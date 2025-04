BM Zalamea, meritorio segundo

MARIBEL TENA ZALAMEA. Lunes, 7 de febrero 2022, 07:54 Comenta Compartir

La semana pasada, el equipo sénior del BM Surocer Zalamea, perteneciente a la Primera División Nacional Femenina, jugó contra el CP Paideuterion el último partido de la temporada. Un partido que le permitió consolidar el segundo puesto, ya que ganaron 27-22, aunque no mostraron su mejor cara en el terreno de juego.

Y es que, según expresa Irene, una de las jugadoras del BM Zalamea, «el problema estuvo en que nosotras, como ya ganamos contra el Badajoz, nos confiamos un poco y no le sacamos provecho a este partido en el sentido de hacer un juego más bonito. Se vio como más individual que colectivo». Además, reconoce que en el campo «fue un poco caótico todo porque no nos salían la jugadas y estuvimos un poco bloqueadas».

A esto hay que sumarle que las de Cáceres se adelantaron en el marcador por un momento. «En el descanso creo que íbamos ganando nosotros de uno y cuando empezamos el segundo tiempo ellas nos remontaron porque estuvieron muy fuertes. Ahí ya fue cuando nuestro entrenador, que estuvo muy acertado, pidio un tiempo muerto. Además, en los últimos 15 minutos fue cuando también la grada se animó y nos ayudó mucho a remontar esos 4 goles y salir adelante».

Sobre el apoyo de la afición, Irene asegura que «fue algo que nos motivó mucho porque como todos sabemos el deporte femenino no tiene una grada similar al deporte masculino y el apoyo en la grada nos vino muy bien. Se vio bastante llena y nos ayudaron mucho en los últimos minutos, lo que hizo que cada una nos motiváramos y remontáramos». Así, aunque les costó un poco igualar el marcador, finalmente remataron el partido y se hicieron con una nueva victoria que les consolidó ese segundo puesto que ya tenían en sus manos.

Junto a lograr el segundo puesto, el BM Surocer Zalamea tenía como objetivo para esta temporada «crear un equipo porque al fin y al cabo somos 10 o 15 jugadoras que llevamos varios años sin jugar», comenta Irene. Además, al equipo llegaron «Guille y Gloria, dos jugadoras con las que nosotras no hemos jugado nunca y haber conseguido el segundo puesto ha sido un logro porque ellas se adaptaron súper bien y nosotras supimos adaptarnos también a ellas. El equipo fue tirando para arriba y los entrenamientos dieron sus frutos».

Irene es la portera y siempre ha jugado en el Zalamea, aunque este año tenía dudas sobre si apuntarse al equipo o no por motivos personales. Aún así, finalmente «decidí apuntarme porque siempre ha sido un deporte que me ha gustado mucho. Además, este año tenemos una armonía muy bonita y se ha conseguido lograr un equipo nunca he estado tan a gusto como este año». En ese sentido, asegura, «sin esa armonía creo que no hubiésemos llegado ni siquiera a un tercer puesto porque éramos jugadoras que, excepto Eli, que se mantiene y ha estado en el Badajoz, las demás llevábamos años sin entrenar y cuesta mucho volver a entrenar, recuperar ese físico, acordarte de todo lo que hacías».

A pesar de que Irene llevaba varios años sin competir, esta ha sido una de sus mejores temporadas, algo que no hubiera conseguido sin el apoyo de sus compañeras. «Mi equipo me ha ayudado mucho, porque es cierto que siempre se valora mucho a la jugadora que lo marca pero no a la jugadora que lo para, ni a la jugadora que hace el pase... Pero mi equipo siempre ha estado ahí conmigo y me han ayudado a ir creciendo poco a poco. Sin sus ánimos en la portería y sin la defensa que ellas crean no creo que hubiera llegado a la temporada que he hecho».

Al apoyo de sus compañeras también hay que sumarle el trabajo durante los entrenamientos. Y es que, asegura, este año «nuestro entrenador ha hecho mucho hincapié en las porteras y nos ha enseñado, con la ayuda de Lara, muchos ejercicios tácticos que nos han venido también muy muy bien a las porteras para poder ejecutar todos los partidos y hacerlo lo mejor posible».

Sola en el arco

Cuando comenzó la temporada el equipo contaba con tres porteras. Junto a Irene también estaban Mercedes y Penélope, aunque finalmente las dos dejaron el equipo por motivos personales. Esto hizo que intentaran fichar una nueva portera pero no pudieron hacerlo porque terminó el plazo. Así, actualmente, Irene es la única portera con la que cuenta el BM Surocer Zalamea, lo que le supone «mucha responsabilidad porque si sufro una lesión, si no puedo acudir por cualquier motivo personal,...pero gracias a todas mis compañeras, y sobre todo a nuestro entrenador creo que hemos sabido compaginarnos muy bien y nos ayudamos mucho unas a otras y Dios quiera que este mes nos deje pasarlo sin tener ninguna lesión».

Ahora, el BM Surocer Zalamea tiene que jugar los playoff. Primero en Badajoz contra el UB Pacense y luego jugarán el segundo en casa, también contra el Badajoz, ya que son partidos de ida y vuelta. Después, en caso de ganar, llegarán a la final, donde todas las probabilidades indican que se enfrentarán al Aceuchal.