general.

También vencen el cuarto tramo en plena remontada, y consiguen ponerse lideres por tan solo 0,1 puntos. Por lo que toda la emoción quedaba para el último tramo del rallye, donde de nuevo Ángel Santos y Mario Osma volvieron a brillar, consiguiendo el mejor tiempo en el tramo que les daba la victoria en regularidad a falta de conocer los datos de eficiencia de su Toyota.

Una prueba más, el Toyota CHR Plug In de los extremeños ha sido el más eficiente de la prueba, ganando la regularidad y la eficiencia, Ángel Santos y Mario Osma vencían el Eco Rallye Repsol A Coruña, proclamándose así bicampeones de España, dos títulos seguidos en 2024 y 2025. Dándoles también el título por equipos a Toyota Kobe Motor, el de escuderías a la Escudería La Coruña, y el de marcas a Toyota, una temporada impecable para ellos. «Ha sido una edición del eco rallye A Coruña trepidante, nos han encantado los tramos. No ha sido nada fácil, porque el error en el tramo seis nos ha condicionado el resto de la prueba, lo que nos ha hecho salir más concentrados para remontar. Estamos muy contentos con la victoria en Galicia y conseguir aquí nuestro segundo título consecutivo que nos llevamos para Extremadura. Agradecer como siempre a todos los que nos alientan en nuestros retos. Y a todos nuestros patrocinadores que nos permiten soñar tan grande». comenta un emocionando Ángel Santos.

Cuarto título nacional para el piloto extremeño Ángel Santos, con los dos de Eco Rallyes en 2024 y 2025, en Gran Turismo en 2023 y en Resistencia en 2018. Además el tetrcampeón de España, llega segundo en circuitos dentro del Supercars España, y se jugará otro título en el circuito de Jerez el 1 y 2 de noviembre, gran estado de forma el del extremeño.

El campeonato de España de Energías Alternativas celebrará su prueba final en Canarias entre los días 9 y 11 de octubre, con la disputa del novedoso Eco Rallye Canarias, que se celebrará entre las islas de Tenerife y Gran Canaria. Donde los bicampeones de España seguro que querrán cerrar la temporada con otro excelente resultado.

Temas

Motor