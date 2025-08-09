Zurita, en el Mundial con el 4x400 mixto
Sábado, 9 de agosto 2025, 11:43
Nueva cita de alcurnia para David García Zurita, ya que formará parte del equipo seleccionado para competir en el 4x400 mixto en el Campeonato del ... Mundo al aire libre que se celebrará en Tokio del 13 al 21 de septiembre. Además, el 16 de agosto, en Chorzów (Polonia), el atleta extremeño buscará también con el relevo masculino el billete para la cita mundialista.
