Ángel Santos, bicampeón de España en Barcelona

El campeonato de España de Gran Turismo GT-CER llegaba a la última cita en el circuito de Cataluña en Barcelona para celebrar la última carrera puntuable de la temporada. El piloto extremeño Ángel Santos se presentaba como líder en Barcelona en la Clase 1 y GPX, compartiendo para la última carrera con el piloto Agustín Sanabria, poniéndose ambos al volante del espectacular Ferrari 488 Challenge EVO para poder pelear el título de cara al emeritense.

Como es tradicional la mítica carrera de dos horas del Circuito de Cataluña siempre depara sorpresas en modo de emociones y drama. Una carrera muy estratégica, donde entran en juego los repostajes y cambio de neumáticos. Dos emocionantes horas, donde el extremeño Ángel Santos llegaba liderando por 9,6 puntos la Clase 1 y GPX sobre el equipo francés Vortex, por lo que tras una temporada completa, la pista Barcelona iba a decidir quién iba ser el campeón 2023.

Durante la sesiones previas a la carrera los extremeños se sintieron cómodos con el coche, haciendo diferentes cambios en él que hacían que mejorará en la pista catalana, calificando en una ilusionante tercera línea para la salida de la carrera.

La estrategia era clara, aún ganando Vortex la carrera, a Santos le valía con ser tercero para proclamarse campeón, por lo que por delante una carrera de dos horas de duración en la que había que ser rápidos sin intentar meterse en muchos problemas.

Sanabria se pondría al volante para la primera parte de carrera y Santos en la segunda, donde el de Mérida poder hacer el repostaje, cambiar neumáticos y pilotar hasta la meta.

En la salida Sanabria hace un gran salida para ponerse en segunda posición absoluta y primero de GPX, imponiendo un gran ritmo que dejaba atrás a los de Vortex, por lo que la carrera y el campeonato empezaban a ponerse muy de cara para Santos. Pero como es habitual en la carrera de dos horas, iba a haber golpe de efecto, y tras llegar liderando al cambio de piloto tras una hora de carrera, al ponerse Santos al volante y volver a la pista comenzaba el drama para el extremeño, un mal cálculo en el consumo del Ferrari hace que el coche se quede sin combustible. Santos lo para tras la salida de la curva cinco para resetearlo y con ello consigue hacer más de la mitad del circuito absolutamente arrastrándose por él, pero consiguiendo llegar a duras penas al área de repostaje.

Tras cargarlo de combustible y cambiar los neumáticos, comienza una carrera distinta para Santos, ya que la victoria era inalcanzable, siendo además los de Vortex los lideres de la carrera, por lo que el objetivo era llegar terceros a la línea de meta.

Dura tarea, porque el extremeño tenía que buscar un equilibrio entre su velocidad en la pista y el consumo del coche, para no encontrarse al final de carrera de nuevo en problemas.

Pero un incidente en pista hace que tenga que salir el coche de seguridad y toda la caravana de coches tengan que seguirlo durante varias vueltas. Algo que el extremeño aprovecha para buscar una conducción más eficiente que le permita consumir menos y poder ser competitivos de cara al final de carrera. Y así fue, pudiendo ser constante tras la resalida y llevar al Ferrari hasta la tercera posición bajo la bandera a cuadros. Consiguiendo proclamarse así campeón de España por tan solo 1,6 puntos y traerse un nuevo título para Extremadura.

Segundo título para el emeritense Ángel Santos, que ya fue campeón de España de Resistencia en 2018.

Destacando el excelente estado de forma del extremeño, ya que esta misma temporada ha sido subcampeón de España de energías alternativas junto a su copiloto Mario Osma, en una disciplina bien distinta en los eco rallyes.

Un exultante Santos comentaba tras la carrera: “No ha sido una temporada sencilla. Desde el primer meeting, los problemas del motor del Renault RS01 nos han condicionado la temporada, ya que en cada carrera que parecía que iban a tener listo el motor, nunca llegaba. Lo que nos ha hecho tener que ir improvisando en cada carrera saliendo con coches diferentes. Pero desde la mitad de la temporada, poder afrontar las carreras con el Ferrari ha sido una garantía. La de hoy, creo que ha sido una de las carreras más duras de mi vida. El problema con el consumo de combustible ha hecho que viera como se me escapaba entre los dedos el campeonato y todo el trabajo que habíamos hecho durante la temporada. Pero he intentado gestionar la carrera de la mejor forma posible y ello nos ha llevado hasta el objetivo y nos hemos traído un nuevo título para Extremadura. Quiero agradecer a los tres compañeros que he tenido compartiendo volante conmigo durante el año; Jesús Díez Villarroel, Álvaro Fontes y Agustín Sanabria, ya que sin ellos no podríamos haber conseguido este resultado. Y a todos mis patrocinadores, por acompañarme en cada proyecto deportivo para conseguir este tipo de resultados”.

Santos cierra así su temporada 2023, consiguiendo así un nuevo éxito para el automovilismo extremeño.