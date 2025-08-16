Zurita, a por el billete mundialista del 4x400

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:26 Comenta Compartir

Con la clasificación para el 4x400 mixto del Mundial de Tokio debajo del brazo, David García Zurita busca hoy el pase para el relevo largo masculino en la Wanda Diamond League de Chorzów (Polonia). Ha sido convocado junto a Bernat Erta, Markel Fernández, Nicolás Campos y Julio Arenas. Necesitan batir el récord nacional (3:00.54), ya que la marca de referencia es el 2:59.12 de Zambia.